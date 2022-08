Agenda de conciertos para el mes de septiembre en Perú

Eventos para todo el público, estos son los artistas que pisarán tierras peruanas. (Ilustración: Anayeli Tapia)

A un año de que se realizó el primer concierto presencial en Perú tras la pausa por la pandemia de coronavirus, la industria del entretenimiento ha ido reactivándose de a poco y este mes de septiembre no es la excepción, pues trae consigo a artistas de géneros diversos que pondrán a cantar a más de una persona.

Desde música rock, pasando por la salsa hasta llegar al género urbano, la lista de shows que se avecinan para este es larga, por lo que aquí traemos un listado de los artistas que están por tocar tierras peruanas para tener las fechas anotadas y no perder ningún detalle.

Awatiñas en concierto de gala

Fecha: 1 de septiembre

Lugar: Brisas del Titicaca Asociación Cultural

Hora: 20:00

Este evento, programado para el 2 de septiembre, fue reprogramado. Todos los asistentes serán reubicados de acuerdo al sector en el que compraron su entrada.

Elevation Worship en español con Edgar Aguilar

Fecha: 2 de septiembre

Lugar: Auditorio Revival, Lima

Hora: 19:00

El bailetonazo segunda edición

Fecha: 2 de septiembre

Lugar: Arena Bar, en Barranco, Lima

Hora: 19:00

EL BAILETONAZO 2DA EDICIÓN reúne por primera vez a los hermanos YAIPÉN, MAURICIO MESONES y SON TENTACIÓN en un mismo escenario en Arena Bar (Ex Barranco Arena).

Amén del Valle Fest

Fecha: 2 de septiembre

Lugar: Hacienda Don Jesús Urubamba

Hora: 17:00

Circo Mágico de Encanto

Fecha: 3 de septiembre

Lugar: Cine Teatro Puno

Hora: 15:30 y 17:30

Ven y festeja, con el mejor espectáculo infantil por primera vez en Puno, más de 20 artistas de los mejores circos, con música y teatro en vivo.

Salsa vs Cumbia

Fecha: 3 de septiembre

Lugar: Fronteras Unidas, Independencia, Lima

Hora: 14:00

1er Festival de Salsa vs Cumbia con artistas nacionales e internacionales como Bryan Arámbulo, Norlam La Melodía, Frankie Ruíz Jr, Dilbert Aguilar y La Tribu, Marco Antonio Guerrero y Antonio Cartagena. Además de artistas invitados: Laurita Pacheco y Kala Orquesta Internacional.

Homenaje a Radikal People con Jah Love e invitados

Fecha: 3 de septiembre

Lugar: Iglesia Familia con Propósito, en Miraflores, Lima

Hora: 18:00

“Homenaje a Radikal People”, un ministerio que dejó un legado de fe y pasión por las almas en las generaciones. Este evento benéfico propone una puesta en escena variada acompañada de grandes amigos y artistas invitados como Jah Love y su banda por primera vez en Perú, De La Cruz Reggae, Messias Reggae y Abraham MC.

La Verdad del Norte

Fecha: 3 de septiembre

Lugar: Cumbia Libre, Los Olivos, Lima (frente a Megaplaza)

Hora: 20:00

Celebra con nosotros la Gran Inauguración del local “Cumbia Libre” con la orquesta del momento La Verdad del Norte y sus éxitos “Ay corazón”, “Directo al corazón”, “Corazón de papel”, “Penas. Contaremos con la animación de Florcita Polo Campos.

Agua Marina 46 años llama de amor

Fecha: 3 de septiembre

Lugar: Explanada Olguín, en Santiago de Surco en Lima

Hora: 20:00

No te pierdas el aniversario de la institución musical más grande del Perú, también llamada como “El agua más rica”, un show impresionante con regalos para todos los asistentes.

Susan Ochoa

Fecha: 3 de septiembre

Lugar: Teatro Plaza Norte, en Independencia, Lima

Hora: 21:00

Susan Ochoa la voz de oro del Perú celebra por primera vez su aniversario, son 18 años de carrera artística empoderando a las mujeres, plasmándolas en varias de sus canciones.

Billy Idol

Fecha: 4 de septiembre

Lugar: Arena Perú

Hora: -

El músico de rock se ha lanzado a la promoción de su último álbum con The Roadside Tour, que incluye una parada por tierras peruanas.

Avril Lavigne

La cantante Avril Lavigne durante una presentación en Canadá. (REUTERS/Cole Burston)

Fecha: 5 de septiembre

Lugar: Arena Perú

Hora: 20:00

La cantante canadiense nominada ocho veces al Grammy y que ha vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo ha regresado a los escenarios para promocionar su última producción Love Sux tras 17 años de carrera artística.

El Rey León Live

Fecha: 6 y 7 de septiembre

Lugar: Teatro Municipal de Cusco

Hora: 18:45

“El Rey León” historia inspirada en la obra de William Shakespeare “Hamlet” narra la increíble relación entre un orgulloso rey, Mufasa, y su hijo, Simba, un ingenuo y curioso cachorro que debe luchar para encontrar su lugar en el ciclo de la vida. Traída por primera vez al Cusco en un Show de teatro nunca antes visto, dando vida a los personajes más queridos y divertidos, promete ser el Show de teatro más grande en la historia de Cusco.

Ciclo sinfónico

Fecha: 6 y 27 de septiembre

Lugar: Auditorio Santa Úrsula

Hora: 20:00 horas

Para el programa del 6 de septiembre estará Iagoba Fanlo en el chelo y Eduardo Farías en el piano. Para el 27 de septiembre se presentará Domenico Nordio en el violín.

Entre gustos y colores - Orquesta sinfónica de los cuatro suyos

Fecha: 7 de septiembre

Lugar: Teatro Municipal de Lima

Hora: 19:30

La Orquesta Sinfónica de los Cuatro Suyos pone sobre el escenario del reconocido Teatro Municipal de Lima un repertorio variado, donde el público asistente podrá disfrutar de los clásicos más conocidos y de nuestra cumbia peruana pero esta vez en un formato sinfónico. El reconocido artista nacional, Mauricio Mesones, será parte de este maravilloso concierto interpretando dos de sus temas más conocidos.

Noche de Valses y boleros

Fecha: 8 de septiembre

Lugar: Brisas del Titicaca Asociación Cultural, Lima

Hora: 20:00

Participan los hermanos Castro, Iván Cruz y Los Pikus.

Festival de la Cumbia Maestra

Fecha: 9 de septiembre

Lugar: El Huaralino Internacional

Hora: 17:00

Participan diversos artistas como William Pacherres, Claudia Portocarrero, Kassandra Chanamé, Aracely, Marcos Yacila, Aldair Armas, Ángelo Fukuy, Mathías Colmenares, Marco Antonio Guerrero, Lucho Cuéllar, victor Rentería, Geral García, Dilbert Aguilar y muchos más.

Brunella Torpoco

Fecha: 9 de septiembre

Lugar: Centro de Convenciones Scencia de la Molina

Hora: 19:00

La Scencia de La Molina se abre con la presentación estelar de la número 1 de la salsa, Brunella Torpoco & Orquesta, que junto a Son Tentación, Internacional Sabor y Zaperoko le pondrán ritmo a la noche.

DUKI

Fecha: 9 de septiembre

Lugar: Arena Perú, Santiago de Surco en Lima

Hora: 21:00

Líder indiscutido del movimiento urbano y figura con mayor trascendencia internacional, es el artista argentino más escuchado a nivel global y se prepara para su gran debut en Arena Perú.

DUKI encabeza la lista como uno de los 10 artistas argentinos más escuchados en el mundo. Su hit “Goteo”, se mantuvo 24 semanas en el puesto número 1 de Argentina y lideró los rankings de Latinoamérica acumulando más de 114 millones de views.

Recibió dos nominaciones a los Latin Grammys 2020 junto a Bad Bunny y Pablo Chill-E por su colaboración en “Hablamos Mañana” y en 2019 lanzó su primer álbum, “Super Sangre Joven”. En 2020 edita su EP “24″, que contó con la participación de referentes como Young Cister, Kidd Keo y Juicy J, entre otros.

DUKI se convirtió en el artista argentino más escuchado del 2021, posicionando también como el más escuchado a nivel mundial; con más de 12.7 millones de seguidores entre Instagram, Twitter y Tik Tok, Duki llega a Perú para una gran presentación en Arena Perú, confirmando las preferencias del público nacional que se ubica #4 en las escuchas por Spotify.

