Efemérides del 2 de septiembre: qué recordamos un día como hoy

En las efemérides del 2 de septiembre desempolvaremos los recuerdos históricos y los acontecimientos olvidados que dieron forma al presente en el pasado.

Desde momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad hasta curiosidades culturales, esta nota te invita a reflexionar sobre la continuidad del tiempo y la importancia de la memoria histórica.

Qué pasó un 2 de septiembre

-44: En Egipto, la faraona Cleopatra VII declara regente a su hijo Tolomeo XV.

-44: En Roma, Cicerón crea la primera Filípica dirigida contra Marco Antonio.

-31: En Israel se registra un terremoto de magnitud 7,0 en la escala de Richter, que arrasa la localidad de Jericó y la antigua fortaleza de Qumrán. Se estima que murieron unas 10 000 personas. (Véase Terremotos en la Antigüedad).

-31: Frente al golfo de Ambracia se libra la Batalla de Actium entre la flota de Cayo Octavio, dirigida por Agripa y la de Marco Antonio y su aliada Cleopatra.

1192: En el puerto de Jaffa (Palestina) Ricardo I y Saladino firman un tratado poniendo fin a la Tercera Cruzada.

1347: En la villa de Messina (Italia) se registra uno de los primeros casos de muerte negra (peste bubónica) en Europa, que en quince años matará en ese continente a unos 50 millones (el 60 % de la población).

1519: En Tehucingo (México), el ejército del conquistador español Hernán Cortés derrota a los 40 000 hombres de Xicohténcatl.

1587: Sale del puerto de Buenos Aires (Argentina) rumbo a Brasil la primera exportación de ese país.

1620: Desde el puerto británico de Plymouth parte el barco Mayflower con 102 peregrinos puritanos.

1649: La ciudad italiana de Castro es completamente destruida por las fuerzas del papa Inocencio X, acabando con las Guerras de Castro.

1666: En Londres se declara el Gran Incendio, que destruye la ciudad medieval dentro de la vieja muralla.

1667: En París se instala el primer sistema de alumbrado público.

1752: Gran Bretaña y sus colonias cambian el calendario al gregoriano.

1789: Estados Unidos: el Congreso establece el Departamento del Tesoro.

1792: En Francia ―durante las conocidas masacres de septiembre de la Revolución francesa―, tres obispos católicos y más de 200 religiosos son asesinados por simpatizantes monárquicos.

1807: En Copenhague (Dinamarca), la Armada británica cañonea a la flota de Napoleón Bonaparte (segunda batalla de Copenhague).

1820: En Argentina ―en el marco de las guerras civiles argentinas entre unitarios y federales― se libra la batalla de Gamonal.

1841: Entre Tres Ríos y Cartago (Costa Rica) a las 6:30 sucede el «terremoto de san Antolín», de magnitud 6,4 en la escala sismológica de Richter, ocurrido en la falla Lara, ubicada al norte de la ciudad de Cartago. Deja un saldo de 38 muertos y miles de viviendas (de adobe) destruidas. Fue el más fuerte y destructor del siglo XIX en ese país.[1]​

1858: En Nueva York (Estados Unidos) deja de funcionar el primer cable telegráfico transatlántico. Estrenado el 5 de agosto anterior.[2]​

1864: En el marco de la Guerra Civil estadounidense, los Estados de la Unión entran en Atlanta un día después que los confederados entraran en la ciudad.

1867: En Japón, el Emperador Meiji se casa con Masako Ichijō. La reina consorte será conocida como Lady Haruko. En 1914 recibiría el nombre póstumo de emperatriz Shōken.

1870: Durante la guerra franco-prusiana en la decisiva Batalla de Sedan, la totalidad del ejército francés y su emperador Napoleón III se rinden ante los prusianos.

1885: En Rock Springs (Wyoming, Estados Unidos), 150 mineros blancos atacan a sus compañeros chinos, matando a 28, hiriendo a 15 y forzando al resto a abandonar la ciudad.

1898: En Sudán se libra la batalla de Omdurmán: Gran Bretaña y Egipto derrotan a las tribus sudanesas y establecen su dominio.

1901: En Estados Unidos, Theodore Roosevelt pronuncia su famoso discurso «Habla en voz baja pero lleva contigo un gran garrote (big stick)».

1903: En Estados Unidos se abole de manera oficial el Tratado Herrán-Hay (para la construcción del Canal de Panamá), entre Estados Unidos y Colombia.

1906: En EE. UU. el explorador Roald Amundsen alcanza el puerto de Nome (Alaska) tras cruzar el N.O. del Ártico.

1925: El dirigible estadounidense USS Shenandoah se estrella, provocando la muerte de 14 personas.

1927: El astrónomo Karl Wilhelm Reinmuth descubre el asteroide Arabis (1087).

1931: En España, un grupo de miembros de los dos primeros Gobiernos de Primo de Rivera son detenidos y puestos a disposición judicial por responsabilidades en la dictadura.

1933: Italia y la URSS firman un acuerdo de no agresión.

1939: En el marco de la Segunda Guerra Mundial: en Polonia, luego de la invasión nazi, la ciudad de Danzig (ahora Gdansk) es anexionada a Alemania.

1945: A bordo del acorazado Misuri, Japón firma su rendición, con lo que termina de manera oficial la Segunda Guerra Mundial.

1945: En la ciudad de Hanói (capital de Indochina, actual Vietnam), Hồ Chí Minh declara que su país se ha independizado de Francia y proclama la República Popular Democrática de Vietnam.

1947: En Río de Janeiro se firma el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca).

1947: En Málaga (España) se crea el Museo Arqueológico bajo los auspicios de Juan Temboury.

1948: En Medellín (Colombia), inicia sus emisiones la primera cadena radial, Caracol Radio.[3]​

1957: En el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 4:40 (hora local), Estados Unidos detona a 150 m bajo tierra su bomba atómica Galileo, de 11 kilotones. Es la bomba n.º 108 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1958: En La Habana, la dictadura de Fulgencio Batista asesina al joven revolucionario cubano Raúl González Sánchez frente a la Facultad de Odontología, que actualmente lleva su nombre.

1960: En El Salvador, por orden del presidente José María Lemus, cuerpos de seguridad entran de forma violenta a la Universidad de El Salvador, en donde golpean y capturan al rector, doctor Napoleón Rodríguez Ruiz, así como a otras personas que se encontraban en el lugar.

1961: En La Habana, el Instituto Nacional del Deporte dicta la resolución n.º 38 que elimina el boxeo profesional en Cuba.

1962: El futbolista brasileño Pelé anota el gol n.º 500 de su carrera.

1967: En la ciudad española de Pamplona (provincia de Navarra), se inaugura el Estadio El Sadar.

1967: En el Mar del Norte, sobre una plataforma petrolera británica a 10 kilómetros de la costa de Suffolk (Reino Unido), un tal Paddy Roy Bates funda la micronación «Principado de Sealand».

1969: En la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos), los estudiantes de ingeniería Stephen Crocker y Vinton Cerf ayudan al profesor Leonard Kleinrock a traspasar datos de una computadora a otra.

1970: La NASA anuncia la cancelación de dos misiones del Programa Apolo hacia la Luna, el Apolo 18 y el Apolo 19.

1970: En Hanói (Vietnam) ―en el marco de la guerra de Vietnam―, el equipo cubano de fútbol vence al equipo de fútbol del Ejército Popular por 3 goles a 1.

1971: La selección de fútbol de Tahití golea 30-0 a la de las Islas Cook en un partido correspondiente a la fase de grupos de los Juegos del Pacífico Sur 1971. Fue la máxima goleada en el fútbol internacional hasta el 2001, cuando Australia venció 31-0 a Samoa Americana.

1987: En la Unión Soviética comienza en el juicio contra el aviador alemán Mathias Rust, quien descendió su avión sin autorización en la Plaza Roja de Moscú.

