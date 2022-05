Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este viernes 27 mayo de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo

Bueno, nos da muchísimo gusto estar en Sinaloa, aquí en su capital, en Culiacán. Y vamos a informar sobre la situación de seguridad. Ya llevamos a cabo la reunión de evaluación en esta materia y se va a informar. Al final, abrimos para preguntas y respuestas, como lo hacemos siempre.

Nos da mucho gusto estar aquí, en este estado progresista, dedicado a la producción de alimentos, con gente buena, gente trabajadora. Nos da muchísimo gusto estar en Sinaloa.

Y también celebramos que Sinaloa tenga un buen gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, un ciudadano, una persona, un profesional que viene de la lucha de izquierda desde hace muchos años. Es un hombre con convicciones, dos veces candidato de oposición, de izquierda, tres veces, se cumplió aquello de que la tercera es la vencida y ya está gobernando Sinaloa. Entonces, vamos a darle a él la palabra.

Y luego, el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, va a informar sobre la situación de seguridad.

Adelante.

RUBÉN ROCHA MOYA, GOBERNADOR DE SINALOA: Muy buenos días. Gracias a todos los medios aquí presentes y a todos los que nos escuchan por los medios electrónicos, las redes.

Señor presidente:

Es usted muy bienvenido a Sinaloa, usted y el Gabinete de Seguridad que tenemos con nosotros son bienvenidos. Presidente, tiene una gran aceptación en Sinaloa, presumo que es el estado que más lo quiere, que siempre lo recibimos con entusiasmo y con un especial cariño.

Y quiero expresarle nuestro reconocimiento por su trascendente determinación y su liderazgo para transformar la vida pública de México, siempre pensando en beneficiar a la gente que menos tiene, a los pobres.

Muy brevemente, presidente, le digo que, bueno, ya nos instalamos como gobierno, tenemos poco, seis meses y lo hemos hecho bajo la convicción de su liderazgo enmarcado en la Cuarta Transformación. Este es un gobierno de la Cuarta Transformación, el que presido en Sinaloa.

Tenemos cosas que nos placen en Sinaloa, por supuesto. Como usted lo dijo, ser un estado donde los productores con mucha generosidad producen alimentos. Hoy, presidente, se ha empezado la trilla del maíz, esencialmente maíz blanco. Vamos a tener más o menos entre 4.5 y 5 millones de toneladas de maíz blanco. También tenemos maíz amarillo, es un poco menos, es mucho menos. Esto nos enorgullece porque contribuimos al alimento de los mexicanos.

Y también, presidente, nos hemos inscrito en su plan de autoconsumo, de combate a la carestía que recientemente lo ha puesto en el plano nacional y que esencialmente nos ha llamado a que produzcamos más alimentos. En corto, en lo personal, ya me lo dijo: ‘Es muy importante, si se producen cinco millones de toneladas de maíz, hay que producir más’.

Y recuerdo que me dijo: ‘Vamos a resolver los problemas de comercialización.’ Hoy no los tenemos, presidente, porque usted ha venido apoyando de manera muy importante, el 2020 particularmente el gobierno federal tuvo que aportar no menos de dos mil 800 millones de pesos para apoyar a los productores, el 2021 fue un año que el mercado se portó bien, este año tenemos un buen mercado, vamos a salir adelante.

Por cierto, atendiendo sus indicaciones, vamos a venderle a Segalmex, hemos conseguido con productores y con comercializadores vender 521 mil toneladas, que queden como reserva aquí en las bodegas mismas de Sinaloa que van a vender, van a tener la disposición de mantener este número de toneladas, que estarán en reserva, justamente para que no nos escasee el alimento.

Importa mucho decirlo, usted lo sabe, que tenemos la producción de frijol de manera importante, estamos todavía en el trance de que se resuelva su comercialización, pero somos productores de frijol de manera importante.

Somos primer lugar a nivel nacional en la producción de garbanzo, producimos una buena cantidad del sorgo de este país, somos el primer lugar en producción de mango, más o menos el 30 por ciento de la producción de hortalizas en el país las producimos nosotros, en Sinaloa somos líderes también en ese terreno.

¿Por qué lo digo, presidente?

Pues lo digo porque si hay algo de que presumir es que somos un estado que produce alimentos. Esa es una condición humana y es una situación generosa de nuestros productores, a los cuales siempre les hemos apoyado y el presidente los ha apoyado durante su administración para que no tengamos el problema de comercialización que regularmente se tiene.

Hoy no los hemos tenido porque hemos tenido la mano amiga del presidente Andrés Manuel López Obrador.

También le comento, presidente, que, como lo hemos acordado usted y yo, vamos a… estamos trabajando en los programas, en fortalecer los programas federales, las de su administración. No vamos a crear, como me dijo, me pidió, no vamos a crear programas locales que no tengan la trascendencia que tienen los programas federales. Por eso, vamos a hacer el primer estado en acuerdo con el presidente en un pari passu uno a uno para universalizar la pensión a las personas con discapacidad. En junio vamos a concluir ya el padrón.

¿Cuántos se apoyan ahora?

Veintitrés mil personas. Pues vamos a apoyar 84 mil, presidente, vamos a cuadruplicar prácticamente el apoyo.

¿Por qué?

Porque los vamos a apoyar a todos los, las personas, a todas las personas con discapacidad permanente. Este es un programa que aprecia mucho el presidente y que nosotros también. Los dos programas estelares del presidente, pues ustedes lo saben, son adultos mayores y personas con discapacidad. Pues vamos a hacerlo ahora.

Y vamos a impulsar, vamos a apoyar a los pescadores en esa idea, vamos a crear un nuevo apoyo por acuerdo de usted donde nosotros, el estado va a apoyar y vamos a ir también en pari passu un nuevo Bienpesca, que les sirva a los pescadores para resolver el tema de gasolinas.

Y no totalmente los vamos a apoyar con ello. Usted me dijo: ‘No quiero subsidios’, pero sí podemos crear una cuota y esa la vamos —un nuevo apoyo— lo vamos a hacer.

El tema de La Escuela es Nuestra. Vea usted que las escuelas y todos los saben, los periodistas de aquí, los periodistas de todos, saben que un gran reclamo es que las escuelas están caídas. Estamos trabajando en ello, vamos a incrementar el número. Ya me dieron a conocer el número de escuelas de Escuela es Nuestra que vamos a atender este año, está muy incrementada y nosotros vamos a hacer una aportación equivalente a la que hace la federación en ese incremento de Escuela es Nuestra, amén de que vamos a poner recursos propios para que las escuelas salgan adelante.

Particularmente en materia de bienestar quiero decirle: sólo pongo estos ejemplos porque importa mucho que se sepa que estamos trabajando para beneficiar a las gentes con mayores necesidades. Usted ha apoyado con Sembrando Vida. Están muy contenta la gente, sobre todo de la sierra, porque ahí tenemos el Sembrado Vida y quisieran más, quisiéramos más; sin embargo, ahorita ya estamos siendo apoyados.

Estamos avanzando mucho con Jóvenes Construyendo el Futuro, no teníamos los suficientes. Fíjense que el gobierno federal tiene recursos importantes que le están sobrando ahora para apoyar a los Jóvenes de Construyendo el Futuro. Nos faltan empresarios; las propias cooperativas pesqueras las estamos habilitando para que reciban a Jóvenes Construyendo el Futuro.

Son becas, las becas ‘Benito Juárez’ son muy importantes, todos los chavos que estudian el bachillerato la tienen y muchos a nivel profesional.

Estos programas, la ‘Benito Juárez’ es en todos los niveles, desde el nivel básico hasta el superior, todos estos programas son muy importantes y por eso admitimos la sugerencia del presidente, una sugerencia amiga: fortalezcamos los programas que ya tenemos, no nos distraigamos con programas menores locales y así lo estamos haciendo.

Quiero comentarle, señor presidente, que tenemos una buena relación con el sector empresarial, estamos avanzando de manera importante, estamos dándoles confianza.

Usted mismo me apoyó para efecto de que camináramos en el tema del agua, planta de fertilizante, que es una inversión que al concretarla…. Ya me decía el secretario de Gobernación que vamos a tener la consulta indígena para fines de junio, para fines de junio, con eso concluían.

Ya se trabajó con la Comisión Federal de Electricidad para la venta de gas y ya vimos a Pemex para que le rente a la empresa el muelle. Estamos muy avanzados, sería una inversión, la más importante del país en este momento, estamos hablando de cinco mil millones de dólares.

Esa es una planta que estuvo parada 10 años. Ahora con la intervención del presidente y de mi gobierno la hemos destrabado y es un mensaje para los inversionistas extranjeros porque pueden venir a Sinaloa y lo vamos a tratar bien.

Destrabamos el conflicto laboral que había en la mina San Rafael, a la que usted también le preocupó mucho y me encargó. Pues la destrabamos, el gobierno federal y nosotros estuvimos aquí con la secretaria de Economía, fuimos a Cosalá; tenían 19 meses en huelga. Se abrió la mina y además se anunciaron 30 millones de dólares más de inversión.

Tenemos una buena relación. Estamos invitando a los inversionistas a que inviertan más y que nosotros vamos a proteger su inversión.

En el tema de seguridad estamos avanzando, estamos mejorando. Tenemos una coordinación extraordinaria con el Ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General y vamos caminando. Hemos bajado en lo que va de este año en 61 homicidios dolosos menos.

Hay, se han dado en este periodo al 25 de mayo siete lamentables feminicidios, cinco menos que el año pasado. La condición que quiero destacar, presidente, es que no hay impunidad. Tenemos judicializados los siete casos, en la cárcel cinco.

A uno de los responsables lo mataron adentro en la cárcel, que ese es un asunto que se judicializa, un homicidio. Y un último, el que lo acabamos de aprehender en California, con la relación de la fiscalía y los investigadores de Sinaloa, con la policía de California, es el último, es el que cometió el feminicidio en Valle Alto, aquí en Culiacán. Los siete estás judicializados, le estamos dando seguimiento.

Y algo que me encargó de manera directa el mismo día que sucedió el hecho, el caso de Luis Enrique Ramírez, el periodista, que me habló por teléfono y me dijo: ‘Te encargo’ y le dije en ese mismo rato que ya nos habíamos coordinado con la Secretaría de Seguridad, con Rosa Icela, pero particularmente también con el subsecretario Ricardo Mejía.

Este es un tema, que le debo decir, presidente, que lo tenemos prácticamente resuelto. No queremos emitir, no queremos que se emita la orden de aprehensión hasta en tanto completemos un elemento jurídico que necesitamos, pero tenemos ubicado las motivaciones, las causas, las personas; sin embargo, no queremos fallar.

Por eso, presidente, le digo que muy pronto, horas o días, vamos a tener resuelto el homicidio de Luis Enrique Ramírez, que era un amigo nuestro, usted lo conoció, acuérdese en 98, cuando fui candidato a gobernador, él era mi jefe de prensa, era un hombre de izquierda, un hombre culto, que lamentamos mucho su muerte, pero que vamos a resolver el caso.

Disculpe, me alargué, presidente, pero quise decir estas cosas.

Y reitero mi agradecimiento porque el presidente esté con nosotros. Siempre los sinaloenses nos volvemos muy contentos por su presencia, porque además trae cosas buenas; entre otras ¿qué?, pues que vamos a hacer el Puente del Quelite. Nos autorizó cinco millones de pesos el presidente. Hoy, este día, presidente, se van a hacer las propuestas por los constructores y el día 3 de junio ya se da el fallo para que empiece. En realidad ya empezaron a hacer la desviación, pues se va a requerir para efecto de que no se pare el tránsito durante la construcción.

Muchas gracias, presidente y bienvenido de nueva cuenta.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, presidente. Muy buenos días.

Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Sinaloa. Es un estado con tres millones de habitantes, con 18 municipios, donde concentra en tres de ellos, lo que es Culiacán, Mazatlán y Ahome, al 65 por ciento de su población, 1.9 millones de habitantes.

La asistencia del señor gobernador a las sesiones realizadas, las sesiones de seguridad, las mesas de seguridad, ha habido 144, en las cuales 128, que corresponden al 89 por ciento, ha estado presente el gobernador dirigiendo los esfuerzos de todos los integrantes de la mesa, coordinando las acciones que se desarrollan en el estado para garantizar la seguridad; en 16 de ellas, que no ha estado presente él, siempre ha habido un representante.

En cuanto a la incidencia delictiva en el estado, aquí podemos ver en la gráfica, en homicidios dolosos el estado tiene el 11 lugar a nivel nacional, con una tendencia hacia la baja, en el 15 lugar está el robo de vehículos, en 18 lugar está la trata de personas con una tendencia hacia la alza, también con la misma tendencia tenemos la extorsión, pero en 24 lugar; tenemos el robo en transporte, en 25 lugar, el secuestro está en 26 lugar con una tendencia hacia la baja, el robo a casa habitación en 29 lugar con una tendencia hacia la baja, en lo que es delitos de impacto, ya reuniendo todos los delitos, tiene el 26 lugar a nivel nacional con una tendencia hacia a la alza.

Entonces, como ven en la lámina todos, la mayoría de los delitos están concentrados en los últimos lugares en comparación con los demás estados. Vamos a ver cada uno de los delitos.

El homicidio doloso, tenemos en abril, que es la última información que nos proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se presentaron 40 homicidios. Aquí tenemos en el 2022, van 141. Y en el acumulado podemos observar esta tendencia a la baja, cómo ha ido reduciéndose a través de los años. Y, bueno, en este año que solamente tiene 141, de seguir esa misma tendencia estarán muy bajos de lo que presentaron el estado en el 2021.

En robo de vehículos tiene el 15 lugar a nivel nacional, 154 eventos en el mes de abril, 654 en el año y también su tendencia es hacia la baja.

En trata de personas tiene el 18 lugar a nivel nacional, un evento se presentó nada más en el mes de abril y llevan en el año cuatro. Su tendencia aquí se ubica hacia a la alza, pero los números son sumamente reducidos en comparación con otros estados.

En la extorsión, nueve delitos de esta naturaleza se presentaron en abril; su tendencia se identifica hacia a la alza, tienen 20 en el año, pero tienen un 24 lugar a nivel nacional.

En robo de transportes, también en 25 lugar a nivel nacional, dos eventos en el mes de abril, 12 en lo que va del año.

En secuestros, de igual manera, en 26 lugar con dos eventos solamente en abril, su tendencia hacia la baja. Estos que se presentaron en abril son precisamente los que llevan en este año, son los primeros eventos delictivos de esta naturaleza.

El robo a casa habitación tiene un 29 lugar a nivel nacional, presentó 26 delitos de esta naturaleza en abril y su tendencia se identifica hacia a la baja, tienen solamente 114 en lo que va del año.

En total de delitos de impacto, mil 277 delitos registrados en este mes de abril con una tendencia hacia la alza, pero el lugar que ocupan a nivel nacional tienen el 26 lugar.

En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta abril, como mencioné, última fecha que tenemos datos, ocupa el estado el 16 lugar, por debajo de lo que es la media nacional, con dos mil 286 delitos.

En estos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes tiene el 11 lugar, inmediatamente abajo de la media nacional, tiene 76 homicidios el estado.

Los municipios con mayor incidencia delictiva, en lo que corresponde a homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo ubicamos a tres municipios: Culiacán, Mazatlán y Ahome. Entre los tres reúnen nueve mil 232 delitos de esta naturaleza, el 83 por ciento de lo que corresponde al estado, en el estado tienen un total de 11 mil 109

En cuanto a homicidios vinculados a delincuencia organizada, aquí vemos el comportamiento del 19, el 20, el 21 y lo que va del 22, la tendencia se mantiene aún hacia la baja. Aquí se puede observar el trabajo coordinado que se desarrolla en el estado con las diferentes partes que accionan en el ámbito de la seguridad a nivel estatal, municipal y federal.

Los efectivos en cuanto a seguridad pública, el estado cuenta con 779 policías; de ellos, 727 son operativos. La policía municipal, cuatro mil 529, tres mil 746 son operativos. Para hacer un total de la fuerza de cinco mil 308 elementos y, de ellos, cuatro mil 473 son personal que está desplegado, personal operativo, personal que realiza todas las actividades para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Se identifica un déficit del 42 por ciento, de conformidad a los parámetros que maneja la ONU.

En cuanto a fuerzas de seguridad federales, tenemos aquí la presencia de Ejército y Fuerza Aérea, personal operativo, cuatro mil 294 de un total de cuatro mil 693; de la Secretaría de Marina, mil 682 y, de ellos, mil 345 son operativos; la Guardia Nacional, dos mil 337 elementos, dos mil 112 operativos.

El total de las fuerzas de seguridad federales son ocho mil 777 y, de ellos, siete mil 751 elementos operativos, trabajando coordinadamente con lo que es la policía estatal, la policía municipal, para hacer un total de personal operativo de 12 mil 224 elementos, que estos elementos trabajan de manera coordinada en todo el estado en las coordinaciones regionales en las que está dividido la jurisdicción de Sinaloa. Tenemos nueve coordinaciones: Salvador Alvarado, Cosalá, Culiacán 1, Culiacán 2, Ahome, El Fuerte, Guasave, Mazatlán y Tamazula.

En cuanto a la construcción de compañías de Guardia Nacional, el estado en el 2019 se construyó aquí dos instalaciones: en Culiacán y en Navolato. En el 2020 fueron cinco: en Escuinapa, El Fuerte, Elota, Choix y Salvador Alvarado. En el 2021, Guasave. En este año tenemos considerado cuatro compañías más. Ya iniciamos Ahome, nos quedan pendientes Culiacán y dos en Mazatlán. En el 23 están consideradas siete más: en Angostura, Badiraguato, Concordia, Cosalá, Rosario, San Ignacio y Sinaloa de Leyva. Además, dos instalaciones del Ejército fueron cedidas a la Guardia Nacional para que ahí se instalaran unas compañías. De tal manera que, al final del 23, tendrá el estado 21 compañías de Guardia Nacional en su territorio.

En cuanto a la asignación de recursos federales, estatales, en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública el estado recibe 320.2 millones de pesos y en el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales dos mil 239.1 millones de pesos.

En cuanto a aseguramientos en el estado de Sinaloa en lo que va de la administración, son aseguramientos importantes, aquí vemos en la lámina, 22 mil 420 kilogramos de metanfetaminas, 298 kilogramos de fentanilo, 2.8 millones de pastillas de fentanilo, 39 kilogramos de heroína, siete mil 86 kilogramos de cocaína, seis mil 682 hectáreas de amapola erradicadas, dos mil 444 hectáreas de marihuana erradicadas, 60 mil 955 kilogramos de marihuana, 633 laboratorios para la producción de metanfetaminas asegurados aquí en el estado, en la administración, como ya cité.

Vehículos asegurados, tres mil 121, 16 pistas de aterrizaje, cinco aeronaves, mil 421 detenidos, 687 armas, más de 85 mil cartuchos, más de dos mil cargadores, 62 granadas, 27.3 millones de pesos y 194 mil 191 dólares asegurados.

En cuanto al robo de hidrocarburos el estado cuenta con tres ductos, dos de ellos en operación, uno suspendido, 133 tomas clandestinas identificadas, también se tienen o esas tomas clandestinas están localizadas en cinco municipios, lo que es Mazatlán, Ahome, Culiacán, Mocorito y Guasave. Se han recuperado aquí en el estado 175 mil 143 litros de combustible que habían sido sustraídos ilegalmente.

En cuanto a los resultados, motivo de alertamientos aéreos, el Sistema Integral de Vigilancia Aérea, que coordina la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene ubicados sus radares principalmente en Sonora y de ahí se activan los sistemas de vigilancia para la detección de vuelos ilícitos. Hemos tenido cinco alertamientos que han dado resultados positivos con el aseguramiento de cinco aeronaves, se han detenido a dos personas, se han asegurado 17.8 kilogramos de fentanilo en polvo, 20 mil pastillas de fentanilo, 1.79 kilogramos de metanfetaminas, 9.44 kilogramos de heroína y 479 kilogramos de marihuana.

En cuanto a búsqueda y rescate, el personal de… 487 elementos de lo que es el Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional han participado en 31 eventos rescatando a 40 personas.

En lo que corresponde al Plan DN-II, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, se han activado estos planes para atender lluvias fuertes, incendios forestales y huracanes. Se han beneficiado a más de 18 mil personas en esta actividad que realizan las fuerzas dentro de su plan para atención a la ciudadanía.

Es todo, señor presidente.

Muchas gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, gobernador, secretaria, secretarios, comandante. Muy buenos días a todas y a todos.

El pasado 3 de mayo, que se presentó el Plan de Salud para el Bienestar de México, se dio los lineamientos sobre la forma para garantizar el derecho a la salud para quienes no cuentan con seguridad social. El encargo del presidente fue hacer una política de Estado, más que una política de estados, con un objetivo general, que es federalizar los servicios de salud para la población sin seguridad social.

Esto significa concentrar los recursos entregados a los estados en un proceso estructurado, dimensionar el número de beneficiarios que recibirían atención y servicios de salud y realizar un diagnóstico de campo en el territorio para determinar las brechas, las necesidades y las inversiones necesarias. Esto a partir del fortalecimiento del modelo de atención que cuenta el IMSS-Bienestar, presente aquí en Sinaloa, en los hospitales de El Fuerte y de Villa Unión, pero crecerlo en los rubros de infraestructura, equipamiento, personal, medicamentos y material de curación.

Si nos pueden pasar la siguiente. Se realizó este levantamiento, de este diagnóstico, esta radiografía del estado actual de los servicios estatales de salud del 14 de febrero al 1º de marzo. Participaron 73 personas que visitaron 304 unidades de primer nivel y 28 hospitales con las cédulas de diferentes rubros para poder identificar cuál era el estado de cosas. Estos son los principales hallazgos:

Se encontró un déficit, es decir, lo que nos hace falta de médicos generales, 638; en médicos y médicas especialistas, 436; dos mil 135 personal de enfermería y 47 paramédicos.

En cuanto a la infraestructura, se identificaron 94 acciones que van desde mantenimientos de baños, bardas perimetrales, acciones de dignificación de los espacios y temas de adaptación de diferentes áreas importantes para la atención médica, principalmente 14 unidades de cuidados especiales neonatales con los que no se cuentan, 27 consultorios, 22 residencias médicas para que los médicos puedan hacer las residencias y su rotación de campo y 93 camas censables.

Se encontraron, de 137 centros de salud rurales, cuatro que estaban cerrados; de 78 centros urbanos, algunos de ellos con instalaciones rentadas.

Y respecto a la infraestructura hospitalaria, de 61 quirófanos, se encontraron nueve que no están en funcionamiento, 80 por ciento de los hospitales que requieren de impermeabilización, cambio de plafones, afectaciones por filtración y humedad, además de una situación en los cuartos de máquinas que son utilizados actualmente como bodegas, además de diferentes cuestiones de las instalaciones de oxígeno y gases medicinales.

Y, finalmente, en materia de equipamiento, se identificaron la necesidad de dos mil equipos principales, que van desde esterilizadores de vapor, estuches de diagnóstico, refrigeradores para vacuna, fonodetectores de latidos, básculas y camas clínicas.

En ese sentido, la inversión inicial que se identifica para el estado de Sinaloa es de mil 735 millones de pesos, que van desde las plantillas del personal adicional que se necesita como las inversiones en equipamiento y las acciones de infraestructura en los mismos hospitales que requieren para una óptima función.

En ese sentido, señor presidente, hoy estaríamos firmando con el gobernador Rubén Rocha el convenio marco que nos da pie para seguir las acciones con un plan de trabajo muy específico que, además, con acuerdo con el gobernador, con el secretario Jorge Alcocer, también incluiría lo que hace falta del hospital general de aquí de Culiacán y además el centro de salud para su puesta en marcha y entrada en operación.

Entonces, si nos permite, firmaríamos en este momento el convenio marco que da arranque a esta nueva etapa.

(FIRMA DE CONVENIO MARCO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es muy importante la firma de este convenio. Es federalizar la salud, esto significa que se va a cumplir el derecho del pueblo de Sinaloa a la salud como se establece en el artículo 4º de la Constitución.

Todos los sinaloenses, mujeres y hombres, van a tener acceso a un sistema de salud de calidad, que va a incluir médicos generales, médicos especialistas, atención las 24 horas en centros de salud, en unidades médicas, en hospitales, estudios clínicos, medicamentos, todos, no sólo el llamado cuadro básico.

Y se va a llevar a cabo una contratación de médicos y de especialistas para que, como lo expresé, se tengan médicos, especialistas, haya atención médica las 24 horas, no sólo de lunes a viernes.

Aquí en Sinaloa, en Badiraguato, hace como cinco años en una de mis giras un médico de Badiraguato me mostró su recibo, creo que como tres mil pesos quincenales, hace cuatro, cinco años. Eso ya queda atrás; en el sueldo de médicos, de especialistas, van a haber aumentos, ya están habiendo, aumentos importantes.

Para que se tenga una idea, el promedio de sueldos de los trabajadores inscritos al Seguro Social, que son 21 millones de trabajadores, el promedio de sueldos en la actualidad es como de 480 pesos, 14 mil 500 pesos mensuales, promedio, de 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social.

Acabamos de hacer un ajuste en el caso de los maestros, porque había maestros que estaban recibiendo hasta ocho mil pesos mensuales y el promedio en el caso del magisterio era de 12 mil pesos mensuales. Y ningún maestro va a ganar menos de los 14 mil 500 pesos en promedio que tienen los trabajadores. Y lo mismo vamos a procurar en el caso de los médicos.

Este plan aplica para policías, para soldados, para marinos y también para oficinistas. Este año vamos a regularizar todo lo relacionado con los incrementos salariales a los trabajadores al servicio del Estado.

Entonces, en materia de salud es muy importante la firma de este convenio. Es un sistema de salud universal, atención médica y medicamentos gratuitos. Y es universal porque es para toda la población, es un derecho.

En el caso del plan IMSS-Bienestar es para los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población del país, que no tiene Issste, que no tiene Seguro, pero también en el sistema IMSS-Bienestar se va a atender a los que tienen Seguro y a los que tienen Issste. Por ejemplo, hay maestros que trabajan en comunidades apartadas de Sinaloa y no hay clínicas del Issste, si acaso en las cabeceras municipales de los 18 municipios de Sinaloa, pero sí hay unidades médicas rurales del IMSS-Bienestar y sí hay hospitales de especialidades IMSS-Bienestar, entonces ahí va a poder atenderse sin ser derechohabientes.

Por eso, es muy importante el que se haya firmado este convenio el día de hoy. De inicio es una inversión de mil 800 millones de pesos para Sinaloa, pero la federación se va a hacer cargo de todo el sistema de salud en Sinaloa con la característica, repito, de la gratuidad, calidad y gratuidad en el servicio de salud. Es un desafío que asumimos.

Terminamos ya afortunadamente de enfrentar el grave problema que tanto dolor nos dejó de la pandemia y ahora todos juntos vamos a levantar el sistema de salud pública, ese es el propósito.

Y ya, me da mucho gusto estar aquí.

Una, tú eres de Sinaloa, tú después, para ir…

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Preguntarle, ayer ya el coordinador de la Cumbre de las Américas dijo que Nicaragua ni Venezuela están invitados, de Cuba lo dejó sin especificar. ¿Qué decisión ya tomó usted?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues todavía estoy esperando que se giren las invitaciones a todos los países de América para que, en efecto, sea una Cumbre de las Américas, que no se excluya a nadie.

INTERLOCUTORA: Ayer dijeron que Venezuela no estaría invitado ni tampoco Nicaragua.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperar que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión.

No se trata de confrontarnos. El presidente Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía, siempre piensa en que debemos de mantener una relación en pie de igualdad y estamos en espera de que se lleve a la práctica el principio de que los países somos libres, somos independientes y somos soberanos y que no se puede excluir a nadie.

Además, ya lo expliqué en una ocasión, sólo en lo jurídico, en lo legal, nosotros, en mi caso como presidente, tengo que cumplir con lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. Ayer hablaba yo por teléfono con mi amigo Alberto Fernández, de Argentina, con quien llevamos muy buenas relaciones, es un hombre bueno, solidario y le comentaba esto, que en la Constitución de Argentina no está contemplado lo del apego a principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, en nuestra Constitución sí. Esto viene de la época del presidente Juárez, de esa frase memorable de que ‘entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’.

Puede ser que no se conozca mucho el artículo, por eso hasta convendría ponerlo. A ver si lo buscan, creo que es el 89 la fracción novena o décima, que tiene que ver con las facultades del presidente.

Pero no es sólo la parte legal, que desde luego es muy importante porque nosotros protestamos, nos comprometemos cuando tomamos posesión a cumplir la Constitución; pero también en el terreno de la política exterior y de la política, ya no es tiempo para excluir a nadie, es tiempo de la hermandad, de buscar el diálogo, la conciliación, de resolver nuestras diferencias de manera pacífica y hacer a un lado los dogmas, las cargas ideológicas, los fanatismos y pensar en el bienestar del pueblo, de la gente, no en los intereses o en los pleitos de las cúpulas.

Miren cómo estamos ahora padeciendo de inflación. Después de la pandemia, se desata la guerra Rusia-Ucrania y no fuimos capaces los dirigentes, sobre todo de las naciones hegemónicas ni los organismos internacionales, de dialogar y de evitar la guerra. Siempre, repito, de que la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Y se cometió un grave error, que causa mucho dolor, mucho sufrimiento al pueblo, hay quienes pierden la vida, desplazados.

Entonces, ya basta de actuar de manera elitista, sectaria, hay que actuar con responsabilidad y pensar en los pueblos y no tener secuestrados a los pueblos por esos dogmas. ¿Qué culpan tienen los hermanos cubanos de que haya un pleito político-ideológico y por eso se les aplique un bloqueo y se les asfixie? ¿Dónde está el humanismo?, ¿Dónde está el principio de independencia y de soberanía? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Qué, no es posible llegar a acuerdos? ¿Tenemos que seguir con esa política medieval?

Pues estamos buscando que haya una reconciliación. Y si seguimos con lo mismo de aceptar los chantajes de grupos de intereses creados, pues nunca vamos a conseguir el bienestar de nuestros pueblos y hacer realidad nuestras libertades, nunca, porque si se le ocurre a un grupo de la cúpula, que tiene intereses de algún tipo, vetar, excluir a alguien, a un país, van a tener siempre la fuerza para someter hasta a autoridades y no pueden estar los intereses de grupos por encima del interés general.

Entonces, vamos a esperar a ver qué resuelven. De todas maneras, México va a participar, nada más que, si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir.

INTERLOCUTORA: ¿Cómo están las cosas no asistiría? ¿Con estas declaraciones públicas que no invitarían a Nicaragua ni tampoco a Venezuela?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo lo que estoy planteando es que se invite a todos los países y que ya cada país, en ejercicio de sus derechos, decida. Ya algunos están planteando que no van a ir, pero que sean esos países, que se haga la invitación a todos, no excluir.

Entonces, ¿va a ser Cumbre de las Américas o va a ser la cumbre de los amigos de América?, porque si se excluyen, ¿de qué país son? Mejor dicho, ¿de qué continente son esos países?, ¿no son de América? que le cambien el nombre.

INTERLOCUTORA: Incluso el coordinador de esta cumbre…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ahí están las facultades y obligaciones del presidente, la fracción 10, décima:

‘Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. En la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales’.

Esto no lo tienen las constituciones de otros países, la nuestra sí, por nuestra historia. Por eso la política exterior de México es excepcional. Y en un tiempo se olvidó esto y se sometían a los designios del extranjero, las autoridades, pero ya es tiempo de apegarnos a nuestros principios y también de que haya cambios. ¿No les parece a ustedes que ya es tiempo de que haya cambios en el mundo?

Pero vamos a esperar porque, insisto, el presidente Biden es una gente buena, no tiene endurecido el corazón. Sí estoy consciente, porque no soy ingenuo, de que hay presiones de grupos de intereses creados y amenazas, como siempre, chantajes, pues sí, no está sencillo, pero son tiempos de definición. ¿Vamos a seguir sometidos a esas prácticas políticas de minorías o vamos a buscar la hermandad, la solidaridad, en beneficio de nuestros pueblos?

INTERLOCUTORA: Presidente, entonces ¿usted esperaría una respuesta formal del gobierno de Estados Unidos a su planteamiento?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, una respuesta formal.

Y desde luego que hay declaraciones de todo tipo, de dirigentes de los partidos en Estados Unidos, pero yo espero a que, si no es el presidente Biden, el Departamento de Estado ya defina una postura y después nosotros vamos ya a pronunciarnos.

INTERLOCUTORA: ¿Qué temas impulsaría México en esta cumbre, independientemente de si va usted o no, o si va el canciller?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues nosotros lo que buscamos es la integración, pensamos que es muy importante la unidad de toda América con respeto a la soberanía de cada país para buscar lo que se logró en Europa, que primero se creó una Comunidad Europea y luego se constituyó la Unión Europea.

Esto ayudaría al fortalecimiento del continente, sería la región más prospera y más justa del mundo por todo lo que se tiene en riqueza cultural, en recursos naturales, en fuerza de trabajo, en tecnología, en capital, en mercado.

Ahora con la crisis mundial, sobre todo por la inflación, sólo el transporte marítimo, el traer mercancías de otras regiones, de regiones distantes, significa incrementar los costos de alimentos y de otras mercancías, hasta en 10 veces se incrementó el comercio o, mejor dicho, el transporte marítimo. Si nosotros estamos juntos, ¿cuánto ahorramos?

Ahora que se estaba padeciendo por la pandemia, en Estados Unidos decidieron y casi en todo el mundo, dispersar fondos, muchísimo dinero, pero llegó el momento que se saturaron los puertos del Pacífico, porque toda la mercancía se trae de Asia y se llegó al extremo de que no se podía comprar un refrigerador, una licuadora, porque no había; había que apuntarse en una lista para recibir un electrodoméstico en seis meses.

¿Qué, no podemos nosotros producir lo que consumimos en América del Norte y en toda América y arreglar nuestras diferencias, respetando la soberanía de los pueblos? Y si existen conflictos, pues que haya organismos autónomos, independientes, no organismos lacayos, en donde siempre le dan la razón a los poderosos.

INTERLOCUTORA: ¿Va a proponer ahí o propondría México la desaparición de la OEA en esta cumbre?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Propondríamos que se busque la integración y que se tengan organismos que protejan por igual los derechos de todos los países, de todos los pueblos, no sean apéndices los organismos de las potencias, porque ya es hasta burla, es hasta una vergüenza el que haya este tipo de organismos peleles.

INTERLOCUTORA: Ya nada más, preguntarle, vimos al embajador tres veces en la semana pasada, parece que ha estado con empresarios. ¿Han estado tratando el tema de la cumbre o es otro asunto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, es que hay de parte de empresas estadounidenses interés en invertir en el sector energético y en otros sectores, en transporte y nos pidieron hablar con estas empresas que quieren invertir en México, son como 15, 18. Hicimos el compromiso de recibirlos y atenderlos.

Estamos hablando de quienes van a invertir en plantas para fertilizantes. Ahora el fertilizante va a ser muy necesario, porque está escaseando en el mundo por el conflicto Rusia-Ucrania.

Por eso lo que aquí planteó Rubén es importante. Antes de esta confrontación sí era necesario el ser autosuficiente, siempre lo hemos planteado, ser autosuficientes en la producción de alimentos, ser autosuficientes en la producción de alimentos, ser autosuficientes en la producción de insumos y de la producción de energéticos, producir lo que consumimos, esa es la lección; pero ahora con la crisis está quedando de manifiesto que todos los países tienen que producir lo que necesitan.

Y nosotros tenemos el gas y tenemos la infraestructura y se pueden producir los fertilizantes, ya lo hemos hecho, antes de la aplicación de la política neoliberal éramos autosuficientes en producción de fertilizantes y ahora se tienen que comprar los fertilizantes en el extranjero.

Entonces, en el caso de esta planta en Sinaloa es una inversión de alrededor de cinco mil millones de dólares. Y así en Puerto Libertad, en Sonora, en el mar de Cortés, también una planta de licuefacción para gas, es traer el gas de Texas, llevarlo a la costa, son 800 kilómetros de gasoducto, ahí procesarlo con esta planta de licuefacción para embarcarlo a Asia y allá regasificarlo y ya meterlo de nuevo a los ductos.

En el caso de Europa tienen la dependencia de Rusia en lo que corresponde al gas, pero no se puede enviar gas de Texas porque no hay plantas de licuefacción en el golfo, en el Atlántico. En el Pacífico no hay, apenas van a ser las primeras y las que hay en el golfo, el Atlántico, deben de ser como unas cinco u ocho plantas.

Entonces, estos conflictos internacionales ya modifican completamente la política y tienen que considerarse inversiones para el abasto de gas y de otros energéticos.

Entonces, estamos trabajando en eso, también resolviendo problemas que heredamos. Entregaron, por ejemplo, terminales para importar gasolinas tres días antes de que yo tomara posesión.

INTERVENCIÓN: ¿A esas empresas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A algunas de esas. Permisos para importar gasolinas, diésel, el 28 de noviembre, 28 de noviembre.

Entonces, estamos revisando porque ¿cómo dieron esos permisos? Si no hubo corrupción, pues son legales y hay que respetarlos; pero si hubo corrupción, pues no y se tienen que abrir investigaciones.

Entonces, estamos hablando de eso, básicamente. Pero es muy bueno el embajador Ken Salazar, cumple con su responsabilidad.

Y también se trata lo de la cumbre, pero no es eso lo central, porque leí en algún periódico de que por lo de la cumbre estaba llegando a Palacio todos los días. No, está llegando a Palacio porque está acompañando a las empresas estadounidenses en estas gestiones, vamos a seguir la semana que viene.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Luz Maldonado, de Los Noticieristas.

Preguntarle si está usted enterado del proceso de juicio político que está atravesando el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en el congreso del estado que, bueno, en su mayoría son diputados de Morena.

También el presidente municipal hace unos minutos, bueno, en la mañana, declaró que por órdenes presidenciales no se le había permitido el acceso a las instalaciones aquí de la 9ª Zona para formar parte de la reunión de la mesa de seguridad. Saber su opinión al respecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues me enteré ayer que llegamos, porque en el aeropuerto había un grupo, señoras, esposas de policías viudas, que tiene una demanda y protestaban en contra del presidente municipal y luego ya quedamos en atenderlas hoy

¿Ya se les atendió?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: Sí.

INTERLOCUTORA: ¿Qué respuesta se les dio a las viudas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que se va a resolver su problema, porque al parecer es justo lo que están demandando.

Y cuando llegué al hotel ahí había otro grupo, pero a favor del presidente municipal.

Entonces, lo mejor, si acabo de hablar del diálogo, lo mejor es que haya diálogo y ya le pedí al secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues que hable con él, con el presidente municipal y aquí nos ayuda también el gobernador Rubén Rocha.

INTERLOCUTORA: Pero no ha sido la primera vez que usted le ordena al alcalde que atienda a las viudas de policías, incluso el mismo gobernador ya le ofreció una partida para el pago a las viudas y no la ha aceptado.

Y saber si usted cree que merece…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero hay que seguir insistiendo en el diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo, no cansarse y ya se va a atender el asunto.

INTERLOCUTORA: ¿Cree usted que es merecedor de ser destituido de la alcaldía por no otorgar este apoyo a las viudas y sobre todo el apoyo a los descuentos de agua potable a pensionados, jubilados y personas con discapacidad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En eso yo no me meto, eso es un asunto de los ciudadanos de Sinaloa y en particular de los ciudadanos de Culiacán, pero yo no puedo opinar, ni ni a favor ni en contra en estos casos, no me corresponde y no es prudente hacerlo.

INTERLOCUTORA: Nada más precisar, ¿entonces sí se le prohibió la entrada a la mesa de seguridad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que no se invita por lo general a presidentes municipales, en ningún lado, que yo sepa. Es un asunto que tiene que ver con el gobierno del estado y con las autoridades federales.

A veces hacemos la reunión de seguridad en municipios que no son la capital del estado y es algo que tiene que ver con la mesa en donde están todos los días los servidores públicos y nosotros lo que hacemos es buscar el acuerdo entre el gobierno del estado y la federación, porque es hasta ahí donde podemos llegar.

Las tres, ustedes dos y tú, tres, cuatro, pero procuramos que sea Sinaloa.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Leticia Villegas, represento al Debate de Culiacán, Debate Sinaloa.

Nosotros como encabezado, el encabezado que tenemos el día de hoy en el periódico es que en Sinaloa se matan a periodistas. Escuchamos ahorita al gobernador Rocha Moya que mencionaba que se tenía avances, que se tenían logros, que en unas horas íbamos a tener resultados.

Pero, señor presidente, hay una… sentimos que hay una… ¿Cómo se puede decir? Cerrado o empantanado el proceso, hay contradicciones en esta investigación entre lo que dice el gobierno federal, entre lo que dice la fiscalía general del estado y aquí el gobierno en general del estado. Quisiéramos saber si en verdad hay la garantía de que se va a que se le haga justicia a nuestro compañero columnista Luis Enrique Ramírez. Quisiéramos escuchar sus palabras.

También, otra parte, preocupa mucho, como ahorita mencionaba, las discrepancias al gremio periodista que se acaba recientemente de aprobar una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Pero quisiéramos escuchar esas palabras, que si se le va a hacer justicia a nuestro compañero Luis Enrique Ramírez.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo explicó bien, considero, el gobernador. Se está haciendo una investigación a fondo, no sólo en este caso, en todos los casos, en asesinatos de periodistas y en todos los asesinatos, ya no hay la impunidad que prevalecía en otros gobiernos, que asesinaban a alguien y no se hacía justicia, no se investigaba.

Desde que asesinaron al compañero Luis Enrique le hablé personalmente al gobernador y le pedí que interviniera la fiscalía y que si era necesario nosotros ayudábamos para esclarecer los hechos, saber qué sucedió realmente y castigar a los responsables.

Puedo decir, porque ya tratamos el asunto en la mañana, fue un tema en la mesa de hoy, yo pedí un informe y me dieron a conocer lo que se lleva de la investigación y avalo lo que aquí habló, lo que aquí mencionó Rubén Rocha, de que ya está por saberse la verdad.

Y lo que no se quiere es cometer una imprudencia, incluso se habló de que no porque iba yo a venir aquí y seguramente me iban a hacer el planteamiento, que se precipitaran y que se cometiera un error en lo que llaman el debido proceso. Por eso, yo les pido que se tenga confianza y en poco tiempo podamos saber ya todo lo relacionado con la investigación, que podamos darlo a conocer; si no aquí, en México, en una mañanera.

INTERLOCUTORA: Pero hablaba el gobernador que en unas horas…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pueden ser horas o pueden ser días, pero lo importante es que ya se avanzó muchísimo y es muy poco lo que falta para terminar de saber lo ocurrido y fincar las responsabilidades a los responsables o presuntos responsables.

INTERLOCUTORA: ¿Podemos tener confianza entonces, el gremio, de que se va a hacer justicia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Es que hay una diferencia que repito y repito: nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie.

Antes los gobernantes llegaban porque los apoyaban los grupos de la delincuencia organizada o los grupos de la delincuencia de cuello blanco, porque también eso hay que tomarlo en cuenta. Tenían más poder para designar gobernadores y hasta presidentes los delincuentes de cuello blanco que la delincuencia organizada, nada más que eso, por la simulación que imperaba, se mantenía en silencio o de eso no se hablaba.

Era como cuando nos decían que el ladrón era el que se robaba una gallina o un cilindro de gas o una bolsa y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad.

O cuando nos decían: ‘El problema es que no pagan impuestos los ambulantes o el viene-viene, el que acomoda los carros’, cuando lo cierto es que el problema era que no pagaban impuestos los de mero arriba, los banqueros, los grandes empresarios y nos tenían bien terapiados.

Entonces, ahora no hay impunidad para nadie. Nosotros no tenemos patrones, jefes, solamente tenemos como amo al pueblo de México, somos libres. Entonces, tengan confianza de que no vamos a encubrir a nadie, sea quien sea, sea mi hermano, mi hijo, mi familia. Esto ya cambió, esto es la transformación, por eso llegamos y no vamos nosotros a hacer lo mismo que se hacía antes.

INTERLOCUTORA: Señor presidente, pero es muy peligroso el México ser periodista o activista social.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, porque se descompuso mucho, también esa es otra cuestión que debe de tomarse en cuenta. Porque esto no es que haya surgido de la nada, esto se produjo lamentablemente porque el gobierno estaba al servicio de la delincuencia.

¿Por qué se nos va a olvidar de que cuando Felipe Calderón se roba la Presidencia? Felipe Calderón y el grupo de la delincuencia de cuello blanco se roban la Presidencia, imagínense lo que es eso, robarse la voluntad de todo un pueblo.

Pero no sólo es eso, además que dar ese mal ejemplo, porque eso es un robo, además de eso, para buscar legitimarse, después de robarse la Presidencia, declara la guerra al narcotráfico sin tener ninguna estrategia de nada, buscando situarse en un buen lugar y además quedar bien afuera y nos mete en un problema grave. No pensó en que la paz es fruto de la justicia, no pensó en atender el problema con trabajo, con producción, combatiendo la pobreza, atendiendo a los jóvenes, no, guerra.

Pero, por si fuese poco todo lo que estoy diciendo, coloca como secretario de Seguridad Pública a García Luna, ese era su brazo derecho.

Entonces, los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen: ‘¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué no resuelves el problema?’

Esa doble moral, esa hipocresía es lo que más molesta.

Nosotros estamos enfrentando el problema atendiendo las causas, que haya trabajo, que haya producción, que se atienda a los jóvenes, que no haya semilleros para que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia y hemos ido avanzando y tenemos confianza de que esta estrategia nos va a terminar de dar resultados.

Hoy voy a hacer una gira a la sierra porque estamos aplicando dos acciones, entre otras importantes. Aquí en Sinaloa, como lo mencionó Rubén, se están destinando muchos recursos para el bienestar de la gente. Todos los adultos mayores de Sinaloa, hasta se los puedo informar, aquí hay 282 mil adultos mayores con pensión en Sinaloa.

Y nada más del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es precisamente para que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, son seis mil 214 jóvenes que están trabajando de aprendices, que reciben un salario. Esto antes no se hacía, ni en Sinaloa ni en ningún estado, lo único que hacían era llamarles a los jóvenes ‘ninis’ de manera despectiva.

Aquí hay 17 mil 773 jóvenes universitarios becados, 17 mil 773 jóvenes becados.

Entonces, aparte de todo esto, tenemos dos programas:

Uno, el de la construcción de caminos en las comunidades más apartadas. Hoy vamos a sobrevolar esos caminos. Ya pasamos el límite de Sinaloa con Chihuahua y es un camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo; y ya pasamos también, estamos en el límite de Sinaloa, de San Ignacio, con Tayoltita, también otro camino, imagínense el camino a Tayoltita a San Ignacio.

Ya les platiqué en una ocasión que el señor Ley, el anciano, el papá de los Ley, cuando la persecución durante la Revolución y después a ciudadanos de origen chino, él se fue a proteger a allá, a Tayoltita y me encontré después a un nieto en el aeropuerto, aquí en Culiacán y me dijo: ‘Oiga, usted conoce todos los municipios de México’, le dije: Sí, todos.

‘¿Y conoce Tayoltita?’ y le digo: Sí, sí conozco, San Dimas. Y ya me dijo que su abuelo había estado refugiado allá, ya cuando pasó la persecución y el exterminio a los chinos, de esas cosas injustas, ya regresaron.

Pero se está haciendo ahora el camino hacia allá.

Y lo más importante es que en toda la sierra estamos sembrando árboles frutales y maderables. En ese programa, aquí en el Sembrando Vida hay 10 mil campesinos, 10 mil sembradores, que están recibiendo un jornal, que es el equivalente a un salario mínimo, un poco más, para que cultiven sus tierras, sus parcelas, sean ejidales o pequeña propiedad.

Y están ya sembrando en 24 mil hectáreas y nos están pidiendo más porque es un programa en Sinaloa que ayuda mucho. Y lo tenemos en Sinaloa y en Chihuahua y en Durango y en toda la sierra. Pero sólo en Sinaloa son 10 mil que mes con mes reciben un apoyo y lo van a tener este apoyo hasta que termine el gobierno y es probable que pasando el gobierno.

Entonces, estamos trabajando en eso y buscando pues que haya paz con tranquilidad sin sólo usar medidas coercitivas, porque eso es lo otro, el querer resolver todo con el uso de la fuerza. Nosotros pensamos que hay que ir a atender las causas, los orígenes de los problemas.

INTERLOCUTORA: Señor presidente, ¿y la estrategia de seguridad no se cambiaría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, porque nos está dando resultados. A ver si ponen… Vamos viendo Sinaloa en materia de seguridad.

Son malas las comparaciones, pero en términos de población… A ver si ponen lo de homicidios, pero la nacional de homicidios.

No lo tenemos a Sinaloa entre los estados con más problemas de violencia.

INTERVENCIÓN: El lunes hubo una balacera muy fuerte en Sinaloa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay estos enfrentamientos que nos preocupan mucho y los estamos atendiendo.

Pero esto es Sinaloa, miren.

INTERVENCIÓN: Esa es la nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, la nacional, pero podemos tener una de los estados.

Esta es la nacional, ya lo he explicado, así venía, aquí llegamos nosotros. A ver, si me dejan la… Nada más para terminar. Aquí llegamos y así vamos.

Eso es lo más difícil que tenemos, en homicidio, porque secuestro tenemos una disminución del 75 por ciento y robo de vehículo 50 por ciento.

Este es el delito que más nos costó trabajo, incluso en los primeros años tuvimos incremento, ya no igual así, pero no bajaba. Ha empezado a bajar en los últimos ocho meses, un año, porque yo sostengo que ya está dando resultado la política que empezamos aquí, que tarda: el que haya trabajo, el que haya bienestar, que la gente sea atendida, el que no se les dé la espalda a los jóvenes. Todo eso lleva tiempo, pero ya hay resultados.

A ver si me ponen la de los estados.

Miren esta, esto es Guanajuato, esta es una preocupación que tenemos. Cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa, desde que llegamos hasta finales de abril, 10 mil cuatro homicidios Guanajuato; Sinaloa, dos mil 200.

Claro, poblacionalmente Guanajuato es el doble en población. Si no me equivoco, Sinaloa tiene tres millones, Guanajuato, a ver si… poco más de seis, pero, de todas maneras, son cinco veces más. Entonces, vamos a ubicar las cosas en su justa dimensión para no estigmatizar.

Seis millones, entonces no me equivoqué, son 10 veces más, perdón, cinco veces más asesinatos por población y sin población 10 veces más.

Esto no quiere decir que las cosas están bien, que ya no debemos de preocuparnos en Sinaloa, claro que hay que preocuparnos en Sinaloa de garantizar todos los días la seguridad, es nuestro trabajo y en todos lados y lo vamos a seguir haciendo.

Y el caso del compañero periodista asesinado vamos a esclarecerlo, no se va a quedar ningún homicidio sin aclarar y sin castigo a los responsables.

La compañera y luego tú, tú eres también de aquí de Sinaloa, sí y al final… Digo, no, no al final.

PREGUNTA: Bienvenido, presidente a Sinaloa, bienvenido y bienvenido todos.

Yo al principio pensaba no participar, darles el lugar a todos acá mismo porque yo me siento que estoy con ustedes, gracias a Dios.

Pero sí antes, yo lo que quiero poder decirles es que quiero agradecerle al comandante Bucio, al general Cresencio, respecto al problema que se dio y que presenté en Sonora de los retenes, que se están solucionando esos problemas. Le quiero agradecer porque la gente estaba…. Sigue estando, pero ya están resolviendo ese problema, están quitando toda esa problemática y están resolviendo. Le quería agradecer al señor secretario, también señor Adán.

Le quería comentar nada más rapidito para pasarle rápido a la bonita, respecto al problema de la Ilama, que tiene tres años acá mismo, el problema fuerte de Ilama y no se ha resuelto. Y las reuniones, han ido incluso muchas personas de la Ilama, muchas personas mayores y no les han resuelto para nada y es un problema agrario que no se da y no se da y los otros están…

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

INTERLOCUTORA: Exacto, está la víbora chillando todavía y ahorita van a levantar como mil hectáreas ya los… No digo la palabra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver.

INTERLOCUTORA: ¿Quién puede responder sobre eso, rapidito?

RUBÉN ROCHA MOYA: Cómo no, Mirsa, Y gracias, presidente.

En realidad, estamos trabajando con conciliación, no dejamos todos los días de ver a las partes. Por fortuna, los conozco a muchos de ellos, viejos como yo, hasta los tuve de compañeros invasores en algún momento. Lo estamos tratando, estamos tratando de que haya una conciliación.

¿Cómo se resuelve eso?

Aportando tierras para efecto de hacer una distribución para aquellos que están reclamando lo que creen son sus derechos.

Además, como se ha convertido en un problema social, presidente, aun cuando no acrediten un derecho de tierra, nosotros vamos a tratar de darles una compensación en tanto se trata de problema social. Gente que está ahí y que la Secretaría de Gobernación ha estado trabajando muy directamente con nosotros y estamos a punto de resolverlo.

INTERLOCUTORA: Con casi 200 personas mayores que tienen ese problema y ahorita están las mujeres… Si supiera, es que si vieran cómo viven, si vieran cómo están, si vieran lo que están sufriendo en el campamento, las lluvias, todo lo que han pasado y todo lo que han vivido y toda esa situación de necesidades y ahí están estas personas.

Y son tres años ya, tres años y ya fueron a México, con poco recurso, como pudieron, pero allá estuvieron, estuvieron con el señor subsecretario Alejandro Encinas, estuvieron por allá y estuvieron platicando sobre eso, pero no les resolvieron nada, nada, todavía al tiempo y al tiempo.

Y ojalá que ahora sí se haga y con el de Rocha Moya, porque ya es hora que le pongamos el cascabel al gato sobre este problema.

RUBÉN ROCHA MOYA: Muy bien. Tenemos seis meses y las dos partes quisieran conciliación, ya hablé con las dos partes, por eso es que vamos a caminar por esa vía.

INTERLOCUTORA: Muy bien, muchas gracias, presidente.

Le cedo a la bonita porque yo me siento de ustedes acá.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente.

Soy Heidi Fonseca, reportera de Luz Noticias.

Me gustaría saber cómo harán para desarmar al crimen organizado aquí en Culiacán, ya que quedó demostrado el pasado lunes que pueden tomar las calles a cualquier hora del día, atacaron a la Guardia Nacional y pues no hubo detenidos.

Y en otro tema, me gustaría también saber cómo va la obra del puente Huites y también la carretera El Fuerte-Choix, que pues conectará a Sinaloa con Chihuahua.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ¿cómo estamos enfrentando el problema de la delincuencia, de la violencia en Sinaloa? Ya lo expliqué, atendiendo primero las causas, que haya opciones de trabajo, que no se abandone a los jóvenes, que se le garantice el derecho al estudio, el derecho al trabajo, el que haya movilidad social, el que puedan progresar, salir adelante con el estudio y con el trabajo, el que puedan ascender en la escala social, progresar con trabajo, con estudio, sin caer en actos delictivos.

Yo tengo confianza en eso porque, lo he dicho también muchas veces, el ser humano no es malo por naturaleza, no nacimos malos, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar ese camino de las conductas antisociales, porque no hay esperanza, no hay expectativas de poder salir de la pobreza, sus abuelos mueren pobres, sus padres mueren pobres, sus madres y dicen: ‘Yo no quiero eso’.

Y algunos razonan de que prefieren vivir poco, porque saben los riesgos que corren, pero vivir de manera distinta, porque también son tentados por el estilo de vida que se ha venido imponiendo, un estilo de vida consumista, en donde lo más importante es lo material, la ropa de marca, el carro de lujo, el lujo barato y se han perdido valores culturales, morales, espirituales. Entonces, por eso se les indujo a muchos a tomar ese camino.

Pero ahora, si hay becas, si no tienen trabajo y tienen la posibilidad de formarse, de trabajar como aprendices, tienen esa opción, tienen esa alternativa… Yo creo en eso, estoy convencido de que eso funciona.

Claro, lleva tiempo. He estado comentando que cuando hablábamos de eso, de ir a las causas, de que no se podía enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego, decían: ‘Sí, sí —para darme el avión— sí, está bien lo que tú dices, que hay que combatir la pobreza, que hay que dar empleos, que hay que atender a los jóvenes, pero eso lleva mucho tiempo, eso tarda en dar resultados.’ y por eso nunca hacían nada, era más fácil pensar en el uso de la fuerza, en las cárceles, en las amenazas de mano dura, en leyes más severas y nosotros estamos aplicando otra política distinta.

Se burlaban y lo siguen haciendo, cuando sostuve que eran mejor los abrazos y no los balazos y yo sostengo que lo mejor es atender las causas y llamar a todos a que nos ayuden para que se den los cambios, a construir la paz y se ha ido avanzando poco a poco.

Y otra cosa que también es muy importante es no asociarnos con la delincuencia, porque si no hay fronteras, si es lo mismo la delincuencia que la autoridad, pues ya no hay remedio; pero si está bien marcada la línea, la frontera, entonces es distinto, sí hay posibilidad para que las cosas cambien.

El buen ejemplo de la autoridad. Si el presidente es ladrón o se hace de la vista gorda y los gobernadores hacen lo mismo y los presidentes municipales, ¿pues qué ejemplo se está dando?; pero si no es así, si hay honestidad, las cosas son distintas.

Yo tengo mucha confianza en el pueblo. Aquí en Sinaloa, les voy a comentar algo, aquí tienen al mejor pitcher de grandes ligas mexicano, a Julio Urías. A mí me gusta el béisbol. Conozco a Julio, lo considero un ejemplo y le deseo que le vaya muy bien. Bueno, su papá, que fue el que lo entrenó, que era también beisbolista, que estuvo allá en mi estado jugando, el papá de Julio, en Teapa, Tabasco, tiene una escuela de béisbol aquí en Culiacán, pero no en la ciudad, sino en una comunidad y tiene su escuelita y tiene a los niños ahí enseñándoles.

Y desde la vez pasada le pedí al gobernador Quirino, que ahora está de embajador en España, que le ayudara y ahora le pedí a Rubén y ya los están ayudando y ahí están los niños.

Pues eso es lo que hay que hacer, que tengan posibilidad de estudiar, que sean atendidos, que puedan tener la opción al deporte, en este caso… bueno, a todos los deportes, pero si se puede más al béisbol, pero a todos.

Entonces, que haya eso, que no se abandone a la gente y eso nos va a ir permitiendo tener una sociedad mejor. Y yo espero que las cosas, verdaderamente, cambien con humanismo.

INTERLOCUTORA: Sobre las obras que le mencioné.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el caso de las obras, ¿me decías de…?

INTERLOCUTORA: El puente Huites.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya se le entregó el recurso al gobernador. Ah, no, es el…

RUBÉN ROCHA MOYA: El Huites se autorizó concesión, se está trabajando en la SCT.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es el que va hacia…

RUBÉN ROCHA MOYA: A Chihuahua.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, el de El Fuerte para Chihuahua.

RUBÉN ROCHA MOYA: Ya lo acordé, ya lo vi en la SCT para…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está haciendo el proyecto para ese puente y ese camino, es una carretera hacia Chihuahua.

Yo pensaba que hablabas del Mezquite.

INTERLOCUTORA: Del Quelite.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El Quelite.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Bienvenido.

Nallely Casillas, de Fórmula Noticias y El Sol de Sinaloa.

Referente a las estadísticas que mencionaban en el tema de seguridad, pues vemos que hay una disminución en los índices de homicidios y feminicidios; sin embargo, la otra contraparte que tenemos en Sinaloa es que los asesinatos contra mujeres y hombres pues se están cometiendo cada vez más con saña. Tenemos hasta menores de edad asesinadas por machetazos, mujeres asesinadas por martillazos, incluso pues otro tipo de hallazgos.

¿Cómo vamos a trabajar desde el gobierno federal para prevenir?, porque ya nos mencionaba usted pues todos estos planes que tienen para que los jóvenes no se vayan por el lado de la delincuencia, pero ¿cómo vamos a atacar este tipo de problemáticas? Si bien, vemos la disminución, los hallazgos son cometidos con más saña.

