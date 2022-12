Las películas con más menciones en Twitter para maratonear este día

Twitter se ha convertido en una de las plataformas más usadas por los internautas en los últimos años por diversas razones como la facilidad para hacer comunidades, por la publicación de mensajes en tiempo real y porque a través del sitio se pueden ubicar los temas más hablados del momento, por lo que también es un medidor sobre qué tanto impacto tienen ciertos títulos de series y películas.

Con más de 300 millones de usuarios, al día se generan más de 65 millones de tuits y se realizan 800 mil peticiones de búsquedas, por lo que el aparecer en el recuadro de tendencias en Twitter garantiza notoriedad -para bien o para mal- y, en el caso del entretenimiento, que más gente muestre interés por reproducir cierta producción.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades, las tendencias de Twitter —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda y resultan imperdibles.

Estas son las películas más mencionadas en Twitter hoy:

1. Avatar: El sentido del agua

Menciones: 13,097

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: The Way of Water' empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

2. Joker

Menciones: 3,701

Arthur Fleck es un hombre ignorado por la sociedad, cuya motivación en la vida es hacer reír. Pero una serie de trágicos acontecimientos le llevarán a ver el mundo de otra forma. Película basada en Joker, el popular personaje de DC Comics y archivillano de Batman, pero que en este film toma un cariz más realista y oscuro.

3. Top Gun: Maverick

Menciones: 1,106

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

4. Black Adam

Menciones: 999

Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses -y encarcelado con la misma rapidez-, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.

5. Mortal Kombat

Menciones: 860

Un boxeador fracasado descubre un secreto familiar que lo lleva a un torneo místico llamado Mortal Kombat donde se encuentra con un grupo de guerreros que luchan hasta la muerte para salvar los reinos del malvado hechicero Shang Tsung.

6. The Batman

Menciones: 691

Cuando un asesino se dirige a la élite de Gotham con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas envía Batman a una investigación en los bajos fondos. A medida que las pruebas comienzan a acercarse a su casa y se hace evidente la magnitud de los planes del autor, Batman debe forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia al abuso de poder y la corrupción que durante mucho tiempo han asolado Gotham City.

7. Encanto

Menciones: 614

"Encanto" relata la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive en una casa mágica de un pueblo vibrante en las montañas de Colombia escondidas en un “Encanto”. La magia del Encanto ha bendecido a cada niño de la familia con un don único, desde la superfuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto Mirabel, quien desea ser tan especial como el resto de su familia. Pero cuando la magia que rodea al Encanto está en peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin ningún tipo de don único, puede ser la única esperanza de su excepcional familia.

8. ¡Shazam! La furia de los dioses

Menciones: 590

Secuela de la película de 2019 '¡Shazam!'.

9. Spider-Man: No Way Home

Menciones: 519

Peter Parker es desenmascarado y por tanto no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un súper héroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

10. Dune

Menciones: 396

El hijo de una familia noble trata de vengarse de la muerte de su padre al mismo tiempo que salva un planeta rico en especias que se le encomienda proteger. Nueva adaptación al cine de las novelas de Frank Herbert, que ya fueron trasladadas a la gran pantalla por David Lynch en 1984.

Las tendencias de Twitter, un medidor

Twitter lanzó su sección de tendencias en el 2008. (REUTERS)

Aunque Twitter ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red del pájaro azul, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de Twitter un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial.

Según la página de Twitter, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los los más recientes que están siendo discutidos.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.

Los títulos más comentados del 2021

Squid Game se convirtió en una de las series más mencionadas en Twitter en el 2021. (Netflix)

En el 2021 fueron diversas las producciones que fueron las más tuiteadas en el mundo, pero fue sorpresivo que el show de telerrealidad Big Brother Brasil fuera lo más hablado.

En segundo lugar se ubicó el anime Jujutsu Kaizen, seguido por el K-drama, Squid Game, que cambió la percepción que muchos tenían sobre las series surcoreanas, volviéndose a su vez la serie más vista de Netflix.

En el cuarto lugar quedó Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; mientras que en el quinto estuvo la serie de Disney+, Wandavision. En el sexto peldaño nuevamente una producción brasileña, esta vez A Fazenda 13.

En el séptimo lugar se quedó el anime Tokyo Revengers y para completar el top 10 le siguieron In The Soop, Sen Call KapMI y Pui Pui Molcar.

Por otro lado, en el listado de las películas más comentadas en el 2021 estuvieron: Pantera negra, Godzilla vs. Kong, La liga de la justicia de Zack Snyder, El escuadrón suicida, Spider-Man: Sin camino a casa, Space Jam: un nuevo legado, Viuda negra, Duna, Mortal kombat y Shrek.