1989: En Colombia, a las 6:45, un atentado terrorista destruye las instalaciones del diario El Espectador.

1990: El Ejército soviético comienza su retirada de la RDA con la salida de la Octava División Blindada de Neuruppin.

1990: Transnistria unilateralmente se proclama como república soviética. Pero el presidente soviético Mijaíl Gorbachov declarará la decisión nula y sin valor.

1991: Los Estados Unidos reconocen la independencia de las repúblicas bálticas Estonia, Letonia y Lituania.

1992: En Nicaragua, un terremoto de magnitud 7,7 en la escala Richter sacude la costa del Pacífico del país causando un tsunami que causó por lo menos 116 muertos.

1996: En Filipinas, el Gobierno de El Salvador y el FMLN firman un pacto de paz después de 24 años de enfrentamientos y 120.000 muertos.

1998: En Peggys Cove (Canadá) se estrella el vuelo 111 de Swissair, provocando la muerte de 229 personas.

1998: El Tribunal Penal Internacional para Ruanda encuentra a Jean Paul Akayesu, alcalde de una ciudad de Ruanda, culpable de nueve casos de genocidio.

2003: El cantautor español Alejandro Sanz, lanza al mercado su séptimo álbum de estudio titulado No es lo mismo.

2007: Marcus Grönholm gana el Rally de Nueva Zelanda por quinto año consecutivo.

2008: Google lanza el navegador web Chrome.

2011: En la Isla de Juan Fernández, en el océano Pacífico, 21 personas fallecen en un accidente aéreo. Las víctimas eran militares, empresarios y periodistas de la televisión chilena.

2016: En España el Congreso rechaza en segunda votación la investidura de Mariano Rajoy como presidente.

2018: Un incendio en el Museo Nacional de Brasil, destruye por completo todo el acervo histórico que el recinto tenía acumulado alrededor de 200 años.

2020: Alemania confirma que el opositor ruso Alexei Navalni fue envenenado con el agente tóxico Novichok.

2020: Científicos del CNRS francés detectan la fuente de ondas gravitacionales más grande hasta la fecha y su surgimiento se debe a la fusión binaria de dos agujeros negros.

2022: En Argentina, se produce un atentado (magnicidio) contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cumpleaños

905: Constantino VII, emperador bizantino (f. 959).

1243: Gilbert de Clare, político inglés (f. 1147).

1548: Vincenzo Scamozzi, arquitecto italiano (f. 1616).

1661: Georg Böhm, compositor y organista alemán (f. 1733).

1675: William Somervile, poeta inglés (f. 1742).

1682: Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, religioso y político español (f. 1747).

1775: Juan Martín Díez “El Empecinado”, héroe de la guerra de Independencia española.

1779: Juan Esteban Lozano de Torres, político español (f. 1831).

1787: Ippolito Cavalcanti, escritor sobre cocina y aristócrata italiano (f. 1859).

1805: Esteban Echeverría, poeta argentino (f. 1851).

1819: Rafael Lucio Nájera, médico mexicano (f. 1886).

1821: George Thurber, botánico estadounidense (f. 1890).

1823: Antolín Faraldo, escritor y periodista español (f. 1853).

1838: Liliuokalani, última reina hawaiana (f. 1917).

1838: Bhaktivinoda Thakur, religioso y escritor bengalí (f. 1914).

1850: Woldemar Voigt, físico alemán (f. 1919).

1853: Wilhelm Ostwald, químico y filósofo alemán, premio nobel de química en 1909 (nf 1932).

1854: Hans Jæger, escritor y activista anarquista noruego (f. 1910).

1859: Firmín Bouisset ilustrador y publicista francés (f. 1925).

1862: Refugio Reyes Rivas, arquitecto mexicano. (f. 1943)

1876: Francesc Cambó, político catalanista español (f. 1947).

1877: Frederick Soddy, químico británico, premio nobel de química en 1921 (f. 1956).

