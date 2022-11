Mundial 2022: Argentina se juega su clasificación frente a Polonia

Polonia y Argentina se enfrentan mañana, a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Stadium 974. El partido corresponde a la fecha 3 del grupo C del torneo FIFA - Mundial Catar 2022.

Ambos seleccionados llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Y es que en el cierre de la fase de grupos, se juegan su boleto a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Polonia es el puntero del Grupo C con 4 puntos. El seleccionado de Czeslaw Michniewicz fue superior en el Education City Stadium y le ganó por 2-0 a la selección de Arabia Saudita, con goles de Piotr Zielinski (39' 1T) y Robert Lewandowski (36' 2T). En su primer duelo en el Mundial, habían empatado sin goles.

El delantero del Barcelona encontró revancha inmediata tras fallar un penal en el debut contra México, y sumó un gol y 1 asistencia contra los árabes. Es el primer jugador polaco que logra marcar y asistir en el mismo partido de la Copa del Mundo desde Janusz Kupcewicz, en Italia 1982. Además, encabeza la tabla general de presencias (136) y goles (77) en la selección europea.

La selección Argentina se recompuso al imponerse 2-0 ante México en el estadio Lusail Iconic. “La Scaloneta” había debutado con una sorpresiva derrota 2 a 1 frente a Arabia Saudita, pero los goles de Lionel Messi (18' 2T) y Enzo Fernández (41' 2T) le devolvieron la vida.

Con el 62% de la posesión del balón, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró el tan ansiado triunfo. “La Pulga” igualó a Diego Armando Maradona en cantidad de partidos y goles anotados en Mundiales.

Con ocho tantos, el actual capitán comparte el segundo puesto con “el Diez” y Guillermo Stábile, y quedó a dos gritos de Gabriel Batistuta con 10. En este partido, cumplirá 22 cotejos defendiendo la camiseta albiceleste y superará a Maradona en el récord argentino de más encuentros disputados en una Copa del Mundo.

Un dato que ilusiona: el seleccionado sudamericano siempre pasó de ronda tras perder el primer partido en una Copa del Mundo: 1974 vs. Polonia (2-3), vs. Bélgica 1982 (0-1) y 1990 vs. Camerún (0-1).

El historial favorece a la selección Argentina en sus cruces contra Polonia. En 11 partidos, tuvo seis triunfos, tres derrotas y los otros dos los terminó empatando. Además de los dos duelos mundialistas (Alemania 1974 y Argentina 1978), se enfrentaron en amistosos (1966, 1968, 1976, 1977, 1980, 1981, 1984, 1992 y 2011). Polonia se quedó con el último cruce por 2-1.

Horario Polonia y Argentina, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory