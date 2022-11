La conmovedora publicación de Kim Kardashian en Instagram que causó polémica

Kim Kardashian es una de las influencers que se consolidó gracias a Instagram. (Infobae)

No todo es glamour y escándalos en la vida de Kim Kardashian, la socialité estadounidense ha también ha usado sus fama y recursos para visibilizar varios temas sensibles. Aunque, en ocasiones, ni así puede librarse de la polémica.

Tal como lo hizo durante el Día de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes en Estados Unidos. La integrante más famosa del clan Kardashian celebró este día con un grupo de jóvenes presos del Campamento Kilpatrick, un centro correccional juvenil en California.

El encuentro fue compartido por Kim Kardashian en su cuenta de Instagram, en el que explicó que los jóvenes con los que convivió son los de mejor comportamiento, quienes están enfocados en reinsertar a la sociedad.

La modelo, empresaria y actriz no acudió sola al encuentro con los jóvenes encarcelados, lo hizo acompañada del jugador profesional de basquetbol, Tristan Thompson.

“Este año estoy muy agradecida por la gente que he conocido en todas las cárceles del país. Esta semana Tristan Thompson y yo tuvimos una inspiradora cena de Friendsgiving con los jóvenes encarcelados en el Campamento Kilpatrick”, escribió Kim Kardashian en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Estos jóvenes se han ganado su camino a este campamento modelo en Malibú por gran comportamiento. Muchos están en clases universitarias y han hecho grandes cambios en sus vidas. Mi parte favorita en nuestra cena fue dar vueltas a la mesa y escuchar cuáles son sus sueños y aspiraciones. No puedo esperar a verlos a todos hacerse realidad”.

La publicación fue bien recibida por la gran mayoría de sus más de 334 millones de seguidores en Instagram. Aunque hubo quien acusó a Kim Kardashian de “traidora” ya que Thompson no es cualquier jugador de basquetbol, sino que es la expareja de su hermana Khloe Kardashian, con quien tuvo dos hijos y terminaron de mal manera luego de una supuesta infidelidad del deportista.

Thompson también compartió las mismas fotografías en su cuenta de Instagram, publicación en la que escribió “Estos jóvenes han elegido una dirección positiva para crear cambios en sus vidas. Agradecido por la experiencia. Feliz Día de Acción de Gracias”.

El golpe de fama de Kim Kardashian

Kimberly Noel Kardashian, más conocida como Kim Kardashian, es una modelo, empresaria y socialité estadounidense nacida el 21 de octubre de 1980, en Los Ángeles, California.

La fama de Kim Kardashian comenzó a principios de los 2000, cuando acaparaba las portadas de distintas revistas, periódicos y medios en compañía de Paris Hilton, su amiga y también conocida socialité.

La amistad de Kim Kardashian con Paris Hilton era tal que apareció en distintas ocasiones en su reality show The Simple Life.

La fama de Kim Kardashian aumentó cuando se difundió una película íntima que grabó junto a su entonces pareja, el cantante Ray-J.

Fue entonces cuando Kim Kardashian, junto con sus hermanas y padres empezaron el reality show llamado Keeping Up with the Kardashians.

Desde entonces, Kim Kardashian ha lanzado marcas de maquillaje, accesorios, joyería, fragancias, entre los que destacan Skims y KKW Beauty, esta última valorada en alrededor de mil millones de dólares.

Kim Kardashian ha sido portada de la revista Forbes, que la consideró como una de las empresarias más codiciadas del mundo . En cuanto a portadas de revistas destaca también su aparición en Playboy, así como la famosa sesión fotográfica de Paper.

Kim Kardashian ha tenido un breve paso por la música, lanzando dos sencillos: «Jam», la cual tuvo fines benéficos pues sus ganancias fueron destinadas a St. Jude Children’s Research Hospital, un centro de investigación y tratamiento pediátrico centrado en las enfermedades catastróficas de los niños, en particular la leucemia y otros cánceres y «Shake».

Kim Kardashian ha tenido participaciones especiales en distintos programas y películas como CSI: NY, How I Met Your Mother, 2 Broke Girls, American Dad! y Saturday Night Live, entre otros.

Fuera del ámbito del espectáculo, Kim Kardashian se ha mostrado activa en la política estadounidense, incluso reuniéndose en distintas ocasiones con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En cuanto a su vida sentimental, Kim Kardashian se ha casado en tres ocasiones y divorciado la misma cantidad de veces.

Su primer matrimonio fue con el productor musical Damon Thomas, de quien se separó tras cuatro años de una tormentosa relación. El segundo fue el basquetbolista Kris Humphries, con quien tuvo un fugaz matrimonio de poco más de 70 días, aunque dejó un largo y cansado divorcio. El tercero y último fue el cantante Kanye West, el matrimonio más largo de Kim Kardashian con cinco años de duración.

