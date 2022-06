New York Red Bulls se enfrenta ante la visita New York City FC por los cuartos de final 2

Desde las 21:00 (hora Argentina), NY Red Bulls y NYCFC juegan hoy a todo o nada en el estadio Red Bull Arena. El ganador pasará a Semifinal y podrá seguir su camino en Estados Unidos - US Open Cup 2022.

Desde las 21:00 (hora Argentina), New York Red Bulls y New York City FC se enfrentan hoy por los cuartos de final 2 del torneo Estados Unidos - US Open Cup 2022, en el estadio Red Bull Arena.

Horario New York Red Bulls y New York City FC, según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia, México (México) y Perú: 19:00 horas

Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory