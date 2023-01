Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este jueves 12 enero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo. Ya nos extrañábamos, ¿verdad?

Muy bien. Hoy vamos a informar, para cerrar el tema sobre la reunión que tuvimos con los gobernantes de Estados Unidos, de Canadá, el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau, que fue realmente una muy buena reunión, tanto en lo bilateral como en lo que tiene que ver con el tratado, la reunión trilateral entre Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Fue muy bueno el que se haya llevado a cabo este encuentro, muy bueno para nuestros pueblos y diría que en beneficio del pueblo de Canadá, del pueblo de Estados Unidos y del pueblo de México. Fue una reunión muy productiva y también fraterna, en el marco de la política de la buena vecindad.

Entonces, hay elementos muy favorables. Nuestra economía muy estable; entre otras cosas, por esa buena relación con Canadá y Estados Unidos. Ya ustedes saben que nuestro peso está fortalecido como no se veía en medio siglo o en más de medio siglo. Desde que estamos en el gobierno nuestro peso se ha apreciado, es la moneda en el mundo que más se ha apreciado con relación al dólar desde que estamos en el gobierno; y el año pasado, lo mismo, primer lugar mundial con relación al dólar.

Están creciendo las inversiones, tanto de Estados Unidos como de Canadá y de todo el mundo. La inversión extranjera es récord y esto se traduce en empleos, en bienestar en México. En el caso de Canadá, en los cuatro años ha habido incremento en la inversión extranjera, es decir, es ahora mayor la inversión extranjera de Canadá que antes, la inversión extranjera de Canadá en México no se había dado en mucho tiempo, bueno, desde que se tiene registro de inversión extranjera y se logró en esencia mantener esa relación de cooperación, de integración, de inversión extranjera, de seguir trabajando de manera conjunta y en términos de amistad.

También tratamos el tema migratorio y se dio a conocer el tema de apoyo a nuestros migrantes, nuestro interés de que no haya persecución, de que no haya razias en Estados Unidos, en Canadá, que se siga insistiendo en el Congreso de Estados Unidos para la regularización de nuestros paisanos migrantes. Y además el presidente Biden mostró una actitud muy positiva con los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos.

Yo les comentaba que en el recorrido que hicimos cuando lo fui a recibir al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, en el camino, una de las cosas que me comentó es que tiene la información que, de 100 estudiantes de primaria y de secundaria, yo creo que de educación básica, prescolar, primaria y secundaria, de cada 100 estudiantes en Estados Unidos, 24 hablan español. Es una integración en lo social, en lo laboral, en lo familiar, entonces por eso la importancia de ese encuentro.

No se trató ningún tema o no hubo ninguna discrepancia, como a lo mejor se llegó a pensar, sobre todo por nuestros adversarios, todo se dio en un ambiente de respeto mutuo. Eso fue este encuentro. Pero el que va a darnos detalles es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Y luego, queremos mostrarles de cómo, además de lo que significa la construcción del Tren Maya, cómo se está llevando a cabo Programas de Bienestar adicionales, porque todos los que viven en la ruta del Tren Maya están en programas de Bienestar como la pensión a adultos mayores, como las becas, están en el programa Sembrando Vida, en La Escuela es Nuestra, en Programas de Bienestar, pero además hay un trato especial, adicional en lo que corresponde al bienestar de todas las comunidades, porque no puede haber una obra tan importante, magna, de las mejores del mundo, con pobreza a los lados, del lado y lado de por dónde va a pasar el tren. Entonces, estamos atendiendo a todas las comunidades.

Y lo mismo, pues llevando a cabo el rescate de piezas y de las zonas arqueológicas, porque este tren fue concebido para que los turistas que llegan a Cancún, estamos hablando de 30 millones, se puedan internar hacia el sur de Quintana Roo, pero también hacia Yucatán, hacia Campeche, hacia Tabasco, hacia Chiapas y conocer toda la grandeza cultural, artística del mundo maya. Entonces, el tren está hecho para que esos turistas no sólo se queden en Cancún, en la Riviera Maya, en Tulum, sino que puedan visitar todas las zonas arqueológicas y conocer las bellezas naturales del sureste, ese también es el propósito.

Entonces, se están rescatando zonas arqueológicas. Es una intervención que no se hacía pues en mucho tiempo y sobre esto también vamos a estar informando.

Para concluir, decir que lamentamos mucho la pérdida, el fallecimiento del padre Miguel Concha, que siempre estuvo luchando en favor de las comunidades indígenas y defendiendo derechos humanos. Entonces, falleció el padre Miguel Concha y aquí lo recordamos con mucho cariño, con mucho afecto.

Pues muy bien, vamos con Marcelo.

MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES: Con su permiso, señor presidente.

Bueno, si me permite, en primer lugar, decirles que consideramos que la cumbre y las reuniones bilaterales han sido un éxito para México y para Norteamérica.

Lo primero a destacar, recordar a ustedes que hace apenas unos años, cuando empezó este gobierno, estaba en tela de juicio si Norteamérica tenía o no tenía un futuro común, muy recientemente.

Lo que presenciamos entre el domingo y el día de ayer es que la tesis que el presidente López Obrador defendió desde el inicio de gobierno, de que el camino es fortalecer la región de Norteamérica, no sólo con el tratado, sino con el entendimiento, la visión común, las iniciativas en conjunto, pues ha tenido frutos, ha rendido frutos. Entonces, se tiene un nivel de comunicación, de cercanía y una visión común, eso es un gran recurso a favor de México.

¿Qué resultados se obtuvieron además del que acabó de describir, que es el más importante, porque si no hay eso, lo demás que voy a describir no existiría?

En primer lugar, el acuerdo de acelerar la integración y el crecimiento económico en Norteamérica. Incluso se integró a propuesta del presidente López Obrador un equipo de cuatro por país, el equipo de los 12, que tiene como responsabilidad, ¿qué cosa?, acelerar el paso, significa que más o menos la meta sería que el 25 por ciento de lo que importan de Asia, Estados Unidos, México y Canadá, se produzcan en Norteamérica, es la encomienda.

Es un trabajo enorme el que tenemos por delante, pero habiendo la voluntad y la instrucción tenemos que llevarlo a cabo. Para México significarían inversiones multimillonarias que ya están estimados los empleos, el secretario de Hacienda y Crédito Público presentó el detalle de que esto podría incluso significar para México más de dos puntos de crecimiento adicionales.

El segundo gran tema al que se llegó tiene que ver con la movilidad laboral. Por primera vez en la historia se está estableciendo el criterio de movilidad laboral entre los tres países, o sea, en Norteamérica. Esto no existía, nunca se había accedido a hablar de ello en términos de toda la región.

¿Cuáles son los componentes?

Fortalecer las vías regulares ordenadas, seguras, predecibles de movilidad laboral entre los tres países. Ejemplos, el de Canadá, que fue muy reconocido en la reunión, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, que ha permitido que un núcleo de familias, que rebasa las 37 mil, tengan un aumento en sus niveles de vida cada año; es decir, van a trabajar, regresan y acá en México ya tienen negocios propios y han mejorado sustancialmente su nivel de vida. Esto es un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Se reconoció ese programa.

Estados Unidos está desarrollando ahora, como ustedes saben, el Programa de Permisos Humanitarios, que ha tenido muy buenos resultados en el caso de las y los venezolanos, pero ahora fue extendido a otras nacionalidades, con el mismo propósito, que haya una vía regular establecida en la que puedas tú solicitar el poder trabajar en Estados Unidos o estar en Estados Unidos.

Y México, que ahora está experimentando, además de los flujos migratorios ya conocidos, un flujo cada vez mayor de nómadas digitales, así denominados, porque con la pandemia se desarrolló en todos los países del mundo y Norteamérica no es una excepción, el trabajo remoto digital, lo permite la tecnología. Entonces, estamos recibiendo miles de jóvenes, sobre todo de Estados Unidos y también crecientemente del Canadá y también requerimos facilitar su presencia en nuestro país.

Entonces, ¿qué acordamos?, fortalecer este camino entre los países, movilidad laboral.

El presidente Biden fue muy claro respecto a lo que el presidente López Obrador le planteó en cuanto a la simpatía y respaldo de México a los intentos, que ojalá sean exitosos pronto, para regularizar la situación, la circunstancia de las y los mexicanos en los Estados Unidos que están en condiciones de desventaja porque no tienen derechos plenos.

Por lo pronto, la instrucción del presidente de la República, en función de lo expuesto por el presidente Biden, es que nos aboquemos en 2023, 2024, a facilitar el acceso a la ciudadanía norteamericana del millón 250 mil mexicanas y mexicanos que tienen derecho a ello. Entonces, nos vamos a abocar, tenemos la obligación de presentar este plan a la brevedad por instrucciones del presidente López Obrador.

El tercer gran tema de acuerdo, energías limpias. México tiene un muy buen perfil energético hoy, casi un tercio de la energía eléctrica es producida con energías limpias, usamos menos carbón que los Estados Unidos.

En los últimos dos años la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero de México se redujeron 13 por ciento, con lo cual somos uno de los países que más redujo sus emisiones. Y, además, el presidente estableció que los compromisos de México para el año 2030 subiesen de 22 por ciento de reducción de gases a 35 por ciento, eso significa más que duplicar la generación de energías limpias.

Bueno, pues el caso es que se llegó al acuerdo de que los tres países vayamos en una dirección parecida. México hoy por hoy tiene todo para ser el que lidere.

El presidente de la República presentó y comentó el Plan Sonora, porque va a haber aprovechamiento del litio, como ya se dijo, energía solar, en fin. Y Estados Unidos y Canadá van a participar con nosotros para que tengamos un plan común, para que vayamos al mismo ritmo, eso quiere decir electromovilidad, quiere decir instalaciones para los vehículos eléctricos en los tres países, quiere decir trabajo común para que tengamos baterías, quiere decir acelerar semiconductores, todo eso quiere decir, pero lo estoy sintetizando para comunicación a la opinión pública. Es un gran acuerdo,

El cuarto tema que tocamos, en donde llegamos también a avances significativos, tiene que ver con la seguridad en la región. Control de precursores químicos, nos preocupa mucho el fentanilo a los tres países. El fentanilo es un opiáceo altamente adictivo, letal, o puede ser letal cuando se abusa de él. Entonces, nos vamos a abocar a perfeccionar el control de precursores químicos entre los tres países, vamos a invitar a otros países a participar.

Por parte de México, la preocupación principal que ustedes conocen: el control de armas. Si alguna duda hubiese, pues el reciente operativo de detención del señor Ovidio, pues ahí se pudieron ver las armas que hay y por qué es importante controlar eso.

