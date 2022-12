Qatar 2022: Argentina y Países Bajos se miden para avanzar a Semifinales

Países Bajos y Argentina se juegan hoy su pasaje a Semifinal de FIFA - Mundial Catar 2022. El encuentro comienza a las 16:00 (hora Argentina) en Lusail National Stadium.

Con el cruce por un cupo a Semifinales, los seleccionados sudamericano y europeo reeditarán un enfrentamiento con historia en la Copa del Mundo. Será el sexto duelo que disputen en Mundiales de la FIFA.

En la primera etapa de la presente edición, la Naranja Mecánica se impuso como líder e invicta del Grupo A. Obtuvo 7 puntos, con dos victorias (frente a Senegal y Qatar) y un empate (con Ecuador), marcando 5 goles y recibiendo sólo 1. En Octavos de Final, superó 3-1 a los Estados Unidos gracias a los goles de Memphis Depay (9' 1T), Daley Blind (45' 1T) y Denzel Dumfries (35' 2T).

Desde el actual formato eliminatorio impuesto desde México 1986, la selección de Países Bajos pasó a Cuartos en sus últimas tres veces. En total, disputó en cuatro oportunidades esta instancia (2PG-1E-1P): 1994 (2-3 vs. Brasil), 1998 (2-1 a Argentina), 2010 (2-1 a Brasil) y 2014 (0-0 ante Costa Rica y victoria 4-3 por penales).

Su actual entrenador, Louis van Gaal, dirigió 11 partidos en la Copa del Mundo y no perdió ninguno (8PG-3PE). El estratega, que dejará su cargo y será reemplazado por Ronald Koeman, dirigió al seleccionado neerlandés en 63 partidos y registra 41 triunfos, 18 empates y sólo 4 derrotas.

Por su parte, la selección de Argentina llegó a Cuartos de Final al terminar primera en el Grupo C y vencer a Australia en Octavos por 2-1 (Lionel Messi (34' 1T) y Julián Álvarez (11' 2T)). Compartió zona con Arabia Saudita (derrota por 1-2) y con México y Polonia (sendos triunfos por 2-0). En las tres jornadas de la primera fase, anotó 5 goles a sus rivales y le convirtieron 2.

La Albiceleste jugó siete veces en Cuartos (2 victorias, 3 derrotas y 2 empates con triunfos por penales): 1966 (0-1 vs. Inglaterra), 1986 (2-1 vs. Inglaterra), 1990 (0-0 vs. Yugoslavia, triunfo 3-2 por penales), 1998 (1-2 vs. Países Bajos), 2006 (0-0 vs. Alemania, derrota 2-4 en los penales), 2010 (0-4 vs. Alemania), 2014 (1-0 vs. Bélgica).

Frente al combinado australiano, Lionel Messi celebró su primer gol en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo y llegó a 1.000 cotejos como futbolista profesional. El actual capitán, autor de 3 goles, 1 asistencia y 20 disparos en Qatar 2022, registra 9 tantos y quedó a un grito de Gabriel Batistuta con 10.

Julián Álvarez se sumó a la Pulga y a Hernán Crespo como los argentinos que anotaron goles en 2 partidos consecutivos de una Copa del Mundo en el siglo XXI. En tanto que Rodrigo De Paul es el argentino con más pases (391) y quites (20) en la presente competencia mundial.

El historial general entre ambos seleccionados cuenta con nueve enfrentamientos. Además de los cinco encuentros en la Copa Mundial de la FIFA (Alemania 1974, Argentina 1978, Francia 1998, Alemania 2006 y Brasil 2014), cuentan con cuatro duelos en amistosos internacionales (1974, 1979 -Copa 75° Aniversario de la FIFA-, 1999 y 2003).

Formación probable de Países Bajos

El equipo dirigido por Louis Van Gaal no tiene confirmada su formación, pero se estima que será 3-5-2 con Andries Noppert en el arco; Jurriën Timber, Virgil van Dijk y Nathan Aké en defensa; Denzel Dumfries, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Daley Blind y Davy Klaassen en el medio; y Memphis Depay y Cody Gakpo en la delantera.

Formación probable de Argentina

Por su parte, los conducidos por Lionel Scaloni saldrían a la cancha con una estrategia 4-3-3 con Emiliano Martínez bajo los tres palos; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña en defensa; Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en la mitad de cancha; y Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi en la delantera.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Antonio Mateu Lahoz.

Horario Países Bajos y Argentina, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

