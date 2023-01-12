Por qué el color de la orina nos puede indicar que es hora de ir al doctor

La orina puede tener distintos colores que van más allá de lo habitual. (Shutterstock)

El color normal de la orina varía de amarillo claro a ámbar oscuro y es el resultado de un pigmento llamado «urocromo» y de cuán diluida o concentrada está la orina.

Los pigmentos y otros compuestos presentes en ciertos alimentos y medicamentos pueden cambiar el color de la orina. Las remolachas, las bayas y los frijoles (habas) son algunos de los alimentos que más afectan el color. Muchos medicamentos de venta libre y recetados le dan a la orina tonos vívidos, como rojo, amarillo o azul verdoso.

Un color inusual de orina puede denotar una enfermedad, acuerdo con Mayo Clinic. Por ejemplo, la orina de color rojo oscuro o marrón es una característica que identifica a la porfiria, un trastorno poco frecuente y congénito de los glóbulos rojos.

Síntomas

El color normal de la orina varía según la cantidad de agua que bebas. Los líquidos diluyen los pigmentos amarillos de la orina; entonces, cuánto más bebes, más clara es la orina. Cuando bebes menos, el color se concentra más. La deshidratación grave puede producir orina color ámbar.

Pero el color de la orina puede cambiar mucho más de lo normal, incluso volverse rojo, azul, verde, marrón oscuro y blanco turbio.

Signos de alerta en la orina

Busca atención médica si tienes lo siguiente:

Sangre visible en la orina. La orina con sangre es frecuente cuando se padecen infecciones urinarias y cálculos renales. Estos problemas suelen causar dolor. El sangrado indoloro podría indicar un problema más grave, como cáncer.

Orina oscura o de color naranja. Si la orina es oscura o de color naranja (especialmente si también las heces te salen claras y tienes la piel y los ojos amarillentos), es posible que el hígado no esté funcionando correctamente.

Factores de riesgo

El cambio de color en la orina que no es causado por alimentos ni medicamentos podría deberse a una enfermedad que afecta el color de la orina. Los factores que te ponen en riesgo de padecer enfermedades que afectan el color de la orina comprenden los siguientes:

Edad. Los tumores en la vejiga y los riñones, que pueden causar sangre en la orina, son más frecuentes en las personas mayores. Los hombres mayores de 50 años a veces tienen sangre en la orina debido a un agrandamiento de la próstata.

Antecedentes familiares. Los antecedentes familiares de enfermedades renales o cálculos renales te hacen más propenso a padecer estos problemas. Ambas afecciones pueden causar sangre en la orina.

Ejercicios extenuantes. Los corredores de distancias largas afrontan más riesgo, pero todo el que practique ejercicio con vigor puede tener sangrado urinario.

Diagnóstico

Además de hacer una historia clínica completa y realizar una exploración física, el médico podría recomendar ciertas pruebas de diagnóstico:

Uroanálisis. El médico usa los análisis de orina para evaluar los glóbulos rojos, los niveles altos de proteína y los minerales excretados en la orina que puedan indicar problemas de riñón o de las vías urinarias. Es probable que en la muestra de orina también se investigue la presencia de bacterias que causan infecciones.

Análisis de sangre. Algunos análisis de sangre miden el nivel de creatinina y nitrógeno de urea en sangre, es decir, productos de desecho que se acumulan en el torrente sanguíneo cuando los riñones están dañados y no filtran adecuadamente. El médico también podría evaluar una muestra de sangre para detectar niveles elevados de enzimas hepáticas y enfermedades como la diabetes.

Tratamiento

El tratamiento, si es necesario, dependerá de la afección que cause el cambio de color de la orina.