Bien, otro punto de acuerdo, salud. No olvidar las lecciones de la pandemia que acabamos de vivir, de la cual todavía no salimos. Hay un grupo de trabajo de seguridad sanitaria que se estableció por acuerdo de los tres mandatarios y tienen la encomienda de preparar el plan correspondiente y presentarlo común entre los tres países frente a la pandemia que todavía vivimos, frente a la influenza y otros riesgos que tenemos de carácter sanitario.

El siguiente punto que se llegó a un acuerdo significativo tiene que ver con proteger y respaldar a los pueblos originarios y hacer una lucha común contra el racismo. Eso es muy importante para México porque es la primera vez que tenemos un entendimiento de ese nivel de jerarquía para trabajar los tres países en contra del racismo, que, en el caso de nuestras comunidades, sobre todo en los Estados Unidos, es sumamente importante tener este respaldo.

Y, finalmente, yo concluiría diciendo, porque hay muchos otros acuerdos específicos, concluiría diciendo de nuevo que me tocó presenciar cómo la relación personal entre el presidente López Obrador, el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, es cada vez mejor y más cercana, cómo comparten valores, objetivos, propósitos, cómo coinciden en los valores que defienden, sobre todo la justicia y un futuro común para nuestros pueblos y eso es muy buena noticia para México.

Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, también es muy importante informar, aunque se ha venido haciendo por parte del gobierno de la ciudad, informar aquí sobre los acontecimientos, accidentes lamentables en el Metro, todo lo que se está haciendo en el Metro para evitar estos accidentes y le pedimos respetuosamente a la jefa de Gobierno que desde esta tribuna informara sobre lo que está sucediendo; con el prólogo, la introducción, de que, como lo hemos manifestado en otras ocasiones, Claudia Sheinbaum cuenta con todo nuestro apoyo como jefa de Gobierno de la ciudad, todo nuestro apoyo, porque la consideramos una mujer profesional, honesta, con mucha capacidad para gobernar.

¿Por qué subrayo esto?

Porque hay quienes están utilizando los accidentes en el Metro, lo que está sucediendo, para atacarla. Entonces, es importante que se conozca cuál es nuestra postura al respecto. Y ella ahora va a dar a conocer lo que se está haciendo.

Y también, para que no quede duda, tenemos nosotros la ventaja, la dicha enorme de contar con muy buenos servidores públicos en nuestro movimiento. Esto, también hablando con toda claridad y franqueza, pensando en el relevo hacia adelante, son los de más experiencia. Porque el noble oficio de la política requiere de cabeza, de corazón y de carácter. No cualquiera.

Y ya hemos dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, de lo mejor que hay en el país están Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, con mucha experiencia, muchísima. Porque no se trata de gobernar un país y llevar a cabo una transformación o darle continuidad a una transformación sólo porque somos actores o periodistas, o tenemos alguna fama o tenemos buena presencia y como somos amigos de los que manejan los medios de información nos van a hacer famosos, nos van a introducir al mercado como si fuesen un producto chatarra, ¿y luego cómo se va a gobernar?

Además, están también de por medio los ideales, los principios. ¿Se va a seguir en lo mismo de antes, en que el gobierno era un facilitador de la corrupción, de que el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz? ¿Se le va a volver a dar la espalda al pueblo de México, a la mayoría de los mexicanos, a los pobres que no eran atendidos, a los jóvenes que eran marginados, humillados, llamándoles ‘ninis’? ¿Se va a regresar a eso, a que México sea país de unos cuantos, o queremos que el pueblo siga siendo el actor, el protagonista principal en nuestra historia?

Entonces, aprovechamos también para hablar de este asunto. Y tiene la jefa de Gobierno todo nuestro apoyo para dar respuesta a las inquietudes, también a las preocupaciones legítimas de la gente que usa ese medio de transporte tan importante, que es el Metro.

Entonces, le vamos a dar la palabra a Claudia, antes del otro tren.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Con su permiso, presidente. Muy buenos días. Muchas gracias, presidente, por permitirnos usar esta tribuna, esta mañanera.

Lo primero es que quisiera comentarles, el presupuesto del Metro, porque ha habido mucha información que no es real, de que se ha disminuido el presupuesto del Metro de la Ciudad de México. Este año el Metro tiene cerca de 20 mil millones de pesos, 19 mil 700 millones de pesos, arriba del presupuesto del 2022, de 18 mil 800 millones de pesos.

En 2020 y 21 ven que tuvo un menor presupuesto, pero por la pandemia el número de usuarios del Metro disminuyó en más de la mitad, prácticamente una cuarta parte y comparado con el 2018, que fue de 15 mil 500 millones, pues hoy tenemos cuatro mil millones de pesos más del presupuesto del Metro. Para que se sepa que no hay una disminución.

Segundo, estamos llevando a cabo obras muy importantes en el Metro. La primera es la completa rehabilitación de la Línea 1 del Metro, se están adquiriendo 29 trenes y se está cambiando completamente todo lo que queda en el túnel, las vías, el balasto, los durmientes, etcétera, para hacer completamente una nueva Línea 1. Es una inversión de cerca de 37 mil 500 millones de pesos que se va a pagar en los siguientes 10 años, que ya está en desarrollo y que la primera etapa va a ser abierta a finales de febrero, principios de marzo de este año.

Por otro lado, una inversión también millonaria que estamos haciendo con Comisión Federal de Electricidad, que ya está lista, va a ser presentada la próxima semana que se llama Metro Energía, cuatro mil 500 millones de pesos, es la adquisición de cuatro transformadores, una subestación eléctrica, el cambio de cables, el incremento en el voltaje, es decir, la garantía del suministro de energía eléctrica y todas sus instalaciones para la Línea 1 y 2 y 3, que se está desarrollando en este momento y que su primera etapa que abarca cerca del 60 por ciento ya está lista y va a ser puesta en marcha la próxima semana.

Y, por otro lado, el cambio de un Centro de Control, que hoy está instalado en el C5 y que está ya funcionando y adaptándose a la nueva situación.

Es decir, una inversión muy importante, dado que el Metro tiene… La Línea 1 cumple este año 54 años y de igual manera la Línea 2 y 3 pues tienen ya una edad importante. Además, se ha hecho un sistema de supervisión, de seguimiento de todo el mantenimiento.

He instalado una comisión desde finales del año pasado para hacer un diagnóstico especial del Metro. Y si requiere más presupuesto, se va a tener, pero basado en un diagnóstico específico para poder mejorar todas las condiciones del Metro.

Aun así, han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el Metro. Después del trágico accidente, del terrible accidente que tuvimos en donde falleció una joven —primero quiero decirles además que se ha estado atendiendo a todas las víctimas de manera personalizada y a todas las familias— después de esto, ese mismo día en la tarde tuvimos un problema en la Línea 3 de una zapata del tren, al siguiente día se tuvo un problema en la Línea 8, el día de ayer un problema en la Línea 5, con una llanta lateral que fue revisada un día antes.

Y por esta razón el día de ayer por la tarde me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado, de tal manera que a partir del día de hoy de las 2:00 de la tarde y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del Metro y en algunas otras instalaciones con seis mil 60 elementos.

PREGUNTA: (Inaudible)

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre.

Hay presupuesto. Evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo con los trabajadores del Metro de manera muy importante para, si es necesario más presupuesto, otorgarlo, pero aun así y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía, de los usuarios del Metro, hemos tomado la decisión de pedir este apoyo, solicitar este apoyo, de tal manera que a partir de hoy a las 2:00 de la tarde se instala el apoyo de la Guardia Nacional para la vigilancia del Metro, la seguridad de los usuarios y además todo el trabajo que estamos haciendo de diagnóstico, apoyo, para mejorar todo el funcionamiento del Metro de la Ciudad de México.

Muchas gracias.

PREGUNTA: ¿Será permanente la presencia de la Guardia?

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Por lo pronto durante algunos meses y se va a ir evaluando conforme vayan pasando los días.

Muchas gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues vamos con Javier May.

JAVIER MAY RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR): Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

El Tren Maya es una obra muy importante del Gobierno de México que va a rescatar del olvido al sureste mexicano. Por ello, además de los programas para el Bienestar, que ya se aplican en esta región del país, cumplimos la instrucción del presidente de aplicar un plan integral de desarrollo con acciones sociales específicas para las localidades por donde va a pasar el tren.

El Plan Integral de Desarrollo incluye 432 obras y acciones sociales que se aplican en 127 localidades de 34 municipios de los cinco estados que comprenden la ruta del tren.

Se trata de calles, caminos para las localidades, fomento a las actividades apícolas, agropecuarias, mejoramiento de espacios públicos y recreativos, red eléctrica, caminos, cosecheros y obras hidráulicas educativas, de salud, casas ejidales y casas culturales.

Todas estas obras y acciones parten de un esquema absolutamente democrático, donde la participación es muy importante de las comunidades. En las comunidades es la propia gente la que decide cuáles son sus prioridades y las obras que se requieren.

En Chiapas el Plan Integral de Desarrollo incluye 26 obras y acciones donde las principales prioridades fueron infraestructura educativa y de salud, así como calles y caminos.

En Tabasco se realizan 31 obras y acciones como calles y caminos, infraestructura hidráulica y caminos cosecheros.

En Campeche son 147 las obras y acciones del plan integral de desarrollo con prioridades en calles y caminos, espacios públicos y recreativos y caminos cosecheros.

En el estado de Yucatán suman 210 las obras y acciones sociales. Ahí la población eligió sobre todo obras como calles, caminos, espacios públicos y recreativos y además de electrificación y fomento a la productividad.

Y en Quintana Roo son 18 obras y acciones como calles y caminos, infraestructura ejidal y red eléctrica.

Es importante destacar que en todos los casos los mismos hombres y mujeres de las comunidades han integrado comités de contraloría social para vigilar los trabajos, los cuales se están terminando en un plazo muy corto.

En las obras del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya acabamos con el burocratismo, con las largas esperas de años y de gestiones, por supuesto no permitimos la corrupción.

La vocación del Tren Maya también ha permitido atender necesidades en las comunidades de comunicar con internet diversas comunidades. En total, han sido 83 solicitudes recibidas, de las cuales 48 ya fueron atendidas con servicio de internet, instalado sobre todo en escuelas y las otras 36 están en proceso. La instalación de internet se realiza en 61 localidades de 18 municipios de los cinco estados por donde la ruta del tren.

De manera adicional, el Plan Integral de Desarrollo comprende cuatro mil 152 acciones de viviendas para familias que fueron relocalizadas por el derecho de vía. Se trata de una acción muy importante del Gobierno de México que demuestra que el Tren Maya no es una obra impuesta ni de despojo, no despoja a nadie, sino todo lo contrario, se ha realizado con diálogo, con acuerdos, sin desamparar a nadie.

