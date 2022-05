Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este lunes 16 mayo de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, vamos, como todos los lunes, a informar sobre los precios de los energéticos, pero también sobre la canasta básica. Ricardo Sheffield va a informarnos.

Y también el día de hoy nos acompañan la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación; el doctor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda; el maestro Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública; el licenciado Juan Pablo de Botton Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda; y el licenciado Óscar Flores Jiménez, que es titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, porque se va a informar a todos los trabajadores de la educación sobre un aumento a los salarios de los trabajadores al servicio de la educación, maestras, maestros, a todos los trabajadores de la educación. Se va a explicar en qué va a consistir este aumento.

Y luego ya abrimos para preguntas y respuestas. Adelante.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. Tenemos esta semana nuevamente un incentivo fiscal del 100 por ciento en el IEPS, esta semana no se estará pagando IEPS otra vez, ni en regular, ni en Premium, ni en diésel.

El precio promedio de la gasolina regular, 21 pesos con 79 centavos por litro; de la gasolina Premium, 23 pesos con 71 centavos por litro; y el diésel, 23 pesos con 16 centavos.

Con corte el 12 de mayo, el barril de la mezcla mexicana de petróleo, 102 dólares con 14 centavos. Continúa bastante errático el mercado internacional y altos los precios del petróleo.

¿Cuáles fueron las tres marcas que dieron más caro en México la semana pasada?

Fue Redco, Windstar y Chevron y las tres marcas que continuaron siendo aliados de los consumidores en esta semana pasada fue Repsol, G500 y Orsan, estos son promedios nacionales.

Ahora veamos por regiones, cuál es el precio con el margen más alto. Lo tiene, para la gasolina regular, BP en Escárcega, Campeche, con un precio al público de 23 pesos 29 centavos por litro y un diferencial, una ganancia de tres pesos con 34 centavos estos de BP en Campeche, comparado con los 15 centavos de franquicia Pemex esto en Tampico, Tamaulipas, un precio al público en consecuencia más bajo de 20 pesos con 33 centavos.

Nos vamos a la gasolina Premium, donde otra vez BP, esta franquicia, ahora en Cancún, en Benito Juárez, Quintana Roo, tiene un precio al público de 24 pesos con 99 centavos. Y se entiende, los angelitos le suben tres pesos con 30 centavos, no le están perdiendo nada seguro.

Y 15 centavos es el margen de franquicia Pemex en La Paz, Baja California Sur, con un precio al público de 22 pesos con 51 centavos.

Por último, el diésel, Quick Gas tiene un precio al público, 24 pesos con 99 centavos por litro, un margen de dos pesos con 25 centavos, comparado con franquicia Pemex que tiene un precio al público de 22 pesos con 11 centavos por litro en Tampico, Tamaulipas y un margen de 16 centavos.

En el tema de verificación de gasolineras, atendimos a través de la app de Litro por Litro 232 denuncias o quejas a través de 170 visitas o verificaciones. Ahora todos se dejaron verificar en esta semana, qué bueno, lo agradecemos, nos evitamos multas y problemas; y seis que tuvieron irregularidades, pero fueron irregularidades menores.

El precio de la gasolina regular en la app, que no cuenta el margen, es 20 pesos con 29 centavos la más barata en Servifácil, en Centro, Tabasco; y 20 pesos con 33 centavos de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas.

Las más caras para la regular, 23 pesos con 91 centavos, en Matehuala, en San Luis Potosí; y 23 pesos con 69 centavos de franquicia Mobil en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Las más baratas, sin tomar en cuenta el margen de la Premium, Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz, 21 pesos con 69 centavos el litro y franquicia Pemex, en Altamira, Tamaulipas, también 21 pesos con 69 centavos.

Las más caras, 26 pesos con 49 centavos, una diferencia de cinco pesos entre las baratas y las caras, mucha diferencia, en León, Guanajuato, es de Chevron; y 25 pesos con 99 centavos de BP, aquí en la Benito Juárez, en la Ciudad de México. Pueden ver ahí que mis paisanos de León, más caros que los de BP aquí en la Ciudad de México que habían estado bastantes caros en las últimas semanas.

Y el diésel, la más barata, 22 pesos con 11 centavos en Tampico, Tamaulipas, de franquicia Pemex; y 22 pesos con 14 centavos de Servifácil en Centro, Tabasco.

Las más caras, 26 pesos con 99 centavos, Windstar, en Hermosillo, Sonora; y 26 pesos con 87 centavos de la franquicia Total, en Jesús María, Aguascalientes.

También seguimos verificando el tema de los servicios sanitarios, esta semana encontramos algunos baños en muy, muy mal estado y olvídense del aseo, ni qué comentar.

En el gas LP, el precio promedio internacional, el 11 de mayo, convertido a kilos y a pesos mexicanos, sería de 28 pesos con 46 centavos, cuando el promedio de las 145 regiones fue de 25 pesos con 16 centavos, un poquito más de tres pesos en promedio de la diferencia.

El mismo 11 de mayo el precio internacional convertido a pesos y a litros, 15 pesos con 19 centavos el litro; el precio promedio de las 145 regiones, esto es para tanques estacionarios, 13 pesos con 55 centavos, casi dos pesos de diferencia con los promedios internacionales.

Y seguimos encontrando ejemplos de distribuidores de gas LP que dan por abajo de los precios máximos en su región, cosa que les agradecemos por ser aliados de los consumidores, unos centavitos, todo cuenta. Gas Providencia, en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, 13 pesos con 40 centavos, cuando el precio máximo es de 13 pesos con 64 centavos, son 24 centavitos menos los que se pueden ahorrar los consumidores. Y tenemos ejemplos en Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, Estado de México, Chihuahua y Veracruz.

También para cilindros de gas tenemos quienes dan por abajo de los precios máximos: Gas Exprés Nieto, en Nicolás Romero, en el Estado de México, tiene un peso al público de 23 pesos con 55 centavos por kilo, cuando el precio máximo en la región es de 23 pesos con 62 centavos. Ahí también unos cuantos centavos de diferencia en favor del consumidor, que se agradecen por ser aliados de los consumidores en estas circunstancias internacionales complejas que estamos viviendo toda la humanidad.

Ochocientas diez verificaciones llevamos a cabo en el tema de gas, nueve resultaron con infracciones menores, principalmente porque encontramos seis básculas que estaban descalibradas; ya se calibraron y se aplicó la remediación con estos proveedores. En todo México respetando al 100 por ciento, todos respetando los precios máximos y, también, como mencionamos, algunos cuantos dando por debajo de este precio máximo.

Y vamos a dar informe de lo que está sucediendo con los 24 productos de la canasta básica, estos 24 productos que estamos monitoreando en todo el país. Ya estamos empezando a ver una respuesta por parte de productores y distribuidores en esta gran alianza de productores, distribuidores, gobierno federal y las y los consumidores de México.

En la zona centro del país la canasta más cara… Recuerden, son los mismos 24 productos en las mismas cantidades que hace dos semanas, esta es la tercera vez que lo reportamos. Se añadieron cinco litros de leche pasteurizada, se añadieron dos latas de atún y una lata de sardina en tomate.

Y tenemos este paquete en Walmart Exprés en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, en mil 228 pesos con 70 centavos. Esta semana se pasaron de rosca los de Walmart y son los más caros en esta zona, comparado con la Central de Abastos de Iztapalapa, en la Ciudad de México, que tiene el mismísimo paquete en 968 pesos con 32 centavos, más de 200 pesos de diferencia.

Y tenemos ejemplos, que los podemos ver en el caso de León, HEB León tiene este mismo paquete en mil 200 pesos con 65 centavos; y en la misma ciudad de León, si van a Ley lo van a encontrar en mil 92 pesos con 50 centavos, 108 pesos de diferencia moviéndose unas cuantas cuadras dentro de la misma ciudad de León, Guanajuato.

En la zona centro norte, la opción más cara es HEB San Luis Potosí, la tiene este paquete en mil 301 pesos con 55 centavos, estos angelitos superaron hasta al Walmart aquí de Tlalpan; y la Central de Abastos de Durango, Durango, se ha mantenido muy económico en los últimos dos meses, lo tiene el mismo paquete en 981 pesos.

Y nos vamos a la zona norte, en donde AlSuper, en la Rosita, en Torreón, Coahuila, tiene el paquete en mil 241 pesos con 85 centavos, comparado con la Central de Abastos de Monterrey, Nuevo León, que lo tiene en mil 61 pesos con 75 centavos.

Por último, en la región sur sureste, tenemos nosotros que Mega Soriana, que ya le han ido bajando, qué bueno a los de Soriana, aunque aquí no se esmeraron mucho en La Diana, en Acapulco, Guerrero, donde tienen el paquete en mil 196 pesos con 85 centavos, comparado con la Central de Abastos de Tabasco, que también se ha mantenido relativamente bajo su precio y que este paquete lo tiene ahora en mil 21 pesos con 50 centavos.

Muchas gracias.

DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Buenos días, señor presidente. Con su permiso.

Integrantes del gabinete, gracias por estar aquí acompañándonos.

Medios de comunicación y quienes nos ven a través de los diferentes medios.

La conmemoración del Día del Maestro nos permite no solamente felicitar a nuestros maestros, a los cuales aprovecho para enviarles nuevamente una felicitación, sino también para reconocer el esfuerzo y tratar de valorar lo que ellos hacen día con día a través de acciones que para ellos son importantes como docentes, como es precisamente el salario, que es la prioridad. Por ello, ahorita el compañero de Hacienda, el doctor Rogelio, nos va a hacer favor de precisar.

Sin embargo, yo nada más quiero aprovechar para decirles que, en relación a los cuatro componentes que tenemos como prioridad en esta administración, podemos dar un informe de lo que se refiere a la cuestión de planes y programas de estudio, así como el diseño de libros de texto.

Hemos ahorita logrado la participación y quiero agradecer también a todas estas instituciones y todas estas secretarías que nos han apoyado con opiniones, con sugerencias a través de foros, de asambleas, que han permitido no solamente reflexionar acerca de cuál es la prioridad que se tiene para responder a lo que es el contexto social, sino también nos han permitido tener algunos elementos tanto metodológicos como teóricos.

Y con eso anexamos y sumamos las opiniones que han dado también nuestras compañeras maestras, que son las prioritarias, que son las que son frente a grupo y que nos permite precisamente enlazar todo este trabajo.

En lo que se refiere… Estos son las unidades de la secretaría que también han participado y quiero resaltar también la participación de las secretarías de los diferentes órdenes del gobierno federal que también nos han hecho llegar sus propuestas.

En lo que se refiere a la cuestión de becas, que es otro tema también, recordemos, un componente prioritario y de mucha importancia para esta administración, pues contamos ahí con lo que fue los beneficiados en el 2021. Vemos que los tres niveles tuvieron precisamente beneficiados y ahí tenemos el monto, dando un total de 12 millones de beneficiarios con un precisamente, con un rubro de aportar 69.5 mil millones de pesos, que eso fue durante el 21.

Ahorita ya estamos en el primer cuatrimestre de 2022 y ahí estamos observando también que se toman en cuenta los tres de niveles de educación, dando un monto total de 10 millones hasta ahorita que se han aplicado, 10 millones de beneficiados, perdón, más una inversión de 28 mil millones de pesos que ahorita llevamos en este primer cuatrimestre.

En lo referente a La Escuela es Nuestra, ahí observamos que ahorita tenemos en el 2021, fueron 60 mil escuelas con 4.5 millones de alumnos beneficiados y que tiene previsto para 2022 llegar a 113 mil escuelas que se han beneficiadas con este programa.

Finalmente, tenemos, ahí vemos algunas fotos en donde se ve el apoyo que se ha dado a las diferentes instituciones.

Y que este programa, sí quiero destacar, hace la diferencia para muchas de nuestras instituciones. Ahorita hemos ido a algunos municipios, algunos estados y vemos que para los pequeñitos es algo muy importante y para los maestros el tener ya o contar con un piso firme o contar con un aula con mejores condiciones, o contar con esa techumbre que a veces es tan importante tan necesaria en épocas de calor.

Estas son algunas de las fotos que se han precisamente dado y otorgado. Ahí estamos una foto que a mí en lo personal me parece muy, muy relevante. Hay un pequeñito ahí en Chimalhuacán que vemos en la parte de abajo, que mandó un mensaje en donde para él su necesidad era precisamente el contar con una barda, porque no tenían barda y tienen esa necesidad de seguridad. Afortunadamente, ahorita con este programa se le va a dar atención a esa necesidad que para ellos es prioritaria.

Y en lo que sigue, bueno, tenemos la atención y dignificación de los maestros. Recordemos que uno de los sectores con mayor atención que tuvo y fueron prioritarios fueron precisamente personal docente, administrativo y todos los que integraban la cuestión de educación.

Y fuimos el tercer sector vacunado. Primero fueron los de 65 años y más, después fueron los de salud y después otro sector fueron los maestros, los maestros y el personal administrativo. Se logró una vacunación de dos millones 116 mil 87 docentes.

Y, sí, también agradezco a todos los que hicieron posible esta acción, que no solamente fue nada más de Salud, sino que inició con Relaciones Exteriores, lo que es seguridad, lo que es salud, pero todo eso bajo la instrucción y la preocupación que siempre ha mostrado el gobierno federal y muy en especial el presidente Andrés Manuel López Obrador por atender a la educación.

Otro tema que también tenemos son las basificaciones que se han logrado, que hemos logrado basificaciones en dos años, lo que en algún momento no se logró ni en cinco años o seis años, eso es muy importante.

Y también agradezco a los gobiernos federales que han hecho un esfuerzo junto con Hacienda, que también día con día nos muestra esa atención que tiene para con nosotros y que es un beneficio que se les ha dado a los maestros de basificación.

Y que seguiremos trabajando en la medida de lo posible. Ahí sí hago una invitación a los maestros que se está haciendo un esfuerzo muy grande en lo que se refiere a asignación de basificación. Y ahorita vamos a ver en relación al aumento salarial porque, insisto, genera un buen recurso que se tiene que aplicar.

Pero aparte también es algo que surge de una buena voluntad y de un buen deseo de aplicar justicia para los maestros. Y eso yo lo tengo que reconocer, más que como secretaria, como maestra, que ha habido esa intención y esa buena voluntad del gobierno y esa preocupación por darle a los maestros lo que por justicia les corresponde.

Y tanto han luchado y siguen luchando y lo entiendo, pero yo creo que también tenemos que entender que esto es de manera gradual, pero que no dejaremos de hacerlo.

Cedo el micrófono aquí a nuestro compañero Rogelio, nuestro secretario de Hacienda, para que precise esta información.

Muchísimas gracias y enhorabuena, maestros. Aprovecho para nuevamente reiterarles una felicitación.

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: Buenos días. Con el permiso del señor presidente, con la venia de todos ustedes.

El gobierno federal tiene un marco general para los salarios de las maestras y los maestros. Este marco hoy requiere ser revisado para corregir injusticias e inequidades.

Vamos a comenzar aquí a describir, en primer lugar, cuál es la política general salarial. Esta política se centra en un aumento de 3.5 por ciento anual en sueldos y salarios y 1.8 por ciento en prestaciones.

En adición a esta base de incrementos que ya están, como parte de la política del gobierno, tenemos tres elementos para fortalecer las remuneraciones sesgando el beneficio en favor de los que menos ganan.

Así tenemos, por un lado, hay un incremento porcentual escalonado. Por encima de ese 3.5 y 1.8 hay un incremento de tres, dos y uno por ciento escalonado para aquellos salarios menores a 20 mil pesos mensuales.

Adicionalmente, tenemos salarios menores a 12 mil pesos mensuales, los cuales también van a recibir un incremento.

Y además tenemos por encima de todo esto el aumento de uno por ciento a sueldos y salarios en general.

Así que es una piramidación, si ustedes quieren así, de la política general y después los reforzamientos según los niveles y los escalonamientos.

La estrategia se puede visualizar bien aquí. Tenemos aumentos de salarios menores a 12 mil pesos mensuales brutos, son 49 mil profesores. Estos son salarios de maestros y maestras que son los formadores iniciales de la niñez, ese es el personal docente 49 mil personas que tienen salarios menores y que van a equipararse a 12 mil pesos mensuales.

En segundo lugar, hay 957 mil personas que ganan menos de 20 mil pesos mensuales, incluyendo los que están hasta 12 mil. Estos van a recibir tres por ciento para quienes tienen menos de 10 mil pesos, dos por ciento para quienes ganan de 10 a 15 mil pesos y uno por ciento para quienes ganan de 15 mil a 20 mil pesos. Así cubrimos con 957 mil beneficiarios.

Y, finalmente, para todos, para toda la base, desde el A y el B que están aquí mencionados, hay un aumento de uno por ciento, el universo es un millón 181 mil 351 docentes.

El salario promedio que estamos buscando aproximar es el del Seguro Social, salario promedio mensual que incluye aguinaldo y prima vacacional. Este trabajador en el Seguro Social gana, o asegurado en el Seguro Social, gana 14 mil 300 pesos mensuales. Nosotros a la derecha, en la gráfica, estamos haciendo la aproximación para llegar con sueldos, prestaciones, aguinaldo y las políticas de bienestar al salario que acabo de mencionar a 14 mil 300 pesos mensuales, lo cual hace equiparable el salario de magisterio con el salario del Seguro Social, según se registra.

Aquí está el ejemplo en esta tablita. En la parte verde tienen lo que perciben actualmente tres niveles de trabajadores, en la parte roja lo que van a percibir con estos aumentos.

Les pongo como ejemplo el trabajador 2, que gana 12 mil pesos. Con prestaciones son 16 mil y este trabajador estaría con 13 mil en la nueva política, cuatro mil de prestaciones y llegaría a 17 mil.

La parte que nos interesa enfatizar, que está recibiendo el mayor beneficio es el trabajador 1, que gana hoy siete mil 511 pesos con prima vacacional y aguinaldo de mil 200, para un total de ocho mil 723 pesos; estaría recibiendo 12 mil, más dos mil 200 de prestaciones, para llegar a 14 mil 319, que es la suma que mencionaba anteriormente, el parámetro de los trabajadores en el Seguro Social.

El trabajador en nivel 2, similarmente, aquí están viendo, 20 mil pesos y llegaría a 21 mil 398.

¿Cuál es el incremento ponderado general que se aplica a los que más reciben el aumento?

Es de 7.5 por ciento, es decir, salarios que están hoy por debajo de 20 mil pesos mensuales.

Para esta política, para aplicar estos ajustes y para mantener esta corrección en la inequidad a las remuneraciones, los niveles bajos, el gobierno está invirtiendo 25 mil millones de pesos en este destino que no podrían utilizarse mejor en ninguna otra cosa.

Implementando esta política de bienestar, los trabajadores en activo verán un aumento de su salario base de cotización y, por ende, van a tener un aumento en las contribuciones para su retiro.

Esto es lo que estamos presentando hoy, espero que esté claro.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los videos, vamos.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA DOS BOCAS “OLMECA”)

ROCÍO NAHLE GARCÍA, SECRETARIA DE ENERGÍA: Hoy es 13 de mayo y estamos en la planta de alquilación, es una de las primeras plantas que va a terminar. Esta planta química su función es dar más octanaje a la gasolina, es decir, que salga una gasolina de mejor calidad. Seguimos trabajando esta semana, seguimos recibiendo equipos. Va el reporte.

VOZ HOMBRE: Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Ocean Freedom con los calentadores para la planta hidrotratadora de diésel, los cuales se descargaron para su traslado inmediato a la refinería Olmeca.

De igual manera, arribó el barco Rolldocks Sea con módulos que se instalarán en el paquete 3. Estos módulos se descargarán a través de maniobras especializadas.

En el área de proceso en la planta combinada, se realiza el montaje de celdas que integran los calentadores de crudo y atmosférico. Asimismo, se instaló la primera torre de barrenado en las mesas de los tambores de coque del paquete 1.

En la planta hidrotratadora de naftas, se realizó el izaje de una torre fraccionadora fabricada en Corea de más de 48 metros de alto y 200 toneladas de peso.

En el área de efluentes y cogeneración continúan los trabajos de construcción de edificios y las actividades en la zona de caldera auxiliar y recuperador de calor.

En las 39 subestaciones eléctricas se instalan equipos en el interior y se realizan trabajos correspondientes a cableado.

En las cuatro torres de enfriamiento continúa el trabajo en internos y pavimento exterior.

En el área administrativa continúa el detallado del cuarto de control y el acondicionamiento de la sala táctica. También se avanza en los trabajos de detallado en la fachada exterior del edificio de laboratorio.

En el área de almacenamiento avanza la construcción de mochetas e integración de líneas.

En las actividades de integración se avanza en el rack central y tendido de tuberías de integración entre las plantas.

Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería Olmeca.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 16 de mayo de 2022.

En el Tramo 1, en Tenosique, Tabasco, continúa la construcción de obras de drenaje transversal, las cuales darán paso a los escurrimientos naturales para trabajar sin contratiempos y evitar encharcamientos o inundaciones durante la operación del tren.

En todo el Tramo 1 ya se han concluido 130 obras de drenaje transversal y se encuentran en ejecución 47 más; además, se trabaja en el colado de losetas prefabricadas en dos puentes por los transitará el Tren Maya.

En el Tramo 2, a la altura de la localidad de Pomuch, Hecelchakán, en Campeche, se trabaja en la colación de acero de refuerzo y cimbra de madera para la construcción del paso de fauna para grandes mamíferos.

En el Tramo 3, en San Bernardo, municipio de Maxcanú, en Yucatán, sigue la distribución de durmientes que se irán colocando para conformar la vía. Hasta el momento ya van más de seis mil 840 durmientes en sitio.

En el Tramo 4, en las inmediaciones de Sisbichén, municipio de Chemax, Yucatán, avanza el colado de transversales para registros de cableado eléctrico, lo cual servirá para alimentar de energía eléctrica a los trenes.

De manera general, en diversos puntos de los tramos continúan los trabajos del terraplén, tendido de durmientes y traslado de rieles para lo que será la vía del Tren Maya.

Ya son 109 mil los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA)

VOZ MUJER: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca, reporte semanal.

Avance de otra electromecánica, 61.4 por ciento.

Subestación eléctrica de tracción 1. Se realizan las pruebas de los equipos en esta subestación ubicada en el municipio de Lerma, la cual está conectada a una subestación de la Comisión Federal de Electricidad para el control y manejo de la energía.

Subestación eléctrica de tracción 2. Ubicada en la alcaldía de Cuajimalpa, entrará en funcionamiento a finales de este año una vez que se concluya la obra civil a cargo del gobierno de la Ciudad de México.

Tramo 3, 17 kilómetros. Avance de obra: 56.8 por ciento.

Viaducto en doble voladizo, a cargo de la SICT. Se terminaron los trabajos de perforación, armado y colado de las pilas de cimentación en los dos apoyos de este frente. Esta estructura que unirá la estación Vasco de Quiroga y el Viaducto atirantado tendrá un claro central de 85 metros y dos claros laterales de 59 y 48 metros de longitud.

Presa Tacubaya. Continúa el retiro de azolve del vaso de la presa para recuperar su capacidad de almacenamiento previo a la temporada de lluvias.

Estación Observatorio. Se liberó la última interferencia social de este frente y se continúa con la perforación, armado y colado de las pilas de cimentación para esta terminal con cuatro perforadores y equipo de apoyo.

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA “SANTA MARÍA”)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María Río Baluarte-Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 48 por ciento.

En la ataguía aguas arriba se realiza el acarreo, colocación, conformación y compactación del material de filtro, el respaldo y enrocamiento de protección y también la conformación de bordillo. Asimismo, se coloca la pantalla plástica en la cara aguas arriba de la ataguía.

En el Túnel 2 se realizan trabajos de limpieza, se concluyó el barrenado para el habilitado de drenes y colocación de concreto.

En el Túnel 3, en la zona de captación, se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como la cimbra en muros laterales. Además, se realizan trabajos de limpieza, retiro de material y colocación de concreto de reposición en piso de túnel.

Sobre la margen izquierda de la cortina se llevan a cabo trabajos de barrenado, excavación, colocación de malla electrosoldada, concreto lanzado y anclaje sobre taludes. Mientras que en la margen derecha se realiza la excavación, carga y acarreo de material, colocación de concreto lanzado y anclaje sobre taludes, así como la carga y el acarreo de material en la zona del cauce y la conformación de superficie para el desplante de obra de contención.

En el Vertedor 1, sobre el canal de descarga, se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado.

En el canal de llamada del Vertedor 2 se continúa con los trabajos de habilitado y colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como en la zona donde ubicará el cimacio.

Se continúa con la fabricación de los últimos cinco obturadores y con la aplicación de recubrimiento anticorrosivo en los diferentes módulos que los conforman.

A la fecha se han generado tres mil 830 empleos en la construcción de la presa.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, vamos. Cuatro, cinco, seis, siete. Primera fila.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días, personas del gabinete.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.

Mi primera pregunta, señor presidente, es sobre la NOM que acaba de decretar la Secretaría de Economía para una inspección física y técnica de los automóviles en noviembre, que costará mil pesos para los automóviles de cuatro años para atrás que hayan sido construidos hace cuatro años para atrás, ya que se haya… Si esta NOM que empezará en noviembre, que costará mil pesos, no será perjudicial para la economía de una gran parte de la población, porque hay que pagar otra vez, esto es independiente de las verificaciones de los automóviles y sería en todo el país esta verificación física y es, según dice la norma, es para cumplir acuerdos internacionales que tiene México.

Entonces, mi pregunta sería: son, según el censo del 2020, son 50 millones de automóviles, de parque vehicular registrado en México; la mayoría de este parque vehicular, más del 80 por ciento tiene más de cuatro años, entonces serían forzados a esta verificación. Mi pregunta es: ¿no nos afectará hasta en la inflación este tipo de cosas?, porque pues son otros gastos que tiene que tener la ciudadanía, los que tienen automóvil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo vamos a revisar. No tenía yo conocimiento, hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan; ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte.

Antes era un desorden del gobierno porque cada secretaría hacía lo que pensaba era su función o responsabilidad; ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente.

Es muy claro que, en seguridad pública, ¿cuándo se reunía el secretario de Marina, el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación?, pues de vez en cuando y no actuaban de manera coordinada; ahora es distinto, nos reunimos todos los días de lunes a viernes y tomamos decisiones de manera conjunta.

Lleva tiempo establecer esta nueva forma de gobierno, pero tenemos que sensibilizar a los servidores públicos, porque ellos dicen: ‘Hay un acuerdo, así está la norma y ya’ y la gente, como los mismos tecnócratas los dicen, no cuenta, es una variable que no importa, cuando es lo principal.

Entonces, eso se va a revisar, no vamos a estar bolseando a la gente.

Pero esa es la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía, es que son procesos de cambio, de transición. Hemos avanzado mucho, pero falta, nos queda todavía una parte ahí del pensamiento conservador tecnocrático que hay que irlo haciendo a un lado y no con imposiciones, sino convenciendo, persuadiendo que hay una situación distinta.

Yo recuerdo que, cuando llegamos, el primer diferendo que tuve con el secretario de Hacienda, que habíamos nosotros nombrado, fue que me presentó un programa de desarrollo que era idéntico al programa de desarrollo que se presentaba cada seis años durante el periodo neoliberal, lo mismo.

Y le dije: Pues, no, yo no puedo presentar esto, ya no queremos aplicar esta política. No es un asunto ideológico, es de juicio práctico, esta política nos llevó a la ruina. Puede ser buena para los financieros, para los potentados, pero fue muy mala para el pueblo. Entonces, ya no.

Me acuerdo que le dije: Espérame, vamos a buscar la forma de presentar, —porque, de acuerdo a la Constitución, había que entregar el Plan Nacional de Desarrollo— dame un tiempo y vamos a presentar una propuesta distinta.

Y de todos los documentos que escribimos, libros, desde que estábamos en la oposición, pues elaboramos nuestra propuesta, nuestro plan de desarrollo, que me siento muy orgulloso porque un plan de desarrollo así pues sólo el plan sexenal o el plan de los magonistas de 1906.

Pero cuando le dije: Este es el plan y lo vio, regresó al poco tiempo.

—Yo no puedo presentar estos.

— ¿Por qué no?

— Porque no, es ilegal.

— ¿Cómo va a ser ilegal?

Porque hablábamos de lo que nunca se decía, que el principal problema de México era la corrupción. ¿Cuándo en un plan se hablaba de eso y de que el gobierno estaba secuestrado, al servicio de una minoría rapaz, con esas palabras, con ese lenguaje? Imagínense, para un tecnócrata era un sacrilegio decir eso.

Pues me dice: ‘Yo no lo puedo mandar así’. Ah, pues lo mando yo. Y ahí empezamos a tener diferencias, que son normales, son como formas de pensar distintas.

Ahora que dije que había que proteger la vida de todos, que lo más importante es la vida, llegaron a decir: ‘Fue un desliz’. No, así pienso, nada más que son dos posturas distintas: los que quieren resolver todo con la violencia, es el ‘mátalos en caliente, quémalos con leña verde el Zócalo’ y quienes pensamos que la paz es fruto de la justicia y que los seres humanos no somos malos por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales.

Pero son distintas formas de pensar. Hay lugares en donde se piensa que todo debe ser por la fuerza. Imagínense, el gobernador de Texas, no lo considero una mala persona, no lo conozco, pero se burla —antes, ahora ya no lo hace— de que dije lo de abrazos, no balazos. Choca con su mentalidad, no es que sea un hombre malo, de mala fe, es que son dos pensamientos distintos.

Yo sí creo que lo mejor es enfrentar el bien… digo, el mal haciendo el bien, eso es lo que yo pienso y la no violencia.

Lamento mucho lo que pasó en Estados Unidos, de este asesinato de afroamericanos por racismo. Eso lo tenemos que combatir y no con el uso de la fuerza, sino convenciendo, persuadiendo, con educación, con la concientización.

Entonces, eso no está resuelto y no vamos a hacer nada que afecte la economía popular, nunca hay que estar pensando en afectar la economía popular.

La diferencia entre nosotros y los neoliberales o neoporfiristas, es que ellos piensan que el gobierno quita y nosotros pensamos que el gobierno da. Hay gobiernos que quitan y hay gobiernos que dan. Entonces, somos distintos y por eso no vamos a llevar a cabo estas acciones; al contrario, en todo lo que podamos ayudar a la gente lo vamos a hacer.

INTERLOCUTOR: En una segunda pregunta, señor presidente, hay un proyecto en Aguascalientes de energía solar. Este proyecto se hizo hace… Ya debía haber estado funcionando, pero todavía no está funcionando, pero eso sí, los contribuyentes del municipio de Aguascalientes ya lo están pagando.

Este proyecto pues está muy atrasado, se tenían que construir 100 hectáreas de paneles y sólo llevan 53 hectáreas. No se ha llevado a cabo y este proyecto le costó al municipio más de siete mil millones de pesos. Y ya de las transferencias federales que tiene el municipio, el 26 por ciento ya se las están quitando para pagar este proyecto.

¿No habrá una forma de que la Comisión Federal de Electricidad —porque es un proyecto importante y es solar y es de energía limpia y renovable— pueda concluir, que no le tenga tanto peso para los contribuyentes del municipio? que el municipio se está quedando sin recursos porque es muy alto, el 26 por ciento de las transferencias es altísimo.

Entonces, ¿no habrá alguna forma de que la Comisión Federal de Electricidad pueda ayudar para que se termine este proyecto y sea realidad, una realidad estar dando energía limpia y renovable como es la solar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a verlo con la Comisión Federal de Electricidad.

No debió autorizarse, porque no corresponde a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, todo lo que tiene que ver con la generación de la energía eléctrica, la distribución de la energía eléctrica; sin embargo, en el afán privatizador llegaron a entregar este tipo de proyectos, autorizar ese tipo de proyectos y comprometiendo el presupuesto de estados y de municipios.

Entonces, en lo que podamos ayudar lo vamos a hacer. Le voy a pedir al licenciado Bartlett, de la Comisión Federal de Electricidad, que vea sobre este proyecto y con el gobernador de Aguascalientes.

¿Es el ayuntamiento de Aguascalientes?

INTERLOCUTOR: De Aguascalientes.

Y está una empresa que se llama Next Energy, de Javier Maiz Domene, que tiene de socia a una connotada panista, Jovita Morín Flores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo vemos.

INTERLOCUTOR: Sí, porque esto… Por las dos cosas, porque se lleve a cabo el proyecto y… Yo no entiendo mucho cómo no pueden con un proyecto así y quieren que todas las casas, 35 millones de hogares de México tengan paneles solares, esa es una cosa inviable y que no está bien.

Muchas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente.

Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14.

En un primer tema, presidente, este fin de semana se reunió con productores extensionistas de varios estados; entre ellos, Jalisco, Puebla, Veracruz.

Preguntarle, señor presidente: ¿cómo evalúa el inicio de este plan para fomentar la producción, el autoconsumo y acercarse a la autosuficiencia de alimentos? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuándo México será autosuficiente en la producción de alimentos?

En este espacio, presidente, ha destacado que en este momento México es autosuficiente en la producción de diésel. ¿Cuándo lo será en la producción de maíz, con la idea de que la producción de maíz pueda mantener un control, por ejemplo, en el precio de la tortilla y controlar el precio de los alimentos?

¿Cómo evalúa este programa? ¿Cuál es la proyección, presidente, en un primer tema?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, tenemos que ir hacia la autosuficiencia, creo que esa es la enseñanza mayor, ser autosuficientes.

Y aquí también tenemos una diferencia de fondo con los neoliberales. Acuérdense cómo decían, que en un mundo globalizado no importaba fomentar el sector agropecuario o producir los alimentos en México porque se podían comprar en el extranjero. Esto empezó a imponerse desde la época de Salinas, cuando Aspe era secretario de Hacienda.

Luego, hubo un secretario de Economía —a ver si me ayudas, Rogelio— que habló sobre la política industrial.

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O: Jaime Serra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Qué dijo? A ver, ven a decirlo aquí, ven, ven a decirlo.

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O: Bueno, la frase que pintaba toda la mentalidad entonces era ‘la mejor política industrial es no política industrial’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La mejor política industrial es la no política industrial.

Entonces, lo mismo en el caso del sector agropecuario, dejaron sin apoyo al campo al mismo tiempo, que se abrieron las fronteras con el tratado y se puso a competir a los productores nacionales con los productores del extranjero en condiciones de desigualdad, porque en el extranjero hasta la fecha, en Estados Unidos, en todos lados, en Europa, el productor recibe subsidio del gobierno, hay veces que todo su costo de producción se lo da vía subsidio el gobierno.

Y aquí no sólo se dejó de apoyar al campo, sino se estigmatizó el subsidio, entonces se afectó mucho el sector agropecuario y nos convertimos en importadores, lo mismo que en la política energética, en 40 años no se hicieron refinerías, se abandonó la refinación y se destruyó la petroquímica.

Eso no podemos olvidarlo, para los que siguen aferrados a esa política fracasada que tanto daño nos causó.

Entonces, ahora con nuestro gobierno estamos cambiando y en el caso de la política energética decidimos producir en México lo que consumimos, dejar de comprar las gasolinas, dejar de comprar el diésel y producirlo, no vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas, sino procesar nuestra materia prima.

Hemos avanzado porque desde el inicio del gobierno estamos recuperando las seis refinerías que nos dejaron, que no les dio tiempo de venderlas, aunque en algunos casos vendieron plantas de esas refinerías, que vamos a recuperar, estamos en eso.

Bueno, nos dejaron refinerías con capacidad para procesar 35 por ciento de petróleo, cuando el promedio en Estados Unidos de operación de una refinería, su capacidad para procesar crudo es en promedio 80 por ciento.

Entonces, empezamos a invertir en nuevas plantas y estamos levantando las seis refinerías. Y ya hemos avanzado, hemos dejado de importar casi el 50 por ciento de las gasolinas y, como tú lo mencionas, ya con la compra de la refinería de Deer Park somos autosuficientes en diésel. Y ahora que se va a terminar Dos Bocas pues ya el año próximo dejamos de comprar gasolinas y vamos a producir aquí en México las gasolinas y el diésel.

Ese es el plan, ese es el cambio; no fácil porque, imagínense, 36 años con una política orientada a vender petróleo crudo con la excusa de que era más rentable. Pues sí, porque extraer un barril de petróleo, aún en los tiempos de corrupción, costaba 15, 18 dólares y por muy bajo que estuviese el precio en el mercado internacional se vendía en 40. Porque no se le paga renta a la naturaleza, por eso es un gran negocio, Rockefeller decía que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado; o sea el petróleo es negocio.

Entonces, se dedicaron pues a vender petróleo crudo al extremo de que en el periodo neoliberal, de producir nosotros nuestros combustibles, empezamos a comprar las gasolinas en grandes cantidades. Entonces, ahora lo que queremos es la autosuficiencia.

¿En qué nos ayuda? A ver si Juan Carlos te manda la tabla sobre la inflación de abril. Juan Pablo. Ah, pues si aquí está. ¿No la tienes? Es muy interesante esto porque también es aleccionador.

Esto es abril, inflación y en el caso de energéticos, como nosotros tenemos más autosuficiencia, más control, nuestra inflación en abril en energéticos es 0.6 y en Estados Unidos 2.1. Es más cara la gasolina en Estados Unidos que en México, incluso están por aprobar en el congreso un control de precios de gasolina en Estados Unidos, que les está afectando bastante.

Ya hay control de precio de gas en España, la semana pasada lo establecieron, porque si aquí tenemos 7.7 de inflación, en Estados Unidos 8.3, hay países en Europa con mucha más inflación.

A ver si no tenemos la tabla de inflación de Carlos Torres.

Bueno, pero esto nos ayuda.

En cambio, en alimentos… ¿No tenemos aquí en desagregado? A ver, aquí está, 3.6 nosotros y ellos 1.3.

Por eso iniciamos la campaña para impulsar la actividad productiva y por eso también con productores, distribuidores, con las tiendas de autoservicio llegamos a un acuerdo para que se garanticen precios justos en una canasta básica de 24 alimentos. Y yo estoy seguro que ellos van a cumplir, las tiendas Walmart y Soriana y Chedraui y Ley, todas van a cumplir, que nos ayuden en eso. Pero la mejor fórmula es producir.

INTERLOCUTOR: ¿Y en esta producción en qué alimentos será México autosuficiente próximamente? ¿En qué alimentos? ¿Maíz, tomate?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a seguir con maíz, vamos a seguir impulsando el maíz. En maíz blanco hay autosuficiencia, pero necesitamos maíz amarillo o maíz para aves, para cerdo.

Y tenemos también necesidad de producir trigo harinero, que es de los alimentos que más crecieron, que más han crecido en el mundo.

Porque, como todos sabemos, esto es un fenómeno mundial, esto se originó por la invasión, por la guerra de Rusia y Ucrania. Aquí tienen tache los mandatarios de las grandes potencias y los organismos internacionales, que debieron insistir más para evitar la guerra. Para eso se inventó la política para evitar la guerra.

Y faltó diálogo, faltó más trabajo de los diplomáticos, de Naciones Unidas, porque pues son pérdidas de vidas humanas, son refugiados y también desajuste en la economía mundial que estamos pagando todos, esto afecta a todo el mundo.

En los otros productos, en el resto de componentes, pues sí estamos mejor que ellos, que nuestros hermanos vecinos de Estados Unidos. Pero aquí en alimentos…

Entonces, por eso hicimos una gira, el viernes estuvimos en Nuevo León y en Jalisco, el sábado en Veracruz y en Puebla y ayer aquí también nos reunimos con agrónomos, extensionistas, técnicos, todos los que trabajan en el medio rural para echar a andar una campaña y aumentar la producción, sobre todo de autoconsumo, que ayuda mucho que se pueda sembrar maíz, que se pueda sembrar frijol.

Vamos a mantener los Precios de Garantía de maíz, de frijol, de arroz, de trigo, de leche. Ahora por los aumentos en los básicos se quedaron abajo los Precios de Garantía; por ejemplo, el Precio de Garantía del frijol es 16 pesos el kilo, cuando empezamos creo que era seis pesos, cuando empezó el gobierno, seis u ocho y ahora ya está en 16. De todas maneras, se está vendiendo, el productor lo está vendiendo a más precio.

No lo vamos a quitar porque, si lo quitamos, entonces los intermediarios, con todo respeto, conocidos mejor como ‘coyotes’, hacen su agosto. Entonces, vamos a mantener Precios de Garantía.

Y vamos a incrementar en un programa emergente la producción de fertilizantes, porque tenemos también en el mundo… Es escasez de alimentos, incremento en los precios de energéticos, aumento también en los precios del fertilizante, incremento pero hasta de 10 veces más en el flete marino.

Entonces, la enseñanza es producir lo que consumimos. Y yo hago un llamado a todos los productores, que hagamos patria. Así como enfrentamos entre todos la pandemia, que entre todos enfrentemos el problema inflacionario, que sí nos afecta mucho y afecta más a la gente humilde, a la gente pobre, porque se puede estar aumentando el salario, pero si aumenta el precio de la tortilla, pues en vez de ganar poder adquisitivo del salario, lo pierde.

Por eso yo mido el incremento del salario en función de lo que cuesta la tortilla y sí me preocupa que la tortilla esté cara, sobre todo en las tortillerías. Y también hago un llamado para que no se abuse, que sí se considere que están aumentando las materias primas, pero que no se abuse en las tortillerías en la Ciudad de México; en promedio, hasta 20 pesos el kilo, en las tiendas de autoservicio 13.90.

Pero la mejor tortilla es la del comal. Entonces, si se siembra maíz… Que esto viene de lejos, desde la época prehispánica. Primero era la producción para el autoconsumo y el excedente era lo que se pagaba de tributo para mantener al gobierno y también a artistas y a científicos y a los encargados de la cultura, del arte, de la creación, los que hicieron posible el desarrollo de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país.

Cuando llegan los españoles de una u otra forma se continúa con este sistema. Ellos al principio, desde Cortés, empiezan con la esclavitud, pero era tanta la sobreexplotación y las epidemias que hubo exterminio, se diezmó la población; entonces, tuvieron que aprobar las Leyes de Indias para que se respetara la libertad de los indígenas y al mismo tiempo que sólo se pagara un tributo.

Entonces, fue el sistema de encomienda, un encomendero tenía número determinado de comunidades y esa encomienda o esos encomenderos recibían un impuesto y era el excedente de producción, primero el indígena producía para su autoconsumo y el excedente a manos de la ciencia social, plus producto; o sea, siempre en especie era el que se entregaba como un impuesto, el maíz, el cacao.

Por eso dicen: ‘El cacao era moneda’. Pues sí, pero en un concepto distinto, porque era un producto que se intercambiaba en el sistema de trueque.

Pero durante muchísimo tiempo, no siglos, milenios, lo primero era producir para el autoconsumo y esto hasta hace poco, bueno, se mantiene en muchas comunidades porque se tiene el maíz. El que vive en La Montaña de Guerrero es jornalero y tiene su pequeña parcela, se va a trabajar al norte como jornalero seis meses y regresa y con sus caballos, con sus bueyes, con el arado para su tierra siembre su maicito. Y ya hemos dicho muchas veces que el maíz es una planta bendita que se da en todos lados: en las tierras bajas, en los cerros, en el frío, en el calor.

Y sin maíz no hay país, entonces todos a sembrar maíz y frijol, todos, todos, todos a sembrar, a la autosuficiencia. Y era una economía muy integrada porque el que tiene maíz pues puede tener para dar de comer a sus gallinas y de ahí sale el huevo, el blanquillo, los cerdos y otros animales de patio.

Entonces, tenemos que impulsar mucho la producción de autoconsumo; y también la producción para el mercado, la producción comercial. Y por eso vamos a destinar bastante tiempo y recursos a modernizar las plantas de fertilizantes que nos dejaron y a ver si echamos a andar otras, aprovechando que tenemos contratos de gas, que es materia prima para el fertilizante y el propósito es producir.

INTERLOCUTOR: Sin duda, presidente, es muy importante este mensaje que dice de hacer patria, fomentar el autoconsumo y consumir los alimentos que se producen aquí, muy importante.

Surgen muchas dudas. Nada más para cerrar este tema, presidente, como saber cuál sería la evaluación de los próximos seis meses con este plan contra la inflación, porque es un plan integral para que no suban los precios.

Y saber qué medidas se tomarán contra quienes violen los Precios de Garantía.

Pero, pasando a un segundo tema, presidente, la Cumbre de las Américas, la semana pasada el gobierno de Estados Unidos, en la Casa Blanca se decía que todavía no se enviaban las invitaciones para esta cumbre. Preguntarle, presidente: ¿ya recibió la invitación para esta Cumbre de las Américas?

También preguntarle, en días pasados líderes de América Latina, mandatarios, han externado su respaldo, están de acuerdo con su propuesta de invitar a todos los países; entre ellos Xiomara Castro, Alberto Fernández, Luis Arce, Evo Morales. Preguntarle si ha recibido algún mensaje también específicamente por esta propuesta suya de invitar a todos los países.

Y en caso de que se excluya, así lo decida quien organiza esta cumbre, que se decida excluir a alguna nación y acuda el canciller en su representación, ¿qué mensaje llevaría el canciller a esta cumbre?

Ese sería el segundo tema, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo tengo la esperanza de que se invite a todos.

Y ha habido una actitud muy responsable de parte del gobierno de Estados Unidos porque no han salido a negar la posibilidad de que participemos todos, incluso la vocera de la Casa Blanca mencionó que todavía no se habían mandado las invitaciones y es cierto, todavía no hay invitaciones.

INTERLOCUTOR: ¿No la ha recibido todavía?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. Pero no sólo es mi caso, ningún mandatario ha recibido invitación y creo que esto pues es parte de una actitud responsable de no hacer a un lado la propuesta que estamos haciendo muchos en América Latina para que no se excluya a nadie.

Y yo tengo confianza en el presidente Biden, porque es un hombre que busca la conciliación, que busca el diálogo y creo que eso es lo mejor, no la confrontación, no la discriminación, tenemos que unirnos. Y claro que tenemos diferencias, pero se puede llegar a acuerdos respetando las diferencias, respetando la idiosincrasia de cada pueblo, la soberanía de cada país, buscar lo que nos une.

Hoy va a hablar por teléfono el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con el señor Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado y el miércoles viene una comisión de los organizadores de la cumbre.

INTERLOCUTOR: ¿Visitan Palacio Nacional?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y los vamos a recibir con mucho gusto y vamos nosotros a exponer el porqué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar.

Sería algo extraordinario, es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América. De modo que esperemos y que no nos confrontemos, vamos a esperar.

Y si no se logra, que de todas maneras nos sigamos respetando, que no haya sanciones o reproches, sencillamente no hubo acuerdo, no hubo entendimiento. Pero yo no descarto de que haya esta unidad de todos, que nos reunamos en Los Ángeles, imagínese, que es, después de la Ciudad de México, la ciudad con más mexicanos.

INTERLOCUTOR: Ciudad cosmopolita, Los Ángeles.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que estemos ahí todos juntos.

Y, también, el que no quiera asistir, pues está también en su derecho ¿no?, pero que nadie sea excluido, que nadie excluya a nadie.

INTERLOCUTOR: ¿Esta visita del próximo miércoles es especial, es a propósito de esta petición de México de invitar a todos o es una visita que hace a todos los países o es especial para visitar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es para este propósito. Viene un senador, que es el coordinador o el que está ayudando en la organización y viene a hablar con nosotros.

Está también ayudando el embajador Ken Salazar y todos están aportando para buscar que se dé este encuentro con todos.

Suceda lo que suceda, de todas formas, México va a estar presente, va a estar el canciller, nuestro secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard. Pero yo no iría porque pienso que necesitamos la unidad de América y ya es tiempo de los hechos, hechos no palabras.

Cuando se trata lo del bloque en Cuba en Naciones Unidades sólo dos países votan en contra, todos a favor de que se quite el bloqueo; pero ese es como un ritual cada año y ya quedan libres de conciencia. No, no, porque es un pueblo que está sufriendo por una medida que todos debemos de calificar injusta, no sólo al momento de votar. Es como hablar de independencia, hablar de soberanía y aceptar que no se respete la independencia y la soberanía de los países, eso es una incongruencia.

Y además está muy claro en nuestra Constitución, es no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, cooperación para el desarrollo, respeto a los derechos humanos; entonces, esa es la política de México y es la que vamos a aplicar.

Muy bien.

Lo del trigo que estabas mencionando va incluido en lo del maíz, frijol, arroz, trigo.

INTERVENCIÓN: ¿Qué proyección tiene al respecto del mismo mercado en México y las condiciones que…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que tenemos fomentar el que haya más producción. Y por eso mantenemos el Precio de Garantía en el caso de trigo harinero, porque sí es de los alimentos que más han aumentado de precio en el mundo. Pero sí estamos considerándolo.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, señor. Buenos días, buenos días a todos.

Raúl Hernández, de El Barlovento, el concepto integral del comercio exterior.

Señor, usted mencionó a un personaje que junto con Salinas de Gortari hicieron destrozos en el país y dejaron muchas cosas muy mal.

El 9 de enero de 2020, mi primera intervención que tuve yo aquí, la oportunidad de hablar, mencioné sobre la corrupción en la marina mercante, esto significa también puertos y algunas otras cosas.

Ha habido avances interesantes, sí, ya vi avances definitivamente; sin embargo, hay mucho rezago.

Un avance que, por cierto, ojalá la señora secretaria me pueda corroborar, parece que hay modificaciones, adiciones de textos sobre marina mercante a los libros de texto escolares. No sé si sea cierto o fue un rumor.

En el sentido de los puertos sigo pensando… No he tenido yo la cita con el señor secretario de Marina, ojalá pudiéramos hacer que nos reciba, porque hay cosas pendientes, sobre todo en escuelas náuticas, todos los días hay problemas muy serios, señor presidente.

El día de ayer, el día de antier hubo un problema con un alumno, lo iban a correr y está a unas semanas de salir de su escuela y graduarse. Y, bueno, trató de hacer todo lo que posible para que no lo corrieran y por una cosa injustificada. Pero, bueno, es largo.

El asunto es, pendientes, nuevamente Veracruz. Esa modificación que le hizo al país y a las leyes Salinas de Gortari hizo mucho daño en el sentido de que en el momento que se hace la requisa el Veracruz no solamente fue quitarle el trabajo a los trabajadores portuarios, que hoy siguen reclamando justicia, sino fue el asunto de privatizar los servicios a la carga y a los buques, que es algo muy grave que en el país todavía no se ha podido responder y va a ser muy difícil, señor.

Porque, ¿cuántas empresas hay? Ayer conté 19 empresas prestadoras de servicios, que casi todas son extranjeras. De hecho, tratan muy mal a los trabajadores.

No hay un sindicato, casi todos los sindicatos son blancos. De hecho, hay una empresa que prohíbe tener un sindicato.

La que más o menos trata bien a los trabajadores es Icave; sin embargo, el apoderado legal del sindicato con el cual estuvieron platicando el señor secretario de Gobernación en Veracruz el 22 de abril, está hablando de que ya vencieron en esa… que ganaron el pleito con Icave y que van a recuperar el trabajo portuario, cosa que no es cierto porque además está bajo el Tratado de Libre Comercio el asunto.

Y además que son cosas que no me parece que estén bien consideradas, porque esa gente frente al señor secretario de Gobernación es gente que han cometido muchas faltas, han cometido muchas irregularidades, están acusados de despojos, sobre todo.

Esa gente que estuvo con Alejandro Pulido Cueto y el otro, el que es secretario ahora es Gilberto Tejeda, fueron gente que golpearon a los que eran auténticos de la mesa directiva del sindicato. De hecho, les siguen engañando a la gente y tratan de llevar adeptos para que logren hacer lo que quieren, o sea, que se resuelvan los problemas de los trabajadores portuarios, cosa que está bien, está bien.

Sin embargo, no escucharon, el señor secretario no escuchó a los estibadores, por ejemplo. Los trabajadores estibadores, los trabajadores portuarios estibadores no tenían nada que ver con la empresa Servicios Portuarios; sin embargo, fueron afectados y no se les ha hecho justicia y va a ser muy difícil que se les haga si están juntos con los maniobristas porque son… no son antagónicos, pero son otro nivel, tienen otras cosas también y quieren ser escuchados también, señor presidente.

El otro punto que quiero hacer hincapié es precisamente del trabajo portuario actual que se desarrolla con los trabajadores portuarios. No tienen garantías, no tienen Seguro Social, no tienen nada, viven en unas condiciones muy, muy, de verdad, muy malas. Mostré una foto a Jesús, se sorprendió mucho de un trabajador cómo tiene la mano destrozada; y el día que usted estuvo ahí en Veracruz precisamente, ese día también se accidentó otro trabajador, le cayó, le destrozó toda la mano.

No tienen los suficientes cuidados, las atenciones, la capacidad, son gente que va de la calle y los meten a trabajar por esa anomalía que tienen de trabajo.

La gente, las empresas que dan los servicios a la carga y a los buques, que son privados, son empresas extranjeras muy poderosas y no están haciendo el trabajo correcto, no están dándole el servicio y las prestaciones a los trabajadores portuarios.

Y lo más grave que yo considero, señor presidente, es que no hay una afluencia de mercancías mexicanas en los puertos, en ningún puerto del país.

Usted menciona que no se consume maíz transgénico. Le digo respetuosamente, los que eran de Conasupo de Veracruz ahora están en mano de Cargill, la empresa esta que compró Monsanto y que produce maíz transgénico.

¿Por qué digo que sí consumimos maíz?

Porque yo mismo hice un reportaje, busqué información y me fui a todas las tortillerías y a los tortilleros de los mercados y sorprendentemente utilizan el maíz transgénico de Cargill.

Entonces, ese problema que aparentemente es un asunto laboral de los trabajadores portuarios y lo que están reclamando, cómo rescatar su fuente de trabajo, no es nada más un asunto laboral, insisto, señor presidente, es un asunto de corrupción.

México en esto que usted menciona, junto con los países latinoamericanos, son prácticamente los que producen la mayor cantidad de alimentos en el mundo y, sin embargo, nuestro país no tiene, insisto y lo puedo decir con entereza y porque conozco el asunto, hay productores mexicanos de limón, de melón cantalupo y aguacate, en fin, que no tienen la facilidad para sacar sus mercancías del país, son gente que no tiene la posibilidad, lo que antes sí se podía con los trabajadores portuarios, en este caso, por ejemplo, en Veracruz.

Entonces, ahí sí yo pediría nuevamente un llamado para ver si es posible que los trabajadores portuarios, que no fueron escuchados ese día por el secretario de Gobernación, fueran escuchados.

El último punto que quiero subrayar, uno de los personajes que estaba ahí con el señor secretario era Leonel Noya, que es un transportista. ¿Qué hacía ahí? Quién sabe, lo que yo sé es que respalda mucho a Alejandro Pulido, que es un corrupto y es un… bueno, está acusado de muchas cosas. Leonel Noya es el que está transportando el balasto para el Tren Maya. Y yo pediría un poco de atención en ese sentido, señor, porque el balasto lo sacan de los tuxtlas y salieron desde Veracruz cuando tienes más cerca el puerto de Coatzacoalcos.

¿Por qué ese manejo de la carga? No sé, tendría que investigarlo, pero yo le podría decir que habría que tener un poco de atención en ese manipuleo de carga porque un proyecto como el Tren Maya puede venirse abajo con gente que no es precisamente la más honesta para manejarle esa carga.

Es todo, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, yo pienso que hay que pedirle a Adán que hable con los que…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pónganse de acuerdo y que Adán los reciba.

Y lo del balasto, se lleva de San Andrés a Veracruz porque esa es la decisión de las empresas. El balasto lo adquieren las empresas que están construyendo el tren; entonces, ellos deben de tener sus motivos, puede ser la capacidad del puerto, puede ser el volumen, es decir, que ahí en San Andrés no hay un muelle adecuado o grande.

INTERLOCUTOR: Pero está Coatzacoalcos más cerca, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: Está Coatzacoalcos más cerca para ese movimiento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ellos deben de tener una logística.

Y está raro que, según mi información, en el Tramo 2, que lo tiene Carso; el Tramo 3, que es INDI; y el Tramo 4, que es ICA, en todos los casos es por Veracruz. Pero, de todas maneras, hay que verlo.

INTERLOCUTOR: Hice un posteo de eso y sí es un poco más caro el traslado por carretera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, incluso si lo tienes entrégaselo a Jesús y nosotros se lo hacemos llegar a las empresas.

INTERLOCUTOR: Porque Leonel Noya se supone que va a manejar los cinco millones de toneladas de balastro, cosa que a mí se me hace…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tampoco, no son cinco millones.

INTERLOCUTOR: Creo que son tres.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero que lo vean ahí.

Y está muy difícil porque son varios sindicatos los que están participando, pero de todas formas que lo vean.

INTERLOCUTOR: Y lo del secretario de Marina, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También, también, que el secretario Ojeda te reciba y platique contigo.

INTERLOCUTOR: Le quiero aclararle que me han llamado para que me atiendan, pero no es el secretario Ojeda.

¿Y por qué me niego a que, a que… que no me atienda otra persona?

Porque lo mismo que estoy pidiendo desde hace dos años es lo mismo que me ha ofrecido incluso el ahora subsecretario Arellano y no se resuelve y lo de Oceanografía está por chatarrear los barcos que tienen que pagar a los trabajadores portuarios y eso está pendiente y otras cosas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, con Ojeda.

INTERLOCUTOR: Muy bien. Muchas gracias, señor presidente.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Preguntarle de esta contratación que se va a hacer de 500 médicos cubanos, ¿cuándo van a empezar a trabajar y en qué estados van a empezar a laborar?

Y sobre todo el sueldo, porque ha habido muchas críticas de algunos colegios y federaciones de médicos que están en contra de esta medida.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso también, con todo respeto, ayuda mucho a atender el pensamiento conservador. Yo ofrezco disculpas por la manera en que respondo, pero si lo hago con mucha sutileza no se entiende y tenemos que ser muy claros. Porque una de las cosas que ha caracterizado al régimen de corrupción ha sido la simulación y como que ya es tiempo de definiciones, de hablar con claridad.

¿Cómo les llamaban a las privatizaciones?

Les llamaban desincorporaciones, los eufemismos, a no llamar a las cosas por su nombre.

Entonces, el caso de estos médicos, que respeto mucho, es parte ese pensamiento conservar.

Llegó a expresarse en extremo de que estaba mal que se quitaran los exámenes de admisión —estamos hablando de asuntos polémicos— que por qué quitar los exámenes de admisión.

Dos, ¿por qué abrirle, a todos, la posibilidad de la especialización?, ¿por qué ampliar a especialistas?, ¿por qué darles becas a médicos para que se especialicen?

Y ahora, tres, ¿por qué traer médicos de Cuba?

Contestamos, porque no tenemos médicos, porque el sistema de corrupción que defendieron esos médicos que firman esos documentos dejó de invertir en la educación pública y querían privatizar la educación y por eso inventaron lo de los exámenes de admisión, no para que sólo entraran los que pasaran el examen, sino para que entraran sólo los que tenían cupo o para llenar el cupo disponible, que cada vez era más reducido.

Porque pasaban el examen todos, casi todos, nada más que hacían 125 preguntas en medicina y aceptaban a los que contestaban bien 123; a los que contestaban bien 122, que fallaban en tres, ya no entraban. Eso fue lo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal.

¿Cuál es el resultado? ¿A qué nos llevaron con esa política inhumana, antisocial, absurda?

A que no tenemos médicos, no tenemos médicos generales y mucho menos tenemos médicos especialistas. Ese es el saldo de esa política corrupta que se impuso durante 36 años.

Entonces, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos?

Garantizar el derecho a la salud.

A esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y de las grandes clínicas privadas, a esos mismos no les gusta la gratuidad en la salud porque ellos consideran que la salud es un privilegio, que pueda ser atendido el que tiene dinero para pagar un hospital, para pagar las medicinas, los estudios clínicos; y no, la salud es un derecho.

Entonces ¿cuánto van a ganar los médicos cubanos?

Lo mismo que ganan los médicos mexicanos.

Y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas, no hay pediatras.

Cuando empecé el gobierno hice un recorrido por los 80 hospitales del IMSS-Bienestar, que eran y siguen siendo de lo mejor. Me acuerdo que fui a los tres hospitales del IMSS-Bienestar de Yucatán; en ninguno de los tres había pediatra y así sigue.

Entonces, estamos contratando a todos los médicos, pero como ya sabemos que no vamos a tener para cubrir toda la red de centros de salud, de unidades médicas rurales, de hospitales, pues por eso ya estamos haciendo este convenio de traer 500 médicos.

Ya les expliqué también y yo creo que esto es bastante ilustrativo y ojalá y le pregunten a los del Teletón, a estos médicos. Los del Teletón, con sus colectas han logrado hacer centros para atender a niñas, a niños con discapacidad, para terapias. Una muy buena labor. Independientemente si nos gusta o no nos gusta de dónde vienen los recursos, es algo importantísimo, muy humano, porque hay quienes nacen con una discapacidad menor y, si tienen la posibilidad de ser atendidos, pueden salir adelante; si no tienen quien les dé una terapia, quien los atienda, esa discapacidad menor se convierte en una discapacidad grave y la mayoría de la gente no tiene recursos para eso.

Bueno, a pesar de la gran labor que hacen, se quedaron sin recursos, porque tienen las instalaciones, pero falta la operación de esos centros.

Como todo en el periodo de la corrupción, los gobernadores y en el gobierno federal —no todos, desde luego— decían: ‘Vamos a hacer un hospital’. Y sí, construir un hospital puede costar 500 mil millones, sí, pero mantener ese hospital cuesta lo mismo cada año, 500 mil millones; entonces, eso no lo contemplaban y entonces, si acaso quedaba la obra, pero sin médicos, sin enfermeras, sin medicinas, sin equipos y todo el gasto de operación.

INTERLOCUTORA: O sea, presidente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Permíteme, es que es muy interesante esto, porque es mucha irracionalidad, es mucho egoísmo, es una actitud muy retrograda de estos señores.

Llegamos a un acuerdo con el Teletón para que niños pobres puedan atenderse y es el único organismo de la llamada sociedad civil que recibe un apoyo del gobierno para que se atienda a 20 mil niñas y niños con discapacidad en los centros y eso les ayuda para que esos centros nos estén subutilizados.

Entonces, como cada año hacen un nuevo centro, de manera muy amable vienen a verme y me dicen: ‘¿Dónde quiere que hagamos el nuevo centro? Y les digo: En Tlapa, Guerrero, en La Montaña. Y me responden, pasó el tiempo, que no podían porque no hay especialistas que quieran irse a vivir y a trabajar a Tlapa. Entonces, les dije: ‘¿Y si yo les consigo los especialistas? ‘Ah, entonces, sí’.

Fue bueno el arreglo porque el centro este nuevo lo van a hacer en Sinaloa y de todas maneras vamos a hacer el centro de terapia para niñas, niños con discapacidad en Tlapa, en La Montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país.

Bueno, nada más que los especialistas van a ser de Cuba. Ahora que fui a Cuba se lo plateé al presidente Díaz-Canel, le digo: Quiero algo en especial, de los médicos que van a ir quiero especialistas para la atención al centro de terapia para niñas, niños con discapacidad.

INTERLOCUTORA: Presidente, me presento, soy Noemí Gutiérrez, de Reporte Índigo.

Nada más si nos puede detallar los estados en donde van a trabajar los médicos cubanos.

Y en este caso de Guerrero, ¿qué número de médicos van a ir ahí?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos.

INTERLOCUTORA: Y ya aprovechando que está el secretario de Hacienda, ¿cuánto se va a destinar para esta contratación?

¿Y también para la compra de las vacunas para niños que había comentado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, todavía no sabemos, todavía no sabemos cuántos, pero en general son 500. Pero ya Reporte Índigo, o sea, campaña en contra de lo de los médicos de Cuba.

¿Cómo se llama la señora del Colegio de México y del ITAM?

INTERVENCIÓN: Denise Dresser.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Denise Dresser, sí, ya hablando de que son esclavos los médicos; creo que también Jorge Ramos. Y la verdad…. Ramón Alberto igual.

INTERLOCUTORA: No trabaja en Reporte Índigo, no trabaja en Reporte Índigo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pero es una forma de pensamiento.

Siempre digo que no es uno, dos, tres, son millones los que tienen esa manera de pensar, que yo respeto mucho, pero no la comparto, no la comparto, o sea, porque la considero retrograda, inhumana, falsa, hipócrita.

INTERLOCUTORA: Presidente, nada más si nos puede precisar la fecha en que van a comenzar a trabajar los médicos cubanos en México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no tenemos la información, pero se la hacemos llegar. Es que todavía no han llegado…

INTERLOCUTORA: Y también preguntarle sobre el caso de Cuba, cuando fue a la gira a Centroamérica en El Salvador, Guatemala, Honduras y Belice se hicieron públicos todos los acuerdos que tuvo con esos países, con Sembrando Vida. Sin embargo, en el caso de Cuba no se ha dado a conocer cuál es el acuerdo en materia de salud, sobre todo en caso de las vacunas. ¿Cuándo será público?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ahora, sí, hoy te entregamos. Se informó, pero te lo entregamos hoy. Nosotros no tenemos nada que ocultar. El que nada debe, nada teme.

¿Y sabes por qué resistimos a la mafia del poder y a sus voceros?

Nuestro escudo es la honestidad, eso es lo que nos protege.

Entonces, tenemos autoridad moral y vamos a seguir defendiendo nuestro proyecto, que es la defensa de la mayoría del pueblo, de la gente humilde, de la gente pobre, de los que no existían, no contaban, porque la política era asunto de los políticos y no asunto de todos.

Entonces, qué bien que me preguntaste lo de los médicos porque tenía yo unas ganas… O sea, porque los estoy viendo.

No, cuando hablé de entregar becas porque necesitamos especialistas para que el que quisiera irse a estudiar a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a Argentina, donde quisieran, tienen una beca, pues una de estas sociedades de médicos me mandó un escrito oponiéndose.

Claro, no puedo generalizar, más cuando los médicos, las enfermeras, la mayoría arriesgó la vida en la pandemia, hicieron algo extraordinario. Ah, pero hay una élite que tiene un pensamiento retrograda.

Es como el caso, con todo respeto, de mi alma mater, de la UNAM y como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar, a reclamarles de que enfrentamos la pandemia y, en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas. Eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM, pero entiendo.

Porfirio Díaz tardó 34 años y costó, bueno, el golpe de Estado de Huerta. Tenía el control de toda la intelectualidad, el control de todos los medios de información; costó el asesinato del Apóstol de la Democracia, bueno, un millón de mexicanos que perdieron la vida, pero se transformó el país y ahora se está transformando y vamos a seguir, vamos a seguir luchando por la transformación y con la polémica, con el diálogo.

PREGUNTA: Presidente, ¿cualquier médico mexicano que quiera trabajar tendría trabajo entonces aquí?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro.

INTERVENCIÓN: Porque hay una discusión, que ellos dicen que no, que hay médicos sin trabajo aquí en el país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, porque no quieren asistir. Están las convocatorias abiertas. Nos faltan médicos.

INTERVENCIÓN: ¿Cuántas vacantes están…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vacantes deben de ser como 50 mil.

INTERVENCIÓN: ¿El problema es que no hay quien quiera acudir a ese tipo de comunidades alejadas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ese es uno.

También por la formación que recibieron. O sea, el neoliberalismo nos hizo muchísimo daño porque puso por delante lo material, el individualismo. Antes cuando menos se decía que había en el servidor público emoción social. Todo eso se acabó, no hay mística, no hay principios.

Entonces, claro que hay para contratarlos a todos, si el plan que tenemos es que no falten los médicos generales ni los especialistas. Pero no sólo que haya médicos y especialistas de lunes a viernes, sino sábado y domingo, que también se enferma la gente; y que no sea nada más un turno, dos, no, las 24 horas.

El compromiso que tenemos es hacer valer el derecho del pueblo a la salud, ese es el desafío. Y no tenemos problemas de presupuesto porque, como no hay corrupción, nos alcanza el presupuesto.

INTERLOCUTORA: ¿Y el gobierno les pagará directamente o habrá…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El gobierno les va a pagar y no solo les va a pagar el gobierno y les va a pagar bien, sino que se van a entregar todas las medicinas de manera gratuita, todos los estudios clínicos. Es salud gratuita para los que no tienen seguridad social, para toda la población.

INTERLOCUTORA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso es otro asunto, ese es un contrato. Porque, también, los que están en contra del gobierno de Cuba, lo que dicen es que se hace un contrato, se le paga al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba le hace un descuento a los médicos. Nosotros no tenemos por qué meternos en eso. Nosotros agradecemos al gobierno de Cuba y le agradecemos a los médicos de Cuba que son bienvenidos, porque vienen a ayudarnos.

INTERVENCIÓN: ¿Cuántos especialistas han formado (inaudible) señor presidente? ¿Podrían mañana los especialistas de la salud presentar un reporte?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana, mañana podríamos hablar de eso.

INTERVENCIÓN: ¿Y cómo ha funcionado este plan de becas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí y toda la información sobre esto, porque ya, como abusan, o sea, están completamente en campaña de desinformación.

No sabía yo que Ramón Alberto ya no estaba Reporte Índigo.

PREGUNTA: No, ya tiene tiempo que no está.

Presidente, aprovechando, una segunda pregunta, nada más si nos puede precisar si ya empezaron los diálogos con las empresas que tiene contrato de autoabasto y cuántas son las que se han sumado hasta el momento al diálogo y cuál es el avance de estos diálogos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Lo de…?

INTERLOCUTORA: Los contratos de autoabasto que se iban a tener en la Secretaría de Gobernación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, todavía no tenemos terminado. Ya han ido aceptando. Por ejemplo, los bancos ya aceptaron que la Comisión Federal de Electricidad los abastezca; creo que algunos centros comerciales. Cuando se tenga ya más información aquí les informamos.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo de los maestros, ¿cuándo empieza en vigor? Óscar, ¿cuándo?

ÓSCAR FLORES JIMÉNEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Retroactivo al 1º de enero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Retroactivo al 1º de enero.

Un abrazo a todas las maestras y a los maestros.

Quedan ustedes tres, mañana.

Ah, mañana vamos a hacer la reunión de seguridad y la rueda de prensa en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México. Así como las hacemos en Nuevo León o en otros estados, se va a hacer en la Ciudad de México, para tratar el tema de la seguridad en la Ciudad de México. Mañana nos vemos allá y ustedes quedan pendientes.

