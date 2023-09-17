Efemérides 17 de septiembre; sucesos históricos de un día como hoy

El director Baz Luhrmann nació un día como hoy. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En las páginas de la historia, esta fecha tiene múltiples capítulos. Acompáñanos mientras exploramos las efemérides del 17 de septiembre, destacando los sucesos y logros que han dejado una marca indeleble en diferentes momentos temporales.

Desde momentos políticos trascendentales hasta logros artísticos, te presentamos un caleidoscopio de la historia.

Hechos históricos del 17 de septiembre

1007: A 25 km al sudoeste de Bagdad (Irak), un terremoto produjo 16 000 muertos.

1111: Alfonso Raimúndez se convierte en rey de Galicia, más tarde sería el rey Alfonso VII.

1176: El ejército bizantino y el ejército turco selyúcida libraron la batalla de Miriocéfalo.

1303: En Shanxi (China), a las 0:20 (hora local) sucedió un violento terremoto de magnitud 8,0 en la escala sismológica de Richter, dejando un saldo de entre 200 000 y 500 000 muertos.

1497: Pedro de Estopiñán tomó Melilla en nombre de los duques de Medina Sidonia para la Corona de Castilla.

1631: Gustavo Adolfo II de Suecia y su ejército derrotan a las fuerzas imperiales al mando del conde de Tilly poniendo la guerra de los 30 años a favor de las fuerzas protestantes.

1787: En Estados Unidos, los congresistas ratifican la constitución.

1788: En Karánsebes (actual Rumania) ocurre la batalla de Karánsebes, donde los soldados austríacos atacan a compañeros de sus mismas tropas por error.

1809: La Guerra de Finlandia termina oficialmente.

1831: En Chile se le confiere a Rengo el título de ciudad.

1843: En Santiago de Chile se funda la Universidad de Chile, sucesora de la Real Universidad de San Felipe.

1861: En el marco de la Guerra civil argentina, las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, al mando de Mitre vencen a las fuerzas nacionales de Urquiza en la batalla de Pavón.

1869: En Argentina, durante la presidencia de Domingo Sarmiento, finaliza el primer censo nacional.

1894: En el marco de la primera guerra sino-japonesa, los japoneses vencen a los chinos en la batalla naval del río Yalu.

1913: Cantonización de Milagro (Ecuador).

1914: Andrew Fisher toma posesión como primer ministro de Australia por tercera y última vez.

1923: Fundación de Luis Ángel Firpo, club de fútbol salvadoreño de Usulután.

1939: Los soviéticos invaden Polonia oriental.

1943: La ciudad rusa de Briansk es liberada de los nazis por los ejércitos soviéticos.

1944: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas aerotransportadas de los Aliados invaden los Países Bajos como parte de la Operación Market Garden.

1958: En el Área U3h del Sitio de pruebas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 11:30 (hora local), Estados Unidos detona a 150 m bajo tierra su bomba atómica Bernalillo, de 0,015 kt.

1964: En México se inaugura el Museo Nacional de Antropología.

1968: A 468 m bajo tierra, en el Área U2cms del Sitio de pruebas atómicas de Nevada, a las 6:00 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Stoddard, de 31 kt. Es la bomba n.º 577 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1978: En los Estados Unidos, el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menahem Begin firman los acuerdos de Camp David.

1980: En Asunción (Paraguay), un comando integrado por combatientes argentinos abate al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle (54), que había encontrado asilo bajo el Gobierno del dictador paraguayo Alfredo Stroessner.

1988: Se inauguran los Juegos Olímpicos de Seúl (Corea del Sur), oficialmente conocidos como los Juegos de la XXIV Olimpiada.

1991: La Asamblea General de las Naciones Unidas admite a Corea del Norte, Corea del Sur, Micronesia, las Islas Marshall, Estonia, Letonia y Lituania como miembros de la ONU.

1991: En los Estados Unidos, la banda de hard rock Guns N’ Roses publica los álbumes gemelos o álbum doble, Use Your Illusion I e II; en ellos aparecen canciones como Don’t Cry, November Rain y Estranged.

1991: Se publica en Internet la primera versión (0.01) del kernel Linux.

2007: La Unión Europea gana la demanda de monopolio contra Microsoft.

2008: En Pekín (China) se celebra la ceremonia de clausura de los XIII Juegos Paralímpicos.

2008: La Unión Astronómica Internacional (IAU) se inclina en favor de la propuesta del equipo investigador de Estados Unidos y en honor de una deidad hawaiana anuncia el nombre de Haumea para el quinto planeta enano del Sistema Solar.

