Mesotelioma: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El mesotelioma maligno es un tipo de cáncer que se produce en la capa delgada de tejido que recubre la mayoría de los órganos internos (mesotelio).

El mesotelioma es una forma agresiva y mortal de cáncer. Hay tratamientos disponibles para el mesotelioma, pero para muchas personas que padecen esta enfermedad, la cura no es posible.

Los médicos dividen el mesotelioma en diversos tipos sobre la base de qué parte del mesotelio se vio afectada. En general, el mesotelioma afecta el tejido que rodea los pulmones (pleura). Este tipo se denomina «mesotelioma pleural». Otros tipos menos frecuentes de mesotelioma afectan el tejido del abdomen (mesotelioma peritoneal), el tejido que está alrededor del corazón y el que recubre los testículos.

Los signos y síntomas del mesotelioma varían según el lugar donde aparece el cáncer.

El mesotelioma pleural , que afecta el tejido que rodea los pulmones, causa signos y síntomas que pueden consistir en lo siguiente:

Dolor en el pechoTos dolorosaDificultad para respirarBultos inusuales de tejido debajo de la piel del pechoPérdida de peso sin causa aparente

El mesotelioma peritoneal , que ocurre en el tejido del abdomen, causa signos y síntomas que pueden consistir en lo siguiente:

Dolor abdominalHinchazón abdominalNáuseasPérdida de peso sin causa aparente

No son claros los signos y síntomas de otros tipos de mesotelioma, dado que estas formas de la enfermedad son muy poco frecuentes.

El mesotelioma pericardial, que afecta el tejido que rodea el corazón, causa signos y síntomas, como dificultad para respirar y dolores en el pecho.

El mesotelioma de túnica vaginal, que afecta el tejido que está alrededor de los testículos, primero puede detectarse como hinchazón o como una masa en un testículo.

Cuándo debes consultar con un médico

Si tienes signos y síntomas que te preocupan, consulta con tu médico. Los signos y síntomas del mesotelioma no son específicos de esta enfermedad y, debido a la rareza del mesotelioma, tienen más probabilidades de estar relacionados con otras enfermedades. Si alguno de los signos o síntomas parece inusual o molesto, pídele a tu médico que los evalúe. Cuéntale al médico si estuviste expuesto al asbesto.

Exposición al asbesto: el principal factor de riesgo del mesotelioma

Se piensa que la mayoría de los mesoteliomas están relacionados con la exposición al asbesto. El asbesto es un mineral que se encuentra de forma natural en el medio ambiente. Las fibras del asbesto son fuertes y resistentes al calor, lo que las torna útiles para una amplia gama de aplicaciones, como el aislamiento, los frenos, las tejas, el pavimento y muchos otros productos.

Cuando se rompe el asbesto, como sucede durante el proceso de minería o cuando se retira de un aislamiento, se forma polvo. Si este se inhala o se traga, las fibras del asbesto se alojarán en los pulmones o en el estómago, donde pueden ocasionar irritación que, a su vez, puede provocar un mesotelioma. No se comprende con exactitud la forma en que esto sucede. Pueden transcurrir entre veinte y sesenta años o más hasta que un mesotelioma se manifieste después de la exposición al asbesto.

La mayoría de las personas que han estado expuestas al asbesto nunca padecen mesotelioma. Esto indica que puede haber otros factores involucrados en determinar si alguien contrae mesotelioma. Por ejemplo, podrías heredar una predisposición al cáncer o alguna otra enfermedad podría aumentar el riesgo.

Los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer mesotelioma son los siguientes:

Si estuviste expuesto directamente a las fibras del asbesto en el trabajo o en casa, el riesgo de que padezcas mesotelioma es bastante alto.Las personas que están expuestas al asbesto pueden llevar las fibras en la piel y en la ropa a su casa. La exposición a estas fibras perdidas durante muchos años puede poner en riesgo a otras personas del hogar de padecer mesotelioma. Las personas que trabajan con altos niveles de asbesto pueden reducir el riesgo de llevar fibras de asbesto al hogar si se duchan y si se cambian la ropa antes de irse del trabajo.Si tu padre, hermano o hijo tiene mesotelioma, es posible que tengas un riesgo mayor de padecer esta enfermedad.Si has recibido radioterapia contra el cáncer en el tórax, es posible que tengas un mayor riesgo de mesotelioma.





Si tienes signos y síntomas que puedan indicar mesotelioma, el médico hará una exploración física para comprobar si hay bultos u otros signos inusuales.

El médico puede solicitar exploraciones por imágenes, como una radiografía del tórax y una tomografía computarizada (TC) del tórax o el abdomen, para detectar anomalías.

Según los resultados, es posible que tengas que hacerte más análisis para determinar si la causa de los síntomas es el mesotelioma u otra enfermedad.

Biopsia

La biopsia, un procedimiento en el que se quita una pequeña porción de tejido para examinar en el laboratorio, es la única manera de determinar si tienes mesotelioma. Según qué zona del cuerpo se ve afectada, el médico elige el procedimiento de biopsia adecuado para ti.

Algunas opciones son:

El médico puede extraer líquido o un trozo de tejido con una delgada aguja que se inserta a través de la piel en el pecho o el abdomen.Se puede tomar una muestra de líquido o tejido durante una operación. El cirujano puede realizar una pequeña incisión e insertar un tubo con una cámara de video en la punta para ver el interior del pecho o abdomen. Se pueden pasar herramientas especiales a través del tubo para tomar una muestra de tejido.

La muestra de tejido se analiza con un microscopio para ver si el tejido anormal es mesotelioma y qué tipos de células están afectadas. El tipo de mesotelioma que tengas determina el plan de tratamiento.

Para determinar la magnitud del cáncer

Una vez que se confirme el mesotelioma, el médico podría recomendar pruebas adicionales para entender si el cáncer se expandió a los ganglios linfáticos o a otras partes del cuerpo.

Entre los estudios se pueden incluir los siguientes:

Tomografías computarizadas del tórax y el abdomenResonancia magnética (RM)Tomografía por emisión de positrones (TEP)

El médico determina qué pruebas son adecuadas para ti. No todas las personas necesitan todas las pruebas.

El médico usa la información de estas pruebas para asignar una etapa al cáncer. Las etapas del mesotelioma pleural se indican mediante números romanos y varían de I al IV. Un número más bajo significa que es más probable que el cáncer se localice en el área alrededor de los pulmones y el número más alto significa que el cáncer se ha diseminado a otras áreas del cuerpo.

El sistema de estadificación del cáncer continúa evolucionando y se está volviendo más complejo a medida que los médicos mejoran el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. El médico usa tu etapa de cáncer para seleccionar los tratamientos adecuados para ti.

Las etapas formales no están disponibles para otros tipos de mesoteliomas.

El tratamiento al que te sometes para el mesotelioma depende de tu salud y de ciertos aspectos del cáncer que padeces, como el estadio y la ubicación.

Lamentablemente, el mesotelioma suele ser una enfermedad agresiva y, para la mayoría de las personas, no hay cura. Por lo general, el mesotelioma se diagnostica en una etapa avanzada, cuando no es posible extirpar el cáncer mediante una operación. Sin embargo, el médico puede trabajar en controlar el cáncer para que te sientas más cómodo.

Discute los objetivos del tratamiento con tu médico. Algunas personas quieren hacer todo lo posible para tratar el cáncer que padecen, incluso si eso significa soportar efectos secundarios para una pequeña posibilidad de mejoría. Otros prefieren los tratamientos que los hacen sentir cómodos, de modo que puedan vivir el tiempo que les queda de vida con la menor cantidad de síntomas posibles.

Cirugía

Los cirujanos trabajan para eliminar el mesotelioma cuando se diagnostica en un estadio temprano. En algunos casos, esto puede curar el cáncer.

La mayoría de las veces, no es posible extirpar todo el cáncer. En esta situación, la cirugía puede ayudar a reducir los signos y síntomas causados por el mesotelioma que se disemina por el cuerpo.

Las opciones quirúrgicas pueden comprender:

Quimioterapia

El mesotelioma pleural puede provocar que el líquido se acumule en el tórax, lo que dificulta la respiración. Los cirujanos insertan un tubo o catéter en el tórax para extraer el líquido. También pueden inyectar medicamentos en el tórax para evitar que el líquido regrese (pleurodesis).Los cirujanos pueden extraer el tejido que recubre las costillas y los pulmones (pleurectomía). Este procedimiento no cura el mesotelioma, pero puede aliviar los signos y síntomas.Extraer el pulmón afectado y el tejido que lo rodea puede aliviar los signos y síntomas del mesotelioma pleural. Si recibirás radioterapia en el tórax después de la cirugía, este procedimiento también les permite a los médicos utilizar dosis más altas, ya que no tendrán que preocuparse por proteger el pulmón de la radiación nociva.El mesotelioma peritoneal a veces se trata con cirugía para extirpar la mayor cantidad de cáncer que sea posible. La quimioterapia puede utilizarse antes o después de la cirugía.

En la quimioterapia, se usan sustancias químicas para eliminar las células cancerosas. La quimioterapia sistémica se desplaza por todo el cuerpo y puede disminuir o retardar el crecimiento de un mesotelioma que no se puede eliminar mediante cirugía. La quimioterapia también se puede utilizar antes de una cirugía (quimioterapia neoadyuvante) para facilitar una operación o, después de ella (quimioterapia adyuvante), para reducir la probabilidad de que el cáncer vuelva.

Los medicamentos de la quimioterapia se pueden calentar y administrar directamente en la cavidad abdominal (quimioterapia intraperitoneal) en los casos de mesotelioma peritoneal.

Radioterapia

La radioterapia centra haces de alta energía de fuentes como rayos X y protones en un punto o puntos específicos del cuerpo. También se puede utilizar después de la cirugía para destruir todas las células cancerosas restantes. También puede ayudar a disminuir los signos y síntomas del cáncer avanzado en situaciones donde la cirugía no es una opción.

Otros tratamientos

En ciertas situaciones, es posible que se usen otros tratamientos para tratar el mesotelioma. Otros tratamientos son los siguientes:

Ensayos clínicos

La inmunoterapia usa tu sistema inmunitario para combatir el cáncer. El sistema inmunitario de tu cuerpo que combate las enfermedades puede no atacar el cáncer porque las células cancerosas producen proteínas que ciegan las células del sistema inmunitario. La inmunoterapia funciona mediante la interferencia con ese proceso. Este tratamiento podría ser una opción si otros tratamientos no dan resultado.La terapia dirigida usa medicamentos que atacan vulnerabilidades específicas en las células cancerosas. Estos medicamentos no se usan habitualmente para tratar el mesotelioma, pero el médico podría recomendarte una terapia dirigida basada en los resultados de las pruebas de ADN del tumor.

Los ensayos clínicos son estudios de nuevos métodos de tratamiento del mesotelioma. Las personas que padecen mesotelioma pueden participar en un ensayo clínico y tener la oportunidad de probar nuevos tipos de tratamiento. Sin embargo, no se garantiza la cura. Considera con cuidado las opciones de tratamiento y habla con tu médico sobre qué ensayos clínicos están a tu disposición. Tu participación en un ensayo clínico puede ayudar a los médicos a entender mejor cómo tratar el mesotelioma en el futuro.

En la actualidad, por medio de ensayos clínicos, se investigan varios abordajes nuevos del tratamiento del mesotelioma, que incluyen nuevos fármacos de terapia dirigida y nuevos abordajes de la inmunoterapia.

Tratamiento para otros tipos de mesoteliomas

El mesotelioma pericardial y el mesotelioma de túnica vaginal son muy poco frecuentes. El cáncer en estadio temprano se puede extirpar por medio de cirugía. Sin embargo, los médicos todavía tienen que determinar la mejor manera de tratar los tipos de cáncer en estadios más avanzados. El médico puede recomendarte otros tratamientos para mejorar tu calidad de vida.

