Ya juegan At. Chiriquí y CAI en el estadio San Cristóbal

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

At. Chiriquí no quiere lamentar otra caída: 0 a 4 finalizó su partido frente a San Francisco. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 3 fueron empate. No marcó goles 0 y ha recibido 8.

CAI viene de caer en su estadio ante Herrera por 2 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 derrotas, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

El local está en el décimo segundo puesto con 11 puntos (1 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 26 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (8 PG - 2 PE - 4 PP).

Formación de At. Chiriquí hoy

El equipo dirigido por Dayron Pérez plantea su juego con una formación 1-6-3 con José Cubilla en el arco; Javier Rivera en defensa; Rigoberto Aparicio, Raymond Barnes, Chamell Asprilla, Darío Wright, Josthin Armuelles y Brayan Vigil en el medio; y Erick González, José Bernal y Arnold Villarreal en la delantera.

Formación de CAI hoy

Por su parte, los conducidos por Franklin Narvaez se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con César Samudio bajo los tres palos; Jean Montenegro, Sergio Ramírez, Orman Davis, Luis Torres en defensa; Ángel Valverde, Héctor Hurtado, Rafael Aguila y Jorge Serrano en la mitad de cancha; y Víctor Ávila y Aldair McKenzie en la delantera.

Fuente de Nota e imagen: DataFactory