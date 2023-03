Polimialgia reumática: causas, síntomas y tratamiento

Existen varios métodos para diagnosticar esta enfermedad (Infobae/Jovani Pérez)

La polimialgia reumática es un trastorno inflamatorio que provoca dolor y rigidez en los músculos, especialmente en los hombros y las caderas. Por lo general, los signos y síntomas de la polimialgia reumática comienzan de manera rápida y son peores por la mañana.

La mayoría de las personas que manifiestan polimialgia reumática son mayores de 65 años. En muy pocas ocasiones afecta a personas menores de 50 años.

Esta enfermedad se relaciona con otro trastorno inflamatorio llamado "arteritis de células gigantes". La arteritis de células gigantes puede provocar dolor de cabeza, dificultades de la vista, dolor maxilar y sensibilidad en el cuero cabelludo. Es posible tener ambas enfermedades juntas.

Síntomas

Los signos y síntomas de la polimialgia reumática suelen producirse en ambos lados del cuerpo y pueden incluir los siguientes:

Dolor en los hombros Dolor en el cuello, parte superior de los brazos, glúteos, caderas o muslos Rigidez en las zonas afectadas, particularmente por la mañana o después de estar inactivo por un largo tiempo Amplitud de movimiento limitada en las zonas afectadas Dolor o rigidez en muñecas, codos o rodillas

También es posible que tengas signos y síntomas más generales, como los siguientes:

Fiebre leve Cansancio Una sensación general de no estar bien (malestar) Pérdida del apetito Pérdida de peso involuntaria Depresión

Cuándo debes consultar a un médico

Consulta con el médico si tienes dolores o rigidez que presentan lo siguiente:

Son nuevos Alteran el sueño Limitan la capacidad para realizar actividades habituales, como vestirte

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Archivo)

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para la polimialgia reumática incluyen los siguientes:

La edad.

La polimialgia reumática afecta casi exclusivamente a los adultos mayores. Se produce con mayor frecuencia entre los 70 y los 80 años de edad.

Sexo.

Las mujeres son dos o tres veces más propensas a manifestar el trastorno.

Raza.

La polimialgia reumática es más frecuente entre las personas de raza blanca cuyos ancestros vienen de Escandinavia o del norte de Europa.

Diagnóstico

Un examen físico, que incluya exámenes articulares y neurológicos y los resultados de las pruebas pueden ayudar al médico a determinar la causa de tu dolor y rigidez. Durante el examen, el médico puede mover suavemente tu cabeza y tus extremidades para evaluar la amplitud de movimiento.

El médico podría reevaluar el diagnóstico a medida que avanza el tratamiento. Algunas personas diagnosticadas inicialmente con polimialgia reumática se reclasificaron posteriormente como pacientes con artritis reumatoidea.

Estas son algunas de las pruebas que el médico puede recomendarte:

Análisis de sangre.

Además de revisar tu recuento sanguíneo completo, tu médico buscará dos indicadores de inflamación: la velocidad de sedimentación globular (tasa de sedimentación) y la proteína C reactiva. Sin embargo, en algunas personas con polimialgia reumática, estas pruebas son normales o solo ligeramente altas.

Pruebas por imágenes.

La ecografía se usa cada vez más para distinguir la polimialgia reumática de otras enfermedades con síntomas similares. La resonancia magnética también puede identificar otras causas de dolor en el hombro, como cambios en las articulaciones.

Monitoreo de la arteritis de células gigantes

El médico te controlará en busca de signos y síntomas que indiquen la aparición de arteritis de células gigantes. Habla con el médico de inmediato si tienes lo siguiente:

Dolores de cabeza nuevos, inusuales o persistentes Dolor o sensibilidad en la mandíbula Visión doble o borrosa, o pérdida de la visión Sensibilidad en el cuero cabelludo

Si el médico sospecha que tienes arteritis de células gigantes, es probable que solicite una biopsia de la arteria que se encuentra en una de tus sienes. Este procedimiento, que se realiza con anestesia local, implica la extracción de una pequeña muestra de la arteria, que luego se examina en busca de inflamación.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (UNAM)

Tratamiento

El tratamiento generalmente consiste en medicamentos para ayudar a aliviar los signos y síntomas. Las recaídas son frecuentes.

Medicamentos

Corticosteroides. La polimialgia reumática generalmente se trata con una dosis baja de un corticosteroide oral, como la prednisona (Rayos). Es probable que empieces a sentir alivio del dolor y la rigidez en los primeros dos o tres días.

Después de las primeras dos a cuatro semanas de tratamiento, el médico puede comenzar a disminuir progresivamente la dosis según tus síntomas y los resultados de los análisis de sangre. Debido a los posibles efectos secundarios, el objetivo es mantener la dosis tan baja como sea posible sin provocar una recaída en los síntomas.

La mayoría de las personas con polimialgia reumática necesitan continuar el tratamiento con corticosteroides durante un año o más. Deberás concurrir a visitas de seguimiento frecuentes con el médico para controlar si el tratamiento está funcionando y si tienes efectos secundarios.

El consumo prolongado de corticosteroides puede ocasionar efectos secundarios graves, como aumento de peso, pérdida de densidad ósea, presión arterial alta, diabetes y cataratas. El médico te controlará con atención para detectar si surge algún problema. Quizás haga un ajuste de la dosis e indique tratamientos para controlar las reacciones al tratamiento con corticosteroides.

Calcio y vitamina D.

Es probable que el médico indique el consumo de dosis diarias de suplementos de calcio y vitamina D para ayudar a evitar la pérdida de masa ósea como resultado del tratamiento con corticosteroides. El American College of Rheumatology (Colegio Estadounidense de Reumatología) recomienda 1000 a 1200 miligramos de suplementos de calcio y 600 a 800 unidades internacionales de suplementos de vitamina D para cualquier persona que use corticosteroides durante tres meses o más.

Metotrexato.

Las pautas conjuntas de la American Academy of Rheumatology (Academia Estadounidense de Reumatología) y la European League Against Rheumatism (Liga Europea contra el Reumatismo) sugieren el uso de metotrexato (Trexall) con corticosteroides en algunos pacientes. Este es un medicamento inmunosupresor que se toma por vía oral. Podría ser útil en la etapa inicial del tratamiento o más tarde, si tienes una recaída o no respondes a los corticosteroides.

Fisioterapia

La mayoría de las personas que consumen corticosteroides para tratar la polimialgia reumática regresan a sus niveles normales de actividad. Sin embargo, si tus niveles de actividad han sido limitados por un largo período, quizás necesites fisioterapia. Consulta con el médico acerca de cuál puede ser la mejor opción de fisioterapia para ti.