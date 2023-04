Madres reconocieron cadáveres de familiares que murieron tras unirse a culto en Kenia

Las autoridades recuperaron los cuerpos de 81 personas quienes presuntamente perdieron la vida por un culto en Kenia. El líder dijo que al morir de inanición tendrían acceso al cielo.( Reuters)

Docenas de personas acudieron a identificar los restos de sus familiares quienes se cree que fueron obligados a morir de inanición con la esperanza de poder acceder al cielo después de unirse a la auto procalamada Iglesia Internacional Buenas Noticias, dirigida por Patrick Mackenzie. Las madres se sentaron afuera de la morgue situada en la ciudad Kenia Malindi mientras lloraban y vivían su duelo.

De acuerdo con los periódicos locales, el culto se asentó en varias locaciones dentro del bosque que nombradas como Jerusalén, Jericó, Belén, Nazaret y Judea, localizados en el bosque de Shakahola.

Los allegados sostuvieron fotografías de sus familiares fallecidos o desaparecidos mientras decían sus nombres en voz alta. La morgue se encuentra llena desde que los mandos de seguridad ubicaron tumbas de poca profundidad en un área de 800 acres y exhumaron los cuerpos para su reconocimiento.

Steven Mwiti, esposo y padre de 6 víctimas, aún no ha podido identificar los cuerpos entre los 81 cadáveres que ya fueron recuperados por las autoridades y tampoco se encuentran entre las 36 personas rescatadas el 26 de abril. Los sobrevivientes se encuentran en el Hospital de Malindi mientras intentan comer lo que su cuerpo pueda soportar tras largos periodos de malnutrición.

Mwiti informó a Reuters que su esposa y cinco hijos habían ya escapado en dos ocasiones del culto, sin embargo, en la tercera ocasión, su esposa tomó a sus hijos y ya no regresó aun tras los intentos de Steven por volverlos a rescatar del culto. “Los jóvenes (allí) me dijeron que mis hijos habían estado viviendo en el bosque desde 2021. Me dijeron que mis hijos se habían muerto de hambre”, lamentó el hombre.

El líder del culto, Patrick Mackenzie, se entregó el 14 de abril y permanece arrestado junto con otros 14 miembros dirigentes del culto, de acuerdo con la policía keniana.

Mackenzie aún se rehúsa a comer o tomar agua, según medios locales.

Con información de Reuters