De las cuatro mil 152 acciones de viviendas, tres mil 800 son apoyos para mejoramiento de sus casas y 352 son viviendas nuevas, viviendas dignas entregadas, listas para ser habitadas. Son 253 viviendas nuevas en Campeche, son 71 en Tabasco, 22 en Yucatán, seis en Quintana Roo.

El Tren Maya es mucho más que vías y vagones, es una obra integral que impulsará el desarrollo. No puede haber desarrollo, no puede haber progreso, sin justicia.

Es cuanto, presidente.

Pasamos el video.

(INICIA VIDEO)

GERÓNIMA LÓPEZ: Todavía ni ha iniciado el tren y ya están las obras en la comunidad.

RAFAEL GUILLÉN: Nos están construyendo una casita de salud nueva por parte del programa Fonatur que viene impulsando lo que es el Tren Maya. Es nueva la obra con todo el equipamiento que se requiere en un centro de salud.

LÁZARO MOSQUEDA: En temporada de lluvia tenemos aquí una especie de cascada, lleno de lodo, piedra. Ahorita vemos que se puede caminar tranquilamente, es mucha la mejoría.

PASCUALA LÓPEZ: Muchos años atrás, la luz, la verdad, que se nos iba a veces hasta por días y lo poquito que teníamos en el refri, pues a veces se echaba a perder.

Se dialogó y se tomó el acuerdo de que necesitábamos la luz trifásica. Ahora sí va a ser un cambio total que vamos a tener con lo de la energía eléctrica.

CARMEN GARCÍA: La escuela no servía, llovía, la losa estaba toda agrietada y no se daban clases ahí. Están haciendo dos aulas, dos baños, la cancha techada y la malla perimetral.

Vamos a tener una escuela digna para nuestros hijos.

CARLOS CRUZ: Con lo del programa del Tren Maya, por ahí nos citaban a reuniones y una de nuestras peticiones fue que nos rehabilitaran nuestro sistema de agua, nuestro pozo profundo y el tanque elevado. La obra se terminó, nos cambiaron todas las tuberías, rehabilitaron también nuestro tanque elevado.

RICARDO ZAPATA: Con este local se va a hacer pues mucho de nuestros compañeros artesanos van a salir beneficiados para poder ellos promover y poder vender su producto.

MARÍA ÁLVAREZ: Está muy bonitas las casitas. Ya tengo un cuarto seleccionado, que va a ser para mi taller de costura, pues voy a tener un espacio y ya no revolver la mesa con la sala y la cocina y todo, así como estábamos antes.

MIGUEL AYALA: El sueño se hizo realidad. Está hermoso, está fresco, duerme bien sin humedad, ahora sí que no escucho que ladren los perros, ni nada. Ahora sí, cuando entro al penthouse, ya ni siento ruido.

LIDIA HERNÁNDEZ: En comparación de donde yo vivía antes, era una casa de madera, techo de lámina, el piso rústico y pues esta está excelente, es toda de concreto y está más grande, tiene dos cuartos, el baño, la cocina, comedor, sala. Me la dieron ya lista para vivir.

GERÓNIMA LÓPEZ: Pues la cancha estaba en muy estado, toda quebrada, llena de monte. Pues en día de lluvias queríamos jugar y pues no podíamos. Y estamos alegres por el espacio de que ya no va a haber impedimento para que nosotras salgamos a jugar. Estoy muy contente de que este proyecto esté en nuestra zona del Tren Maya, que vean que sí es real.

RAFAEL GUILLÉN: Sin este proyecto del Tren Maya, estos recursos jamás llegarían, pasarían otros 50, otros 100 años y nunca nos beneficiaríamos.

JOSEFA VÁZQUEZ: Porque aquí nosotros nos estamos adelantando quizás en progreso a unos 20 años, 20 o 25 años.

ATILANO MENDOZA: La diferencia es que este gobierno lo que dijo lo está cumpliendo.

PASCUALA LÓPEZ: Súbete al tren.

CARMEN GARCÍA: Súbete al tren.

RAFAEL GUILLÉN: Súbete al tren.

CARLOS CRUZ: Ya tenemos agua, súbete al tren.

VOCES A CORO: ¡Somos ganadoras y súbete al tren!

(FINALIZA VIDEO)

JAVIER MAY RODRÍGUEZ: Es cuanto, presidente.

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Señor presidente, señora jefa de Gobierno, canciller, director May.

Me da mucho gusto salgamos a hablar del trabajo arqueológico relacionado con el Tren Maya después del video y la presentación que hizo el director general de Fonatur, porque hay que tener siempre presente que la recuperación de la memoria y de los impulsos de las culturas ancestrales no pueden desligarse de las culturas vivas, de lo que hoy piensan, sienten, quieren y esperan los pueblos mayas y los pueblos del sureste mexicano.

Por eso, me parece importante que vinculemos siempre el patrimonio histórico y arqueológico con el patrimonio cultural vivo, con el patrimonio que representan nuestros pueblos originarios y la diversidad de las culturas que hacen a la nación.

Vamos a estar ahora informando mucho más frecuente, porque acompañaremos al presidente ahora en giras quincenales. Por eso, resulta que estuvimos el jueves pasado y estamos ahora con mucho gusto dando cuenta de este importante trabajo que representa la recuperación de la memoria y del conocimiento de las civilizaciones y culturas que nos han precedido.

En relación con el salvamento arqueológico, hacer notar, en primer término, que de los tramos 1 al 5 prácticamente ya hemos concluido la prospección de campo y del tramo 1 al 4 ya concluimos básicamente las excavaciones.

En el Tramo 5 tenemos todavía una tarea relacionada con la excavación, tanto en la sección norte como sur.

Y el Tramo 6 y 7 tenemos todavía un trabajo importante en lo que respecta a la excavación, pero prácticamente estamos en el tramo 6 concluyendo la prospección de campo y en el Tramo 7 llevamos más de las dos terceras partes de avance en este terreno.

Sólo en una semana hemos podido avanzar en la recuperación de importante material e información arqueológica. Tenemos ahora ya el registro de 37 mil 311 bienes inmuebles que abarcan desde cimentaciones de áreas residenciales, albarradas, caminos antiguos o sacbé, basamentos, edificios abovedados y una gran cantidad de edificaciones que hablan de la enorme densidad poblacional que llegó a tener el área maya de México.

Setecientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa un fragmentos de cerámica, que están siendo analizados en los laboratorios y talleres que hemos instrumentado para desarrollar este trabajo de investigación.

Mil seiscientos ochenta y dos bienes muebles relativamente íntegros, desde material lítico, metates, figurillas y piezas de cerámica, que incluyen 699 vasijas en proceso de análisis y que pronto estaremos exhibiendo en diversas exposiciones y museos.

Cuatrocientas sesenta y tres osamentas y mil 145 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos.

En el Tramo 6 y 7 ya llevamos un avance importante, pero quiero destacar también que, de manera creciente, el trabajo de salvamiento va concluyendo y ahora nos habremos de centrar fundamentalmente en el trabajo de mejoramiento de las zonas arqueológicas.

En el Tramo 7 es muy importante, porque es el tramo más largo y pasa por las orillas de esta importante reserva de la biosfera de Calakmul, ya hemos alcanzado un trazo definitivo gracias a la instrucción del presidente que se protegieran todos los vestigios que deben ser conservados in situ, ya tenemos un trazo definitivo, de manera que estaremos acompañando las obras a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la tarea de recuperación y conservación del material arqueológico.

Decirles también que vamos a preparar este año un muy importante encuentro internacional de estudios mayas. Hay que entender que la recuperación de este material no es sólo para guardarlo en bodegas o tenerlo en laboratorios, tenemos que hacer el trabajo de análisis, de ponderación y de interpretación de estos materiales, por supuesto siempre atendiendo a la opinión y al intercambio con toda la comunidad internacional que desarrolla estudios en el área maya de México, Guatemala, Belice y Honduras.

Informarles también que, por lo que hace al trabajo de conciliación, de acercamiento, de incorporación y participación de las comunidades estamos trabajando muy de cerca con este programa integral del que habló el director May.

El día de ayer, atendiendo a la vinculación con las comunidades en el entorno, pudimos llegar a acuerdos para que se levantaran algunos bloqueos que estaban impidiendo la llegada de turistas a la zona arqueológica de Chichén Itzá, la más visitada hoy por hoy de México y atender toda la tarea de reordenamiento de las zonas arqueológicas de la mano con este programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que inicia desde hace seis meses con toda intensidad y que beneficiará a 26 zonas arqueológicas, pero también a las comunidades en el entorno con el mejoramiento de las unidades de servicio, el desarrollo de actividades de investigación y también con la instalación de Centros de Atención a Visitantes.

Nunca se había desarrollado un trabajo de investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico en el área maya mexicana tan importante, creo que jamás se había atendido la interpretación, el conocimiento y la conservación de ese patrimonio en toda la historia de nuestro país con estas dimensiones.

A continuación, vamos a proyectar uno de los videos que acostumbramos presentar.

Quiero felicitar muy particularmente a la encargada de medios audiovisuales, TV INAH, Ana Galicia, porque nos felicitaron mucho el video que proyectamos la semana pasada. Creo que vamos a tener también aquí material muy importante de difusión de la grandeza de los mayas antiguos y contemporáneos.

Adelante.

(INICIA VIDEO)

VOZ DE MUJER: Ichkaanti’ Joo, la antigua ciudad de los Kaan de Joo, hoy es conocida como Dzibilchaltún y es el sitio donde se han confirmado registros arqueastronómicos asombrosos que confirman la precisión y profundidad de los conocimientos astronómicos y de los cálculos calendáricos que poseían los mayas ancestrales, que son orgullo de México y de los pueblos mayas de la actualidad.

La zona arqueológica donde fue descubierta la tumba del señor Kalom Uk’Uw, gran señor de Dzibilchaltún, se localiza al noreste de la ciudad de Mérida y en ella se trabaja intensamente con el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promeza, que forma parte del proyecto prioritario del Tren Maya Jach séeba’an báalam, para la conservación y puesta en valor del sitio de la mano con las comunidades que habitan el entorno.

Con más de tres mil años de antigüedad, esta ciudad fue el centro rector más importante del noreste de la península de Yucatán, con más de 25 mil habitantes que construyeron alrededor de nueve mil edificaciones domésticas, rituales y de comunicación.

