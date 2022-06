Los temas de la mañanera de AMLO: Johnny Depp y Amber Heard, García Luna, el INE...

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, vamos a iniciar la conferencia, la información del día de hoy, con el reporte de los lamentables hechos de Oaxaca, lo que ocasionó el huracán, los daños que ocasionó el huracán y lo que se está haciendo para auxiliar a la población.

Como ustedes saben, además de que estaba Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil desde el fin de semana, allá y estaban trabajando de manera coordinada todas las dependencias, decidimos que nos representara el general secretario, el general Sandoval, que se trasladó desde ayer por la mañana y ya tienen ellos más información y sobre todo se está actuando, se está trabajando y nos van a informar.

Empezamos con el informe del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Te escuchamos, Alejandro.

ALEJANDRO MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR DE OAXACA: Gracias, señor presidente. Un saludo a usted.

Le informo al pueblo de Oaxaca y a México que, como usted instruyó el día de ayer, se incorporó y agradecemos a nombre de Oaxaca, el general secretario Cresencio Sandoval, que ha estado ya coordinando todas las tareas de tierra y de apoyos.

Le puedo informar en este momento, señor presidente, que se han identificado ya nueve cuerpos —mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos­— con lo cual nueve defunciones ya confirmadas de manera legal.

Y tenemos seis personas todavía desaparecidas. El número se reduce porque ya hemos podido tener auxilio a todas o la mayor parte de las comunidades afectadas por este fenómeno Agatha.

También podemos informar, señor presidente, que, de acuerdo a Conagua, sigue habiendo una probabilidad del 80 por ciento por tres fenómenos meteorológicos en los próximos cinco días de un posible ciclón. Como usted ha instruido, estaremos dándole seguimiento.

Por el otro lado, también Conagua ha dispersado más de 120 mil litros de agua y nos informan que el estado de las presas está en sus niveles normales.

CFE también informa que, después de tener un universo de 80 mil afectados y afectadas en su sistema de energía y luz, hoy se solamente se tienen 25 mil 500, la mayor concentración en los municipios de Pochutla y Tonameca y se espera que sí, a la medianoche se pueda tener ya casi la totalidad de la luz restablecida.

Telmex nos informa que también ha recuperado el 80 por ciento del servicio de datos, voz e internet y se espera también que hacia la medianoche el día de mañana se pueda tener totalmente restablecido.

SCT informa también que la red federal carretera está totalmente restablecida, solamente hoy hacia a la tarde la carretera 175 se está atendiendo ya una vía alterna, ya que tuvo una afectación en un puente en esa carretera.

Por último, en el tema de la red estatal, podemos informar que tenemos acceso a todas las regiones, pero a medida que se va avanzando hay deslaves importantes.

Quiero aprovechar este espacio para informar a los municipios de Xanica, de Pluma Hidalgo y de la región de los Ozolotepec que se espera que hacia el día de mañana podamos tener ya una apertura total o redes alternas para poder tener la conectividad. Esto lo digo porque hemos tenido mensajes de que no se ha podido tener interacción por la vía de la conectividad, aunque quiero sí recalcar que con el Plan DN-III y el Ejército se ha tenido interacción con todas las comunidades.

Se cancelan clases, ya toda la semana en la región de la costa, en la región de Sierra Sur y la región del istmo.

Y agradecer mucho al general secretario Cresencio Sandoval, que desde el día de ayer empezó la dispersión de las más de 10 mil despensas, él estará informando en el día de hoy de los enseres.

Se ha hecho una petición para una declaratoria de emergencia de 26 municipios.

Eso es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gracias, Alejandro.

General secretario.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Buenos días, señor presidente; buenos días a todos.

Para continuar con este informe, comentar que la aplicación del Plan DN-III-E, del Plan Marina y el Plan de la Guardia Nacional se está ejecutando aquí en Oaxaca con tres mil 64 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y de la propia guardia, dando prioridad a las poblaciones donde impactó el huracán en la parte costera de aquí de Oaxaca.

También se encuentran colaborando en estos planes mil 720 elementos entre Protección Civil federal, estatal y municipal, Conagua, Comisión Federal de Electricidad, Amexcid. También tenemos 190 vehículos dentro de estos planes, ocho helicópteros para hacer la distribución de lo que son las despensas en la parte de la sierra, que el día de hoy estaremos viendo la posibilidad de ya emplearlos; no pudimos el día de ayer por las cuestiones de lo que se estaba presentando de lluvias y se cerró la parte de la sierra y no… fue restrictivo para nuestros helicópteros. También nueve aviones que están participando, trasladando de la Ciudad de México todos los insumos que se requieren para auxiliar a la población.

El día de hoy se incorporan a todo el esfuerzo de estos tres planes una cocina comunitaria con tortilladora y planta potabilizadora, también estarán arribando cinco tortilladoras que fueron proporcionadas por la iniciativa privada, dos plantas potabilizadoras más de Conagua, 430 elementos militares, 10 binomios canófilos de lo que es la Fuerza de Tarea de Emergencia Valle de México, 10 equipos médicos con enfermeras, especialistas de la salud, todos para atender las necesidades de la población.

En cuanto a despensas, como ya lo citó el señor gobernador, fueron ya distribuidas, todo lo que se trajo de la Ciudad de México a Santa María Huatulco, se hizo la distribución atendiendo principalmente a las comunidades de Puerto Ángel, Zipolite, Mazunte, La Herradura, El Limón, Pluma Hidalgo, San Pedro Pochutla, Terra Madero, Bajos de Coyul, Copalita, Xanica y Santa María Huatulco.

Tendremos el día hoy, después de una coordinación con la Cruz Roja Mexicana, el arribo de despensas a Miahuatlán, que a partir de ahí estaremos llevándolas hacia la parte de la región de Ozolotepec, atendiendo a la población afectada.

También el día de hoy esperemos que podamos hacer reconocimientos y entrar a la parte de Loxicha, también que es la parte serrana, lo que es la Sierra Sur de Oaxaca, atenderla. Esperemos que las condiciones meteorológicas nos lo permitan y estemos ya totalmente llevando todo el apoyo a la población.

Si me permite, doy la palabra al almirante jefe del Estado Mayor general de la Armada.

JUAN JOSÉ PADILLA OLMOS, JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA DE MÉXICO: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todos.

Me resta adicional a lo ya informado por mi general secretario que en cuanto a los daños a la infraestructura y puertos no se han presentado hasta el momento reportes relevantes. Sin embargo, en cuanto a instalaciones navales, el más de 80 por ciento de la estación naval avanzada de Puerto Ángel pues fue afectada; asimismo, como un muelle que se utiliza para embarcaciones menores y para las operaciones de la Secretaría de Marina, se perdió totalmente.

Sería cuanto. Buen día.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Es todo, señor presidente, por nuestra parte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nos están informando de Huatulco.

¿En dónde están?

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: En Huatulco, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y pues adelante, adelante, Laura.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA: Gracias, presidente. Muy buen día, buen día para usted y para el pueblo de México. Muchas gracias.

Estamos en Huatulco, señor, en este momento. Aquí se instaló el puesto de mando a cargo del general secretario Luis Cresencio Sandoval.

En lo que corresponde a Protección Civil, señor presidente, hemos continuado con todos nuestros recorridos en la zona baja y también en la zona de la Sierra Sur. Le comentaba a usted muy tempranito que afortunadamente el día de ayer, con el respaldo de la Marina y por instrucción del secretario general, el general secretario de la Sedena, se pudo trasladar al señor Juan López de 71 años de edad, que estaba gravemente herido, se pudo trasladar a un hospital acá en Huatulco y afortunadamente se pudo salvar su vida.

Esto es en la zona de Sierra Sur, se conoce como Xanica. Hemos tratado de llegar a esta zona. Afortunadamente, señor presidente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho un trabajo extraordinario en abrir caminos, hemos podido ya llegar a más lugares, hemos identificado algunas zonas en donde sí hubo afectaciones en las viviendas. Principalmente han perdido sus láminas, estas casitas que están un poco aisladas en la serranía, ahí es en donde han perdido sus láminas.

También hay agua en las viviendas, que alcanzó entre 40 centímetros y un metro 30; también hay lodo, que alcanzó hasta 40 centímetros. Pero importante el resultado que han realizado los habitantes de las comunidades que se encuentran realizando los trabajos de limpieza en sus hogares y evidentemente que la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, el gobierno del estado, trabajando para abrir camino y poder entrar a dar los servicios necesarios en las zonas, como ya lo mencioné ayer, señor presidente, de la zona baja, de la zona costera, Tonameca, Pochutla y Copalita y en la zona de la sierra, en San Mateo Piña, por ejemplo.

Señor presidente, el día de hoy es muy probable que, por instrucción del general secretario, vamos a trasladar a dos mujeres embarazadas que tienen que venir acá a Huatulco para que sean atendidas; y una persona, que también se encuentra herida, que van a atenderlo. Esto nos va a permitir, señor presidente, llegar a esta zona de conflicto y poder determinar cuáles son los daños.

También informo a usted que el día de hoy inicia el censo por parte de Bienestar. Ya se incorporan mis compañeros de Bienestar por instrucciones de usted, para levantar el censo y determinar los daños y también la ayuda que va a ofrecer el gobierno federal.

Asimismo, señor presidente, el Infonavit está dando asesoría a todas aquellas personas que se vieron afectadas en sus departamentos para adquirir los seguros de daños.

Y también la Secretaría de Salud del gobierno federal está dando consultas médicas.

Por último, señor presidente, entre el día de hoy y mañana estarán llegando al estado de Oaxaca 30 mil láminas. Es una primera entrega, repito, eso es lo que principalmente requerimos en apoyo a la población, 30 mil láminas, kits de limpieza, kits de aseo personal, cobertores, colchonetas, agua y evidentemente las despensas que ya se refirió aquí el general Luis Cresencio.

Vamos a continuar, señor presidente, haciendo nuestros recorridos. Afortunadamente, repito, ya pudimos llegar a toda la zona afectada para determinar la ayuda que el gobierno federal por sus instrucciones vamos a otorgar a la población. Estamos en la fase de auxilio y recuperación y esperemos que muy pronto se vea reestablecida la normalidad en el estado de Oaxaca, que se vio afectado por el paso de este huracán Agatha.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ya tenemos la información de ustedes y mañana a ver si es posible tener otro informe de Alejandro, el general Luis Cresencio, el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Juan José Padilla Olmos, que se encuentra también allá y Laura y todos los servidores públicos del gobierno federal, del gobierno estatal, presidentes municipales.

Y repetir que no están solos los habitantes de Oaxaca afectados por este huracán, tanto los que viven en la costa como los que viven en la sierra, allá en Pluma Hidalgo, en Ozolotepec, en los Loxichas, en todas esas comunidades y vamos a apoyarlos para que, como se ha hecho en otras regiones del país, cuando se padece de estos huracanes y de daños, vamos a apoyarlos para que se rehabiliten los caminos, para que se mejoren todos los servicios de educación, de salud, que se termine de restablecer el servicio eléctrico y que se ayude para la actividad productiva. Desde luego, nuestro abrazo a familiares y amigos de los que desgraciadamente perdieron la vida. Y vamos a seguir apoyando, no están solos.

Y muchas gracias, general Sandoval, por encabezar esta acción y nos vemos mañana, si les parece.

Muy bien, pues vamos a continuar. Hoy jueves es también informe sobre los hechos de violencia y el programa de Cero Impunidad y está con nosotros Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, que nos va a informar.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Con su permiso, señor presidente. Damos a conocer el informe Cero Impunidad, no hay crimen sin castigo, donde intervienen las instancias del gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Iniciamos.

En este periodo el pasado 27 de mayo se detuvo al presunto autor material e intelectual de los dos homicidios perpetrados el 25 de noviembre en el Palacio Municipal de Guaymas, donde fueron privadas de la vida dos personas; entre ellas, una activista feminista y dos personas lesionadas.

Es el cuarto probable participante identificado, quien fue el responsable de planear el ataque, proveer armas y explosivos, contratar al sicario ejecutor, este sujeto lleva por nombre Brayan Maximiliano ‘N’ y se le conoce como ‘la Monja’.

El evento se registró en noviembre y entre ellos fue asesinada Marisol ‘N’, joven integrante de un colectivo feminista. De los cuatro presuntos responsables, uno fue abatido el día de los hechos y dos más fallecieron en otros eventos de carácter criminal, también en Sonora y finalmente ya fue detenido el autor intelectual y material.

Siguiente. Esto es una operación coordinada por las mesas de seguridad de Sonora y Baja California, fue una persecución de fuerzas de seguridad que inicia en el municipio de Mexicali, cuando persiguen a dos camionetas que llevaban diferentes armas de asalto, cartuchos, entre otras cuestiones y se pudo detener a ocho generadores de violencia en el noroeste del país, tres de los cuales ya tienen procesos penales o imputaciones penales en el estado de Sonora, ya todos ellos fueron vinculados a proceso penal.

Fueron detenidos en esta operación en Baja California cuatro personas y en Sonora otros tres y uno de ellos fue abatido durante el enfrentamiento y es una célula criminal que operaba en ambos estados.

Siguiente. También en Ciudad Obregón, Sonora, elementos de la Sedena y Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del estado, detuvieron a tres presuntos integrantes de la célula delictiva de los Arellano Félix. Fueron detenidos con armas largas, armas cortas, cargadores y cartuchos y ya está pendiente su vinculación a proceso penal.

Siguiente. También en una operación en Tijuana, Baja California, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la fuerza estatal de seguridad, detuvieron a una mujer a la que se le aseguraron 5.4 kilógramos de fentanilo y 60 mil pastillas de fentanilo, lo cual tiene un valor aproximado en el mercado ilícito de 66.4 millones de pesos. Ya fue presentada al Ministerio Público y está pendiente su vinculación a proceso penal.

Siguiente. También damos cuenta de la detención de presunto dirigente criminal del cártel Jalisco Nueva Generación en Otumba, Estado de México. Irving ‘N’, que es el detenido, contaba con dos órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Fue detenido en una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y elementos de la Policía de Investigación en un cateo. Ya está detenido y ya se hizo la solicitud para su vinculación a proceso penal.

Siguiente. Como sentencia relevante, porque en esta sección de Cero Impunidad no solamente se da cuenta de las detenciones, de las vinculaciones a proceso, sino también de las sentencias, es decir, que el crimen no quede sin castigo y que llegue a una sentencia ejemplar, se da cuenta de la prisión vitalicia al multihomicida de cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, esto fue a raíz de una emboscada en Almoloya de Alquisiras por parte de Prócoro ‘N’, alias ‘Calamardo’, esto fue el octubre de 2018, que fue un evento que incluso se difundió profusamente en redes sociales porque los sicarios grabaron el evento y se jactaron del evento criminal. Sin embargo, ya está detenido, vinculado y sentenciado vitaliciamente, que es una figura que permite la legislación del Estado de México esta persona.

También destacar que la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, obtuvo en proceso penal sentencia condenatoria de 40 años para dos secuestradores, que a su vez están vinculados a actividades de delincuencia organizada.

Siguiente. Aquí es importante también dar cuenta de lo que se desprende primero como una desaparición. Se presentan las denuncias, se emiten las boletas de alerta, pero a veces no se da a conocimiento que las personas ya fueron localizadas con bien y están con su familia, es el caso de lo que informa la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, toda vez que entre los días 26 de mayo y 1º de junio fueron localizadas 18 personas con reporte de búsqueda, todas ellas del género femenino.

Siguiente. En el caso de Oaxaca, en estrecha colaboración la fiscalía de justicia del estado, con la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron entre el 15 de abril y 31 de mayo a 78 personas reportadas como no localizadas o desaparecidas, 34 de ellas son hombres y 44 mujeres.

Vamos a pasar muy rápido, estas son todas las personas que se localizaron en ese periodo. Consideramos importante difundirlo porque se queda, si no, la sensación de que estas personas no están localizadas o que siguen desaparecidas.

También, continuando con Oaxaca y a partir de la instrucción que nos dio el presidente de la República de informar del caso de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista, que fue víctima de un intento de feminicidio con ácido en septiembre de 2019, se informa que hay tres detenidos, uno más falleció ya en reclusión, Ponciano ‘N’; y Juan Antonio ‘N’, que es exdiputado local de Oaxaca y que sería el autor intelectual, fue detenido desde el 9 de abril del 2020, está vinculado a proceso penal; Rubicel, que también fue copartícipe de este evento criminal, también está detenido; y Rubén ‘N’, también detenido.

Quien sigue prófugo es Juan Antonio ‘V’, hijo de Juan Antonio ‘N’, por el cual, hay una alerta de búsqueda y localización por tentativa de feminicidio. Se ofrece una recompensa por parte de la fiscalía de Oaxaca por un millón de pesos a quien proporcione información veraz, útil y eficaz que permita su captura. Se han emprendido diversas operaciones para su captura, acciones de inteligencia y se sigue la búsqueda permanente para lograr su detención y presentación para vinculación a proceso penal.

Señalar también que se renovaron, por parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, se renovaron las medidas de protección para María Elena Ríos Ortiz.

Siguiente. También aquí damos cuenta de una desaparición y posterior localización de dos personas. Este evento fue en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, también fue ventilado profusamente en redes sociales, es el caso de Ana Michelle y de Iddraien Erudiel. que fueron desaparecidos o no localizados del día 28 de mayo. Sin embargo, afortunadamente en acciones emprendidas por la fiscalía del estado de Jalisco, la comisión de búsqueda y diferentes organismos civiles, finalmente el gobierno del estado de Jalisco informó que fueron localizadas con bien estas dos personas.

Siguiente. También otro caso de dos menores desaparecidas del estado de Veracruz, de Acultzingo, Veracruz, la Unidad Antisecuestros de Veracruz en coordinación con la Coordinación Antisecuestros y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pudo ubicar a las dos menores en una terminal de autobuses de Tapo.

Las menores habían sido enganchadas, habían sido motivadas a salir de su domicilio con una supuesta de trabajo en Guadalajara, Jalisco; ellas salen de su domicilio sin la presencia de un adulto. Pero finalmente se pudo dar con ellas, ya están bien y ya están con sus familias.

Siguiente. También en el caso de Veracruz, destacar la buena actuación de la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz quien, por los hechos en que perdiera la vida el presidente del DIF municipal de Acayucan, Clemente Nagasaki Condado, en un evento acontecido el 26 de mayo pasado en el municipio de Acayucan, se han hecho por parte de la fiscalía diferentes acciones de investigación que les permiten ya judicializar el caso y ya hay orden de aprehensión contra el autor material de este evento y se espera en breve su detención.

Siguiente. Este es el caso que ayer preguntaron aquí en la conferencia mañanera del señor presidente y que nos dio instrucciones de informar. Comentar que hemos estado en comunicación con el gobierno de Veracruz a cargo del gobernador Cuitláhuac García y la fiscal Verónica Hernández Giádans, quienes con mucha diligencia y ánimo colaborativo nos han compartido esta información que permite ya dar a conocer que han sido detenidos los dos presuntos autores del feminicidio de Viridiana Moreno, ocurrido en el estado de Veracruz.

Vamos a hacer una breve recapitulación de los hechos. Viridiana Moreno sale de su casa, ubicada en Cardell, en el estado de Veracruz, rumbo al hotel Bienvenido para atender una supuesta entrevista de trabajo que consiguió a través de una persona en la red social Facebook. A partir de entonces se desconoció su paradero, abriéndose una carpeta de investigación correspondiente a su no localización.

El día de ayer la fiscalía de Veracruz, en coordinación con la fiscalía de Querétaro logró la detención con orden de aprehensión de Greek Román ‘N’ y Adamari ‘N’, en el estado de Querétaro como probables responsables del feminicidio de Viridiana Moreno.

Estas dos personas hoy detenidas habrían llegado hace unos días a Veracruz, dejando atrás una estela de hechos delictivos en Veracruz, Puebla, Morelos y Querétaro, por lo cual ya también hay orden de aprehensión por el municipio de Morelos también por un feminicidio.

Y podemos señalar que Greek Román ‘N’ es un feminicida serial, donde hay cuando menos siete casos de feminicidio que pudieran estar vinculados con esta persona.

El día de los hechos, el 18 de mayo, Viridiana sale de su domicilio, se traslada al hotel Bienvenido. Ella, como pueden apreciar, lleva una blusa de cuadros. En el punto exterior del hotel hace una llamada telefónica y finalmente se encuentra afuera del hotel con Greek ‘N’, con quien dialoga y después ambos caminan hacia donde está una motoneta.

Posteriormente, dejan unos papeles en la parte posterior de esta motoneta para introducir ahí la documentación, abordan la motoneta y se trasladan por la calle Venustiano Carranza de Ciudad Cardel.

Estas son cámaras de videovigilancia que dad cuenta que iba la motoneta. Esto fue a las 17:49 horas. Para las 18:53 horas se vuelve a visualizar a Greek ‘N’ y a Viridiana, pero ahora conduce la motoneta Greek ‘N’, que va de camisa roja.

Después, se les aprecia circulando hacia a la entrada del municipio de Úrsulo Galván a la altura de la gasolinera Tres Caminos. Hasta aquí las imágenes.

De las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz se desprende la localización de un domicilio rentado por Greek ‘N’, en donde se encontró parte de la vestimenta de Viridiana y la que portaba el presunto responsable de los hechos, así como la motoneta y otros indicios.

Como pueden apreciar aquí, se advierte la blusa a cuadros, que es la misma —si no nos regresamos, por favor— que es la misma que está aquí cuando Viridiana se acercó al hotel Bienvenido. Y aquí está finalmente, entre los indicios, también, la camisa roja.

Y señalar que con elementos anatómicos recuperados mediante trabajos de investigación se obtuvieron datos en materia de antropología, criminalística, odontológica, medicina y genética y confronte de huellas dactilares, que permiten concluir que los restos que fueron encontrados en diferentes lugares corresponden a la víctima, es decir, a Viridiana.

Ya están detenidos los dos copartícipes y seguramente serán vinculados a proceso. Y en el caso de Greek ’N’, feminicida serial, seguramente fiscalías de otros estados también habrán de ejecutarle mandamientos judiciales.

Destacar la buena colaboración de la fiscalía de Veracruz con Querétaro, con Morelos y con Puebla,

Siguiente. Aquí están otros antecedentes de Greek ‘N’, este fue un evento en el estado de Morelos, también aquí se ve otra de las víctimas. Y el modus operandi de este sujeto era, a través de engaños, ofrecer falsas ofertas de trabajo. Utilizaba mucho la red social Facebook.

Y suplantaba identidades a fin de evadir la acción de la justicia, él usaba diferentes identidades; por ejemplo, aquí se le buscaba como Juan Carlos ‘N’. Sin embargo, con todos los trabajos que se hicieron se pudo identificar plenamente que se trataba de este individuo y ya está detenido.

Siguiente. En el caso de Debanhi Susana Escobar Basaldúa se sigue la coordinación permanente con la fiscalía de Nuevo León, se han ido complementando las investigaciones, ampliando entrevistas, tanto de testigos como personas cercanas de la víctima. Se han incorporado hallazgos, indicios, estudios periciales para la homologación de los dictámenes médicos practicados anteriormente al cuerpo de la víctima, que van a ser de utilidad para los estudios que se realizarán a partir de la exhumación, la cual será ya en los próximos días, cuando ya el Poder Judicial de Nuevo León le conceda a la fiscalía esta petición y se pueda proceder en consecuencia.

Siguiente. En el caso de los compañeros periodistas víctimas de homicidio, informar que hay nuevos mandamientos judiciales, hay 24 detenidos o buscados y 17 vinculados a proceso penal.

En el caso de Yessenia y Sheila, del evento de Cosoleacaque, Veracruz, del pasado 9 de mayo, hay tres nuevas órdenes de aprehensión, una de ellas contra el autor intelectual, que está ya ubicado por parte de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, donde también participa y colabora la Coordinación Antisecuestros.

Entonces, hay cinco órdenes de aprehensión y en los demás casos, como se puede apreciar, hay también ya detenidos o buscados y hay al momento 17 vinculados a proceso.

El único caso que al día de hoy no hay mandamiento judicial es el caso de Luis Enrique Ramírez, de Culiacán, Sinaloa; sin embargo, las autoridades de Sinaloa, el gobernador particularmente ha estado muy pendiente del tema y tenemos ya información de que en breve ya van a judicializar para obtener mandamientos judiciales, estaremos pendientes del tema.

Sería cuanto, señor presidente.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, hoy también, jueves, como se hace cada mes, vamos a informar sobre datos generales de cómo andamos en el país, cómo está la economía y también lo que tiene que ver con otros datos, incluida la situación de inseguridad o de violencia.

Entonces, vamos a pedirle a Carlos Torres, que es coordinador de Programas Integrales para el Desarrollo y además secretario técnico de la Oficina de la Presidencia, que nos informe sobre esto.

CARLOS TORRES ROSAS, SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE Y COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO: Con su permiso, presidente. Saludo al subsecretario Ricardo Mejía, a los medios de comunicación aquí presentes y a quienes nos siguen en las redes sociales.

Vamos a dar a conocer los principales resultados socioeconómicos al cierre del año del presente año. Comenzamos con un hecho inédito, que es que a tres años y medio de gobierno el peso mexicano se apreciado con respecto al dólar. Como podemos ver, esto no había ocurrido en sexenios anteriores, inclusive en algunos casos la depreciación fue cercana al mil por ciento. Por poner un ejemplo, en el sexenio anterior la depreciación a estas alturas era superior al 40 por ciento.

En el contexto internacional, el peso se ha mantenido fuerte, estable, es una de las pocas monedas que se apreciado con respecto al dólar en estos mismos 42 meses de gobierno.

Sobre las remesas, informar que el día de ayer el Banco de México dio a conocer el dato de abril. Agradecer a nuestros paisanos que viven en el extranjero, ya que estos envíos siguen aumentando. En el mes de abril fue de cuatro mil 718 millones de dólares, lo que representa un incremento del 17 por ciento contra el mismo mes del año anterior. Ya tenemos un estimado para el mes de mayo, que sería el primer mes en la historia en superar los cinco mil millones de dólares. De seguir así, estaremos llegando a los 60 mil millones de dólares al cierre del año.

La economía sigue creciendo, al primer trimestre del año se registró un crecimiento del Producto Interno Bruto de un por ciento en comparación contra el trimestre inmediato anterior, cifra similar a la de Colombia y por arriba de países como Reino Unido, Canadá, inclusive Estados Unidos.

La semana pasada la Secretaría de Economía dio a conocer el dato de inversión extranjera directa al primer trimestre del año, que es un récord, con una cifra superior a los 19 mil millones de dólares. Descontando las operaciones atípicas, que en este caso es la fusión de Televisa y Univisión, así como la reestructura de Aeroméxico, tenemos un incremento del 5.8 por ciento contra el mismo trimestre del año anterior.

Esto reafirma la confianza que hay en los inversionistas en el país y podemos decir que este año va a ser el de mayor inversión extranjera directa en la historia de México.

La inflación es un fenómeno que ha afectado mundialmente en los últimos meses. En el mes de abril se registró una inflación anual de 7.68 por ciento, ya se dio a conocer la cifra de la primera quincena de mayo, es ligeramente inferior, con 7.58 por ciento.

Particularmente el conflicto de Rusia y Ucrania ha afectado a todos los países, pero en México, gracias a las medidas impulsadas por el gobierno, se ha logrado contener esta inflación, se puede apreciar que en el mes de abril la inflación, en el caso de México, fue inferior a la de Estados Unidos.

Si pasamos a la siguiente y vemos los componentes de estos dos datos, destacar que en el caso de México el componente de energéticos es de 0.6 por ciento, gracias a no haber incrementado los precios de las gasolinas en términos reales, comparado con Estados Unidos, allá tienen una inflación en energéticos de 2.1 por ciento.

Donde tenemos el reto es en el componente de alimentos, por eso estamos impulsando esta campaña para incrementar la producción de los básicos, maíz, frijol, trigo, arroz, para poder producir lo que se consume en el país, ser autosuficientes.

Recordar que antes de la pandemia se contaba con 20 millones 600 mil puestos de trabajo registrados en el Seguro Social, después vino una caída y una recuperación posterior y nos mantenemos con una cifra superior a los 21 millones de trabajadores registrados en el Seguro Social.

El salario promedio mensual de estos 21 millones de trabajadores es 14 mil 613 pesos, lo cual es la cifra más alta y podemos ver cómo en este gobierno los incrementos año con año han sido de manera más acelerada.

El salario mínimo nunca había aumentado tanto como en este gobierno. Esta gráfica muestra los salarios mínimos por año a precios de abril del 2022 para poder hacerlo comparable. Aquí podemos ver cómo durante más de 20 años el salario mínimo no aumentó en términos reales. En este gobierno el poder adquisitivo ha aumentado en 67 por ciento.

Como ejemplo del incremento de este poder adquisitivo podemos ver cómo al principio del gobierno un salario mínimo alcanzaba para comprar 3.1 kilos de frijol, ahora alcanza para 4.6; en el caso del huevo se podían comprar 3.2 kilos de huevo, ahora 4.4; y en el caso de la tortilla al llegar al gobierno se podía comprar 6.5 kilos y ahora alcanza para 9.1.

La Bolsa Mexicana de Valores ha registrado un incremento de 24 por ciento en el tiempo que llevamos en el gobierno. De igual manera, las reservas del Banco de México —siguiente, por favor— han registrado un incremento del 15 por ciento en estos mismos 42 meses registrando una cifra prácticamente de 200 mil millones de dólares.

El precio mexicano de la mezcla de petróleo se ubicó al final de mayo en 113 dólares por barril. Estos excedentes nos han permitido cumplir el compromiso de que no aumenten los precios de las gasolinas en términos reales, como veremos en las siguientes láminas.

En el caso de la gasolina Magna, en este tiempo ha habido una reducción en términos reales de 3.4 por ciento, que se compara con incrementos en sexenios anteriores de 42 por ciento y de 23 por ciento.

En el caso de la gasolina Premium, tenemos una reducción del 2.4 por ciento, que de igual manera se puede comparar con incrementos del 46 por ciento y del 5.7 por ciento.

Y en el diésel tenemos una reducción de 3.9 por ciento, cuando anteriormente el precio aumentó cerca del 50 por ciento.

En el caso del gas sí tenemos un incremento en términos reales del 12 por ciento, pero destacar que la tendencia que iba a la alza ya se revertió con las medidas que se implementaron el año pasado.

En materia de seguridad, también tenemos resultados positivos gracia a la estrategia de pacificación, así como el de atender las causas que originan la violencia por medio de los programas para el bienestar.

Aquí podemos ver que los delitos del fuero federal han registrado una reducción del 31 por ciento en el tiempo que llevamos en el gobierno. En cuanto a los homicidios, esta gráfica muestra los datos acumulados de enero a mayo. Ahí hay un error en la lámina, es de enero a mayo.

Recordar que teníamos una tendencia que iba a la alza, inclusive con porcentajes superiores al 30 por ciento. Esa tendencia ya se revirtió y ahora tenemos una reducción. Contabilizando el estimado que tenemos para el mes de mayo, tenemos una disminución del 10 por ciento, contra el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a secuestro, tenemos una reducción del 45 por ciento, si comparamos los últimos 12 meses del gobierno anterior contra los últimos 12 meses del gobierno en curso.

Con respecto al robo de vehículo automotor, tenemos una reducción del 40 por ciento.

Y, por último, en robo en general tenemos una reducción del 24 por ciento.

Sería cuanto. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues terminamos de informar y ahora vamos a preguntas y respuestas. Nada más tenemos uno apuntado, Carlos Pozos, un compañero.

PREGUNTA: Presidente de todos los mexicanos, muy buenos días. Muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan, a los servidores públicos aquí presentes.

Quiero aportar, si usted me lo permite, cómo se han hecho de fortuna esos periodistas que sistemáticamente opinan y no informan, como es Joaquín López-Dóriga Velandia, quien inventó comentarios a la noticia como estrategia de venta, señor presidente y le vendió mucha publicidad en los gobiernos neoliberales al IMSS, a la Secretaría de Marina y a los gobiernos de los estados e hizo fortuna este periodista.

Y quiero comentarle, presidente, que yo en 1999, en la cumbre de la APEC, en Santiago de Chile, en el hotel Asturias, en la habitación 319, me encargaron llevarle su ‘chayo’ en dólares a este periodista que se dice tan pulcro y tan limpio.

Y, bueno, esto quiero recordarle a todos los jóvenes el reportaje publicado el sábado 26 de diciembre del 2015, redactado por Jenaro Villamil y que tituló: ‘López-Dóriga, cuando el micrófono tiene precio’, donde en la portada se muestra un cheque por 464 mil 442.59 pesos del gobierno del Estado de México con fecha 20 de mayo del 2012.

El reportaje narra el pleito inmobiliario entre María Asunción Aramburuzabala y la familia del conductor estelar de ese entonces de Televisa, Joaquín López-Dóriga Velandia. Ahí, la poderosa empresaria María Asunción puso al descubierto las presiones e intentos de extorsión que, según ella, ejerció en su contra los esposos López-Dóriga. El reportaje realizado por mi profesor Jenaro Villamil, que se los recomiendo ampliamente, deja documentado los negocios que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de la radio y la televisión.

Esto es un ejemplo claro de la calidad moral de esos periodistas que día con día sistemáticamente atacan desde sus micrófonos a este gobierno. Y esta es la portada, señor presidente, de Proceso, que les recomiendo a todos los jóvenes.

Y abusando, presidente, hoy es mi cumpleaños y quería ver si es posible me pudiera obsequiar un autógrafo para mi libro, que ayer le hice…

Inicio con mi primera pregunta, señor presidente. El consejero jurídico de Felipe Calderón, Miguel Alessio Robles, actualmente notario público de la Notaría 19 y 31, acabó con un acto desinteresado de Manuel Rosada Cuéllar, quien amaba a los animales y rescataba perros en situación de calle desde 1985.

Ahora están desprotegidos más de mil perritos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en donde se encuentra la sede de esta fundación Rosada Cuéllar. La fundación, presidente, tiene un pleito jurídico y político en que los perros son utilizados por una parte de los herederos de don Manuel para lucrar económicamente y apropiarse de millonarias ganancias que genera dicha fundación.

La institución Rosada Cuéllar se convirtió también en un negocio que por las nobles intenciones ha originado ingresos millonarios por parte de la sociedad civil. En junio del 2013 falleció don Manuel Rosada y comenzaron las prácticas irregulares, malos manejos de la administración y los recursos de la fundación.

Su sobrina María de Lourdes Rosada Morales y su esposo Alejandro Rodríguez, tras la muerte del fundador, se asumieron como los únicos administradores y representantes, pero no tenían las facultades legales para representar y manejar los millonarios recursos que se generan.

Este pleito legal lleva ya nueve años y en el cual se ha denunciado a María de Lourdes Rosada y a su hermano Pedro Rosada Morales de haber utilizado influencias políticas del ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, en tiempo de Felipe Calderón.

Se dice, presidente, que Alessio Robles habría utilizado sus influencias para validar con su notaría el pasado 12 de abril del 2021 que los dos sobrinos modificaran el acta constitutiva sin la presencia del representante legal, del señor Burgos Ordoñez.

En este caso también, presidente, se habla de fallos manipulados de jueces, como la licenciada Araceli Cortés Eslava, actual juez interina del caso y que ha favorecido a los hermanos Rosada Morales, librándoles incluso de cuentas de recursos que estaban embargadas.

La pregunta es, presidente: ya que usted conoce de esta historia, ¿qué opina?

Y solicitarle, respetuosamente, a Ponciano López Juárez, que él es presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, hacer una investigación del caso.

Esa sería mi primera pregunta, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, eso podría ayudar de manera voluntaria el secretario de Gobernación para establecer comunicación con las partes y con el notario.

Vamos a pedirle a Adán que intervenga en cuanto a lo que estás planteando.

INTERLOCUTOR: Sí, señor presidente.

Jefe del Estado mexicano, el pasado 26 de febrero Ricardo Aldana Prieto tomó protesta como nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y se renovaron las 36 secciones.

En tres meses y seis días, la dirigencia del sindicato ya tuvo en la calle manifestándose frente a la Torre Ejecutiva de Pemex a trabajadores que bloquearon avenida Marina Nacional.

Sí hay escasez de medicamentos en los hospitales de Pemex, señor presidente, pero es porque esconden las medicinas. En el Hospital Central del Norte de Azcapotzalco le quitaron espacios a 120 adultos mayores.

Han afectado a los jubilados con su salario y le piden que se tome en cuenta en la mesa de diálogo, de negociación de renovación salarial.

Presidente, el sindicato cierra válvulas, hay escasez de gasolina en Tamaulipas en el cierre de campañas de políticas, hay falta de empleo para los trabajadores transitorios que bien podrían laborar en la refinería Olmeca.

Todo esto es para generar malestar en las bases de los trabajadores y en la ciudadanía previo a las elecciones. Presidente, hay un complot y un boicot, un golpe blando dentro del sindicato.

Y, señor presidente, a esto también es traición a la patria. ¿Y saber por qué, presidente?, porque quieren que le regrese usted el manejo de las plazas laborales, que vendían simulando préstamos y cobraban entre 200 y 500 mil pesos y se los iban descontando.

Y en el transporte de personal, el sindicato maneja un mundo de dinero y es negocio solamente para los líderes sindicales.

Tiene el sindicato y las secciones el manejo de la informática y saben por adelantado las acciones a realizar por parte de las autoridades de Pemex.

Presidente, la pregunta es: ¿hay responsables en el cierre de la válvula?, ¿se permitirá que sigan estos golpes blandos para doblar a Pemex? Y saber cuándo el director de Pemex dará a conocer y explicará sobre los bonos para el pago a proveedores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya, como lo mencionas, hay una mesa de diálogo entre Pemex y los representantes sindicales, inició hace dos días y está participando la secretaria del Trabajo, ella está conduciendo esta mesa. Y hay voluntad de que se llegue a acuerdos para que no haya conflictos, se está buscando una solución.

Y acerca de lo de los bonos, va a informar el secretario de Hacienda y el director de Pemex, creo que el lunes van ya a presentar todo un informe de la pregunta que me hicieron el día de ayer y va a ayudar mucho a esclarecer las cosas.

INTERLOCUTOR: Y, finalmente, un dato presidente, ayer se cumplieron dos años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y pues muy seguramente con esa carga no sé si el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acuda a la Cumbre de las Américas el próximo 6 de junio.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es muy bueno el resultado de haber reafirmado el trabajar juntos en materia económica y principalmente en comercio con Estados Unidos y Canadá, el haber firmado de nuevo el tratado nos ha ayudado bastante. Acabamos de ver el dato de inversión extranjera y eso se explica en mucho porque existe este tratado comercial.

Hay inversión extranjera, cada vez está llegando más inversión extranjera. Y sin duda este año va a ser histórico porque México tiene una situación de ventaja con relación a otros países para la inversión, tiene la cercanía al mercado de Estados Unidos y Canadá, eso es muy importante.

Ya hay mucha integración económica entre Estados Unidos, Canadá y México. Hay no sólo fábricas, hay plantas de autopartes de la industria de Estados Unidos y Canadá que hacen indispensable a México. Es estratégico nuestro país.

Y en el mundo lamentablemente no andan bien las cosas, en otros continentes y todos los analistas están coincidiendo de que México es la opción para la inversión foránea, para la inversión extranjera.

Hace como un mes desayuné con Larry Fink, presidente de un fondo de inversiones, se dice que uno de los más importantes del mundo, Black Rock y su concepción, su visión es de que México está adelante como país estratégico para la inversión extranjera en algunos aspectos.

Por ejemplo, se habló mucho de las baterías. Por eso la importancia del litio, por el impulso que van a tener las energías renovables, todo lo que es la transición energética en el mediano y en el largo plazo; los vehículos eléctricos, ya hay sitios, ciudades en Estados Unidos donde el porcentaje de vehículos eléctricos es considerable, pero se requieren las baterías y se requiere el litio y se requiere otros minerales. De ahí la importancia de que México tenga litio y que se haya tomado la decisión de nacionalizarlo, de que sea una empresa de la nación, de los mexicanos, la que administre el litio. Pero en ese campo hay mucho futuro.

Otra oportunidad que se tiene es la de las plantas de fertilizantes, con todo esto que está pasando en Europa, inversión para tener fertilizante y la materia prima es gas y se tiene en Texas, se tiene en México, se tiene en América. Esa es otra opción de inversión.

También lo que tiene que ver con la exportación de gas a Asia y a Europa. Acabamos de estar con los directivos, el gerente principal de Sempra, porque está ya en proceso de construcción una planta de licuefacción en Ensenada, Baja California y no descartan construir dos más.

Y lo mismo para el caso del golfo de México, porque estas plantas de licuefacción permiten congelar el gas, embarcarlo, llevarlo a Asia, 10 horas, 15 horas y allá se regasifica en plantas y ya se mete a los ductos.

Y los precios del gas de Texas con los precios del gas en Asia y en Europa son muy atractivos porque son muy bajos los precios. Aun cuando últimamente se han incrementado, que el precio del gas, en Texas es menor considerablemente al precio de gas en Asia y en Europa.

Y así muchas oportunidades de inversión.

Van a estar con nosotros empresarios que los voy a invitar a recorrer el istmo para que, una vez terminada la refinería de Dos Bocas… Porque traigo esa preocupación y esa ocupación, porque son 25, 30 mil trabajadores de la construcción que queremos que no se queden sin empleo, que ya sea en el Tren Maya o en estos 10 parques industriales encuentren pronto trabajo, por eso no descartamos también hacer una coquizadora nueva en Salina Cruz, todo esto pensando en no parar en la creación de empleos.

De modo que México, repito, tiene una situación muy especial, por eso es lo de inversión extranjera. Y no va a cambiar; al contrario, va a seguir llegando la inversión extranjera a México.

Y ahora te firmo, nada más al rato.

INTERVENCIÓN: ¿La cumbre?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo de la cumbre, estamos esperando. Ayer un funcionario de Estados Unidos muy cercano, sí, al presidente Biden, Juan González, habló de que todavía no están terminadas las listas o hace falta distribuir algunas invitaciones. Vamos a esperarnos.

Es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden, muy buena con sus colaboradores, con Juan González, con el jefe del Departamento de Estado, Blinken; con su asesor para asuntos de seguridad, Sullivan. Es gente que tiene experiencia, son profesionales. Llevamos muy buena relación, nos caemos bien, nos respetan, nosotros los respetamos y estamos en espera de que se tome una decisión.

Desde luego, ellos tienen que resolverlo escuchando a todos, como lo están haciendo seguramente. Ya saben cuál es nuestra postura. Y faltan todavía algunos días; entonces, cuando tengamos información vamos a darla a conocer.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues vamos a esperar la respuesta de lo que estamos planteando, pero, insisto, no hay prisa. Estamos muy cerca, hay varios vuelos afortunadamente a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles y hasta la semana que viene, es hasta el miércoles.

INTERVENCIÓN: El lunes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es miércoles, jueves y viernes y termina el viernes por la tarde noche y ya me quedaría allá y regresaría hasta el sábado, si voy. Ahora, si no voy nos va a representar, México va a estar presente, nos va a representar el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Entonces, estamos esperando.

Ya hemos dado a conocer nuestras razones y no es un asunto de pleito, de confrontación. Repito, es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden, él es una gente con mucha experiencia política, mucha, mucha experiencia política, es conciliador, es una persona con buenos sentimientos, nos llevamos bien. De modo que vamos a esperar.

