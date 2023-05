Efemérides: los acontecimientos más importantes del 2 de mayo

Los nacimientos y fallecimientos de personajes ilustres son parte de las efemérides de hoy (Infobae/Jovani Pérez)

El 2 de mayo no es un día cualquiera, a través de los años esta fecha ha sido escenario de diversos acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad y que son anotados en el calendario como efemérides.

Desde sucesos legendarios, dolorosas tragedias e importantes avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes relevantes como líderes sociales, científicos y artistas, es lo que nos traen las efemérides de este día.

693: En la actual España, Égica ordena concluir el XVI Concilio de Toledo.

1027: En la península de Yucatán (México) se forma la Liga de Mayapán entre varias regiones mayas (que durará hasta 1194).

1198: En Austria y Bohemia se registra un terremoto.

1212: A 75 km al norte de Eilat (Israel) 30°00′N 35°12′E / 30, 35.2, a las 5:00 de la madrugada (hora local) se produce un terremoto con una intensidad entre 8 y 9 grados de la escala de Richter, que deja registros en Al-Karak (Jordania, 140 km al nor-noreste), Jerusalén (Israel, 180 km al nor-noroeste) y El Cairo (Egipto, 380 km al oeste) y un saldo de «muchos» muertos. (Quizá sucedió el día anterior).

1482: En Granada (España) tiene lugar un amago de rebelión protagonizado por los Abencerrajes, lo que hace que el rey Abu-l-Hasan Alí ―convencido de la complicidad de su esposa Aixa y su hijo Boabdil―, los encierre en la torre de Comares.

1492: En las afueras de la Villa de Madrid (España) se funda el pueblo de San Sebastián de los Reyes tras la huida de unos vecinos de la localidad de Alcobendas.

1568: En Shanxi (China) sucede un terremoto. Posiblemente sea el mismo que quedó registrado dos semanas después.

1598: El rey de España (Felipe II) y el de Francia (Enrique IV) firman la Paz de Vervins, uno de los tratados que sirvió para acabar las Guerras de Religión de Francia.

1620: La ciudad de Panamá (de 8000 habitantes) sufre un terremoto que deja muchos muertos y heridos y daños estructurales.

1672: En Paraguay se funda el pueblo de Itapé.

1808: En Madrid (España) el levantamiento del 2 de mayo contra el ejército francés de Napoleón Bonaparte y a consecuencia de las noticias de su fracaso el mismo día, el Bando de los alcaldes de Móstoles inicia la Guerra de la Independencia Española.

1812: Rompimiento del Sitio de Cuautla, en Morelos, México.

1816: Es librada la Batalla naval de Los Frailes en los alrededores del Archipiélago de Los Frailes, Venezuela.

1820: El puerto chileno de Talcahuano es ocupado por las fuerzas realistas del guerrillero Vicente Benavides, en el marco de las violentas incursiones de la llamada Guerra a muerte.

1826: En Portugal, Pedro IV renuncia al trono.

1866: Combate naval del 2 de mayo en el Callao, última acción de España contra las fuerzas de Perú en la Guerra hispano-sudamericana. Tras este combate España retira sus fuerzas navales de la costa del Pacífico.

1874: En Bilbao (España) se levanta el sitio carlista.

1879: En España se funda el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

1885: En Estados Unidos se funda la revista Good Housekeeping.

1902: En los Estados Unidos, 200 000 mineros inician una huelga para obtener mejoras salariales, reducción de horarios de trabajo y el reconocimiento de su sindicato (El Día del Trabajador corresponde al 1 de mayo de 1886).

1913: El general otomano Toptani proclama la autonomía de Albania, bajo protectorado turco.

1915: En Galitzia, Austria y Alemania llevan a cabo una ofensiva contra los rusos.

1916: El general Pétain deja el mando de Verdún a Nivelle para dirigir los ejércitos del centro.

1918: El Gobierno de Finlandia, con ayuda alemana, expulsa del sur del país a los guardias rojos.

1918: Las tropas alemanas penetran en el territorio del Donetsk (Ucrania).

1921: En Roma se estrena la ópera Il piccolo Marat (de Mascagni).

1923: El Gobierno alemán solicita una nueva negociación sobre las reparaciones de guerra y propone pagar 30 000 millones de marcos oro.

1924: El pintor soviético Kasimir Malevich publica el Manifiesto suprematista.

1925: En España, la emigración ha sido superior en 50.838 personas a la del año pasado.

1928: En Madrid y Cádiz, el estreno de la obra El clamor (escrita por Azorín y Muñoz Seca) provoca sonoras protestas del público.

1928: El papa Pío XI desaprueba la celebración de competiciones deportivas femeninas en Roma.

1931: En España se dispone que el Himno de riego sustituya a la Marcha real.

1933: En Alemania ―en el marco del Gleichschaltung (control totalitario sobre los ciudadanos)― Adolf Hitler prohíbe los sindicatos.

1933: En Madrid se inaugura el Colegio Nacional de Ciegos, instalado en el palacio de Napoleón, donde este había tenido su cuartel general.

1935: Se fundó el primer organismo de normalización en Latinoamérica, el IRAM en Argentina.

1935: Se firma en París un pacto franco-soviético de asistencia mutua.

1935: El internista alemán Karl Kötschau, un importante portavoz de la medicina naturista (seudociencia de tipo holística), es nombrado director de la comisión de trabajo del Reich para la «nueva medicina alemana».

1937: Egipto es admitido en la Sociedad de Naciones.

1939: El cardenal Eugenio Pacelli asume el papado con el nombre de Pío XII.

1939: En Alemania comienzan las obras de construcción de la autopista Breslavia-Brno-Viena.

1945: Hans Krebs y Wilhelm Burgdorf se suicidan en un búnker en Berlín.

1945: Cae Berlín ante las tropas soviéticas. Las tropas alemanas se rinden también en Italia.

1945: Llega a Barcelona el político francés Pierre Laval, acompañado de su esposa y otros cuatro fugitivos de Vichý.

1946: En la Isla de Alcatraz se produjo el intento de fuga de seis presos que dio lugar a la "Batalla de Alcatraz"

1949: Arthur Miller (por su obra teatral Muerte de un viajante) y Robert Sherwood (por su biografía de Franklin Delano Roosevelt) reciben el premio Pulitzer.

1952: En Venezuela, es fundado el parque nacional Sierra Nevada.

1953: En Jordania es coronado el rey Hussein I.

1955: En la India, el Parlamento declara ilegales las discriminaciones de las que son víctimas los parias.

1957: En Nicaragua, Luis Somoza Debayle inicia seis años de dictadura.

1958: En Sevilla se practican 18 detenciones tras encontrar 6 mataderos clandestinos de carne caballar y cuatro fábricas de embutidos.

1959: En Guatemala, el presidente Miguel Ydígoras Fuentes moviliza las tropas ante una posible invasión cubana.

1962: En Argelia mueren 110 personas y 147 resultan heridas en diversos atentados de la OAS.

1962: A 1533 metros de altura, sobre el atolón Kiritimati, a las 8:02 de la mañana (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Arkansas, de 1100 kt. Es la bomba n.º 231 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1962: El Benfica de Lisboa se proclama por segunda vez campeón de Europa tras vencer al Real Madrid por 5 a 3.

1965: En los Estados Unidos, el presidente Lyndon Johnson afirma que 14 000 soldados permanecen en la República Dominicana para impedir que el país se convierta en un estado socialista.

1966: En Madrid y Pamplona se producen graves enfrentamientos entre la policía y los estudiantes.

1968: En París, manifestaciones estudiantiles dan lugar al Mayo francés.

1969: Cristóbal Halffter dirige con gran éxito el Orfeón Pamplonés y la Orquesta Nacional, en el estreno de su cantata Yes speak out, yes, compuesta para la Organización de las Naciones Unidas.

1975: Se promulga en España la Ley 14/75 que modificó la situación jurídica de las mujeres casadas, siendo decisivo el trabajo de la jurista María Telo,

1976: Salvador de Madariaga lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española.

1976: Niki Lauda consigue la victoria en el Gran Premio de España de Fórmula 1.

1980: El papa Juan Pablo II inicia un viaje de once días de duración por el continente africano.

1981: De Marinaleda (Sevilla) finaliza la huelga de hambre de los jornaleros.

1982: 354 km (220 millas) al sur-suroeste de las islas Malvinas ―o sea, fuera de la «zona de exclusión» de 200 millas alrededor de las islas aceptada por ambas partes de la guerra de las Malvinas―, el submarino británico HMS Conqueror hunde al crucero argentino ARA General Belgrano. Mueren 323 marinos argentinos.

1982: Álvaro Magaña se convierte en presidente interino de El Salvador.

1983: Científicos australianos anunciaron que implantaron con éxito en una mujer un embrión congelado.

1983: En España, el Gobierno rechaza el documento de la Junta Militar argentina acerca de los españoles «desaparecidos» en dicho país.

1985: En Móstoles (Madrid), el ayuntamiento firma una declaración de paz simbólica con Francia.

1986: Henri Toivonen y Sergio Cresto fallecen durante la disputa del Rally de Córcega.

1986: La Sociedad Científica Juvenil se funda en Ensenada, Baja California, México.

1987: En Madrid se constituye la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes.

1988: El Consejo de Europa concede el premio del Mejor Museo del Año al de las Descalzas Reales de Madrid.

1989: España ratifica el convenio europeo para la prevención de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.

1991: En Halle (Alemania), Helmut Kohl (canciller de la Alemania Occidental) es recibido con huevazos y bolsas de tinta durante la primera visita que realiza a uno de los nuevos territorios federales.

1992: En la Federación Rusa, Borís Yeltsin asume el cargo de jefe del Ejército por decreto propio.

1992: La Comunidad Económica Europea y la EFTA acuerdan la creación del Espacio Económico Europeo (EEE), mercado único que aglutinará la mitad del comercio mundial.

1994: En Sudáfrica, el activista antiapartheid Nelson Mandela ―cuatro años después de recuperar su libertad, tras 27 años en prisión― gana las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica tras el apartheid. Estados Unidos lo quitará de su «lista de terroristas» recién en julio de 2008.

1994: En Bangladés mueren 200 personas a causa de un ciclón.

1997: El equipo científico de Atapuerca obtiene el premio Príncipe de Asturias de Investigación.

1997: En Reino Unido, Tony Blair es elegido primer ministro. Es el primer ministro más joven en 185 años.

1999: Los tres soldados estadounidenses capturados por tropas serbias son entregados al líder religioso estadounidense Jesse Jackson, que negoció personalmente su liberación con el presidente Milosevic.

1999: En Panamá, Mireya Moscoso (viuda del presidente Arnulfo Arias) resulta elegida presidenta tras vencer al candidato oficialista Martín Torrijos (hijo del difunto dictador Omar Torrijos).

2001: Se inicia el movimiento por la liberación de la marihuana (véase Día Mundial por la Liberación de la Cannabis).

2002: En el municipio colombiano de Bojayá (departamento del Chocó), las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) masacran a 119 personas.

2003: En aguas del mar Amarillo, los 70 tripulantes de un submarino chino fallecen en un accidente.

2004: En Faluya (Irak) mueren seis soldados estadounidenses en un ataque de los insurgentes iraquíes.

2004: En Nigeria, la violencia étnica se cobra centenares de vidas.

2004: En Ámsterdam (Países Bajos), la gimnasta española Elena Gómez consigue la medalla de plata en suelo en los Campeonatos de Europa.

2004: En Alemania, María Vasco gana la medalla de bronce en los 20 km de la Copa del Mundo de Marcha.

2004: En España, el equipo español de balonmano Ciudad Real se proclama campeón de la Liga Asobal.

2005: En el norte de Afganistán, la explosión de un polvorín clandestino deja 28 muertos y más de 70 heridos.

2006: En Andalucía, (España), el Parlamento aprueba la reforma del Estatuto de autonomía con 67 votos a favor (PSOE e IU) y 41 en contra (PP y Partido Andalucista).

2008: En Chile, el volcán Chaitén entra en erupción a las 0:30 (UTC-4), siendo la primera erupción de la que se tiene registro. La erupción provoca que los habitantes de Chaitén y Futaleufú tengan que ser evacuados de urgencia por la densa nube de ceniza en el lugar.

2011: Un equipo de fuerzas militares estadounidenses declara haber localizado y matado a Osama bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, jefe de la banda terrorista Al Qaeda.

2016: Estreno de la serie de Nickelodeon The Loud House.

2020: Empieza la desescalada del COVID-19 en España, permitiendo a la gente volver a salir a la calle a realizar deporte y paseos al aire libre, con unas franjas horarias establecidas por el gobierno.

2022: Se celebró la Met Gala en el Museo Metropolitano de Arte y el tema fue "Gilded glamour and White tie".

Los acontecimientos que cambiaron el rumbo de la humanidad (Archivo)

Nacimientos

1360: Yongle, emperador chino (f. 1424).

1451: Renato II de Lorena, aristócrata francés (f. 1508).

1458: Leonor de Viseu, aristócrata portuguesa (f. 1525), esposa del rey Juan II de Portugal.

1551: William Camden, anticuario e historiador británico (f. 1623).

1579: Tokugawa Hidetada, militar político japonés (f. 1632).

1602: Athanasius Kircher, jesuita alemán (f. 1680).

1660: Alessandro Scarlatti, músico italiano (f. 1725).

1729: Catalina II la Grande, zarina rusa (f. 1796).

1737: William Petty Landsdowne, estadista británico (f. 1805).

1740: Pedro Aranaz, compositor español (f. 1820).

1754: Vicente Martín Soler, compositor español (f. 1806).

1772: Novalis (Georg von Handenburg), poeta alemán (f. 1801).

1791: Atanasio Girardot, militar y prócer colombiano (f. 1813).

1806: Catherine Labouré, religiosa y «vidente» francesa, creadora de la Medalla Milagrosa (f. 1876).

1806: Charles Gleyre,artista suizo.(f.1874)

1828: Désiré Charnay, explorador, arqueólogo y fotógrafo francés (f. 1915).

1853: Antonio Maura, político español (f. 1925).

1856: Matthew Talbot, obrero y religioso católico irlandés (f. 1925).

1859: Jerome K. Jerome, escritor británico (f. 1927).

1860: Theodor Herzl, escritor y periodista judío austrohúngaro (f. 1904).

1871: Francis P. Duffy, sacerdote estadounidense (f. 1932).

1879: James F. Byrnes, político estadounidense (f. 1972).

1886: Gottfried Benn, médico y poeta alemán (f. 1956).

1888: Félix Burriel, escultor español (f. 1976).

1890: E. E. Smith, escritor estadounidense (f. 1965).

1892: Barón Rojo (Manfred von Richthofen), aviador militar alemán (f. 1918).

1894: Norma Talmadge, actriz y productora estadounidense (f. 1957).

1895: José Azueta Abad, marino mexicano (f. 1914).

1895: Eugen Relgis, filósofo, anarquista y pacifista rumano (f. 1987).

1897: Gregorio Prieto, pintor español (f. 1992).

1899: Rodolfo Tálice, escritor uruguayo (f. 1999).

1902: Eduardo Westerdahl, pintor español (f. 1983).

1906: Aileen Riggin, nadadora estadounidense (f. 2002).

1907: José García Santesmases, físico e informático español (f. 1989).

1908: Juan Luis Vassallo, escultor español (f. 1986).

1910: Maksim Munzuk, actor ruso (f. 1999).

1912: Eduardo Pisano, pintor español (f. 1986).

1913: Iván Shkadov, militar soviética (f. 1991).

1916: Raúl A. Sichero Bouret, arquitecto uruguayo (f. 2014).

1921: Satyajit Ray, cineasta indio (f. 1992).

1922: Sarah Bianchi, actriz, directora de teatro, titiritera y autora argentina (f. 2010).

1923: Patrick Hillery, presidente irlandés (f. 2008).

1924: Theodore Bikel, actor y cantante austriaco (f. 2015).

1925: Roscoe Lee Browne, actor estadounidense (f. 2007).

1927: Víctor Rodríguez Andrade, futbolista uruguayo (f. 1985).

1927: José María Ruiz Gallardón, político español (f. 1986).

1928: Horst Stein, director de orquesta y músico alemán (f. 2008).

1929: Édouard Balladur, político francés.

1933: Valentín Trujillo, pianista chileno.

1935: Faysal II, último rey iraquí (f. 1958).

1935: Luis Suárez, futbolista y entrenador de fútbol español.

1935: Alicia Rodríguez, actriz mexicana de cine, teatro, radio y televisión.

1936: Norma Aleandro, actriz y guionista argentina.

1936: Engelbert Humperdinck, cantante británico.

1938: Moshoeshoe II, rey lesotense (f. 1996).

1939: Sumo lijima, descubridor de los nanotubos de carbono.

1940: Chóforo (Raúl Padilla), actor y comediante mexicano (f. 2013).

1941: Marcela López Rey (Emma Ucha), actriz argentina.

1942: Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional de 2001 a 2013 (f. 2021).

1945: James Vaupel, investigador, profesor y científico estadounidense.

1945: Bianca Jagger, actriz, modelo y activista nicaragüense.

1946: Lesley Gore, cantante estadounidense (f. 2015).

1946: Bruce Robinson, cineasta inglés.

1946: David Suchet, actor británico.

1950: Lou Gramm, músico estadounidense, de la banda Foreigner.

1952: Christine Baranski, actriz estadounidense.

1953: Valeri Gérgiev, director de orquesta y músico ruso.

1953: Salvador Vidal, actor de doblaje.

1955: Donatella Versace, diseñadora de moda italiana.

1957: Luis Fernando Montoya (entrenador), es un ex entrenador de fútbol.

1958: Pello Uralde, futbolista español.

1959: Zoé Valdés, escritora cubana.

1961: Stephen Daldry, cineasta británico.

1962: Miklós Spányi, organista, clavecinista y tecladista húngaro.

1965: Pepa Plana, payasa española.

1967: Myriam Hernández, cantante chilena.

1967: Ageha Ohkawa, mangaka japonesa.

1968: Jeff Agoos, futbolista estadounidense.

1968: Millie Stegman, actriz argentina.

1968: Hikaru Midorikawa, actor de voz japonés.

1969: Brian Lara, jugador de críquet trinitario.

1971: David Nahón, escritor y artista plástico argentino.

1972: Dwayne Johnson, luchador profesional y actor estadounidense.

1973: Florian Henckel von Donnersmarck, cineasta alemán.

1974: Gonzalo Quesada, jugador de rugby argentino.

1975: David Beckham, futbolista británico.

1975: Eva Santolaria, actriz española.

1976: Blanca Romero, actriz, cantante y modelo española.

1976: Léster Morgan, portero costarricense (f. 2002).

1980: Tim Borowski, futbolista alemán.

1981: Matt Murray, futbolista británico.

1982: Rina Satō, seiyū japonesa.

1982: Iván Cervantes, motociclista español.

1982: Lorie, cantante francesa.

1983: Mon Laferte, cantante y compositora chilena.

1983: Dani Sordo piloto español de rally.

1983: Tina Maze, esquiadora eslovena.

1983: Carlos Henrique, futbolista brasileño.

1983: Maynor Figueroa, futbolista hondureño.

1983: Derek Boateng, futbolista ghanés.

1984: Saulius Mikoliūnas, futbolista lituano.

1985: Lily Allen, cantante británica.

1985: José Ascanio, beisbolista venezolano.

1985: David Nugent, futbolista británico.

1985: Federico Almerares, futbolista argentino.

1985: Aleksandr Galímov, jugador ruso de hockey sobre hielo (f. 2011).

1985: Kyle Busch, piloto de automovilismo estadounidense.

1986: Sani Kaita, futbolista nigeriano.

1987: Xavi Martínez, comunicador español.

1987: Saara Aalto, cantante finlandesa.

1988: Fabian Lustenberger, futbolista suizo.

1989: Sebastián Sciorilli, futbolista argentino.

1990: Albert Costa, piloto español.

1990: Paul George, baloncestista estadounidense.

1990: Kay Panabaker, actriz estadounidense.

1991: Valentín Villafañe, actor argentino.

1991: Jonathan Villar, beisbolista dominicano.

1991: Farruko, cantante puertorriqueño.

1992: Sunmi, cantante surcoreana.

1993: Tao, rapero, cantante, compositor, actor y artista marcial chino.

1995: Mario Marzo, actor español.

1996: Mykola Matviyenko, futbolista ucraniano.

1997: BamBam, cantante,modelo, rapero y bailarín tailandés

1997: Alejandro Moreno nadador,entrenador y socorrista

2001: Guilherme Machado, a.k.a. Tommy Millicent Roberts, emprendedor, modelo y activista por los derechos de los animales y humanos

2003: Helena Meraai, cantante bielorrusa.

2012: Brendan Schroeder actor y bailarín autista conocido por Dhar Mann 2018 Y Disney Fam Jam 2020

2015: Carlota de Cambridge, princesa británica.

Decesos

373: Atanasio de Alejandría, obispo cristiano egipcio (n. 296).

756: Shōmu, emperador japonés (n. 701).

907: Boris I, rey búlgaro (n. ¿?).

1302: Blanca de Artois, reina consorte de Navarra, princesa de Francia y condesa de Champaña y Brie (n. 1248).

1430: Giovanni Toscani, pintor italiano (n. 1372).

1459: Antonino de Florencia, religioso italiano (n. 1389).

1519: Leonardo da Vinci, polímata italiano del renacimiento italiano (n. 1452).

1576: Bartolomé de Carranza, teólogo español (n. 1503).

1802: Vieira Portuense, pintor portugués (n. 1765).

1808: Luis Daoíz, militar español, héroe de la Guerra de la Independencia española (1808-1812) (n. 1767).

1808: Pedro Velarde, militar español, héroe de la Guerra de la Independencia (n. 1779).

1813: Augusto Fernando de Prusia, general y militar prusiano (n. 1730).

1844: William Beckford, crítico de arte y novelista británico (n. 1760).

1857: Alfred de Musset, poeta francés (n. 1810).

1864: Giacomo Meyerbeer (Yaakov Liebmann Beer), compositor judío alemán (n. 1791).

1866: José Gálvez Egúsquiza, abogado y político peruano (n. 1819).

1906: Carlos Calvo, jurista, diplomático e historiador argentino (n. 1824).

1909: Manuel Amador Guerrero, político panameño, presidente de Panamá entre 1904 y 1908 (n. 1833) (n. 1).

1915: Clara Immerwahr, química alemana (n. 1870).

1919: Gustav Landauer, filósofo anarquista alemán (n. 1870).

1925: Johann Palisa, astrónomo austriaco (n. 1848).

1929: Segundo de Chomón, cineasta español (n. 1871).

1929: José María Rubio, jesuita español, canonizado por la Iglesia católica (n. 1864).

1930: Isidor Gunsberg, ajedrecista húngaro (n. 1854).

1941: Guillermo Stange Wetzel, político chileno (n. 1863).

1945: Martin Bormann, político alemán (n. 1900).

1945: Ludwig Stumpfegger, médico alemán (n. 1910).

1955: Rodolfo Sánchez Taboada, militar y político mexicano (n. 1895).

1957: Joseph McCarthy, político estadounidense creador del macartismo (n. 1908).

1964: Julia Nava de Ruisánchez, escritora y activista mexicana (n. 1883).

1966: Salvador Moreno Fernández, militar y político español (n. 1886).

1967: Robert Daniel Carmichael, matemático estadounidense (n. 1879).

1969: Robert Arthur, escritor estadounidense (n. 1909).

1969: Franz von Papen, diplomático alemán (n. 1878).

1972: J. Edgar Hoover, criminólogo estadounidense (n. 1895).

1977: Nicholas Magallanes, bailarín de ballet estadounidense (n. 1922).

1979: Giulio Natta, químico italiano (n. 1903).

1982: Hugh Marlowe, actor estadounidense (n. 1911).

1985: Attilio Bettega, piloto de rallys italiano (n. 1953).

1986: Henri Toivonen, piloto de rallys finlandés (n. 1956).

1989: Giuseppe Siri, cardenal italiano (n. 1906).

1991: José Jorge González, futbolista uruguayo (n. 1944).

1993: Juana Lecaros, pintora y escritora chilena (n. 1920).

1996: María Luisa Ponte, actriz española (n. 1918).

1997: Paulo Freire, pedagogo brasileño (n. 1921).

1998: Justin Fashanu, futbolista británico (n. 1961).

1998: Hide (Hideto Matsumoto), guitarrista japonés, de la banda X Japan (n. 1964).

1999: Oliver Reed, actor británico (n. 1938).

2004: Samantha Dorfflinger, conductora de televisión y modelo ecuatoriana (n. 1981).

2009: Marilyn French, escritora estadounidense (n. 1929).

2010: Santiago Carlos Oves, guionista y cineasta argentino (n. 1941).

2011: Osama bin Laden, terrorista árabe, líder de Al Qaeda (n. 1957).

2013: Jeff Hanneman, guitarrista estadounidense, de la banda Slayer (n. 1964).

2014: Efrem Zimbalist Jr., actor estadounidense (n. 1918).

2015: Maya Plisétskaya, bailarina y coreógrafa rusa (n. 1925).

2015: Michael Blake, autor y guionista estadounidense (n. 1945).

2015: Ruth Rendell, escritora británica (n. 1930).

2016: Fernando Soto Aparicio, fue un escritor, guionista y profesor colombiano. (n. 1933).

2016: Afeni Shakur, líder pacifista estadounidense (n. 1947).

2017: Abelardo Castillo, escritor argentino (n. 1935).

2019: Juan Vicente Torrealba, músico y compositor venezolano (n. 1917).

2019: Rafael Hernández Colón, político puertorriqueño, gobernador de Puerto Rico entre 1973-1977 y 1985-1993 (n. 1936).

2021: Carlos Romero Barceló, político puertorriqueño, gobernador de Puerto Rico entre 1977 y 1985 (n. 1932).

2021: Jesús Hilario Tundidor, poeta español (n. 1935).