En su momento, mantuvo el control de los productos que circulaban por la costa de la península y particularmente de la sal, producto que intercambiaban por jadeíta y cerámica provenientes de la zona del Petén guatemalteco y de las ciudades mayas de Guatemala, Honduras, Belice y Quintana Roo.

De su traza destacan las calzadas, o sacbéo’ob, recubiertas de piedra, que conectan a distintos conjuntos, mientras concuerdan con alineaciones hacia los cuatro puntos cardinales en un patrón simétrico que confluye en el cenote Xlacah, cuyas aguas cristalinas resguardar importantes tesoros arqueológicos e históricos.

El Promeza no sólo busca la recuperación del patrimonio histórico, sino también natural de la ciudad del gran señor de Dzibilchaltún, Kalom Uk’Uw, considerado como el representante de los dioses de la creación y del sustento, cuyo título significa ‘el que abre’.

Así, con la reestructuración del museo de sitio, daremos lugar a la exhibición de su ajuar funerario, en el que destaca un hueso de venado con una escena alusiva al inframundo y un texto de 12 bloques jeroglíficos.

Como parte del Promeza, que tiene ya cuatro meses en desarrollo, se está trabajando en la consolidación de muros y en la restauración de diversas estructuras. La habilitación de estos espacios permitirá la apertura de nuevas áreas de visita para una mejor comprensión de la importancia y grandeza del sitio.

Por su parte, la capilla abierta, antiguamente usada para la evangelización de los lugareños, será restaurada para que las comunidades recuperen un espacio en que puedan realizar sus actividades ceremoniales.

Se trabaja también en el proyecto ejecutivo del muso de sitio para dar a conocer las investigaciones de los últimos 20 años y exhibir piezas recuperadas en proyectos de salvamento y rescate en la zona y en la construcción del tren.

Además, gracias al proyecto Tren Maya, Jach séeba’an báalam, se ha puesto en marcha la creación de un Centro de Atención a Visitantes, Catvi, para ofrecer una mejor atención a los viajeros. Hay que señalar que en los programas de Promeza y Catvi se ha sumado la experiencia y el conocimiento de hombres y mujeres de las comunidades aledañas que participan con entusiasmo en el mejoramiento y cuidado del lugar.

(FINALIZA VIDEO)

DIEGO PRIETO HERNÁDEZ: Es todo. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante, adelante, adelante y adelante. Acuérdense que la democracia es orden también, orden democrático. Todo, todo, todo vamos a responder.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Diana Benítez, del periódico El Financiero.

Preguntarle, si bien dice que no se tocó ningún tema que generara rispidez en la Cumbre de Líderes de América del Norte, preguntarle si tuvieron oportunidad de abordar estas controversias del tratado por el T-MEC en el sector energético.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tratamos eso. Eso tiene un procedimiento ya establecido en el mismo tratado y no fue motivo de ningún planteamiento, o sea, lo de la cuestión de la consulta o de controversias que existen, no, no se trató.

INTERLOCUTORA: Este diálogo que se acordó con Canadá para resolver las inconformidades que pueda tener la iniciativa privada de ese país, ¿a partir de cuándo estaría iniciando?, ¿y qué lo que le expresó el primer ministro en torno a estas inconformidades del sector empresarial?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, cuando se presentaron algunas diferencias con empresas estadounidenses, yo les ofrecí atenderlos personalmente con los funcionarios que tenían relación con los asuntos que a ellos les importaban y creo que atendí como a 40 empresas y resolvimos muchos problemas.

Entonces, ese mismo procedimiento lo acordamos, voy a recibir a una empresa que tiene una controversia sobre electricidad, se trata de estas empresas que recibieron permiso, concesiones de autoabasto. Pero ya ahora hasta por decisión de la Corte este mecanismo de autoabasto se considera fraude legal, porque no es producir energía para empresas de una misma compañía o corporación, sino es producir energía para vender a otras empresas y eso está ya prohibido, incluso es una resolución de la Suprema Corte; sin embargo, vamos a hablar con ellos para buscar una salida, como siempre lo hemos hecho.

INTERLOCUTORA: ¿Cuándo comenzaría este diálogo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo creo que la semana próxima, dependiendo de las agendas. Ese es un caso y luego uno o dos sobre mineras y ya no hay más.

Fue muy importante que se diera a conocer que hay una empresa canadiense que está construyendo un gasoducto en el golfo y que se trata de la inversión de Canadá en la actualidad más importante en México, en una asociación armónica de esta empresa con la Comisión Federal de Electricidad, creo que se llama TransCanada.

Y también, como les comentaba, el primer ministro Trudeau está muy satisfecho porque los inversionistas canadienses tienen como sitio, como país preferente en sus inversiones, a México, que han crecido más que nunca en estos últimos cuatro años, el año pasado fueron alrededor de tres mil 500 millones de dólares y van a seguir creciendo.

Entonces, fue muy buena reunión, en muy buenos términos.

INTERLOCUTORA: Y sobre este comité para la sustitución de importaciones, ¿cuándo comenzaría a trabajar?, ¿y cuándo prevén que se pueda alcanzar este 25 por ciento que ya mencionaba el canciller?

Y también en ese sentido cuestionarle por qué la designación también de Alfonso Romo. Si bien sabemos que es asesor externo, ¿por qué integrarlo aquí? Lo vimos también muy presente aquí en las reuniones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, porque se requiere gente que tenga experiencia, que sea de confianza de los tres gobernantes y que ayude.

¿Qué es lo que se está buscando?

Hay ya un flujo de inversión extranjera hacia América del Norte de todas partes del mundo. Voy a estar con Marcelo Ebrard, por ejemplo, en febrero en San Luis Potosí, porque BMW de Alemania decidió poner su planta en México, que es una inversión ¿de?…

MARCELO EBRARD CASAUBON: Como 800 millones de euros.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ochocientos millones de euros. O sea, es muy atractiva América del Norte y México en todo el mundo por varias razones:

Hay estabilidad política, que eso es muy importante.

Hay un auténtico Estado de derecho, que no había, había un Estado de chueco o de cohecho.

Hay piso parejo.

No hay corrupción, eso importa muchísimo.

Tenemos estabilidad macroeconómica, pues por eso es fuerte el peso.

No se ha contratado deuda adicional.

Hay más empleo.

Está creciendo el salario, aumentando el salario en general.

Entonces, eso lo saben muy bien los inversionistas y eso nos está ayudando mucho.

Entonces, lo que queremos es planear el desarrollo futuro, ya no sólo pensando en nosotros, que posiblemente —no posiblemente; seguramente— no vamos a verlo, porque yo termino en un año ocho meses, un año 10 meses, pero queremos dejar definida una ruta a seguir, un plan de mediano, de largo plazo.

Entonces, es hacer planeación, es lo que decía Churchill, no estar pensando en la próxima elección, sino estar pensando en la próxima generación. Lo que han hecho muy bien en Asia, ellos ya saben qué va a suceder o qué están esperando que suceda en el 30, en el 40, en el 50, algo parecido es lo que queremos nosotros llevar a cabo en América del Norte. Entonces, por eso este grupo de cuatro representantes por país, van a ser 12.

Entonces, es planeación, con el propósito de fortalecer nuestras actividades productivas en América del Norte.

Producir en América del Norte lo que consumimos.

Sustituir importaciones. Ese 25 por ciento que hablaba Marcelo de sustitución de importaciones significa mucho crecimiento económico para los tres países, sobre todo generación de empleos para los tres países. ¿Y por qué no producir en América del Norte lo que consumimos?

Pero no sólo eso, sino proyectar también el desarrollo y la integración con respeto a la soberanía de los países de todo el continente americano, porque estamos hablando, sin duda, de la región del continente más fuerte en el mundo.

Entonces, no darle la espalda a América Latina y el Caribe, sino consolidar América del Norte, pero al mismo tiempo también integrar, consolidar, apoyar en el desarrollo de países de América Latina y del Caribe. Esto, desde luego, significa Programas de Bienestar y significa una relación de respeto a las decisiones internas de cada país, es hacer a un lado el intervencionismo hegemónico, respetar las soberanías, lo que se expresó de manera muy natural ante el intento de golpe de Estado en Brasil, que lo celebramos, porque todos los gobiernos prácticamente rechazaron ese intento de golpe de Estado y es muy significativo que lo haya hecho Canadá y lo haya Estados Unidos, estando aquí el presidente Biden habló por teléfono con el presidente Lula, él le ofreció apoyo y recibirlo en febrero en la Casa Blanca.

Entonces, eso es unirnos a partir de defender la democracia con autenticidad, no usar la democracia, la libertad sólo en el discurso como excusa o pretexto para intervenir y actuar de manera prepotente y hegemónica en ningún país de América Latina y del Caribe.

Entonces, sí fue un buen encuentro. Para eso es este equipo, básicamente en lo que tiene que ver con lo económico, con lo comercial.

Y por parte nuestra, porque fue una propuesta conjunta, yo creo que de parte de Estados Unidos, ellos propusieron y coincidieron con nosotros, entonces ellos todavía van a nombrar y nosotros ya lo decidimos, es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Raquel Buenrostro, secretaria de Economía; Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Alfonso Romo como empresario independiente. Entonces, se van a reunir y nos van a hacer propuestas.

El presidente Biden hablaba de tener resultados cada mes sobre el trabajo de este equipo, de modo que ya tienen que reunirse y estoy seguro que lo van a hacer.

INTERLOCUTORA: Presidente, cambiando de tema, pues ayer la UNAM finalmente confirma que sí existió un plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, pero afirma, la institución, no puede retirarle el título y cede este expediente a la SEP para que tome una determinación al respecto. Su opinión. Y preguntarle si usted haría una recomendación a la SEP en ese sentido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo lo planteé aquí, de que ellos debían resolver, pero en definitiva, su tribunal tenía que hacer una recomendación si es válido o no el título.

INTERLOCUTORA: Se argumenta que la normatividad de la UNAM no puede…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a ver nosotros, se va a analizar.

Sin duda, independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, independientemente de todo, está este asunto muy vinculado a la politiquería, porque ¿de cuando acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar?

INTERVENCIÓN: Es impartidora de justicia. ¿Debería continuar en la Suprema Corte de Justicia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos, o sea, eso la autoridad competente. Lo mejor es de que la UNAM diga sí o no, es válido su título o no es válido su título.

INTERVENCIÓN: Pero sí es plagio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Que si es qué?

INTERVENCIÓN: Plagio, la UNAM ya dijo ayer que sí es plagio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí es plagio, pero lo que nos tiene que decir es que si es válido el título o no. Entonces, ahora lo que quiere es que seamos nosotros los que decidamos; pero no hay ningún problema, nosotros lo vamos a analizar.

De lo que no tengo duda y lo que quiero aclarar, es que el conservadurismo, que tienen como característica la hipocresía porque son muy corruptos, ahora enarbolan la bandera de la ética, como los hemos visto en otras cuestiones.

De todas maneras, vamos nosotros a ver el asunto. Si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la SEP, o sea, la pregunta es: ¿no pudo la UNAM resolver? Y ahora la pasa a la SEP la decisión; nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver.

INTERVENCIÓN: Usted dijo que no se debe de permitir el plagio y la corrupción, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que no se debe de permitir el plagio ni mucho menos la corrupción. O plagio es corrupción, pues, o es deshonestidad, porque es un concepto todavía más amplio, o sea, la corrupción es robar y ser incongruentes. Entonces, se va a ver.

Pero, bueno, es lo mismo, es ‘el INE no se toca’, ‘cuidado con el cerro del aeropuerto Felipe Ángeles’, ‘van a chocar los aviones’, ‘no puede bajar ahí el avión del presidente Biden’, ‘el Tren Maya le cambia el color del agua hasta el Caribe, ya no va a haber azul turquesa’, ‘cuidado, cuidado, cuidado, compren sus dólares, porque se va a ir a 25’, etcétera, etcétera, etcétera, ‘cuidado con los rieles, porque están oxidados’. Entonces, es lo mismo.

De todas formas, lo vamos a resolver aquí, nada más déjenme que yo vea qué fue lo que resolvió la UNAM. Según me dicen, lo que están diciendo es: ‘Hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar, sino a la SEP’. Como Poncio Pilatos, el rector se lavó las manos, pero claro que está metido, ¿no?, hablando en plata, porque ya basta de simulación y de hipocresías, ¿no?

Pero pronto, no sé si mañana o el lunes, yo creo que el lunes para que nos dé tiempo, de ver legalmente cómo está la situación. Pero no vamos a evadir, si tenemos responsabilidad, el actuar.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días, señores del gabinete; buenos días, jefa de Gobierno.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.

Quiero preguntarle, señor presidente, hay dos empresas extranjeras que tienen concesiones de litio, entonces quisiera saber… Una es la empresa canadiense OrganiMax, es la única propietaria de los derechos mineros para explotar y exportar los cuatro polígonos de yacimiento de litio de Zacatecas. Esta concesión se la compraron a una empresa que se llama Litio Mex, que es mexicana, se lo compraron esta concesión. Están en Fresnillo. Los pozos que están explotando, son 151 pozos y sacaron 755 muestras certificadas, 20 millones de toneladas, cada una contiene 880 gramos de litio, 4.1 de potasio.

Y la otra empresa es una que se llama Bacanora Litium, que es china, Ganfenge. Este litio, pues el litio es un, como usted lo ha dicho, es un mineral de transición energética, estratégico. Ahorita en la investigación que estamos haciendo en SDP Noticias hemos estado viendo que en marzo del año pasado una tonelada de carbonato de litio llegó a costar 69 mil dólares la tonelada. Es un precio muy alto, pero la inversión también es muy alta.

Actualmente, México no produce todavía ningún… O sea, todavía son muestras. La otra empresa, la China, ya va muy avanzada, pero todavía no, comercialmente no extrae el litio.

El litio sirve cada… Los teléfonos celulares tienen tres gramos de litio cada uno, los automóviles eléctricos, las baterías para los automóviles, también inclusive para las eólicas tienen media tonelada de litio para este caso.

Entonces, quisiera preguntarle cómo va a tratar el gobierno, su gobierno esto. ¿Se van a poner de acuerdo con estas empresas o les van a quitar la concesión? Esa es mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, son, en efecto, una o dos empresas. No tienen todavía regularizados sus papeles porque su solicitud para explotar minerales no establece el litio. De acuerdo a la ley minera, las concesiones se entregaban y no había nada vinculado con el litio.

A partir de que decidimos que el litio es de la nación ya las cosas cambian. Y estas empresas todavía no tienen permisos, le faltan trámites y lo que estamos buscando es llegar a un acuerdo con ellas en este nuevo marco de que ya el litio es de la nación y que hay ya una empresa para eso, una empresa pública, que es la que va a manejar toda la explotación del litio. Se está en eso, los abogados lo están analizando y se va a hablar con estas empresas, pero no está legalizada la concesión.

INTERLOCUTOR: No está legalizada la concesión. Porque también investigamos que la Cofece les dio la razón a la empresa china en Sonora por este diferendo, pero pues ya sabemos cómo actúa la Cofece.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, la Cofece sí, incluso ni informaron a Economía ni nada, tomaron ellos la decisión. Nada más que ya hay otras condiciones, ya se aprobó la ley para que el litio sea manejado por la nación.

Y faltan permisos, no tienen permiso para la extracción de agua, no hay estudios sobre el impacto ambiental autorizados, en fin, no tienen ellos legalidad plena sobre estas concesiones.

De todas maneras, se va a hablar con ellos, porque la idea es de que el litio de México, de la nación, se utilice para que se instalen en nuestro país empresas, plantas, que produzcan baterías para la industria automotriz, para los carros eléctricos y ese es un aporte fundamental.

Porque en Sonora se tiene el cobre que se usa también en la fabricación de automóviles, se tiene el litio, que es fundamental, básico y se va a tener energía eléctrica renovable, limpia con las plantas solares, entonces por eso es el Plan Sonora, pero el litio entra en esa cadena productiva.

Entonces, estamos tratando ese asunto.

INTERLOCUTOR: ¿Y se cambiaría la ley minera, o así como está?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya está establecida la nueva ley, aprobada.

INTERLOCUTOR: Aprobada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Desde luego, todos tienen derecho a inconformarse, a recurrir a amparos, pero pues nosotros vamos a defender lo que es de la nación porque se trata de un mineral estratégico, sobre todo para el futuro, lo que estamos hablando, de las nuevas generaciones.

O sea, hay un compromiso de que a partir del 2030 sólo se van a poder usar carros eléctricos en Estados Unidos, en Canadá y entonces…

INTERLOCUTOR: En México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en México y entonces necesitamos reconvertir toda la industria automotriz.

Y el litio es importante; tan es así, que Estados Unidos tomó la decisión de desarrollar toda la industria de los semiconductores, de los chips, en Arizona, los trajeron de Asia. Fue uno de los temas que se trató. Es que era tanta la dependencia que no se podían fabricar no sólo refrigeradores, estufas, porque se dependía de Asia.

Entonces, el presidente Biden tomó la decisión de que se produzcan estos semiconductores, estos chips, en América del Norte y nos incluyeron a nosotros, que eso es muy importante como región.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, señor presidente.

En una segunda pregunta quisiera saber cómo van las negociaciones con la familia Barbachano para comprar los terrenos donde está ubicada la zona arqueológica de Uxmal. Si se está llegando a un acuerdo para que no pase lo que pasó con Chichén Itzá, que fue un proceso larguí… Desde Porfirio Díaz estaban en esas negociaciones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues aquí está el experto. A ver.

DIEGO PRIETO HERNÁDEZ: Sí, cómo no.

Miren, en primer lugar, hay que aclarar que todos los monumentos arqueológicos por determinación de ley son propiedad de la nación, inalienables, imprescriptibles, inembargables y están fuera de cualquier transacción comercial, están fuera del comercio, son tesoros nacionales.

Sin embargo, efectivamente, esto no se refiere a la propiedad del suelo, de manera que en una gran cantidad de zonas arqueológicas vamos a encontrar una situación jurídica dual. Los monumentos, por decirlo así, las pirámides, los juegos de pelota, las plataformas, las construcciones abovedadas, los castillos, los palacios, son propiedad de la nación, eso es indudable; sin embargo, el suelo puede ser propiedad nacional, puede ser propiedad social, de núcleos agrarios o puede ser propiedad privada y el hecho de que el monumento sea de la nación no modifica la propiedad del suelo.

Por lo tanto, es muy importante que el instituto vaya avanzando en solventar esta dualidad jurídica buscando la regularización paulatina del suelo en donde se ubica una zona de monumentos arqueológicos y eso es lo que está haciendo. Se está haciendo por primera vez, porque nunca el instituto había tenido el apoyo del Gobierno de México con este nivel de compromiso para poder lograrlo.

Tenemos que ser cuidadosos, efectivamente, porque tampoco podemos incurrir en abuso y porque finalmente a la postre los particulares no pueden utilizar esos terrenos para otra cosa, porque el instituto no les daría permiso. Tenemos en una zona de monumentos todo el derecho a autorizar o desautorizar proyectos de uso de suelo y las zonas de monumentos arqueológicos sólo se pueden utilizar para fines de investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico.

Entonces, ¿qué ocurre? Es importante lograr que el suelo se pueda ya, digamos, adquirir para la nación. Y en ese sentido, en el caso de Uxmal, el señor presidente, ha autorizado que se haga este procedimiento. Este procedimiento tiene que obedecer a requerimientos de ley.

En primer lugar, nosotros estamos esperando que ya de manera formal el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el Indaabin, que ahora dirige Víctor Martínez, nos dé un avalúo cierto, ¿por qué?, porque no podemos adquirir estos predios por más de lo que valgan, eso sería incorrecto.

Una vez que esté este avalúo, que estamos pensando pueda ser a más tardar a principios de la semana próxima, entonces ya tenemos que ver con obviamente el señor presidente, con Fonatur, si podemos ya concretar la compra, la adquisición, evidentemente buscando el provecho de la nación, no del particular.

En este caso el particular, que es el señor Fernando Barbachano, ha dicho que está de acuerdo y que va a aceptar el avalúo del Indaabin sin ningún problema y esto permitirá entonces, ya que tengamos mucha mayor certeza jurídica para poder avanzar en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas.

Se han hecho otras adquisiciones de predios para el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, en su mayoría con núcleos agrarios. Por ejemplo, con el ejido de Chablekal, precisamente, para poder disponer de tierras que pertenecen a la zona arqueológica de Dzibilchaltún.

Estamos trabajando también, por ejemplo, para la apertura de la zona de Ichkabal, en Quintana Roo, pues requerimos llegar a un acuerdo con el núcleo agrario para poder trabajar ahí y probablemente lograr un acuerdo de adquisición o de expropiación convenida para que se pueda trabajar esa zona y abrirla al público.

De manera que se están haciendo las cosas bien. No es algo que requiera una urgencia excesiva, pero lo vamos a hacer, insisto, gracias a que el Gobierno de México está atendiendo de manera muy consecuente la necesidad de ordenar y regularizar la propiedad del suelo en las zonas arqueológicas.

Ordenar una zona arqueológica no es sencillo, implica conciliar muchos intereses. Por eso tuvimos este tema, este incidente en Chichén Itzá, en donde también necesitamos entrar con un tema de ordenamiento, de concertación social y de incorporación de las comunidades.

Gracias.

INTERLOCUTOR: Ya nomás por último, señor presidente, quisiera preguntarle a la jefa de Gobierno cuando se reabrirá la Línea 12, lo subterráneo. Parece que ya va a ser pronto, nada más quisiera saber la fecha.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: El tramo subterráneo se abre este domingo y la parte elevada se sigue trabajando, va avanzando bien.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. ¿Sigue quién? Quedamos dos, son ustedes dos.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Verenice Téllez, del diario nacional UnoMásUno, Diario Amanecer, Estado de México.

Pues, antes que nada, felicitarlo por la cumbre, los resultados de esta Cumbre de Líderes de América del Norte. Y en torno a esta quisiera preguntarle concretamente qué se abordó respecto al tema de las armas, cómo es que estas tres naciones van a hacer frente a la violencia que se está dando, sobre todo en nuestro país, en esta zona de América.

Y si me permite, otra pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí se trató esto y me gustaría que Marcelo lo…

MARCELO EBRARD CASAUBON: En el tema de seguridad regional, México ha colocado —lo mencioné de pasada, ahora lo explico un poco más— como prioridad para la región el control del tráfico de amas de un país a otro.

Entonces, entendamos que Estados Unidos tiene su propia regulación. Canadá es más parecido; es más, el primer ministro Trudeau promovió una legislación bastante avanzada para prácticamente impedir que haya distribución de armas de asalto de alto poder en Canadá.

Entonces, lo que se convino es, como una de las medidas más importantes en seguridad regional, controlar drásticamente ese tráfico, ¿por qué?, porque de un país en donde sí se permite esa adquisición a otro donde no se permite tiene que haber una acción del país que sí lo permite, porque es ilegal en el otro.

Para hacer un símil, si en Estados Unidos es ilegal un estupefaciente y en México no lo fuese, de todas maneras, tendríamos nosotros que actuar para tratar de impedir que el que se hubiese permitido aquí no llegase a los Estados Unidos. Lo mismo sucede con las armas.

Entonces, lo que tenemos es una serie de acuerdos, pero yo diría que en síntesis es tener el sistema de información y el seguimiento de los traficantes, esa sería la prioridad 2023, o sea, quién está traficando esas armas, quién las vende y hacia dónde las mandan.

Y en lo que hace a los productores de armas, pues estamos por presentar la apelación en los Estados Unidos, pero eso ya no fue materia de la discusión, sino lo que México va a hacer, la apelación de la demanda que presentamos en Massachusetts.

INTERLOCUTORA: Gracias.

¿Y se pretende o se sugiere alguna reforma en materia legal para Estados Unidos o no? ¿No está considerado?

MARCELO EBRARD CASAUBON: El presidente Biden ha presentado varias iniciativas. Se lograron la aprobación ahora, el año pasado, el 22, relativo a lo que tiene que ver con el tráfico y la venta ilegal de armas.

Entonces, eso ya es un delito federal en Estados Unidos y por esa razón, como ya es una ley, presentamos la demanda en Arizona.

¿Contra quién?

Las armerías, que, resulta, son las que más armas venden que hemos localizado en México en eventos o hechos delictivos. Como se sigue cada arma, la Fiscalía General de la República, presentamos en la reunión que tuvimos de alto nivel en Washington el mapa de los condados donde se venden y son 10 condados, de los cuales la parte más importante en número está en Arizona, por eso presentamos esa demanda.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias.

Señor presidente, en otra pregunta, pues más bien es la solicitud que le están haciendo integrantes del sindicato de Nafin y Bancomext, ya es una solicitud que le habían hecho previamente de intervención. Resulta que fueron desalojados, en el caso de Bancomext, en el mes de diciembre fueron desalojados por el director de la institución, que se llama Luis Antonio Ramírez Pineda y los desalojaron de las instalaciones de Bancomext a este sindicato y ahorita están temiendo que los desalojen de Nafin. Lo que ellos piden es su intervención para el diálogo, para que se resuelva este tema laboral sindical.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, cómo no. Pues le vamos a pedir a Luisa María Alcalde, si te parece, que tú les comentes a ellos que la secretaria del Trabajo los va a atender para tratar su asunto.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, presidente.

Y si tiene alguna información de lo que sucedió en Hidalgo, con esto del atentado en contra de personal de Pemex.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es un asunto que se está atendiendo porque hay como un reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas, sobre todo en Hidalgo. Nos preocupa mucho porque se está involucrando a la población, hay grupos que se dedican al huachicol y están contando con el apoyo de la población, de varios o de muchos pobladores; no todos, pero sí estamos hablando en este caso hasta de 200, algo que no queremos que suceda, por lo de Tlahuelilpan, en donde los jefes de las mafias del huachicol le permitían que la gente llenara bidones con gasolina y ellos se llevaban las pipas y de ahí este accidente que fue muy lamentable.

Entonces, no se estaba presentando este fenómeno y ahora en Hidalgo ya van dos, tres ocasiones, porque hubo unas detenciones de jefes, presuntos responsables del manejo de la venta ilícita de combustible, o sea, de la perforación de los ductos y la extracción de gasolinas para el comercio informal, ilegal.

Entonces, se está tratando este asunto. Yo hago un llamado a la gente para que no se involucre, que no respalde estas actividades ilícitas de quienes cometen estos delitos.

Y también recordarles que son delitos graves, que quienes son detenidos no tienen derecho a fianza, no alcanzan ese derecho, esa posibilidad, entonces muchas veces la gente no lo sabe.

Y sí, en Hidalgo está creciendo el número de estos actos vandálicos y estamos actuando y vamos a seguir actuando. Desde luego, no sólo con la vigilancia y protegiendo a los trabajadores de Pemex, sino también con los Programas de Bienestar, ayudando a la gente.

Pero no hay necesidad —este es un acto completamente delictivo, lucrativo— no hay la justificación de que por pobreza, porque hay mucha necesidad, porque están desatendidos, entonces tienen que participar en actos ilícitos, no. Es un grupo, son grupos de la delincuencia que los malencaminan a pobladores.

Entonces, que nos ayuden en eso para que de esa forma no vuelva a suceder lo que sucedió en Tlahuelilpan, que fue muy doloroso, mucha gente inocente perdió la vida. Porque ya era como una costumbre, como lo dejaron crecer durante mucho tiempo, ya era: ‘A ver, rompemos este tubo, este ducto, lo ordeñamos, le sacamos la gasolina, nos llevamos la mayor parte y le dejamos una alberca rudimentaria para que siga saliendo gasolina y llegue la gente con bidones a recoger’ y ahí se da este accidente.

Pero no era el único caso, se practicaba mucho en otros lados, en donde abrían, cargaban las pipas y dejaban abierta la fuga para que llegara la gente y así contar con apoyo de la gente para hacer sus fechorías. Y como se toleraba, pues no se actuaba.

Y había también la creencia muy arraigada de que: ‘si roban arriba, ¿por qué no vamos a robar nosotros aquí?’ Y eso no, no se permite el robo, no se permite la corrupción para nada a nadie y no hay impunidad, ni para quienes se dedican a la delincuencia ni para los corruptos de cuello blanco, cero corrupción, cero impunidad.

Qué bien que me preguntas porque sí está sucediendo esto. Yo voy a hablar con el gobernador Menchaca para que participemos.

También aprovecho para hacer un llamado de nuevo a los ministros de la Corte, a los miembros del Consejo de la Judicatura, porque sigue habiendo liberaciones injustificadas de jueces. Se detiene a estas personas y se les libera y siempre es la misma excusa: está mal integrado el expediente. Hasta en el caso de Ovidio ya estaban alegando que no coincidía la hora.

Entonces, que no estén pensando los jueces que nos vamos a quedar callados. Una cosa es que respetemos su independencia, su autonomía y otra cosa es que, sabiendo que se cometió una injusticia, una ilegalidad, nos quedemos callados, porque no somos nosotros cómplices.

Entonces, aquí cada vez que haya un hecho que consideremos ilegal, de presunta corrupción, no sólo lo vamos a mandar por escrito el tema o el asunto a la judicatura, sino lo vamos a denunciar, porque si no, no avanzamos. Imagínese cuánto esfuerzo, sacrificio, arriesgan hasta la vida elementos de la policía, del Ejército, de la Marina, de Pemex, de todas las instituciones, para que se detenga a delincuentes y se les deje en libertad porque tienen influencia, porque tienen dinero o porque se trata de jueces corruptos. Eso no lo vamos a permitir. Qué bien que me preguntaste eso.

INTERVENCIÓN: ¿Trataron de liberar a Ovidio, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero en la defensa se estaba alegando eso, que lo del horario. Lo mismo de siempre, o sea, ‘está mal integrada la averiguación’. Aun cuando se trata de un asunto de dominio público, todo mundo sabe de que fue un enfrentamiento y que perdieron la vida 10 elementos del Ejército y que hubo también, lamentablemente, pérdida de vidas del grupo dedicado a la delincuencia, pero estar alegando el horario como un elemento central para la defensa o para pedir su liberación, no, es un exceso.

El otro día escuché a Aguilar Camín —si por eso subrayo lo de la UNAM, porque se agrupan, es todo el bloque conservador— diciendo con Castañeda y con otro conductor… Que él mismo dice que es neoliberal, me dijo a mí una vez y que además no hay duda de eso. ¿Cómo se llama? Conduce un programa.

INTERVENCIÓN: Leo Zuckermann.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese, el Zuckermann, sí. Diciendo pues ‘que no se crea que no se les puede ganar en el 24, claro que les podemos ganar, si ya les ganamos ahora en la Corte’, así, Aguilar Camín.

Y sí están fortachones porque para que el rector firme, el rector de la UNAM, firme un comunicado, pues se trata de un asunto de buen nivel politiquero. Porque eso de que les preocupa mucho la ética, pues ando buscando al tonto que se los crea.

No, si nos ponemos aquí a ver cómo han actuado ellos mismos, con cuánto cinismo… ¿Por qué no nos informan cuánto ganan, cómo protegen a corruptos? Todo el dinero que recibían del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores, ¿qué, no es corrupción, como decía el compañero? Y plagios también, de todo este grupo de conservadores.

Entonces, sí vamos a atender el tema de lo del huachicol, como lo estás planteando.

Muy bien. Adelante.

PREGUNTA: Qué tal, presidente.

Carlos Guzmán, de AvaNoticias, Cuatro Media Telecomunicaciones, Veracruz.

