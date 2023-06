Síndrome de Dressler: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

En muchas ocasiones se desconoce que se padece una enfermedad hasta que se presentan síntomas (Infobae/Jovani Pérez)

El síndrome de Dressler es una inflamación del saco que envuelve al corazón (pericarditis). Se cree que ocurre como resultado de una respuesta del sistema inmunitario a daños en el tejido cardíaco o daños al saco que envuelve al corazón (pericardio). El daño puede ser el resultado de un ataque cardíaco, una cirugía o una lesión traumática. Los síntomas incluyen dolor en el pecho, que puede sentirse como el dolor causado por un ataque cardíaco.

El síndrome de Dressler también puede denominarse síndrome de infarto posmiocardial, pericarditis postraumática, síndrome de lesión poscardíaca y síndrome pospericardiotomía.

Síntomas

Symptoms are likely to appear weeks to months after a heart attack, surgery or injury to the chest. Symptoms might include:

Chest pain

Fever

Cuándo debes consultar con un médico

Busca atención de emergencia para el dolor torácico persistente o repentino, que puede indicar un ataque cardíaco u otro trastorno.

Diagnóstico

Un proveedor de atención médica hace un examen físico exhaustivo que incluye escuchar el corazón con un estetoscopio. Cuando el pericardio está inflamado o cuando se ha acumulado líquido alrededor del corazón, se puede producir un sonido llamado roce pericárdico.

Las pruebas que permiten diagnosticar el síndrome de Dressler incluyen:

Hemograma completo. La mayoría de las personas con síndrome de Dressler tienen un recuento elevado de glóbulos blancos.

Análisis de sangre para medir la inflamación. Un nivel más alto de proteína C reactiva y un aumento de la velocidad de sedimentación globular (tasa de sedimentación) pueden indicar una inflamación compatible con el síndrome de Dressler.

Electrocardiograma. Esta prueba rápida e indolora registra las señales eléctricas del corazón a través de cables conectados a la piel. Ciertos cambios en las señales eléctricas pueden indicar presión en el corazón. Sin embargo, estos cambios pueden ser producto de una cirugía de corazón, por lo que es necesario ver el resultado de otras pruebas para diagnosticar el síndrome de Dressler.

Radiografía de tórax. Una radiografía de tórax puede ayudar a detectar líquido alrededor del corazón o de los pulmones. También puede ayudar a descartar otras causas del líquido, como la neumonía.

Ecocardiograma. Las ondas sonoras producen una imagen del corazón que puede indicar si hay líquido acumulado a su alrededor.

Resonancia magnética cardíaca. Esta prueba utiliza ondas sonoras para crear imágenes fijas o en movimiento de cómo fluye la sangre en el corazón. Esta prueba puede mostrar un engrosamiento del pericardio.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento del síndrome de Dressler son controlar el dolor y reducir la inflamación. El tratamiento puede comprender la administración de medicamentos y, si surgen complicaciones, una cirugía.

Medicamentos

El tratamiento principal para el síndrome de Dressler consta de la toma de medicamentos para reducir la inflamación, incluyendo los antiinflamatorios no esteroides (AINE) como:

Aspirina

Ibuprofeno (Advil, Motrin IB u otros)

Colquicina (Colcrys, Gloperba, Mitgare)

Si el síndrome de Dressler se presenta después de un ataque cardíaco, por lo general, se prefiere el uso de aspirina en lugar de otros AINE .

También se puede administrar indometacina.

Si estos medicamentos no sirven de ayuda, el siguiente paso puede ser la administración de corticoides. Estos potentes supresores del sistema inmunitario pueden reducir la inflamación relacionada con el síndrome de Dressler.

Los corticoides pueden tener efectos secundarios graves y podrían interferir con la recuperación del tejido cardíaco dañado luego de un ataque cardíaco o una cirugía. Debido a esas razones, suelen utilizarse corticoides solamente cuando no funcionan otros tratamientos.

Tratamiento de las complicaciones

Las complicaciones ocasionadas por el síndrome de Dressler pueden requerir tratamientos más invasivos, incluidos los siguientes:

Drenaje del exceso de líquido. En el caso de un taponamiento cardíaco, el tratamiento podría consistir en un procedimiento (pericardiocentesis) mediante el cual se emplea una aguja o un tubo pequeño (catéter) para extraer el exceso de líquido. Por lo general, este procedimiento se lleva a cabo con un anestésico local.

Extracción del pericardio. En el caso de la pericarditis constrictiva, el tratamiento podría consistir en una cirugía para extirpar el pericardio (pericardiectomía).