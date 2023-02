Angeles Lakers logra la victoria frente a New York Knicks por 123-129

New York Knicks - Angeles Lakers: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Angeles Lakers logró imponerse a New York Knicks fuera de casa por 123-129 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks sufrieron una derrota a domicilio contra Brooklyn Nets por 122-115 y tras el partido sumaron una racha de tres derrotas en los últimos cinco partidos, mientras que los de Angeles Lakers también perdieron a domicilio con Brooklyn Nets por 121-104. Por ahora Angeles Lakers se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 24 victorias en 52 partidos jugados. Por su parte, New York Knicks, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los Play-off con 27 partidos ganados de 52 disputados.

Durante el primer cuarto Angeles Lakers fue el principal dominador, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 13-2 y acrecentó la diferencia hasta un máximo de 10 puntos (5-15) y finalizó con un 24-29. Posteriormente, el segundo cuarto tuvo como protagonistas a a los dos contendientes, con varios movimientos en el marcador y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 29-23. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 53-52 puntos antes del descanso.

El tercer cuarto de nuevo tuvo varios cambios de líder en el electrónico, el cual acabó con un resultado parcial de 30-34 (y un 83-86 global). Por último, durante el último cuarto remontó New York Knicks para empatar el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 31-28. Tras todo esto, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 114-114, por lo que fue necesario extender el tiempo reglamentario a una prórroga.

La prórroga tuvo como dominador a Angeles Lakers, tuvo una diferencia máxima de ocho puntos (121-129) y terminó con un resultado parcial de 9-15, siendo el resultado final del partido 123-129 a favor de Angeles Lakers.

Además los jugadores de Angeles Lakers que más destacaron durante el enfrentamiento fueron Lebron James y Anthony Davis, que consiguieron 28 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes y 27 puntos, una asistencia y nueve rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Jalen Brunson y Julius Randle, con 37 puntos, seis asistencias y dos rebotes y 23 puntos, cinco asistencias y 12 rebotes respectivamente.

Tras ganar el partido, el siguiente duelo de Angeles Lakers será contra Indiana Pacers en el Bankers Life Fieldhouse, mientras que en el próximo encuentro, New York Knicks buscará la victoria contra Miami Heat en el Madison Square Garden.