Ricardo Arjona

Ricardo Arjona durante una presentación en el Movistar Arena en Argentina. (Foto: Franco Fafasuli)

Fecha: 9 de septiembre

Lugar: La Pelouse del Jockey Plaza en Lima, Perú

Hora: 23:00

Ricardo Arjona vuelve a Perú con su nueva gira más esperada Blanco y Negro.

William Luna

Fecha: 9 de septiembre

Lugar: La Estación de Barranco, en Barranco, Lima

Hora: 22:30

William Luna ofrece un singular concierto en el que compartirá con sus seguidores lo mejor de su repertorio. En un ambiente íntimo, podrás escuchar y cantar temas como Niñachay, Linda Wawita, Vienes y te vas, y muchos más éxitos.

Max Castro

Fecha: 10 de septiembre

Lugar: Complejo Santa Rosa, en Santa Anita, Lima

Hora: 17:00

Max Castro, músico ayacuchano, festeja su 33 aniversario de carrera musical.

Festival Vivo por el Rock

Fecha: 10 de septiembre

Lugar: Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Hora: 11:00 - 00:00

Jesse & Joy

Fecha: 11 de septiembre

Lugar: Arena Perú

Hora: 20:00

El dúo mexicano Jesse & Joy después de casi tres años debido a la pandemia del covid-19, vuelve a los escenarios presentando su gira “CLICHES Tour 2022″ la cual comenzó en Estados Unidos, recorriendo 21 ciudades entre marzo y abril de este año, y llegará a nuestro país el 11 de septiembre en Arena Perú.

“Somos puros clichés andantes y en la música pasa muchísimo también, lo vemos todos los días a nuestro alrededor y nosotros mismos a la hora de escribir”, había expresado Joy en una reciente entrevista. “Quisimos ponerle ese nombre a la gira para también burlarnos un poco de la vida misma en el sentido de que todo es tan efímero”.

COLDPLAY

Chris Martin vocalista de Coldplay durante una presentación en el estadio Wembley en Londres en su más reciente gira. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Fecha: 13 de septiembre

Lugar: Estadio Nacional, Lima

Hora: 19:30

La banda liderada por Chris Martin logró hacer SOLD OUT en las primeras horas de la venta de sus entradas. Coldplay se presentará en tierras peruanas en compañía de Camila Cabello, quien ha sido su telonera durante el tour Music of the Spheres.

Marco Romero

Fecha: 15 de septiembre

Lugar: Centro de Convenciones Bianca en Barranco, Lima

Hora: 20:00

¡El cantante criollo de hoy Marco Romero vuelve a los escenarios junto a grandes invitados como Bartola, Cielo Torres, César Vega y Milena Warthon para hacernos vibrar en una noche única con su show “MI LUGAR BENDITO” donde recorrerá distintos ritmos peruanos para ponernos a bailar y cantar con las clásicas de siempre y nuevas sorpresas!

Amanda Portales

Fecha: 15 de septiembre

Lugar: Gran Teatro Nacional en San Borja, Lima

Hora: 20:00

La más grata noticia para el público seguidor de las canciones de la reconocida folclorista Amanda Portales “La Excelencia Artística”, es la realización de su esperado recital musical denominado: “La Leyenda…Vive”, significativo título para este concierto, debido a que en estos últimos tiempos la reconocen y presentan como: “La Leyenda Viva de la Música Andina Peruana”.

En esta ocasión, estará acompañada por los mejores músicos de nuestro folclor, coros de primera calidad, coreografías, hermosas danzas regionales; además de sus acostumbradas sorpresas artísticas. Estamos seguros que será un hermoso, colorido, impresionante, vibrante, mágico… espectáculo, que una vez más pondrá en alto nuestra rica identidad cultural; haciendo uso de la excelente infraestructura (luces, sonido, pantalla, escenarios movibles…de altísima calidad) y respaldo profesional del Gran Teatro Nacional.

Es otra nueva oportunidad para disfrutar este gran concierto con toda la familia, no hay excusa para no asistir a este bello espectáculo, único e imperdible, como solo ella está acostumbrada a presentarnos.

Jorge Gatto, el show de los iracundos

Fecha: 16 de septiembre

Lugar: Centro de Convenciones Bianca en Barranco, Lima

Hora: 20:00

Las 8 de la noche con “El Show de Iracundos, con Jorge Gatto” y el estilo inconfundible de las canciones románticas que marcaron una época en la década de los setentas y ochentas.

El emotivo espectáculo se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Bianca, de Barranco, ubicado en la avenida Grau 135.

Jorge Gatto es el sucesor elegido por el recordado líder de “Iracundos” Eduardo Franco para reemplazarlo. Estuvo al frente de la legendaria banda uruguaya por muchos años junto a grandes músicos y amigos con quienes trasmitió inolvidables éxitos a través del tiempo; luego decidió iniciar su camino de manera independiente. A través de su voz se popularizó el tema: “Con la misma moneda”.

Jorge Julio Gatto Bell fue convocado en setiembre de 1988 por el líder de “Iracundos”, Eduardo Franco, entonces convaleciente por una grave enfermedad, para que lo reemplazara en actuaciones pactadas en Argentina.

El motivo por el cual fue designado como el sucesor de la estrella de la música en Uruguay fue el increíblemente parecido timbre de voz que ambos tenían. La semejanza fue la esperanza de continuidad del grupo.

En este concierto estará como invitado especial Ronald Hidalgo JUAN GABRIEL y Koky Salgado de la hora del lonchecito.

Covi Quintana

Fecha: 16 de septiembre

Lugar: La Estación de Barranco, en Barranco, Lima.

Hora: 22:30

Covi Quintana se presenta en La Estación de Barranco en un concierto íntimo. La artista recientemente nominada al Latin Grammy 2021 en la Categoría “Mejor Álbum Cantautor” cantará por primera vez en vivo su más reciente disco “Mañana Te Escribo Otra Canción” y todos sus éxitos.

El TRI de Alex Lora

Alex Lora durante una presentación en México. (PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM)

Fecha: 17 de septiembre

Lugar: Explanada Parqué de la Exposición

Hora: 17:00

En el tour Que chingón se suman bandas como Amén, Mar de Copas, Zen, Olaya, Sound of System, La Nueva Invasión, Daniel F, 6 Voltios.

Recordando los 90s

Fecha: 17 de septiembre

Lugar: Fronteras Unidas, Independencia en Lima

Hora: 17:00

¡Prepárate a vivir una nueva experiencia, un Festival a tu medida amante de los noventas! Participan artistas como La Bouche, Netzweek, King África, DJ Dero, 20 Fingers, y más.

Eva Ayllon

Fecha: 17 de septiembre

Lugar: Centro de Convenciones Bianca, en Barranco, Lima

Hora: 22:00

Eva Ayllón vuelve con su espectáculo “Un Bolero Un Vals” acompañada de su marco musical donde –como adelanta el nombre del show- mezcla el vals y el bolero. Mejor dicho, un género le responde al otro. Las mesas son compartidas y hay consumo mínimo en el local.

Folclore de alto nivel

Fecha: 18 de septiembre

Lugar: Centro de Convenciones Bianca, en Barranco, Lima

Hora: 13:00

Se presentarán Reyder Rodríguez, Ronny Manchego, Milena Warthon y Luciano Quispe.

Brunella en el aniversario de Radiomar

Fecha: 18 de septiembre

Lugar: Complejo de Santa Rosa en Santa Anita, Lima

Hora: 14:00

La única radio salsera del Perú, está de fiesta. Más de 10 horas de pura salsa. BRUNELLA TORPOCO / ORQ BEMBÉ / SON TENTACIÓN / COMBINACIÓN DE LA HABANA / ANTONIO CARTAGENA / WILLY RIVERA / ALVARO ROD / ZAPEROKO / WILMER CARTAGENA / LOS CONQUISTADORES DE LA SALSA / KATE CANDELA y CAMAGÜEY. ¡No te lo puedes perder! Separa tu BOX y goza con la Salsa de Hoy y Salsa de Siempre.

