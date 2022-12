Asma: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El asma es una afección en la que las vías respiratorias se estrechan e hinchan, lo que puede producir mayor mucosidad. Esto puede dificultar la respiración y provocar tos, un silbido (sibilancia) al exhalar y falta de aire.

Para algunas personas, el asma es una molestia menor. Para otras puede ser un problema considerable que interfiere en las actividades cotidianas y que puede producir ataques de asma que pongan en riesgo la vida.

El asma no tiene cura, pero sus síntomas pueden controlarse. Dado que el asma suele cambiar con el tiempo, es importante que colabores con el médico para hacer un seguimiento de los signos y los síntomas y ajustar el tratamiento según sea necesario.

Síntomas



Los síntomas del asma varían según la persona. Es posible que tengas ataques de asma con poca frecuencia, síntomas solamente en ciertos momentos, como cuando haces ejercicio, o síntomas en todo momento.

Los signos y síntomas del asma comprenden:

Falta de aire

Dolor u opresión del pecho

Sibilancias al exhalar, que es un signo común de asma en los niños

Problemas para dormir causados por falta de aliento, tos o sibilancia al respirar

Tos o sibilancia al respirar que empeora con un virus respiratorio, como un resfriado o gripe

Los signos que indican que probablemente el asma esté empeorando comprenden:

Signos y síntomas del asma que son más frecuentes y molestos

Dificultad creciente para respirar, medida con un dispositivo utilizado para comprobar el funcionamiento de los pulmones (medidor de flujo espiratorio)

Necesidad de usar un inhalador de alivio rápido con mayor frecuencia

Para algunas personas, los signos y síntomas del asma se exacerban en ciertas situaciones:

Asma provocada por el ejercicio, que puede empeorar con el aire frío y seco

Asma ocupacional, desencadenada por irritantes en el lugar de trabajo, como vapores químicos, gases o polvo

El asma inducida por la alergia, desencadenada por sustancias transportadas por el aire, como el polen, esporas de moho, residuos de cucarachas, o partículas de piel y saliva seca derramada por los animales domésticos (caspa de mascotas)



Cuándo debes consultar a un médico

Los ataques de asma graves pueden poner en riesgo la vida. Colabora con el médico para determinar qué hacer cuando los signos y síntomas empeoran y cuándo necesitarás tratamiento de urgencia. Los signos de urgencia por asma comprenden:Empeoramiento rápido de la dificultad para respirar o de las sibilanciasFalta de mejora, incluso después de usar un inhalador de alivio rápidoFalta de aire cuando haces la mínima actividad físicaVe a ver al médico:Si crees que tienes asma. Si tienes tos o silbido del pecho al respirar frecuente que dura más de algunos días o si tienes cualquier otro signo o síntoma de asma, ve a ver al médico. Tratar el asma antes de tiempo puede prevenir daño pulmonar a largo plazo y ayudar a evitar que la afección empeore con el paso del tiempo.Para controlar el asma después del diagnóstico. Si sabes que tienes asma, colabora con tu médico para controlarla. Un buen control a largo plazo ayuda a que te sientas mejor en el día a día y puede prevenir ataques de asma que ponen en riesgo la vida.Si empeoran los síntomas del asma. Comunícate con el médico de inmediato si te parece que los medicamentos no están aliviando los síntomas o si necesitas usar el inhalador de alivio rápido con mayor frecuencia.No tomes más medicamentos de los que te han recetado sin consultar primero al médico. El abuso de los medicamentos para el asma puede producir efectos secundarios y empeorar el asma.Para revisar tu tratamiento. Con frecuencia, el asma cambia con el paso del tiempo. Reúnete con el médico regularmente para hablar sobre tus síntomas y hacer cualquier ajuste necesario al tratamiento.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Getty Images)

Factores de riesgo



Se cree que varios factores aumentan las probabilidades de tener asma. Por ejemplo:

Tener un pariente consanguíneo con asma, como padre o hermano

Tener otra afección alérgica, como la dermatitis atópica, que provoca enrojecimiento y picazón de la piel, o la fiebre del heno, que causa goteo nasal, congestión y picazón en los ojos

Sobrepeso

Ser fumador

Exposición como fumador pasivo

Exposición a gases de escape o a otros tipos de contaminación

Exposición a desencadenantes en el ámbito laboral, como las sustancias químicas utilizadas en las industrias de la agricultura, la peluquería y la fabricación

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Archivo)

Diagnóstico





Exploración física

Pruebas para medir la función pulmonar

Pruebas adicionales

Cómo se clasifica el asma

Tratamiento

El médico te hará una exploración física para descartar otras posibles afecciones, como una infección respiratoria o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). También te hará preguntas sobre tus signos y síntomas y sobre cualquier otro problema de salud.También es posible que te sometas a estudios de la función pulmonar para determinar la cantidad de aire que inhalas y exhalas. Estas son algunas de las pruebas:Esta prueba ofrece estimaciones sobre el estrechamiento de los bronquios al verificar la cantidad de aire que puedes exhalar después de una inhalación profunda, así como la rapidez con la que puedes exhalarUn medidor de flujo espiratorio es un dispositivo simple que mide la fuerza con la que puedes exhalar Los valores de flujo espiratorio máximo inferiores a los habituales son un signo de un posible mal funcionamiento de los pulmones y de que el asma podría estar empeorando El médico te dará instrucciones específicas sobre cómo rastrear y abordar los valores bajos de flujo espiratorio máximoLos estudios de la función pulmonar, generalmente, se realizan antes y después de tomar un medicamento llamado "broncodilatador", como salbutamol, para abrir las vías respiratorias. Si la función pulmonar mejora con el broncodilatador, es probable que tengas asma.Otras pruebas para diagnosticar el asma son las siguientes:La metacolina es un desencadenante del asma conocido Cuando se inhala, hace que las vías respiratorias se estrechen ligeramente Si tienes reacción a la metacolina, es probable que tengas asma Esta prueba puede utilizarse incluso si la prueba de función pulmonar inicial arrojó resultados normalesUna radiografía de tórax puede ayudar a identificar cualquier anormalidad estructural o enfermedad (como una infección) que pueda causar o agravar los problemas respiratoriosLas pruebas de alergia pueden realizarse mediante un análisis de piel o de sangre Te dicen si eres alérgico a las mascotas, al polvo, al moho o al polen Si se identifican los desencadenantes de la alergia, el médico puede recomendar inyecciones para la alergiaEsta prueba mide la cantidad de óxido nítrico gaseoso en tu aliento Cuando se inflaman las vías respiratorias (un signo de asma), es posible que tengas niveles de óxido nítrico superiores a los normales Esta prueba no está ampliamente disponibleEsta prueba busca la presencia de glóbulos blancos (eosinófilos) en la mezcla de saliva y moco (esputo) que se elimina durante la tos Los eosinófilos están presentes cuando se desarrollan los síntomas y se hacen visibles cuando se tiñen con una tinción rosaEn estas pruebas, el médico mide la obstrucción de las vías respiratorias y luego la persona debe realizar una actividad física intensa o inhalar aire frío varias vecesPara clasificar la gravedad del asma, el médico tendrá en cuenta la frecuencia y la gravedad de los signos y síntomas. Tu médico también tendrá en cuenta los resultados de tu examen físico y tus pruebas de diagnóstico.Determinar la gravedad del asma ayuda a que el médico elija el mejor tratamiento. La gravedad del asma se modifica con el paso del tiempo, lo cual requiere que se hagan ajustes al tratamiento.El asma se clasifica en cuatro categorías generales:



La prevención y el control a largo plazo son la clave para detener los ataques de asma antes de que comiencen. El tratamiento suele consistir en aprender a reconocer los factores desencadenantes, tomar medidas para evitarlos y hacer un seguimiento de la respiración para asegurarte de que los medicamentos mantienen los síntomas bajo control. En caso de un ataque de asma, es posible que tengas que utilizar un inhalador de alivio rápido.



Medicamentos

Termoplastia bronquial

Tratamiento según la gravedad para un mejor control: Un enfoque gradual

Plan de acción para el asma

Los medicamentos adecuados para ti dependen de una serie de cuestiones, como tu edad, tus síntomas, los desencadenantes del asma y lo que sea más efectivo para mantener el asma bajo control.Los medicamentos preventivos de control a largo plazo reducen la hinchazón (inflamación) de las vías respiratorias que produce los síntomas. Los inhaladores de alivio rápido (broncodilatadores) abren rápidamente las vías respiratorias inflamadas que restringen la respiración. En algunos casos, es necesario tomar medicamentos contra la alergia.Los medicamentos para el control del asma a largo plazo, que, generalmente, se toman a diario, son el eje fundamental del tratamiento del asma. Estos medicamentos mantienen el asma controlada de manera permanente y disminuyen la probabilidad de que tengas un ataque de asma. Los tipos de medicamentos de control a largo plazo son:Estos medicamentos incluyen propionato de fluticasona (Flovent HFA, Flovent Diskus, Xhance), budesonida (Pulmicort Flexhaler, Pulmicort Respules, Rhinocort), ciclesonida (Alvesco), beclometasona (Qvar Redihaler), mometasona (Asmanex HFA, Asmanex Twisthaler) y furoato de fluticasona (Arnuity Ellipta) Es posible que debas consumir estos medicamentos durante varios días o semanas antes de que obtengas el beneficio máximo A diferencia de los corticosteroides orales, los corticosteroides inhalados tienen un riesgo relativamente bajo de efectos secundarios gravesEstos tipos de medicamentos orales, como montelukast (Singulair), zafirlukast (Accolate) y zileutón (Zyflo), ayudan a aliviar los síntomas del asma Montelukast se vinculó con reacciones psicológicas, como agitación, agresión, alucinaciones, depresión y pensamientos suicidas Busca consejo médico de inmediato si experimentas alguna de estas reaccionesEstos medicamentos, como la fluticasona-salmeterol (Advair HFA, Airduo Digihaler, otros), la budesonida-formoterol (Symbicort), el formoterol-mometasona (Dulera) y la fluticasona furoato-vilanterol (Breo Ellipta), contienen un agonista beta de acción prolongada junto con un corticosteroideLa teofilina (Theo-24, elixofilina, teocrón) es una píldora diaria que ayuda a mantener abiertas las vías respiratorias relajando los músculos que las rodean No se usa tan a menudo como otros medicamentos para el asma y requiere análisis de sangre regularesLos medicamentos de alivio rápido (de rescate) se utilizan según sea necesario para el alivio rápido y a corto plazo de los síntomas durante un ataque de asma. También pueden utilizarse antes del ejercicio si tu médico lo recomienda. Los tipos de medicamentos de alivio rápido son:Estos broncodilatadores inhalatorios de alivio rápido actúan en cuestión de minutos para aliviar rápidamente los síntomas durante un ataque de asma Incluyen albuterol (ProAir HFA, Ventolin HFA y otros) y levalbuterol (Xopenex, Xopenex HFA) Los beta agonistas de corta duración pueden tomarse con un inhalador portátil de mano o con un nebulizador, una máquina que convierte los medicamentos para el asma en una fina niebla Se inhalan a través de una mascarilla o una boquillaAl igual que otros broncodilatadores, el ipratropio (Atrovent HFA) y el tiotropio (Spiriva, Spiriva Respimat) actúan rápidamente para relajar inmediatamente las vías respiratorias, facilitando la respiración Se usan principalmente para el enfisema y la bronquitis crónica, pero pueden usarse para tratar el asmaEstos medicamentos, que incluyen la prednisona (Prednisona Intensol, Rayos) y la metilprednisolona (Medrol, Depo-Medrol, Solu-Medrol), alivian la inflamación de las vías respiratorias causada por el asma grave Pueden causar efectos secundarios graves cuando se usan a largo plazo, por lo que estos medicamentos se usan solo a corto plazo para tratar los síntomas graves del asmaSi tienes un ataque de asma, un inhalador de alivio rápido puede aliviar los síntomas de inmediato. Pero no deberías necesitar usar tu inhalador de alivio rápido muy a menudo si tus medicamentos de control a largo plazo están funcionando correctamente.Lleva un registro de cuántas veces por semana usas el inhalador. Si necesitas usar el inhalador de alivio rápido con una mayor frecuencia que la recomendada, consulta con el médico. Es probable que necesites ajustar los medicamentos de control a largo plazo.Los medicamentos contra la alergia pueden ser útiles si las alergias son las que provocan o empeoran el asma. Algunos de ellos son los siguientes:Con el tiempo, las vacunas contra la alergia reducen progresivamente la reacción del sistema inmunitario a alérgenos específicos Las vacunas, generalmente, se aplican una vez por semana durante algunos meses y luego una vez por mes durante un período de tres a cinco añosEstos medicamentos, que incluyen omalizumab (Xolair), mepolizumab (Nucala), dupilumab (Dupixent), reslizumab (Cinqair) y benralizumab (Fasenra), son específicamente para personas que tienen asma graveEste tratamiento se utiliza para tratar el asma grave que no mejora con los corticosteroides inhalados o con otros medicamentos para el asma a largo plazo. No está ampliamente disponible ni es adecuado para todos.Durante la termoplastia bronquial, el médico calienta con un electrodo el interior de las vías respiratorias en los pulmones. El calor reduce el músculo liso dentro de las vías respiratorias. Esto limita la capacidad de las vías respiratorias para contraerse y, por ende, facilita la respiración y reduce los ataques de asma en lo posible. La terapia se realiza generalmente en tres visitas ambulatorias.El tratamiento debe ser flexible y basarse en los cambios ocurridos en los síntomas. Tu médico debe preguntarte sobre tus síntomas en cada visita. De acuerdo con tus signos y síntomas, el médico podrá ajustar el tratamiento como corresponda.Por ejemplo, si el asma está bien controlada, el médico puede recetar una menor dosis de medicamento. Si el asma no está bien controlada y está empeorando, el médico puede aumentar la dosis de medicamento y recomendar consultas más frecuentes.Colabora con el médico para elaborar un plan de acción para el asma que detalle por escrito cuándo tomar ciertos medicamentos o cuándo aumentar o disminuir la dosis de medicamentos de acuerdo con los síntomas. Añade también una lista de los desencadenantes y las medidas que deberás tomar para evitarlos.El médico también puede recomendar que controles los síntomas del asma o que utilices un medidor de flujo espiratorio de manera regular para verificar lo bien que se está controlando el asma con el tratamiento.

Con información de Mayo Clinic

