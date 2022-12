Qatar 2022: Portugal juega en Octavos de Final ante Suiza

Portugal y Suiza se juegan hoy su pasaje a Cuartos de Final de FIFA - Mundial Catar 2022. El encuentro comienza a las 16:00 (hora Argentina) en Lusail National Stadium.

El partido entre el puntero del Grupo H y el segundo del Grupo G será el último de esta ronda de la Copa del Mundo.

Aunque perdió en los últimos minutos su duelo frente a República de Corea por 2 a 1, Portugal clasificó en primer lugar en un increíble cierre de grupo. Registró 6 puntos, convirtió 6 goles a sus rivales y vencieron su arco en 4 oportunidades. Sus triunfos fueron ante Ghana (3-2) y Uruguay (2-0).

Qatar 2022 es la octava edición para la selección portuguesa en la Copa del Mundo, certamen en el que logró su mejor performance en su estreno, Inglaterra 1966, cuando alcanzó el 3° puesto, tras superar a la Unión Soviética por 2 a 1. Volvió a disputar el tercer lugar en Alemania 2006 y perdió 3-1 ante el país anfitrión. En la última edición, Rusia 2018, el seleccionado lusitano fue eliminado en Octavos de Final.

Suiza está en Octavos de Final por tercera vez consecutiva en su historia. Necesitaba el triunfo y lo consiguió con un 3 a 2 ante Serbia, en un emocionante partido por el cierre de la fase de grupos.

Desde 1986, el seleccionado suizo jugó cinco compromisos en octavos y nunca pudo superarlos: Estados Unidos 1994 (derrota 0-3 vs. España), Alemania 2006 (0-0 y derrota en penales 0-3 vs. Ucrania), Brasil 2014 (derrota 0-1 vs. Argentina en el tiempo extra) y Rusia 2018 (caída 0-1 vs. Suecia).

Portugal y Suiza nunca se vieron las caras en la historia de los Mundiales. Sin embargo, cuentan con un parejo historial en Eliminatorias UEFA, UEFA Eurocopa, Clasificatorias a Eurocopa, Liga de las Naciones UEFA y amistosos: 25 enfrentamientos con 9 triunfos de los lusos y 11 de los alpinos (34 anotaciones para cada seleccionado). Empataron en 5 ocasiones.

Formación probable de Portugal

El equipo dirigido por Fernando Santos no tiene confirmada su formación, pero se estima que será 4-4-2 con Diogo Costa en el arco; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe y Raphaël Guerreiro en defensa; Bernardo Silva, William Carvalho, Rúben Neves y Bruno Fernandes en el medio; y João Félix y Cristiano Ronaldo en la delantera.

Formación probable de Suiza

Por su parte, los conducidos por Murat Yakin saldrían a la cancha con una estrategia 4-5-1 con Yann Sommer bajo los tres palos; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodrí­guez en defensa; Remo Freuler, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Djibril Sow y Ruben Vargas en la mitad de cancha; y Breel Embolo en la delantera.

César Ramos Palazuelos es el elegido para dirigir el partido.

Horario Portugal y Suiza, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory