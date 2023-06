The Strongest enfrenta a Wilstermann buscando seguir en la cima de la tabla

The Strongest y Wilstermann se medirán mañana a las 18:30 (hora Argentina). El encuentro corresponde a la fecha 16 de Bolivia - Primera Division 2023 y se disputará en el coloso de Miraflores.

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

The Strongest no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Always Ready. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 7.

Wilstermann sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Royal Pari. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 6 goles y ha recibido 1 en contra.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de septiembre, en el torneo Bolivia - Torneo Clausura 2022, y The Strongest resultó vencedor por 0 a 3.

El local está puntero con 30 puntos (9 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (4 PG - 8 PE - 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Gery Vargas Carreño.

Horario The Strongest y Wilstermann, según país

Argentina: 18:30 horas

Colombia y Perú: 16:30 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory