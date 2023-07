Atlanta United se enfrentará a New England Revolution por la semana 23

New England Revolution y Atlanta United se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la semana 23 del torneo Estados Unidos - MLS 2023, a partir de las 20:39 (hora Argentina) en el estadio Gillette Stadium.

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

New England Revolution no pudo ante New York Red Bulls en el Red Bull Arena. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y 1 fue empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 11 a sus rivales.

Atlanta United venció 1-0 a CF Montréal en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 8 goles en el arco rival y 7 en su portería.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y fue un empate por 3 a 3.

Próximos partidos de New England Revolution en Estados Unidos - MLS 2023

Semana 23: vs DC United: 15 de julio - 20:30 (hora Argentina)

Semana 24: vs Nashville SC: 20 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 25: vs CF Montréal: 26 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs New York Red Bulls: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 27: vs Austin FC: 2 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Próximos partidos de Atlanta United en Estados Unidos - MLS 2023

Semana 23: vs Orlando City SC: 15 de julio - 20:30 (hora Argentina)

Semana 24: vs Seattle Sounders: 20 de agosto - 23:30 (hora Argentina)

Semana 25: vs Nashville SC: 26 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs FC Cincinnati: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 27: vs FC Dallas: 2 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Horario New England Revolution y Atlanta United, según país

Argentina: 20:39 horas

Colombia y Perú: 18:39 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:39 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:39 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory