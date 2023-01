Rinitis no alérgica: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

La rinitis no alérgica implica estornudos crónicos o una nariz congestionada y que gotea sin causa aparente. Los síntomas de la rinitis no alérgica son similares a los de la fiebre del heno (rinitis alérgica), pero sin los signos habituales de una reacción alérgica.

La rinitis no alérgica puede afectar a niños y adultos. Pero es más comunes después de los 20 años. Los desencadenantes de los síntomas de rinitis no alérgica varían y pueden incluir ciertos olores e irritantes en el aire, cambios en el tiempo, ciertos medicamentos, determinadas comidas y afecciones médicas crónicas.

El diagnóstico de rinitis no alérgica se realiza después de descartar una causa alérgica. Para ello, se pueden necesitar análisis de sangre o pruebas cutáneas para alergias.

Síntomas





Si tienes rinitis no alérgica, es probable que tengas síntomas que van y vienen todo el año. Los signos y síntomas de la rinitis no alérgica pueden incluir:

Congestión nasal o goteo de la narizEstornudosMucosidad en la gargantaTos

Generalmente, la rinitis no alérgica no causa picazón en la nariz, los ojos o la garganta, síntomas asociados con alergias como la fiebre del heno.

Cuándo consultar con el médico

Consulta al médico en los siguientes casos:

Diagnóstico

Sus síntomas son graves.Tiene signos y síntomas que no disminuyen con los medicamentos de venta libre o con el cuidado personal.Tiene efectos secundarios molestos debido a los medicamentos de venta libre o medicamentos con receta para la rinitis.





El médico diagnosticará la rinitis no alérgica en función de los síntomas y al descartar otras causas, especialmente alergias. El médico realizará una exploración física y te hará preguntas sobre los síntomas.

Es posible que te recomiende determinadas pruebas, aunque no existen pruebas definitivas para la rinitis no alérgica. Es probable que el médico determine que tienes una rinitis no alérgica si experimentas congestión nasal, te gotea la nariz, o tienes goteo nasal posterior y los estudios de otras afecciones no revelan una causa subyacente, como alergias o un problema sinusal.

En algunos casos, el médico puede pedirte que tomes un medicamento y veas si los síntomas mejoran.

Cómo descartar una causa alérgica

En muchos casos, la rinitis está causada por una reacción alérgica. La única manera de estar seguro de que la rinitis no está causada por alergias es con pruebas para alergia, que pueden implicar pruebas cutáneas o análisis de sangre.

Para determinar si un alérgeno determinado podría causar los síntomas, se punza la piel y se la expone a pequeñas cantidades de alérgenos aéreos frecuentes, como ácaros, moho, polen y caspa de gato y perro. Si eres alérgico a un alérgeno particular, es posible que te aparezca un bulto elevado (roncha) sobre la piel, en el lugar de la prueba. Si no eres alérgico a ninguna de las sustancias, la piel se verá normal.Un análisis de sangre puede medir la respuesta del sistema inmunitario a los alérgenos comunes, ya que mide la cantidad de determinados anticuerpos, llamados inmunoglobulina E (IgE), en el torrente sanguíneo. Se envía una muestra de sangre a un laboratorio médico, donde se puede evaluar si hay indicios de sensibilidad a determinados alérgenos.

En algunos casos, la rinitis puede ser causada por desencadenantes alérgicos y no alérgicos.

Cómo resolver problemas de senos paranasales

El médico querrá asegurarse de que la causa de tus síntomas no sea un problema en los senos paranasales relacionado con un tabique nasal desviado o pólipos nasales. Si el médico sospecha un problema en los senos paranasales, es posible que necesites una prueba por imágenes para observar los senos paranasales.

Tomografía computarizada

Tratamiento

Esta prueba consiste en examinar el interior de las fosas nasales con un instrumento fino de fibra óptica para observación llamado endoscopio. El médico pasará el endoscopio de fibra óptica por tus orificios nasales para examinar tus conductos nasales y los senos paranasales.Este procedimiento es una técnica computarizada para radiografías que produce imágenes más detalladas de tus senos paranasales que las que resultan de los exámenes con radiografías convencionales.





El tratamiento de la rinitis no alérgica depende de cuánta molestia te cause. En los casos leves, el tratamiento casero y evitar los desencadenantes puede ser suficiente. Para los síntomas más molestos, ciertos medicamentos pueden brindar alivio, entre los cuales se incluyen:

Utiliza un atomizador nasal de solución salina de venta libre o una solución salina casera para enjuagar los irritantes en la nariz, para ayudar a disolver la mucosidad y traer alivio a las membranas de la nariz.

Atomizadores nasales con corticosteroides. Si tus síntomas no se controlan fácilmente con descongestionantes o antihistamínicos, tu médico podría sugerirte un atomizador nasal con corticosteroides de venta libre, como la fluticasona (Flonase Allergy Relief) o la triamcinolona (Nasacort Allergy 24 Hour). También existen atomizadores nasales de venta con receta médica.

Los medicamentos corticosteroides ayudan a prevenir y tratar la inflamación asociada con algunos de los tipos de rinitis no alérgica. Algunos de los posibles efectos secundarios son la sequedad nasal, el sangrado nasal, dolores de cabeza y sequedad de la garganta.

Prueba un atomizador nasal antihistamínico de venta con receta médica, como la azelastina (Astelin, Astepro) o el clorhidrato de olopatadina (Patanase). Mientras parece que los antihistamínicos no son efectivos para la rinitis no alérgica, los atomizadores nasales con un antihistamínico podrían recudir los síntomas.El ipratropio, un medicamento de receta médica, se usa a menudo como medicamento inhalador para el asma. Pero ahora está disponible como atomizador nasal y puede ser útil si tu mayor problema es el goteo de la nariz. Dentro de los efectos secundarios se pueden incluir sangrados nasales y sequedad del interior de la nariz.Los medicamentos de venta libre o con receta médica son, por ejemplo, los que contienen pseudoefedrina (Sudafed 12 Hour) y fenilefrina (Neo-Synephrine y otros). Al ayudar a estrechar los vasos sanguíneos, estos medicamentos reducen la congestión en la nariz. Dentro de los posibles efectos secundarios se encuentran la presión arterial alta, palpitaciones fuertes y agitación.

Los antihistamínicos orales de venta libre, como la difenhidramina (Benadryl), la cetirizina (Zyrtec Allergy), la fexofenadina (Allegra Allergy) y la loratadina (Alavert, Claritin), generalmente no son tan efectivos para la rinitis no alérgica como para la rinitis alérgica.

En algunos casos, los procedimientos quirúrgicos pueden ser una opción para tratar las complicaciones, como un tabique nasal desviado o pólipos nasales persistentes.

Con información de Mayo Clinic