1878: Werner von Blomberg, militar alemán (f. 1946).

1891: Santiago Salvat Espasa, editor español (f. 1971).

1894: Joseph Roth, escritor austriaco (f. 1939).

1899: Lluís Pericot García, arqueólogo español (f. 1978).

1901: Andreas Embirikos, poeta y psicoanalista griego (f. 1975).

1909: Antolín Palomino, encuadernador español (f. 1995).

1910: José Ángel Buesa, poeta cubano (f. 1982).

1911: Romare Bearden, pintor estadounidense (f. 1988).

1914: Booker T. Laury, cantante y pianista estadounidense (f. 1995).

1915: Meinhardt Raabe, actor estadounidense (f. 2010).

1917: Laurindo Almeida, guitarrista brasileño (f. 1995).

1919: Luz Méndez de la Vega, escritora, periodista, actriz y poetisa guatemalteca (f. 2012).

1920: Mónica Echeverría, escritora y activista chilena (f. 2020)

1922: Ramón Vázquez Molezún, arquitecto español (f. 1993).

1922: Arthur Ashkin, físico estadounidense, premio nobel de física en 2018 (f. 2020).

1923: Paul Edwards, filósofo austríaco-estadounidense (f. 2004).

1923: Ramón Valdés (Don Ramón), actor mexicano de cine y televisión (f. 1988).

1924: Daniel Arap Moi, político keniano, presidente de Kenia entre 1978 y 2002 (f. 2020).

1926: Franco Prosperi, cineasta italiano.

1927: Francis Matthews, actor británico (f. 2014).

1928: Horace Silver, pianista estadounidense de jazz (f. 2014).

1928: Mel Stuart, cineasta estadounidense.

1929: Hal Ashby, cineasta estadounidense (n. 1988).

1930: Marcel Lihau, jurista y político congoleño (f. 1999).

1930: François Mahé, ciclista francés (f.2015).

1933: Rubén Peucelle, luchador profesional argentino (f. 2014).

1933: Victor Spinetti, actor británico (f. 2012).

1934: Allen Carr, escritor británico (n. 2006).

1935: Horacio Molina, cantautor y tanguero argentino (f.2018).

1935: Marc Augé, antropólogo francés.

1936: Andrew Grove, informático estadounidense (n. 2016).

1938: Giuliano Gemma, actor italiano (f. 2013).

1939: Sam Gooden, cantante estadounidense, de la banda The Impressions.

1939: Nicolino Locche, boxeador argentino (f. 2005).

1939: Jack Lang, político francés.

1940: Regis Debray, filósofo y escritor francés.

1940: Alejandro Rojas-Marcos, político español.

1941: David Bale, activista y empresario sudafricano (f. 2003).

1941: Érika Wallner, actriz argentina (f. 2016).

1945: Marzenka Novak, actriz, cantante y escritora argentina (f. 2011).

1946: Billy Preston, músico de soul estadounidense (f. 2006).

1946: Walter Simonson, dibujante e historietista estadounidense.

1946: Abel Caballero, alcalde de Vigo, político, economista y escritor español.

1947: Pepe Rubianes, actor español (f. 2009).

1948: Christa McAuliffe, astronauta estadounidense fallecida en el accidente del transbordador Challenger (f. 1986).

1948: Nate Archibald, baloncestista estadounidense.

1950: Yuen Wah, actor chino.

1951: Mark Harmon, actor estadounidense.

1952: Jimmy Connors, tenista estadounidense.

1953: John Zorn, músico estadounidense.

1954: Humberto Zurita, actor mexicano.

1957: Tony Alva, skater estadounidense.

1958: Olivier Grouillard, piloto de carreras francés.

1960: Arnaldo Antunes, músico y poeta brasileño.

1961: Carlos Valderrama, futbolista colombiano.

1962: Eugenio Derbez, actor y comediante mexicano.

1962: Alonso Lujambio politólogo mexicano. (f. 2012)

1962: Prachya Pinkaew, director tailandés.

1964: Keanu Reeves, actor canadiense nacido en Líbano.

1964: Santi Orúe, historietista español.

1966: Dino Cazares, músico estadounidense.

1966: Salma Hayek, actriz mexicana.

1966: Olivier Panis, piloto de coches francés.

1967: Andreas Möller, futbolista alemán.

1968: Kristen Cloke, actriz estadounidense.

1968: Cynthia Watros, actriz estadounidense.

1969: Gabriel Manelli, bajista argentino, de la banda Babasónicos (f. 2008).

1970: Nacho Rodríguez, baloncestista español.

1971: Kjetil André Aamodt, esquiador noruego.

1972: Silvia Gemignani, triatleta italiana.

1973: Pawan Kalyan, actor indio.

1977: Frédéric Kanouté, futbolista francés nacionalizado en Malí.

1979: Andrea Galante, actriz argentina.

1980: Hiroki Yoshimoto, piloto japonés de carreras.

1982: Joey Barton, futbolista británico.

1985: Robert Veselovsky, futbolista eslovaco.

1988: Javi Martínez, futbolista español.

1988: Dimitrij Ovtcharov, jugador alemán de tenis de mesa.

1988: Ibrahim Šehić, futbolista bosnio.

1989: Alexandre Pato, futbolista brasileño.

1989: Luis Carlos Peña Díaz (Felo), cantautor, actor y psicólogo mexicano.

1989: Zedd, DJ y productor musical de origen ruso.

1990: Marcus Ericsson, piloto sueco de Fórmula 1.

1991: Christian Bethancourt, beisbolista panameño.

1991: Davy Pröpper, futbolista neerlandés.

1991: Gyasi Zardes, futbolista estadounidense.

1992: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, futbolista argentino (portero)

1995: Willy Adames, beisbolista dominicano.

1997: Mireia Vilapuig, actriz española.

1999: Jesús Gómez Villadiego, atleta español.

1999: Santisouk Inthavong, nadador laosiano.

1999: Moeka Kijima, nadadora japonesa.

1999: Zhang Yijie, actor chino.

1999: Karol Ostrowski, nadador polaco.

1999: Alejandro Losada Rodríguez, taekwondista español.

1999: Ella Toone, futbolista inglesa.

2001: Maciej Rosołek, futbolista polaco.

2001: Paul Mbong, futbolista maltés.

Fallecimientos

421: Constantino III, militar y emperador romano (n. ¿?).

1274: Munetaka, shogun japonés (n. 1242).

1397: Francesco Landini, compositor italiano (n. 1325).

1482: Filiberto I de Saboya, duque de Saboya (n. 1465).

1502: Ahuízotl, gobernante azteca mexicano (n. ¿?).

1540: Lebna Dengel, rey etíope (n. 1501).

1651: Kösem Sultan, la mujer más poderosa de la historia Otomana (n. 1590).

1652: José de Ribera, pintor español (n. 1591).

1690: Felipe Guillermo de Neoburgo, gobernante alemán (n. 1615).

1792: María Luisa de Saboya-Carignan, aristócrata francesa (n. 1749).

1813: Jean Victor Marie Moreau, general francés (n. 1763).

1834: Thomas Telford, ingeniero escocés (n. 1757).

1840: Franz Julius Ferdinand Meyen, médico y botánico alemán (n. 1804).

1845: Bernardino Rivadavia, primer presidente argentino (n. 1780).

1856: Luis de la Rosa Oteiza, político mexicano (n. 1804)

1865: William Rowan Hamilton, matemático irlandés (n. 1805).

1877: Konstantinos Kanaris, almirante griego (n. 1790).

1910: El Aduanero Rousseau (Henrí Rousseau), pintor francés (n. 1844).

1934: Russ Columbo, cantante, violinista y actor estadounidense (n. 1908).

1934: Alcide Núñez, músico estadounidense (n. 1884).

1934: Miguel Morilla El Atarfeño, torero español (n. 1909).