Preguntarle del tema de los 64, ya salió por ahí el tema de quién le apoyaba con la denuncia a los jueces. ¿Qué pasó con el licenciado Mejía Berdeja? ¿Va a renunciar, no va a renunciar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo de los 64? No sé.

INTERLOCUTOR: De los 64. Porque finalmente hay tres semanas que no ha asistido a las conferencias de los jueves, es el que daba a conocer el tema de los delitos, de quién es quién en el tema de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, ¿por qué el 64?

INTERLOCUTOR: Porque finalmente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ya te entendí, ya, sí, sí, sí.

No, es muy probable… No he hablado con él, pero me enteré de que aspira a ser candidato de Coahuila.

INTERLOCUTOR: ¿Del PT?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé por qué partido, eso es lo que tengo como información.

Como cualquier ciudadano, está en su derecho. Desde luego, si va a ser candidato, ya no va a trabajar con nosotros, o sea, ya no va a desempeñarse como subsecretario. Si va a ser así, vamos a nombrar a otro subsecretario y va a seguir el mismo plan de informar sobre cómo estamos castigando a quienes cometen delitos, la sección esta de Cero Impunidad.

Entonces, yo creo que puede ser que ya mañana sepamos.

INTERLOCUTOR: Es que mañana se vence el plazo ya para…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, es seguro y que ya tengamos el relevo, en el caso de que fuese de esa forma.

Decir también con mucha claridad de que a título personal yo apoyo, para que no se vayan a malinterpretar las cosas, con mucha claridad yo apoyo a quien participa en una encuesta o a quienes participan en la encuesta y ganan.

INTERLOCUTOR: Guadiana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El que gana, ese merece ser apoyado, porque es un asunto, aunque partidista, estatutario y se decide hacer una encuesta y el que gana la encuesta, pues ese es el que debe de recibir el apoyo, no del gobierno, de los militantes, simpatizantes y hasta de los que estamos con licencia.

INTERLOCUTOR: ¿Le ha dicho algo el señor Mejía Berdeja? ¿Ha hablado con usted en estas últimas horas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, pero está en su derecho y es libre y no tiene ningún impedimento, nada más que sí ya no podría estar de subsecretario.

Y hacer la otra aclaración, para no decir: ‘Es que el presidente tiene dos candidatos y el bueno es este, no el otro’. No, que quede muy claro, yo apoyo al que ganó la encuesta a título personal, o sea, con que tengo licencia de mi movimiento de mi partido, al que quiero mucho, mi partido, pero ahorita tengo licencia.

Nada más es, porque si no lo digo, ¿sí? se presta a no sé cuántas interpretaciones. Entonces, esto no es un asunto de amistad, esto no es una cuestión de que somos compañeros, no, estamos en un proceso de transformación, lo más importante es eso, buscar el cambio verdadero en el país.

Y no es un asunto que ‘yo tengo este deseo y nada más soy yo’, no; somos millones. Y lo más importante es la transformación, lo más importante es México, lo más importante es el pueblo de México, lo más importante son los pobres de México, lo más importante es acabar con la corrupción en el país, lo más importantes es que haya felicidad en los mexicanos, eso es lo más importante.

INTERVENCIÓN: ¿A Mejía Berdeja no le importó la transformación, entonces?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que cada quien es libre. Es como lo que está sucediendo en el Proceso, que ya no es lo mismo que había antes cuando vivía don Julio Scherer. Imagínense la época de Naranjo, qué caricaturista.

Había un escritor, el mejor, en Proceso.

INTERVENCIÓN: José Emilio Pacheco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, Pacheco era muy bueno, el finando Pacheco, Leñero también; pero uno que era puro corazón, que simpatizábamos.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. Incluso familia de don Julio, creo que era primo hermano.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Enrique Maza.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Enrique Maza, lo mejor, lo mejor, porque ese era sincero, era un buen escritor y un hombre con convicción, un humanista, un santo.

INTERVENCIÓN: Era cura, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, había estado de sacerdote jesuita.

No, ese, no, yo recuerdo las defensas que hacía de nosotros cuando no se ocupaban de nuestro movimiento.

INTERVENCIÓN: Pero en el caso de Mejía Berdeja, presidente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos contextualizando, no olviden que no hay texto sin contexto. O sea, ustedes quieren así, nada más ver el árbol y se olvidan del bosque.

Ya vámonos, pues.

INTERLOCUTOR: Nada más, rápidamente, cambiando de tema, la jefa de Gobierno está aquí presente, me gustaría preguntarle dos cosas, presidente. Usted había comentado que a la jefa de Gobierno le iba pedir de favor que estuviera una vez al mes aquí, en Palacio Nacional, en la conferencia matutina. Es preguntarle, de inicio, si finalmente aceptó la jefa de Gobierno estar propuesta que usted le hizo aquí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuando sea necesario, ¿no?, cuando sea necesario. Ella informa todos los días, ¿no?, allá en el Ayuntamiento, en el Antiguo Ayuntamiento.

Por cierto, ahora que estuvimos en las visitas, le hicimos como dos o tres travesuras a los de seguridad.

MARCELO EBRARD CASAUBON: En el elevador.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, uno fue que nos reunimos en la bilateral, en una mesa. Y está el balcón y los de seguridad pues ya querían que se cerrara el balcón. Y se les convenció, aquí Alejandro Esquer, que hizo un buen trabajo, que aquí estaban seguros, que eran nuestros invitados, nuestros amigos y que los estimamos y queremos mucho, tanto al presidente Biden como al primer ministro. Pero, de todas maneras, ‘no, hay que cerrar’. Bueno, se decidió no cerrar.

Y estamos ahí sentados. De repente, se para —porque imagínense lo que es esto para cualquier extranjero—se para el presidente Biden y va a la ventana para ver la plaza. Es una de las plazas más bellas del mundo. Entonces, dice: ‘¡Qué maravilla!’

Entonces, abro la puerta al balcón y le digo: Venga. Y ya nos salimos al balcón y empieza el movimiento abajo, de los de seguridad. Pero muy bien. Esa fue una.

La otra, la del elevador, porque estábamos esperando y digo: Pues vengan, les voy a mostrar algo. Y ya, subimos al… Encantados también, pues es el elevador de finales del XIX principios del XX, tiene como 120, 130 años.

INTERLOCUTOR: El segundo elevador de América Latina.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, el segundo elevador de América Latina y todavía funciona. Entonces pues yo les llevo. Vamos, súbanse. Además, que seis y ahí sí sin interprete, ahí nos ayudó Beatriz. Y vénganse ya, yo soy el elevadorista. Y para abajo.

Y ellos, con mucha razón, tienen que estar pendientes. Y tienen algo que le llaman ‘vista fija’ o algo así, ¿no?, no sé, una expresión en inglés, donde siempre tienen que estar viendo.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Sí, tienes que estar a la vista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí al presidente, pero en esos ya no está a la vista.

Entonces, bajamos, eso no lo saben muchos, bajamos y abrimos y les enseñé la puerta. Se abrió la puerta y salimos a Corregidora, le mostré la Suprema Corte. Nadie se dio cuenta.

Nos volvimos a subir y ahora vamos de nuevo ya.

Pero muy bien, estaban muy contentos.

Saben que hay algo, ¿no?, que debemos de tener muy presentes: las autoridades, los gobernantes, los pueblos del extranjero quieren mucho a México, respetan mucho a México, históricamente respetan mucho a nuestro pueblo, sobre todo les causa mucha admiración nuestra grandeza cultural. Esto lo digo para que no nos acomplejemos.

No hay que ser prepotentes, pero también no ser sumisos. Nosotros somos herederos de grandes culturas, de grandes civilizaciones. Nuestro pueblo es ejemplar, es de lo mejor, es nuestro gran país, nuestro México lindo y querido.

Entonces, esa imagen que el mexicano, que no trabaja, indolente, no, todo eso lo fueron creando para someternos, que abandonáramos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras culturas, que perdiéramos nuestra identidad, nuestra fortaleza cultural.

Ahora no, ahora eso es lo que va por delante, porque es lo que nos distingue, nos ha salvado, es lo que nos protege, es lo que nos ha sacado adelante en todo. Ahí está el caso de los trabajadores, de los migrantes.

¿Cuáles son los trabajadores más deseados?

Los mexicanos.

¿Por qué?

Porque son muy trabajadores, muy responsables. Esto lo dicen los empresarios extranjeros, viene cualquier empresario a visitarnos, que están felices con los obreros, con los técnicos, con la capacidad de responsabilidad, con la creatividad de los trabajadores mexicanos.

Entonces, no es para sentirnos superiores a nadie, pero no actuar con complejos. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Nuestro país…

Ayer estaba yo viendo un mensaje, alguien que decía, ante las críticas por el encuentro, que decía: ‘Bueno, ya no somos patio trasero, ya somos la puerta de entrada’. No somos quizá la puerta de entrada, pero estamos en igualdad de circunstancias. El presidente Biden lo repite y lo repite: ‘Pie de igualdad’, pie de igualdad, nada de sometimiento.

INTERVENCIÓN: ¿Por qué ya no se regresó del AIFA, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque se le hizo tarde y pensaron que podían salir más rápido, pero el primer ministro Trudeau sí salió por el otro.

INTERLOCUTOR: Sí, Trudeau sí salió del AIFA.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Lo importante era demostrar que se trata de un gran aeropuerto el ‘Felipe Ángeles’.

Y de que ya ven cuántas cosas decían: ‘Nunca va a aterrizar un avión’. Hubo un Twitter de un periodista. No, pero no hay que decir quién es, porque ya no vale la pena, no, también han quedado muy mal, ¿para qué seguimos nosotros poniendo limón en la herida? No, no, no.

Pero era: no exageren, o sea, no hay problema con cerro, no está ladeada la torre, es de primera el aeropuerto, tiene instalaciones. Me gustaría, repito, que lo visitaran de noche y que pudiesen entrar por la parte de la Fuerza Aérea, porque es una cosa impresionante, es un complejo de primer orden.

Entonces se portaron los dos, muy bien.

Nada más, ya terminamos, pero les quiero mostrar algo, porque… ¿A cómo está el dólar?

¿Por qué no lo pones ahí?

Aunque esto es malo, dicen, no nos está ayudando, sí, pues se debe a la confianza, hablando de eso, que tienen los inversionistas en México por las posibilidades que hay para la inversión, para las empresas, la buena fuerza de trabajo, la calidad de la fuerza de trabajo, es decir, lo responsable de los trabajadores, lo creativo de los trabajos, de los técnicos mexicanos y muchas otras cosas. Pero es por eso, porque no es incluso algo nuevo.

No sé si tengas la lámina; si no, Laura te la puede mandar, del comportamiento. Ya ustedes lo saben, pero nos importa mucho que también lo sepa la gente, porque esto no sale en los periódicos. Es como el juicio de García Luna, no aparece nada. Hay cosas que no aparecen en los medios convencionales…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: ¿Qué gráfica es?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La del comportamiento todo el año, cómo se ha apreciado la moneda y del último año con relación a otras monedas.

¿Se acuerdan que se hablaba mucho, los conservadores hablaban mucho de…?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Está en 18.86.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 18.86. Pero a ver si están las láminas.

Esto también tiene que ver con el encuentro, o sea, todo esto influye, son varios factores.

Pero miren esto, esto es importantísimo. Esto es desde que entramos hasta el 11 de enero, estos son los países, miren el peso, primer lugar en apreciación con relación al dólar. Hace unos días estaba el franco suizo arriba y ya el dólar canadiense, la libra esterlina.

Les decía yo que los conservadores decían en la época posterior a Porfirio Díaz, también muy insensatos, que hablaban que era el mejor gobierno que se había tenido, cuando era un gobierno esclavista, entreguista. Pero decían que el peso de México estaba a la par de Londres o a la par con Londres.

Miren el euro y ya. Y en el último año, igual, ese es el comportamiento.

INTERVENCIÓN: Nada más, presidente, hay voces, después de lo que dijo la jefa de Gobierno del tema de la Guardia Nacional, que hablan de que se está militarizando el Metro.

Me gustaría pedirle la opinión a la jefa de Gobierno de que ya sus críticos están hablando de esa militarización que supuestamente se está haciendo en el Metro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Ahora ya? ¿Ya empezamos?

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: A ver, la Guardia Nacional es una guardia que opera en todo el país, inclusive en la Ciudad de México. Es totalmente legal. Es más, está en distintas colonias de la ciudad ya en este momento, hay distintos cuarteles de la Guardia Nacional.

Y lo dije hace un momento, lo que está pasando en el Metro. Ahora me informan, por ejemplo, que en este momento se está desalojando una estación de la Línea 3 y que hubo un problema en la Línea 7. Los usuarios del Metro, los habitantes de la ciudad saben que esto no es normal.

Les voy a platicar otra cosa. El día del accidente, que me perdone aquí la fiscalía, pero la caja negra del metro, una de las cajas negras del Metro tuvieron que… o más bien, la encontraron, la Policía de Investigación, en una camioneta. Ya habían sacado la caja negra.

Todo esto hace que la jefa de Gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los usuarios del Metro. Entonces, se llevan a cabo las investigaciones, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la obligación de proteger.

Entonces, vamos a seguir trabajando, haciendo todo el diagnóstico del Metro, que ya se está haciendo desde hace tiempo, pero además tenemos que proteger a la ciudadanía y por eso el apoyo de la Guardia Nacional.

La gente confía en la Guardia Nacional, aquí el presidente varias veces ha presentado que la ciudadanía tiene un reconocimiento muy grande a la Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia. Es legal y es importante que haya el apoyo a la ciudadanía.

INTERLOCUTOR: ¿Sabotaje, como lo han dicho…?

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Pues ya no quisiera yo ponerle nombre, pero sí son acciones, momentos, hechos atípicos que están ocurriendo en el Metro y a nosotros lo que más nos importa siempre es la ciudadanía. Son más de cuatro millones de personas que están utilizando el Metro.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: No, no nos vamos a adelantar, porque hay que respetar a los trabajadores, también que los trabajadores son quienes operan todos los días el Metro, pero tenemos que proteger.

INTERVENCIÓN: ¿Los usuarios están seguros, los usuarios del Metro?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada más es muy sencillo, es decirle a los ciudadanos de la capital de la República, a los que utilizan el Metro del Estado de México, de la Ciudad de México, a todos los usuarios, de que lo que más nos importa, lo que más nos interesa y estamos obligados a hacerlo es garantizar la seguridad de todos.

Y lo que queremos es que no haya sicosis, que encima de todos los problemas cotidianos o los que se tienen que enfrentar tengan la preocupación de algún accidente en el Metro y que pueda ser provocado, no.

Vamos a tener vigilancia y si a eso le llaman militarización, o como le llamen, asumimos la responsabilidad, porque vale más prevenir que lamentar. Entonces, vamos a cuidar al pueblo en el Metro.

Y la jefa de Gobierno tiene todo nuestro apoyo. Y ya lo mencionó, hay presupuesto suficiente para el mantenimiento y también aquí el ofrecimiento público: si hace falta más presupuesto, va a contar con el apoyo del gobierno federal.

Y decirle a la gente que estamos actuando para que no haya ninguna desgracia, cuidar a la gente, que es lo más importante de todo, lo más importante de todo, la seguridad de la gente.

De que no les va a gustar a algunos, ya lo sabemos, no les gusta nada.

INTERVENCIÓN: ¿Están seguros los usuarios del Metro?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Están seguros los usuarios del Metro y van a estar más seguros a partir de que va a estar la Guardia Nacional.

¿Y por qué cuidar a los usuarios del Metro? ¿Y por qué dejar en claro que no debe de haber ningún problema por falta de mantenimiento y atender esto, como lo está haciendo ya la jefa de Gobierno y con mucha responsabilidad?

Porque el que usa el Metro, la mayoría de los que usan el Metro van a su trabajo, es su medio de transporte, tienen la necesidad de trasladarse en el Metro y son millones y tenemos que cuidarlo y tenemos que mejorar mucho ese servicio. Se está haciendo y se va a hacer más.

Pero también hay una situación que no podemos negar, no es culpar a la cuestión política de que pudiese ser por alguna negligencia lo que está sucediendo en el Metro, no, no, pero es evidente que hay un ambiente enrarecido en lo político, los medios y hay campañas como nunca en la historia reciente en contra del gobierno. Y todo esto es porque no mandan ellos, como mandaban antes, porque ya no pueden robar, para decirlo con claridad.

Entonces, quieren con el llamado poder mediático someter, nada más que no tienen la razón. Contamos afortunadamente con el apoyo de la gente, nos tiene confianza. Y estamos trabajando todos los días en beneficio del pueblo, con convicciones, con principios, con buena fe, con amor. ¿Cuándo vamos a convencer a Krauze, a Aguilar Camín, a cualquier otro, si eran los favoritos del régimen de corrupción?

Ahora va a estar interesante lo del juicio de García Luna, cómo guardaron silencio, aplaudían los momentos de represión, de tortura, de masacres, de compra de consciencias, de lealtades, por eso va a estar muy bueno, mucho muy bueno el juicio. A mí me importa mucho darle seguimiento, ojalá y los medios estén informando constantemente.

Hay dos cosas que me llaman mucho la atención, ya empezando y lo digo porque, si no, ¿cómo se va a enterar la gente?

Una es que no quieren los abogados de García Luna que se conozca lo de sus bienes del 2012 a la fecha, que porque eso él lo logró con empresas privadas. Fíjense el razonamiento. O sea, nada más que se investigue hasta el 12; lo que acumuló de fortuna del 12 en adelante, eso no debe de investigarse.

Y lo segundo, que quieren que se llame a declarar a funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, incluido a un expresidente.

No vaya a ser que la prensa y los medios de México no pasen esta serie y que no se entere la gente. Es importantísimo.

¿Qué están sugiriendo los abogados? ¿Que si actuó bien o mal el señor García Luna lo hizo con el apoyo, el reconocimiento, la aceptación de un expresidente de Estados Unidos o de altos funcionarios de Estados Unidos, hablando en plata?

Entonces ¿por qué nos importa esto? Para que se conozca la verdad y nunca jamás vuelva a suceder nada como esto en nuestro país, la no repetición. Porque se vivía como en un ambiente de enajenación, todo se veía normal durante micho tiempo, como se veía la corrupción normal.

Entonces, por eso sí es muy importante el que se conozca todo esto, el que se informe para que no vuelva a repetirse.

Y nos estamos viendo, a ver si mañana hablamos de… ¿Cómo se llama?

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no.

PREGUNTA: De Mejía Berdeja.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de Ricardo, sí, eso sí va a estar, lo de Ricardo y…

PREGUNTA: De lo de Ciro Gómez Leyva.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, también. Eso, también felicidades a la jefa de Gobierno, a la fiscalía, porque ya hay detenidos. Y yo creo que van a seguir informando en su momento. Eso es un avance, es muy importante.

Porque imagínense que quede la sospecha. Es público, notorio, que nosotros tenemos diferencias con Ciro, diferencias que tienen que ver con los proyectos que representamos y defendemos, pero de ahí a que mandemos a reprimir a un periodista pues hay una gran distancia.

Nosotros venimos de una lucha en donde es sagrada la libertad. Nosotros no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos, tenemos adversarios y no vemos a nadie como enemigo a destruir, si acaso son adversarios a vencer en buena lid.

Por ejemplo, apostaron, ¿no?, hasta la periodista, la señora Estévez.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Dolia Estévez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y nuestro amigo López-Dóriga, de que no va a bajar el avión del presidente. Entonces, ahí sí vale la pena decir: Pues fíjate que sí bajó. Así es como podemos, pues, confrontarnos, de esa manera.

Y además nos van a ganar unas, luego les vamos a ganar nosotros, esa es la democracia, la pluralidad, pero usar la fuerza, querer silenciar con la fuerza a un opositor, eso es autoritarismo, eso no es democracia, es dictadura, tiranía.

Por cierto, hablaba yo del Brasil, también me dio mucho gusto de cómo el primer ministro Trudeau también se pronunció en contra de lo sucedido en Perú por la represión a quienes están protestando por lo que consideran un golpe de Estado porque no se respetó la voluntad del pueblo.

Entonces, ahora la gente protesta y reprimen y hay asesinados. Y Canadá ayer protestó por estos actos de represión, como lo hacemos también nosotros.

Entonces, no es sólo Brasil, es también Perú. Que no se olvide que cuando sucedió lo del Perú fueron muy pocos países los que se pronunciaron en contra, la mayoría guardó silencio.

PREGUNTA: ¿En qué quedó la decisión, la presidencia de usted en…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuál alianza?

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, está en pausa, todavía no sabemos.

PREGUNTA: Secuestraron en Guerrero, en diciembre, a los…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está viendo ya, se está analizando lo que sucedió.

INTERVENCIÓN: Hoy en la mañana (inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Dos con vida, en la mañana.

Se envió un equipo especial para eso. Y qué buena la noticia. Pero no lo sabía yo.

Bueno, nos vemos mañana.

+++++

