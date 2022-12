Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este lunes 19 diciembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo, estamos empezando, iniciando esta semana de las posadas navideñas.

Y vamos a informar, como todos los lunes, sobre quién es quién en los precios de las mercancías, de los alimentos con Ricardo Sheffield, nos va a informar y pasamos videos y luego preguntas y respuestas. Adelante.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. La semana pasada la gasolina regular estuvo en México a un promedio de 21 pesos con 78 centavos el litro, la Premium a 24 pesos con un centavo y el diésel a 23 pesos con 57 centavos.

A nivel internacional, con corte el 15 de diciembre, la mezcla mexicana de petróleo, 65 dólares con 73 centavos de dólares. Pueden ver claramente que continúa afortunadamente la tendencia a la baja en el petróleo y sus derivados. Por eso, en esta semana el incentivo fiscal a la gasolina regular es del 24.4 por ciento, no hay incentivo a la Premium y el incentivo al diésel es de 66.9 por ciento.

Las tres marcas más careras, Redco, Oxxo Gas y Acron. Oxxo Gas ya le bajó al segundo lugar de los más careros, ojalá vuelvan a estar a media tabla porque tienen bastantes gasolineras en el país, sobre todo en el centro y norte.

Y las más económicas en esta semana que concluyó fue Rendichicas, una cadena del norte, sobre todo en Sonora, en Baja California; Total y G-500, estas tres las aliadas de los consumidores la semana pasada en gasolineras.

4.35 es el margen de estos angelitos en una gasolinera para la gasolina regular, son Mobil en Nuevo León, Monterrey, por eso traen un precio muy alto al público, arriba del promedio nacional, de 23 pesos con 65 centavos por litro y comparado con los 15 centavos de margen de Soriana Gas, bien por Soriana, aliados de los consumidores, en Veracruz, Veracruz, que tienen el combustible a 19.93 la gasolina regular.

En la gasolina Premium, una gasolinera que se llama 76 en Hermosillo, Sonora, ésta ya ha dado cara muchas veces, ahí traten de evitar a esta gasolinera que no es nada aliada, nada, más bien nos carga las pulgas a los consumidores, 26 pesos con 78 centavos por litro, 3.50 de margen, contra 15 centavos de margen de franquicia Pemex en La Unión de Isidoro Montes de Oca, en el estado de Guerrero, con un precio al público de 22 pesos con 54 centavos.

Y en el diésel la más cara es de franquicia Pemex en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, 24 pesos con 98 centavos el litro, un margen de tres pesos con 92 centavos, contra un margen de 16 centavos que tiene también franquicia Pemex, pero en Culiacán, Sinaloa y en consecuencia un precio al público de 22 pesos con 97 centavos.

Ustedes saben que a través de la app de Litro por Litro atendemos sus quejas y denuncias. Atendimos la semana pasada 237 quejas y/o denuncias a través de 285 verificaciones y/o visitas. Tres gasolineras no se dejaron verificar, segurito algo están escondiendo, una es en Huamuxtitlán, Guerrero; otra en Comonfort, Guanajuato y en Irapuato, Guanajuato, ¿qué pasó ahora con mis paisanos?, estas dos gasolineras allá en Guanajuato tampoco nos permitieron realizar la verificación junto con la del estado de Guerrero. Las estaremos visitando en fecha próxima apoyados por la Guardia Nacional, a quien les agradecemos el trabajo en equipo, junto con la CRE y la ASEA.

Vamos a ver cuál es el precio más bajo en el país, como aparece sin margen en la app de Litro por Litro, en Querétaro, Querétaro, en la gasolinera 66, 18 pesos con 29 centavos la regular y 19.79 en Soriana en Veracruz, Veracruz; comparado con las más caras, los más careros fueron en franquicia Pemex en Chilpancingo, Guerrero, 24 pesos con 20 centavos y Full Gas en Escárcega, Campeche, 23 pesos con 79 centavos.

Para la Premium, la más barata 20 pesos con 85 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz y 21 pesos con 79 centavos, esto es de Costco, la gasolina Kirkland, en Centro, Tabasco.

Las más caras, 26 pesos con 84 centavos es de Shell en Atizapán, en el Estado de México y 26 pesos con 79 centavos de franquicia Pemex en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

El diésel el más barato, 21.89, esto es de G500, Medellín de Bravo, Veracruz y 21.99, en Veracruz, Veracruz. Mientras las más caras es Pemex en Tejupilco, Estado de México y 25.49 de Windstar, en Hermosillo, Sonora.

Seguimos también revisando los servicios sanitarios en las gasolineras.

Vamos a ver hora el gas LP, este importante combustible, más ahora que ya está empezando a hacer friecito. Tenemos que el precio internacional el 14 de diciembre, si lo convertimos a kilos y pesos, estuvo a 21 pesos con 18 centavos el kilo. El promedio de las 220 regiones la semana pasada aquí en nuestro país, 19 pesos con 82 centavos, prácticamente un peso por abajo del precio internacional. Y el precio internacional convertido a litros y a pesos, 11 pesos 47 centavos el litro, mientras que el promedio en México de 10 pesos con 70 centavos.

Y seguimos encontrando lugares donde hay aliados de los consumidores en la venta del gas LP que dan por abajo del precio máximo de su región, es el caso que encontramos en México, en Veracruz, en Puebla, en Coahuila, en Hidalgo.

Gas Premium, en San Simón de Guerrero, Estado de México, lo tiene a 10 pesos con 61 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 11 pesos con 53 centavos, también casi un peso por abajo del precio máximo.

También para cilindros de gas tenemos casos en Jalisco, en Veracruz, en Puebla, en Zacatecas, en Guanajuato, en el Estado de México. Un ejemplo, distribuidora de Gas del Cañón, en Bolaños, Jalisco, lo tiene a 21 pesos con 19 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 22 pesos con 45 centavos, un poquito más de un peso por kilo.

Realizamos 742 verificaciones, encontramos dos instrumentos de medición que no estaban calibrados y 2.3 por ciento de cilindros en mal estado.

Pueden checar en la página de Profeco un video que hicimos sobre las medidas de seguridad que hay que tomar con los cilindros de gas. De paso también, ahora que conectamos más cosas eléctricas, como el árbol de Navidad, también tenemos un video sobre medidas de seguridad de este tema.

Agradecemos a Michou y Mau el apoyo que nos dio para evitar que haya accidentes de gravedad en casa, sobre todo con nuestras hijas, con nuestros hijos, denle una visita al video, vale mucho la pena.

Encontramos un expendedor de gas LP en la calle Moctezuma, de Jesús Huitznáhuac, en el estado de Tlaxcala, que no se dejó verificar; igual otra más en Hueyotlipan, en Tlaxcala, también que se negaron a ser verificados en cuanto a expendedores de gas LP. Ya los estaremos visitando con la Guardia Nacional en unos cuantos días.

Quién es quién en la canasta básica en estos 24 productos que más consumen las familias mexicanas, una ligera tendencia a la alta en esta semana, ojalá los distribuidores no se nos vuelen porque es importante ser solidarios, ser aliados de los consumidores.

Tenemos que en la zona centro el precio más alto para los 24 productos lo encontramos en HBE a mil 47 pesos con 10 centavos. Estos de HBE en mismo León, Guanajuato, allá con mis paisanos panzas verdes le subieron nomás 45 pesos de la semana pasada a esta. Híjole, no se pasen de rosca HBE, hay que ser solidarios con los consumidores.

Mientras que el más económico fue Mega Soriana en Izcalli, aquí en el Estado de México, 926 pesos con 70 centavos. Ahí podemos nosotros mencionar que Soriana sigue siendo el aliado de los consumidores.

Y bueno Walmart, aunque cumple su palabra de estar debajo de los mil 39 pesos, pues, como ustedes ven, ha quedado ya con mucha frecuencia en muchas zonas entre los más caros, ojalá se esfuercen más nuestros amigos de Walmart aliándose con los consumidores.

Tenemos la zona centro norte, donde Soriana tiene el precio más alto en esta zona, pero también tiene el más barato, cosa curiosa. El más caro en Aguascalientes, Aguascalientes, en mil 42 pesos con 50 centavos y el más barato en Zapopan, Jalisco, en 938 pesos con 70 centavos. Si lo pueden hacer en Zapopan, que lo hagan también en Aguascalientes, de una vez que se alíen parejo.

En la zona norte la más cara es de Calimax Río, en Tijuana, Baja California, a mil 82 pesos con 30 centavos, los mismos 24 productos los tiene Soriana, Mercado Soriana en Chihuahua, Chihuahua, en 923 pesos con 10 centavos, muy buen precio por el paquete.

Y, por último, en la zona sur sureste, está y más caro, en la Central de Abastos de Mérida, que se siguen esforzando por dar caro, le subieron siete pesos con relación a la semana pasada y lo tienen en mil 90 pesos con 40 centavos, mientras que el más económico de la zona está en Boca del Río, Veracruz y es de Soriana Híper, en 934 pesos.

Vamos ahora a ver remesas, toca ver las remesas y lo que mandan mes con mes esas heroínas y héroes desde los Estados Unidos haciendo un gran esfuerzo ahora que bajan las temperaturas muy fuerte por allá y tenemos que en relación al 2018 recibimos 77.64 por ciento más remesas y, con relación al 2019, 69.88 por ciento más; luego, con relación al 2020, 48.81 por ciento más.

Y, por último, con relación al año pasado sigue aumentando las remesas, es muy importante para nuestro país, 11.15 por ciento, ahí se ve la clara tendencia al alza. Ellos, con eso, fortalecen a mamá, fortalecen a la esposa, a las familias aquí en México, pero sobre todo fortalecen toda la economía nacional estas heroínas y héroes, que se ve claramente en la siguiente gráfica cómo ha venido creciendo significativamente en los últimos cuatro años las remesas.

Pero, paisanas, paisanos, cuando cambien sus dólares por pesos, cuando los envíen, recuerden que allá en Estados Unidos es donde toman las decisiones más importantes porque allá establecen el tipo de cambio y la comisión, acá no hay comisión y ya llega cambiado el dinero a pesos.

Por eso, la mejor opción fue uLink, que por 350 dólares que es el envío promedio recibimos acá en México, mamá o esposa, seis mil 916 pesos, porque el tipo cambiario fue de 19.76 y no hay comisión, cero de comisión.

Mientras que la peor opción fue Pagaphone Smartpay, que nos dio seis mil 531 pesos con 40 centavos, casi 400 pesos de diferencia por el tipo cambiario, muy bajo, 19 pesos con 21 centavos y una comisión de 10 dólares, que ahí sí, pues los pasan amolar. Y eso es para efectivo.

Para depósito en cuenta, uLink seis mil 916 pesos, igual, porque no hay comisión; y el tipo cambiario, bueno, 16.76.

Mientras que Cloud Transfer Services fue la peor opción en depósito a cuenta, nos dio seis mil 531 pesos con 40 centavos porque el tipo cambiario 19.21 y otra comisión muy alta de 10 dólares.

Y pueden ustedes también revisar cómo ha sido el comportamiento de las ventanillas acá en México, que la mejor opción es la que esté más cerca de tu casa, porque tenemos muchas, empezando por Telecomm que llega a muchas comunidades muy pequeñas a lo largo del país.

Y siguiendo las instrucciones del señor presidente, la semana pasada nos reunimos con Ticketmaster en relación al concierto de este artista Bad Bunny. Y vimos unos videos en los que se nota, sobre todo en el concierto del viernes que hay un espacio vacío, donde efectivamente pudieron haber entrado esas personas, entonces queda descartado que haya sido doble venta, no se vendió dos veces. Lo que ellos dicen es que tuvieron un problema el sistema de registro de boletos por intermitencia en la señal a la hora de estar registrando los boletos con las pistolitas estas que recogen el código.

En total dos, mil afectados, fueron 110 el sábado y el resto fueron del viernes, que es cuando se presentó el problema más delicado. Estos dos mil afectados ya empezaron a recibir el 100 por ciento de reembolso de parte de Ticketmaster, más 20 por ciento de indemnización, eso es lo que marca la ley, 20 de indemnización y la devolución total tanto del pago del concierto como el pago de servicio que le hicieron a Ticketmaster.

Ya pudimos constatar que están devolviendo los primeros cientos de estos dos mil, pero también cualquiera que todavía no haya sido resarcido del 100 por ciento más ese 20 por ciento puede buscarnos en Profeco a través del teléfono del consumidor, 55 55 68 87 22, para que reciban su reembolso.

Adicional a ello, se acordó un cambio de la política con Ticketmaster en donde, cuando exista una cancelación de un evento por el motivo que sea, deben de actuar igual que lo hacen en Estados Unidos, en Canadá o en la Unión Europea, que es devolver el 100 por ciento, no sólo de lo que se pagó por el evento, sino también del servicio de boletaje por parte de Ticketmaster.

En otro tema, por último, comentarles precisamente a las paisanas y paisanos que con mucho esfuerzo envían su dinero y con muchísimo esfuerzo nos vienen a visitar en esta temporada navideña, que no deben de pagar el equipaje que se sube a bordo, tienen el derecho de subir una pieza de menos de 10 kilos a la cabina del avión. Nada que tarifa cero y doble cero y triple cero. Si no son verificaciones. No deben de pagar el equipaje.

Porque Viva Aerobús se pasó de rosca publicando que ellos habían ganado un amparo. Pues, sí, ganaron uno contra la alerta que emitimos, ya la retiramos la alerta, eso nada que tiene ver con la interpretación de la tarifa porque se reformó la ley en la legislatura 2015-2018 para que tuviéramos el derecho como pasajeras, como pasajeros al subir una pieza abordo, que no nos la cobren.

Siguen muchos juicios en contra de Viva Aerobús, ya les avisamos que a la primera maleta que cobren —y háblennos, por favor, sobre todo paisanas, paisanos, háblennos al 55 55 68 87 22 para intervenir de inmediato— a la primera que cobren, Viva Aerobús, sobre todo porque es el que lo estaba haciendo, pero también Volaris o Aeroméxico, que han venido respetando bien esta disposición, pero por si quieren madrugar con alguien, llámennos, tenemos todas y todos el derecho a subir una pieza a bordo porque así lo establece la legislación en México. Esto es en vuelos nacionales y en vuelos originados aquí en México.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a los videos.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 19 de diciembre de 2022.

En el tramo 1, en Candelaria, Campeche, avanza la construcción de un viaducto elevado con la fabricación de 600 prelosas de 14 metros de ancho y dos metros de largo sobre los cuales se extenderá la vía para el paso del tren.

En el tramo 2, en Campeche, sigue la edificación del paradero en Hecelchakán con el armado de varillas para la planta tratadora de aguas residuales y la cisterna.

También continúa la construcción del paradero de Felipe Carrillo Puerto en el municipio de Champotón, donde se instalan placas que servirán como paredes.

En las localidades de Santa Cruz y Ruiz Cortines avanza la instalación de durmientes a lo largo del terraplén.

A la altura de la estación Edzná arribaron siete tolvas con las que se intensificará el traslado de balasto a lo largo del tramo 2.

En el tramo 3, cerca del municipio de Chocholá, en Yucatán, se realizan pruebas para poner en operación un equipo topográfico de última tecnología, con lo cual se garantizará la alineación, nivelación y seguridad de la vía férrea.

Cerca de la comisaria de Dzununcán, en el municipio de Mérida, continúa el colado de zapatas como parte de la construcción de un viaducto que garantizará la seguridad en el cruce de vehículos y el Tren Maya.

En el tramo 4, a la altura de la localidad de Kuxeb, municipio de Chemax, también en Yucatán, avanza la segunda vía con apoyo de una máquina que permite nivelar y alinear los durmientes compactando el balasto vertido sobre el trazo. Con el uso de esta maquinaria especializada se ofrecerá máxima seguridad y durabilidad de la vía, permitiendo que el Tren Maya circule hasta 160 kilómetros por hora.

En las proximidades del poblado de Chuluc, municipio de Chemax, se instala de manera provisional una tercera vía que permitirá el cruce de maquinaria y tolvas balasteras hasta los puntos más lejanos sin afectar la operatividad durante la construcción del tramo 4.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA ‘SANTA MARÍA’)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa el avance de la construcción de la presa Santa María, río Baluarte, Sinaloa.

La presa tiene un avance físico del 75.5 por ciento.

En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se tiene un acumulado de tres millones 650 mil metros cúbicos de un total de siete millones 750 mil metros cúbicos y la colocación de concreto en el plinto.

Se avanza en el habilitado, colocación de acero de refuerzo y colocación de concreto, utilizando cimbra deslizante en la cara de la cortina aguas arriba.

Para la conformación de los distintos paneles de la pared moldeada, en la zona del cauce se continúa con los trabajos de excavación, habilitado y colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto.

En el Vertedor 1, en canal de descarga, se lleva a cabo la colocación de tubería de drenaje, así como el colado de losa de piso, carga y acarreo para el retiro de materiales producto de la excavación y anclajes sobre taludes. Se coloca acero de refuerzo y concreto para muros de gravedad en ambas márgenes.

El equipamiento electromecánico del Túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería, el primero para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud que presenta un avance de 90 metros en su fabricación, el segundo para la obra de toma de 300 metros, la cual tiene un avance de 111 metros.

Los componentes de la grúa viajera han arribado al sitio y se inició la instalación de las ménsulas de soporte dentro de la bóveda.

A la fecha se han generado cuatro mil 263 empleos en la construcción de la presa.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Empezamos. Uno, dos, ustedes dos, faltan cuatro mujeres. A ver, Sara, la compañera, dos y ustedes dos, un hombre y una mujer.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Demian Duarte, de Sonora Power, Sonora Power es la revolución que llegó del norte.

Señor presidente, primero que nada, como siempre le manifestamos, es de gente educada ser agradecidos. En Sonora muy recientemente se inauguró, finalmente, el tramo de las Curvas de Quijano, aquel que en febrero del año 2019 habíamos quedado que quedaba para abril o para mayo. Así que, bueno, es asunto que ya finalmente lo inauguró el gobernador Alfonso Durazo. Los sonorenses estamos realmente muy contentos con esto, porque era un tramo de cuatro kilómetros que si bien era un pedazo corto implicaba un problema para la competitividad del estado y de todo el país en particular, porque unía o une, más bien, la carretera federal 15 con la frontera en Arizona. Un asunto realmente trascendente e importante, así que reiteradas muchas gracias.

El otro gran tema es que se entregó y ya hace unas cuantas semanas la Universidad de la Nación Yaqui, un asunto también muy importante que representa un cambio de fondo para este grupo originario. Usted sabe que la educación es el gran modulador y que al final de cuentas con este asunto, que incluso ya se nombró al primer rector, bueno, pues se da un avance en grado superlativo.

Yo aprovecho, señor presidente, para preguntarle, porque sé que está anunciado que nos va a visitar en el mes de enero, preguntarle si ya tiene la agenda relativa, si va a ser antes o después de la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y, bueno, preguntarle qué tiene para Sonora.

Sabemos que estamos en las vísperas de la Navidad y, bueno, a nosotros ya nos llegaron estos regalos que le digo por anticipado. Preguntarle también si usted ya tiene claro lo que desea para estas fechas para nuestro país.

Tengo otra pregunta que le quiero plantear.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo lo que deseo es que todos pasemos una Navidad en familia, con amigos, que estemos contentos, felices, que no haya enfermos en las familias, que no tengamos que padecer de ningún tipo de tristezas, que podamos estar contentos. Lo cierto es que esta semana va a haber en la ciudad y en otras ciudades del país mucho movimiento desde el fin de semana, porque la gente está saliendo a hacer sus compras de Navidad.

Informar que a todos se les entregaron sus aguinaldos, son desconocidas las quejas de quienes no recibieron aguinaldo teniendo del derecho de recibir los aguinaldos. En caso del gobierno, el informe que tengo es que se ha cumplido con todos los trabajadores.

En la Ciudad de México en esta semana mucha gente en centros comerciales; decía que yo desde el fin de semana. Ayer que regresé de la gira estaba el centro, pero lleno, lleno completamente y la gente haciendo sus compras.

Todo esto, como es la costumbre, en el caso de la ciudad se va a mantener hasta el 24, ya el 25 baja mucho el tráfico y algunos salen hasta el 31, porque van a regresar, pero del 25 al 31 la ciudad tiene menos actividad.

También, para los que pueden salir, de acuerdo a nuestra experiencia, son los mejores días para visitar la Ciudad de México. Se puede ir a todos los centros culturales, artísticos. Ya la Secretaría de Cultura decidió mantener abiertos museos y centros culturales, artísticos, toda esta semana después de la Navidad, desde luego de estos días hasta el 24. Entonces, desearles a todos que les vaya muy bien, se la pasen muy bien con la familia, son los momentos de los encuentros familiares.

También hoy se hablaba de que vienen nuestros paisanos, ya están llegando, son bienvenidos. Hay acciones especiales, mañana vamos a hablar de eso, de la protección a nuestros paisanos migrantes, va a dar un informe el comandante de la Guardia Nacional sobre cómo se les está protegiendo a los paisanos que vienen a ver a sus familiares, mañana martes que vamos a tratar el tema de seguridad.

Entonces, eso es lo que yo deseo.

Decirle a la gente que no va a haber cuesta de enero. También hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre, hay que ahorrar. Por lo que a nosotros corresponde, vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario, estamos pendientes de eso, de que no aumenten los precios, que no haya carestía.

Y decía yo que no va a haber cuesta de enero, como era antes, porque empezando enero, la primer semana empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores y ya vienen con un 25 por ciento de aumento, esa es una buena noticia. Como tenemos que estar aquí el día 2, que es lunes, vamos a informar, ese día se va a dar a conocer que empieza la dispersión de los fondos en la semana para los adultos mayores. Todo esto es para que estemos contentos y la gente bastante, bastante contenta.

Y lo mejor es la salud, que no se tenga enfermos y que estemos todos en familia, eso es lo mejor.

INTERLOCUTOR: Sobre la gira a Sonora, ¿tiene ya más o menos claridad de qué es lo que va a hacer?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero va a ser después de la visita del presidente Biden, voy a ir a Sonora.

También decirle a los sonorenses que uno de los temas que les voy a tratar al presidente Biden va a ser precisamente el del Plan Sonora, eso está en la agenda. Vamos a dar a conocer mañana, va a estar con nosotros el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y ya se va a dar a conocer la agenda de la visita del presidente Biden y del primer ministro Trudeau. Van a haber reuniones bilaterales y también la cumbre de los tres países. Entonces, ya mañana se va a especificar sobre la agenda y un tema va a ser el del Plan Sonora. Esta es una noticia que adelantamos para los sonorenses, porque es algo importante, mucho muy importante para ese estado.

Se trata de que se impulse la creación de energías renovables, que se explote el litio, que se puedan crear fábricas de baterías para la industria automotriz. Se trata de impulsar todo un plan de mejoramiento de aduanas, de puertos.

En fin, es un programa integral muy acoplado con lo que se está haciendo en Arizona, la producción de chips para el desarrollo futuro de Norteamérica.

Entonces, es un tema que vamos a tratar y otros temas que ha expresado el presidente Biden. Y yo también tengo interés de que podamos platicar, conversar. Además de las reuniones que vamos a tener para desahogar la agenda, vamos a platicar sobre el futuro de las dos naciones, de nuestros pueblos, de todo aquello que podemos hacer juntos para fortalecer a América del Norte y garantizar el bienestar de nuestros pueblos.

Entonces, va a ser pues yo creo que muy productivo este encuentro y mañana Relaciones Exteriores va a explicar en qué va a consistir la agenda.

INTERLOCUTOR: Señor presidente, se cerró el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y el asunto que sabemos es que salió el tema de la reforma electoral.

Hay muchos temas relacionados; sin embargo, hay uno que es muy importante, sobre todo para quienes nos dedicamos a la comunicación, es este asunto de que se garantiza la libertad de expresión, la libertad de prensa a partir de una serie de modificaciones que se han hecho a la legislación que le daba de alguna manera al INE dientes y garras, justamente, para censurar, para, digamos, ordenarle a medios de comunicación, personas físicas, autoridades de gobierno, como el que usted encabeza, gobernadores, que borraran, quitaran o no hicieran manifestaciones.

Es un asunto que creo que los medios tenemos que reconocer al respecto a lo que son las libertades individuales.

Señor presidente, en este sentido preguntarle, hay una expresión de parte de muchos de sus adversarios en los medios de comunicación que quieren que ya no haga más mañaneras, preguntarle en este sentido, bueno, ¿hasta dónde llegará el alcance de su gobierno para garantizar el derecho a la libre expresión?

Y preguntarle, bueno, si ya no va a haber mañaneras.

Y, bueno, por último, también el tema legislativo. Se sabe que mañana tiene una reunión con los legisladores de su partido, los que aprobaron en particular la reforma a la ley electoral.

También se sabe que el jueves llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa donde se legislaría el tema del cabotaje en los vuelos aéreos, un tema muy importante que aquí le he planteado puesto que los usuarios de estos servicios somos víctimas constantes de abusos en las tarifas, de abusos en las prácticas, como señalaba ahorita el procurador del Consumidor, de cobrarnos por el derecho de equipaje, por cobrarnos el derecho de asientos. Y no es nada más Viva Aerobús, también Volaris incluso tiene unas básculas ahí que nos están normalmente hostigando a los usuarios de los servicios de pasaje aéreo.

Entonces, preguntarle: ¿hasta dónde busca su gobierno llevar esta legislación del cabotaje para liberalizar lo que es pasaje en México? Ya ve que parece que estas personas, los dueños de estas compañías son liberales siempre y cuando no se afecten sus intereses, en cuanto se empiezan a afectar sus intereses pues ya empiezan con esto de ‘hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre’.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo de las mañaneras, pues la gente pide que haya información, que se garantice el derecho a la información. Desde luego, a los opositores, adversarios, pues no les gusta que haya mañaneras, pero a la mayoría de la gente sí. Y además es el ejercicio de la libertad de manifestación, de expresión de las ideas.

Es que es un cambio, usaría la palabra ‘radical’, pero con la connotación de que ‘radical’ viene de ‘raíz’, es arrancar de raíz una práctica de información viciada, tendenciosa, sectaria, interesada, mentirosa, manipuladora. Así era el sistema de información que prevalecía.

Entonces, eso se está arrancando de raíz y les parece muy radical. Y sí lo es, porque ya no son los voceros del régimen o de la oligarquía los que dominan la información, entonces eso los trae molestos. Por más que han querido contrarrestar lo que se está haciendo con ataques constantes, planeados, en los medios de información convencionales… Con honrosas excepciones, pero cuando hablo de excepciones estoy hablando de una minoría, de minoría, la mayoría de los medios de información convencionales está en contra nuestra abiertamente, no hay ningún equilibrio, no hay objetividad, no hay profesionalismo.

Entonces, todo esto está cambiando y no quieren que existan las mañaneras. Aun teniéndolo todo, teniendo todos los medios convencionales comprados o alquilados, o como parte de sus empresas, quisieran que no existiera el derecho a disentir, la réplica, muestran su autoritarismo y se aprovechan de circunstancias lamentables como esta situación de Ciro Gómez Leyva. Ya expresamos aquí que nos solidarizamos con él y por eso he ordenado una investigación a fondo para ver todas las hipótesis.

INTERVENCIÓN: ¿No hay avances?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se va avanzando.

INTERVENCIÓN: ¿Va a ser la fiscalía?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo está atendiendo la fiscalía de la Ciudad de México y les tengo confianza.

Y le he pedido a la jefa de Gobierno que se haga una investigación a fondo para saber qué sucedió, no descartar ninguna hipótesis. Yo creo que la única hipótesis que se debe de descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento no es un gobierno represor.

Nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida, pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia. Se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta, ahí está eso.

Pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características. En ese asunto, en este caso en particular, les diría que, además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente, si existiera esa intención, causaría para afectar nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así, ni mandar a hacer una cosa así, es una cuestión de convicciones, la gente sabría.

Pero ¿por qué lo menciono?

Porque hay algunos que piensan que no ha habido cambios en el país y piensan que las mismas estrategias, que posiblemente han aplicado antes, podrían dar resultados aún en circunstancias distintas y en otros tiempos.

Entonces, no está demás decirles: no va a tener efecto político, o el que ustedes están pensando, porque el pueblo tiene mucha información y ya no se deja manipular.

Entonces, todo eso hay que analizarlo, hacer la investigación hasta donde se pueda llegar.

INTERVENCIÓN: ¿La Fiscalía General de la República no va atraer el caso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si hace falta, lo podría atraer la fiscalía, pero yo creo que la fiscalía de la Ciudad de México es confiable.

INTERVENCIÓN: Por el tema del calibre de las armas, más que nada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Puede ser, puede ser, lo va a decidir la jefa de Gobierno. Lo que yo les he pedido es que se vayan a fondo, que hagamos todo para saber lo que sucedió, quiénes participaron, quiénes lo ordenaron, con qué propósitos.

Y también hago un llamado a la gente que pueda saber, que nos ayuden. Si escucharon algo, vieron algún movimiento, conocen a alguien, ayúdennos.

INTERVENCIÓN: ¿Alguna recompensa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No si la autoridad, en este caso la fiscalía, pueda, pero la mejor recompensa es que no van a ayudar mucho a evitar, si es que existe, un plan de desestabilizar la vida pública del país, que todos nos ayuden, porque somos mayoría los que queremos la transformación, el cambio.

Entonces, la misma gente nos puede ayudar, la gente que pudo pasar por ahí, con la fiscalía. Decirle también a la gente que, si tienen información, con la fiscal Ernestina Godoy, que es una mujer incorruptible, que le tengo toda la confianza, pero sí ir al fondo.

Y ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, entre los que están y lo digo con mucho respeto, Ciro y López-Dóriga y Denise Merkel y Claudio X. González, aunque no es periodista, pero es empresario y Loret de Mola y además son diferencias que vienen de lejos.

Porque dicen: ‘Es que se estigmatiza en las mañaneras’, que ahora se hacen las víctimas. Si yo les recordara lo que han hecho todo este grupo, que son de la élite, de lo más selecto de los medios de información, que ganan hasta un millón de pesos mensuales. Y ni que fueran lumbreras, ¿no?, ni que fueran tan inteligentes, es que tienen una misión el proteger intereses de grupos. Jorge Ramos, por ejemplo, debe de ganar como tres millones de pesos mensuales y así todos ellos.

Y diferencias, claro que tenemos. ¡Cómo se me va a olvidar de que, cuando nos hicieron el fraude en el 2006, el conteo lo hicieron los medios de información con el INE en una transmisión de cadena nacional! Fue lo más perverso que se haya visto. Estaban en una mesa Ciro, Denisse, López-Dóriga, no recuerdo quién otro. tenían comunicación con el INE. Y toda la gente viendo la televisión porque estaban dando a conocer los resultados.

Ya habían hecho lo mismo, pero no así, los del INE el domingo de la elección. Empezaron con el llamado PREP, iba yo arriba y de repente amaneció, amanecimos abajo.

El miércoles, que es el conteo oficial, ponen esa mesa y empiezan a dar información. Y desde luego, arriba, arriba y arriba y la gente feliz, contenta; y empiezan a cambiar, a cambiar y a cambiar, en la mesa, por televisión, por cadena.

Me cuentan que hay hasta un memorándum y se reúnen los empresarios preocupados porque se la creyeron ellos, estaba de presidente del Consejo Coordinador Empresarial o de alguno de estos organismos, el que quebró Mexicana…

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, el de Mexicana, antes, que les entregó Fox.

INTERVENCIÓN: Gastón Azcárraga.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gastón Azcárraga, sí, sí, Gastón Azcárraga. Y les llegó a todos ellos de Los Pinos un comunicado, que no se preocuparan, que todo estaba bajo control. Me consta que el finado Isaac Saba habló a Los Pinos preocupado don Isaac: ‘¿Qué está pasando?’ ‘No se preocupe todo está…’ Y el golpe, el segundo golpe y llanto de muchísima gente.

Todos esos medios, ninguno pidió que se contaran los votos, ninguno de estos famosos informadores y los intelectuales orgánicos todos avalando el fraude.

¿Y qué provocaron?, por qué hablan de polarización.

Pues lo que provocaron fue que un gobierno ilegítimo, en aras de buscar el reconocimiento que no tuvo en las urnas, de manera irresponsable declarara la guerra y convirtiera al país en un cementerio de fosas clandestinas. Todavía hasta lo llegó a decir, que declaraba la guerra y que iban a haber muchos muertos, pero que se tenía que hacer.

¿Y quiénes apoyaban esas posturas?

Estos mismos.

¿Quiénes apoyaron a García Luna?

Pues Ciro, Marín de Milenio, todos ellos.

Un abogado, supuestamente un hombre recto, un falsario, hipócrita, el que no quiso que se investigara lo de los niños de ABC de Hermosillo, este Ramón Cossío, es parte de todo este grupo, nefastos. Ese llamó ‘el mejor policía del mundo’ a García Luna.

Si fuesen honestos saldrían a ofrecer disculpas, pero no, le siguen y le siguen y le siguen. Y ahora quieren que ya no haya mañanera; pues puede ser que nos prohíban que haya mañanera, pero a lo mejor la vamos a hacer al mediodía.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, lo que diga mi dedito, lo que diga mi dedito.

No, lo que estoy pensando es hacerla también el sábado y el domingo para que no les demos oportunidad de ninguna mentira, o sea, que no puedan empinar a nadie.

INTERVENCIÓN: ¿A partir de cuándo sábado y domingo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperar, vamos a ver.

Pero sí vamos a investigar. Y todo esto que estoy planteando, insisto, lo hago porque es un asunto de interés público y que se tengan todos los antecedentes. Pero nadie, nadie, nadie debe ser víctima de una agresión, ninguna persona y por eso mi solidaridad con Ciro.

Y aclarar las cosas como son. Él sabe perfectamente, él me conoce y sabe por qué tenemos diferencias, sabe por qué y todos ellos saben y sus jefes, porque detrás están sus jefes, los que pagan.

Porque, también, no es un periodismo que informe, que oriente, que defienda causas justas, es un periodismo sui géneris, es un periodismo para defender intereses económicos y también políticos. Porque acuérdense ustedes que se llegó al extremo en este país de que los medios de información impusieron a un presidente; estaban, pero muy fortalecidos y eso no es el periodismo que debería de prevalecer. Sí, que exista ese periodismo, pero que exista también otro periodismo cercano al pueblo, distante al poder, al poder político y al poder económico.

Y esto es lo que está pasando en muchos países, porque tampoco es un asunto de México, es con ese periodismo de intereses creados que se somete a autoridades electas democráticamente. Si una autoridad quiere hacer algo en beneficio del pueblo, aunque no les perjudique a los que se creen dueños de esos países, nada más por el gesto, la actitud, ya empiezan a socavarlos, a socavarlos para tenerlos aplastados. Ellos son el poder.

Entonces, todo en nuestro país está cambiando afortunadamente y tiene que seguir cambiando.

Y voy a decirles algo, fui a ver los empresarios, que reconozco, se han portado muy bien, respetuosos, sobre todo los directivos, Antonio del Valle, Francisco Cervantes. Entonces, me invitaron a una reunión que se hace periódicamente y el formato es que ellos exponen con toda franqueza y yo doy a conocer cómo va el país, les llevo información, que ya ellos conocen, ellos saben que el país afortunadamente va bien en lo económico y en lo social y que son buenas nuestras relaciones con Estados Unidos, con Canadá y que la gente está contenta, ellos lo saben.

Sin embargo, pues tenemos diferencias, pero en estas reuniones se dan a conocer esas diferencias y me preguntan con toda franqueza lo que les preocupa o en qué no están de acuerdo con nosotros y yo les contesto.

Y en la última reunión —espero que me comprenda y ofrezco disculpas porque lo voy a decir— Claudio X. González papá estuvo presente, que es, lo he dicho en otras ocasiones, un dirigente histórico del sector empresarial y que no coincidimos porque son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación.

Aquí he dicho y es de dominio público, que él fue asesor económico de Salinas, él le recomendó a Peña que aumentara al doble la gasolina y Peña le hizo caso y de 10 pesos pasó a 20 pesos, con esta idea de que de esa manera se recauda más y el gobierno tiene dinero, idea que nosotros no compartimos.

Y así, pero en un tono, porque siempre ha asistido a las reuniones, me preguntó que por qué la polarización. Me confeso algo que no sabía, que veía las mañaneras, ese sí nos está viendo ahora, como muchos otros que ven las mañaneras. Yo no sé cómo es que aquí están pidiendo que ya no haya mañaneras, pero, en fin.

Que por qué la polarización, que si no pensaba —y esto en muy buenos términos, de forma respetuosa— que iba a quedar el país dividido, que iba yo a dejar al país dividido, que si no era mejor la unidad nacional.

