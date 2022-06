Independiente Mdz. visita a Chaco For Ever por la fecha 20

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Chaco For Ever no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Quilmes. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate.

Independiente Mdz. sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con San Martín (SJ). Buscará volver a la racha de sus últimos partidos en los que acumuló 4 victorias

Desde las 18:10 (hora Argentina), Chaco For Ever e Independiente Mdz. se enfrentan hoy, en el estadio Juan Alberto García, por la fecha 20 del torneo Argentina - Primera Nacional 2022.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 25 puntos (5 PG - 10 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (8 PG - 4 PE - 6 PP).

Mario Ejarque será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Belgrano 42 18 13 3 2 13 2 San Martín (T) 36 18 10 6 2 10 3 Instituto 34 19 9 7 3 10 8 Independiente Mdz. 28 18 8 4 6 5 16 Chaco For Ever 25 19 5 10 4 5

Horario Chaco For Ever e Independiente Mdz., según país

Argentina: 18:10 horas

Colombia, México (México) y Perú: 16:10 horas

Nicaragua: 15:10 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:10 horas