Y, ante cualquier circunstancia, las relaciones con Estados Unidos van a seguir siendo buenas porque, insisto, son relaciones de amistad, sobre todo de amistad de nuestros pueblos, hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, los que nacieron aquí y los hijos que nacieron allá, nietos, pero son relaciones entrañables.

Y, como decía hace un momento, también una integración económica, comercial.

Y el presidente Biden ha aceptado, incluso antes de que yo se lo planteara, porque él es una gente respetuosa, ha aceptado de que tiene que haber, le llama pie de igualdad en nuestras relaciones, tiene que haber un pie de igualdad en nuestras relaciones. Cada vez que hablamos me lo repite. Entonces, es respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía, es un buen gobernante, ese es mi punto de vista en lo personal.

INTERVENCIÓN: Señor presidente, ¿cómo se está organizando México para esta reunión, Canadá, México, Estados Unidos, que le toca al país organizarlo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tenemos ahora ninguna relación o una reunión a la que no se esté participando, creo que la reunión más importante pues esta Cumbre de las Américas.

Bueno, ahora sí, vámonos, vámonos. Uno, dos, una compañera mujer de atrás, allá, tres, cuatro, cinco y seis y siete. A ver si resultó.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente, subsecretario; buenos días, licenciado; buenos días a todas y a todos.

Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy y Diario Basta, de Grupo Cantón.

Señor presidente, me gustaría destacar una investigación que realizó nuestro investigador en Diario Basta, Ricardo Sevilla, que se publicó en esta semana referente a un contrato que recibió el expresidente Vicente Fox por salvoconducto de terceros.

Este contrato fue para una empresa que se denomina Centro Hospitalario MAC, que se lo da precisamente Petróleos Mexicanos a un personaje vinculado a su hijo, al hijo de Vicente Fox, al hijastro, de hecho, a Manuel Bribiesca Sahagún, que tiene una empresa cuyo socio es Miguel Isaac Khobe o algo así, Khoubran

En consecuencia, presidente, me gustaría preguntarle si usted tenía conocimiento de esta adquisición directa que se dio por parte de Pemex para esta empresa para distribuir insumos médicos en Monterrey. Y si en dado caso, presidente, de que no tuviese conocimiento, ¿usted consideraría que el expresidente Fox tiene ciertos vínculos aún en el gobierno federal, en este caso desde la Torre de Pemex?

¿Por qué?

Porque al final y al cabo esta adjudicación no tuvo un proceso público, no ha sido una licitación pública y, de hecho, en la investigación que se realiza algunos funcionarios de Pemex argumentan y esgrimen que por instrucciones de altos mandos se tenía que dar esta adjudicación. Sería mi primera pregunta, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no tengo conocimiento sobre este posible contrato. Seguramente se va a informar.

Quiero comentar que nosotros no tenemos enemigos. No es mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Zedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos.

Ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre, nunca estuve de acuerdo con la política de Salinas, ni de Zedillo, ni de Fox, ni de Calderón, ni de Peña Nieto. Entonces, las diferencias son de orden político, no en lo personal. Yo no odio, lo que creo es que esa política que ellos impulsaron y llevaron a la práctica benefició a minorías, auspició la corrupción y produjo el atraso de México y el empobrecimiento de nuestro pueblo, ese es el fondo del asunto.

Y esto lo he dicho desde hace bastante tiempo, de que acuso a Salinas de haber entregado los bienes de la nación, empresas, bancos, minas, las tierras ejidales a particulares y de manera precisa y esto para los jóvenes, a sus allegados porque quiso construir, crear una nueva oligarquía, un grupo compacto.

Y a los jóvenes podría decirles que busquen cómo se ahondaron, se profundizaron las desigualdades con esa política de Salinas, cómo unos cuantos, una minoría se hizo inmensamente rica mientras se empobreció a la mayoría del pueblo, con datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, existen estos elementos.

En la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo, publican una lista. Cuando entró Salinas había una sola familia mexicana con más de mil millones de dólares de capital, cuando terminó Salinas ya eran 24 multimillonarios mexicanos con más de 48 mil millones de dólares y la mayoría de ellos se había beneficiado o con un banco o con una empresa pública, por eso yo le llamo el padre de la desigualdad moderna.

En caso de Zedillo, entre otras cosas, ¿por qué tenemos diferencias?, eso también para los jóvenes, porque, ante una crisis que provocó el mismo gobierno, una crisis económica-financiera que se dio cuando termina Salinas y empieza Zedillo, ante esa crisis, en vez de rescatar al pueblo deciden rescatar a los de arriba, a los mismos que se habían beneficiado con la política entreguista de Salinas, a las grandes empresas, a los bancos y convierten las deudas privadas de esas corporaciones en deuda pública y de ahí surge el llamado Fobaproa.

En vez de rescatar a los de abajo, rescatar a los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, se rescató a los de mero arriba y se dejó esa deuda que en términos generales significa tres billones de pesos, que la vamos a tener que seguir pagando todavía en nuestra generación y es posible que se herede a las nuevas generaciones. Esa es mi diferencia.

¿Cuál es mi diferencia con Fox, de fondo?

Pues que engañó a millones de mexicanos de que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo, siguió aplicando el salinismo como política, al grado que su secretario de Hacienda había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas y claro que no hubo ningún cambio, siguieron las privatizaciones de Salinas, de Zedillo.

Y para colmo, después de que se logra hacer a un lado al PRI, décadas de lucha de mucha gente de todas las corrientes del pensamiento, porque era una lucha que venía de opositores de derecha, de opositores de izquierda, para hacer a un lado al partido único, al partido de Estado, él traiciona ese movimiento y al final, en vez de respetar la voluntad del pueblo, participa, encabeza el operativo de fraude cuando nos roban la Presidencia de la República.

Pero además él lo confianza, hay testimonios, declaraciones de él, en donde dice: ‘Claro que participé. ¡Cómo iba yo a dejar que un loco llegara a la Presidencia! Claro que cargué los dados’, a su estilo.

¿Quieren ver cuál es su estilo? porque no ha cambiado, no sé si genio, pero figura sí, hasta la sepultura. Pon, ayer sobre qué habló… Ayer o antier. Que es lo mismo de Denise Dresser y de Carmen Aristegui, de Loret de Mola. Pero hay algo en especial, que me da risa, porque hasta eso, no es tan aburrido, no bosteza uno leyendo sus textos. Ahora me voy a acordar, pero era de ayer o antier. Pero si se ve este texto con lo que decía hace 15, 20 años…

Yo creo que fue por lo de la visita a Sinaloa o algo de estas cosas comentadas. Creo que fue algo que puso Elizabeth el miércoles, ayer, sobre qué se trató ayer el quién es quién en las mentiras.

Bueno, eso es Fox, ¿no?

Calderón, pues imagínense el nivel de inmoralidad, porque él sabe perfectamente que no ganó la Presidencia, pero agréguese que, de manera irresponsable, sin tener un diagnóstico, sin saber lo que estaba sucediendo y sin pensar que la paz es fruto de la justicia, entrando, entrando, declara una guerra a la delincuencia organizada. Bueno, hasta se pone chaleco militar.

¡Ándale, ese! Tren Maya, sí, pero vean el texto: ‘Esto es lo que pasa por hacer las cosas con las patas. Marranadas, puras marranadas. Tren Maya, juez federal ordena suspensión definitiva de obras en tramo.’ Pero lo de arriba es característico de Fox, lo describe muy bien.

Entonces, ¿ustedes creen que yo tengo odio hacia Fox? No, para nada. Le debe de dar pena a la gente que votó por él, porque mucha gente pensó que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo y con el agravante de que dirige un fraude electoral. Luego de que él llega a la Presidencia por un movimiento democrático opositor, se convierte en un traidor a la democracia.

Y el caso de Calderón, pues ya lo hemos comentado, él sabe que no gana, no permite que se cuenten los votos, el voto por voto, casilla por casilla; hace acuerdos con todos, hasta con gente impresentable. Es el ‘haiga sido, como haiga sido’. Además, nos induce a esta confrontación con tanto sacrificio, con tantos muertos. Y luego le ayuda también a Peña, se entiende perfectamente con Peña porque ya había un acuerdo, le deja hasta comprado el avión presidencial.

Y aparece, se va descubriendo, de que todo esto de la guerra contra el narcotráfico, pues era una pantalla, era una simulación, porque tenían acuerdo con uno de los grupos, algo que era muy común, de proteger a un grupo y combatir a los demás, cuando una autoridad tiene que actuar con rectitud, pintar la raya, definir con claridad las fronteras, aquí está la delincuencia, aquí está la autoridad. No voy a proteger a unos para combatir a otros, no, el que comete un delito tiene que ser castigado, cero impunidad y nada de componendas.

