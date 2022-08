“No me meto con sus esposas ni sus hijos”: el mensaje de AMLO a sus rivales políticos y otros temas de la mañanera

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, pues hoy sí les vamos a quitar un poco de tiempo, ya vamos a buscar la manera de compensarlo, puede ser mañana, pasado, que no tengamos asuntos que tratar y que sólo sean preguntas y respuestas, pero ahora queremos exponer sobre la salud, es martes.

Y al mismo tiempo darles a conocer lo que se viene haciendo en el plan antinflacionario; qué se está haciendo para enfrentar, como se dice y es correcto, la carestía; qué estamos haciendo para detener, frenar la inflación y que no se afecte la economía popular. Ese es el propósito y vamos a escuchar todas las acciones que hemos venido aplicando, llevando a cabo.

Entonces, comenzamos con salud, con el doctor Jorge Alcocer.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes.

En el Pulso de la Salud, hoy, 2 de agosto, seguimos comunicando los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Por ello, el maestro Zoé Robledo presentará el seguimiento de la convocatoria permanente del reclutamiento y contratación de médicos especialistas.

Veremos que las vacantes se encuentran distribuidas en 949 hospitales y que las regiones con mayor concentración de pobreza son las más necesitadas. También informará de los avances en Nayarit, Tlaxcala y Colima. Finalmente, dará a conocer las acciones de primer contacto Semar, IMSS-Bienestar en localidades remotas de la península de Baja California.

Y en otro tema, el doctor Hugo López-Gatell mostrará que al inicio de la semana epidemiológica 31 continúa la disminución de los casos registrados por la pandemia y la política de vacunación en nuestro país.

Muchas gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos.

Como todos los martes, en el Pulso de la Salud informamos sobre los avances del Plan de Salud para el Bienestar. La semana pasada presentamos esta segunda Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación Médicos y Médicas Especialistas, son 10 mil 495 vacantes; hemos tenido una respuesta hasta el día de ayer de 472 especialistas interesados en algunas de estas plazas.

Como lo hemos comentado, a partir de ahora el primero en iniciar el procedimiento es el primero en tener oportunidad de concluir en una contratación y una base para esa posición. Seguimos invitando a médicos y médicas especialistas a ingresar a medicosespecialistas.gob.mx.

Y el dato que acaba de comentar el doctor Alcocer tiene que ver justo con eso, el total de las vacantes que se están ofertando por parte de todas las instituciones están ubicados en 949 hospitales y esos hospitales están ubicados, localizados en 560 municipios; de estos 560 municipios, 303 presentan algún nivel entre medio y alto de pobreza, según los datos de Coneval.

Entonces, efectivamente, ¿dónde los necesitamos? En donde más los necesita la población, en hospitales que se encuentran en municipios a veces apartados, pero que tienen una enorme necesidad de contar con médicos especialistas.

La siguiente, para empezar la revisión de los estados, en el caso de Nayarit, como ya se ha señalado, tiene un 100 por ciento de la operación tanto en el segundo y el primer nivel de atención.

En médicos especialistas estamos con una cobertura del 77 por ciento, de 476 médicos que ya están allá en Nayarit, de los 620 que son necesarios.

Y también ya el 100 por ciento en los procesos de basificación, hay personas que solamente están ya en espera de que se les entregue su base.

El 100 por ciento de las unidades de primer y segundo nivel han recibido ya capacitación también.

Y en infraestructura y acciones de dignificación, el total de la inversión que se va a ejercer este año es de 237 millones de pesos, son 51 millones destinados a las unidades de segundo nivel, a los hospitales, ya con un avance del 95 por ciento y 219 unidades de primer nivel que han sido intervenidas, esto por parte del Insabi, que tiene un avance del 57 por ciento.

El nivel de abasto de recetas es del 94 por ciento.

Y al momento tenemos mil 942 equipos habilitados, muchos de ellos reparados o que se les suministraron consumibles.

Y también 415 equipos que ya fueron distribuidos esta semana pasada: 276 fonodetectores de latidos, 87 básculas, tanto con estadímetro, como electrónicas, cardiotocógrafos, en fin. Y acaba de sesionar el Fonsabi para la adquisición del resto del equipo que nos hace falta en Nayarit.

En el caso de Tlaxcala tenemos también ya el 100 por ciento de las unidades con presencia del programa, tanto los hospitales como los 195 centros de salud.

En la cobertura de especialistas, estamos al 75 por ciento. Hay muchas de estas vacantes que están justamente en la jornada nacional de contratación para el caso de Tlaxcala.

Y el proceso de basificación al 93 por ciento con 978 personas que ya están en alguna etapa de su basificación.

El 100 por ciento del personal en los hospitales ha sido capacitado y el 76 por ciento en el primer nivel de atención.

En infraestructura y acciones de dignificación de espacios, la inversión es de 174 millones de pesos, tanto en las unidades de segundo nivel, 66 millones de pesos que se han invertido en los hospitales y 50 unidades de primer nivel con 108 millones de pesos que está ejerciendo el Insabi.

El nivel de abasto de medicamentos en Tlaxcala es del 94 por ciento.

Y el caso de Colima, con presencia también en el 100 por ciento de las unidades, los cinco hospitales, una unidad de especialidad médica y los 131 centros de salud.

En el caso de especialistas estamos en Colima con una cobertura del 80 por ciento de médicos especialistas.

Y en proceso de basificación, 729 personas. Al momento de entregar ya estas basificaciones, estaríamos cumpliendo el 100 por ciento de esta etapa.

Y una capacitación del 100 por ciento de los hospitales y al 98 por ciento en las unidades de centro de salud en el primer nivel de atención.

También, en infraestructura y acciones de habilitación de espacios hay un presupuesto de 130 millones de pesos: 50 millones para hospitales que tiene un avance ya del 99 por ciento y 68 unidades de primer nivel que tendrán una inversión de 80 millones de pesos por parte del Insabi.

El abasto también en Colima es del 94 por ciento.

Y, finalmente, incluimos un nuevo estado, que es Sonora, donde ya también hay presencia en el 100 por ciento de los hospitales y en agosto comenzamos en las dos unidades de especialidad y ya con presencia en 32 por ciento de las 218 unidades de primer nivel.

En personal, hoy se tiene el 68 por ciento de cobertura de especialistas. Hace un mes este indicador era del 54 por ciento para Sonora. Entre médicos residentes del Seguro Social y lo que se contrató en el proceso de la jornada anterior se está llegando a un 68 por ciento.

Y en infraestructura y acciones de dignificación, hay una inversión de 210 millones de pesos para 150 unidades del primer nivel, 210 millones de pesos con recursos del Insabi y estamos por parte del IMSS terminando el programa de dignificación para los hospitales.

Y el abasto, se tiene del 50 por ciento de recetas surtidas. Hay un 80 por ciento de los medicamentos ya en el estado, pero estamos trabajando en una estrategia para la última milla, para que estos no se queden en los almacenes y estén donde deben de estar: en las farmacias y en los almacenes de los hospitales.

Y, finalmente, los resultados de la operación de atención médica de primer contacto, es una estrategia a la que nos sumamos junto con la Secretaría de Marina y los gobiernos de los estados de Baja California y Baja California Sur para llevar a poblaciones muy, muy remotas, a las que se tiene que acceder, ya sea por vía marítima o aérea, atenciones como consultas, detecciones de enfermedades crónico-degenerativas, exploraciones ginecológicas y de cáncer de mama.

Fueron en Baja California localidades como Bahía de los Ángeles, Isla Guadalupe, Camalú, Vicente Guerrero, Guerrero Negro, Isla de Cedros, Isla Benito, Isla de Navidad; y en Baja Sur, 21 comunidades, desde Agua Verde, la Riviera, Carrizal, El Sargento, Bahía de Asunción, Bahía de Tortugas, Bahía de los Ángeles, en fin.

Creo que creo que estas acciones nos están ayudando mucho, sobre todo en la detección para que identifiquemos quiénes necesitan un nivel superior de atención ya en el segundo nivel.

Y queremos seguir haciendo estas jornadas en otros estados que presentan conexiones también de lejanía y difícil acceso en sus municipios.

Sería todo por nuestra parte, señor presidente.

Muchas gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente. Buenos días. Secretarios. Colegas, muy buenos días. Buenos días a todas y todos ustedes.

De manera breve vamos a informar sobre el curso de la epidemia de COVID-19. Vemos la primera imagen, por favor, que nos muestra que ya tenemos esta tendencia muy claramente establecida a la reducción de la epidemia. La reducción quiere decir: hay menos casos en una semana comparado con la semana previa, hay menos casos en un día comparado con el día previo. Y esta tendencia lo que se espera, como comentamos la semana pasada, es que se mantenga hasta que lleguemos a niveles mínimos de esta quinta ola.

La noticia positiva adicional es que habíamos indicado que probablemente la ocupación hospitalaria continuaría durante algunas semanas más al alza; sin embargo, no, ya empezó también a reducirse la ocupación hospitalaria. Recordarán que la semana pasada estaba en 18 por ciento para camas generales; hoy está en 16 por ciento, es decir, ya entró también en esta tendencia de reducción.

Las camas con ventilador, la ocupación es esperable que dure un poco más. Se mantiene estable en cinco por ciento, dado que la duración de la hospitalización de los pacientes intubados desde luego es más prolongada.

Y, finalmente, en los indicadores de mortalidad también estamos viendo ya una reducción, entramos también a esa fase en el indicador más relevante, que es la pérdida de la vida.

Y seguimos constatando que la vacunación ha reducido muy significativamente el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte, por lo que seguiremos llamando a la población a que se vacune.

Y estamos teniendo buen progreso en lo que respecta a la aplicación de las vacunas con avances acelerados en niñas, niños de cinco a 11 años, donde ya tenemos 31 por ciento de la cobertura programada y seguiremos vacunando hasta completar la meta de este grupo.

Lo siguiente, por favor, nos muestra sólo como un recordatorio que los refuerzos de la vacuna se quedaron en 70 por ciento. Si alguien no se ha aplicado su refuerzo, le seguimos invitado a que lo haga, esto confiere mayor duración de la inmunidad y mayor protección.

Por último, el calendario, estaremos recibiendo 804 mil dosis de vacuna para niñas y niños, que es un donativo de Corea. Le agradecemos a la República de Corea el habernos hecho este donativo, son 804 mil dosis. Estaremos recibiendo en cinco embarques, dos esta semana, tres la siguiente semana, hasta completar las 804 mil.

Gracias.

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: Buenos días a todos. Con el permiso del señor presidente.

El paquete contra la inflación y la carestía que firmamos con empresas del sector agroindustrial y empresas del sector autoservicios, que se adhirieron todos voluntariamente, tiene hoy dos meses y medio, lo firmamos el 4 de mayo y hasta ahorita ha tenido muy buen desempeño porque la canasta básica de 24 productos se ha estabilizado en este periodo, en contraste con la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

El Estado está bastante enfocado y comprometido con este paquete. Y aquí en la primera gráfica estamos mostrando lo que estimamos es el costo para el Estado de mantener este paquete. Algunas de las medidas de parte del gobierno ya estaban en marcha; por ejemplo, el tope a la gasolina no más allá de la tasa de inflación.

Pero aquí se describe un costo de 574 mil millones de pesos, que incluye un capítulo muy grande de seguridad alimentaria por 68 mil millones; Sembrando Vida, 29 mil millones; Producción para el Bienestar, 14 mil; Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, 11 mil; fertilizantes, cinco mil 200; abasto y adquisición de leche, Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura.

Además de este paquete, está el subsidio a la electricidad doméstica, que forma parte de los mismos compromisos, 73 mil millones.

Y el mecanismo de apoyo al precio de la gasolina, 430 mil millones, que consiste en utilizar la recaudación del impuesto especial por esa cantidad, más el subsidio adicional cuando ese impuesto especial se agota.

Además, hay un congelamiento de cuotas de carretera por dos mil 750 millones, en total 574 mil millones.

Ayer actualizamos, para quienes están interesados en los datos de estimación, que sin este paquete la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es, de 8.16. Por eso es que, entre otras razones, la inflación de México está más baja que la de otros países, incluyendo Estados Unidos.

Y esta es una gran diferencia porque, sin este paquete y con ese mayor porcentaje de inflación, lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares. Al caer el consumo de los hogares, cae el volumen de ventas, cae el IVA, cae todo el movimiento económico y al mismo tiempo el Banco de México tiene que subir más la tasa de interés y ahí aumenta el costo de la deuda pública, el costo de las hipotecas y el costo de las tarjetas de crédito y el costo de la deuda privada. Es decir, este paquete está cumpliendo muchas funciones y estos recursos que están utilizados en el paquete no tendrían un mejor uso que utilizarlos aquí.

En la segunda gráfica estamos mostrando cómo, con los apoyos que ya describí, el salario promedio mensual de junio de 2022 está en ocho mil 943 pesos. Si no hubiera habido estos apoyos, estaría 12 por ciento por debajo, es una caída muy fuerte para el salario mensual.

En la tercera gráfica estoy repitiendo que, como estamos viendo buenos resultados con este paquete, también al mismo tiempo estamos viendo en dónde necesita reforzarse. Los compromisos son:

No aumentar los costos de los energéticos en los términos que ya ustedes conocen, que están establecidos.

Acelerar la apertura e importaciones de básicos.

Limitar la exportación de maíz blanco, para tener una reserva estratégica en este producto.

Asegurar acuerdos con Estados Unidos para tener más leche y fertilizantes.

Regular las tarifas de interconexión ferroviaria para alimentos, insumos y fertilizantes que están muy impactados por estas tarifas y continuar dando el seguimiento a la estabilización de la canasta de 24 productos que está en el Pacic.

Después de mí, va a hablar el secretario de Agricultura; después, el director general de Pemex, para el tema de fertilizantes; después, el director general de la Profeco, Ricardo Sheffield; y después el licenciado Leonel Cota Montaño, que es el director general de Segalmex.

Gracias.

VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBULA, SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos.

Esta lámina presenta las proyecciones en la producción del presente año de los tres subsectores, agrícola, pecuario y pesquero, para los 20 productos de la canasta básica. El sector agrícola crecerá en la siguiente manera para este año del 2022:

En el caso específico de agricultura, son 13 productos los que conforman la canasta básica, que están enlistados ahí a su lado izquierdo y en forma comparativa del año 2021 y 2022 tendremos un crecimiento del 4.6 por ciento.

En el tema pecuario, son cinco productos: carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, huevo y leche. Tendremos un incremento en la producción de 2.4 por ciento comparativamente con el año pasado.

Y, finalmente, en el caso de los productos pesqueros, que son dos, atún y sardina, se reflejará un crecimiento del 1.7 por ciento.

Cuando sumamos el total de la producción agrícola, pecuaria y pesquera del año pasado, en total en toneladas fue de 129 millones 472 mil 842 toneladas. Comparativamente lo que anticipamos y es un estimado conservador, para el presente año una producción de 134 millones 883 mil 896 toneladas.

Hay una diferencia, entonces, de cinco millones 411 mil 027 toneladas, lo cual refleja un incremento que se explica por el importante incremento en la producción de maíz de dos millones de toneladas para el presente año, así como también el estímulo debido al precio para que los productores se dediquen al incremento de la producción de granos.

Y, finalmente, lo que viene aportando el programa de Fertilizantes para el Bienestar. Como todos sabemos, el fertilizante es un insumo básico para la producción agrícola y pecuaria. Por esta razón, el señor presidente de la República instruyó a la Secretaría de Agricultura la creación del programa Fertilizantes para el Bienestar. Y en esta lámina les presento la estrategia integral de acceso al fertilizante durante el año 2022 y también la siembra del año 2022 y la cosecha del 2023 para incrementar la producción, principalmente de granos y también para contener la inflación.

El programa tiene tres acciones, el primero de ellos es el programa de Fertilizantes para el Bienestar que tiene todo el tiempo que lleva este gobierno y que en este año estamos atendiendo a nueve entidades y al menos pretendemos una cobertura de 700 mil beneficiarios y una cobertura también en superficie de 800 mil hectáreas.

Llevamos un avance del 51 por ciento, atendiendo a 339 mil beneficiarios y una distribución de 159 mil toneladas y vale decir que Guerrero y Morelos ya se han cubierto en el 100 por ciento. Nuestra meta es la producción a través de Pemex de 352 mil toneladas de dos fertilizantes: DAP y de Urea.

La segunda acción es el abasto rural a pequeños productores a precios preferenciales para granos básicos. Y este es el resultado de la gestión que hizo el señor presidente de la República en su reciente viaje a los Estados Unidos, donde se negociaron precios preferenciales para el fertilizante, fundamentalmente sulfato de amonio y también para la leche en polvo, cuya explicación estará a cargo del director de Segalmex.

Lo que se pretende es poder importar hasta un millón de toneladas de sulfato de amonio y que sería distribuido a través de Segalmex. Estamos próximos, en los próximos días a cerrar esta negociación con el respaldo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Y la tercera acción son las compras consolidadas. Cuando en el Pacic se eliminó la tasa compensatoria para la adquisición de sulfato de amonio, a través de Anacofe, que es la Asociación Nacional de Comercializadores de Fertilizante, se ha venido distribuyendo y llevamos 440 mil toneladas distribuidas a productores medianos.

Y vale decir que este anuncio del Pacic redujo el costo de este fertilizante hasta en un 60 por ciento. Con esto, anticipamos un incremento en los rendimientos de granos básicos, fundamentalmente en el caso del maíz, al cierre de los ciclos primavera-verano, que está actualmente en cultivo; y también el de otoño-invierno, que se siembra este año, se cosecha el próximo.

Además, para concluir, hay que destacar que con el programa de Producción para el Bienestar se está previendo la elaboración de fertilizantes orgánicos y llevamos un avance en la producción de fertilizante orgánico sólido del 66 por ciento y en el caso de fertilizantes líquidos se ha cubierto el 100 por ciento de la meta establecida, que era para fertilizantes sólidos 150 toneladas y en el caso del líquido tres millones 600 mil.

Finalmente, estamos acompañando todo este proceso a través de la capacitación de productores para el manejo fundamentalmente de fertilizantes orgánicos, a través de 50 seminarios de cobertura nacional con el respaldo del Inifap.

Es todo, muchas gracias.

OCTAVIO ROMERO OROPEZA, DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX): Con su permiso, presidente. Muy buenos días amigas y amigos. Compañeros, buenos días.

Para hablar un poquito acerca del programa de fertilizantes, una pequeña semblanza histórica. Ahí podemos observar que en 1992 se privatizaron las plantas de fertilizantes, lo que era Fertimex.

En 1997, la planta productora de urea, Agro Nitrogenados, deja de operar en el 2014. Pemex vuelve a comprar, después de haber privatizado el gobierno las plantas de fertilizantes, las vuelve a comprar, en 2014 compra Agro Nitrogenados y en 2016 compra Grupo Fertinal, que básicamente son fertilizantes fosfatados, la planta en Lázaro Cárdenas y la mina de fósforo, de roca fosfórica en San José de la Costa, en Baja California.

Y, finalmente, en el 2020, después de 22 años, la planta de urea Pro Agronitrogenados, antes Agro Nitrogenados, vuelve a producir.

Dentro de los avances del programa federal de fertilizantes en este año, decirles que Pemex produce el fertilizante del programa de apoyo del gobierno federal, en 2022 ya llevamos un avance del 73 por ciento de los envíos.

Actualmente, se entrega en nueve estados que están planteados como objetivo. Guerrero y Morelos están concluidos al 100 por ciento, Durango al 75, Chiapas al 65, Tlaxcala también al 65, Oaxaca al 46, Nayarit al 40 por ciento, Puebla al 31 y, finalmente, Zacatecas llevamos un avance del 12 por ciento.

Al mes de julio de 2022 hemos producido 349 mil toneladas de fertilizantes y se esperan producir 274 mil toneladas más para el cierre de este año.

En el cuadro pueden ustedes observar la producción enero-julio para los fertilizantes fosfatados y para la urea y lo que estaríamos estimando entre agosto y diciembre de este año.

Cubriendo el volumen comprometido con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el programa de fertilizantes por 352 mil toneladas para los nueve estados que señalamos, se tendría una producción restante por 271 mil toneladas más para cubrir otros estados.

Finalmente, una gráfica que esquematiza la evolución que hemos tenido en la producción de fertilizantes y la proyección el 2024. En el 2020 iniciamos con la operación, la nueva producción de la planta de amoniaco, con el arranque de la planta de urea 1, en el 2021 estabilizamos la planta de urea 1, en el 2022, ya todo esto con autorización del presidente de la República, iniciamos inversiones para llevar a operación continua la planta de urea 1.

Arriba de cada uno de estos años pueden ustedes observar el número de toneladas de fertilizantes fosfatados y de urea que se están teniendo y que se pretenden obtener.

El próximo año vamos a continuar con las inversiones para operar dos plantas más de amoniaco y tener dos plantas de urea y desde luego el mantenimiento para la planta de Lázaro Cárdenas e incrementar la producción de roca fosfórica en la mina de Baja California.

Finalmente, en el 2024 tendremos inversiones para concluir ya la operación, la rehabilitación de las cuatro plantas de amoniaco y de las dos plantas de urea y desde luego la modernización de las plantas de fertilizantes fosfatados. Con esto estaríamos esperando o teniendo como objetivo cubrir arriba del 60 por ciento de la demanda nacional.

Es cuanto, señor presidente.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en la canasta de Pacic. Como ustedes saben, desde diciembre venimos monitoreando los precios y a raíz de que en mayo se firma esta alianza con las cadenas de supermercados y las centrales de abasto, pues vamos a ver en esta gráfica cómo se han venido comportando.

El más carero en todo el país, HEB y le sigue La Comer. Con esto podemos ir orientando dónde nos conviene ir a comprar, quiénes son aliados de las y los consumidores. Le sigue Soriana. Los tenemos así acomodados, es el comportamiento de mayo hasta el reporte que dimos el día de ayer. Walmart y, finalmente, casi empatados están Chedraui, Bodega Aurrera y Ley.

Pero los que empatan como aliados de los consumidores es Bodega Aurrera y Ley, que podemos ver las dos rayitas verde y azul, que uno se rebasa al otro en distintos momentos, pero arrancaron empatados y terminan prácticamente empatados.

Y que Bodega Aurrera y Ley con presencia en todo el país, son las dos marcas de supermercados aliados de los consumidores. Y claro, también las centrales de abasto, que, aunque estas últimas dos semanas han tenido un comportamiento a la alza, el promedio muy bueno de las centrales de abasto y con esto podemos saber dónde nos conviene como consumidoras y consumidores comprar porque son aliados de nosotros.

Muchas gracias.

LEONEL COTA MONTAÑO, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (SEGALMEX): Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, compañeros.

Se estableció como meta de reserva estratégica de maíz adquirir 800 mil toneladas. A la fecha hemos adquirido 470 mil, de las cuales 245 mil corresponden a Precios de Garantía, básicamente en el sureste del país, Chiapas, de manera muy destacada; y a través de precios de mercado, 7.30, hemos adquirido 223 mil toneladas.

Esto nos da garantía de abasto para todas las tiendas Diconsas del país, que es el principal producto que se distribuye y desde luego la oportunidad de que en el nuevo ciclo podamos adquirir el resto de las toneladas que se establecen en esta meta estratégica de maíz.

Es muy importante, hemos dicho y se ha firmado por parte del ciudadano presidente que sin maíz no hay país y creo que en este proceso se está justamente sustentando la oportunidad de tener maíz en la distribución diaria en todas las tiendas Diconsa del país.

De la misma manera, establecimos la meta de adquirir frijol. Teníamos 187 mil toneladas en almacenes, hemos distribuido 50 mil a la fecha. Debo distinguir que el Precio de Garantía se dio a 16 pesos la compra y lo estamos distribuyendo al mercado pequeño y mediano a 17 pesos y en las tiendas Diconsa ya empacado, de kilo, a 18 pesos. Significa que tenemos un precio por debajo de la mitad de lo que está el frijol en las tiendas diversas del país, es arriba de 40 pesos el precio del frijol en las tiendas, en la mayoría de las tiendas y esto nos da oportunidad, justamente, de poder contener el incremento de los precios en frijol, que es un producto, como ustedes saben, igual que el maíz, básico para la alimentación de todos los mexicanos.

Debo informar que hemos decidido importar leche en polvo. No se produce de manera importante en el país, se estaba adquiriendo a una empresa que a su vez la adquiría del extranjero y por esa razón, a fin de reducir el precio al consumidor, vamos a adquirir 20 mil toneladas este fin de año en este acuerdo con Estados Unidos y factiblemente 30 mil toneladas para el inicio del año 2023.

El propósito es producir leche en Liconsa, leche en polvo, estamos trabajando para ese propósito. Hemos adquirido alrededor de 335 millones de litros en este año a productores de leche y hemos podido incrementar de manera muy destacada alrededor de seis millones de litros mensuales en los últimos 90 días.

Por eso justamente estamos hoy aprovechando, ciudadano presidente, para anunciar el incremento del Precio de Garantía de la leche. En 2018 teníamos un precio aproximado de 5.70, se incrementó a ocho en el primer año de la actual administración, a 9.20 en el segundo año y en este año a 10 pesos.

Estamos aprovechando esta oportunidad para comentarle a todos los productores de leche la oportunidad de fortalecer la actividad básica de la producción de leche en todo el país. Y desde luego garantizar, que es parte del compromiso de Segalmex y del gobierno de la República, la canasta básica.

Hemos podido, a través de Diconsa, establecer redes de alrededor de 25 mil tiendas establecidas en el país, a 22 millones de habitantes le surtimos los productos básicos a través de Diconsa y por esa razón la garantía plena, como lo hicimos en el caso de Oaxaca cuando se dio el ciclón, de manera rápida se estableció todo el suministro de productos básicos y particularmente la garantía en todo el país de la canasta básica en los mejores precios posible a través de nuestra distribución en Liconsa y desde luego apoyando la estabilidad de estos productos en el mercado nacional.

Muy buen día.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues muy bien. En suma, en el caso del problema inflacionario, decirle al pueblo de México que con estas medidas garantizamos que haya control en el aumento de precios, que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo y que fue acertado destinar un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas.

Acuérdense ustedes y debemos todos recordar, no olvidar que apenas en el gobierno anterior y esa era la mentalidad que prevalecía, había gasolinazos y hubo un secretario de Hacienda, aunque parezca increíble, que llegó a decir que no se preocupara la gente, que no había efectos negativos para la economía si aumentaba el precio de la gasolina porque no todos tenían automóviles.

Con esa concepción, aunque parezca increíble, se gobernaba, cuando la sabiduría popular nos enseña que, cuando aumenta la gasolina, aumenta todo.

Por eso también decidimos no aumentos de impuestos porque, además de que el aumento del impuesto incrementa los precios, se aprovechan algunos distribuidores, no todos. Y si hay un aumento de impuesto del cinco por ciento, ellos aprovechan para incrementar el precio de sus mercancías en 10, en 15 por ciento.

Cada fin de año, cuando se va a aprobar la Ley de Ingresos…. Ahora hasta me buscan para decir: ‘¿Y no va a haber aumento en el precio de los refrescos? ¿Y no va a haber aumento en el precio del tabaco, de la cerveza? ¿Y no va haber aumento en el precio de otras mercancías?’ No, no va a haber, para que no tengas el pretexto de abusar.

Esto en general. Es una anécdota, pero es lo que tenemos que estar haciendo.

Desde luego, estas medidas antinflacionarias son heterodoxas, estas medidas no las aplican los neoliberales. Ellos satanizaron el subsidio y no les importa proteger la economía popular. A nosotros sí, porque la inflación es un impuesto que afecta a los trabajadores, que afecta a los pobres y tenemos que cuidar que no haya inflación; afortunadamente lo estamos logrando.

Y aunque no les guste —porque los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia en lo que sucede en el mundo, los mexicanos ya vamos a la vanguardia poniendo el ejemplo— aunque no les parezca, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa.

Y nuestro peso es fuerte, no se ha devaluado y ha resistido.

Y, lo otro que también es importante, todos los energéticos en México cuestan menos que en la mayoría de los países del mundo.

Y otro dato, para que se…. bueno, unos se enojen y otros reafirmen sus convicciones en favor de la transformación y del cambio: estamos creciendo, nuestra economía está creciendo, no así en otros países.

Entonces, comentarles esto.

Es muy importante lo que explicó el secretario de Hacienda, hasta es para retomarlo, porque lo explicó muy bien, de cómo si no hubiesen aplicado estas medidas hubiesen aumentado más las tasas de interés, se desploma el consumo, se produce una crisis de consumo, hay menos crecimiento, menos compra, menos ingresos para la hacienda pública y menos poder adquisitivo del salario.

Es ejemplo del promedio del salario, de nueve mil a ocho mil. Podrán decir: ‘mil pesos’, pero para la mayoría del pueblo es bastante lo que se les está transfiriendo o lo que se está ahorrando, lo que significa la protección por este plan antinflacionario.

Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí quedamos. A ver si se puede. Acuérdense.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buen día.

Dalila Escobar, de Proceso.

Sólo para aprovechar la presencia también del director de Segalmex, preguntarle qué es lo que han encontrado en torno a esta investigación que se tiene respecto de este desfalco o las irregularidades por más de nueve mil millones de pesos. Si ya hay un avance en torno a esto y la detección que se dio respecto de cómo se dejó Segalmex.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si te parece, informamos sobre este tema en particular ya sea en esta semana o en la próxima, porque es otro asunto. Es un fraude que se dio en Segalmex, ya se denunció, hay ya presuntos culpables y se está actuando legalmente, porque no hay impunidad y se va a castigar a los responsables.

Pero esto me gustaría que lo explicara, esta misma semana o la próxima, tanto Segalmex como la Función Pública, que vinieran los dos a eso.

INTERLOCUTORA: Claro, presidente. Gracias.

Preguntarle también sobre un tema de corrupción, ya que hablaba de este asunto y que está ligado, pero, bueno, en un asunto aparte, todo este entramado de investigación que se está haciendo por parte de la revisión de la UIF y de la denuncia que hay en la Fiscalía General de la República en torno a Enrique Peña Nieto, este asunto de todas estas redes que pudo tejer antes de dejar la Presidencia de la República y que, bueno, también deja ver todo este entramado pues las estrategias, las maneras en las que personas con altos cargos, en este caso el presidente, el expresidente Peña Nieto, que generó toda esta red alrededor con personas a las que utilizaba de alguna manera o de las que se servía con un perfil o un cargo más bajo.

En este caso, bueno, de acuerdo también a una investigación que tiene que ver y que hizo Proceso y que tiene que ver con este entramado, pues es que mucho apunta al perfil de María Isabel Barroso, conocida como Maribel, quien se desempeñada como asistente y también administradora personal de Peña Nieto.

Y en torno a esta figura toda la red que se tejió con sus propios familiares, con sus propios allegados para poder tener todas estas… pues una salida fácil para el presidente Peña Nieto y tener de alguna manera recursos para poder vivir tranquilamente después de dejar la Presidencia. Sin embargo, se hizo mediante, como ya sabemos y como ya lo explicaba también Pablo Gómez, mediante situaciones irregulares, mediante estas, más que prestanombres, pues toda la red que se cumplió.

El esposo, hijo, hermanos también incluidos o en contratos millonarios, o dentro incluso de la propia nómina o de los puestos clave que se tenían cercanos a la Presidencia de la República, toda esta red que se desempeñaba, además, de la mano con empresarios que se hacían o se valían de incluso medios, en este caso radiodifusoras y que de alguna manera fueron la forma, la estrategia de Peña Nieto de tener todas estas facilidades al dejar la Presidencia de la República.

Como sabemos, está la investigación, pero preguntarle, presidente: desde ahora su cargo, esta manera, ¿cómo considera y cómo ve usted esta manera de expresidentes? En este caso hablamos sólo de Peña Nieto, pero también hay otros casos, como el de Fox, que tenía también personas cercanas a él que se dedicaban a las relaciones públicas y que también de alguna manera con cuestiones irregulares tenían esta manera de salir avante después de la Presidencia.

Si bien no tienen una pensión, que se les fue quitada, sí tienen esta manera de haber salido sin ningún problema. ¿Usted cómo observa que se hayan valido de estas personas que tienen cargos menores y que pudieran ser menores, pero que en realidad eran las que podían mover todas estas redes para al final beneficiarse ellas, pero también a estos altos mandos en el caso de Peña Nieto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya hemos hablado bastante sobre estos asuntos. Yo he escrito y he presentado pruebas del saqueo que se llevó a cabo durante todo el periodo neoliberal. Estamos hablando de, no el robo del siglo, sino del robo de cinco siglos cuando menos, desde la Independencia. No, desde la llegada de los invasores, aunque ya hemos hablado que empezaron a robar desde que se repartieron el tesoro de Moctezuma los soldados de Cortés. Se quejaba Bernal Díaz del Castillo, que participó en la invasión, de que cada vez era menos el dinero y cuando lo repartieron, cuando lo repartió Cortés ya era muy poco. Eso está escrito en La historia verdadera de la Nueva España, o sea, ahí empezó el saqueo, estamos hablando del México colonial.

Luego, no cambió mucho con el México independiente, siguió imperando la corrupción, hemos hablado bastante de eso.

Y en especial, en cinco siglos, 500 años, nunca se había saqueado tanto a México, ni en los 300 años de dominación colonial, como se saqueó a nuestro país en el periodo neoliberal, que acaba de pasar, transcurrir y eso es lo que estamos ahora enfrentando. En ese periodo de mayor saqueo la mayoría de los medios de información guardaron silencio cómplice y lo mismo los intelectuales orgánicos.

Por eso fue que triunfó nuestro movimiento, porque nosotros, antes que nadie, dejamos de manifiesto que el principal problema de México era la corrupción y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos por años cuando era un tema vedado, prohibido, no estaba la palabra ‘corrupción’, no aparecía ni siquiera en el discurso.

Entonces, sostuvimos siempre que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social en nuestro país y que había que cortarla de tajo y eso es lo que estamos haciendo.

Pero, al mismo tiempo, planteamos que no queríamos actos espectaculares a los que nos tenían acostumbrados los medios de información, al sensacionalismo. Y eso lo aprovechaban los políticos corruptos para dar la nota: ‘Ya cayó la Quina’, imagínense cómo se vendió el Proceso, como pan caliente. Y sí, agarraron a dos o tres y así lo han hecho siempre o así lo hacían y todo era simulación para aparentar de que se combatía la corrupción.

Entonces, muy consciente de esto, desde que tomé posesión en el Congreso definí mi postura, dije que no era mi fuerte la venganza y que íbamos a iniciar una etapa nueva sin corrupción y que sólo si el pueblo lo pedía se iba a investigar a los expresidentes, así está en mi discurso de toma de posesión.

Porque tampoco íbamos nosotros a proteger a nadie, pero que yo era partidario de iniciar una etapa nueva en la vida pública de México; sin embargo, si la gente pedía que se enjuiciara a los presidentes, como íbamos a promover el derecho a la democracia participativa, a las consultas, le íbamos a preguntar al pueblo.

Y lo hicimos, envié la solicitud al Congreso, ¿y saben qué pasó?, los medios no difundieron la consulta, nadie habló de eso, para que no se cumpliera con el número de votos o de participantes y no fuese una consulta vinculatoria, es decir, que llevara a una investigación.

Entonces, votaron porque se investigara a los expresidentes, pero no se llegó al número que exige la ley, pero yo cumplí con mi responsabilidad.

Luego de eso, aparecen otras denuncias y no hemos detenido ninguna, todas las hemos enviado a la fiscalía.

INTERVENCIÓN: ¿Cuántas son, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Las que nos explicó aquí Pablo Gómez y las que puede dar a conocer la fiscalía, que no creo que tenga ningún problema en informar cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guardan estas denuncias.

INTERLOCUTORA: Sí, porque si no se tratara, por ejemplo, de un asunto, sí de venganza, como lo menciona, sino de justicia y a lo mejor no de poner la justicia en manos de consulta, la fiscalía estaría caminando entonces con estas investigaciones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque les corresponde, pero ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el presidente, yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen; si hay pruebas, la fiscalía, que es autónoma, va a actuar, los jueces.

Yo lo que creo es que es justicia también la no repetición. Yo creo en dos cosas:

Una, en estigmatizar a los corruptos, porque el peor de los males era que robaban y ni siquiera perdían su prestigio, su respetabilidad. Hemos llegado a extremos en que se ponían de ejemplo a los que de la noche a la mañana se enriquecían, no en todos los casos, pero se llegaba a decir: ‘Estudia, hijo, para que cuando seas grande seas como don Fulano, un reverendo ladrón’, porque lo que querían era que todos nos corrompiéramos.

De ahí viene el de que todos son iguales, bueno, hasta una declaración, así como la del secretario de Hacienda, una frase célebre, es de que no afecta que aumente la gasolina porque la gente no tiene carros, que es una frase célebre. La otra frase célebre es: ‘La corrupción es parte de la cultura del pueblo de México’. Es como la frase célebre de que político pobre, pobre político; o la frase célebre de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa.

INTERLOCUTORA: Es decir, sin que haya un asunto espectacular, como usted menciona, se mantiene el compromiso de que se investigue incluso a expresidentes a pesar… caiga y quien caiga.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no podemos ser cómplices nosotros, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, el tener elementos para decir: ‘Son iguales’.

No, no somos iguales, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Yo estoy aquí por decisión del pueblo de México, a mí no me ayudaron los medios de comunicación, no me ayudaron los potentados; al contrario, yo padecí de los potentados, no de todos, pero sí de los más representativos.

Bueno, en el 2006 que nos robaron la Presidencia, todas las cámaras, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, todos los directivos abiertamente en contra.

Los medios, era yo un peligro para México.

Los intelectuales, ¿quiénes? ¿Escribió algo favorable Krauze? Al contrario, me llamó ‘el mesías tropical’. Y así todos.

El Proceso mismo. En 2006, no se me va a olvidar, porque yo no odio, pero no olvido, estábamos en vísperas de la elección del 2006 y una portada, por ahí debe de estar, ‘El Estado soy yo’. Y luego que nos hacen el fraude, otra portada, así, al estilo de sus cabezas, como cabecean, así se le llama en el periodismo, algo así como ‘La incertidumbre’, una foto en donde está lloviendo y estoy solo, ‘El fracaso’. Proceso.

Entonces, ¿quién me ha apoyado?

El pueblo.

¿Y a quién tengo yo que servir?

Por convicción y lealtad, al pueblo.

INTERLOCUTORA: Presidente, usted en varias ocasiones también ha comentado justo…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, ah, sí. ‘La estrategia soy yo, ante el bajón’. Fíjense si no iba a haber bajón.

¿Cuándo fue esta revista? El 2006, ¿verdad? Bueno, cómo no iba a haber un bajón, si estaba la lanzada en contra mía a todo lo que daba. ‘Peligro para México, peligro para México’. Ahí está el Proceso.

Pero a ver si consigues la otra, una donde, después de que protestamos y que imponen a Calderón, eso fue como septiembre, octubre del 2006. Otra. Y así varias. O déjalo así, ya con eso, pero búscala.

Entonces, no hay nada de apoyo en Proceso y ya sabemos, ¿no? que el periodismo que ustedes hacen es un periodismo distante completamente al poder, esté quien esté en el poder, ustedes, no, no se comprometen con nadie.

INTERLOCUTORA: Hablábamos del entramado que tiene que ver con este caso y mucho tuvo que ver quien fue esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, que, como sabemos, fue un matrimonio que duró casi lo que duró el sexenio.

Y, bueno, usted en varias ocasiones ha mencionado que muchos de estos candidatos que llegaron a la Presidencia, bueno, al menos en el caso de Peña, pues se manejaban como temas de mercadotecnia, como temas de cómo irlos armando para poder ganar la Presidencia.

Preguntarle si en algún momento usted también alguna vez hizo una reflexión en torno a este matrimonio, que sirvió para crear esta red de irregularidades y que duró lo que duró un sexenio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Siempre he sido respetuoso de la vida personal de mis adversarios, siempre. No me meto con sus esposas ni con sus hijos. Pueden ser los más acérrimos adversarios y respeto su vida familiar. Nunca he hecho una crítica a la que fue esposa del presidente Peña, como no lo he hecho de la que fue esposa o es esposa del presidente Calderón ni del presidente Fox, ni a los hijos ni nada de eso y tampoco a los dueños de los medios de información que más nos atacan, no es mi estilo eso.

INTERLOCUTORA: Sólo en referencia a las operaciones que han salido y a las irregularidades que se han dado a partir de estas relaciones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero eso corresponde, como a todos los ciudadanos… O sea, no debe de haber impunidad para nadie, ni para mis hijos ni para mis amigos, ni para nadie, cero corrupción, cero impunidad, estamos en una etapa nueva completamente, pero pues corresponde a las autoridades atenderlo, resolverlo.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En un segundo tema, que tiene que ver, o en otro tema que tiene que ver con la cuestión de seguridad, sólo preguntar: en los operativos que ha tenido México para detener algunos de los delincuentes, ¿usted considera que se ha tenido una estrategia que se pueda enfocar a las cabezas de estos cárteles y no nada más algunos de los que pueden estar operando en cierto territorio? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene?

Y también preguntar si… Ya en algún momento también el canciller Marcelo Ebrard ha sido un poco más enfático al decir a Estados Unidos que tienen que regular el tema de las armas. En ese sentido, preguntarle cuál es, en qué considera que sí ha coincidido México-Estados Unidos para atender el tema de la seguridad sobre todo en México y también lo que tiene que ver con Estados Unidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo creo que es importante la cooperación, somos vecinos.

Ellos tienen el grave problema, también nosotros, pero ellos están padeciendo mucho por fallecimientos a causa de drogas, sobre todo de las drogas químicas, como el fentanilo y por nuestra frontera se trafican delincuentes con esas drogas.

Y hay también allá redes de traficantes y distribuidores. Se sabe poco, pero ¿cómo llegan esas drogas a los jóvenes?

Entonces, sí, en eso no tiene que ver diferencias, regateos de cooperación, tenemos que actuar juntos, con respeto a nuestra soberanía. Entonces, se está trabajando de esa forma.

Desde antes que ellos empezaran a preocuparse más por estas drogas sintéticas, químicas, que causan la muerte de muchos jóvenes en Estados Unidos, ya nosotros ya estábamos actuando.

Acuérdense que hasta se produjo por eso una renuncia del secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Espriú, una persona recta, que sencillamente no coincidió con la decisión que tomamos de entregar los puertos a la Secretaría de Marina y me entregó su renuncia y se la acepté, porque tomamos la decisión de controlar los puertos que estaban tomados prácticamente por la delincuencia y no se podía hacerlo más que con las Fuerzas Armadas y tomamos esta decisión.

Entonces, antes de que se hablara del tema, como ahora, ya nosotros estábamos tomando decisiones y convenciéndolos, como a todos, porque esto es público, de que lo importante es atender las causas, que lo importante es que haya bienestar material y bienestar del alma, que lo que importante es no abandonar a los jóvenes, no darles la espalda a los jóvenes.

Nada de que ‘ninis’, que ni estudian ni trabajan y ‘jajaja’, como se hizo aquí. Nunca se había aplicado un programa de atención a los jóvenes y ahora se está llevando a cabo un programa amplio para garantizar el derecho a la educación a los jóvenes y el derecho al trabajo.

Ya son como dos millones 500 mil jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que trabajan como aprendices. Muchos de ellos, si no se les hubiese dado esta oportunidad, hubiesen sido enganchados por la delincuencia.

Entonces, estamos atendiendo las causas. Claro que eso para un facho, que todo lo quiere resolver con el uso de la fuerza, le parece inaceptable, inadecuado, pero nosotros sabemos que la paz es fruto de la justicia y que hay que atender las causas, que la gente tenga oportunidades de trabajo, que sea bueno el salario, que se atienda a los jóvenes, que se garantice el derecho al estudio, que se garantice el que no se van a desintegrar las familias, porque esto es muy importante.

Y que los jóvenes tengan deseos de salir adelante, que haya movilidad social, que hijo del campesino, del obrero, del comerciante pueda con el trabajo, con el estudio, ascender en la escala social, que no se le cancele el futuro, que no se le quite la esperanza, que no haya frustración, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, que en los medios de información se ayude a esto, en todos los medios, que el modelo de vida no sea el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, que el modelo de vida no sea ‘el que no transa, no avanza’ y hay que tener dinero como sea y la ropa de marca y el carro último modelo y las alhajas, los lujos baratos, o sea, todo eso que introdujeron como modelo de vida, haciendo a un lado valores, principios, la honestidad, lo que tenemos los mexicanos afortunadamente.

La mayor riqueza del pueblo de México es su honestidad. Si no pudieron destruir a México fue por sus valores, sus costumbres, que vienen de las grandes civilizaciones, culturas, de las que heredamos cosas muy buenas, mucho muy buenas, por eso resistimos. Las culturas son las que nos han salvado siempre, siempre, ante cualquier calamidad.

Entonces, estamos convenciéndolos de que esto es lo mejor. Ah, que esto tiene que ir de la mano con no permitir la corrupción, también con no permitir la impunidad, con no permitir la violación de los derechos humanos, con trabajar todos los días, con hacer equipo.

Y otro asunto también importante que tiene que ver con relación con Estados Unidos, el que haya respeto a nuestras soberanías. Es que antes se metían a México cuando querían y ellos dictaban la política en materia de seguridad.

Eso del Rápido y Furioso, imagínense, Ah, nada más porque son de Estados Unidos o son de Francia o son de Alemania y entonces ya son sabios y esos sí saben cómo hacerlo, los mexicanos no, nos tienen que venir a enseñar y todo lo que ellos hacen lo hacen muy bien. Pues no, también fallan.

Imagínense, porque esto no se diseñó aquí, esto se diseñó en Estados Unidos, ese plan tan inteligente, brillante, dirían en mi pueblo… Bueno, no lo voy a decir, porque esa sería la nota, pero…

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ahora, ahora, ahora, ahorita, nada más termino ya, ahorita, ahora vas a … Sí, espérate, ahorita, espérate.

