Fístula rectovaginal: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Una fístula rectovaginal es una conexión anormal entre la parte inferior del intestino grueso (el recto) y la vagina. El contenido del intestino puede filtrarse a través de la fístula y permitir que los gases y las heces pasen por la vagina.

Una fístula rectovaginal puede ser consecuencia de:

Una lesión durante el parto.

Enfermedad de Crohn u otra enfermedad intestinal inflamatoria.

Tratamiento de radiación o cáncer en la zona pélvica.

Complicaciones después de una cirugía en la zona pélvica.

La enfermedad podría provocar un sufrimiento emocional y malestar físico, que pueden incidir en la autoestima y en la intimidad.

Si tienes signos y síntomas de una fístula rectovaginal, conversa con el médico, aunque te avergüence. Es posible que algunas fístulas rectovaginales cierren por sí solas, pero la mayoría necesita una reparación quirúrgica.

Síntomas



Según el tamaño y la ubicación de la fístula, es posible que tengas síntomas leves o problemas importantes con la continencia y la higiene. Algunos signos y síntomas de una fístula rectovaginal son:

Tránsito de gases, heces o pus desde la vagina

Secreción vaginal con mal olor

Infecciones vaginales o urinarias recurrentes

Irritación o dolor en la vulva, la vagina y la zona entre la vagina y el ano (perineo)

Dolor durante las relaciones sexuales



Cuándo consultar al médico

Diagnóstico

Consulta con tu médico si tienes algún signo o síntoma de una fístula rectovaginal. Una fístula puede ser el primer signo de un problema más grave, como una parte infectada llena de pus (absceso) o cáncer. Identificar la causa de la fístula puede ayudar al médico a determinar un plan de tratamiento.



Probablemente te hagan una exploración física y determinadas pruebas, según sea necesario en tu caso.



Exploración física

Pruebas para la identificación de fístulas

Tratamiento

El médico realizará una exploración física para intentar ubicar la fístula rectovaginal y detectar un posible tumor, una infección o un absceso. El examen médico consiste en inspeccionar la vagina, el ano y la zona entre ambos (perineo) con la mano, utilizando guantes.A menos que la fístula esté ubicada muy abajo en la vagina y sea claramente visible, es posible que el médico utilice un espéculo para observar la parte interior de la vagina. También puede que utilice un instrumento similar al espéculo, llamado «proctoscopio», que se inserta en el ano y el recto para detectar problemas.Durante el procedimiento, el médico puede extraer una muestra de tejido para hacer análisis de laboratorio (biopsia).Es posible que el médico no encuentre la fístula durante la exploración física. Puede ser necesario hacer otras pruebas para determinar la ubicación de una fístula rectovaginal y evaluarla. Estas pruebas también pueden ayudar al equipo médico a planificar la cirugía.Puede utilizarse un vaginograma o un enema baritado para determinar la ubicación precisa de una fístula en el recto superior Estas pruebas utilizan un medio de contraste para producir imágenes de rayos X de la vagina o del intestinoEsta prueba supone colocar un tampón en la vagina y luego inyectar un tinte azul en el recto Si el tampón se mancha de azul, significa que hay una fístulaLa exploración por tomografía computarizada del abdomen y la pelvis proporciona más detalles que las radiografías corrientes La exploración por tomografía computarizada puede servir para determinar la ubicación de la fístula e identificar su causaEsta prueba permite crear imágenes de los tejidos blandos del cuerpo La resonancia magnética puede mostrar la ubicación de la fístula, al igual que si hay otros órganos comprometidos y si existe un tumorEste procedimiento utiliza ondas sonoras para producir imágenes de video del ano y el recto El médico inserta un instrumento delgado con forma de varilla en el ano y el recto Esta prueba permite evaluar la estructura del esfínter anal y poner en evidencia lesiones relacionadas con el partoEsta prueba mide la sensibilidad y el funcionamiento del recto y puede aportar información acerca del esfínter rectal y de la capacidad de controlar el tránsito de las heces Esta prueba no sirve para ubicar fístulas, pero puede ayudar a planificar la reparación de una fístulaSi el médico sospecha que tienes enfermedad intestinal inflamatoria, es posible que te solicite una colonoscopia para observar el colon Durante el procedimiento, el médico puede tomar pequeñas muestras de tejido (biopsia) para su análisis en el laboratorio, lo que puede servir para confirmar la enfermedad de Crohn



Los síntomas de fístula rectovaginal pueden ser angustiantes, pero el tratamiento a menudo es efectivo. El tratamiento de la fístula depende de su causa, tamaño, ubicación y efecto en el tejido circundante.



Medicamentos

Cirugía

El médico puede recomendar un medicamento para ayudar a tratar la fístula o a prepararte para la cirugía:Si la zona alrededor de la fístula está infectada, es posible que te administren antibióticos antes de la cirugía Los antibióticos también suelen recomendarse a las mujeres con enfermedad de Crohn que tienen una fístulaEl infliximab (Remicade) ayuda a reducir la inflamación y curar las fístulas en las mujeres que tienen la enfermedad de CrohnLa mayoría de las personas deben someterse a una cirugía para que les cierren o reparen una fístula rectovaginal.Antes de poder realizar una operación, la piel y los demás tejidos alrededor de la fístula deben estar sanos y no deben presentar infección ni inflamación. Es posible que tu médico te recomiende esperar de tres a seis meses antes de someterte a una cirugía, para asegurarse de que los tejidos circundantes estén sanos y para ver si la fístula se cierra sin tratamiento.La cirugía para cerrar una fístula la pueden realizar un cirujano ginecológico, un cirujano colorrectal o un equipo conformado por ambos cirujanos. El objetivo es extraer el trayecto de la fístula y cerrar la abertura cosiendo el tejido sano. Las opciones quirúrgicas son las siguientes:La mayoría de las veces, no es necesario realizar una cirugía Pero podrías necesitarla si has sufrido un daño en los tejidos o si tienes cicatrices a causa de una cirugía o radioterapia anteriores, una infección actual o contaminación fecal importante, un tumor canceroso o un absceso Si es necesario realizar una colostomía, es posible que el cirujano espere de 8 a 12 semanas para reparar la fístula Por lo general, después de unos tres a seis meses y tras la confirmación de que se ha curado la fístula, se puede revertir la colostomía y restablecer el funcionamiento intestinal

Con información de Mayo Clinic

