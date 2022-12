Insuficiencia ovárica primaria: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

La insuficiencia ovárica primaria ocurre cuando los ovarios dejan de funcionar como deberían antes de los 40 años. Cuando esto sucede, los ovarios no producen cantidades normales de la hormona estrógeno ni liberan óvulos regularmente. A esta afección también se la llama insuficiencia ovárica prematura y suele provocar infertilidad.

A veces se confunde la insuficiencia ovárica primaria con la menopausia prematura, pero estas afecciones no son lo mismo. Las mujeres con insuficiencia ovárica primaria pueden tener períodos irregulares u ocasionales durante años e incluso pueden quedar embarazadas. Sin embargo, las mujeres con menopausia prematura dejan de tener períodos y no pueden quedar embarazadas.

Restablecer los niveles de estrógeno en mujeres con insuficiencia ovárica primaria ayuda a prevenir algunas complicaciones que ocurren como resultado del bajo nivel de estrógeno, como la osteoporosis.

Síntomas



Los signos y síntomas de la insuficiencia ovárica primaria son similares a los de la menopausia o la deficiencia de estrógeno. Por ejemplo:

Períodos menstruales irregulares o salteados, que pueden estar presentes durante años o presentarse después de un embarazo o después de dejar de tomar píldoras anticonceptivas

Dificultad para quedar embarazada

Calores

Sudores nocturnos

Sequedad vaginal

Ojos secos

Irritabilidad o dificultad para concentrarse

Disminución del deseo sexual



Cuándo acudir a un proveedor de atención médica

Si no tuviste tu período menstrual durante tres meses o más, consulta al proveedor de atención médica para determinar la causa. Puedes no tener tu período por varias razones, como el embarazo, el estrés o un cambio en la alimentación o en los hábitos de ejercicio, pero es mejor que se te evalúe cada vez que cambie tu ciclo menstrual.Incluso si no te importa no tener períodos, es aconsejable que consultes al proveedor de atención médica para averiguar cuál es la causa del cambio. Los niveles bajos de estrógeno pueden causar pérdida ósea y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca.

Factores de riesgo



Los factores que aumentan el riesgo de tener insuficiencia ovárica primaria incluyen los siguientes:

Edad. El riesgo aumenta entre los 35 y los 40 años. Aunque no es común antes de los 30 años, la insuficiencia ovárica primaria es posible en mujeres más jóvenes e incluso en adolescentes.

Antecedentes familiares. Tener antecedentes familiares de insuficiencia ovárica primaria aumenta el riesgo de sufrir este trastorno.

Cirugía ovárica. Las cirugías que implican los ovarios aumentan el riesgo de insuficiencia ovárica primaria.

Diagnóstico



En la mayoría de las mujeres los signos de insuficiencia ovárica primaria son escasos, pero el proveedor de atención médica puede sospechar la afección si tienes períodos irregulares o tienes problemas para concebir. El diagnóstico generalmente implica una exploración física, incluido un examen pélvico. Es posible que el proveedor de atención médica te pregunte sobre tu ciclo menstrual, si estuviste expuesta a toxinas, como quimioterapia o radioterapia y si alguna vez te sometiste a una cirugía ovárica.

También es posible que recomiende una o más pruebas para verificar:

Embarazo. Una prueba de embarazo detecta un embarazo inesperado si estás en edad fértil y no has tenido el período

Niveles hormonales. El proveedor de atención médica puede verificar los niveles de varias hormonas en la sangre, incluida la hormona estimulante del folículo, un tipo de estrógeno llamado estradiol y la hormona que estimula la producción de leche materna (prolactina)

Cambios de cromosomas o determinados genes. Es posible que te hagan un análisis de sangre llamado prueba de cariotipo para buscar cambios anormales en los cromosomas El médico también puede verificar si tienes un gen asociado con el síndrome del cromosoma X frágil llamado FMR1

Tratamiento



El tratamiento de la insuficiencia ovárica primaria generalmente se centra en los problemas que surgen debido a la insuficiencia de estrógeno. El proveedor de atención médica podría recomendar lo siguiente:

Terapia con estrógenos. La terapia con estrógenos puede ayudar a prevenir la osteoporosis, así como a aliviar los sofocos y otros síntomas de la insuficiencia de estrógeno Es posible que el proveedor de atención médica recete estrógeno con la hormona progesterona, especialmente si todavía tienes el útero Agregar progesterona protege el revestimiento del útero (endometrio) de los cambios precancerosos que podrían ser consecuencia de tomar solo estrógeno Es posible que la combinación de hormonas haga que tu período menstrual regrese, pero no restablecerá la función ovárica Según tu salud y preferencia, podrías recibir terapia hormonal hasta alrededor de los 50 o 51 años, la edad promedio de la menopausia natural En las mujeres mayores, a la terapia de estrógeno y progestina a largo plazo se la relacionó con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y cardiovascular y cáncer mamario Sin embargo, en las mujeres jóvenes con insuficiencia ovárica primaria, los beneficios de la terapia hormonal superan los riesgos potenciales

Suplementos de calcio y vitamina D. Ambos nutrientes son importantes para prevenir la osteoporosis y es posible que no obtengas la suficiente cantidad en tu dieta o por la exposición a la luz solar Tu proveedor de atención médica podría sugerir que se te haga una densitometría ósea antes de comenzar con los suplementos para obtener una medición de referencia Para las mujeres de 19 a 50 años, los expertos generalmente recomiendan 1000 miligramos (mg) de calcio al día mediante el consumo de alimentos o suplementos, lo que aumenta a 1200 mg al día para las mujeres de 51 años y mayores La dosis diaria óptima de vitamina D aún no está clara Un buen punto de partida para los adultos son 600 a 800 unidades internacionales (UI) al día, mediante el consumo de alimentos o suplementos Si tus niveles de vitamina D en la sangre son bajos, tu proveedor de atención médica podría sugerirte dosis más altas



Cómo enfrentar la infertilidad

No se ha demostrado que exista ningún tratamiento que recupere la fertilidad. Algunas mujeres y sus parejas buscan quedar embarazadas mediante la fertilización in vitro con óvulos de donantes. El procedimiento consiste en extraer óvulos de una donante y fecundarlos con esperma. Luego, el óvulo fecundado (embrión) se introduce en el útero.

Con información de Mayo Clinic

