Celiaquía: causas, síntomas y tratamiento

La enfermedad celíaca, a veces llamada celiaquía o enteropatía sensible al gluten, es una reacción del sistema inmunitario al consumo de gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno.

Si tienes enfermedad celíaca, comer gluten desencadena una respuesta inmunitaria en tu intestino delgado. Con el tiempo, esta reacción daña el revestimiento del intestino delgado e impide que éste absorba algunos nutrientes (malabsorción). El daño intestinal a menudo causa diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón y anemia y puede provocar complicaciones graves.

En los niños, la malabsorción puede afectar el crecimiento y el desarrollo, además de causar los síntomas que se observan en los adultos.

No existe cura para la enfermedad celíaca, pero para la mayoría de las personas, seguir una dieta estricta sin gluten puede ayudar a controlar los síntomas y promover la curación intestinal.

Síntomas



Los signos y síntomas de la enfermedad celíaca pueden variar ampliamente y difieren entre niños y adultos. Los signos y síntomas digestivos para los adultos incluyen los siguientes:

Diarrea

Fatiga

Pérdida de peso

Hinchazón y gases

Dolor abdominal

Náuseas y vómitos

Estreñimiento

Sin embargo, más de la mitad de los adultos con enfermedad celíaca tienen signos y síntomas no relacionados con el sistema digestivo, que incluyen los siguientes:

Anemia, generalmente por deficiencia de hierro

Pérdida de densidad ósea (osteoporosis) o reblandecimiento óseo (osteomalacia)

Erupción cutánea con picazón y ampollas (dermatitis herpetiforme)

Úlceras en la boca

Dolores de cabeza y fatiga

Lesión del sistema nervioso, incluidos entumecimiento y hormigueo en los pies y las manos, posibles problemas con el equilibrio y deterioro cognitivo

Dolor articular

Disminución del funcionamiento del bazo (hipoesplenismo)



Niños

Dermatitis herpetiforme

Cuándo debes consultar con un médico

Los niños con enfermedad celíaca son más propensos que los adultos a tener problemas digestivos, incluidos los siguientes:Náuseas y vómitosDiarrea crónicaAbdomen hinchadoEstreñimientoGasesHeces pálidas y con mal olorLa incapacidad de absorber los nutrientes puede causar lo siguiente:Retraso en el desarrollo de los bebésDaño al esmalte dentalPérdida de pesoAnemiaIrritabilidadBaja estaturaPubertad tardía.Síntomas neurológicos, incluido el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), problemas de aprendizaje, dolores de cabeza, falta de coordinación muscular y convulsionesLa intolerancia al gluten puede causar esta enfermedad de la piel que produce picazón y ampollas. El sarpullido generalmente ocurre en los codos, las rodillas, el torso, el cuero cabelludo y las nalgas. Esta afección a menudo se asocia con cambios en el revestimiento del intestino delgado idénticos a los de la celiaquía, pero la afección cutánea podría no causar síntomas digestivos.Los médicos tratan la dermatitis herpetiforme con una dieta sin gluten o medicamentos, o ambos, para controlar el sarpullido.Consulta al médico si tienes diarrea o malestar digestivo que dura más de dos semanas. Consulta con el pediatra si tu hijo está pálido, irritable o no crece, o tiene una barriga y heces con mal olor y voluminosas.Asegúrate de consultar al médico antes de probar una dieta sin gluten. Si suspendes o incluso reduces la cantidad de gluten que consumes antes de que te hagan la prueba para la enfermedad celíaca, puedes cambiar los resultados de la prueba.La enfermedad celíaca tiende a ser hereditaria. Si alguien en tu familia tiene la afección, pregúntale al médico si debes hacerte la prueba. Si tú o alguien de tu familia tienen un factor de riesgo para la enfermedad celíaca, como la diabetes tipo 1, consulta con el médico.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Shutterstock)

Factores de riesgo



La celiaquía tiende a ser más común en personas que tienen:

Un familiar con celiaquía o dermatitis herpetiforme

Diabetes tipo 1

Síndrome de Down o síndrome de Turner

Enfermedad autoinmunitaria de la tiroides

Colitis microscópica (colitis linfocítica o colagenosa)

Enfermedad de Addison

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Getty Images)

Diagnóstico



Muchas personas con enfermedad celíaca no saben que la padecen. Hay dos análisis de sangre que pueden ayudar a diagnosticarla:

Las pruebas serológicas buscan anticuerpos en la sangre. Los niveles elevados de ciertas proteínas de anticuerpos indican una reacción inmunitaria al gluten

Para descartar la enfermedad celíaca pueden usarse pruebas genéticas para antígenos leucocitarios humanos (HLA-DQ2 y HLA-DQ8).

Es importante hacerse la prueba de la enfermedad celíaca antes de probar una dieta sin gluten. Si eliminas el gluten de tu dieta, los resultados de los análisis de sangre podrían parecer normales.

Si los resultados de estas pruebas indican enfermedad celíaca, es posible que el médico ordene uno de los siguientes exámenes:

Endoscopia. Este examen usa un tubo largo con una cámara diminuta que se coloca en la boca y se pasa por la garganta (endoscopia superior) La cámara permite que el médico visualice el intestino delgado y tome una pequeña muestra de tejido (biopsia) para analizar el daño a las vellosidades

Endoscopia capsular. Este examen usa una cámara inalámbrica diminuta para tomar imágenes de todo el intestino delgado La cámara se encuentra dentro de una cápsula que ingieres y que es del tamaño de una vitamina A medida que la cápsula se desplaza a través del tracto digestivo, toma miles de fotografías que se transmiten a un grabador

Si el médico sospecha que tienes dermatitis herpetiforme, podría tomar una pequeña muestra de tejido cutáneo para examinarla bajo un microscopio (biopsia de piel).

Tratamiento



Una dieta estricta, libre de gluten para toda la vida es la única manera de controlar la enfermedad celíaca. Además del trigo, los alimentos que contienen gluten incluyen los siguientes:

Cebada.

Trigo burgol.

Trigo candeal.

Farina (crema de trigo).

Harina de Graham.

Malta.

Centeno.

Sémola.

Escanda (una forma de trigo).

Triticale.

Un dietista especializado en enfermedad celíaca puede ayudarte a planear una dieta saludable sin gluten. Incluso los restos de gluten en tu dieta pueden ser perjudiciales, aun si no causan signos o síntomas.

El gluten puede estar oculto en alimentos, medicamentos y productos no alimenticios, incluidos los siguientes:

Almidón modificado, conservantes y estabilizadores alimentarios.

Medicamentos con receta médica y de venta libre.

Suplementos vitamínicos y minerales.

Suplementos herbales y nutricionales.

Lápices labiales.

Pasta de dientes y enjuague bucal.

Obleas de comunión.

Pegamento para sobres y sellos.

Plastilina.

Eliminar el gluten de tu dieta reducirá gradualmente la inflamación del intestino delgado, haciendo que te sientas mejor y eventualmente sanes. Los niños tienden a sanar más rápido que los adultos.



Vitaminas y suplementos minerales

Atención de seguimiento

Medicamentos para controlar la inflamación intestinal

Tratamiento de la dermatitis herpetiforme

Celiaquía refractaria

Si tu anemia o deficiencias nutricionales son graves, el médico o el dietista te podrían recomendar que tomes suplementos, entre ellos:Las vitaminas y los suplementos generalmente se toman en forma de píldoras. Si tu aparato digestivo no puede absorber bien las vitaminas, el médico podría recetártelas en forma de inyección.Con un seguimiento médico regular, es posible asegurarse de que tus síntomas hayan respondido a una alimentación sin gluten. El médico controlará tu respuesta con análisis de sangre.Para la mayoría de las personas con enfermedad celíaca, una alimentación sin gluten permitirá que el intestino delgado sane. En el caso de los niños, esto suele llevar de tres a seis meses. Para los adultos, la curación completa puede tomar varios años.Si continúas teniendo síntomas o si los síntomas reaparecen, podrías necesitar una endoscopia con biopsias para determinar si el intestino ha sanado.Si tu intestino delgado está gravemente dañado o tienes enfermedad celíaca refractaria, el médico podría recomendarte esteroides para controlar la inflamación. Los esteroides pueden aliviar los signos y síntomas graves de la enfermedad celíaca mientras el intestino se cura.Se pueden utilizar otros fármacos, como azatioprina (Azasan, Imuran) o budesonida (Entocort EC, Uceris).Si tienes esta erupción cutánea, el médico podría recomendarte un medicamento como dapsona, que se toma por vía oral, así como una dieta libre de gluten. Si tomas dapsona, deberás hacerte análisis de sangre regulares para verificar si presentas efectos secundarios.Si tienes enfermedad celíaca refractaria, tu intestino delgado no sanará. Entonces, es probable que te tengan que evaluar en un centro especializado. La enfermedad celíaca refractaria puede ser bastante grave y actualmente no existe un tratamiento comprobado.

