Este es el precio del kilo de tortilla en 53 ciudades de México

En el último año ha sido más complicado para las familias llevar las tortillas a la mesa debido al incremento en sus precios. (Ilustración: Jovani Pérez)

La tortilla es el alimento mexicano por excelencia que no puede faltar en la mesa y prueba de ello es que en las zonas urbanas el consumo diario de tortilla al día llega a seis tortillas, mientras que en las zonas rurales la cifra se eleva a ocho tortillas, según estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La tortilla, especialmente la de maíz, es un símbolo de tradición cuando se habla de la cocina mexicana, y aunque actualmente las máquinas elaboran toneladas de éstas en las tortillerías, en muchas regiones sigue siendo todo un proceso manual.

Ya sea enrollada, tostada, al estilo totopos, con sal, con guacamole, acompañando un asado, la tortilla de maíz es la base de la alimentación de la mayoría de los mexicanos y tal es su importancia que está incluida en la canasta básica alimentaria.

Sin embargo, datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) deja ver que el precio de este producto ha ido en aumento en lo que va del año en diversas regiones del país.

En este panorama, te traemos la lista de precios de las tortillas de maíz en las principales ciudades del país al corte del 10 de agosto:

Ciudad de México

La inflación ha provocado que los principales insumos para la elaboración de tortillas hayan subido de precio y, por ende, se vende más caro este alimento en tortillerías. (Getty Images)

El precio promedio en las tortillerías de la capital mexicana es de $20.00 pesos por kilo y se ha mantenido así desde que hubo un incremento a finales de marzo de 2022. El valor es el mismo cuando se habla de los establecimientos en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Al hablar sobre el precio en autoservicios se tiene que en la Ciudad de México se encuentra en $13.63 pesos; el precio es mayor cuando se considera el área conurbada, pues se eleva a $14.10 pesos el kilo.

Toluca

En las tortillerías de esta región mexiquense el kilogramo de tortillas ha registrado un aumento de dos pesos, por lo que actualmente se encuentra en $17.00 pesos; mientras en autoservicios se oferta en $14.17 pesos.

Monterrey

En Monterrey las personas adquieren el kilo de tortilla en $21.00 pesos y en la Zona Metropolitana se encuentra en un promedio de $21.11 pesos.

Monterrey también también enfrenta cambios en el precio de la tortilla en lo que va del año: ha pasado de $19.88 pesos a principios de enero a $20.50 y $20.75 pesos en febrero para luego pasar a los $20.88 pesos en marzo hasta llegar a la barrera de los $21.00 pesos.

Sobre el precio en autoservicios, la tortilla de maíz se vende en $14.23 pesos.

Guadalajara

En la capital jalisciense el kilo se vende en $22.00 pesos en tortillerías; se trata del precio más alto desde que aumentó cuatro pesos a principios del mes de marzo.

En cuanto al precio en autoservicios, el producto hecho a base de maíz se encuentra en $12.90 pesos por kilo.

Otras variaciones en tortillerías

Las tortillas son el elemento principal en la alimentación de los mexicanos. (Getty Images)

En Tapachula, Chiapas, el kilo de tortilla experimentó un alza de $1.33 pesos, con lo que ahora se vende hasta en $21.33 pesos; asimismo, en Ciudad Obregón, Sonora, las tortillerías elevaron el precio del kilo de este alimento de $22.33 pesos a $23.00 pesos; mientras que en Veracruz pasó de $20.75 pesos a $21.00 pesos.

La única baja que hubo fue en Culiacán, en donde hubo un descenso de hasta tres pesos al pasar de $25.00 a $23.00 pesos.

La más barata y la más cara

De acuerdo con la información de la SNIIM, la tortilla más barata se encuentra en la capital de Puebla, en donde se adquiere a $14.15 pesos el kilogramo.

En contraste, las tortillerías que ofrecen dicho alimento más caro son: Hermosillo, con $27.67 pesos el kilo que registró un aumento; Acapulco, en $27.00 pesos; Mexicali, que con una reciente alza llega a $25.86 pesos; mientras que en Nogales y Tampico se oferta en $25.00 pesos.

Sobre los precios en autoservicios, la más barata se encuentra en Tlaxcala, con $10.30 pesos; seguido de Veracruz con $10.70 pesos y Mérida y Campeche con $10.80 pesos mientras que la más cara se ubica en Saltillo, Coahuila, en donde se vende en $18.00 pesos el kilogramo.

La información del SNIIM se obtiene de una encuesta representativa en 53 ciudades del país basada en una muestra de 384 tortillerías y 120 tiendas de autoservicio, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5 por ciento. Los precios son actualizados los lunes, miércoles y viernes (días hábiles) de cada semana.

Precio nacional promedio en tortillerías: $20.99 pesos

Precio nacional promedio en autoservicios: $13.65 pesos

A continuación el listado completo:

Aumento de la tortilla a la vista

La tortilla podría tener un aumento en su precio durante el mes de agosto en diversos establecimientos (como ha sucedido en Toluca), así lo ha alertado la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, lo que sería un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores.

De acuerdo con un comunicado firmado por el ingeniero Rubén Montalvo Morales, presidente de dicha Cámara, la alza afectaría de manera diferente según se trate de la región, pero la variación sería de entre uno y dos pesos, ocasionando por ejemplo que sólo en la Ciudad de México el kilo de tortilla se dispare hasta los 22 pesos.

Esta situación sería el resultado de un aumento en los insumos y recursos necesarios para elaborar la tortilla de maíz, señaló la Cámara Nacional, quien también lanza un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a no aseverar que el kilo de este alimento puede venderse por menos de 15 pesos.

“Habrá un incremento de mil 250 pesos por tonelada de harina, es decir 48 por ciento más, lo cual aunado al 100 por ciento en aumento en el costo de la tonelada de maíz, que se ha producido desde el inicio de la pandemia a la fecha, compromete aún más a nuestro sector, esto sin dejar de lado los incrementos en nuestros demás insumos”, se lee en el documento compartido a través de su página de Facebook.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el consumo anual de tortillas puede llegar a los 56.7 kilogramos por persona mientras que en las zonas rurales la cifra se eleva a los 79.5 kilogramos, no obstante, ante las recientes alzas en el precio, cada vez es más difícil llevarlo a la mesa.

Inflación y “fake tortillas”

La textura, el aroma, los colores, el sabor y el establecimiento son puntos importantes a considerar para no caer en las fake tortillas. (REUTERS/Edgard Garrido)

En el mes de julio de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.74% respecto a la quincena anterior, por lo que la inflación general anual se ubicó en 8.15%, su punto más alto en 21 años.

Entre los componentes que más afectados resultaron fueron las mercancías; alimentos, bebidas y tabaco; y los productos agropecuarios.

En este contexto, en estados como Durango, Coahuila y Sinaloa se han comenzado a detectar tortillas falsas, elaboradas con otros ingredientes y de baja calidad.

Según los Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla, para evitar caer en la adquisición de estas “fake” tortillas se recomienda comprar en tortillerías plenamente autorizadas.

Además, otras formas de identificar una mala tortilla son: que estén elaboradas con olotes o harina de maíz y no con maíz nixtamalizado; si el agua usada no es potable; maquinaria no adecuada o sucia; sabor dudoso, color distinto al habitual; debe ser resistente y fácil de manipular, no frágil; aroma y textura distintos.

