Criptoinvierno no da tregua al bitcoin; así cotiza este 16 de junio

(Ilustración: Jovani Pérez)

El bitcoin no encuentra la fórmula ni el camino para salir de la crisis en la que se ha sumergido el mundo de las criptomonedas desde principios de mayo de este año que, aunado a los “corralitos” que le han impuesto Binance y Celsius Network, lo han hecho caer hasta el umbral de los 21 mil dólares por unidad, perdiendo más de la mitad de su valor en lo que va del 2022.

El bitcoin fue la primera criptomoneda que se lanzó al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera mundial que se vivió ese año.

El bitcoin (BTC) usa la criptografía para garantizar que sus operaciones no estén reguladas por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez ha puesto a la moneda en medio de un debate sobre su volatilidad, pues al no requerir intermediarios ha sido señalada de facilitar actividades ilegales como el fraude.

Fue el 3 de enero de 2009 cuando el bitcoin finalmente entró en operaciones con un lote de 50 monedas conocidas como “el bloque de génesis”, minado por el propio Satoshi Nakamoto. Según el registro oficial, actualmente existen 19.07M de bitcoins en circulación.

Aunque esta criptomoneda no valía casi nada cuando inició, no tardó en alcanzar la barrera de los 1,000 dólares y empezó a captar la atención de las instituciones financieras; sin embargo, un hackeo a la plataforma MtGox, donde se intercambiaban hasta el 80% de las unidades en circulación, ocasionó un desplome en su valor.

El bitcoin ha llegado a valer hasta 68789,63 dólares, influenciado también por comentarios de personajes como Elon Musk, lo que la ha convertido en la criptomoneda más importante a pesar de que organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no la ven como alternativa.

Pese al escepticismo, hay quienes han apostado por el bitcoin: El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar esta criptodivisa como moneda legal el 9 de junio de 2021 y Honduras Próspera, una zona especial autónoma centroamericana, también ha hecho lo propio.

Así cotiza el bitcoin

Las claves del bitcoin. (Ilustración: Anayeli Tapia)

El valor de la criptomoneda de bitcoin para este 16 de junio a las 13:00 horas (hora UTC) es de 21211,43 dólares por unidad.

Esto quiere decir que el activo digital registró un cambio del -0,41% en el último día, así como una variación del 0.63% en los últimos 60 minutos .

Actualmente, bitcoin se encuentra en el lugar número 1 de popularidad en el mercado digital.

Qué son las criptomonedas

Las criptomonedas están dejando de ser elementos extraños y han comenzado a meterse en el lenguaje cotidiano, despertando el interés de aquellos a quienes les preocupan las finanzas o hasta llegar al grado de ser legalizadas en algunas regiones del globo terráqueo.

Como su nombre lo indica, las divisas digitales utilizan métodos criptográficos o de cifrado para realizar transacciones en un sistema descentralizado y, la mayoría de ellas, por medio de cadenas de bloques (blockchain), lo que lo aleja de los modelos tradicionales en donde los bancos funcionan como intermediarios.

Ilustración fotografica con rublos y bitcoines. 1 marzo 2022. (FOTO: REUTERS/Dado Ruvic)

Su innovación ha ocasionado que muchas personas estén interesadas en invertir en las monedas digitales, pues su valor ha crecido considerablemente en los últimos años siendo Bitcoin, Ethereum y Dogecoin las más populares y las que mayor capitalización cuentan en el mercado.

Cada una de estas unidades son fundadas a través de un proceso llamado “minado” y los usuarios las pueden adquirir a través de distintos agentes o bolsas de criptomonedas, para luego almacenarlas en “monederos criptográficos” o hacer diversas transacciones con ellas por medio de claves únicas.

Pese a que fue en el 2009 cuando el bitcoin entró al mercado como la primera criptodivisa en el mundo, lo cierto es que éstas apenas están experimentando un auge en el ámbito financiero, por lo que se espera que su uso vaya en aumento en un futuro no tan lejano.

Las criptomonedas tienen diversos elementos que las hacen únicas: el no estar reguladas por ninguna institución; no requerir de terceros en las transacciones; y casi siempre usar bloques contables (blockchain) para evitar que se creen nuevas criptomonedas de forma ilegal o las transacciones ya hechas sean modificadas.

Sin embargo, al no tener reguladores como un banco central o entidades similares se les señala de no ser confiables, de ser volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otras más.

Aunque podría ser una paradoja, a su vez las criptomonedas garantizan seguridad a sus mineros en cuanto a la red en la que se sitúa (entramado) y que implica un manejo de códigos; el romper esta seguridad es posible pero difícil, pues quien lo llegara a intentar tendría que contar con una potencia computacional superior incluso a la que tiene el propio Google.

Quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos únicamente guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