1937: Pierre de Coubertín, aristócrata e historiador francés, fundador de los Juegos Olímpicos modernos (n. 1863).

1948: Sylvanus Morley, espía y arqueólogo estadounidense (n. 1883).

1962: José Gascón y Marín, político español (n. 1875).

1969: Hồ Chí Minh, poeta y político fundador del partido comunista vietnamita y presidente de Vietnam (n. 1890).

1970: Mercedes Llopart, cantante lírica española (n. 1895).

1972: John Hutchinson, botánico, taxónomo y escritor británico (n. 1884).

1973: J. R. R. Tolkien, escritor de fantasía y lingüista británico, autor de El señor de los anillos (n. 1892).

1978: Juan L. Ortiz, escritor y poeta argentino (n. 1896).

1983: Maruja Pacheco Huergo, actriz y música argentina (n. 1916).

1985: Abe Lenstra, futbolista neerlandés (n. 1920).

1985: Anna Banti, escritora italiana (n. 1895).

1991: Alfonso García Robles, diplomático y político mexicano, premio nobel de la paz en 1982 (n. 1911).

1992: Barbara McClintock, genetista estadounidense (n. 1902).

1994: Roy Castle, entertainer británico (n. 1932).

1995: Václav Neumann, director de orquesta y músico checo (n. 1920).

1997: Rudolf Bing, empresario de ópera británico nacido en Austria (n. 1902).

1997: Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, fundador de la logoterapia (n. 1905).

1999: Virginia Gutiérrez de Pineda, fue una antropóloga colombiana (n. 1921).

2000: Vicente Asensi, futbolista español (n. 1919).

2001: Christiaan Barnard, cirujano sudafricano, primero en realizar un trasplante de corazón (n. 1922).

2001: Troy Donahue, actor estadounidense (n. 1936).

2002: Tomás Zori, cómico español (n. 1925).

2004: Joan Oró, científico español (n. 1923).

2005: Bob Denver, actor estadounidense (n. 1935).

2006: Craig Cline, bloguero e informático estadounidense (n. 1951).

2006: Bob Mathias, atleta estadounidense (n. 1930).

2006: Silverio Pérez, torero mexicano (n. 1915).

2006: Dewey Redman, músico estadounidense de jazz (n. 1931).

2007: Diego Cháfer, ciclista español (n. 1913).

2009: Christian Poveda, fotógrafo y cineasta hispano-francés, asesinado en El Salvador (n. 1955).

2010: Germán Dehesa, escritor, periodista y locutor mexicano (n. 1944).

2011: Felipe Camiroaga, presentador de televisión chileno; accidente aéreo en la isla Juan Fernández (n. 1966).[4]​

2011: Roberto Bruce, periodista chileno (n. 1979).

2011: Felipe Cubillos, empresario chileno (n. 1962).

2012: Sun-Myung Moon, líder religioso surcoreano (n. 1920).

2013: Carlos Lorca, actor argentino (n. 1939).

2013: Ronald Coase, economista británico (n. 1910).

2013: Frederik Pohl, escritor estadounidense (n. 1919).

2013: Isidro Sánchez, futbolista español (n. 1936).

2014: Daniel Dicenta, actor español (n. 1937).

2016: Islom Karimov, presidente uzbeko (n. 1938).

2016: Francisco Alvarez Martín (Paco Taranto), cantaor español (n. 1940)

2020: David Graeber, antropólogo y anarquista estadounidense (n. 1961).

2020: Wanda Seux, vedette y actriz mexicana de origen paraguayo (n. 1948)

2020: Agustín Radrizzani, arzobispo argentino (n. 1944).

2021: Mikis Theodorakis, compositor, intelectual y político griego (n. 1925)

2022: Lorenzo Álvarez de Toledo, jurista, periodista y escritor español (n. 1963)

2023: Shannon Wilcox, actriz y productora estadounidense (n. 1943)

2024: Rodolfo Hernández Suárez, empresario y político colombiano (n. 1945)