New York Knicks gana a Detroit Pistons por 110-140

New York Knicks consiguió ganar frente a Detroit Pistons como visitante por 110-140 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Detroit Pistons cayeron derrotados en casa contra Cleveland Cavaliers por 94-102, por lo que tras el partido acumularon cuatro derrotas seguidas. Por su parte, los de New York Knicks también perdieron en casa con Memphis Grizzlies por 123-127. New York Knicks, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 10 partidos ganados de 21 jugados, mientras que Detroit Pistons, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con cinco victorias en 23 partidos disputados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de los jugadores de New York Knicks, tuvieron una diferencia máxima de 11 puntos (25-36) hasta finalizar con un resultado de 32-40. Después, en el segundo cuarto New York Knicks consiguió distanciarse en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 15-2 y tuvo una diferencia máxima de 16 puntos (54-70) durante el cuarto, el cual concluyó con un resultado parcial de 24-30. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 56-70 en el luminoso.

Durante el tercer cuarto los jugadores del equipo visitante aumentaron de nuevo su diferencia, llegaron a ir ganando por 31 puntos (75-106) hasta que terminó con un resultado parcial de 21-38 y un 77-108 de resultado global. Por último, en el transcurso del último cuarto Detroit Pistons logró aproximarse de nuevo en el electrónico, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 33-32. Tras todo esto, el partido finalizó con un resultado de 110-140 para los visitantes.

Durante el partido, destacó la participación de Julius Randle y Quentin Grimes, que consiguieron 36 puntos, cinco asistencias y siete rebotes y 16 puntos, dos asistencias y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Isaiah Stewart y Marvin Bagley Iii, con 19 puntos, una asistencia y cinco rebotes y 13 puntos, dos asistencias y siete rebotes respectivamente.

El siguiente choque de Detroit Pistons será contra Dallas Mavericks en el Little Caesars Arena. Por su parte, en el próximo partido, New York Knicks se enfrentará a Milwaukee Bucks en el Madison Square Garden.

