Cleptomanía: causas, síntomas y tratamiento

Además conoce la forma en la que se diagnostica este padecimiento, cómo prevenirla y cuáles son los factores de riesgo (Infobae/Jovani Pérez)

La cleptomanía es un trastorno de la salud mental que consiste en la incapacidad recurrente para resistir el impulso de robar objetos que, por lo general, no necesitas. A menudo, los artículos robados no son de gran valor y podrías haberte permitido comprarlos. La cleptomanía es una afección poco frecuente pero grave. Si no la tratas, puede generar mucho dolor emocional para ti y tus seres queridos y causar problemas legales.

La cleptomanía es un tipo de trastorno de control de los impulsos, es decir, un trastorno que se caracteriza por problemas con el autocontrol emocional o conductual. Si tienes un trastorno de control de los impulsos, tienes dificultad para resistir la tentación o el impulso de realizar un acto que es excesivo o perjudicial hacia otras personas o hacia ti mismo.

Muchos cleptómanos viven con vergüenza en secreto porque tienen miedo de buscar tratamiento para la salud mental. Si bien no existe una cura para la cleptomanía, el tratamiento con medicamentos o una terapia para desarrollar habilidades, centrada en controlar los impulsos, pueden ayudar a poner fin al ciclo de robar de forma compulsiva.

Síntomas

Los síntomas de cleptomanía pueden incluir los siguientes: Incapacidad para resistir fuertes impulsos de robar artículos que no necesitas Sentir mayor tensión, ansiedad o excitación antes del robo Sentir placer, alivio o satisfacción durante el robo Sentir mucha culpa, remordimiento, odio hacia uno mismo, vergüenza o temor de ser arrestado después del robo Reaparición de los impulsos y una repetición del ciclo de cleptomanía

Características

Las personas con cleptomanía suelen presentan estos rasgos o características: A diferencia de la mayoría de los ladrones de tiendas, las personas con cleptomanía no roban compulsivamente para beneficio personal, ni por un desafío, ni por venganza ni por rebelión. Roban simplemente porque el impulso es tan fuerte que no pueden resistirlo. Por lo general, los episodios de cleptomanía suceden repentinamente, sin planificación ni la ayuda de otra persona. La mayoría de las personas con cleptomanía roban en lugares públicos, como tiendas. Algunas pueden robar a amigos o conocidos, por ejemplo, en una fiesta. A menudo, los artículos robados no tienen valor para quien tiene cleptomanía; además, la persona tiene los medios para comprarlos. Además, los artículos robados suelen esconderse y no usarse nunca. Los artículos también pueden donarse, regalarse a familiares o amigos, o incluso devolverse secretamente al lugar de donde fueron robados. Los impulsos por robar pueden ir y venir, o pueden producirse con mayor o menor intensidad a lo largo del tiempo.

Cuándo debes consultar con un médico

Si no puedes dejar de robar en tiendas o robar en general, busca asesoramiento médico. Muchas personas que pueden tener cleptomanía no desean buscar tratamiento porque tienen miedo de que las arresten o las lleven presas. Sin embargo, un proveedor de atención para la salud mental normalmente no denuncia los robos a las autoridades.

Algunas personas buscan ayuda médica porque tienen miedo de que las descubran y de tener problemas legales. También es posible que ya hayan sido arrestadas y estén obligadas legalmente a buscar tratamiento.

Si un ser querido presenta cleptomanía

Si sospechas que un amigo cercano o un familiar podría presentar cleptomanía, habla delicadamente sobre tus inquietudes con esa persona. Ten presente que la cleptomanía es un trastorno de salud mental, no un defecto de la personalidad y acércate a tu ser querido sin juzgarlo ni culparlo.

Podría ser útil poner énfasis en estos puntos: Estás preocupado porque te importa la salud y el bienestar de la persona. Estás preocupado por los riesgos del robo compulsivo, como ser arrestado, perder un empleo o dañar una relación valiosa. Entiendes que, cuando se tiene cleptomanía, el impulso de robar puede ser demasiado fuerte como para resistirlo con tan solo proponérselo. Existen tratamientos eficaces disponibles para minimizar el impulso de robar y vivir sin adicción ni vergüenza.

La cleptomanía no es común. Sin embargo, es posible que algunos casos de cleptomanía nunca lleguen a diagnosticarse. Algunas personas nunca solicitan tratamiento. Otras van a prisión tras varios robos.

La cleptomanía a menudo comienza en la adolescencia o en la adultez temprana, pero también puede iniciarse más tarde. Aproximadamente, dos tercios de las personas con cleptomanía conocida son mujeres.

Los factores de riesgo de la cleptomanía pueden comprender los siguientes: Antecedentes familiares. Tener un pariente consanguíneo (como un padre, una madre o un hermano) con cleptomanía u otros trastornos adictivos puede aumentar el riesgo de tener cleptomanía. Tener otra enfermedad mental. Las personas con cleptomanía suelen tener otros trastornos mentales, como la ansiedad, la depresión o un trastorno por abuso de sustancias.

Diagnóstico

El diagnóstico de la cleptomanía se realiza teniendo en cuenta los síntomas. Si decides buscar tratamiento para los síntomas de una posible cleptomanía, puede que tengan que realizarte una exploración física y una evaluación psicológica. La exploración física puede determinar si existen causas médicas que desencadenen los síntomas.

Aunque el temor, la humillación o la vergüenza pueden dificultar que busques tratamiento para la cleptomanía, es importante que pidas ayuda. La cleptomanía es difícil de superar sin ningún tipo de ayuda. Sin ningún tratamiento, es probable que la cleptomanía se convierta en un trastorno continuo a largo plazo.

El tratamiento para la cleptomanía suele incluir medicamentos y psicoterapia, o ambos, a veces junto con grupos de autoayuda. Sin embargo, no existe ningún tratamiento estándar para la cleptomanía y los investigadores aún intentan comprender lo que puede funcionar mejor. Es posible que tengas que probar varios tipos de tratamiento hasta encontrar el que mejor funcione en tu caso.

Medicamentos

Hay pocas investigaciones científicas sobre el uso de medicamentos psiquiátricos para tratar la cleptomanía. Además, no hay ningún medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para tratar la cleptomanía. No obstante, hay determinados medicamentos que pueden dar buenos resultados según tu situación y si tienes otros trastornos de la salud mental, como depresión o abuso de sustancias.

El proveedor de atención médica puede considerar la posibilidad de recetar lo siguiente: Un medicamento para el tratamiento de la adicción denominado naltrexona, que puede reducir el impulso y el placer asociados con robar Un antidepresivo, específicamente un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) Otros medicamentos o una combinación de medicamentos

Si te recetan medicamentos, pregunta al proveedor de atención médica o al farmacéutico sobre posibles efectos secundarios o interacciones con otros medicamentos.

Psicoterapia

El tipo de psicoterapia llamado terapia cognitivo conductual te ayuda a identificar creencias y comportamientos negativos y poco saludables para reemplazarlos por conductas sanas que puedes aplicar en diferentes situaciones, cuando lo necesites. La terapia cognitivo conductual puede incluir técnicas del desarrollo de habilidades para que te ayuden a controlar los impulsos de la cleptomanía: Desensibilización sistemática y contracondicionamiento, en los que se practican técnicas de relajación y otras estrategias mientras te encuentras en situaciones que desencadenan tus impulsos para aprender a reducirlos de forma saludable Sensibilización conversiva, en la que te imaginas robando y luego enfrentándote a las consecuencias negativas, por ejemplo, que te descubran Terapia de aversión, en la que practicas técnicas ligeramente dolorosas, como mantener la respiración hasta que te sientes incómodo, cuando tienes el impulso de robar

Cómo evitar las recaídas

No es raro tener recaídas cuando se tiene cleptomanía. Para ayudar a evitar las recaídas, asegúrate de cumplir con tu plan de tratamiento. Si sientes impulsos de robar, comunícate con tu proveedor de salud mental, con una persona de confianza o con un grupo de apoyo.