Piaf! The Show

Fecha: 18 de septiembre

Lugar: Gran Teatro Nacional en San Borja, Lima

Hora: 15:00 y 20:00

Primavera Fest

Fecha: 18 de septiembre

Lugar: Parque de la Exposición, en Lima

Hora: 17:00

Estarán presentes Eva Ayllón, Antología, Río. Prepárate a disfrutar del más espectacular concierto por la llegada de la estación más alegre del año. Una combinación Musical que deleitará tus oídos y te hará vibrar de emociones. PRIMAVERA FEST un concierto de colores para que lo disfrutes en pareja, en familia y amigos.

Jhayco

Fecha: 22 de septiembre

Lugar: Arena Perú, al costado de Jockey Plaza

Hora: 21:00

Jhay Cortez planea más de una decena de conciertos por Latinoamérica como parte de su gira titulada Timelezz 2022, que contempla shows en Colombia, Perú, Paraguay, Argentina, Chile y Bolivia.

XI Festival Internacional de la Canción de la Amazonía

Fecha: 22 al 24 de septiembre

Lugar: Estadio Max Agustín, Iquitos, Mayne

Hora: 17:00 horas

El FICA vuelve a su escena en su onceava edición en donde se espera que 15 mil almas se reúnan cada uno de los tres días para disfrutar del evento.

Maluma

El cantante antioqueño, Maluma. (@Maluma_Updates)

Fecha: 23 de septiembre

Lugar: Jockey Club - La Pelousse

Hora: 20:00

El cantante Maluma pisará tierras peruanas para promocionar su más reciente producción musical Papi Juancho “Maluma World Tour”.

Generaciones del amor volumen 1 y 2

Fecha: 23 y 24 de septiembre

Lugar: Centro de Convenciones Bianca en Barranca, Lima

Hora: 22:00

Generaciones del Amor " llegan a Bianca de Barranco para revivir toda la historia del cancionero romántico del Perú y mundo que se convirtieron en tradición para todos los amantes de la música del recuerdo. Cuatro artistas leyendas, que siguen presentes de generación en generación que harán de su noche un viaje al pasado.

Nuestro querido HOMERO DEL PERÚ, con sus mejores canciones ganadoras de viña del mar, entre ellas: Un Pañuelo y una flor, Tu propia Telaraña, Contra viento y marea, entre otras; esa misma noche nos deleitarán la Banda Peruana de Rock y nueva ola, que harán vibrar a grandes y chicos “LOS DOLTONS” con sus mejores éxitos como El último beso, Tema el amor, Espérame, Nila, y muchas otras canciones que perduran en el tiempo, también nos acompaña el gran “SANDRO” de Yo Soy en la voz de Tony Cam, con sus mejores temas como " Rosa, Rosa” " Mi Amigo el Puma” y la magia que sólo este artista puede tener en cada una de sus interpretaciones y no puede faltar nuestro querido “DYANGO” de Yo Soy en la voz de “Jairo Tafur” nuestro cantante y productor Peruano, también ganador de la Temporada 25 de Yo Soy, con temas como “el primer beso”, “nostalgias”, “cuando quieras donde quieras” y también presentando su nuevo sencillo producido por Jordi Llunas (hijo de Dyango) el tema titulado “Si hubiera sido yo”.

Festival de Salsa Sensual

Fecha: 24 de septiembre

Lugar: Arena Perú - Explanada Olguín

Hora: 15:00

En este histórico festival se presentarán grandes artistas como es el caso de Willie González, Tony Vega, Viti Ruiz, David Pabón, Jhony Rivera, Ray de la Paz, Paquito Acosta, Hildemaro, Oscar Quesada, Lalo Rodríguez, Pedro Brull; así como la revelación de República Dominicana “El Salsero de Ahora”, Alex Matos.

Tres grandes en concierto

Fecha:24 de septiembre

Lugar: Teatro Plaza Norte, Independencia de Lima en Perú

Hora: 19:30

Tres campeones de “Yo Soy”, se presentan, en una gran noche; Carlos Burga “JOSÉ JOSÉ”, Ronald Hidalgo “JUAN GABRIEL” y Tony Cam “SANDRO”. Todos Acompañados de Grandes Músicos (en vivo). Show especial, de tres horas.

Myke Towers

Fecha: 24 de septiembre

Lugar: Arena Perú en Santiago de Surco en Lima

Hora: 21:00

Nominado en la categoría Artista del Año de los Latin American Music Awards 2022, Myke Towers se posiciona con una exitosa y reconocida carrera que suma, además, 8 nominaciones a Premios Lo Nuestro 2022.

Con 28,2 millones de escuchas mensuales en Spotify, 9.1 millones de suscriptores en YouTube y apenas 2 álbumes (“Easy Money” 2020 – “Lyke Myke” 2021) Myke Towers se ha convertido en uno de los favoritos de la música urbana.

Cantante, rapero y compositor portorriqueño, comenzó desde muy niño a desarrollar su afición por la música. Su talento y el desarrollo de una carrera sostenida en el tiempo le ha permitido colaborar con grandes estrellas de la música como a Nicki Nicole y Rochy RD (“Ella No Es Tuya”), Sebastián Yatra (“Pareja Del Año”), Farrukko (“Oh Mama (Premium)”), Micro TDH (“El Tren”), Luis Fonsi (“Bésame”), Daddy Yankee y Jhay Cortez (“Súbele El Volúmen”) y Camila Cabello y Tainy (“Oh Na Na”). Una de sus últimas colaboraciones ha sido para la canción “Te Fuiste” de Enrique Iglesias, y que forma parte del último álbum del español.

Salsa para infieles

Fecha: 25 de septiembre

Lugar: Palmeras Festival en Independencia, Lima

Hora: 17:00

Participan David Pavón, WilliwGonzález, Lalo Rodríguez.

Luciano Pereyra

Fecha: 29 de septiembre

Lugar: Arena Perú en Santiago de Surco, Lima

Hora: 21:00

Luciano Pereyra regresa a los escenarios presentando nuevo álbum y nuevo show con su Tour “De Hoy En Adelante”. Lleva 14 álbumes editados, más de 1 millón de discos vendidos y millones de reproducciones en plataformas digitales.

Cantó junto a grandes artistas internacionales como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Lucero, Luis Fonsi, Lang Lang, entre otros. Ganador de múltiples Premio Gardel y dos nominaciones al Premio Latin Grammy.

Noche Estelar

Fecha: 30 de septiembre

Lugar: Centro de Convenciones Scencia de La Molina, Lima

Hora: 19:00

Este viernes 30 de Setiembre nos preparamos para una “Noche estelar con Brunella Torpoco”, un show inolvidable junto a Combinación de la Habana, Son Tentación, Zaperoko y Kate Candela, más de 6 horas de show para disfrutar.

Marc Anthony

En la imagen, el cantante estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony. (EFE/Jose Miguel Caviedes/Archivo)

Fecha: 30 de septiembre

Lugar: Estadio San Marcos en Lima, Perú

Hora: 20:00

Marc Anthony regresa a Perú como parte de su gira por América Latina titulada “Viviendo Tour 2022″. El artista con más de 30 años de trayectoria sigue manteniéndose sólido entre las preferencias del público salsero.

Efecto rebote

La Mosca Tsé-Tsé durante un concierto en el Jardín de la Cerveza, Perú. (Archivo Infobae)

La pandemia de coronavirus complicó la sobrevivencia de la industria del entretenimiento a principios del año 2020, lo que llevó a la gran mayoría de artistas a cancelar sus giras mundiales, dejando sin ingresos a las compañías organizadoras de eventos masivos.

Sin embargo, el panorama pinta mejor este año de acuerdo con Luis “Hippie” González, el gerente general de Teleticket, quien aseveró en una entrevista realizada por El Comercio Perú que en el 2022 se esperan “rebotes”.

El representante de Teleticket, una de las empresas que organiza eventos de entretenimiento, señaló que hay un aumento notorio en la necesidad de las personas por asistir a un evento, pues la cifra de “sold out” en lo que va del año es superior a lo visto en años anteriores.

Según González, desde que Soda Stereo se presentó en Perú no se veía un doble sold out, cosa que sí ha pasado este año con Coldplay, Bad Bunny y Daddy Yankee.

Cabe apuntar que este año artistas de la talla de Marc Anthony, Juanes, Avril Lavigne, Mon Laferte, J Balvin, entre otros realizarán conciertos en Perú.

