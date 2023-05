Dep. Madryn se enfrentará ante Chaco For Ever por la fecha 16 de la zona B

Mañana desde las 15:00 (hora Argentina), Dep. Madryn recibirá a Chaco For Ever en el estadio Coliseo del Golfo, por la fecha 16 de la zona B del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023.

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Dep. Madryn recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Independiente Mdz.. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 7 goles y registró 7 a favor.

Chaco For Ever cayó derrotado 0 a 1 ante Atlético Rafaela. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 1 gol y recibió 6.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de abril, en el torneo Argentina - Primera Nacional 2022, y Dep. Madryn se impuso por 3 a 2.

Julio Barraza es el árbitro designado para el controlar el partido.

Horario Dep. Madryn y Chaco For Ever, según país

Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory