Caro Quintero, los sueldos de los funcionarios y todos los temas de la mañanera de AMLO

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, pues hoy es un día histórico. Vamos a recordar los 150 años del fallecimiento del presidente Benito Juárez, el mejor presidente en la historia de México. vamos a tener una ceremonia aquí en Palacio Nacional.

Vamos también a reabrir el Recinto Juárez, todo el espacio que en Palacio Nacional está dedicado al presidente Juárez. Se rehabilitó y se abre para visitas públicas. La ceremonia va a ser a las 11:00 de la mañana y están todas, todos invitados. Y también se va a hacer transmisión por internet, de la ceremonia y del recinto.

También hoy vamos a transmitir, vamos a pasar un video sobre la remodelación que se llevó a cabo.

Empezamos la semana, como siempre, con Ricardo Sheffield, para saber quién es quién en los precios de energéticos, pero ahora también de alimentos, porque nos importa mucho estar viendo el comportamiento en los precios de los alimentos. Adelante, Ricardo.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. Tenemos la semana pasada que el precio promedio de la gasolina regular fue de 22 pesos con un centavo; de la Premium, 23 pesos con 96 centavos; y el diésel, 23 pesos con 34 centavos. En esta semana nuevamente 100 por ciento de incentivo fiscal a los combustibles, no estaremos pagando el impuesto especial a productos y servicios como parte de este incentivo que da el gobierno federal por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyarnos a todos en mantener esos precios porque la presión continúa, una ligera tendencia a la baja en los precios internacionales del petróleo. Ojalá continúe de esta forma. Si hacemos corte el 14 de julio, el precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de 90 dólares en 87 centavos.

Vamos ahora a ver cuáles fueron las tres marcas que dieron más caro en promedio la semana pasada. Fue Chevron, Windstar y Akron, mientras que las tres que fueron aliados de los consumidores, porque dieron los precios más baratos la semana pasada, Total, G500 y Orsan.

Vamos a ver ahora por regiones. La más cara, con el margen más alto para gasolina regular fue la franquicia Pemex, en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, 23 pesos con 58 centavos por litro con un margen de tres pesos 34 centavos, comparado con los 15 centavos de la misma franquicia Pemex que tuvo de margen en La Paz, Baja California Sur, por lo tanto, un precio más bajo al público, 21 pesos con 20 centavos.

Nos vamos ahora a la Premium, en donde Mobil tuvo el precio más alto en Monterrey, Nuevo León, 25 pesos con 89 centavos por litro, estos angelitos, tres pesos con 43 centavos de margen, comparado con los 15 centavos de margen de La Villita, en Guadalupe, Zacatecas, por tanto, un precio más bajo al público, 23 pesos con 20 centavos.

Y en la región sur, sureste, tuvimos el precio más alto, que fue de BP, en el Carmen, Campeche, un precio al público de 24 pesos 99 centavos, un margen de tres pesos con 12 centavos, comparados con los 17 centavos de margen que tuvo Surcoca, en Ahumada, Chihuahua y un precio al público de 22 pesos 96 centavos.

Recibimos a través de la app de Litro por Litro 337 denuncias o quejas atendidas a través de 346 visitas o verificaciones. Las visitas son de carácter informal y sobre todo enfocado al tema de precios y las verificaciones entramos a detalle, incluso hasta el desarmado de las bombas, verificar que no haya rastrillos. Por eso yo estoy seguro que seis se negaron a ser verificadas, algo traen adentro de sus bombas. Esas que no se dejaron verificar fue en Tenabo, Campeche; en Veracruz, Veracruz; también tenemos en Hopelchén, Campeche; en Mexicali, Baja California; en Zapopan, Jalisco; y en Santiago Tuxtla, Veracruz. Ahí pueden verificar cuáles son los domicilios de estas gasolineras que estaremos visitando en fecha próximo con el apoyo de la CRE y de la ASEA.

Si no tomamos en cuenta el margen, en la app de Litro por Litro podemos encontrar el precio más alto y el más bajo en el país, pero, lo más importante, pueden encontrar el más alto y el más bajo en la zona en la que ustedes viven.

La regular, la más barata la estamos encontrando a 20.29 el litro, es en Soriana, en Tampico, Tamaulipas y en franquicia Pemex, en Ciudad Madero, Tamaulipas a 20.43; mientras que las más caras, 24.50 de Cardell, en Allende, Chihuahua y 23.99 de BP en Guadalajara, Jalisco.

Y para la Premium, la más barata, 21.79, franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas y 21.99 de Soriana en Tampico, Tamaulipas.

Y pasándose de rosca otra vez los de Shell, a 26.79 en Naucalpan, aquí en el Estado de México y 26.50 una gasolinera de franquicia Pemex en Guadalajara, Jalisco.

Las más baratas del diésel, 22.19 en Coatzacoalcos, Veracruz y 22.49 de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas.

Las más caras, 26.50, de Cardell, en Allende, Chihuahua y 25.99 de franquicia Pemex en el 14 de San Luis Potosí.

También seguimos verificando el tema de los sanitarios.

Vamos a ver el gas LP. Con estos precios, con esta información, nos empoderamos y podemos saber si nuestro proveedor de costumbre está entre los más baratos o los más caros para seguir determinando si continuamos comprándole o nos cambiamos de proveedor por uno que sea más aliado de los consumidores; 24.49 es el precio del cilindro de gas por kilo; y el día 13 de julio, ese mismo producto, ya convertido el precio internacional a kilos y a pesos, el precio fue de 26 pesos con 10 centavos, podemos ver casi dos pesos de diferencia entre el precio internacional y el promedio de las 145 regiones la semana pasada y ese promedio de las 145 regiones para tanques estacionarios por litro fue de 13 pesos con 21 centavos; cuando el mismo día, 13 de julio, el precio promedio internacional convertido a pesos y a litros fue de 13 pesos con 93 centavos, un poquito más de 50 centavos de diferencia abajo el promedio de los precios en nuestro país.

Y seguimos teniendo ejemplos en Coahuila, en el Estado de México, en Tlaxcala, en Nuevo León, en Sinaloa, en Zacatecas, en Guerrero y en Aguascalientes, donde se dio por abajo del precio máximo. Un ejemplo de ello, Soni Gas, aliado de los consumidores en Abasolo, Coahuila, porque dio a 13 pesos con 12 centavos el litro, cuando estaba el precio máximo en 13 pesos 76 centavos, un poquito más de 50 centavos de ahorro por cada litro.

Y también tenemos ejemplos para cilindros de gas por kilo, en Coahuila, en Zacatecas, en Veracruz, en Baja California, en Jalisco, en Yucatán, en Sinaloa, en Oaxaca y en Sonora. Un ejemplo de ello también otra vez Abasolo, Coahuila, de Sony Gas, nuevamente, 24 pesos con 30 centavos el kilo, precio al público, 25 pesos con 48 centavos es el precio máximo, estamos viendo un poquito más de un peso de diferencia.

Tuvimos 812 visitas o verificaciones, encontramos cuatro que ameritaron infracciones por temas menores, básculas inmovilizadas dos, instrumentos de medición, que son los de los mismos medidores de flujo de las pipas, fueron tres las que fueron inmovilizadas por estas descalibradas y una negativa de verificación que tuvimos en el tema de gas LP.

Y vámonos a los 24 productos de la canasta básica que más se consumen en nuestro país, primero vemos las tendencias, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para alimentos y bebidas tiene una proyección de estabilidad en estos días, mientras que la semana pasada tuvimos una tendencia ligera a la baja en lo que es el precio máximo y también el precio mínimo para esta despensa en las cuatro regiones del país.

Tenemos, de los 24 productos dos son los más presionados por la inflación, aumentos; afortunadamente han tenido bajas algunos otros. Los dos más presionados es la cebolla blanca y la papa. En el caso de la papa, que se ha estado importando de Estados Unidos por primera vez, con esta disposición que autorizó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador no había habido importación, ahora la está habiendo, por eso resulta extraño que continúe subiendo el precio. Vamos a estar investigando con otras áreas del gobierno federal a fondo qué es lo que está pasando con el precio de la papa.

Pero tenemos buenos precios reflejados en las cuatro zonas del país. En la semana pasada el precio más alto para la zona centro lo encontramos con mis paisanos allá en León, Guanajuato, en Walmart Express, muy pasados de rosca los de Walmart esta semana que pasó, mil 80 pesos con 70 centavos el paquete, mientras que el mismo paquete está en 939 pesos con cinco centavos en Coacalco, en el Estado de México. Pero también mis paisanos ‘panzas verdes’ lo pueden encontrar ahí mismo en León, en Ley, a 963 pesos con 85 centavos, más de 100 pesos de diferencia con el Walmart, que no es una buena opción para comprar en esa zona.

Como tampoco lo es en la zona centro norte, donde el mismo Walmart Express, en Las Américas, en Morelia, Michoacán, tiene a mil 63 pesos con 60 centavos el mismo paquete, que la misma cadena expende y que mencionábamos, en León. Y lo tienen la más barata en esta zona en Mega Soriana de Aguascalientes, este lo tienen a 990 pesos con 10 centavos el mismo paquete. Y, por ejemplo, en Culiacán, Sinaloa, lo tiene Bodega Aurrerá en 990 pesos con 30 centavos. Buscándole, siempre podemos ahorrar bastante.

En la zona norte, la opción más cara es Smart en López Mateos, esto es en Ciudad Juárez, Chihuahua, a mil 101 pesos con 98 centavos, mientras que la opción más económica es de Merco Aremberri, una cadena regional en la zona norte del país, en Monterrey, Nuevo León, tiene el paquete a 887 pesos con 40 centavos, le volvió a ganar a las centrales de abasto de la zona.

Y por último, en la zona sur sureste, el paquete de los 24 productos se encuentra más caro en la Central de Abastos de Villahermosa. No sé qué les pasó a los de la Central de Abastos, siempre habían sido buenos aliados de los consumidores, pero ahora se fueron al más caro, a mil 66 pesos con 80 centavos, mientras que la opción más económica en esa zona se convirtió Bodega Aurrera, en Centro, Tabasco, este mismo paquete 953 pesos con 15 centavos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a los videos.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ DE MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 18 de julio de 2022.

En el Tramo 1, en Balancán, Tabasco, iniciaron los trabajos de tendido de la nueva vía del Tren Maya, partiendo de Villa El Triunfo, con dirección hacia Palenque, Chiapas. Para estas labores se utiliza maquinaría especializada y personal con experiencia y conocimientos.

En el Tramo 1 se instalarán 228 kilómetros de vías modernas y seguras por las que se desplazará el tren.

En el Tramo 2 avanzan los trabajos para la estación Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Champotón, Campeche. Son acciones de cimentación, herrería y armado de estructuras, así como compactación de terraplén y preparativos para la introducción de fibra óptica y cableado eléctrico.

En el Tramo 3 continúan los trabajos de terracería para la construcción de un viaducto, el cual se levantará a la altura de las comisarías de San Antonio Tzacalá de Xmatkuil, en el municipio de Mérida.

En el Tramo 4 avanza la construcción de diversos puentes vehiculares que conectarán con los municipios Dzitas, Valladolid, Pisté y Mérida, lo cual permitirá el cruce de trenes y vehículos con fluidez y seguridad.

Ya van más de 114 mil empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL LAGO DE TEXCOCO)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

En el vivero continúan los trabajos de propagación y mantenimiento de vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, también se iniciaron los trabajos de trazo de polígonos en la zona donde se realizará la cobertura de suelos con vegetación herbácea del propio vivero.

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente, por medio de la Conanp se continúan recibiendo visitas escolares a las instalaciones del pabellón demostrativo con el propósito de dar a conocer el valor biocultural del Lago de Texcoco.

Se realiza el mantenimiento y riego en áreas del jardín central, así como el retiro de vegetación invasora.

Concluyeron los trabajos de trazo y despalme para iniciar la conformación de terraplenes para el desplante de barreras cortafuego y brechas rompeviento en la zona oeste del parque.

Se trabaja en la rehabilitación de registros utilizados en el área de laberintos.

Se desarrollan trabajos de excavación y tendido de tuberías para las redes para las redes de instalaciones generales.

Continúan los trabajos de tendido y conformación de bases para la colocación de pavimentos, así como el habilitado de acero para losas, guarniciones y elementos de cimentación.

También se mantienen los trabajos de colado de losas para la construcción de canchas deportivas.

Se da seguimiento a la conservación de la avifauna dentro del polígono, así como el rescate, monitoreo y banqueo de la vegetación activa.

A la fecha, se han generado más de tres mil 800 empleos en la construcción del parque.

Con estas acciones se continúa con la recuperación ambiental de la región, en beneficio de los habitantes del Valle de México.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO RENOVACIÓN DEL RECINTO DE HOMENAJE A DON BENITO JUÁREZ)

VOZ MUJER: Benito Juárez es símbolo de la dignidad de una sociedad que defiende su libertad y soberanía. Su vida representa las causas de una generación de mexicanos que lucharon para construir una cultura de paz fundada en la ley y el derecho. Su legado incluye la transformación de los privilegios y herencias del pasado en un proyecto de nación basado en el pueblo.

La memoria de Benito Juárez vive en Palacio Nacional. En el entrepiso del costado norte habitó como presidente de la República, junto con su familia, durante siete años, después de la guerra de Reforma y de la intervención francesa. Y aquí mismo la muerte lo alcanzó la noche del 18 de julio de 1872.

En 1957, para honrar su memoria, estos salones, que servían como oficinas de la Secretaría de Hacienda, se transformaron en el museo Recinto de Homenaje a don Benito Juárez.

En 1998, la museografía fue modificada y creció casi al doble del área de exposición. Después de 24 años y a 65 de su fundación, el recinto se transforma nuevamente para recuperar la memoria y el legado de benemérito, así como rescatar el valor patrimonial del espacio y las piezas históricas. Se realizó un trabajo minucioso, se resanaron las viejas heridas y se cubrieron de gloria.

La antigua escalera de cantera, que conduce a la entrada del recinto, fue restaurada en su totalidad, otros elementos arquitectónicos del espacio exterior e interior adquirieron nuevo lustre.

La museografía y curaduría cambiaron totalmente. Hoy el recinto mira a Juárez en su tiempo para redescubrir su paso por la historia, en otro momento voltea a ver el símbolo que como país hemos construido a través de su figura y revela al hombre sin tiempo, cuyos principios nos constituyen como ciudadanos y como nación.

A 150 años de la partida del Benemérito de las Américas, el Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez se renueva e inicia otro capítulo en su historia, es memoria viva que habita en Palacio Nacional.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

A ver, Erika quedó pendiente, nada más una. Y dos y parejas, hombre y mujer, dos y dos. Pero empezamos con Erika.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días, presidente.

Buenos días a todos. Erika Ramírez, de la revista Contralínea.

Presidente, en un año los asuntos que ingresen al Tribunal Federal de Justicia Administrativa ascienden, en promedio, a unos 800 mil millones de pesos en disputa y tienen que ver con —la mayoría de los casos— con grandes contribuyentes que no quieren pagar al SAT los impuestos que adeudan.

En este tribunal hay múltiples denuncias de juicios amañados en contra del Estado mexicano y el problema es que nadie, ninguna autoridad los supervisa. Tienen tanta autonomía que han quedado fuera del escrutinio del Consejo de la Judicatura Federal y sólo en casos muy extraordinarios los atrae la Suprema Corte.

El problema es que, por esta misma autonomía, su contralor interno es nombrado por el presidente o presidenta en turno, por lo cual acaba debiéndole el puesto.

Además, la Auditoría Superior de la Federación sólo audita temas administrativos de forma aleatoria, con lo que pues no se hace contrapeso en este tribunal.

En este mismo tribunal, presidente, se resuelven casos de funcionarios corruptos que han dañado a la hacienda pública en total discrecionalidad.

La mayoría de la gente desconoce lo que ocurre en este órgano, en el que se llevan todos estos litigios que tiene que ver con la hacienda pública. De ahí que también incluso, cuando se mencionan los órganos autónomos aquí en la conferencia de prensa, pues no sale al descubierto.

La opacidad es aliada de este órgano, porque maneja a discreción también un presupuesto de tres mil millones de pesos y sus magistrados de la Sala Superior se han asignado sueldos por arriba de los 500 mil pesos mensuales, de acuerdo con la plataforma nacional de Transparencia, esto del INAI. También tienen autos de lujo pagados por el erario, con choferes, gasolina, seguros de gastos médicos mayores, en fin, un total derroche del erario público.

Entonces, presidente, la pregunta es si se puede revisar el asunto de su autonomía y en dado caso que el gobierno promueva una reforma para que este tribunal rinda cuentas y no se quede sin el escrutinio público.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, como sabemos, van a renovarse las autoridades en el tribunal este año, va a haber presidenta o presidente del tribunal y vamos a esperar a que se den estos cambios.

Yo le voy a pedir al secretario de Gobernación que continúe en comunicación con los servidores públicos de este tribunal, respetando la autonomía que tienen y cuidando de que no haya corrupción.

Esto es nuestro deber, el que no se permita la corrupción en ningún caso. La autonomía no es sinónimo de impunidad, se tiene que auditar y cuidar el dinero del presupuesto, aunque se trate de organismos autónomos, porque es presupuesto público y el presupuesto público, como lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces, es dinero del pueblo.

También estos organismos autónomos que se crearon a partir del periodo neoliberal, que surgieron como hongos después de la lluvia, tenían el propósito de desmantelar al gobierno legal, legítimamente constituido y poder tener estos organismos para defender intereses de grupos, para la defensa de intereses creados. Vaciaron al Ejecutivo y bajo la figura, bajo el manto protector de la autonomía, se fueron creando estos instrumentos para la defensa de intereses creados, cuando no es su propósito la corrupción, que en algunos casos lo es, hasta en los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los otros organismos autónomos, pues se creó una especie de burocracia dorada, con sueldos elevadísimos y todo tipo de privilegios, al grado que cuando presentamos la ley de austeridad y se hace la reforma constitucional para que nadie pueda ganar más que lo que obtiene el presidente, se amparan.

Y hay, de estos organismos, muchos servidores públicos amparados, que están ganando el doble y en algunos casos creo que hasta más de lo que gana el presidente, violando la constitucional, con argucias legaloides. Desde luego, legal, porque estos amparos fueron concedidos por el Poder Judicial.

Un día vamos a hacer aquí un repaso de los sueldos. Vamos a invitar a Ricardo Sheffield, para que nos ayude, quién es quién en los sueldos. Ahí te lo encargo, ¿no?

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Sí, claro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno. Todo el gobierno, cuánto gana un juez, un magistrado, un ministro, un diputado, un senador, un consejero del instituto electoral, estos magistrados, los directores de empresas paraestatales, los del Banco de México, para ver cómo andamos y desde luego el Ejecutivo.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: ¿Quiénes son los más pasados de rosca?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y por qué, o sea, que te apoyes en abogados para que sepamos quiénes se ampararon, cuántos están amparados. Sí, porque…

INTERLOCUTORA: Justo estos magistrados, el tribunal, están amparados y son los que resuelven estos casos de los contribuyentes que no quieren pagar al SAT.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pues eso es lo otro, se quedaron muchos organismos autónomos con este propósito de proteger a grupos de intereses creados.

No hay que generalizar, pero sí está el caso del instituto para evitar los monopolios, el que garantiza la competencia, la Cofece. Se creó para defender a las empresas que recibieron concesiones, contratos, en la época neoliberal de privatizaciones, entonces son los que defienden a Iberdrola, por ejemplo, son los que sostienen que es monopolio lo que hace la Comisión Federal de Electricidad. Quisieran que desapareciera la Comisión Federal para que todo quedara al mercado, para que todo quedara en manos de particulares, para eso crearon esa institución.

Es el mismo caso de los jueces. Increíble que le otorguen amparo a Iberdrola. Le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola. Creo que son nueve mil millones de pesos.

Y además se está haciendo la investigación y nos vamos a ir al fondo, porque les aceptaron documentación extemporánea. Estamos haciendo la investigación y, si fue así, denuncia a jueces y a quienes hayan participado.

Y lo del maíz transgénico, también, también. Va a apelar la Secretaría de Medio Ambiente, porque quieren por la fuerza y por las influencias y por dinero imponerse. Pues no, no es así, no se va a permitir.

Y alegan Estado de derecho. No, no, no, eso no es Estado de derecho, eso es Estado de chueco.

INTERLOCUTORA: Presidente, en otro tema, la semana pasada la Comisión Nacional del Agua emitió una alerta por sequía en el Diario Oficial de la Federación. Entre algunos estados, se menciona a Querétaro.

En Contralínea documentamos que hay 10 empresas que principalmente acaparan el agua en la entidad administrada por Mauricio Kuri, de extracción panista y entre ellas se encuentran Kimberly Clark, Manufacturas Kaltex, Bienes Raíces Juriquilla, Cartones Ponderosa, Michelin, Agrogen, Grupo Constructor ABDI, Fuentezuelas Agrícolas, Ingredion México y Fomento Querétaro. Entre estas empresas acaparan 39 millones 721 mil 356 metros cúbicos de agua y Kimberly Clark acapara 14 millones de metros cúbicos de agua, es decir, casi la mitad de agua que consumen todas estas empresas.

Ya vimos lo que pasó en Nuevo León con todo que se ha venido de la falta de agua, de la escasez de agua y cómo las empresas han venido acaparando el vital líquido.

¿La administración federal tiene ya un plan para estos estados en los que se alerta de sequía para que las personas no se queden sin agua y no pase lo que está pasando en Nuevo León con la falta de agua mientras que las empresas sólo tienen que abrir la llave para tener acceso al vital líquido?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está actuando. En el caso de Nuevo León fue el secretario de Gobernación, habló con empresarios. Lo cierto es que sí están ayudando, pero es grave la situación en Monterrey y en toda la zona conurbada.

Y vamos a seguir pidiendo más apoyo tanto de quienes tienen agua para riego, que ayuden, que se solidaricen con la población que necesita el agua en las ciudades, en la zona metropolitana y también que se sumen todas las empresas y que ayuden.

Hay casos en donde no se puede parar una empresa porque el reinicio de su actividad llevaría un año, esto nos lo han dado a conocer las empresas, por ejemplo, acereras. Pero hay otras que sí podrían ayudar; por ejemplo, las cerveceras y las refresqueras, que en el caso de Nuevo León en estos días ya tomen la decisión de no consumir agua para cerveza, para refresco y que se destine toda el agua para uso doméstico, que nos ayuden en eso, es una petición.

Hoy recibí un informe del maestro Bernardo Bátiz, que lo voy a poner. A ver si Laura o las compañeras… Lo tenía en la reunión de la mañana, acerca de lo de Nuevo León.

Y en otros estados los gobernadores están actuando. No es afortunadamente tan delicada la situación. Pero también pensar en la gente.

Las empresas —lo dije la vez pasada, lo repito— que tomen esa decisión van a ser apoyadas por nosotros, o sea, podemos llegar a acuerdos para que no se vean tan afectadas.

Hay dos empresas que distribuyen Coca Cola. Tengo entendido que una de ellas ya aportó, otra no. Entonces, llamaría a todos para que ayudaran, lo mismo en el caso de la cerveza y pueden decir que ya están aportando, pero si se complica más la situación hay que seguir aportando, incluso detener la producción y dedicar toda el agua que se requiera a la gente.

INTERLOCUTORA: ¿En Querétaro no hay peligro de que ocurra esta situación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tenemos ese dato.

Sí hay una alarma, alerta…

INTERLOCUTORA: Alerta por sequía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De sequía en nueve, 10 estados del país, pero no se está quedando sin agua la gente, como el caso de Nuevo León.

INTERLOCUTORA: Ya por último, presidente, acerca de este esfuerzo que ha hecho su gobierno en materia de justicia y que tiene que ver con personas injustamente presas, preguntarle sobre uno de los casos que lleva el Instituto Federal de Defensoría Pública, el asunto de la joven llamada Verónica Razo.

En este caso, en 2011, junto con su hermano Erick, fue detenida arbitrariamente por la AFI, por agentes de la AFI. Los dos hermanos fueron secuestrados durante algunas horas y sometidos a torturas y después presentados y acusados por secuestro.

Erick ya fue absuelto recientemente porque el Instituto Federal de la Defensoría Pública demostró su inocencia, pero en el caso de Verónica no se han aceptado algunas pruebas y se encuentra aún privada de su libertad, en este caso, incluso ya están procesados sus torturadores.

Entonces, preguntar sí se puede revisar este asunto desde su gobierno para que se haga justicia, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, todos los casos los ve el secretario de Gobernación, lo que pasa es que son trámites que hay que hacer ante jueces o autoridades del Poder Judicial y son lentos. La verdad, que no hay justicia rápida y expedita, me refiero a los procesos judiciales, son muy lentos y no debemos de acostumbrarnos a eso.

Una gente que es inocente, que ya se probó que le fabricaron un delito o que lo torturaron y existen las pruebas, ¿para qué está ahí detenido injustamente, si es inocente? Eso debería de resolverse en un día, pero no. Hay una inercia: son horarios de oficina y oficios y trámites engorrosos y la gente presa inocentemente.

INTERLOCUTORA: Y en este caso su hermano ya fue absuelto, que tenía los mismos cargos y que había sido también torturado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Pero estoy seguro que es trámite, se fue de vacaciones el juez y hay que esperar a que regrese. Todo esto es lo que hay que seguir combatiendo, ¿no?

Y los servidores públicos, todos estar para servir al pueblo y hacer justicia, no estar al servicio de grupos de intereses creados. Porque un juez puede amparar a un potentado a las 2:00 de mañana, o un sábado, pero un trámite de este tipo eso sólo en horas de oficina.

Entonces, sí tenemos que seguir insistiendo y es la Secretaría de Gobernación la que se hace cargo de esto.

Y también es un asunto que tiene que ver con las costumbres, a veces con las profesiones. El abogado ya se acostumbró a que así son las cosas y ni modo, a quien está defendiendo está en la cárcel y como ya el juez le dijo de que todavía no ha estudiado el expediente, pues ya a dormir tranquilo, a esperar a que el juez estudie el expediente. Como que nos tenemos que avivar todos, como que son otros tiempos y no dormir tranquilos si hay una injusticia de por medio.

¿No está el texto? A ver.

‘En la zona conurbada de Monterrey el problema del agua es una tragedia colectiva, días enteros y a veces semanas sin surtir nada o muy poco. En tiendas y superlimitadísima la venta de agua embotellada; en cambio, Cocas, juguitos azucarados y cerveza, ríos enteros, riesgo de un drama social, enojo extremo o epidemias y muertes. Situación extrema para niños, adultos mayores y otros vulnerables’.

Me mandó esta nota en la mañana.

Y aprovecho para hacer un llamado a que se siga ayudando, se siga cooperando. No niego que estén ayudando, lo están haciendo, pero hace falta más y tomar decisiones de fondo. Es un llamado a quienes tienen agua y la están usando con otros propósitos.

INTERLOCUTORA: ¿También sería para el resto del país, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para todos. El agua es un derecho humano fundamental.

Muy bien.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Preguntarle sobre la detención de Rafael Caro Quintero. ¿Qué informe le dieron? ¿Cómo lo ubicaron?

¿Qué participación tuvo la DEA? En principio la DEA salió a decir que ellos habían participado, luego el embajador dijo que fue exclusivamente personal del gobierno mexicano. ¿Qué nos puede comentar al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero, decir que lamento mucho lo de la pérdida de 14 marinos, porque se desplomó un helicóptero. Perdieron la vida 14 marinos y está herido, esperemos que se salve, otro más.

Fue una acción para detener a este señor, Caro Quintero. La Marina actuó en apoyo de la fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego, esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas y fue un trabajo que llevó a cabo a fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina.

En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa.

INTERLOCUTORA: ¿Pero participaron con información?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se pide información en algunos casos, en este no. En el caso de la comunicación se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo.

INTERLOCUTORA: O sea, la DEA no respondió a esta solicitud.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, sí, pero no fue posible que se realizara la investigación que se les estaba solicitando en este caso.

Y a partir de ahí y desde antes, la Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión del señor Caro Quintero.

INTERLOCUTORA: Cuando dice que no tuvo participación directa, entonces ¿en qué sí participó la DEA?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que a veces participan, tienen sistemas de información y hay cooperación —eso está establecido, está escrito— cuando se requiere, pero últimamente no ha habido, no hay. Y estamos hablando de equipos, de drones, pues.

INTERLOCUTORA: ¿No lo ubicó la DEA y le dijo a Marina?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Y mucho menos elementos. Ya no es como antes, pues.

INTERVENCIÓN: ¿Por qué se lo (inaudible), presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues son informaciones no veraces. Pero afortunadamente el embajador aclaró.

Creo que la directora de la DEA hizo una declaración.

INTERLOCUTORA: Sí, publicó un comunicado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y eso fue lo que originó la versión de que habían participado y la información que me transmitió el almirante fue en el sentido de que no hubo esa participación y luego pues el embajador de Estados Unidos aclaró.

INTERLOCUTOR: Presidente, este accidente que hubo del helicóptero, usted dijo que respaldó el operativo de detención de Caro Quintero. Hasta ahora, la Marina ha dicho que se trató de un accidente y que no hay más información que indique otra cosa.

¿Cómo participaron estos elementos que fallecieron lamentablemente en el operativo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues participaron, fueron dos, tres helicópteros y fuera ya del área de donde se llevó a cabo la detención, a punto de llegar al aeropuerto de Los Mochis se desplomó uno de los helicópteros.

La información que me transmitió también el secretario de Marina es de que se está haciendo una investigación para conocer las causas, la caja de voz, de datos, que se maneja en helicópteros, en aviones. Ya va a ser enviada, si no es que ya lo hicieron ayer, a la fábrica de los helicópteros o la fábrica de este helicóptero para que se haga la investigación, son los únicos que tienen permitido manejar esa información y una vez que la envíen se tiene que entregar a la fiscalía. Porque está abierta la investigación, o sea, se tiene que saber sobre la causa del desplome del helicóptero.

Y sí lo hice y lo vuelvo a repetir, es muy doloroso el que hayan perdido la vida el grupo de marinos en cumplimiento de su deber y abrazo a sus familiares, ayer se les hizo un homenaje, estuvieron sus familiares, yo les envíe un mensaje.

Y aunque son pérdidas irreparables, también les planteamos que vamos a apoyarlos en todo, más de lo que se establece formalmente. Porque todos ellos, todos los elementos de las Fuerzas Armadas cuentan con seguro, pero di la instrucción de que se les entregue a los familiares otra cantidad igual a la que por ley tienen derecho.

INTERVENCIÓN ¿Por qué no fue, presidente? ¿Por qué no asistió al funeral?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estaba en una gira, pero estoy pendiente y se va a ayudar a todos los familiares.

A ver. Esta fue la ceremonia de ayer.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: El amor por la patria de un marino es eterno. Hoy nos encontramos de luto, pues 14 integrantes honorables de esta gran familia naval emprendieron su última travesía, dejándonos un vacío irreparable y un gran legado de amor por México.

La Armada no olvida y recordará por siempre la gloria de haber tenido entre sus filas a tan excelsos marinos, cuyos nombres hoy enaltecemos en un eterno recuerdo que sacudirá nuestras memorias al evocarlos, portando con su uniforme, llenos de grandeza, valor y orgullo de ser marinos.

Descansen en paz, hermanos. Han cumplido su deber.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

INTERLOCUTOR: ¿Tiene un cálculo de cuánto se puede llevar este proceso de extradición a Estados Unidos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos. Desde el sábado se presentaron amparos se están tramitando y las autoridades respondiendo a jueces, tanto la fiscalía como la Secretaría de Marina. Pero sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo.

Entonces, se está viendo el proceso, se va a actuar desde luego, como siempre, de manera legal, lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar de que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley.

Porque este asunto —para los jóvenes— tuvo que ver con el hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo, fue creo que un sábado, 2013 y ya cuando sale y se anuncia pues se resuelve que no le correspondía la libertad, que tenía que continuar detenido, pero ya se le había liberado.

Hace como dos años nosotros enfrentamos algo así con un presunto delincuente, también famoso, entonces llegó un sábado la orden para liberarlo. Bueno, un periodista de estos del régimen de corrupción, Riva Palacio, salinista, todavía no sucedían los hechos, es decir, no se dejaba en libertad y ya había publicado una columna diciendo que habíamos liberado a esta persona. Increíble.

PREGUNTA: ¿Ya habló con el presidente Biden sobre esta detención?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. Con el presidente Biden traté otros asuntos. Y fue muy buena relación.

INTERLOCUTOR: ¿Con Kamala?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con ninguno de ellos.

Eso que usted me pregunta pues es lo que sostienen mis adversarios, los conservadores.

INTERLOCUTOR: No, pero si le había….

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, Yo no trato estas cosas. Estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales. Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente. Eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no.

Aquí hay la decisión de que se haga valer un auténtico Estado de derecho y que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, Estado de derecho y las instituciones tienen que cumplir con su responsabilidad.

Entonces, no son negociaciones en lo oscurito con nadie.

INTERLOCUTOR: O que le haya llamado el presidente para…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Usted…

INTERLOCUTOR: ¿No lo felicitó por la captura?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, no y no tiene por qué hacerlo, o sea, es el trabajo de cada quien.

Pero yo le entendía que me habían pedido en Washington que yo actuara, como lo sostienen los politiqueros del conservadurismo. No, no.

Nosotros somos un gobierno independiente, autónomo y actuamos de conformidad con nuestra Constitución y con nuestras leyes. Ya no es el tiempo de que se arrodillaban los presidentes, si había algunos, que lo hacían. Eso ya no sucede, ya es una nueva realidad, estamos en un proceso de transformación.

Me llamó mucho la atención una caricatura y un texto, porque tiene que ver con lo mismo, de Felipe Calderón. A ver si lo consigues, porque es interesante.

Acuérdense que esta conferencia no es nada más para informar, es también para el análisis, la reflexión y para que tengamos todos elementos todos los mexicanos y podamos actuar con criterio, no dejarnos manipular.

Y poner mucho énfasis en los jóvenes, porque esto de Caro Quintero viene desde la época del presidente López Portillo o del presidente Echeverría. No, después, cuando el asesinato del señor Camarena. ¿Quién era presidente?

INTERVENCIÓN: Miguel de la Madrid.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miguel de la Madrid, o sea, ¿cuántos años tiene eso?, como 30. Entonces, la mayoría de los jóvenes pues sólo en las series.

INTERVENCIÓN: Pero entonces ¿no (inaudible) un cártel ahorita de Caro Quintero?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos eso, es un asunto de la fiscalía y de las autoridades competentes.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es… Saca su tocayo Calderón, que es un caricaturista, también conservador, facho, panista de siempre pues, saca una caricatura sobre cómo era la relación del sector empresarial antes con el presidente y cómo es ahora y es interesante.

A ver, préstame el… Este se supone que era un presidente del PRI, ¿no? Sí, con guayabera, Echeverría y estos son empresarios y le dicen: ‘Así no, señor presidente’ Sí, aquí está, ¿no? ‘Así no, señor presidente’.

¿Y quiénes son?

Don Eugenio Garza Sada, Fernando Aranguren, Andrés Marcelo Sada y Manuel Clouthier, o sea, en aquellos tiempos que se le enfrentaban al presidente, eso es lo que da a conocer. ‘Así no’.

Y ahora, aquí estoy yo, porque aquí está la ‘M’ y mi dedito, miren. Ah y la panza. Entonces, dice el caricaturista: ‘Así sí, señor presidente’.

Está un empresario arrastrado, ya no es como antes y él dice que ni qué. O sea, es una crítica a los empresarios de ahora, porque no se enfrentan.

Lo que se le olvida al caricaturista, que el gobierno no es de empresarios, el gobierno es del pueblo, esa es la diferencia. Esto pudo ser en un momento en que el gobierno estaba al servicio de los empresarios. Y no sólo en la época de Echeverría, hasta diciembre del 18, los presidentes llegaron a ser peleles, empleados, bueno, hasta los contrataban cuando terminaban para que trabajaran en las empresas, el gobierno era un comité al servicio de grupos de intereses creados; ahora no, entonces esa es la molestia.

Yo llevo muy buenas relaciones con los empresarios de ahora porque han ido entendiendo y muchos ya tenían esa visión de que había que pensar en el país y pensar en los demás y hacer a un lado el egoísmo y el lucro y la corrupción.

Y por eso llevamos muy buena relación, pues con ellos hemos logrado en dos de tres ocasiones consenso para el aumento de salarios, que ha aumentado el salario en 65 por ciento en términos reales, como no sucedía en 40 años y lo logramos por consenso, porque ya no se podía mantener el salario en los niveles en que se impuso durante 36 años del modelo neoliberal. ¿Por qué no pones la gráfica de salarios?

Entonces, esa es la molestia del caricaturista. Pero no es el caricaturista, así piensan millones, es el pensamiento conservador. Y en una democracia pues está permitido esto y tenemos que garantizar el derecho a disentir, pero no lo voy a dejar pasar, lo tengo que explicar.

Entonces, la molestia es porque me acompañaron empresarios mexicanos a Washington, incluso hablaron. No, la tira más… Esto es lo nuestro, pero la histórica.

Entonces, con ellos, con los empresarios logramos esto.

Con los empresarios, logramos esto, con los empresarios logramos una modificación a la ley para que se les garantice el reparto de utilidades a los trabajadores, de un año a otro pasó de 100 mil millones de pesos el reparto de utilidades a 200 mil millones de pesos y lo logramos con los empresarios actuales.

Tercera cosa que se logró con ellos, que participaran aportando más a las cuotas de Afores.

Ese es el salario del Seguro, ese es el promedio, que sí ha crecido, pero me refiero al salario mínimo, a ver si lo tienen, el histórico, desde los años 80.

Miren, esto era lo que pasaba en el periodo neoliberal. Aquí están a los que apoyaban los empresarios, los gobiernos neoliberales, miren cómo estaba el salario, de los más bajos del mundo, una vergüenza. Y esto es lo nuestro, que me da mucho orgullo.

Ah, pero regresa a la caricatura. Y arriba de la caricatura pone Calderón un texto que es… Miren esto, es inmejorable.

Puso la caricatura. ‘Así las cosas, no hicieron nada —o sea, los empresarios de ahora— para evitar lo que hoy vivimos ―y esto lo mejor— y lo que viene’. O sea, que ya da como hecho de que el pueblo no va a permitir más atracos, más saqueos, más humillaciones. Eso es lo mejor, ‘y lo que viene’. Ya se rindió no aguantó nada. ‘Así las cosas, no hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene’.

O sea, ¿qué cosa quería o qué imagina que tenían que haber hecho para evitar la transformación?

Pues lo que hicieron cuando lo impusieron a él, que se robaron la Presidencia todo el sector empresarial de ese entonces, Claudio X. González y todos, que pagaron publicidad en los medios cuando tenían el control absoluto de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, que pagaron para financiar la guerra sucia en contra mía, lo de ‘peligro para México’.

Eso era lo que quería ahora para que no llegáramos, pues eso es lo que él está suponiendo. ‘No hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene. Salvo un par de excepciones ―ya hasta me imagino quiénes― son una bola de cobardes. Su avaricia, codicia —codos, les faltó sicateros― y cobardía permitió y estimula que esto ocurra’. Y ya interpreten lo demás. Yo tengo más cosas que decir, pero ahí queda eso.

INTERLOCUTORA: Presidente, preguntarle ya nada más sobre el tema de Caro Quintero.

¿Usted está de acuerdo con la extradición?

Y se entiende que él operaba ahora en la zona de Sonora. Si no se prevé un repunte de violencia después de esta detención.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No creo que haya más violencia en esa región. No sé exactamente sobre sus actividades, eso lo conoce la fiscalía.

INTERLOCUTORA: Pero ¿no era un generador de violencia como algunos otros delincuentes que operan el narcotráfico?, ¿no era destacado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos. Había una orden aprehensión y debe de quedar claro que no hay impunidad.

Acuérdense que todos los jueves se da a conocer lo que se hace para que no haya impunidad en México, para nadie, sea quien sea. Entonces, si hay una orden de aprehensión, se tiene que ejecutar y, si se pide apoyo al gobierno, se ejecuta, sea quien sea.

Es más, es un asunto, hasta les diría, de rutina, no hace falta que me consulten, ya lo saben tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa como en la Guardia Nacional. Si me dicen: ‘Se localizó una persona y se va a detener porque hay una orden de aprehensión’, pues adelante. Pero ni me preguntan, porque no hay impunidad para nadie, sea quien sea. Entonces, ya me enteré cuando habían detenido a este señor Caro Quintero.

INTERLOCUTORA: ¿Y está de acuerdo en que sea extraditado a Estados Unidos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso lo va a decidir la autoridad competente.

Ellos van seguramente a presentar amparo. Entiendo que estos amparos, estos primeros, pues no van en contra de la extradición, sino es para que se le libere, esgrimiendo de que hubo errores en el procedimiento, entonces la autoridad va a decir o va a contestar cómo fue que se llevó a cabo el procedimiento legal, que entiendo pues fue de acuerdo al procedimiento establecido, pero eso es.

Y no hay impunidad para nadie y que se entienda esto, porque el que tiene una orden de aprehensión o el que antes cometía un delito y pensaba, aquí lo hemos hablado, de que no iba a pasar nada y que no había ningún problema o porque podían sobornar a autoridades regionales, locales, eso ya no.

Fue muy grave lo que sucedió en Chihuahua y fue muy grave porque había orden de aprehensión contra el que ejecutó o el que dirigió el asesinato de los sacerdotes. Y la misma fiscalía del estado declara que esta persona era promotor, patrocinador de un equipo de béisbol, o sea, que andaba como si nada, eso puede suceder en tanto el gobierno federal no sepa que hay estas cosas, pero si nos enteramos, no podemos nosotros ser cómplices.

INTERVENCIÓN: Hay otros 19 objetivos prioritarios. ¿Van a completar estas detenciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, aunque también es importante aclarar de que en nuestra estrategia lo fundamental es atender las causas de la violencia, esto no cambia, es muy claro; además, lo escribí en el último libro, está.

No es nuestro propósito lo espectacular porque eso no se resuelve del todo el problema. Eso ayuda a dejar en claro de que no hay impunidad y que no se protege a nadie, ayuda, pero para enfrentar la violencia hay que atender las causas, lo que estamos haciendo, mejorando las condiciones de vida, de trabajo, de la gente, apoyando a las familias más pobres, atendiendo a los jóvenes, dando el ejemplo de que no se puede triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, dando el ejemplo de que no debe de ‘rifar’ o que no ‘rifa’, no vale, no sirve, el lujo barato, lo material, que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo.

Eso es lo que nos debe de importar, humanizarnos cada vez más, no optar por el dinero, como si el dinero fuese Dios, o sea, eso es lo que nos va a llevar a una sociedad mejor y vamos avanzando.

INTERVENCIÓN: Y castigar al que cometa un delito

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y castigar al que cometa un delito. ¿Terminaste, verdad, Sara?

INTERLOCUTORA: Sí, gracias.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

José Manuel Fuentes, de Capital 21.

La primera pregunta que le quiero hacer es si se abordó el tema del periodista Julian Assange, con su homólogo estadounidense Joe Biden.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, le dejé una carta al presidente Biden sobre Assange.