2008: Google lanza la versión en español de Knol.

2011: El movimiento Occupy Wall Street comienza en el Zuccotti Park de la ciudad de Nueva York.

2012: Esperanza Aguirre dimite en Madrid de la Asamblea que preside y de su escaño en la misma.

2012: El Teatro Imperio de Valparaíso, edificio patrimonial de principios del siglo XX ubicado en el puerto chileno, se incendia y pierde completamente su infraestructura a salvedad de su fachada.

2013: Rockstar Games lanza el videojuego Grand Theft Auto V para PlayStation 3 y Xbox 360.

Nacimientos

879: Carlos III de Francia, rey francés (f. 929).

1192: Minamoto no Sanetomo, shōgun del Shogunato de Kamakura (f. 1219).

1552: Paulo V, papa italiano entre 1605 y 1621 (f. 1621).

1584: Francisco Correa de Arauxo, compositor español (f. 1654).

1711: Ignaz Holzbauer, compositor austríaco (f. 1783).

1730: Friedrich Wilhelm von Steuben, militar estadounidense nacido en Prusia (f. 1794).

1743: Nicolas de Condorcet, filósofo, matemático y politólogo francés (f. 1794).

1763: Francisco das Chagas Santos, militar y político brasileño, destructor de las misiones jesuíticas (f. 1840).

1803: Constantin Wilhelm Lambert Gloger, ornitólogo alemán (f. 1863).

1820: Tomás Mejía, militar mexicano (f. 1867).

1826: Bernhard Riemann, matemático alemán (f. 1866).

1838: Valeriano Weyler, militar y político español (f. 1930).

1850: Abilio Manuel Guerra Junqueiro, poeta portugués (f. 1923).

1857: Konstantín Tsiolkovski, físico ruso (f. 1935).

1869: Christian Lange, historiador y pacifista noruego, premio nobel de la paz en 1921 (f. 1938).

1884: Charles Tomlinson Griffes, compositor estadounidense (f. 1920).

1892: Hendrik Franciscus Willen, organista, pianista y compositor neerlandés (f. 1981).

1895: Margarita de Dinamarca, aristócrata danesa (f. 1992)

1903: George Koltanowsky, ajedrecista belga (f. 2000).

1904: Edgar G. Ulmer, cineasta estadounidense (f. 1972).

1904: Frederick Ashton, bailarín y coreógrafo ecuatoriano (f. 1988).

1913: Mira Lobe, escritora austríaca (f. 1995).

1915: Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo y escritor mexicano (f. 2011).

1915: Antonio Gutiérrez Mata, médico español (f. 1983).

1918: Chaim Herzog, presidente israelí (f. 1997).

1919: Vincenzo Torriani, directivo deportivo italiano (f. 1996).

1921: Virgilio Barco Vargas, presidente colombiano entre 1986 y 1990 (f. 1997).

1922: Agostinho Neto, político angoleño, presidente de Angola entre 1975 y 1979 (f. 1979).

1923: Hank Williams, cantante de country estadounidense (f. 1953).

1926: Héctor Gros Espiell, político uruguayo (f. 2009).

1927: Hélène Langevin-Joliot, física nuclear francesa.

1928: Roddy McDowall, actor británico (f. 1998).

1928: Alberto González, humorista cubano (f. 2012).

1929: Stirling Moss, piloto de automovilismo británico (f. 2020).

1929: Eliseo Prado, futbolista argentino (f. 2016).

1930: David Huddleston, actor estadounidense (f. 2016).

1930: Enrique Alejandro Mancini, periodista argentino (f. 2008).

1930: Thomas P. Stafford, astronauta estadounidense del programa Apolo.

1931: Anne Bancroft, actriz estadounidense (f. 2005).

1933: Arsenio Corsellas, actor español (f. 2019).

1934: Maureen Connolly, tenista estadounidense (f. 1969).

1934: Francisco López Contreras, futbolista y entrenador guatemalteco.

1935: Serge Klarsfeld, escritor, historiador y abogado francés.

1935: Ken Kesey, escritor estadounidense (f. 2001).

1935: Melcochita, actor, cómico y cantante peruano.

1936: Rolv Wesenlund, actor noruego (f. 2013).

1939: David Souter, juez estadounidense.

1942: Lupe Ontiveros, actriz estadounidense (f. 2012).

1944: Reinhold Messner, alpinista italiano.

1944: Michel Cullin, diplomático francés (f. 2020).

1945: Phil Jackson, entrenador de baloncesto estadounidense.

1945: Bruce Spence, actor neozelandés.

1946: Billy Bonds, futbolista y entrenador inglés.

1947: Antônio Cançado, abogado y jurista brasileño (f. 2022).

1948: Didith Reyes, cantante filipina (f. 2008).

1948: John Ritter, actor estadounidense (f. 2003).

1949: Chela Arias, actriz colombiana.

1949: Miguel Ángel Gómez Martínez, director de orquesta y compositor español.

1949: Karl-Heinz Werner, yudoca alemán.

1950: Soledad Alvear, política chilena.

1950: Narendra Modi, primer ministro indio.

1951: Mariano Cívico cantante y músico puertorriqueño (f. 2013).

1951: Cassandra Peterson, actriz estadounidense.

1952: El Niño de la Capea (Pedro Gutiérrez Moya), torero español.

1955: Charles Martinet, actor estadounidense de voz.

1956: Almazbek Atambayev, presidente kirguistano.

1958: Nancho Novo, actor español.

1959: Gerson Victalino, baloncestista brasileño (f. 2020).

1960: Alan B. Krueger, economista estadounidense (f. 2019).

1960: Damon Hill, piloto británico de Fórmula 1.

1961: Ty Tabor, músico estadounidense, de la banda King’s X.

1961: Kevin Crow, futbolista estadounidense.

1962: Baz Luhrmann, cineasta australiano.

1962: Paul Feig, cineasta estadounidense

1963: Rami Saari, poeta israelí.

1963: Yuji Keigoshi, futbolista japonés.

1964: Ursula Karven, modelo y actriz alemana.

1965: Bryan Singer, cineasta estadounidense.

1965: Yūji Naka, programador del juego original Sonic the Hedgehog.

1965: Pintado, futbolista y entrenador brasileño.

1966: Doug E. Fresh, rapero, productor y beatboxer estadounidense.

1966: Stéphane Rousseau, actor y comediante canadiense.

1967: María Fernanda García, actriz mexicana.

1967: Koen Wauters, cantante belga.

1967: Juan Pablo Colmenarejo, periodista español (f. 2022).

1968: Anastacia, cantante y compositora estadounidense.

1968: Marie Chantal de Grecia, princesa danesa.

1968: Paul Tracy, piloto de automovilismo canadiense.

1968: Karsten Just, atleta alemán.

1968: Tito Vilanova, futbolista retirado y entrenador español (f. 2014).

1969: Claudio Úbeda, futbolista retirado y entrenador argentino.

1969: Keith Flint, vocalista británico, de la banda The Prodigy (f. 2019).

1970: Jaume García, futbolista español.

1971: Adriana Karembeu, modelo eslovaca.

1971: Jens Voigt, ciclista alemán.

1971: Sergej Barbarez, futbolista bosnio.

1971: Annika Duckmark, modelo y presentadora de televisión sueca.

1971: Adrián de la Garza Santos, político mexicano.

1971: Bobby Lee, actor y comediante estadounidense.

1972: Llewellyn Riley, futbolista barbadense.

1973: Demis Nikolaidis, futbolista griego.

1973: Petter Rudi, futbolista noruego.

1973: Diego Albanese, rugbista argentino.

1973: Bernardo Duque, locutor, actor de doblaje, presentador de televisión y arreglista colombiano (f. 2013).

1974: Darío Rodríguez, futbolista uruguayo

1974: Austin St. John, actor estadounidense.

1974: Rasheed Wallace, baloncestista estadounidense.

1974: Stacy Kamano, actriz estadounidense.

1975: Álvaro Fuentes, músico español de la banda La Oreja de Van Gogh.

1975: Jimmie Johnson, piloto de automóviles stock estadounidense.

1975: Vicente Fernández Pujante, futbolista español.

1975: Alexa von Schwichow, yudoca alemana.

1976: Raúl López González, futbolista español.

1977: Juan Antonio Flecha, ciclista español.

1977: Denis Kang, luchador de artes marciales mixtas francés.

1977: Francisco Pancho Maciel, futbolista argentino.

1977: Simone Perrotta, futbolista italiano.

1978: Cristina Alcázar, actriz española.

1978: Pablo Casar, futbolista español.

1978: Arne Slot, futbolista neerlandés.

1979: Chuck Comeau, músico canadiense de la banda Simple Plan.

1979: Neill Blomkamp, cineasta sudafricano-canadiense

1979: Ingrid Martz, actriz y modelo mexicana.

1979: Robby Navarro, cantante filipino.

1979: Carlinhos Bala, futbolista brasileño.

1981: Julio Alcorsé, futbolista argentino.

1981: Bakari Koné, futbolista marfileño.

1982: Neto Baiano, futbolista brasileño.

1982: Regina Deutinger, modelo alemana.

1983: Knox Cameron, futbolista estadounidense.

1983: Jennifer Peña, cantante estadounidense.

1983: Sanaya Irani, actriz y modelo india.

1983: Christian Yeladian, futbolista uruguayo.

1984: De la Ghetto, cantante puertorriqueño.

1984: Michel Fabrizio, piloto de motociclismo italiano.

1985: Tupouto’a ‘Ulukalala, aristócrata tongano.

1985: Jon Walker, bajista estadounidense de la banda Panic! at the Disco.

1985: Garidmagnai Bayasgalan, futbolista mongol.

1985: Tomáš Hubočan, futbolista eslovaco.

1985: Masahiko Ichikawa, futbolista japonés.

1985: Rodolfo Massi, ciclista italiano.

1986: Paolo De Ceglie, futbolista italiano.

1986: Fiona O’Sullivan, futbolista irlandesa-estadounidense.

1986: Filip Lončarić, futbolista croata.

1986: Kristina Sundov, futbolista croata.

1986: Yoshitsugu Matsuoka, actor de voz y cantante japonés.

1987: Felicia Provost, modelo estadounidense.

1987: Lionel Brown, futbolista estadounidense.

1987: Paul Huntington, futbolista inglés.

1987: Henk Norel, baloncestista neerlandés.

1988: Stephen Sunday, futbolista nigeriano.

1988: Pável Mamáyev, futbolista ruso.

1988: Thiago Heleno, futbolista brasileño.

1988: Rafael Vaz, futbolista brasileño.

1988: Michael Fitzgerald, futbolista japonés-neozelandés.

1989: Dijon Talton, actor, cantante y bailarín estadounidense.

1990: Harmony Ikande, futbolista nigeriano.

1990: Renae Ayris, modelo australiana.

1990: Tim Myers, futbolista neozelandés.

1990: Kamil Gradek, ciclista polaco.

1990: Theo Reinhardt, ciclista alemán.

1990: Carles Salvador Vidal, futbolista español.

1991: Mena Massoud, actor canadiense.

1991: Uche Nwofor, futbolista nigeriano.

1991: Lieke Wevers, gimnasta artística neerlandesa.

1991: Minako Kotobuki, seiyū y cantante japonesa.

1992: Kemar Lawrence, futbolista jamaicano.

1992: Philip Doyle, remero irlandés.

1993: Joe Bryan, futbolista inglés.

1993: Amr Warda, futbolista egipcio.

1993: Carlos García, futbolista español.

1994: Denyse Tontz, actriz y cantante estadounidense.

1995: Patrick Mahomes II, jugador estadounidense de fútbol americano.

1995: Marija Banušić, futbolista sueca.

1995: YooA, cantante surcoreana e integrante del grupo Oh My Girl.

1996: Duje Ćaleta-Car, futbolista croata.

1996: Masato Kojima, futbolista japonés.

1996: Esteban Ocon, piloto francés de automovilismo.

1997: Chavany Willis, futbolista jamaicano.

1997: Derrick Alston Jr., baloncestista estadounidense.

1998: Julio Villalba, futbolista paraguayo.

1999: Daiju Sasaki, futbolista japonés.

1999: Julia van Bergen, cantante neerlandesa.

1999: Gleofilo Vlijter, futbolista surinamés.

1999: Giorgos Nikas, futbolista griego.

1999: Damian Żurek, patinador de velocidad polaco.

1999: Khalimatus Sadiyah, jugadora de bádminton indonesia.

2000: Brayan Palmezano, futbolista venezolano.

2006: Ella Jay Basco, actriz estadounidense.

Muertes

1179: Hildegard de Bingen, abadesa, compositora y escritora alemana (n.1098).

1485: Pedro Arbués, sacerdote español (n. 1441).

1665: Felipe IV, rey español (n. 1605).

1679: Juan José de Austria, político y militar español (n. 1629).

1791: Tomás de Iriarte, poeta español (n. 1750).

1823: Abraham Louis Breguet, físico, relojero y empresario suizo (n. 1747).

1836: Antoine Laurent de Jussieu, médico y botánico francés (n. 1748).

1852: Francisco Javier Echeverría, político mexicano (n. 1797).

1853: Laureano Pineda, político nicaragüense, Supremo Director del Estado de Nicaragua en dos oportunidades (n. 1802).

1863: Alfred de Vigny, poeta, dramaturgo y novelista francés (n. 1797).

1863: Carlos de Chacón y Michelena, capitán de navío español y primer gobernador de Fernando Poo (n. 1816).