Entonces, ahora con lo de García Luna se ha quedado callado y no sólo él, sino los que lo apoyaron y trabajaron con él y le ayudaron. Me llama la atención que, cuando sale el tema de García Luna, Ciro Gómez Leyva y otros se enojan. ¿Dónde está la capacidad para rectificar? ¿Por qué la autocomplacencia?

Y el gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto. Acaban de resolver, me llamó la atención lo de una denuncia muy publicitada de unos esposos divorciados que acusaban, la señora acusaba de maltrato; y bueno, ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó seis meses, o sea, el proceso judicial y lo de García Luna ya lleva años, está rarísimo. ¿Qué, no tienen información? ¿Por qué tanto tiempo?

Entonces, esa es de las diferencias con Felipe Calderón. Estoy en contra de él por haber desatado esa guerra y por haber autorizado que se llevaran a cabo masacres, como se demuestra con los altos niveles, índices de letalidad en enfrentamientos, claro que estoy en contra de él.

Y en el caso de Peña Nieto, pues estoy en contra de él por el desparpajo y la corrupción que imperó.

Pero de ahí a que yo les tenga odio, no, no, no. Si me encontrara yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, a lo mejor lo saludaría. A lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente, pero lo personal es otra cosa.

INTERVENCIÓN: Saludó usted a la mamá de ‘el Chapo’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, cómo no. Es distinto completamente, es muy distinto; o sea, un familiar de un delincuente, si no está enjuiciada y si es una señora mayor, una madre, merece todo el respeto.

Miren, en la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere su madre, se le puede permitir ir al velorio. Esas son cosas mayores, las mamás, los hijos. Eso no lo van a entender nunca.

Además, no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso, tiene el pensamiento conservador mucha carga de odio, para ellos no hay el perdón, aunque sean católicos en su pensamiento.

Y es, como lo dijo el escritor Moreno, quemarlos en la plaza, así piensan. Son muy dogmáticos, muy fanáticos, no le tienen amor al pueblo. Y, bueno, pues yo los respeto, pero yo no quiero ser como ellos.

Es también lo de la ambición al dinero, la ambición a lo material. A mis hijos, a la gente que quiero, a quienes me quieren, ¿qué les aconsejo? Aléjense lo más que puedan de esas ambiciones, controlen esas tentaciones, que no les domine el dinero, que no les domine el poder, no tengan tanto apego ni al dinero ni al poder, se puede ser feliz de otra manera y hay que amarnos.

Y me encuentro a una persona mayor como la mamá de Guzmán Loera, la saludo y no tengo ningún problema de conciencia, que eso también es muy importante, ese es el principal tribunal. Puede uno tomarse fotos, pues imagínense cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel; no exagero, pero debo ser uno de los más fotografiados, no es para presumir, de México, porque donde quiero que voy foto, foto, foto.

Ahora fui a Chihuahua, allá a Guadalupe y Calvo. Llegamos, aterrizó el helicóptero y estaba todo el pueblo y saludo uno por uno y foto, foto, foto, familias completas. El Atascadero se llama, del municipio de Guadalupe y Calvo.

Y niños y jóvenes y yo pensando en la construcción del camino, en las escuelas, en el futuro para esos niños, para esos jóvenes, para que no sean enganchados, que no sean semillero, para que no siga habiendo delincuencia.

Pero esos, que alguno de ellos podría tomar el camino de las conductas antisociales, se los come uno a besos, de su bondad, de sus buenos sentimientos. Entonces, creo en eso.

Entonces, si se forman jóvenes y llegan a ser adultos en la esfera del individualismo… Lo que yo les hablaba de una señora que escuché hace poco diciendo de que el apoyo a los adultos mayores, la pensión, los vuelve flojos y que es mejor ponerlos a trabajar, como si no hubiesen trabajado toda su vida y merecieran vivir con un poco de holgura en el último tramo de la existencia.

Imagínense, una gente trabajando, que los hay, después de los 70 años. El organismo, la naturaleza, no lo olvidemos, ya no es lo mismo y por necesidad muchos trabajan y otros que le tienen mucho amor al trabajo.

Hay un dato, no sé si se pueda demostrar, que en Pemex precisamente los trabajadores no se quieren jubilar y pregunté por qué. Ah, porque no les pagan todo completo, porque cuando están en activo tienen compensaciones o tienen otras prestaciones que una vez que se jubilan se les quitan y me dicen: ‘No’, en el caso de Pemex no se quieren ir porque incluso hay estadísticas, hay datos de que cuando se retiran ya no se sienten del todo bien y que el trabajo los mantiene vivos y sus amigos de trabajo y son otras circunstancias. Bueno, pero ese el que quiere trabajar.

Pero que también se tenga el derecho de decir ‘ya trabajé y quiero retirarme’. Eso se aplica en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El avance, desde mi punto de vista, más importante conseguido en los países europeos fue el establecimiento del Estado de bienestar, que tuvo que ver mucho con el avance económico, político, hegemónico de la Unión Soviética que Europa tenía que definir una política social para contrarrestar lo que se estaba haciendo en los países de la Unión Soviética y así se creó lo del Estado de bienestar, que significa que una persona cuando llega a una determinada edad ya tiene una pensión, pero no una poca cantidad, sino una considerable cantidad de recursos como para vivir con holgura en los último años de su vida.

Y de ahí surgió también lo del derecho a la salud y el derecho a la educación pública gratuita y ese es también nuestro ideal como política pública. Pero la señora, que no es una marciana, sino que así piensa muchísima gente, sostiene que el dar esa pensión es innecesario o que fomenta la flojera. Porque también en el pensamiento conservador el pobre no trabaja y por eso es pobre o son flojos.

Eso no tiene ninguna justificación en nada, ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Si el mexicano fuese flojo, no saldría adelante en ningún lado. ¿Y cómo se van allá? Y este año es posible que nos manden 60 mil millones de dólares, es el principal ingreso, la principal fuente de ingresos que tiene el país, 60 mil millones de dólares, estamos hablando de un billón 200 mil millones de pesos al año abajo, un billón 200 mil. Y los programas sociales nuestros, pues en general debemos de estar, los directos, en 600 mil, la mitad.

Entonces, qué flojos van a ser; al contrario, el pueblo de México es muy trabajador, nada más que a una gente con un pensamiento conservador pues eso no se le va a quitar de la cabeza tan fácilmente. Aunque estén viendo ahí a su trabajadora doméstica que están trabajando día y noche, en el campo, a sus trabajadores, ellos llegan, algunos, sus trocas, sombrero texano, camisa de cuadro, sus botas, cinturón piteado, se bajan un rato de la camioneta, revisan cómo están los potreros, cómo está el ganado, se vuelven a subir, al café y hablar de que ¡qué barbaridad!, ¡qué flojos son los trabajadores!

Pero es interesante el tema, o sea, sobre el no odiar a nadie.

Yo les recomiendo a los que interese el tema que lean a León Tolstoi, tiene un… Un día voy a dar a conocer una bibliografía, porque no necesariamente tiene que ser Lenin o Hitler para la formación. Los grandes escritores nos dejaron muchas enseñanzas, Tolstoi decía: ‘Sólo siendo bueno podemos ser felices’ y escritor, escritor, de lo mejor del mundo.

Pero si no leemos, simplificamos las cosas y además nos vamos con las fórmulas tecnocráticas, con los tecnicismos, pues nunca vamos a poder entender la realidad y entender a otros, comprender por qué se piensa de otra manera.

Pero, bueno, ya nos fuimos.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

En un segundo cuestionamiento, muy rápido, su opinión con respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia para devolverle el dinero al INE, este tema que Lorenzo Córdova quiere hacer un álbum en honor al ego para cerrar su periodo en cuanto a la dirigencia, en cuanto a la presidencia del INE.

También este punto de que pidieron, para 2023, 14 mil millones de pesos de presupuesto, argumentando que esto es lo que necesitan para operar.

Y, presidente, en otro tema muy rápidamente, estamos a pocos días de la jornada electoral, aprovechando también la presencia del subsecretario Ricardo Mejía, saber si lo han platicado en el Gabinete de Seguridad este tema. En esta semana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hizo énfasis de que no hay focos rojos. Conocer su opinión.

Y aprovechando el tema de seguridad, ¿cuál es el estatus que mantiene el programa de los ‘autos chocolate’?

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, nosotros, sobre las elecciones, lo que queremos y a lo que llamamos es a que la gente participe.

La información que tenemos es que se puede votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas. No hay, hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla.

INTERVENCIÓN: ¿En Oaxaca, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es una cosa especial, pero me estoy refiriendo a la cuestión básicamente de violencia que pueda producirse, en Oaxaca sería por otras razones. Pero en Tamaulipas, en Durango, en Hidalgo, en Aguascalientes, en Quintana Roo, en Oaxaca, no esta parte. Desde luego que ahí se tiene que esperar y a que resuelvan las autoridades.

Pero hay tranquilidad. Hay ruido en los medios, pero es lógico porque se está a unos días de las elecciones y siempre es así, pero no hay ningún indicio de violencia. De todas maneras, la Guardia Nacional va a estar pendiente en todos lados para darle protección a los ciudadanos.

Y no tener miedo, no dejarse apantallar, porque la abstención ayuda a los ‘mapaches electorales’. Ya lo hemos dicho varias veces, si votan pocos, pueden ganar los tramposos porque pueden acarrear gente, comprar votos y les alcanza, repartir dinero, entregar despensas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Ya estoy como Fox.

Bueno, pero cuando vota mucha gente, cuando vota mucha gente no les alcanza, aunque compren los votos, que salen los ciudadanos a ejercer su derecho, a hacer valer su libertad y su soberanía, porque el pueblo es el soberano, el que manda, el que decide, eso es la democracia.

Entonces, invitar a todos a participar en las elecciones.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) en la gira.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Voy a estar de gira porque vamos a supervisar lo del Tren Maya. Vamos a estar en Valladolid, no vamos a ir a Quintana Roo, vamos a estar en Valladolid, vamos a estar en Mérida, en Yucatán no hay elecciones, vamos a estar en Campeche, en Chiapas y en Tabasco.

INTERVENCIÓN: ¿Y regresa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Regreso el domingo al mediodía, en la tarde, aquí.

Tenemos dos reuniones, una, creo, en Tabasco, en la mañana y ya de ahí vuelo a la Ciudad de México y aquí voy a estar el domingo, como a las 2:00, 3:00 de la tarde regreso de la gira.

Me voy el viernes, bueno, ya mañana, terminando la conferencia nos vamos a la gira.

INTERVENCIÓN: ¿Por tierra?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no porque es supervisión del tramo, es en el helicóptero y por tierra a una parte. Nada más que tampoco es abierta, es ir a ver cómo vamos.

Tenemos un método de supervisión permanente del avance en terraplenes, en obras hidráulicas, en balasto, en durmientes, rieles, en todo lo que tiene que ver con las estaciones, son más de 20 estaciones que ya se están construyendo y hacemos una revisión por tramo.

Van las empresas y todos los servidores públicos y ahí vemos si se va de acuerdo al programa si hay atraso, qué problemas hay que enfrentar, para eso es básicamente.

INTERLOCUTOR: Lo de la Suprema Corte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo del fallo de la Corte, vamos a esperarnos, ya se está… Ah, yo pensaba que hablaban del Tren Maya.

INTERVENCIÓN: Lo del INE.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, tiene que ver con el Poder Legislativo.

Miren, el Poder Legislativo y en especial la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. En el caso de los órganos autónomos, a nosotros nos envían su presupuesto, el INE, la Suprema Corte de Justicia, el Banco de México y nosotros integramos esos presupuestos al presupuesto general y se envía a la Cámara de Diputados. Nosotros no podemos modificar el presupuesto que nos envía ningún órgano autónomo.

¿Quién tiene la facultad?

El Poder Legislativo.

En el caso de la Ley de Ingresos, son las dos cámaras, la de Diputados y Senadores; en el caso del presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, no interviene la Cámara de Senadores.

Entonces, si hay una resolución de la Suprema Corte sobre el presupuesto del INE, quien tiene que atenderlo es la Cámara de Diputados, es lo que puedo decir.

Lo demás, ya para qué repito lo que ustedes saben sobre mi opinión. Si ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca porque hace falta darle más al pueblo y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior, que podría llamarse pobreza franciscana, para todos, todos. O sea, que se acaben por completo los lujos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Es que se malacostumbraron, se les olvidó de que somos servidores públicos. ¿Para qué se meten al servicio público si lo que quieren es hacer dinero o tener de más? Que participen en el sector privado o que se apliquen en negocios particulares, pero el servicio público es otra cosa.

Imagínense, un funcionario bajándose de un carro último modelo en una colonia popular o que en un alto se para y va un camión urbano, lleno, con la gente parada y él es servidor público. ¿Qué, no da pena? ¿Qué, no se puede ser austero? ¿Qué, no el poder es humildad?

Pero si andan con esas ínfulas de superioridad y de fantochería y quieren comer en restaurantes caros y tomar vinos de importación y vivir muy por encima de como vive la gente, pues que no obtén por el servicio público. Nadie está autorizado a… como decía el poeta, nadie tiene el derecho a lo superfluo mientras existan seres humanos que carecen hasta de lo más indispensable, eso es parafraseando a Díaz Mirón.

Entonces, dinero para qué. Los viajes al extranjero. ¿Qué, ya no existe el sistema de telecomunicaciones? Y se logran muchísimos ahorros, muchos en todo lo que llaman gasto operativo.

Ahora que estamos empezando a analizar y ya se dio la información ayer de quitar lo del llamado horario de verano, muy fácil podríamos ahorrarnos lo que supuestamente se obtiene de ahorro con el cambio de horario que, está demostrado, afecta la salud.

¿Cómo lo podríamos hacer?

Dando el gobierno el ejemplo con la luz, los aires acondicionados, el exceso del uso de energía; pero eso no solo público, sino personal.

Además, se paga menos. Acuérdense ustedes de que en las tarifas, si se consume una determinada cantidad de energía, es una tarifa; se pasa, aunque sea poquito y ya es una tarifa muchísimo más elevada, de aquí vienen las quejas.

Entonces, bueno todo esto vamos a informarlo bien, es decir, a ver vamos a procurar no pasarnos a la otra tarifa y vamos a ayudar todos, todos podemos ayudar. Pero, en fin.

INTERVENCIÓN: ¿Podemos (inaudible) que está usted adelantando un recorte al gasto público?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERVENCIÓN: ¿Podemos citar que está usted adelantando o analizando un recorte al gasto público?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estoy… No. Analizándolo sí, todavía no está definido. No a lo básico, lo que tiene que ver con la justicia no tiene límite, es para darle más a la gente, si hacemos todavía una revisión sobre los gastos excesivos.

Les voy a poner un ejemplo, se corrigió una injusticia que se cometía con los maestros, con los aumentos en los sueldos, había maestros que ganaban hasta ocho mil pesos mensuales y el promedio de una buena cantidad eran 12 mil pesos y miren el promedio de una buena cantidad eran 12 mil pesos y miren el promedio del trabajar inscrito al IMSS, 14 mil. A ver si ponen… Y un maestro, en promedio, 12 mil.

Entonces, ya logramos que no haya maestros que ganen menos que estos 14 mil y retroactivo, es decir, desde enero.

Esto, 14 mil 613 y traíamos maestros aquí. Esto es promedio. De los 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro este es el salario promedio y en el caso de los maestros el salario promedio en la mayoría era 12 mil, ahora ningún maestro va a ganar menos que esto.

Nos costó, porque es una nómina amplia, es la nómina más grande que se tiene en el gobierno.

¿Cómo le hicimos?

En la misma Secretaría de Educación se hizo un análisis, un ajuste en gastos de operación y se les trasladó a los maestros.

Pero hay que estar pendientes del presupuesto y de revisar partida por partida, no quedarse en las cifras generales y no ir abajo, al detalle. La eficiencia administrativa ayuda mucho.

Y la austeridad no es un asunto sólo administrativo, es un asunto de principios. Es lo que les decía, ¿con qué cara, habiendo tanta pobreza, van a haber sueldos elevadísimos en el gobierno?

O esto que hacen los compañeros de ustedes, no todos, algunos, estos que ganan dos, tres millones. Uno que está en Estados Unidos que gana, le sacamos la cuenta, creo que 18 millones, 16 millones mensuales, gana más que el presidente de Estados Unidos, gana más que todos nosotros aquí juntos. Eso es muchísimo.

Y sí, aunque este muy caro, pero ya no es normal, entonces, ¿qué objetividad puede haber?, o sea, ¿a favor de quién se está?, ¿o por qué le pagan tanto? Entonces, puede ser legal, pero no es moral, sin duda.

Entonces, es el caso de los servidores públicos, están ganando lo justo.

Y ahora no hay ningún recorte de nada y estamos procurando no despedir a trabajadores, no hemos despedido a trabajadores. Imagínense lo que hizo Calderón, 40 mil trabajadores electricistas de un plumazo. ¿Dónde hay 40 mil trabajadores así del gobierno que de un día para otro, una mañanera anuncie yo los vamos a liquidar?

INTERVENCIÓN: ¿Pemex?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, Pemex son más.

INTERVENCIÓN: La comisión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La comisión sí, la Comisión Federal de Electricidad.

‘Vamos a liquidarlos porque vamos a privatizarla y con ese dinero vamos a cuidar la educación, vamos a cuidar la salud, va a costar menos la luz’. ¿No así le hacian? ‘Va a haber más empleo, va a llegar más inversión extranjera’.

Bueno, nos vemos mañana, sin lista. Ya quedaron, sin lista.

Veinte para las 10. Nos pasamos completamente.

+++++

Seguir leyendo