INTERLOCUTORA: ¿En qué consiste esa carta, presidente? ¿Nos podría decir?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues explicándole de que no cometió ningún delito grave Assange, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad y que detenerlo iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad. Y le explico que México ofrece la protección y el asilo a Julian Assange.

INTERLOCUTORA: ¿Y ya recibió alguna respuesta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque tengo que ser respetuoso, tengo que esperar a que lo analice y se den los tiempos.

Lo que sí puedo comentarles, ya lo he dicho, pero como después de la gira a Estados Unidos vino el fin de semana, no hemos hablado mucho, a lo mejor me ha faltado explicar que el trato que recibimos del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris fue de mucho afecto y de mucho respeto hacia México, se portaron muy bien y se fortaleció la cooperación para el desarrollo y en todos los órdenes. Entonces, fue muy buena entrevista, muy buena gira, muy bien encuentro.

También una cosa excepcional fue la actitud de nuestros paisanos. Los abrazo. Me llenaron de sentimientos, porque fueron muchas las muestras de solidaridad, muchos viajaron de otros estados de la Unión Americana a Washington y un gran apoyo de nuestros paisanos en la gira.

Todo esto sucedió. Y sí tratamos el asunto del periodista Assange.

INTERLOCUTORA: Presidente, otra pregunta, después de su gira de trabajo por los estados de Baja California en el sur, Michoacán y Veracruz, ¿nos podría decir cómo van los avances de las plantas de fertilizantes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, fue una muy buena gira ahora porque nosotros tenemos como propósito el que se logre la autosuficiencia energética y en eso vamos bien. El año próximo yo espero ya que dejemos de comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero, ya vamos a ser autosuficientes, eso nos ayuda mucho, ya nos está ayudando.

Nos ayuda en que la gasolina es más barata en México que en Estados Unidos, que en Europa; nos ayuda que la inflación en México es menos que en Estados Unidos, que en Europa. Tiene que ver con el manejo que se ha dado al sector energético.

Pero también queremos hacer lo mismo y hemos estado trabajando, pero ahora vamos a intensificar acciones para lograr la autosuficiencia alimentaria, ese es el otro objetivo y para eso necesitamos de fertilizantes, porque los neoliberales, para variar, acabaron con las plantas de fertilizantes, privatizaron Fertimex. Éramos autosuficientes en fertilizantes y vendieron todas las plantas y dejaron que se convirtieran en chatarra y nos convertimos en importadores de fertilizantes, se compra el fertilizante.

Entonces, estamos empezando a rehabilitar las plantas que nos dejaron, algunas ya prácticamente inservibles; además, producto de compras que hicieron en el periodo neoliberal de plantas que primero habían privatizado.

Cuando Salinas, privatizaron las plantas de fertilizantes, se las entregaron a amigos y gente cercana, del llamado ‘grupo compacto’, que crearon con la entrega de todos los bienes de la nación. Se creó el llamado ‘grupo compacto’, una nueva oligarquía, una piñata con los bienes de México.

Pasa el tiempo y algunas de esas plantas las vuelven a comprar. O sea, son privatizadores y al mismo tiempo estadistas, perdón, estatistas. La verdad, que no son ni una, ni otra cosa, lo que son en realidad, pues son verdaderos corruptos. ¿Cómo es que privatizan y luego deciden: ‘vamos a comprarlas’, las mismas plantas? claro, ya quebradas.

Ustedes saben que tenemos ingenios azucareros, cuando Fox rescató ingenios azucareros, porque se rescataba a los potentados, a los que estaban cerca del presidente. No se rescataba al pueblo, la prueba fue lo del Fobaproa. ¡Cómo rescatan a banqueros y a grandes empresarios y convierten las deudas privadas, en deuda pública! Pues esa era la política.

Y hablo de ingenios porque acaba de pesar, es lo de Fox. O ayer, que estuve en Cangrejera, que le quitan el gas etano a las plantas de Pemex de la petroquímica, esto con Calderón, para entregarle el gas a Odebrecht, el Etileno XX, o sea, era lo que…

Entonces, ahora hicimos un recorrido para ver cómo estaban las plantas, porque necesitamos levantarlas. y empezamos en San Juan de la Costa, en Baja California Sur, porque ahí hay una mina de roca fosfórica, que es la materia prima para hacer fertilizante. Se lleva la roca ya procesada, triturada en barco a Lázaro Cárdenas y ahí están las plantas y ahí se hace el fertilizante.

Entonces, fuimos a la mina, fuimos a Lázaro Cárdenas, porque estamos invirtiendo en total 550 millones de dólares para levantar las plantas, porque estaban caídas completamente.

Luego, que me dio mucha tristeza porque fuimos de Lázaro Cárdenas, que también está en ruina esta planta, que ya estamos levantando, ya está produciendo, pero fuimos a Poza Rica y todo el complejo petroquímico abandonado, ya no existe, 60 hectáreas completamente desaparecido, Poza Rica. Entonces, ahí queremos poner una planta en ese complejo para utilizar el gas y producir urea.

Y la gente quiere que Poza Rica vuelva a tener auge. Entonces, si se construye esa planta vamos a generar alrededor de tres mil empleos en la construcción y se reactiva la economía de Veracruz.

Luego, nos fuimos a los complejos, a Pajaritos, a Cangrejera, al complejo de Cosoleacaque, también para lo mismo. Y ya tenemos el plan para producir fertilizante, si no al 100 por ciento de lo consumimos, que son como seis millones de toneladas, de cinco a seis millones de toneladas al año, vamos a estar produciendo como dos y medio millones y nos va a permitir esto entregar fertilizantes a dos millones de productores, de pequeños productores, ejidatarios y pequeños propietarios, en promedio de dos hectáreas hasta cuatro millones de hectáreas con este fertilizante y va a ser gratuito.

Entonces, para eso fue la gira que hicimos.

Como estamos reparando las plantas con esta inversión de 550 millones de dólares y viendo la posibilidad de construir la nueva planta en Poza Rica en tanto tenemos capacidad para abastecer a todos los productores, una de las cosas que hicimos en Estados Unidos fue pedirle al gobierno de Estados Unidos, al secretario de Agricultura… Esto lo vio Víctor Villalobos, secretario de Agricultura de México, con el secretario de Agricultura, Tom, de Estados Unidos, una muy buena persona, con mucha experiencia, ya fue secretario de Agricultura con el presidente Obama, dos veces, gobernador y muy simpatizante de México. Se hizo con él el compromiso de que nos van a vender un millón de toneladas de fertilizantes a precio bajo y con ese fertilizante vamos a comenzar desde este año.

Ya estamos entregando fertilizante, ya puedo decirles que el estado de Guerrero ya tiene su fertilizante, todo el estado de Guerrero, porque ahí es para todos los productores y ya estamos entregando fertilizantes en Oaxaca y en Chiapas y se está avanzando, pero se va a ampliar a todo el país el programa, todo el país.

Entonces, con ese millón de toneladas de fertilizante que nos van a vender de Estados Unidos a precios bajos, que nos van a ayudar, es parte de la cooperación, vamos a iniciar la entrega desde este año, porque lo queremos es prevenir. Si es cierto es dato de Ricardo, de que están bajando los precios, afortunadamente está deteniéndose lo de la inflación en los alimentos, pero no podemos confiarnos para que no nos falten los alimentos, hay que producir.

Ah, pero quedamos acá.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me mencionaron.

INTERVENCIÓN: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya lo vemos ahorita, a ver qué dijo. Ayudó ¿no? No, ¡ay, nanita!

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Vicente Serrano, conductor de Sin Censura.

Quisiera hacer una aclaración. Primero, porque el hitleria… perdón, el mentiroso de Carlos Alazraki en su espacio dice que le fui a hacer porras, a echar porras a Washington. Seguramente ardido, porque fuimos los medios independientes, los yuotuberos, los de abajo, que estuvimos cubriendo a la gente de a pie.

Y después de que usted salió allá en el hotel Lombardi a la ventana, pues nosotros nos dedicamos a entrevistar a la gente y la señora, por ejemplo, Meldy Medina, que viajó tres horas con su traje típico estaba llorando, yo le preguntaba por qué. ‘Porque no nos habían volteado a ver nunca antes como el presidente’.

Déjeme sacar la matraca, presidente. Nóteseme mi sarcasmo en honor a Alazraki, para decirle que no encontramos, si acaso, muchas personas que estuvieran críticas o en contra de su visita y de lo que proponía.

Y, en ese sentido, presidente, de las cosas que yo platicaba con ellos es: ¿habrá manera de reconocerles lo de las remesas, lo de ser héroes y heroínas, por ejemplo, sólo como ejemplo, con matrículas consulares? Si no gratis, que creo que podría ser un dejo de reconocimiento para ellos, ese tipo de situaciones desde los consulados que desde donde siguen existiendo quejas.