Y en otra pregunta, pues checar cómo va la gestión para la declaratoria de emergencia por la problemática de la sequía. Aquí en Sinaloa tenemos 11 municipios con más de 250 comunidades afectadas por la falta del vital líquido. ¿Cómo va esta gestión y para cuándo llegarían los recursos al estado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, estamos atendiendo el problema de la descomposición social que se produjo. Yo sí creo, ¿eh?, que esto se precipitó, si no se originó, cuando menos se precipitó la descomposición social en el periodo neoliberal, porque se dedicaron a saquear.

Es el periodo, 36 años, de 1983 al 2018 de más corrupción en toda la historia de México. Entonces, se dedicaron a robar, a saquear y a imponer un modelo en donde lo importante era lo material y cuánto vales, cuánto tienes; o cuánto tienes, cuánto vales. Eso fue lo que hicieron y no sólo en México, ¿eh?, en el mundo, cuando fui a la ONU lo planteé.

Es inmoral lo que hicieron, cómo concentraron tanto dinero, tantas riquezas en unas cuantas manos y hay mil millones de personas que no tienen ni para comer en el mundo, hay una monstruosa desigualdad. Y querían, como lo planteé, borrar valores culturales, morales, espirituales, como también se hizo aquí de tiempo atrás. Cuando decían los políticos y le decían a un político: ‘¿Qué es la moral? Es un árbol que da moras y que sirve para… eso no lo puedo repetir; o el que no transa, no avanza; político pobre, pobre político’, porque ese era el modelo.

Nuestro país resistió porque nosotros somos herederos de culturas, de grandes civilizaciones, eso es lo que nos ha salvado. Por ejemplo, tenemos una institución que es importantísima: la familia. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social, si le va mal a un miembro de la familia acuden en su apoyo otros.

Siempre pongo el ejemplo de que en otros países apenas los jóvenes están llegando a la adolescencia y ya los papás quieren que se vayan de la casa; aquí no, aquí hasta abusan y se quedan más tiempo. Eso es parte de nuestras costumbres, con todo respeto, buenas.

Pero en los últimos tiempos ha habido mucho problema de desintegración de familias, muchos problemas. Eso no se registra. Aprovecho para dejarlo de tarea para que nos ayuden los investigadores de qué pasó en el periodo neoliberal en cuanto a desintegración de las familias, cuando menos tener el dato del porcentaje de divorcios, eso no lo tenemos y yo sostengo que creció muchísimo en los últimos tiempos.

No estoy diciendo de que no hay que divorciarse, no, lo que quiero es que sepamos lo que realmente sucedió, porque sí sabemos que no hubo crecimiento económico o que fue poco el crecimiento económico, o que no hubo empleo, sabemos de lo material, sabemos de las consecuencias de la inseguridad, de la violencia, pero las causas.

Entonces, ¿por qué la saña?

Pues por lo mismo, o sea, la desintegración familiar, el abandono a los hijos, el maltrato al interior de la familia.

Yo conozco sólo un estudio sobre sicarios, bueno por cierto, en donde se les hacen entrevistas a algunos sicarios y les preguntan por qué la saña, por qué no tentarse el corazón y hay respuestas a lo que tú estás planteando.

Pero me llamó mucho la atención una respuesta en el sentido de que el papá golpeaba a la madre constantemente y la maltrataba y todo, entonces él tomó el camino de la delincuencia y se hizo famoso. Y fue a ver al papá o el papá lo fue a ver a él, ya cuando él era jefe y no sé qué le fue a pedir el papá al hijo y con mucho rencor el hijo le dijo: ‘Vete, no te quiero volver a ver, porque si te vuelvo a ver no vas a seguir viviendo’.

La lectura de esto es el maltrato, la falta de oportunidades, también la droga, sobre todo estas drogas químicas que producen trastornos tremendos.

Pero fíjense cómo el hijo le dice al papá, a pesar de ser un delincuente consumado: ‘Vete’. O sea, ahí hay algo de consideración, de afecto, en el ser humano.

Entonces, por eso tenemos que buscar la reinserción, la regeneración, el no considerarlos monstruos que ya no pueden ser recuperados. Además, todos tenemos derecho a la vida. Pero, sí, lo mejor es imprimir valores, eso es lo mejor y atender a los jóvenes, no dejarlos solos, que no tengan vacíos.

La otra cuestión también que estamos haciendo y que todos debemos de contribuir es informar sobre el otro lado de la moneda, porque se pinta un mundo idílico en lo de las drogas y en lo de la violencia, las series, de que la pasan muy bien y, lo mismo, ropa de lujo, mansiones, muchachos, muchachas guapas, poder, que levantan el teléfono y le hablan a una autoridad, a un militar, le dan la orden. Todo ese mundo.

Y el otro, el de los laboratorios del fentanilo, que a los seis meses aniquilan a los jóvenes y de la mugre que utilizan para hacer las drogas. Pues sobre eso, el hecho de que se usen raticidas para hacer esas drogas, todo eso y cómo se va apagando la vida de los jóvenes, pues todo eso es parte de la campaña que estamos haciendo, enfrentando o contrarrestando esa vida supuestamente de mucha felicidad y de éxito. No, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, no es lo material.

Y eso lo tenemos en nuestras familias, eso no hay que importarlo de Dinamarca o de Suecia, que son de los países con menos corrupción, en donde no hay corrupción y, por lo mismo, no hay pobreza y no hay violencia. Pero la materia prima se tiene en México, que son los valores que hay en nuestras familias, en nuestros pueblos, lo que tenemos que hacer es exaltarlos.

Y a los adultos mayores, los ancianos respetables, darles la tarea de estarles leyendo a los nietos la Cartilla moral, de Alfonso Reyes, que es muy buena y estar haciendo labor intelectual.

La lectura es importante. Que Mocorito vuelva a ser la Atenas de Sinaloa como lo fue en un tiempo. Mocorito fue de los pueblos con más promoción cultural de México, del país.

Todo eso es labor. Desde luego, ya nosotros ya no vamos a poder, porque a mí me quedan dos años cuatro meses, pero vienen las nuevas generaciones y estoy seguro que va a continuar la purificación de la vida pública, la moralización, la transformación, los cambios verdaderos.

Ya nos vamos a desayunar.

INTERLOCUTORA: Nada más para terminar, presidente, para terminar, con la declaración de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a allá a Chihuahua.

INTERLOCUTORA: Lo de la declaración de emergencia por la sequía aquí en Sinaloa. ¿Cuál es la respuesta que va a dar el gobierno?

RUBÉN ROCHA MOYA: Ya se hizo la declaratoria ayer.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver.

INTERLOCUTORA: ¿Y el recurso cuándo llegará para Sinaloa?

RUBÉN ROCHA MOYA: El día de ayer se hizo la declaratoria de zona de desastre por onda cálida en seis municipios y eso trae como consecuencia que vengan recursos para atender en alimentación, agua, etcétera ¿no? y estamos ya esperando. Además, se nos autorizaron seis plantas, cinco plantas potabilizadoras, a propósito de la declaratoria que se hizo ayer justamente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ya nos vamos, vamos a desayunar…

PREGUNTA: Presidente, a la fecha no ha habido todavía una persona señalada o establecida (inaudible) con la Sedena por el tema del culiacanazo. A la fecha, ya van más de dos años y medio y todavía siguen ocurriendo crímenes que tienen que ver con narcomenudeo, tienen que ver con estas personas que son criminales buscadas por Estados Unidos, no sabemos si por México.

Se comentó por el secretario de acá en Culiacán que se abrió una investigación interna para conocer si había o no responsables y a dos años y medio no tenemos nada…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, hacemos el compromiso de informar sobre lo que estás planteando públicamente.

INTERLOCUTOR: ¿Por qué a la fecha no se tiene una persona responsable por lo menos de ese operativo fallido que se comentó y que…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a informarlo bien, cuando tengamos todos los elementos, es mi compromiso.

INTERLOCUTOR: ¿Para cuándo será, presidente? Ya pasaron dos años y medio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues puede ser una semana o 15 días, si te parece.

INTERLOCUTOR: Yo lo que creo es que deber haber un compromiso. Como usted lo comenta, una semana, 15 días, pero creo que es un asunto de dolo que tiene también la ciudad, se paralizó, fueron…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es una información que ya hemos dado en el sentido de que se suspendió el operativo y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente y yo di la instrucción de que se detuviera el operativo porque lo que más me importa es la vida.

INTERLOCUTOR: Se comentó incluso que haría una investigación interna, que se va iba a dar con responsables. ¿Qué pasó con esas personas que estuvieron a cargo? ¿Fueron promovidas, fueron suspendidas? ¿Qué fue lo que pasó?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En una semana o en 15 días lo informamos bien, si te parece, para no hacerlo así, atropelladamente.

Nos estamos viendo.

INTERLOCUTOR: ¿Vuela directo a Guadalupe?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, a Guadalupe y Calvo.

+++++

