El ganador parcial es Atlanta United y buscará mantener la ventaja

En marcha los segundos 45 del juego con ventaja para Atlanta.

Con ansias de pasar a 32avos de Final del torneo Estados Unidos - US Open Cup 2023, Atlanta y Memphis 901 FC juegan hoy desde las 20:30 (hora Argentina) en el estadio Fifth Third Bank Stadium.

presentó una alineación 1 con defendiendo la portería; en la zaga; en el centro del campo; y con Tyler Wolff en el ataque.

Fuente de Nota e imagen: DataFactory