Y le dije que no era polarización, que era politización, para empezar, porque cuantitativamente la mayoría de la gente estaba a favor de la transformación y que quienes no estaban a favor, aunque merecían todo nuestro respeto, eran una minoría. Y le mostré la encuesta anterior. Por cierto, no dimos a conocer la del jueves, pero alístenla para que la tengamos ahí.

Pero además le expliqué de que nosotros nos habíamos comprometido a llevar a cabo una transformación y que si no se llevaban a cabo los cambios en México el país no iba a tener viabilidad, que si no hubiésemos emprendido los cambios el país estaría en una situación muy crítica, muy lamentable, porque ya no se podía mantener el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, que era ya extremo y que para sacar adelante al país se necesitaba la transformación y que yo sabía que esa transformación que necesita México no la podía yo impulsar con el apoyo, como se está haciendo, de ciertos sectores.

Con mucha elegancia les dije que no íbamos a poder transformar al país con el apoyo de los empresarios, ni con el apoyo de los periodistas, ni con el apoyo de los intelectuales orgánicos, ni con el apoyo de la llamada clase política, ni con el apoyo de los del círculo rojo, que la opción era, o lo que habíamos decidido, era apoyar a la mayoría de los mexicanos, a los más necesitados, por dos razones:

Una de gran calado, la más profunda, por humanismo, que por eso sosteníamos la política de ayudar más a quien lo necesitaba más, que era una cuestión humanista y que tenía que ver con nuestras convicciones, que no había nada, nada, nada material más importante que el amor al prójimo, nada, ni todo el dinero del mundo ni todos los bienes materiales, la satisfacción que produce estar ayudando a la gente más humilde, a la gente más pobre, pero que esa era la parte esencial, pero que no sólo era eso, sino que los pobres eran leales, lo que no pasaba con otros sectores.

Estuvo muy buena la plática porque hablamos con toda franqueza. No les dije —porque todo esto con mucho cuidado, porque hay que respetar— no les dije lo que me comentó cuando vine aquí a ver la primera vez, una vez cuando ya era presidente electo, el licenciado Peña Nieto, que lo habían traicionado los de arriba, que les había dado todo y que le habían dado la espalda.

Y cuántos ejemplos hay de eso. ¿Ustedes saben que uno de los jefes de la intelectualidad orgánica, Aguilar Camín, era el principal promotor de Salinas? Fue el que aglutinó, acarreó a intelectuales que eran independientes y los volvieron del régimen, salinistas.

Resulta que se va Salinas, se pelea con Zedillo y, muerto el rey, viva el rey, traiciona a Salinas y apoya a Zedillo y así en Televisa, salinistas.

Viene el pleito Salinas-Zedillo.

¿En dónde publican la llamada de Raúl Salinas con su hermana diciendo de que Carlos sabía el por qué lo tenían a él preso? ¿En dónde la publican?

En Televisa.

¿Quién hace el libro del expediente del asesinato de Luis Donaldo Colosio?

Aguilar Camín.

Entonces, ¿un proyecto de transformación va a apoyarse en estos grupos?

No, sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

Entonces, le dije al señor Claudio que entendiera que no era un asunto personal, que yo tenía una tarea, una misión y que la quería yo cumplir. Que, dicho sea de paso, no es algo también que esté llevando a cabo sólo, tengo un equipo y son también millones de mexicanos que estamos trabajando juntos, pero me apoyan muchísima gente, mucha, mucha, mucha gente que le agradezco, que me tienen confianza, de esos que no se han decepcionado.

Hay uno o dos que dicen: ‘Ya me decepcioné’, pero una golondrina no hace verano. Y así como se han decepcionado algunos o que pueden estar decepcionados algunos porque imaginaban otra cosa, así han llegado muchísimos que no votaron por nosotros, que no estaban con nosotros y que se han ido convenciendo.

Y vamos a seguir haciendo labor de convencimiento por esto, porque si tenemos 70 por ciento de aceptación pues estamos hablando pues como de 55 millones de ciudadanos que apoyan y yo obtuve 31 millones de votos, quiere decir que ha ido aumentando el apoyo.

Pero todo esto debe saberse. Si no nos apoyamos en la gente, ¿ustedes creen que los de arriba van a respaldar un proceso de transformación?

Les comenté incluso esa vez que fui lo que habían hecho con el presidente Madero, cómo perteneciendo a su misma clase lo dejaron sólo y crearon las condiciones para su asesinato.

Y lo mismo —por eso tenía razón Cicerón, que la historia es la maestra de la vida— los hacendados porfiristas, los potentados de la época, militares porfiristas, la prensa porfirista, los intelectuales porfiristas y como el presidente Madero, un hombre bueno, no alcanzó o no pudo resolver el problema agrario, pues no contó con el apoyo de los campesinos, que era lo que le hubiese permitido resistir, una base social, pero como no dio ese paso se quedó en el aire y lo traicionaron. Entonces, para transformar es fundamental apoyarse en el pueblo.

Entonces, lo del círculo rojo, no. Y esto lo expreso también con toda sinceridad y franqueza, que nadie se sienta ofendido: siempre he dicho que no todo el que tiene es malvado, hay mucha gente que tiene empresas, que tiene recursos, que tiene dinero y que lo han hecho con trabajo, lo han hecho con esfuerzo, lo han hecho de conformidad con la ley, invierten, generan empleos, merecen respeto, yo estoy en contra de la riqueza mal habida, que es lo que más ha dañado a México, nada ha dañado más al país que la deshonestidad de gobernantes y de grupos de intereses creados.

Entonces, vamos a continuar.

Ya nada más como anécdota les cuento otra más de esa reunión. O mejor la dejamos para después, ¿no?

Vamos a buscar la forma de llegar a un entendimiento con las líneas aéreas. Hay varias opciones:

Una, que nos ayuden para que no se sature el actual aeropuerto teniendo espacios en el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, porque también es una especie de resistencia, aunque digan que no. Entonces, que nos ayuden con eso.

Lo otro es que es muy probable la creación de la línea aérea que va a manejar la Secretaría de la Defensa con una empresa que va a tener a su cargo los aeropuertos, algunos aeropuertos, el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, el aeropuerto nuevo de Tulum, el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Campeche, el aeropuerto de Palenque y otros aeropuertos, el Tren Maya y la línea aérea.

Ya tenemos el avalúo para que se le haga un planteamiento a los trabajadores de Mexicana para que se les compre el emblema, la marca Mexicana de Aviación. Ya se tiene el avalúo, me lo entregaron el fin de semana, no lo he podido revisar, pero aprovecho para —porque esto también sirve para tomar acuerdos— para que la secretaria del Trabajo, que ya está viendo este asunto, Luisa María Alcalde, empiece ya a ver si aceptan lo del avalúo y lo más pronto posible llegamos al acuerdo.

Víctor Martínez tiene el avalúo, que lo vean, que hablen con los directivos, con los trabajadores, los que están representando a los trabajadores y, si aceptan, antes de que termine el mes les entregamos su dinero y ya tendríamos el emblema, la marca y para el año próximo ya estaría operando. Se está viendo ya con Boeing, porque se van a alquilar aviones, ya se está trabajando en esto. Entonces, esa es una posibilidad.

Y la otra es lo del cabotaje, el que se permita que empresas aéreas extranjeras puedan traer pasaje y llevar pasaje a cualquier lugar del interior de país. Eso lo estamos dejando al final porque lo que queremos ver es que se haga un esfuerzo, convencer, no imponer nada, pero ya estamos tratándolo.

Muy bien. Ahora una compañera, pero… Acá está.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Para preguntarle si ya la Consejería Jurídica tuvo oportunidad de revisar lo que se aprobó en materia electoral, las leyes secundarias que se modificaron. Si han detectado algún punto que sea inconstitucional o si ya se descartaría la posibilidad de vetarla y se dejaría en manos de la Suprema Corte que la validara.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya está revisada. Me comentaban, tanto el secretario de Gobernación como la consejera jurídica, que va a quedar ya en firme la aprobación tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores este año. Y en febrero se hace el procedimiento de eliminación de los artículos o del artículo que habían introducido sobre la suma de…

INTERLOCUTORA: El de la vida eterna, así se conoce.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La vida eterna, sí. Eso es lo que se pensaba del PRI, que era eterno, del Prian, pero eso nadie en esta… Bueno, sí, el Prian.

INTERVENCIÓN: Entonces, ¿si se aprueba como está ahorita?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya está aprobado y queda pendiente nada más en febrero quitar eso, que ya están de acuerdo los legisladores.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo lo publican?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no sé. Y va a pasar, porque los adversarios van a ir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional, pero no hay, porque esa es tu pregunta, nada inconstitucional. Desde luego, va a ser la autoridad competente, en este caso la Suprema Corte, la que va a fallar.

Yo estoy muy contento porque no se salieron con la suya, de mantener los privilegios en el INE. Y estaban contentísimos, porque no se había reducido el presupuesto; los partidos van a seguir eligiendo a los funcionarios del INE, no el pueblo, como lo proponíamos nosotros; van a seguir habiendo 500 diputados y no 300, como lo proponíamos en la reforma, todo esto que ni siquiera se dieron cuenta los que empezaron a repetir como loros, con todo el respeto, de que el INE no se toca, ni sabían porque juegan mucho el dedo en la boca. Si por eso les molestan las mañaneras, porque quisieran manipular a sus anchas, sin que nadie les dijera nada.

Pero, a ver, que me diga la gente que participó en la marcha con el lema de que el INE no se toca, que me digan, en honor a la verdad, cuántos había leído la iniciativa de reforma constitucional. Les puedo adelantar que ni el uno por ciento.

Me acuerdo cuando… Bueno, pero se los llevaron.

Ahora que estuve, precisamente, con los empresarios se los comentaba: Ya no se dejen manipular, que ya no les jueguen el dedo en la boca, ustedes tienen posibilidad de tener información.

Está quedando muy claro de que es una reverenda mentira el que la gente humilde es la menos informada o la que ignora las cosas. No, no, no, hay doctores, es decir, de nivel posgrado, científicos, grandes escritores, con un desconocimiento de las cosas total, rotundo.

Entonces, esto de que si es constitucional o no, nosotros consideramos que no; de toda maneras, la Corte va a resolver.

INTERLOCUTORA: Presidente y también preguntarle, mañana, entiendo, se reúne con los senadores y se dijo que Ricardo Monreal no está invitado después del voto en contra. Usted ya ha dicho que no se le debe expulsar de Morena.

Pero también hace unos días Eduardo Ramírez, el senador, dijo que Monreal es el coordinador porque usted se los pidió. Entonces, si está posición ya debería dejarla el senador Monreal y tendría que tomarla otro senador que defienda los intereses de la 4T.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo no estoy a favor de las expulsiones, no.

INTERLOCUTORA: Pero ¿debe seguir siendo el coordinador de los senadores?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ellos lo deciden. Y a mí sí me gustaría que él siguiera porque, si no, nuestros adversarios van a hacer un escándalo. No, no, no.

Es que no pasa nada, ya cambió todo, un senador, un diputado ya tiene que cuidar su proceder o, como decía Juárez, tiene que pensar en su recto proceder. Ya no es aquello de que ‘yo hago lo que quiero’; pues sí, has lo que quieras, nada más que cuando vayas a pedir el voto de nuevo te van a hacer o te van a decir: ‘toma tu Champotón’. Así están las cosas. La verdad, es un momento estelar en la historia de México.

Y la invitación aquí es un agradecimiento a los que votaron a favor, porque lo otro ya lo hemos dicho, era la antidemocracia, es la antidemocracia, es avalar un instituto podrido, antidemocrático, violador de la Constitución, de las leyes, de los derechos humanos.

Nada más para que no digan que hablo sin pruebas, no me voy a ir a lo que nos hicieron en el 2006 ni en el 12, no, no, no, últimamente lo que hicieron: le quitaron la candidatura a Félix Salgado en Guerrero, le quitaron la candidatura al maestro Raúl Morón en Michoacán, por consigna, sin elementos. Les voy a recordar de que el INE les quita la candidatura.

Yo recuerdo muy bien cuando me iban a desaforar que lo estaban haciendo para que no apareciera yo en la boleta porque me iban a abrir un proceso judicial y, de acuerdo a la ley, si se tiene antecedentes penales no se puede participar.

Sin embargo, ya hay jurisprudencia, vamos a decir en organismos internacionales, en donde no se le puede quitar el derecho de participar a un ciudadano hasta que no haya una sentencia, pero bueno, aquí era que existiera un antecedente penal, que iniciara el proceso y que con eso ya no podía yo participar.

Bueno, en este caso del maestro Morón y de Félix sin antecedentes penales de nada, sin juicios, sencillamente los destituyen. Pero no sólo es eso, mandan la resolución al tribunal electoral y el tribunal dice: ‘No es posible que les quiten su derecho de participación; pueden ser sancionados, pero no les pueden quitar la candidatura’, eso es lo que ordena el tribunal al INE.

Como todo esto es pura faramalla, los capos de la política empiezan a moverse y regresa el INE al tribunal hasta con más sanciones, incluida la cancelación de las candidaturas; o sea, desobedecen por completo al tribunal y les quitan las candidaturas.

¿Quién defiende eso?

Pues sólo los transas, un verdadero demócrata no puede defender eso.

INTERLOCUTORA: Presidente, en otro tema quiero preguntarle de dos casos en materia de seguridad:

Uno sobre el secuestro que hubo hace unos días, ya informado por la propia Sedena, del coronel José Isidro Grimaldo, por parte del cártel Jalisco. Si ya se tiene noticias de él.

Y, dos, el asesinato de los hermanos Tirado aquí en la Ciudad de México y de su tío en las últimas horas. Le pregunto porque entiendo que hoy viene la jefa de Gobierno a las reuniones del Gabinete de Seguridad. Preguntarle qué informe le dieron.

Y también pedirle si mañana el canciller puede dar un informe sobre cómo se están preparando ante la eliminación del título 42 por parte de Estados Unidos porque se espera la llegada o el tránsito de migrantes que buscarían estar llegando justamente a territorio estadounidense.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, lo primero se está investigando, lo de Jalisco, la Secretaría de la Defensa está atendiendo este asunto. Cuando se tenga más información se va a hacer pública, ahora consideramos que es conveniente esperar.

Lo segundo que me preguntaste.

INTERLOCUTORA: Los hermanos Tirado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, informó la jefa de Gobierno sobre este tema y hoy van a dar a conocer lo sucedido.

INTERVENCIÓN: Se hablaba de que son tres personas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay detenidos, pero ya no quiero yo hablar más del caso porque corresponde al gobierno de la ciudad y van a informar el día de hoy. Pero acerca de que lo que me preguntas, sí hay detenidos.

¿Lo tercero?

INTERLOCUTORA: Si el canciller pudiera decirnos cómo se están preparando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana, que viene, sí, mañana.

PREGUNTA: ¿Se teme por la seguridad del coronel?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERLOCUTOR: ¿Se teme por la seguridad del coronel?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERVENCIÓN: ¿Se teme por la seguridad del coronel, sobre la vida del coronel?

INTERVENCIÓN: Qué está secuestrado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero se está haciendo una investigación y una búsqueda.

¿Quién sigue?

PREGUNTA: Presidente, muy buenos días.

Ahorita que hablaba usted de la importancia de las matutinas, representa mucho para nuestras comunidades indígenas. La ocasión anterior que estuve le manifesté la situación de la carretera Tejupan-Coixtlahuaca. Ahorita afortunadamente ya empezaron con tres kilómetros y medio de estos 20 kilómetros que representa la entrada a la mixteca, la entrada a los triquis, a los amuzgos, a los tacuates, a toda esta zona de Oaxaca y significa del desarrollo, 20 kilómetros únicamente que faltan, ya empezaron tres kilómetros y medio, eso es lo que va a hacer este año. Ojalá que su anuencia se puedan invertir más recursos para el próximo se puedan concluir estos 20 kilómetros de esta carretera.

Presidente, mi pregunta. Recientemente el Congreso del estado de Oaxaca aprobó mil millones de pesos para pavimentación de caminos a agencias municipales, continuando con su programa que usted inició respecto a las cabeceras municipales. Esto, aunque parece una cantidad estratosférica, para lo que se necesita Oaxaca y las agencias es relativamente poco, se puede pulverizar debido a las condiciones de ocho regiones. ¿Habría la posibilidad de que el gobierno federal aumente esta bolsa para pavimentación de caminos a agencias municipales?, que a veces son más grandes que los mismos municipios y que usted los conoce.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos comprometidos con la construcción de los caminos artesanales de mano de obra en Oaxaca y se está avanzando y vamos a cumplir el compromiso de que no quede ninguna cabecera municipal sin su camino pavimentado de concreto.

Pero, como tú lo mencionas, también hay agencias que están solicitando caminos. En algunos casos se les da respuesta con este programa y vamos a ver hasta dónde llegamos. No hay límite, sino es la capacidad que tengamos nosotros, que tengan las comunidades y el tiempo.

Voy a ir a Oaxaca pronto, voy a acompañar a Salomón Jara, que no he podido estar con él allá y vamos a tratar este asunto.

Claro que se están comunicando agencias porque de una cabecera municipal a otra se pasa por varias agencias y ya se benefician con el camino, incluso hay agencias que se hacen cargo de tramos de construcción.

Les adelanto que estamos haciendo el sendero, el camino, que me da mucho gusto, de Benito Pablo, el Camino Real —no me gusta eso mucho de ‘real’ para un republicano, pero así le llamaban— cuando salió de Guelatao a Oaxaca, por donde caminó.

Entonces, lo estamos haciendo, es un sendero, van a ser como 50 kilómetros. Se va a poder caminar, porque a la mitad, que es una zona boscosa, bellísima, va a haber unas cabañas, entonces 20, 25 kilómetros si se pueden caminar en cinco, seis horas. Pues como en seis, porque es subida, de Oaxaca a Guelatao, pero también se está pensando en bicicleta.

Entonces, ese camino lo están haciendo cuatro gobiernos municipales, por donde pasa el sendero y nos están ayudando mucho. Y está cargo de la presidenta municipal de Guelatao, la coordinación, aunque están participando otros presidentes municipales, otras autoridades tradicionales.

Y queremos, a ver si es posible, también si no, pues más adelante, inaugurarlo el 21 de marzo, si es posible; si no, después cuando se termine, pero ya se empezó.

Entonces, sí vamos a seguir trabajando en caminos, lo estamos haciendo y todo lo que se necesite. Sólo es cuestión del tiempo y de la capacidad de las comunidades, porque requiere de mano de obra y ellos también tienen sus actividades agrícolas, ellos se organizan bien. Pero se va a saber sobre eso.

INTERLOCUTOR: En cuestión de disponibilidad, presidente, usted sabe y conoce a mis paisanos oaxaqueños que están dispuesto, incluso a algunas agencias municipales, caso El Carrizal, en Tlaxiaco, ya empezó su camino y le hicieron un kilómetro con tres mil tequios únicamente. Ya esta convocatoria que usted hizo ha sido, la han escuchado y la están promoviendo ahí en Oaxaca, ojalá que eso no sea obstáculo para que se siga invirtiendo en caminos.

Otro punto de desarrollo que creo que es muy importante lo que usted acaba de decir y ojalá se pueda difundir por todo el estado o establecer, es el ecoturismo del que usted nos está hablando, gastronómico, textil, de senderos, que puede ser punto de desarrollo para el estado de Oaxaca.

Pero pasando a mi segunda pregunta, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una situación que me han pedido mucho que se lo manifieste es de un sector importante que casi no se ha tocado a nivel nacional, que sufrió mucho con la pandemia, que es el sector de los circos.

Estos principalmente lo que están pidiendo, el mundo circense, es que se le regrese la posibilidad de tener animales silvestres en sus instalaciones, una ley polémica que promovió el Partido Vede hace algunos años y que desafortunadamente llevó a los animales a espacios de Semarnat, que muchos de ellos murieron porque ya estaban acostumbrados a otro ritmo de vida y muchos de los circos saben e hicieron incluso mejores condiciones de vida para estos animales que los que les dio Semarnat después de que los confiscó.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues esto solamente con los compañeros, compañeras de Medio Ambiente, con María Luisa Albores vamos a que atienda esta petición.

INTERLOCUTOR: Tendría que hacer una reforma, presidente, legal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que hay opiniones encontradas, o sea, son temas polémicos, entonces hay que ver qué es lo mejor.

Los circos son en muchos casos la única posibilidad de diversión en los pueblos, o sea, quienes somos de pueblo sabemos lo que son los circos. A mi pueblo llegaban los circos y era una fiesta para los niños y para algo nunca visto porque era un pueblo, no había más que eso de vez en cuando y era motivo de diversión.

Tampoco llegaban muchos animales porque los circos que llegaban a mi pueblo eran lo más elemental, los payasos y trapecio, la magia y hasta ahí, a lo mejor un caballito o alguna cosa así, un poni, pero que yo me acuerde de un tigre o un león, no, un elefante no, eso ya fue, eso es ya con el Atayde Unión.

Pero al mismo tiempo a los defensores de animales hablan de que se les maltrata, entonces hay que buscar ahí la conciliación, escuchar a las partes, a ver si es posible llegar a un acuerdo, bajo qué condiciones, sobre todo el trato a los animales, que no haya maltrato, pero no dejarlo de ver.

El otro asunto que me plantean mucho en las giras es lo de los gallos, ese es otro tema, los galleros; y el otro asunto son las corridas. Entonces, todo esto que se vea y que se atienda a todos y que se busque lo mejor para la sociedad, para que todos estemos bien.

Es muy importante ya internalizar el cuidado de los animales, tenemos que pensar mucho en eso. Yo les comentaba que cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista, allá por 1977, el Centro Coordinador Indigenista Chontal, maya chontal, estaba en Nacajuca y ahí vivía yo en Nacajuca, ahí estuve seis años como director del INI, ahí aprendí a trabajar para los pobres desde entonces.

Y puse una frase en un mural que estaba también abandonado, estaba abandonado una escultura del maestro Pellicer y arreglé ahí el centro y la frase era de Marx y, si me acuerdo, palabras más, palabras menos, es ‘quien tenga como aspiración ser un animal —ya esto no aplicaría ahora, pero es Marx— quien tenga como aspiración ser un animal puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho’. Esa era la frase, es muy buena, pero ya ahora se ha descubierto que los animales tienen sentimientos, que no hay mucha diferencia con los sentimientos humanos y que merecen un trato especial.

Esto no sucedía antes, o sea, no teníamos esta consciencia, se ha ido avanzando en ese sentido.

Pero, bueno, tomamos en cuenta lo que planteas.

INTERLOCUTOR: Presidente, en torno a lo que se pudo hacer con el plan B de la reforma electoral, preocupó a los congresistas de Estados Unidos, pero aquí en México ¿hasta dónde esta situación que fue aprobada por el congreso va a beneficiar directamente al acceso a la libertad de expresión dentro del INE?

Yo soy una persona que no se me permite entrar a la junta distrital 06 en Tlaxiaco por varias justificaciones; dentro de ellas, que no somos un medio reconocido. Y así como eso, se limita la libertad de expresión.

Además, otro de los temas es: ¿hasta dónde se puede alcanzar que verdaderamente haya participación ciudadana para elegir, para votar y ser votado como lo marca la Constitución? Todavía hay algunas situaciones que por ahí no están muy claras. Por ejemplo, este recuadro que se lo he mencionado en otras ocasiones que tienen las boletas electorales para candidatos no registrados, ¿qué utilidad debe de tener o no debe de tener? y que había ya una puerta dentro de esta reforma que usted había planteado, sin en cambio nos quedamos en la incertidumbre de qué va a pasar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, la reforma que se aprobó tiene las limitaciones que establece la Constitución; sin embargo, yo creo que es un avance, un avance porque van a haber ahorros porque se va a evitar la compra del voto. Entonces, sí hay cuestiones importantes.

Y un asunto de principios. Es que el sostener ‘el INE no se toca’ era de una prepotencia extrema, eso del ‘INE no se toca’. Fíjense, sólo se usaba eso en los tiempos del presidencialismo, ‘al presidente no se le toca’ y se decía ‘no se puede tocar al intocable’.

El señor Emilio Azcárraga Milmo, que lo conocí y que tuve buena relación con él en el último tramo de su vida, por él entré a la televisión, por primera vez me hizo una entrevista el finado Jacobo Zabludovsky, muy interesante, la primera entrevista con Jacobo Zabludovsky grabada, no en vivo, me la hicieron como a las 12 del día y apareció en la noche como si fuese en vivo porque él se puso el mismo traje, por si había que pasarla al departamento de corte y confección daba tiempo.

Pero le agradezco mucho porque la primera vez, esto fue en el gobierno de Zedillo. Yo estaba por entrar a dirigir un partido. Y el finado Zabludovsky se portó bien, sobre todo después, cuando ya salió de Televisa, era de los pocos, no lo voy a dejar de repetir, que nos abría los espacios de radio.

Entonces, el señor Azcárraga decía que no se podía tocar al presidente, a la Virgen de Guadalupe y al Ejército y fíjense cómo han cambiado las cosas.

Bueno, pero venía de atrás esto. Hay algo que los jóvenes deben de saber: cuando los antiguos porfiristas, los defensores del antiguo régimen porfirista con los militares traidores a Madero lo detienen donde está el elevador antiguo, casi al entrar al despacho presidencial, donde está el salón, ahí lo detienen y dos de sus ayudantes… Hay una placa, incluso están los tiros, los impactos de bala, porque un militar lo agarra por el brazo y el ayudante del presidente Madero saca la pistola y le pega un tiro y lo que dice antes es: ‘Al presidente no se le toca’ y así está en la placa.

Entonces, a él lo matan, mueren dos de los ayudantes y mueren dos de los golpistas. Pero ahí detienen al presidente y ya lo bajan a la intendencia —que ahora ya rehabilitamos y se llama la Intendencia de la Traición, es un museo— y de ahí lo sacaron cinco días después para asesinarlo al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez.

Entonces, eso de que al ‘INE no se le toca’ pues ni que fuese el presidente Madero, ese sí es un Apóstol de la Democracia, pero a estos señores ¿qué tienen que ver con eso?, ¿dónde está su vocación democrática, su maderismo?, pero, en fin.

PREGUNTA: ¿Lo que dijeron los congresistas respecto a la reforma?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTELOCUTOR: ¿Lo que dijeron los congresistas americanos respecto a la reforma?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es una solicitud de informe al presidente, pero es que aquí el Reforma lo manipuló. Es que el Reforma es de lo más tramposo que puede haber, son muy deshonestos, directivos y escritores, muy deshonestos, mucha deshonestidad periodística e intelectual.

¿No pones cómo tituló el Reforma sobre este asunto?, que es de risa, pero no les importa hacer el ridículo, ya están acostumbrados, se regodean con el ridículo. Fíjense este titular, ‘Analiza Biden golpe al INE’. ¿Ustedes creen que Biden esté enterado de esto? Porque ya lo dijimos hace dos o tres días y no es para presumir, pero la mañanera llega a Estados Unidos. Puede ser que ahora sí ya sepa o haya pedido un informe de qué se trata, de qué hablaba el presidente de México.

‘Ordena Capitolio reporte. Analiza Biden golpe al INE’, o sea fast track, como dicen ellos, rápido, como si en el Capitolio y en la Casa Blanca no fuese como en Palacio, que las cosas caminan despacio.

¿Saben cuántos años lleva que le aprobaron al presidente Biden en el Congreso después de mucho tiempo su plan de desarrollo, de infraestructura en Estados Unidos?

Dos años.

¿Y creen que han hecho algo?

Nada, no y resulta que el Reforma ya está suponiendo que el Capitolio, el Congreso ordena y casi el mismo día o al día siguiente ya está el presidente Biden analizando el golpe al INE. Pero, en fin. ¿Cómo se imaginan…? Cómo no va a haber mañaneras.

Ya, terminamos contigo.

PREGUNTA: Dalila Escobar, de Proceso.

Primero preguntarle si se confirma el hecho de que el gobierno mexicano ya se pudo dar asilo a presidente de Perú, a Pedro Castillo, a cuántas personas o familiares pudiera haberse dado este beneficio en nuestro país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo que puedo comentarles es que ya se están haciendo los trámites para que un avión de la Fuerza Aérea traslade a mexicanos que están en el Perú, ya hay condiciones para que se pueda llevar a cabo este traslado, mañana lo va a explicar el secretario de Relaciones.

Lo otro, también él va a informarles, pero no hay hasta ahora más información.

INTERLOCUTORA: Es que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, había hecho ya esta confirmación, de que México ya otorgó el asilo y que se estarían iniciando ya estos trámites, es información que surge también allá en Perú, que se confirma allá.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero va a depender del presidente Castillo, porque él va a aprobarlo, a solicitarlo.

INTERLOCUTORA: ¿Todavía no se ha confirmado por parte de él a las autoridades mexicanas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se hizo una solicitud, pero se lleva a cabo un proceso, se le tiene que preguntar si él está de acuerdo, si él lo desea. Nosotros tenemos las puertas abiertas de México para el presidente de Perú, para su familia, para todos los que se sientan acosados, perseguidos en Perú, porque esa es nuestra tradición de política exterior.

INTERLOCUTORA: Preguntarle también en este sentido, en caso de que se diera ya el asilo, bueno, pues naturalmente en Perú quedaría, ya no estaría Pedro Castillo para que pudiera ser en todo caso reconocido como presidente de ese país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por eso es que hay que esperar, porque inicialmente sí hubo esa solicitud, pero las cosas cambian, hay un diferendo allá, algo que lamentamos mucho, sobre todo porque han perdido la vida hermanos peruanos, eso es lo que más lamentamos, lo que más nos preocupa, la represión y eso está cambiando las cosas.

Porque cuando él solicita, incluso que habla a la oficina para pedir que se le abriera la puerta de la embajada, pues no estaba la situación como lamentablemente está ahora. A él lo detienen sus propios guardias, algo que, pues es completamente ilegal porque, si no hay una orden de un juez, cómo se va a detener al presidente.

Entonces, pero luego decretan estado de emergencia y sale la policía y sale el ejército a las calles y empiezan a allanar domicilios y hay lamentablemente muertos. Entonces, ya es una situación distinta al inicio y ahora lo que se está pidiendo es que se convoque a elecciones.

Yo de manera respetuosa creo que eso es lo que más convendría para detener la confrontación, el método democrático, que sea el pueblo el que decida libremente, tanto la situación del Congreso como la situación en la Presidencia, que se convoque a elecciones pronto. Estoy seguro que, una vez que se haga el llamado a que se van a convocar a elecciones en el mediano plazo en corto o mediano plazo, se van a serenar los ánimos, porque ya va a haber una salida y la gente va a esperar a que lleguen las elecciones y van a poder elegir y se reestablece el orden democrático, la legalidad. No veo otra posibilidad.

Pero si están aferrados a que se va a mantener el Congreso, se va a mantener a la presidenta y que todo lo van a lograr con el uso de la fuerza, con la represión, pues va a haber mucho sufrimiento en el pueblo y mucha inestabilidad.

Había un general… ¿Cuál es la frase? ¿Y de quién es? Es un francés, creo que decía que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse en ellas. A ver, búscala. Es que aplica, como aplica en todos los casos donde se quiere imponer una dictadura, una tiranía o se quiere gobernar con la fuerza.

¿Qué pasó aquí en México?

La dictadura porfirista produjo la Revolución, esa es una enseñanza mayor. Son dos enseñanzas importantes para los jóvenes:

Una, que las dictaduras son subversivas y siempre conducen a rebeliones.

Y la otra lección es que las democracias sólo pueden tener éxito si atienden las demandas del pueblo y en correspondencia el pueblo apoya a los gobiernos democráticos.

A ver, la frase: ‘Con las bayonetas todo es posible, menos sentarse encima’. Es decir, se puede tomar el poder con las bayonetas, pero no se puede gobernar.

INTERLOCUTORA: Presidente, entonces tampoco se confirmaría esta ayuda, bueno, este asilo a la esposa e hijo de Pedro Castillo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, va a depender de lo que ellos decidan.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Acaba de anunciar el presidente de Perú que ya…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es lo que ella me pregunta, lo que pasa es que no sé.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, ella sí, pero falta conocer la opinión de los familiares y de Pedro Castillo. Eso mañana puede ser que se tenga más información.

INTERLOCUTORA: En un segundo tema, bueno, tiene que ver con lo que se ha planteado aquí en torno a la reforma electoral, a este llamado plan B y que como sabemos si en el Senado se había conversado por parte del secretario de Gobernación con algunos legisladores sobre algunos temas que podrían o no tener cabida, bueno, pues como sabemos en algunas de las discusiones de noche quisieron volver a meter este tema precisamente de la cláusula, bueno, de la transferencia de votos.

Pero también hay otro asunto que igual pudo, pasó de noche, que tiene que ver por parte de los legisladores aliados de Morena, no propiamente de Morena, pero sí de los aliados, que tiene que ver con el tema de los recursos que no se utilizaron en un año fiscal, que se pudieran guardar para poderlos utilizar después.

Ese es uno de los asuntos que también, entendemos, la iniciativa que usted envió no lo tenía incluido, en la iniciativa del Ejecutivo no estaba este asunto en torno al tema de los recursos.

Y le quiero preguntar respecto a este tema, si no considera que también tendría que revisarse, sobre todo cuando usted en otros en otros…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay que ver de qué se trata, porque pregunté y me dijeron que ya no estaba.

INTERLOCUTORA: Todavía en el Senado de la República, así como intentaron hacerlo con la cláusula, pudieron meterlo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, pues puede ser que ahora en el Senado se quite, si es hasta febrero, no le hace que nos lleve tiempo, o sea, porque todavía aplica para antes de la elección presidencial, tenemos tiempo.

Aquí lo importante es de que el asunto de fondo se trató, se discutió, la gente se enteró de los intereses que predominan en cuanto al INE y nosotros hicimos una propuesta, que además va a corresponder a la Corte resolver.

INTERLOCUTORA: Pero ¿por qué esperar a que sea la Corte la que resuelva, si había mencionado que se iba a revisar por parte del Ejecutivo todos los puntos que pudieran estar acordes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque a la Corte van los opositores, porque es un derecho que ellos tienen y como ellos están obcecados con que no se toque ni una coma de la legislación electoral, porque según ellos el INE es perfecto, no perfectible, es como el Castillo de la Pureza, entonces, van a ir a la Corte a que nos rechacen la ley, a que la declaren inconstitucional. Si hasta por menos de eso van a los jueces, casi todos los días están presentando denuncia, todos los días, pero pues es su derecho y nosotros no vamos a reprimir a nadie, ni va a haber ninguna acción coercitiva, no somos iguales.

Por ejemplo, lamentable lo de Ciro, realmente es lamentable, porque no se pueden hacer conjeturas. Por eso estoy pidiendo que se haga la investigación a fondo y que se exploren todas las hipótesis. Pero a ver, Ramos, Denise, López-Dóriga ¿qué dijeron cuando asesinan a una periodista en Chihuahua a mansalva?

INTERVENCIÓN: Miroslava Breach.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miroslava.

¿Qué dijeron cuando asesinan a un compañero periodista en Culiacán? ¿Hubo una manifestación así? ¿Qué dijeron cuando torturan en la televisión a Vallarta?

Nada.

¿Qué dijeron cuando censuraron a Carmen Aristegui? ¿Qué dijeron cuando censuraron y se tuvo que ir al exilio Gutiérrez Vivo, porque pidió asilo a Estados Unidos? ¿Dijo algo López-Dóriga, Ciro, Denise, Jorge Ramos?

No, no. Y que conste, van a tener siempre todo nuestro respeto. Y por lo que a nosotros corresponde, aunque lo saben, que les quede completamente claro de que nosotros no somos represores. Nosotros tenemos ideales, tenemos principios, venimos de una lucha en contra del autoritarismo.

Llegamos aquí para acabar con las injusticias y para hacer realidad las libertades y lo saben y por eso les recomendaría que ya no sigan haciendo el ridículo, porque no van a lograr nada; al contrario, se van a seguir hundiendo en el pantano de las mentiras, del hampa del periodismo porque, la verdad, es de lo más bajo aprovechar esta situación lamentable para hacer una campaña y culparme. No, no tengo problemas de conciencia.

Y vamos a seguir luchando, porque es una transformación que nos hace falta a todos y nos beneficia a todos, a ellos mismos, a sus familias. No se puede vivir con un régimen mafioso, no pueden gobernar México malhechores, corruptos, gentes sin escrúpulos, de malas entrañas, malos de Malolandia.

Bueno ya me voy. Adiós. Ya se acabó.

