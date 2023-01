Jisoo de BLACKPINK sorprendió en Instagram con estas fotos de cumpleaños

Estas son las últimas actualizaciones de Jisoo de BLACKPINK en Instagram. (Infobae)

Kim Jisoo, la mayor de las integrantes del grupo femenino de K-pop, BLACKPINK, cumplió 28 años de edad este 3 de enero y lo hizo con muchas sorpresas que han emocionado a sus más de 67.1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

A través de la red social de Meta, la cantante ha compartido una serie de fotografías con un dulce mensaje para sus fans: “Pensé que este año me gustaría un cumpleaños que le dé un poco de felicidad a Blink, quienes me han dado felicidad en cada cumpleaños porque siempre me felicitan en grande. Si tantas personas fueran felices en mi cumpleaños sería un día más significativo y un gran comienzo del 2023. Gracias a todos por felicitarme y trataré de ser mejor persona este año. ¡Gracias a todos!”, se lee.

El post, que al momento ha alcanzado casi tres millones de likes y miles de comentarios, ha sido acompañado por fotografías en donde se ve a la intérprete de “Pink Venom” en una celebración con temática del personaje Hello Kitty.

A través de sus historias también compartió los regalos que le hicieron llegar las marcas de la que es embajadora, como Olens, Dior, Oreo, así como otras felicitaciones que le hicieron sus compañeras de grupo y amigas en sus redes sociales.

Por otro lado, la artista también compartió que ha abierto un nuevo canal en YouTube en donde estará compartiendo vlogs de su vida diaria siendo una estrella del K-pop o bien siendo una persona común en los días libres. En su primer video se pueden ver sus aventuras en Londres en su más reciente gira con BLACKPINK.

Además de esto, otra noticia que ha conmovido a los fans es que la agencia a la que pertenece, YG Entertainment, dio a conocer que Jisoo hará su debut en solitario pronto, siendo la última integrante de la agrupación en hacerlo luego de que Jennie, Rosé y Lisa hicieran lo propio en años anteriores.

Estas son las últimas actualizaciones de Kim Jisoo a través de su perfil de Instagram:

Nacidas con estrella

La agrupación BLACKPINK hizo su debut el 8 de agosto de 2016 con su álbum sencillo de nombre Square One, de donde se desprendieron los temas Boombayah y Whistle, que fueron su primer número uno en la lista Billboard World Digital Song Sales y su primera canción número uno en Corea del Sur, respectivamente.

Además, Boombayah se convirtió en el video musical más visto entre el público coreano y actualmente suma más de mil millones de reproducciones en YouTube. Con estos éxitos lograron ganar premios como Mejor Artista Nuevo en las premiaciones Golden Disc Awards y Seoul Music Awards.

Blackpink lanzó su segundo álbum sencillo, Square Two, con las pistas principales Playing with Fire y Stay el 31 de octubre de 2016. Con la primera canción obtuvieron su segundo sencillo en llegar al número uno en el chart de Billboard World Digital Songs. El 22 de junio de 2017, Blackpink publicó un nuevo sencillo digital titulado As If It’s Your Last.

En 2018, fue anunciado que el grupo regresaría con una reedición titulada Re:Blackpink. Más tarde, el 15 de junio el grupo lanzó su primer EP titulado Square Up, en donde se desprende el sencillo Ddu-Du Ddu-Du que las catapultó a la escena internacional debutando en los Billboard Hot 100 como la canción de mayor éxito de todos los tiempos por un grupo de K-pop femenino.

BLACKPINK. (Instagram: @blackpinkofficial)

El sencillo también lideró la lista de Billboard, convirtiéndolo en su cuarto primer puesto del grupo en la lista de éxitos. El conteo oficial de YouTube asegura que el video musical de obtuvo un total de 36.2 millones de reproducciones en las primeras 24 horas después de su lanzamiento y se convirtió en el video en línea más visto en las primeras 24 horas por un grupo coreano y en el segundo vídeo musical más visto de todos los tiempos en 24 horas, superando a Gentleman de Psy y solo detrás de Look What You Made Me Do de Taylor Swift.

Blackpink se convirtió en primer grupo de K-pop femenino con la posición más alta en Billboard Hot 100 con su sencillo Ice Cream, canción realizada en colaboración con Selena Gomez, en la decimotercera posición y en la lista Billboard 200, en el segundo puesto con su primer álbum larga duración The Album.

En el 2022, y luego de un par de años sin actividades como grupo, BLACKPINK lanzó su álbum completo Born Pink, que sumó diversos reconocimientos, rompió varios récords y de donde se desprendieron los temas “Pink Venom” y “Shut Down”.

