Elden Ring y los libros más vendidos de Amazon España

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de cautivar a quienes las consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha pasado por una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o hasta recurrir a las tabletas digitales y Kindle.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una ola de títulos y autores de diferentes géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon México podría ser una buena guía para saber cuál será el próximo texto a leer.

Aquí los más populares del jueves 23 de junio:

1. El caso Alaska Sanders (Literaturas)

Autor: Joël Dicker

Número de páginas: 592

«Sé lo que has hecho». Este mensaje, encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de Mount Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire, es la clave de la nueva y apasionante investigación que, once años después de poner entre rejas a sus presuntos culpables, vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gahalowood. En esta Ocasión contarán con la inestimable ayuda de una joven agente de policía, Lauren Donovan, empeñada en resolver la trama de secretos que se esconde tras el caso. A medida que vayan descubriendo quién era realmente Alaska Sanders, irán resurgiendo también los fantasmas del pasado y, entre ellos, especialmente el de Harry Quebert.

2. ARTA en el apocalipsis máximo

Autor: Arta Game

Número de páginas: 160

ARTA ESTÁ EN PELIGRO ¿SOBREVIVIRÁ AL APOCALIPSIS MÁXIMO? Adéntrate en el nuevo libro del youtuber del momento para descubrirlo. En la Tierra están pasando cosas extrañas: PRIMERO, los volcanes del mundo han entrado en erupción. DESPUÉS, ha habido un gran apagón. AHORA han aparecido bichos raros por todas partes. El mundo entero está en riesgo y Arta y sus amigos tienen que huir del planeta si quieren sobrevivir. Pero no será nada fácil, aún menos cuando algunos de ellos desaparecen por el camino. Y si algo tiene claro Arta es que no piensa dejar a nadie atrás. Cada minuto que pasa es una oportunidad perdida de poder sobrevivir.. ¿CONSEGUIRÁN RESISTIR AL FIN DEL MUNDO Y ESCAPAR A TIEMPO?ACOMPAÑA A ARTA GAME EN SU VIAJE MÁS ÉPICO ¿Estás preparado para salvar al mundo del apocalipsis?

3. Tu cuerpo es tuyo (4ªED) (ESPAÑOL SOMOS8)

Autora: Lucía Serrano

Número de páginas: 40

Tu cuerpo es tuyo. Y es maravilloso. Al finalizar el libro sabrás un poco mejor cómo cuidarlo. Lucía Serrano en Tu cuerpo es tuyo, con ayuda y asesoramiento de especialistas, habla de sexualidad y de prevención de abusos a los niños y niñas con un lenguaje sencillo y directo. Un libro imprescindible.

4. Elden Ring: Los Libros Del Saber, Volumen I: Las Tierras Intermedias

Autor: Bandai Namco Entertainment Inc.

Número de páginas: 512

El primer volumen de Elden Ring: Los libros del saber de Future Press contiene un registro completo de las Tierras Intermedias. Vayas donde vayas, ya sea en el supramundo, las mazmorras o el inframundo, todo está minuciosamente representado en mapas y sus secretos yacen al descubierto. Todas las zonas del juego y los personajes no jugables, así como también más de un centenar de mapas, se presentan al detalle en este volumen de tapa dura hermosamente diseñado. Las bases del juego: El libro comienza con explicaciones e información detallada de todos los elementos y mecánicas del juego. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para atravesar estas tierras con la mayor de las pericias. La disposición de la tierra: El capítulo sobre la guía del mundo traza el mapa íntegro de las Tierras Intermedias, presentando, zona por zona y de forma magistral, la escala real del juego. Por su parte, el capítulo sobre las mazmorras se centra en estas enormes zonas laberínticas, sirviéndose de una minuciosa cartografía para plasmar todos y cada uno de sus secretos. Gracias a su enfoque en los diferentes caminos establecidos y en el progreso hacia los múltiples finales del juego, este libro se convertirá en la mejor guía de referencia para explorar el mundo de Elden Ring. Los habitantes de las Tierras Intermedias: El extenso capítulo sobre los personajes no jugables se centra en el variado reparto de individuos que habitan las Tierras Intermedias. Todas sus misiones y posibles ramificaciones se encuentran aquí claramente explicadas. También se presentan las frases de diálogo claves de cada personaje para que no te pierdas ninguna pista importante. Obra de referencia: Los libros del saber están diseñados a modo de crónica sobre el mundo de Elden Ring, a la vez que ofrecen estadísticas y detalles obtenidos directamente de los desarrolladores de FromSoftware. Estos libros proporcionarán información valiosa incluso a quienes ya conozcan muy bien el juego. Para reforzar este enfoque, el primer volumen incluye un resumen de la historia que ayuda a encajar las piezas de su enigmático argumento.

5. Elden Ring: Los Libros Del Saber, Volumen Ii: Esquirlas De La Devastación

Autor: Bandai Namco Entertainment Inc.

Número de páginas: 512

El segundo volumen de Elden Ring: Los libros del saber de Future Press está dedicado a las numerosas criaturas que habitan el mundo del juego y al armamento que se puede conseguir para lidiar con ellas. Todos los enemigos y jefes que encontrarás, así como también cada arma, se presentan con ilustraciones y estadísticas en este volumen de tapa dura hermosamente diseñado. Las bases de la lucha: El primer capítulo ofrece un exhaustivo manual en el que se explican todos los elementos del juego relacionados con el combate. Si quieres saber cómo funciona exactamente cada aspecto del combate, no busques más: aquí aprenderás a dominar con maestría cualquier estilo de lucha. El bestiario: Las Tierras Intermedias están plagadas de toda clase de bestias, y aquí analizamos meticulosamente cada una de ellas. También ofrecemos estrategias de combate ampliamente probadas que se ajustan a cualquier estilo de juego y no requieren objetos ni habilidades específicas. Aprende a derrotar incluso a los enemigos más fuertes, desde los canallas de más baja estofa hasta los mismísimos portadores de esquirlas. El armamento: Elden Ring presenta una larga selección de armas, hechizos, armaduras y habilidades especiales con los que experimentar. Aquí catalogamos todos esos elementos en un formato fácil de consultar, con las estadísticas completas de cada nivel de mejora para hacer del equipamiento un auténtico placer. El lote completo: Al igual que el primer volumen, este libro está diseñado a modo de crónica para ser una exacta fuente de referencia sobre todo lo relacionado con Elden Ring. Gracias a su facilidad de lectura, incluso quienes ya hayan disfrutado del juego lo encontrarán lleno de curiosidades. Este segundo volumen incluye también una entrevista con Hidetaka Miyazaki, director de Elden Ring.

6. VACACIONES SANTILLANA 1 PRIMARIA ACTIVIDADES DE REPASO PARA EL VERANO

Autor: Vv.Aa

Números de páginas: 80

7. Compas 7. Los Compas vs. hackers (4You2)

Autores: Mikecrack El Trollino Y Timba Vk

Número de páginas: 224

Los Compas disfrutan de un vuelo tranquilo a Tropicubo, cuando de repente una tormenta les obliga a hacer un aterrizaje forzoso ¡Se han salvado de milagro! Pero algo raro sucede… Están en la misteriosa base secreta de unos malvados hackers… El Área Puerro 51. Si quieren salvar a sus amigos, los Compas tendrán que desenmascararlos y averiguar cuál es su terrorífico plan antes de que sea demasiado tarde.

8. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autora: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo.

9. Marvel/Fortnite Conflicto Cero N.1

Autores: Varios

Número de páginas: 32

Crossover de cinco entregas presenta la nueva colaboración de Marvel con Fortnite de Epic Games. El veterano guionista de Marvel Christos Gage (SPIDER-GEDDON, AVENGERS ACADEMY) se une al director creativo de Epic Games, Donald Mustard, y al artista Sergio Davila (CAPITÁN MARVEL) para crear una miniserie en cinco partes que tendrá enormes consecuencias en ambos universos. Cada número contiene un código para canjear por contenido en Fortnite.

10. CALIGRAFÍA DIVERTIDA CON PAUTA MONTESSORI: Chistes para niños en letra ligada escolar para mejorar escritura, comprensión lectora y ortografía fácil y con una sonrisa.

Autora: Carla Moreno Río

Número de páginas: 108

Mejora tu escritura, comprensión lectora y ortografía de manera fácil y con una sonrisa con tu caligrafía divertida con pauta Montessori y chistes en letra ligada escolar. Lee el chiste o acertijo gracioso y échate unas risas. Además, mejoras tu comprensión lectora* y te libras del estrés. ¿Qué estrés? -Dos más uno. Comprensión lectora: Como lees para “pillar” el chiste, entrenas tu atención lectora. No debes responder a preguntas para demostrar que lo has entendido, tu risa lo hará. Repasa los trazos de letra clara, comprensible y bonita para iniciarte con confianza en la escritura. Escribe. La pauta Montessori te marca los límites de todos los trazos para que consigas una escritura bonita y perfectamente formada. Mantén la concentración, la repetición te ayuda a memorizar el chiste y podrás regalar risas y buen humor a tus amigos y familia cuando se los cuentes. Colorea los dibujos que acompañan los chistes para personalizar tu caligrafía y hacerla única. Tu letra va a mejorar tanto que te van a dar unas ganas locas de estudiar tus apuntes o incluso de enmarcarlos. Fichas de ortografía fácil de homófonas: ¿Haber o a ver? ¿hay, ahí o ay? ¿Sí o si? ¿Hecho o echo? Estas palabras y muchas otras suenan igual, pero tienen distinto significado y se escriben de forma diferente y, a veces, nos confundimos. Hemos incluido unas infografías con este tipo de palabras con un dibujo y una frase para que te sea sencillo diferenciarlas y las escribas de forma correcta. Tener buena ortografía es de guapos. Disfruta de tu momento de concentración y desconexión de pantallas, practica la caligrafía o «el arte de escribir bello» y descubre que la mejor forma de afrontar la vida es con un poco de humor. Mejorar tu letra y ortografía nunca fue tan divertido.

Así leen en España

Las personas mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un incremento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que la causa principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

