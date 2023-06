Chlamydia trachomatis: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

En muchas ocasiones no se sabe que se tiene un padecimiento hasta que se presentan síntomas (Infobae/Jovani Pérez)

La infección por la bacteria clamidia trachomatis es una infección de transmisión sexual (ITS) frecuente. Es posible que no sepas que tienes Clamidia porque muchas personas no tienen signos o síntomas, como dolor genital y secreción de la vagina o del pene.

Clamidia trachomatis afecta principalmente a las mujeres jóvenes, pero puede presentarse tanto en varones como en mujeres y en todos los grupos etarios. No es difícil de tratar, pero si no se trata puede conducir a problemas de salud más graves.

Síntomas

Las infecciones por Chlamydia trachomatis en etapa temprana a menudo causan pocos signos o síntomas, o ninguno. Incluso cuando se producen signos y síntomas, suelen ser leves, lo que hace que sean fáciles de pasar por alto.

Los signos y síntomas de la infección por Chlamydia trachomatis pueden incluir:

Micción dolorosa

Flujo vaginal en mujeres

Secreción del pene en hombres

Dolor durante las relaciones sexuales en mujeres

Sangrado entre períodos menstruales y después del sexo en mujeres

Dolor testicular en hombres

La Clamidia trachomatis también puede infectar el recto, ya sea sin signos o síntomas, o con dolor, secreción o sangrado rectal. También puedes contraer infecciones oculares por clamidia (conjuntivitis) a través del contacto con líquidos corporales infectados.

Cuándo debes consultar a un médico

Consulta al médico si tienes una secreción de la vagina, el pene o el recto, o si sientes dolor al orinar. Además, consulta al médico si te enteras de que tu pareja sexual tiene clamidia. Es probable que el médico te recete un antibiótico aunque no tengas síntomas.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Shutterstock)

Factores de riesgo

Los factores que aumentan el riesgo de contraer Chlamydia trachomatis incluyen:

Ser sexualmente activo antes de los 25 años

Tener múltiples parejas sexuales

No usar preservativo regularmente

Tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual

Diagnóstico

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan realizar exámenes de detección de clamidia en los siguientes casos:

Mujeres sexualmente activas de 25 años o menos. La tasa de infección por clamidia es mayor en este grupo, por lo que se recomienda un examen de detección al año. Incluso si te realizaste un análisis el año pasado, hazte otro análisis cuando tengas una nueva pareja.

Mujeres embarazadas. Deberías hacerte el análisis para detección de clamidia durante tu primer examen prenatal. Si tienes un alto riesgo de infección, ya sea por cambiar de pareja sexual o porque tu pareja habitual podría estar infectada, hazte la prueba de nuevo más tarde durante tu embarazo.

Mujeres y hombres en alto riesgo. Las personas que tienen múltiples parejas sexuales, que no siempre usan un preservativo o los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres deben considerar la posibilidad de hacerse exámenes de detección de la clamidia con frecuencia. Otros marcadores de alto riesgo son una infección actual con otra infección de transmisión sexual y la posible exposición a una infección de transmisión sexual a través de una pareja infectada.

El examen de detección y el diagnóstico de la clamidia son relativamente simples. Estas pruebas pueden incluir lo siguiente:

Un análisis de orina. Se analiza una muestra de tu orina en el laboratorio para detectar la presencia de esta infección.

Un hisopado. En el caso de las mujeres, el médico toma una muestra de flujo del cuello del útero para realizar un cultivo o un análisis de los antígenos para detectar la clamidia. Esto se puede realizar durante una prueba de Papanicolaou de rutina. Algunas mujeres prefieren tomar las muestras de la vagina ellas mismas; se ha demostrado que esto es tan preciso como los hisopos obtenidos por el médico. En el caso de los hombres, el médico inserta un hisopo delgado en el extremo del pene para obtener una muestra de la uretra. En algunos casos, el médico te hará un hisopado del ano.

Si fuiste tratado por una infección inicial de clamidia, debes realizarte otro análisis en aproximadamente tres meses.

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO)

Tratamiento

La clamidia (Chlamydia trachomatis) se trata con antibióticos. Puede que recibas una dosis única, o puede que necesites tomar el medicamento diariamente o varias veces al día durante cinco o 10 días.

En la mayoría de los casos, la infección se cura en una o dos semanas. Durante ese tiempo, debes abstenerse de tener relaciones sexuales. Tu pareja o parejas sexuales también necesitan recibir tratamiento aunque no presenten signos o síntomas. De lo contrario, la infección puede transmitirse entre las parejas sexuales.

Tener clamidia o haber sido tratado por ella en el pasado no impide que la contraigas de nuevo.