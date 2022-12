Codo de tenista: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El codo del tenista (epicondilitis lateral) es una afección dolorosa que ocurre cuando los tendones del codo se sobrecargan, frecuentemente por movimientos repetitivos de la muñeca y el brazo.

A pesar de su nombre, los atletas no son los únicos que desarrollan el codo del tenista. Las personas cuyo trabajo se caracteriza por movimientos que pueden conducir al codo del tenista incluyen a plomeros, pintores, carpinteros y carniceros.

El dolor del codo del tenista se manifiesta principalmente en el lugar donde los tendones de los músculos del antebrazo se unen a la protuberancia ósea en el exterior del codo. El dolor también se puede propagar al antebrazo y la muñeca.

El descanso y los analgésicos de venta libre frecuentemente ayudan a aliviar el codo del tenista. Si los tratamientos convencionales no ayudan o si los síntomas son incapacitantes, el médico puede sugerirte la cirugía.

Atención para el codo de tenista en Mayo Clinic

Síntomas



El dolor asociado con el codo del tenista puede irradiarse desde el exterior del codo hacia el antebrazo y la muñeca. El dolor y la debilidad puede dificultar las siguientes tareas:

Dar la mano o sujetar un objeto

Girar la perilla de la puerta

Sostener una taza de café

Habla con tu médico si las medidas de autocuidado como el descanso, el hielo y el uso de analgésicos de venta libre no alivian el dolor del codo y el dolor con la palpación.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Christin Klose/dpa)

Factores de riesgo



Los factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir codo de tenista incluyen:

Edad. Si bien el codo de tenista afecta a personas de todas las edades, es más frecuente en adultos entre los 30 y los 50 años.

Ocupación. Las personas cuyo trabajo implica movimientos repetitivos de la muñeca y del brazo tienen mayores probabilidades de padecer codo de tenista. Algunos ejemplos incluyen: plomeros, pintores, carpinteros, carniceros y cocineros.

Ciertos deportes. Participar en deportes de raqueta aumenta el riesgo de tener codo de tenista, en especial si tu técnica de golpe es deficiente.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (EFE)

Diagnóstico



Durante el examen físico, es posible que el médico te aplique presión en la parte afectada o te pida que pongas el codo, la muñeca y los dedos en diversas posiciones.

En muchos casos, tu historia clínica y el examen físico aportan al médico suficiente información para diagnosticar el codo de tenista. Pero si el médico considera que la causa de tus síntomas es otra, es posible que te sugiera tomar radiografías o hacer otras pruebas de diagnóstico por imágenes.

Tratamiento



El codo de tenista con frecuencia mejora por sí solo. Pero si los medicamentos para el dolor de venta libre y otras medidas de autocuidados no ayudan, tu doctor quizás sugiera fisioterapia. Los casos graves de codo de tenista quizás requieran cirugía.



Terapia

Intervención quirúrgica u otros procedimientos

Si los síntomas están relacionados con el tenis, el médico podría sugerir una evaluación por parte de expertos de tu técnica de tenis o los movimientos incluidos en las tareas que haces en tu trabajo para determinar las mejores medidas para reducir la tensión sobre el tejido lesionado.Un fisioterapeuta puede enseñarte ejercicios para estirar y fortalecer gradualmente los músculos, en particular los músculos de los antebrazos. Los ejercicios excéntricos, donde bajas tu muñeca muy lentamente luego de subirla, son particularmente útiles. Un dispositivo de inmovilización o un vendaje para el antebrazo podría reducir la tensión sobre el tejido lesionado.Quizás tu doctor sugiera inyectar plasma rico en plaquetas, Botox, o algún otro irritante en el tendón que te duele (proloterapia) La punción seca — en la que se pincha el tendón dañado en varios lugares con una aguja — también puede ser útilEn este procedimiento, con la guía de una ecografía, el médico introduce una aguja especial a través de la piel, en la parte dañada del tendón La energía ultrasónica hace vibrar la aguja con tanta rapidez que el tejido dañado se licua y puede succionarseSi los síntomas no mejoran después de 6 a 12 meses de un prolongado tratamiento no quirúrgico, puede que seas candidato a una cirugía para extirpar el tejido dañado Estos procedimientos pueden realizarse a través de una incisión grande o de varias incisiones pequeñas Los ejercicios de rehabilitación son fundamentales para la recuperación

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales