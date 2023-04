Un entrenador experto en culturismo femenino comparte algunos secretos para las atletas

Brian Ilheu: Uniendo pasión y experiencia para transformar vidas a través del fitness personalizado. (Opy Morales)

Es personal trainer e instructor de musculación femenina, una especialidad en la que tiene ya 17 años de experiencia. En ese camino amplió sus conocimientos en un área que funciona, más que como complemento del entrenamiento, en perfecta sinergia: la nutrición deportiva. Brian Ilheu es hoy un nombre reconocido en el mundo del fitness y sus competidoras han ganado 12 certámenes de Oro en Arnold Classic y cuatro títulos de Mr. Olympia.

Su pasión por la disciplina comenzó de joven en Comodoro Rivadavia, Argentina, donde abrió su primer gimnasio propio, BodyGym, en 2008. Para cuando Ilheu se mudó a Buenos Aires ya tenía allí a todas sus alumnas, y comenzó a crecer cada vez más. La oferta de su espacio se destacaba por la presencia de importantes profesionales del mundo que dictaban seminarios y talleres sobre culturismo, fitness y nutrición. También porque trabajaba en las dos categorías de competición: Bikini Wellness, destinado a mujeres con una masa muscular ligeramente superior en el área de las caderas, muslos y glúteos, y Bikini Fitness, para mujeres con extremidades inferiores más largas y físicos más estilizados.

Siempre comprometido con la capacitación y el apoyo integral de sus alumnos, Ilheu se enfoca en que puedan alcanzar sus objetivos de manera rápida y segura. Su página online ofrece planes de entrenamiento personalizados que incluyen una variedad de ejercicios y dietas adaptadas a las necesidades específicas de cada persona.

El experto en culturismo femenino compartió sus planes de expansión con Infobae, desde la historia de su sitio web hasta sus planes de lanzar una bebida energizante para deportistas.

Brian trabajó en un gimnasio exclusivo para mujeres donde despertó la pasión por ayudar a las mujeres a alcanzar sus objetivos fitness

—¿Qué desafíos enfrentaste al abrir tu primer gimnasio en Comodoro Rivadavia cuando tenías 23 años?

—Siempre confié en mi trabajo, así que eso es lo que me llevó a crecer. A los 17 años empecé a trabajar en un gimnasio llamado Mujer Austral, que estaba exclusivamente dirigido a mujeres. Fue allí donde comencé a especializarme en el entrenamiento de atletas femeninas. A los 23 años, abrí un gimnasio con mi hermano y poco a poco fui ganando popularidad y atrayendo a más clientes. Siempre confié en mi trabajo y tuve fe en que tendría éxito, y así fue.

—¿Algún culturista famosos te inspiró a iniciarte en el mundo del culturismo?

—Arnold Schwarzenegger y Kevin Levrone, destacados fisicoculturistas de los años 80 y 90, fueron mi inspiración. En aquel entonces yo era bastante delgado y, dado que en Comodoro Rivadavia hay mucho viento, no quería que me arrastrara (se ríe). Así que, buscando ser más fuerte y robusto, decidí comenzar a competir como atleta. No todo en la vida son éxitos; siempre enfrentamos contratiempos y obstáculos en nuestro camino. Y nos ayudan a crecer y aprender.

—¿Qué factor crees que fue esencial para lograrlo?

—La confianza en mi labor y en mí mismo. Siempre mantuve una actitud de aprendizaje continuo. A lo largo de mi carrera, invertí bastante en viajar para adquirir conocimientos, lo que ha contribuido en gran medida a mi desarrollo personal.

Ilheu ha asistido a seminarios de expertos internacionales de renombre como Kevin Levrone, Shawn Ray, y Roelly Winklar entre otros

—Dada tu especialidad, ¿qué consejos de nutrición darías a las mujeres culturistas o realizan prácticas de alto redimiento?

—Empecemos por lo básico: un consumo adecuado de proteínas y un balance de macronutrientes. Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación del tejido muscular. Las mujeres fitness de competencia deben consumir aproximadamente de 1,5 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, dependiendo de su nivel de actividad física y sus objetivos, incluyendo fuentes de proteína magra como pollo, pavo, pescado, huevos, tofu y legumbres. Con respecto al balance, tienen que consumir una dieta que combine carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Los carbohidratos son importantes para proporcionar energía durante los entrenamientos y ayudar a la recuperación muscular. Las grasas saludables, como las que se encuentran en el aceite de oliva, el aguacate y los frutos secos, son esenciales para la producción de hormonas y la absorción de vitaminas liposolubles. También es importante que no se olviden de agregar frutas con bajo índice glucémico en la dieta.

—¿Cómo pueden cuidar la hidratación?

—Mantenerse bien hidratada es crucial para el rendimiento deportivo, y también para la salud en general. Hay que beber agua a lo largo del día y considerar el consumo de bebidas deportivas con electrolitos durante los entrenamientos intensos o prolongados para ayudar a reemplazar los minerales perdidos a través del sudor. Lo ideal son tres litros de agua por día.

—¿Los horarios de las comidas afectan a las atletas?

—Es importante que coman a intervalos regulares. Para eso conviene planificar las comidas y los refrigerios, de manera tal de obtener suficiente energía y nutrientes a lo largo del día. Comer cada tres horas puede ayudar a mantener niveles de energía estables, mejorar la recuperación muscular, reducir el riesgo de lesiones y acelerar el metabolismo.

Ilheu comparte su experiencia en el culturismo y su principal consejo para los principiantes es nunca rendirse.

—¿Qué opinas sobre los suplementos nutricionales?

—Si bien lo ideal es obtener la mayoría de los nutrientes de los alimentos, en una preparación para competencias fitness las atletas pueden beneficiarse de suplementos nutricionales como proteína en polvo, aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) o creatina. CLA, multivitamínicos.

—¿Cómo surgió tu sitio, Toro Store?

—La idea nació al observar que mis atletas femeninas siempre mostraban interés en las pocas gorras que llevaba a cada competencia. Al ver que la demanda crecía, decidí producir más y abrir una tienda en línea; los atletas empezaron a pedir más productos y los fui añadiendo: camisetas, remeras, bikinis. ¡Y rápidamente se agotaron! La marca experimentó un crecimiento considerable y se extendió más allá de Argentina. Ahora nuestro objetivo es expandirnos en Estados Unidos, especialmente en Miami.

—¿Cuáles son tus planes a futuro?

—Actualmente estamos desarrollando una bebida energizante bajo mi marca, dirigida especialmente al mercado estadounidense. Esta bebida incluirá aminoácidos y otros ingredientes, convirtiéndola en una opción completa, similar a un pre-entrenamiento. Planeamos comercializarla online, en tiendas y en gimnasios.

Brian Ilheu comparte sus consejos para el éxito en el mundo del culturismo y el fitness (Opy Morales)

El entrenamiento y la nutrición de los fisicoculturistas masculinos y femeninos son similares, pero existen tres diferencias clave, según detalló Ilheu:

1- Diferencias hormonales: la principal diferencia entre ambos géneros radica en sus perfiles hormonales. Los hombres tienen niveles más altos de testosterona, la hormona responsable del desarrollo de la masa muscular y la fuerza. Las mujeres, por otro lado, tienen niveles más altos de estrógeno, que influye en la distribución de grasa y la retención de líquidos. Estas diferencias hormonales afectan la capacidad de cada género para desarrollar músculos y fuerza, así como la forma y el tamaño de sus cuerpos.

2- Distribución de la masa muscular: la distribución de la masa muscular también varía entre hombres y mujeres. Los hombres tienden a desarrollar una mayor masa muscular en la parte superior del cuerpo, como en los hombros, pecho y espalda, mientras que las mujeres suelen tener una mayor proporción de músculos en la parte inferior del cuerpo, como en las piernas y los glúteos. Esta diferencia en la distribución de la masa muscular puede influir en los enfoques de entrenamiento, intensidad y las técnicas utilizadas por cada género.

3- Competencias y categorías: en las competencias de fisicoculturismo, existen diferentes categorías para hombres y mujeres. Aunque ambos géneros compiten en categorías como culturismo o Phisique, las mujeres tienen categorías adicionales como bikini y wellness. Las categorías varían en términos de criterios de evaluación, como la simetría, la proporción, el tamaño muscular y la definición, lo que puede llevar a diferencias en los objetivos y enfoques de preparación para las competencias entre hombres y mujeres.

Para concluir, Brian también compartió consejos, basados en su experiencia, para aquellos que están comenzando en el mundo del culturismo. El primero: “Nunca rendirse”. Y el más importante: “Invertir tiempo en adquirir conocimientos, ya que este campo suele estar lleno de mitos”. Además sugirió dedicar tiempo a los entrenamientos, destacando que una sesión bien planificada podría durar solo 40 minutos. El objetivo es entrenar cinco veces por semana, permitiendo que todos puedan encontrar tiempo en sus agendas para ir al gimnasio y mantenerse en forma.

Ilheu cuenta con las certificaciones de entrenador personal, título de entrenador oficial Mr. Olympia, y de monitor en musculación del Centro Europeo de Educación Física (C.E.E.F). También posee conocimientos en nutrición, suplementación deportiva y preparación física para deportes de combate (ARM). Ha asistido a diversos seminarios de expertos de renombre internacional, entre ellos Kevin Levrone, Shawn Ray, Roelly Winklaar y Branch Warren entre otros.

