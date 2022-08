Cuál es la película más popular en Netflix Argentina este día

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Netflix, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Netflix Argentina:

1. Mis dos vidas

En la víspera de su graduación de la universidad, la vida de Natalie se bifurca en dos realidades paralelas: en una de ellas, queda embarazada y debe enfrentar los desafíos de ser una madre joven en su Texas natal; en la otra, se muda a Los Ángeles para emprender su carrera profesional. A lo largo de ambas vivencias en la flor de sus veinte años, Natalie experimenta el amor transformador, la devastadora desilusión y se redescubre a sí misma.

2. Turno de día

Tiene una semana para reunir el dinero necesario para pagar las clases y el dentista de su hija. Pero ganarse la vida como cazador de vampiros cada vez es más arriesgado.

3. Angry Birds 2: La película

Vuelven a la carga Red, el pájaro de color rojo con problemas de mal genio y sus amigos Chuck, el pájaro amarillo hiperactivo y Bomb, el pájaro negro muy volátil. En esta segunda parte, los pájaros protagonistas y los intrigantes cerdos de color verde llevarán su conflicto a un nuevo nivel. Y es que, aparecerá una nueva y malvada villana: Zeta, un pájaro que vive en una isla helada. Cuando Zeta lance una bola de hielo sobre la isla en la que se encuentran Red y compañía, nuestros protagonistas tendrán que hacer frente a esta nueva amenaza.

4. Los Ladrones: la verdadera historia del robo del siglo

Through candid interviews, the perpetrators of Argentina's most notorious bank heist detail how — and why — they carried out the radical 2006 operation.

5. River Runs Red

Cuando el hijo de un juez es asesinado por dos policías y el sistema les deja libres, un detective veterano descubre unos archivos incriminatorios. El detective y el juez aunarán fuerzas con otro padre afligido para conseguir justicia.

6. Corazones malheridos

Una aspirante a música y un marine a punto de irse a Irak deciden casarse por conveniencia. Pero una tragedia pronto convierte su relación falsa en algo muy real.

7. Código Emperador

Un agente de inteligencia español encargado de prevenir ataques terroristas descubrirá que otra unidad de su mismo servicio está involucrada en actividades ilegales. Cuanto más investigue, más se verá atrapado en un mundo de corrupción que lo obligará a cruzar la línea roja.

8. 1917

Nos encontramos en el año 1917. La Guerra Mundial amenazaba con cambiar, para siempre, el orden mundial. Ante la amenaza que se cernía, Estados Unidos decidió entrar en el conflicto con el objetivo de desequilibrar la balanza que caracterizaba a la contienda.

9. Ted Bundy. En la mente del asesino

Basado en transcripciones de la vida real extraídas de conversaciones entre el analista del FBI Bill Hagmaier y el asesino en serie Ted Bundy que tuvieron lugar entre 1984 y 1989, No Man of God detalla la complicada relación que se formó entre los dos hombres durante los últimos años de Bundy en el corredor de la muerte.

10. Royalteen: El heredero

Cuando empiezan a surgir sentimientos entre el príncipe Karl Johan (Mathias Storhøi), Kalle para los amigos y la recién llegada Lena (Ines Høysæter Asserson), esta se siente encantada, pero también es escéptica y por muchas razones. Kalle es un príncipe amigo de las fiestas y un habitual de la prensa rosa y los blogs de cotilleos, uno de ellos publicado por la propia Lena de forma anónima hasta que la descubrieron. Lena es dolorosamente consciente de que salir con el futuro rey podría dejarlos en una situación imposible y no le ha contado ni a Kalle ni a nadie un secreto aún mayor, que también es el motivo de que se fuera de su ciudad natal.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. ( REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Según con los últimos registros dados a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil suscriptores, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en 11 años. Algunas causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming proyecta que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Durante el confinamiento, Netflix Party fue una opción para acercar a la gente con sus seres queridos. (Infobae)

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

