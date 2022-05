Volcán Popocatépetl reportó 31 exhalaciones en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 31 exhalaciones, según el monitoreo realizado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Las autoridades federales recomiendan a la población a ignorar rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la ciudadanía reporte emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y se encuentra en los límites territoriales de las entidades de Morelos, Puebla y el Estado de México.

Está a 72 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, a 43 kilómetros de Puebla, a 63 kilómetros de Cuernavaca y a 53 kilómetros de Tlaxcala. Y tiene una altitud de 5,500 metros sobre el nivel del mar.

"Don Goyo" —como también lo llaman— aún se encuentra activo y, de acuerdo con científicos de la Universidad de Manchester, se trata del quinto volcán en riesgo de entrar en erupción en los próximos años.

En México existen al menos 46 volcanes activos, de los cuales seis son considerados como de alto riesgo por el Cenapred, por lo que monitorea su actividad para reaccionar de forma oportuna en caso de una emergencia o una erupción mayor.

Los volcanes de alto riesgo son: el Popocatépetl; el Volcán de Fuego, en Colima; el Ceboruco, en Nayarit; el Pico de Orizaba, en los límites de Veracruz y Puebla; el Chichón, en Chiapas y el Tacaná, que está en los límites con Guatemala.

En caso de una explosión mayor del Popocatépetl, ésta no desataría una detonación en cadena porque cada volcán es independiente, cada uno tiene sus propios conductos, sus propias fuentes de magma, que no están directamente relacionadas, de tal manera que la actividad de un volcán no va a afectar ni para arriba ni para abajo la actividad de otros volcanes.