Y, por otro lado, presidente, ¿qué tan atrevido vio a Joe Biden? Porque usted hablaba de tomar decisiones atrevidas y yo quiero puntualizar que Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama y en su momento Barack Obama fue el deportador en jefe.

Si en determinado momento pierde las elecciones Biden, no me quiero meter en temas electorales, ¿cómo pasará a la historia?, porque no ha cumplido con la comunidad migrante.

¿Qué tan atrevido lo vio para serle sincero a esa comunidad que fue a respaldarlo a Washington en el tema de la reforma migratoria? ¿Sí está comprometido? ¿Sí está atrevido? ¿Le va a alcanzar el tiempo? También se lo pregunto porque del lado de Trump ya empezó también esta narrativa de ‘los violadores, los asesinos, nos mandan lo peorcito’, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en el caso de los migrantes tenemos que buscar la forma de ayudarlos o, mejor dicho, de seguirlos ayudando, seguirles agradeciendo. Eso es lo menos que podemos hacer por ellos, seguirles reconociendo que son seres excepcionales, que estamos muy orgullosos de ellos, porque la verdad…

Y qué bueno que mencionas acerca del periodismo de ustedes, de las entrevistas.

Sería extraordinario el que pudiéramos hacer, con la colaboración de todos, un documental sobre los migrantes de hoy, de ahora, lo que hacen los mexicanos en Estados Unidos, un buen documental de cómo trabajan, de cómo no pierden sus tradiciones, sus costumbres, cómo se reúnen entre ellos y cómo ayudan al país. Entonces, sí sería muy importante hacer un homenaje con un buen documental, eso podríamos hacerlo nosotros.

INTERLOCUTOR: Si me permite levantar la mano y ofrecer lo poco o mucho que se pueda contribuir para hacer precisamente ese documental, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Eso podría ser. Aquí, que Jesús nos ayude, porque todos pueden participar, entre todos y hacer una…

INTERLOCUTOR: Compendio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, una recopilación de todas las experiencias, acopio de las experiencias y en dónde están, a qué se dedican, por qué salieron, cuándo salieron, los vínculos que todavía mantienen con sus pueblos.

Hay municipios completos, regiones de Yucatán, por ejemplo, trabajando en San Francisco.

INTERLOCUTOR: Presidente, por cierto… Perdón, no lo quiero interrumpir, pero le había dicho aquí en la mañanera que iba a ir a Cerro Verde, Oaxaca, de donde salieron algunos de los migrantes que fueron encontrados en el tráiler de San Antonio y allá fui.

Y se me vino a la mente algo que se ha dicho, que la Coca Cola está en todos los rincones del país, ¿por qué nosotros no?

Y me encontré con una grata sorpresa y quiero que lo evalúe también, presidente, si me permite: cómo los programas sociales Sembrando Vida, los caminos en Oaxaca, están evitando que salgan más. O sea, siguen saliendo, pero no tantos.

Porque me encontré, por ejemplo, con el señor Jesús López, que trabaja en un vivero, que sostiene precisamente a través de Sembrando Vida. Y él se siente muy orgulloso de estar ayudando al medio ambiente desde su trinchera y está muy agradecido con usted. No sé si lo vaya a ver en Cerro Verde, en donde se batalla con la señal, pero allá en San Miguel me lo encontré y me dijo: ‘Gracias a los caminos que nosotros hemos hecho y gracias a Sembrando vida es que seguimos aquí sin tener que irnos y sin andar en malos pasos’, por lo del narcotráfico también, presidente, por el crimen organizado.

Creo que amerita también una evaluación muy importante. Obviamente yo creo que usted lo ha aquilatado, pero quería comentárselo. Fuimos allá y lo que nos contaron es que gracias a los programas sociales es que no hay una ola, por decirlo de alguna manera, más grande de esos lugares.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, entonces esa es una cuestión que hay que ver y otras. Por ejemplo, que busquemos que paguen menos por el envío de sus remesas, Ricardo, los migrantes que… Tenemos que hacer algo, o sea, yo estoy muy consciente de eso y seguirles reconociendo todo su apoyo.

Nada más para que se den una idea, no existe una fuente de financiamiento en México más importante que las remesas, ninguna actividad; además, con dimensión social, porque puede ser que la industria automotriz represente más dinero, pero ¿cuántos empleos?

Claro que nos importa la industria automotriz y la industria de autopartes, pero ¿cuánto dinero se queda?

En el caso de los migrantes son 55 mil millones de dólares y podemos llegar a 60 mil. La proyección hasta ahora es 55, pero podemos llegar a 60 mil millones de dólares este año.

Para tener una idea, han crecido mucho las importaciones que hacemos de China y tenemos que sustituir esas importaciones, estamos importando 100 mil millones de dólares, de China. Pero las remesas van a llegar a 60 mil millones de dólares, por tener ideas.

Cuando hablamos de 60 mil millones de dólares es un billón 200, un billón 300 mil millones de pesos, son todos los programas de Bienestar que como nunca se habían aplicado en México, más el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto en inversión. Es algo excepcional, extraordinario y llega a 10 millones de familias abajo, allá a donde fuiste.

Entonces, sí necesitamos seguir reconociendo ese apoyo, que es fundamental.

Otra cuestión que es interesante y que de una vez se los adelanto a los expertos y a nuestros críticos, vamos al análisis sobre la importancia que tiene la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, porque ¿cómo sin crecimiento económico hemos logrado no sólo detener el empobrecimiento de pueblo, sino mejorar la situación de la mayoría de los mexicanos, sin crecimiento?

Porque, ¿qué es el crecimiento, como medían los tecnócratas?

Pues es hacer dinero, pero no significa distribuir dinero, crear riqueza sin distribuir la riqueza y el gobierno nuestro lo que hace es promover la creación de la riqueza, pero distribuir la riqueza.

¿Cómo se explican que en épocas de crisis…? Cuando se paró la economía con la pandemia, revisen las listas de los más ricos, la lista de Forbes del mundo, si estaba en crisis el mundo y sigue estando, pero sobre todo en el periodo de la pandemia y hubo quienes tenían 20 mil millones de dólares, incrementaron su riqueza a 30 mil.

Entonces, si sólo medimos crecimiento, pues no entendemos lo que sucede en el caso de México, abajo. Por eso es interesante ir viendo todo esto.

Ya los parámetros de medición que tienen que ver con crecimiento no son los únicos. Crecimiento no significa necesariamente bienestar.

INTERLOCUTOR: Presidente, déjeme insistir con el tema de la matrícula, si considera que puede ser una opción, porque la matrícula se utiliza para identificación en Estados Unidos. No es secreto que muchas autoridades no están concientizadas de la matrícula consular en México. Y así como la credencial para votar con fotografía es gratuita, ¿no cree que se puede dar ese paso en reconocimiento a los paisanos?

Y también insistirle en qué tan atrevido vio a Trump, porque si me permite burlarme de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El presidente Biden.

INTERLOCUTOR: A Biden, perdón, a Biden, porque ya ve y permítame burlarme de lo analistas, a lo mejor usted no entendió muy bien porque no habla inglés, presidente. Le ofrezco una disculpa por el sarcasmo, pero es increíble que los analistas se fijen en eso y por eso yo quiero ir un poquito más a fondo en Biden, rumbo o no a una reforma migratoria para nuestros paisanos en Estados Unidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, hay que buscar la forma con Relaciones Exteriores de ver cómo se puede exentar lo de ese pago.

¿Y cómo vi yo al presidente Biden? Bueno, con interés en atender las cosas.

Son sistemas políticos que llevan mucho tiempo aplicando una determinada estrategia en lo económico, en lo político. Por ejemplo, es muy difícil que en el caso de combustibles ellos acepten subsidiar. Tienen subsidios para la agricultura, casi un productor en Estados Unidos recibe de subsidio todo su costo de producción, eso lo tienen asegurado. Por eso no podemos competir, porque el productor mexicano está abandonado a su suerte; ahora les apoyamos, pero no se compara con el subsidio que reciben los productores en Estados Unidos.

Pero en el caso de energéticos, por ejemplo, un subsidio a la gasolina les cuesta mucho, les cuesta mucho entender que el Estado debe de intervenir de manera directa en el desarrollo.

Por ejemplo, en los enfoques para enfrentar el problema migratorio, ellos están convencidos de que lo que se tiene que hacer en Centroamérica es impulsar las inversiones para que se establezcan empresas y que de esa manera se generen empleos; pues nosotros también pensamos que esa es una forma estructural, es una forma adecuada, sí, nada más que eso lleva tiempo. Para convencer a un inversionista de que se instale en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y para que esa empresa empiece a ocupar trabajadores lleva tiempo.

Y nosotros lo que hacemos es el Sembrando Vida, que es directo al productor, se le da un jornal.

INTERLOCUTOR: Y hoy, no mañana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. El Sembrando Vida se podría aplicar en Centroamérica en tres meses, ya estarían 50 mil, 100 mil campesinos cultivando su tierra, sin problema, pero ese esquema para ellos no es fácil de aceptar.

Y también están muy convencidos y nosotros no, ahí tenemos una diferencia, en que hay que apoyar a la llamada sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales. Entonces, lo poco que envían lo entregan a estas organizaciones no gubernamentales, que cobran incluso un porcentaje por el servicio. Al final, se quedan estas organizaciones, que son intermediarias, con el dinero y no le llega a la gente. Pero ese es un modelo. Entonces, tienen razón en decir: ‘Es que si entregamos el dinero al gobierno, hay corrupción’. Bueno, hay que buscar la forma de que no haya corrupción y de que además la entrega sea de manera directa. Pero esas son las limitaciones que nosotros vemos, las diferencias que nosotros vemos.

Y lo otro, es también lo político, que no se atreven a decir: ‘Necesitamos la fuerza de trabajo, no tenemos trabajadores y vamos a llevar a cabo un acuerdo para entregar visas temporales de trabajo, vamos a ponernos de acuerdo con el gobierno de Honduras, con el gobierno de El Salvador, con el gobierno de Guatemala, con el Gobierno de México, porque necesitamos jornaleros y necesitamos ingenieros, necesitamos profesionistas’. No tienen.

¿Por qué no lo aceptan?

Hay dos cosas:

Una que ya lleva mucho tiempo es de que, si contratan a un indocumentado, como se le llama, le pueden pagar menos y lo pueden despedir cuando quieran, que es una manera infame de empleadores sin escrúpulos, esa es una.

Pero lo otro es que le tienen miedo, seguramente a ese senador que habló ayer, conservador, de que les va a decir: ‘Ustedes, en vez de poner muros y de usar el ejército para que no pasen los migrantes, que son muy malos, les están dando las facilidades o están firmando un acuerdo para que se organice el flujo migratorio’. Entonces, no se atreven y si no se atreven no van a salir de la crisis. Si no hay arrojo, no hay porvenir.

Imagínense que aquí para quedar bien con el Reforma y con nuestros adversarios hubiésemos mantenido la devolución de impuestos para que no se enojaran con nosotros, pues sí iban a estar ellos muy contentos.

Además, son falsarios, porque cuánto los ayudó Peña y al final terminaron por faltarle al respecto al presidente Peña, que los ayudó tanto.

Echeverría, después del lamentable asesinato, reprobable asesinato de don Eugenio Garza Sada, Echeverría fue allá, quiso congraciarse con ellos, fue a Nuevo León y les dio la condonación fiscal mediante un mecanismo que se llama la consolidación fiscal, donde al final no pagaban impuestos, desde entonces, desde Echeverría. López Portillo rescató a Alfa. O sea, al final Echeverría, lo menos, populista; López Portillo, también populista; bueno, el último caso, Peña.

Entonces, yo no tengo ningún problema con ellos, pero ya en México manda el pueblo. Y no voy a estar a expensas de lo que diga el Reforma y en este caso Calderón 1 y Calderón 2.

INTERLOCUTOR: Presidente, ya que manda el pueblo, como dice usted, para cerrar y cuida los dineros del pueblo, ¿no podría haber un compromiso en torno a los medios de comunicación, que están siendo señalados en esquemas que podrían terminar siendo corruptos?

¿A qué me refiero?

Los fiscales en Estados Unidos han señalado que García Luna, es lo que dicen los fiscales, ‘chayoteaba’ a periodistas y a medios para que le limpiaran la cara cuando él fue el superpolicía de Calderón.

En los audios de ‘Alito’ Moreno que se han exhibido sale embarrado Televisa y medios de Televisa como TvNotas, en un esquema podría presuntamente tendría irregularidades para distribuir dineros.

Presidente, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, no quiere, se amacha a no pagarle al SAT a pesar de que la suprema ya definió eso y se la pasa, creo yo, groseramente, en un país con tantos pobres, presumiendo sus vacaciones por el Mediterráneo, yendo al súper en helicóptero y diciendo que México está bien representado con su yate allá en el Mediterráneo, mientras no paga lo que nos debe o le debe al pueblo de México.

¿No podría haber un compromiso de que mientras paguen se les detiene también la publicidad oficial, presidente? ¿No podría haber un compromiso de que los medios que salgan, si es que salen mencionados, o periodistas que trabajen en estos medios, que salgan mencionados en el juicio contra García Luna y el caso, si se comprueba de Televisa y estas presuntas irregularidades de ‘Alito’ Moreno se le suspenda la publicidad oficial, que es el dinero de los mexicanos, presidente?

Y se lo menciono porque estamos hablando de medios que están al tope de tabla de la publicidad oficial, Azteca, Televisa y los que salgan en el caso de García Luna.

Y en ese sentido también para que le explique a la gente cómo es esto, porque hay medios, usted lo mencionado, como estos de Radio Fórmula, que tienen una alineación, como en el béisbol, que es golpeadora y que también aparece al tope de la lista. Por eso lo menciono, presidente, porque hay medios que no solamente son señalados por el pueblo por la cobertura que dan, sino que podrían estar inmiscuidos en cosas irregulares.

Salinas Pliego no quiere pagarle al SAT lo que debe, Televisa mencionado en los audios de ‘Alito’ y los medios presuntamente ‘chayoteados’ por García Luna, mencionados por los fiscales en el juicio que se podría iniciar contra el superpolicía de Calderón.

Presidente, lo escucho.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a dejar este tema para explicarlo bien después. Nada más señalar en el caso de Ricardo Salinas, de sus empresas, se está llegando a un acuerdo o se está haciendo una revisión de todo el asunto fiscal y aquí se va a dar a conocer en su momento.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y está haciendo uso de su derecho a la defensa, argumentando de que en algunos casos le quisieron cobrar doble, ya aquí lo expliqué y se está haciendo la revisión.

Y sí es un asunto que está atendiéndose, pero que estamos buscando que se llegue a un acuerdo, yo espero que se llegue a un acuerdo.

Lo demás, de Televisa, nosotros no tenemos ahí problema, no hay denuncias en contra de Televisa de parte del gobierno.

¿Por qué reciben publicidad?

Eso me llevaría más tiempo explicar. La televisión todavía la ven, se enteran de las noticias por televisión casi el 50 por ciento de la población.

INTERLOCUTOR: Pero eso queda claro, presidente. Lo que yo le estoy diciendo es por las presuntas irregularidades que pudieron haber incurrido en los audios que se dan a conocer de ‘Alito’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero eso, cuando se dé a conocer el resultado o se conozca el juicio a García Luna, cuando tengamos pruebas, elementos.

Nosotros no queremos, la verdad, censurar a nadie.

Y la explicación del por qué ellos reciben más recursos tiene que ver por la audiencia, básicamente y no tiene comparación con lo que recibían anteriormente, es proporcionalmente mucho menos lo que se les da de publicidad y se transparente por completo.

De todas maneras, vale la pena hablar del tema y poder aclarar bien cómo es el manejo de la publicidad del gobierno actual, vamos a informar sobre eso.

Nada más dime qué senador fue.

INTERVENCIÓN: Se llama Bill Hagerty.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERVENCIÓN: Bill Hagerty, de Tennessee, republicano, dijo que usted con sus acciones caprichosas falsamente etiquetadas como reformas ha debilitado las diplomáticas y económicas entre Estados Unidos y México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, miren, es lo mismo, en noviembre hay elecciones en Estados Unidos y entonces utilizan a México.

Ya hemos dicho que quien trate mal, principalmente al pueblo de México… Porque no es lo mismo el pueblo de México, que el gobierno de México, hay que distinguir, el pueblo está por arriba del gobierno, el pueblo manda, la voz del pueblo es la voz de Dios, el pueblo. También para los que no estén pensando que yo me envuelvo en la bandera del pueblo, no, yo soy titular del Ejecutivo, presidente de México, el pueblo es muchísimo más que yo como presidente.

Si tratan mal al pueblo de México en sus elecciones, desde aquí vamos a señalar a esos senadores que seguramente van a buscar reelección, porque van a haber elecciones en algunos estados de la Unión Americana y les vamos a recomendar a nuestros paisanos que no apoyen a esa gente. El que no quiera al pueblo de México no tiene por qué ser apoyado por los mexicanos.

Y vuelvo a la letra o al fragmento de la canción de Blades, de Rubén Blades: el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Entonces, yo estoy seguro que los mexicanos de allá, 40 millones, no van a votar por quien ofenda al pueblo de México.

Entonces, a estos senadores, a los gobernadores, nada más decirles eso. Este señor, por ejemplo, si ofende… Porque lo que dijo no ofende al pueblo de México, es contra nosotros.

INTERVENCIÓN: Básicamente contra usted.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí y esto no es un asunto personal, o sea, yo podría decir que él es un conservador rancio, pero no.

Bueno, nos vemos, adiós.

