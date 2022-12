Cáncer de cuello uterino: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina.

Varias cepas del virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual, juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer de cuello uterino.

Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas.

Puedes reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervical haciéndote pruebas de detección y recibiendo una vacuna que protege contra la infección por el virus del papiloma humano.

Síntomas



El cáncer de cuello uterino en un estadio temprano generalmente no produce signos ni síntomas.

Los signos y síntomas del cáncer de cuello uterino más avanzado incluyen:

Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre períodos o después de la menopausia

Flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener un olor fétido

Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales



Cuándo debes consultar con un médico

Solicita una cita con el médico si tienes cualquier signo o síntoma que te preocupen.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Europa Press)

Factores de riesgo



Los factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino incluyen los siguientes:

Muchas parejas sexuales. Cuanto mayor sea la cantidad de parejas que tienes —y cuanto mayor sea la cantidad de parejas sexuales de tu pareja—, mayor será tu probabilidad de contraer el virus del papiloma humano.

Actividad sexual a edad temprana. Tener relaciones sexuales a una edad temprana aumenta el riesgo de contraer el virus del papiloma humano.

Otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Tener otras infecciones de transmisión sexual, como la clamidia, la gonorrea, la sífilis y el VIH/sida, aumenta el riesgo de contraer el virus del papiloma humano.

Sistema inmunitario debilitado. Podrías tener más probabilidades de presentar cáncer de cuello uterino si tu sistema inmunitario está debilitado por otra afección de salud y tienes el virus del papiloma humano.

Tabaquismo. El tabaquismo está asociado con el cáncer de cuello uterino de células escamosas.

Exposición a medicamentos para la prevención de abortos espontáneos. Si tu madre tomó un medicamento llamado dietilestilbestrol (DES) durante el embarazo en la década de 1950, puedes tener un mayor riesgo de padecer un cierto tipo de cáncer de cuello uterino llamado adenocarcinoma de células claras.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Getty Images)

Diagnóstico





Análisis para detección

Diagnóstico

Estadificación

Tratamiento

Las pruebas de detección pueden ayudar a detectar el cáncer de cuello uterino y las células precancerosas que un día pueden convertirse en cáncer de cuello uterino. La mayoría de las pautas sugieren comenzar a realizar exámenes de detección para el cáncer cervical y cambios precancerosos a la edad de 21 años.Las pruebas de detección incluyen:Durante una prueba de Papanicolaou, el médico raspa y cepilla para tomar células del cuello uterino, que luego se examinan en un laboratorio para detectar anormalidades Una prueba de Papanicolaou puede detectar células anormales en el cuello uterino, incluidas células cancerosas y células que muestran cambios que aumentan el riesgo de cáncer cervicalLa prueba de ADN del virus del papiloma humano consiste en analizar las células recolectadas del cuello uterino para detectar la infección con cualquiera de los tipos de virus del papiloma humano que tienen más probabilidades de provocar cáncer de cuello uterinoHabla con el médico sobre las opciones de detección del cáncer de cuello uterino.Si se sospecha de cáncer de cuello uterino, es probable que el médico comience con un examen completo del cuello uterino. Se utiliza un instrumento especial de aumento (colposcopio) para verificar si hay células anormales.Durante el examen colposcópico, es probable que el médico tome una muestra de células del cuello uterino (biopsia) para realizar pruebas de laboratorio. Para obtener tejido, el médico puede utilizar lo siguiente:Si la biopsia por punción o el legrado endocervical generan preocupación, el médico puede realizar uno de los siguientes exámenes:Generalmente, esto se hace con anestesia local en el consultorioUna biopsia cónica se puede realizar en un hospital con anestesia generalSi el médico determina que tienes cáncer de cuello uterino, te harán más pruebas para determinar la extensión (etapa) del cáncer. La etapa del cáncer es un factor clave para decidir sobre tu tratamiento.Los exámenes de clasificación incluyen lo siguiente:Exámenes como radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y tomografías por emisión de positrones (TEP) ayudan al médico a determinar si el cáncer se ha diseminado más allá del cuello uterinoEl médico puede usar visores especiales para ver el interior de la vejiga y el recto



El tratamiento del cáncer de cuello de útero depende de varios factores, como el estadio del cáncer, otros problemas de salud que puedas tener y tus preferencias. Puede usarse la cirugía, la radiación, la quimioterapia o una combinación de las tres.



Cirugía

Radiación

Quimioterapia

Terapia con diana específica

Inmunoterapia

Cuidados paliativos (atención compasiva)

En la etapa inicial, el cáncer de cuello uterino suele tratarse con cirugía. La mejor operación para ti dependerá del tamaño del cáncer, su etapa y si te gustaría considerar quedar embarazada en el futuro.Las opciones pueden ser las siguientes:Es posible que pueda extirparse completamente un cáncer cervical muy pequeño con una biopsia de cono Este procedimiento consiste en cortar un trozo de tejido cervical en forma de cono, pero dejando intacto el resto del cuello uterino Esta opción puede hacer posible que consideres quedar embarazada en el futuroEn la etapa inicial, el cáncer de cuello uterino podría tratarse con un procedimiento de traquelectomía radical, que extirpa el cuello uterino y parte del tejido circundante El útero permanece después de este procedimiento, por lo que puede ser posible quedar embarazada si así lo deseasLa mayoría de los cánceres de cuello uterino en etapa temprana se tratan con una operación de histerectomía radical, que consiste en extirpar el cuello uterino, el útero, parte de la vagina y los ganglios linfáticos cercanos Una histerectomía puede curar el cáncer de cuello uterino en etapa temprana y evitar su recurrencia Pero la extirpación del útero hace que sea imposible quedar embarazadaLa histerectomía mínimamente invasiva, que consiste en hacer varios cortes pequeños en el abdomen en lugar de un corte grande, puede ser una opción para el cáncer de cuello uterino en etapa temprana. Las personas que se someten a una cirugía mínimamente invasiva tienden a recuperarse más rápidamente y a pasar menos tiempo en el hospital. Pero algunas investigaciones han encontrado que la histerectomía mínimamente invasiva puede ser menos efectiva que la histerectomía tradicional. Si estás considerando una cirugía mínimamente invasiva, habla de los beneficios y riesgos de este enfoque con tu cirujano.La radioterapia utiliza haces de energía de alta potencia, como los rayos X o los protones, para destruir las células cancerosas. La radioterapia a menudo se combina con la quimioterapia como tratamiento primario para los cánceres de cuello uterino localmente avanzados. También se puede usar después de la cirugía si hay un mayor riesgo de que el cáncer reaparezca.Se puede administrar radioterapia:Si no has comenzado la menopausia todavía, la radioterapia podría causar menopausia. Si consideras quedar embarazada después del tratamiento de radiación, pregúntale a tu médico acerca de las maneras de preservar tus óvulos antes de que comience el tratamiento.La quimioterapia es un tratamiento con medicamentos en el que se utilizan sustancias químicas para destruir las células cancerosas. Se puede administrar por vía intravenosa o en forma de pastillas. A veces se utilizan ambos métodos.Para el cáncer de cuello uterino localmente avanzado, con frecuencia se combinan dosis bajas de quimioterapia con radioterapia, ya que la quimioterapia puede aumentar los efectos de la radiación. Se pueden recomendar dosis más altas de quimioterapia para ayudar a controlar los síntomas del cáncer muy avanzado.Los tratamientos con medicamentos con diana específica se enfocan en debilidades específicas presentes dentro de las células cancerosas. Al bloquear estas debilidades, los tratamientos con medicamentos con diana específica pueden producir la muerte de las células cancerosas. La farmacoterapia con diana específica se combina generalmente con la quimioterapia. Podría ser una opción para el cáncer de cuello uterino avanzado.La inmunoterapia es una farmacoterapia que ayuda que tu sistema inmunitario combata el cáncer. El sistema inmunitario de tu cuerpo que combate la enfermedad podría no atacar el cáncer porque las células cancerosas producen proteínas que las células del sistema inmunitario no pueden detectar. La inmunoterapia funciona interfiriendo en ese proceso. Para el cáncer cervical, podría considerarse una inmunoterapia cuando el cáncer está avanzado y otros tratamientos no dan resultado.Los cuidados paliativos consisten en atención médica especializada que se centra en proporcionar alivio del dolor y otros síntomas de una enfermedad grave. Los especialistas en cuidados paliativos trabajan junto a ti, tu familia y tus otros médicos a fin de proporcionar un nivel de apoyo adicional que complemente tu atención continua.Cuando los cuidados paliativos se brindan con todos los otros tratamientos adecuados, las personas con cáncer pueden sentirse mejor y vivir más tiempo.Los cuidados paliativos provienen de un equipo de médicos, personal de enfermería y otros profesionales especialmente capacitados. Los equipos de cuidados paliativos buscan mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y la de sus familias. Esta forma de atención se ofrece junto con los tratamientos curativos o de otro tipo que puedas estar recibiendo.

Con información de Mayo Clinic

