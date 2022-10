Always Ready visita a Universitario (Sucre) por la fecha 22

Desde las 19:30 (hora Argentina), Universitario (Sucre) y Always Ready se enfrentan hoy, en Estadio Patria, por la fecha 22 del torneo Bolivia - Torneo Clausura 2022.

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Universitario (Sucre) sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Royal Pari. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Always Ready viene de perder contra The Strongest por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidad, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 7 goles y recibieron 6.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 45 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (14 PG - 3 PE - 4 PP).

Carlos García será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 The Strongest 49 21 15 4 2 31 2 Bolívar 46 21 14 4 3 26 3 Always Ready 45 21 14 3 4 28 4 Nacional Potosí 39 22 12 3 7 5 12 Universitario (Sucre) 22 21 6 4 11 -19

Horario Universitario (Sucre) y Always Ready, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas

Colombia, México (México) y Perú: 17:30 horas

Nicaragua: 16:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory