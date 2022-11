Síndrome de úlcera rectal solitaria: causas, síntomas y tratamiento

El síndrome de la úlcera rectal solitaria es una enfermedad que se produce cuando se desarrollan una o más escaras (úlceras) en el recto. El recto es un tubo muscular conectado con el extremo del colon. Las heces pasan a través del recto al salir del cuerpo.

El síndrome de la úlcera rectal solitaria es un trastorno raro que aún no se conoce bien y, a menudo, se produce en personas que sufren estreñimiento crónico. El síndrome de la úlcera rectal solitaria puede causar sangrado y tensión en el recto durante las deposiciones. A pesar del nombre, las personas que padecen el síndrome de la úlcera rectal solitaria a veces desarrollan más de una úlcera rectal.

El síndrome de la úlcera rectal solitaria puede mejorar con hábitos de vida simples, como realizar cambios en la dieta y beber más líquidos. En casos graves, sin embargo, puede ser necesaria una cirugía.

Síntomas



Signs and symptoms of solitary rectal ulcer syndrome include:

Constipation

Rectal bleeding

Straining during bowel movements

Pain or a feeling of fullness in your pelvis

A feeling of incomplete passing of stool

Passing mucus from your rectum

Fecal incontinence

Rectal pain

However, some people with solitary rectal ulcer syndrome may experience no symptoms.



Cuándo debes consultar a un médico

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (Shutterstock)

Diagnóstico

Pide una cita con el médico si notas signos o síntomas que te preocupen.Varias otras afecciones pueden causar signos y síntomas similares a los del síndrome de úlcera rectal solitaria. En la cita, el médico puede recomendar pruebas y procedimientos para identificar o descartar otras causas que no sean el síndrome de úlcera rectal solitaria.



Es posible que te realicen una o más de las siguientes pruebas para diagnosticar el síndrome de úlcera rectal solitaria:

Sigmoidoscopia. Durante esta prueba, el médico inserta un tubo delgado y flexible con una cámara diminuta en el recto para examinar este órgano y parte del colon Si halla una lesión, el médico puede tomar una muestra del tejido para realizar análisis de laboratorio

Ecografía. Esta técnica de diagnóstico por imágenes usa ondas sonoras para crear imágenes El médico puede recomendarte una ecografía para ayudar a diferenciar el síndrome de úlcera rectal solitaria de otras afecciones

Otros estudios por imágenes. Tu médico puede indicar un estudio por imágenes llamado proctografía de defecación En este estudio, se inserta una pasta blanda hecha de bario en el recto Luego, una vez que defecas, expulsas la pasta de bario con las heces El bario aparece en las radiografías y puede revelar un prolapso o problemas con la función o coordinación muscular Los centros especializados pueden ofrecer una prueba similar llamada defecografía por resonancia magnética Esta prueba se realiza con una máquina de imágenes por resonancia magnética y proporciona una imagen en 3D del recto

Tratamiento



El tratamiento para el síndrome de úlcera rectal solitaria depende de la gravedad de la afección. Las personas con signos y síntomas leves pueden encontrar alivio a través de cambios en el estilo de vida, mientras que quienes tienen signos y síntomas más graves pueden requerir tratamiento médico o quirúrgico.

Cambios en la alimentación. Para aliviar el estreñimiento, es posible que recibas consejos para aumentar la fibra en tu dieta

Terapia del comportamiento. Quizás hagas mucha fuerza durante las deposiciones por costumbre La terapia del comportamiento puede ayudarte a relajar los músculos de la pelvis durante la evacuación intestinal Con una técnica del comportamiento, llamada biorretroalimentación, un especialista te enseña a controlar ciertas respuestas corporales involuntarias, como la tensión de los músculos del ano o del piso pélvico, durante la defecación La biorretroalimentación puede hacer que tomes más conciencia del esfuerzo que realizas y ayudarte a controlarlo

Medicamentos. Ciertos tratamientos como los esteroides tópicos, los enemas de sulfasalazina y la onabotulinumtoxina A (Botox) pueden ayudar a aliviar los síntomas de la úlcera rectal No obstante, estos tratamientos no funcionan para todos y algunos todavía se consideran experimentales

Los procedimientos quirúrgicos que se usan para tratar el síndrome de úlcera rectal solitaria son los siguientes:

Cirugía de prolapso rectal. Si tienes un prolapso rectal que causa síntomas, el médico puede recomendarte un procedimiento de rectopexia La rectopexia asegura el recto en su posición anatómicamente correcta

Cirugía para extirpar el recto. Una operación para extirpar el recto puede ser una opción si tienes signos y síntomas graves que otros tratamientos no han solucionado El cirujano puede conectar el colon a una abertura en el abdomen para que los desechos salgan del organismo (colostomía) Si te sometes a una colostomía, te colocarán un saco o una bolsa que se adhiere al abdomen para recolectar los desechos

Con información de Mayo Clinic