Imagínense ese plan de meter armas con chips o sensores para permitir de esa manera, para lograr de esa manera, con estas armas, identificar a los narcotraficantes. Entonces, cuando entraron esas armas, pues ya los narcotraficantes ya sabían y hasta como burla quitaban esos sensores y usaban las armas para cometer crímenes.

Entonces, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Nada más porque lo ordenaron de allá se tiene que aplicar aquí? U otras cosas gravísimas, por falta de respeto a la soberanía. Entonces, eso ya no pasa.

A ver, la compañera. Párate.

PREGUNTA: Gracias, señor. Vengo de San Luis Potosí, soy periodista, vengo a plantearle una situación que estoy batallando, que estoy sufriendo. Soy directora de un medio de comunicación. Y hay una persona que ha estado viniendo a esta mañanera, señor, en repetidas ocasiones a manifestar y a tratar de ponerlo en mal, la persona está distorsionando la información, señor. Esta persona es el reportero Omar Niño y yo he sufrido violencia de su parte, me ha humillado abiertamente, me ha menospreciado, ha menoscabado mi trabajo, mi trayectoria.

Yo represento al periodismo, señor, que está cercano a la gente, pero alejado de los reflectores, señor, un periodismo responsable y con ética. El compromiso que tenemos nosotros con la sociedad lo tenemos muy en claro, señor.

Y ha venido esta persona a plantearle situaciones y distorsionando la información, señor; y yo no puedo competir contra eso, señor, yo no estoy bajo reflectores, yo hago un periodismo hacia a la gente, señor, que no es muy remunerado.

Señor, vengo a decirle, a preguntarle qué se puede hacer con ese tipo de… con esta persona que cambia, que modifica la situación, que juega con el pueblo, señor, porque la información que él relata no es precisa. Sin coartar la libertad de expresión, señor, yo nada más quiero trabajar en igualdad, tengo derecho. Es mi agresor, tengo denuncias; sin embargo, él está bajo el mecanismo federal con un botón de pánico con la Guardia Nacional, mientras yo, a mí me negaron la adhesión, la incorporación, yo ando en bicicleta, yo no tengo dinero.

Yo trabajo para el pueblo, señor y para mí es muy doloroso que viene aquí ante el país y juega con las necesidades de la gente, señor. Y yo no puedo contra eso porque en San Luis nadie lo quiere tocar porque viene aquí a exponer eso, viene a decir que lo van a meter a la cárcel, pero no dice que es por misoginia, no dice que es porque a mí me ha dicho ‘chamaquilla que le juega a periodista’.

A mí me dijo, se metió con mi sexualidad, señor, me dijo ‘malcogida’, me ha dicho… Ha sido horrible, señor. Y es un mensaje de odio y que como periodista vengo a pedirle, señor, que vele por nuestros derechos en general con el mecanismo y a pedirle ayuda, señor, porque no puedo estar viniendo cada semana, para mí es muy difícil venir.

Por favor, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de acuerdo, vamos a que hable contigo Rosa Icela hoy mismo, Rosa Icela Rodríguez que hable contigo, cuentas con toda nuestra protección.

Y todos tenemos derecho a la réplica.

INTERLOCUTORA: Exacto, yo no tenía esa oportunidad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, cuando alguien de ustedes, de los que vienen y de los que no vienen, se sienta ofendido, puede venir a aclararlo, así como estás tú.

INTERLOCUTORA: Yo no tengo recursos, señor, para venir, yo tengo que pedirle al Estado que me defienda, señor, los abogados…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero a lo mejor porque es un derecho, el derecho a la información y el derecho que tienes tú también.

INTERLOCUTORA: Quiero hacer periodismo en condiciones de igualdad, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hacer periodismo en condiciones de igualdad, por eso habla con Rosa Icela.

Y bienvenida aquí, con nosotros.

INTERLOCUTORA: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. ¿Quién queda? Adelante, adelante.

PREGUNTA: Buen día, presidente, también a su gabinete.

Me habría gustado mucho haberle hecho esta pregunta el día de ayer, que usted hizo un análisis muy exhaustivo sobre el tema del agua porque, efectivamente, en muchos estados de la República esto ya es un tema muy delicado. Baja California no es la excepción, vengo de allá.

Sin embargo, también usted dijo algo crucial: coordinarse con las autoridades estatales principalmente, que son las que manejan estos organismos. El caso de Baja California, presidente, sería crítico porque realmente ahí es un verdadero saqueo que alcanza incluso ya, considerando conservadoramente, cinco mil millones de pesos por cuentas de no cobrar a los grandes deudores. No se trata solamente del consumo del líquido, sino de la falta de pago de derechos de conexión, de las descargas residuales.

Junto con un equipo de investigación, he trabajado en la detección de líneas que equivalen a lo que es el huachicoleo de combustible. Hay quienes se conectan ilegalmente a las tomas, a las redes y ya tienen una serie de modus operandi, incluso ya fue puesto en conocimiento de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los organismos del agua, presidente, durante los último 30 años de los gobiernos panistas, no es ninguna coincidencia, sirvieron para financiar campañas para gobernadores, para alcaldes y demás. Mientras que a la gente se les colocan reductores, se les cobran tarifas muy fuertes y demás, a las grandes empresas se les condonan estos adeudos. Es un caso terrible, presidente, porque no estamos hablando solamente del derecho del agua, sino de un verdadero fraude que alcanza cantidades, dimensiones millonarias.

Por eso le reitero, cuando usted hablaba de dejar en coordinación con los estados este tema del agua, la verdad, sería dejar la Iglesia en manos de Lutero, sería ponerle en bandeja de plata a quienes realmente siguen enquistados, el panismo sigue operando los sistemas del agua ahí a través de personajes muy bien identificados.

Y le reitero, hay redes, que ya incluso están bastante claras las rutas mediante las cuales… Fíjese, cosa curiosa, saquean el agua, la pinchan como si fuera un ducto de gasolina, la entregan a grandes empresas en pipas, incluso doble remolque; y por el otro lado también, la distribuyen a 500 pesos un tambo a la que gente que no tiene agua a través de una red. Entonces, es venderle el agua carísima, sobre todo a la gente más necesitada ahí en Baja California.

Por eso, presidente, este es un tema realmente crucial, delicado, muy, muy delicado, que, le reitero, ya está en manos de la Sedena y esperamos realmente la investigación a este respecto.

Y en segundo tema, bueno, ahorita se lo planteo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a seguir cuidando el que no se trafique con el agua y que no haya corrupción en el manejo del agua en todo el país, evitar toda esta corrupción.

Y como lo planteas, eran casos ya arraigados, se permitió, se toleró durante años eso. Entonces, si hay denuncias y hay pruebas, se limpia y la Comisión Nacional del Agua es una entidad federal y puede actuar. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando y le vamos a pedir a Germán Martínez, director de Conagua, que vea el asunto que estás tú proponiendo.

INTERLOCUTOR: En un segundo tema, presidente, el 14 de marzo pasado también le expuse la necesidad de miles de familias que en la zona este de Tijuana estaban enfrentando un problema, porque ellos le pagaron hace 30 años también a los gobiernos estatales terrenos que en un momento determinado pues lo han reclamado los ejidos.

Usted comisionó a Román Meyer, de Sedatu, para estar con contacto con estas personas, bueno, también conmigo. Nunca hubo ese contacto, que yo sepa. Incluso ellos la semana pasada bloquearon la garita de exportación por unas horas en exigencia de una solución a este tema, del cual por cierto ya hubo una lideresa asesinada el pasado 22 de junio, Elodia Mateos.

Y realmente ya el tema está alcanzando dimensiones muy graves, muy delicadas, presidente, ahí en esa zona porque de entonces a la fecha, a partir incluso de la promesa que usted hizo no ha habido solución, siguen estas familias desesperadas.

Los ejidos ya les están emplazando a pagar 200, 500 dólares por metro cuadrado, cosa que imagínese para una familia allá en la frontera. Pues realmente son temas francamente inasequibles. Y ya se encuentran bastante desesperadas estas familias de varias colonias, como Terrazas del Valle, Morita 1 y 2, etcétera y están tomando ya medidas muy desesperadas en ese aspecto, presidente.

Y, bueno, aparte de la pregunta, una observación. Usted dijo que cuando se retire va a dedicarse a escribir un libro sobre el pensamiento conservador. Va a tener que pasar una buena temporada en Baja California, en Baja California fuimos el laboratorio de experimentación precisamente de ese pensamiento conservador.

Desde el momento en que, para bajarle la presión al panismo que venía fuerte de Chihuahua, le estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, Carlos Salinas entrega la gubernatura a Ernesto Ruffo, quien la gana, pero se la reconoce. A partir de ese entonces, presidente, el pensamiento conservador se consolida en Baja California, vivimos 30 años en los cuales precisamente problemas como el que le señalo, el agua, la tenencia de la tierra, se convirtieron en tema muy delicado.

Baja California, particularmente Tijuana, aunque todos los demás municipios nos recibieron con los brazos abiertos a quienes no somos de allá.

Usted también lo dijo en una conferencia, el norte sí desarrolló trabajo, más que el centro, más que el sureste de la República. Y efectivamente, hubo trabajo, lo hay afortunadamente para quien llega, no le preguntan a nadie de dónde viene; sin embargo, la infraestructura es muy endeble, la tierra, como le acabo de decir, el tema del agua, la infraestructura está prendida de alfileres, la infraestructura vial y de algunos otros tipos, mientras que, por otro lado, se creó una casta de nuevos ricos, salidos precisamente del Partido Acción Nacional.

Consolidan una estructura de partido, presidente, por una parte crean lo que a nivel nacional no lograron crear, esa estructura de partido, a partir de liderazgos, a partir de ciertos grupos, a partir también de alianzas muy específicas con el narcotráfico, mientras que a nivel nacional al PAN el capital político solamente le dio para ganar una sola vez la Presidencia, la segunda se la robaron.

Allá tuvieron cinco gobernadores y todos ellos financiados precisamente por temas como el del agua, que le acabo de referir, por temas como el del narcotráfico, mientras que para la mayor parte de la gente, de los ciudadanos, deben de vivir en las colonias, en la periferia, como las que le acabo de decir.

Menudea mucho el narcomenudeo, por eso tenemos esos promedios de ocho ejecuciones diarias en algunos casos, por eso tenemos miles de muertes cada año, por eso Tijuana, Baja California, tiene esta problemática tan severa y ahí está precisamente la médula del pensamiento conservador vuelta realidad, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, bueno, en lo que planteas acerca de la regularización de la tenencia de la tierra, vamos de nuevo a insistir para que se ocupe de este planteamiento Román Meyer, vamos a establecer comunicación.

Y para eso son estas ruedas de prensa, estos diálogos circulares, estas mañaneras, para recibir, recoger los sentimientos de la gente y de ustedes, que hablan en nombre de mucha gente.

Entonces, vamos a ver eso.

Lo que tiene que ver con el conservadurismo, pues ya lo hemos tratado durante mucho tiempo. Yo ya nada más les comento que cuando tenía yo que caracterizar a nuestros adversarios, identificarlos, nombrarlos, pude usar el término ‘derecha’ o ‘fachos’ o ¿cuál otro?, ‘retrógradas’, ‘reaccionarios’ o ‘conservas’ y dije: conservador, eso son, conservadores, los que están defendiendo el statu quo, el estado de cosas, que nada cambie, o que son aspiracionistas, egoístas, corruptos, hipócritas, que esa es su verdadera doctrina, la hipocresía. Entonces, dije conservador porque ya no puedo decir mafia del poder, ya eso no lo puedo decir, no, eso ya no.

Y, además, el conservadurismo no sólo tiene que ver con el poder económico, es una corriente de pensamiento que ha existido siempre, yo diría que son los troncos o las afluentes principales en la historia, el liberalismo y el conservadurismo y de ahí se van anexando en el proceso político, histórico, pues en el caso de nuestro país, realistas e independentistas. Por lo general los realistas, conservadores; los independentistas, liberales.

Luego reformistas y reaccionarios; los reformistas, liberales; los reaccionarios, conservadores.

Luego revolucionarios o reeleccionistas o antirreleccionistas, entonces reeleccionistas es Porfirio Díaz, es conservadurismo; antirreleccionismo es Madero, es liberalismo.

Neoliberalismo es conservadurismo, porque uno podría pensar: ‘Es que el neoliberalismo es una etapa superior del liberalismo’. No, es conservadurismo y lo que nosotros representamos que es verdaderamente liberalismo, progresismo, humanismo.

Entonces, para hablar de nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, es conservadurismo, pero eso tiene raíces profundas y eso es lo que quiero estudiar.

Ahora que ya voy a terminar en septiembre del 24, ya me jubilo y no vuelvo a participar en política ni hablar de política, ni hablar con políticos, ni asistir a ningún evento, ni siquiera académico. Y voy a cancelar mi Twitter, el Face, completamente.

Y ya no voy a tener relaciones políticas ni con mis hijos, porque si llegan a visitarme pues llevan a los nietos y ahí voy a estar, pero ya cuando empiecen: ‘es que fíjate que está pasando eso’, párate, o sea, eso no, de eso no hablemos.

¿Y a qué me voy a dedicar?

Bueno, a cuidarme en mi salud, a caminar, a hacer un poco de ejercicio, a cuidar los árboles, a gozar del canto de los pájaros y a escribir con una disciplina. Ya la he aplicado cuando he escrito algunos libros allá en Palenque: me levanto temprano, camino, me baño, desayuno, me siento dos horas a escribir, me paro, camino un poquito, me tomo un café, me vuelvo a sentar otras dos horas y ya viene siendo la hora de la comida, ya son cuatro horas de trabajo y camino la comida.

Y hay que tener también la disciplina de ya no dormir la siesta, sino caminar para volverse a sentar dos horas y recreo y ya otras dos horas hasta las 7.00 de la noche, 8:00, ya más tranquilo caminar un ratito, ahí sí antes de irse a acostar leer otras cosas y así.

Y el texto que quiero hacer, el libro que voy a hacer me va a tener entretenido, porque es buenísimo el tema: el pensamiento conservador.

Estábamos hablando de que hay un libro bueno y lo recomiendo, sobre el pensamiento reaccionario de García Cantú, pero tiene que ver más… Él hace en todos los capítulos una introducción, una interpretación, pero lo que reproduce son documentos sobre el pensamiento.

Este, este es El pensamiento de la reacción mexicana de 1810 a 1962.

Yo quiero imaginar con testimonios, códices, con crónicas, cómo era la época prehispánica y cómo empieza a influir el pensamiento dominante a partir de la colonización y los tres siglos de dominación colonial y la Independencia, que es política, porque, la verdad, no cambiaron las estructuras de control y de dominación.

Siempre hablo de que nos quedamos en la idea de que la esclavitud en México se abolió en 1810. No, el cura Hidalgo, un dirigente extraordinario, un cura rebelde, ilustrado, humanista, cristiano verdadero, proclama la abolición de la esclavitud, pero no es abolida en los hechos, se mantiene durante todo el siglo XIX.

Por ejemplo, los peones no podían votar durante la primera mitad del siglo XIX, empiezan a ser considerados como ciudadanos libres a partir de la Constitución de 1857.

Pero también, como suele suceder, una cosa son las leyes y otra cosa es la realidad. Aquí están los médicos y saben que desde la época de Zedillo quedó establecido en el artículo 4º de la Constitución vigente el derecho a la salud y es letra muerta. Bueno, pues lo mismo.

¿Cuándo es abolida la esclavitud?

Hasta 1915, más de 100 años, que hay decretos en todos los estados para abolir las prácticas de peonaje, porque lo que predominaba en el campo eran las haciendas y los amos eran los hacendados y tenían derecho hasta de castigar a los peones con látigos, con cepo, con grilletes, pero eso, 1915.

Por eso la Revolución fue muy profunda. De las tres transformaciones, la más social de todas fue la Revolución mexicana.

Entonces, ese pensamiento conservador pues ha imperado, ha dominado por siglos. Ustedes saben que cuando los revolucionarios llegaban a las haciendas y les decían a los peones que ya eran libres, los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque no sabían qué era la libertad. Pero eso hace apenas 100 años, un poquito más. Porque ahí en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, bisabuelos, sus abuelos; tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a actuar como hombres libres.

Entonces, son procesos que se han ido desarrollando, desenvolviendo en el transcurso del tiempo. Por eso cierto pensamiento que todavía prevalece de discriminación, el racismo.

Y cuando hay un proceso como el que estamos viviendo, porque son tiempos interesantes los que nos tocó vivir… Imagínense, en la Colonia, tres siglos, no se movía nada, una vida aburrida; ahora no, se están dando cambios, tenemos esa dicha enorme de vivir momentos interesantes y están aflorando, emergiendo, todo eso que estaba ahí: la discriminación, el racismo, el clasismo.

Y todo ha sido muy educativo, muy pedagógico, de mucha concientización, la revolución de las conciencias, esa es la mejor herencia, el mejor legado que podemos dejar. Por eso a veces, aunque yo pudiera omitirlo, si alguien opina algo, aunque aparentemente sea un personaje supuestamente menor, lo retomo, porque no es el personaje, es el pensamiento de muchos, o sea, no son cinco, no son 10, no son 20, no, piensan así millones, millones.

Nada más que también en el conservadurismo una de las características y ya lo comentamos, es la hipocresía, muchos se quedan callados, no lo dicen, no dicen lo que piensan; y otros no, otros sí. Si ustedes me dan a escoger, a ver, Lozano o Claudio X. González, me quedo con Lozano, o sea, porque ese habla, no se guarda nada, el otro es taimado.

Pero, bueno, ya nos desviamos mucho, pero es interesante.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días a los funcionarios.

Arturo Pavón, corresponsal de El Chapucero, en la Ciudad de México.

Pues una pregunta, hablando de conservadores, al director del Seguro Social, es: ¿cómo va?, ¿cómo va mediando la situación con un sindicato que realmente se sigue quedando muchas veces en las bases en el conservadurismo, sobre todo en la atención a los derechohabientes?

Tenemos el caso de que en esta última milla en los almacenes se siguen reteniendo medicamentos, no los están sacando, incluso dicen que no están llegando a pesar de que estamos viendo en las gráficas que nos presentan ustedes que sí están haciéndose efectivas las distribuciones.