1865: Luis de Usoz, hebraísta y erudito español (n. 1805).

1877: William Fox Talbot, inventor y fotógrafo británico (n. 1800).

1879: Eugène Viollet-le-Duc, arquitecto francés (n. 1814).

1892: Rudolf von Ihering, jurista y filósofo alemán (n. 1818).

1894: José Manuel Estrada, orador, periodista e historiador argentino (n. 1842).

1901: Juan Esteban Rodríguez Segura, político chileno (n. 1818).

1924: Luis Tejada Cano, fue un periodista y cronista colombiano (n. 1898).

1942: Alfonso Luis Herrera, biólogo mexicano (n. 1868).

1948: Folke Bernadotte, diplomático sueco (n. 1895).

1951: Jimmy Yancey, pianista y compositor de blues estadounidense (n. 1898).

1963: Eduard Spranger, filósofo y psicólogo alemán (n. 1882).

1965: Alejandro Casona, dramaturgo español (n. 1903).

1966: Fritz Wunderlich, tenor alemán (n. 1930).

1968: Jaime Eyzaguirre, historiador chileno (n. 1908).

1972: Rafael Bernal, diplomático y escritor mexicano (n. 1915).

1972: Akim Tamiroff, actor soviético (n. 1899).

1973: Eugenio Garza Sada, empresario mexicano (n. 1892).

1979: Miloslav Kabeláč, compositor checo (n. 1908).

1980: Anastasio Somoza Debayle, militar y dictador nicaragüense (n. 1925).

1984: Richard Basehart, actor estadounidense (n. 1914).

1986: Pat Phoenix, actriz británica (n. 1923).

1991: Rob Tyner, cantante y músico estadounidense, de la banda MC5 (n. 1944).

1994: Karl Popper, filósofo británico (n. 1902).

1996: Spiro Agnew, vicepresidente estadounidense (n. 1918).

1996: Teodoro “Lolo” Fernández, futbolista peruano (n. 1913).

1996: Felipe Herrera, economista y político chileno (n. 1922).

1997: Red Skelton, actor y cómico estadounidense (n. 1913).

1998: Ralph Pappier, cineasta argentino de origen chino (n. 1914).

2001: Rodrigo Uría González, abogado español, Premio Príncipe de Asturias 1990 (n. 1906).

2005: Alfred Reed, compositor estadounidense (n. 1921).

2007: Miguel Ramón Izquierdo, político español (n. 1919).

2009: Noordin Mohammad Top, terrorista malasio (n. 1968)

2010: Laura Daners, periodista, presentadora de televisión y nadadora uruguaya (n. 1967).[1]​

2010: Patrick Aduma, actor nigeriano-argentino (n. 1966).

2011: Ignacio Fernández de Castro, sociólogo y abogado español (n. 1919).

2011: Kurt Sanderling, director de orquesta y músico alemán (n. 1912).

2011: Moisés Villanueva de la Luz, político mexicano (n. 1964).

2012: Sylvia Bermann, psiquiatra, catedrática y montonera argentina (n. 1922).

2014: China Zorrilla, actriz uruguaya (n. 1922).

2015: Pablo Rieznik, político y profesor de universidad argentino (n. 1949).

2016: Bahman Golbarnezhad, paraciclista iraní (n. 1968).

2016: Charmian Carr, actriz estadounidense (n. 1942).

2017: Carlos Íñigo, actor de doblaje mexicano (n. 1960).

2017: René Drucker Colín, científico mexicano (n. 1937).

2018: Celia Barquín, golfista española (n. 1996).

2020: Carlos Villamizar, actor venezolano (n.1935)

2020: Luboš Perek, astrónomo checo (n. 1919).

2020: Ricardo Ciciliano, futbolista colombiano (n. 1976).

2020: Winston Groom, escritor e historiador estadounidense (n. 1943).

2021: Abdelaziz Buteflika, militar y político argelino, presidente de Argelia de 1999 a 2019 (n. 1937).

2021: Alfonso Sastre, escritor, dramaturgo, ensayista y guionista cinematográfico español (n. 1926).

2021: Alfred Miodowicz, político y sindicalista polaco (n. 1929).

2021: Carlos Gianelli, diplomático, político y abogado uruguayo (n. 1948).

2021: Rey Vásquez, actor colombiano (n. 1938).

2022: Ana María Sánchez, soprano española (n. 1959).

2023: Pedro Santos Tuda, pintor español (n. 1922).

2024: Donnell Thompson, jugador de fútbol americano estadounidense (n. 1958).