Pero lamentablemente hay derechohabientes que tienen que ir a la dirección de la clínica y estoy hablando del caso específico de la clínica de Medicina Familiar 10 que está aquí sobre Tlalpan, en donde la persona encargada del almacén negó y negó por meses un medicamento, que al derechohabiente le tomó 10 minutos llegar a la dirección decirle al director lo que estaba sucediendo y al día siguiente ya tenía la medicina. Pero tiene que ir a recogerla a la dirección, porque no se la entregan en el almacén.

Entonces ¿cómo está llevándose a cabo es negociación? Entendemos que el sindicato tiene la mejor disposición, pero todavía hay gente de muy abajo que no lo entiende.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Gracias. Con su permiso, presidente.

Sin duda, la relación con el sindicato es buena, es cercana y uno de los temas que siempre hemos puesto en el centro de toda la discusión es que el Seguro Social se debe justamente a sus derechohabientes, es a partir de ellos que existe, que se creó y que buscamos que prevalezca durante muchos años.

Y en ese sentido, si bien los datos que se presentaron aquí de Sonora eran del Sistema Estatal de Salud, no del Seguro Social, en el Seguro Social todas las semanas estamos revisando los niveles de cumplimiento de recetas, ahorita cerramos julio con 96.4 por ciento, pero uno de los temas que más nos preocupa siempre es cuando hay una negativa de una receta, pero evidencia de que había el medicamento en la farmacia de esa unidad, porque habla de problemas gerenciales, internos de esa unidad y entonces tomamos medidas para revisar en qué parte del proceso, si hay, si existe el medicamento, por qué hay una negativa.

La verdad, que hemos encontrado buenas respuestas de todo el personal, sobre todo en esta idea de decir: en esta nueva etapa, en esta Cuarta Transformación nos debemos a las personas, más allá de incluso los elementos que tienen que ver con la protección a los derechos humanos, que deberían de ser para todas las instituciones una norma única, es un tema también de cercanía y de mejorar el trato al final de cuentas.

Si bien hay indicadores de la disminución de quejas y demás, siguen existiendo quejas por temas de trato y más aún cuando se hacen esfuerzos enormes porque se tengan los medicamentos y que una negativa por razones diferentes, porque terminó el turno de ese día y entonces una persona pues ya no quiso atender, cuando quizá nada le costaba quedarse un ratito más, o cualquier situación de esas, son las que más nos preocupa.

Cuando hay un problema de alguna clave que no llegó, que no hubo suficiencia, se resuelve de una manera distinta; pero cuando existe la evidencia de que estaba ese medicamento en ese momento y en ese lugar y se negó por otras razones, la intervención es inmediata, desde el responsable en ese estado hasta la dirección de ese hospital y hasta las áreas que tiene involucramiento. Pero sí, sin duda es algo que se tiene que atender todos los días.

Todos los días se hacen medio millón de consultas y esas muchas, la gran mayoría de ellas, deriva en alguna receta que se debe de atender de manera plena, sobre todo cuando hay evidencia de que sí existe el medicamento.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, señor.

Y, por otro lado, aprovechando que está aquí el secretario de Hacienda, sobre lo que nos acaban de exponer de este programa para paliar lo que es la inflación, podemos ver que, a través de todos los programas sociales, el financiamiento de los medicamentos, las construcciones de las grandes obras, se ha logrado a través de una eficiente utilización de los impuestos, de los recursos, de las aportaciones de todos nosotros. Esto quiere decir que nada más hacía falta que no hubiera corrupción y al final de cuentas hacer una puntual cifra, cálculo para poder hacer que alcanzara para todo esto que estamos viendo.

¿Hay posibilidad, siendo esta eficiencia ya característica de la Cuarta Transformación, hay la posibilidad de que en un momento dado se pueda subir la iniciativa de bajar el IVA, aunque sea de una manera mínima dado que hay una muy eficiente recaudación en otros rubros, como los ha mostrado en los gráficos?

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O: Idealmente lo mejor es bajar los impuestos lo más que se pueda; sin embargo, esta administración ya bajó el IVA en la frontera norte a la mitad para igualarlo al impuesto sobre ventas que hay en la frontera sur de Estados Unidos; y también bajó el ISR, Impuesto Sobre la Renta, igual, a la mitad.

Ya ha hecho un gran esfuerzo presupuestal haciendo estas reducciones, pero también bajando el precio de los combustibles en la frontera.

Entonces, las acciones han sido bastante equivalentes en valor a si hubiera habido una baja de impuestos. Siguen siendo equivalentes, como ustedes vieron en la cifra, lo que se dedica en este momento a apuntalar la oferta de alimentos, reforzar los fertilizantes. Es un gran esfuerzo presupuestal y esa es la política.

El compromiso del presidente es no hacer cambios en las tasas de impuestos, no aumentar, no crear nuevos impuestos, pero eso conlleva también que todo el resto de recursos los estamos usando productivamente. Entonces, las tasas están donde están.

Gracias.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias. Sí se nota esa eficiente utilización de los impuestos.

Ya para finalizar, presidente, debido a las presiones que le hacen, o por lo menos en la prensa conservadora dicen que hay grandes presiones por parte del gobierno de Estados Unidos para a lo mejor terminar con nuestra independencia en cuanto a las decisiones dentro del T-MEC.

¿Ha habido la posibilidad o invitación de que México se integre o se integraría posiblemente también al Brics, que es el bloque de Brasil, la India, China, Rusia y Sudáfrica?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo no considero que esa sea una opción. Desde luego, cada país es libre, soberano, puede establecer relaciones económicas, financieras, comerciales con otros países, con otras regiones, pero nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá y por nuestra vecindad nos conviene mantener la cooperación con Estados Unidos y con Canadá.

Son muy buenos mercados, es el mercado más importante del mundo, e históricamente hemos mantenido relaciones económicas y comerciales, culturales. Hay casi 40 millones de mexicanos en Estados Unidos de origen mexicano o nacidos en México y que ahora trabajan y progresan en Estados Unidos.

Entonces, estamos en un lugar de la geografía mundial óptimo. Antes se le atribuye a Porfirio Díaz la frase de que se decía: ‘Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos’ y lo cierto es que se buscó durante el porfiriato diversificar las relaciones económicas y comerciales, no poner todos los huevos en una sola canasta, había inversión inglesa, francesa, española y también inversión estadounidense, pero sí se buscó diversificar.

Los tiempos han cambiado, ya ahora es mayor la integración con Estados Unidos, con Canadá, a partir de que se firmó el tratado, se llevó a cabo esta integración cada vez más importante.

Siempre hemos tenido relación, no sólo el tratado. Hace poco hablábamos que cuando la Segunda Guerra Mundial hubo acuerdos. Casi al mismo tiempo que Estados Unidos declara participar en la guerra, lo hace México. Viene el presidente Roosevelt y se entrevista con el presidente Ávila Camacho, en Monterrey, se firma en Monterrey el programa Braceros.

Posteriormente, también para la industrialización del país, hay acuerdos. Y con el tratado todo esto, repito, se hace más intenso, más activo y va creciendo la integración y ahora pues hay una dependencia mutua, no sólo es qué harían en Estados Unidos sin la fuerza de trabajo de los mexicanos, sino qué harían con su industria sin las autopartes que se producen en México. Un vehículo en Estados Unidos costaría 10, 15 mil dólares más sin el comercio de autopartes producido en México y así en muchas otras actividades.

Entonces, es una relación muy consolidada. Lo único que estamos buscando es que se respete nuestra soberanía, que esa integración no signifique sumisión y afortunadamente el presidente Biden así me lo ha expresado más de una vez, que la relación se tiene que dar en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía.

Por eso le he llegado a decir que, a diferencia de la frase atribuida a Porfirio Díaz, yo sostengo que bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos.

Ahora que hay esta diferencia por la interpretación sobre nuestra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema, de manera muy respetuosa.

PREGUNTA: ¿La va a dar a conocer?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Primero quiero que le llegue la carta al presidente.

Y tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia, porque México es un país independiente, libre, soberano. Y podemos tener muchas oportunidades por la vecindad y por tratarse del país con más potencial económico y comercial del mundo y todo lo que se pueda obtener en beneficio de México; sin embargo, nada de eso, nada de eso se equipara con la independencia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo. Para decirlo de manera sencilla, México no se vende, México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen; eso no tiene precio, no hay arreglo que valga, es como el querer conciliar principios, eso no se puede.

PREGUNTA: ¿Eso dice la carta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya la van a ver en su momento

PREGUNTA: ¿En lo general qué dice, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya la van a ver en su momento, pero, bueno, ya se envió al presidente Biden.

¿Saben qué dice la carta? ¿Quieren un adelanto?

De que no considero falso ni discursivo lo que me ha dicho en varias ocasiones el presidente Biden, de que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía en un pie de igualdad y que vamos a buscar siempre una buena vecindad.

Ya les di, ¿eh? una parte. Bueno, bueno, bueno, sí sobre ese tema.

Bueno ya, ya nos pasamos. Mañana, tú te quedas mañana. Tardísimo, tardísimo, tardísimo. No, regañan mucho, regañan mucho. Por favor, por favor.

PREGUNTA: La astronauta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, claro, claro, sí, la voy a recibir. Es un acontecimiento. No sé la hora, pero creo que es 10:00, 11:00 de la mañana. Es un orgullo para todos los mexicanos. Una mujer excepcional, como son las mujeres de México.

Pero, bueno, ya ahí les van a decir la hora y ella va a hablar seguramente con ustedes y vamos a platicar.

PREGUNTA: Para Oaxaca, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana, mañana, mañana.

+++++

