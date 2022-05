El desaire de AMLO a la Cumbre de las Américas y todas las palabras de la mañanera este miércoles 11 mayo

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy buenos días.

Bueno, hoy miércoles vamos a la sección de Quién es quién en las mentiras, con Elizabeth García Vilchis.

Y también va a estar con nosotros Rosa Icela Rodríguez, porque eso acordamos el día de ayer, en el caso de los niños, aun cuando se va a optar por entregar personalmente la información a la compañera que lo solicitó, por lo que implica esto.

Y también se pidió la presencia de Adán Augusto por algunas denuncias de falta de probidad en uno de los tribunales, creo que en el tribunal administrativo. Entonces, él va a explicar sobre eso.

Y vamos a aprovechar que está aquí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se informe sobre los acuerdos a los que se ha llegado con las líneas aéreas. Esto va a ayudar mucho a que se tenga información.

Y luego ya abrimos para preguntas y respuestas.

Entonces, adelante.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Buenos días, señor presidente. Con su permiso.

Compañeros, compañeros, hoy traemos dos notas que nos parecen de suma importancia.

La primera, con tal de hablar mal del presidente lo culpan hasta del cambio climático y la deforestación de la selva. Cual pepenadores de noticias falsas, políticos y figuras de la oposición viralizan hasta noticias viejas para cuestionar la construcción del Tren Maya.

Entre el 2 y el 6 de mayo circuló en redes sociales un video en el que un ciudadano denuncia la tala clandestina en Comitán, Chiapas y la oposición se dio vuelo. Se trata de un video de mayo de 2019, que fue consignado por medios con MVS Noticias y el Quinto Poder; sin embargo, la oposición lo utilizó para asegurar que se trataba de un video actual y que era consecuencia del Tren Maya. No sorprende que mientan los opositores al tren, antes difundieron fotografías de árboles talados en una selva del Amazonas como si fueran de la península de Yucatán, resultado del Tren Maya. De manera torpe, pero perversa, falsifican la realidad para atacar al gobierno.

Siguiente, por favor. Y a propósito que se va a informar sobre el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’, no faltaron las noticias falsas. Es falso que haya un decreto para obligar a las aerolíneas a volar desde el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró el 19 de mayo que no existe un decreto para obligar a las aerolíneas a incrementar sus vuelos al Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’, los medios de comunicación se han dedicado a decir lo contrario, que se obliga a las aerolíneas a migrar al AIFA, lo cual no es verdad.

Lo cierto es que hay un acuerdo entre aerolíneas y el gobierno mexicano en el que Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús ofrecieron agregar vuelos al AIFA. Aeroméxico informó que para octubre de este año tendrá 30 vuelos diarios en el AIFA. Sin embargo, esto ha servido para lanzar su nueva campaña para descalificar al gobierno del presidente López Obrador.

Que Denise Dresser se inventa un decreto que reduce los vuelos y los manda a viajar desde el AIFA, eso es falso.

¿Qué dice Denise Dresser?

‘Cuando escribí que el gobierno obligaría a las aerolíneas a usar el mamut mexicano del AIFA, López Obrador me atacó en la mañanera. Nueve meses después, el gobierno decreta recorte de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México precisamente para forzar eso que el presidente negó que ocurriría.’

Se equivocó dos meses, pues no hay tal decreto.

También dijo… Bueno, lo cierto… Ah, bueno, también tenemos aquí el tuit, que si el AIFA es un capricho como dice Jesús Ortega, que ahora es experto en aeronáutica.

Y también tenemos a Héctor de Mauleón que dice: ‘Pero había que darle gusto al autócrata. Controladores advierten alza del 300 por ciento en incidentes aéreos por rediseño’.

Bueno, todo eso es falso. Lo cierto es que no se obliga a ninguna empresa a viajar desde el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’. A partir del diálogo emprendido desde el Gobierno de México, las líneas aéreas del país acordaron aumentar voluntariamente sus frecuencias de vuelo desde y hacia el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’.

Por último, les queremos compartir el tuit del caricaturista Antonio Rodríguez, que lo dice todo, llama a la oposición ‘controladores del odio’.

Es cuanto, señor presidente.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: Buenos días a todos.

Primero, en referencia a la pregunta, al cuestionamiento que se hizo el día de ayer respecto de 11 denuncias presentadas en contra de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respetuosos de la autonomía de esa estancia jurisdiccional, pudimos corroborar el día de ayer que no son el número que se señaló de denuncias presentadas en contra de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, fueron cuatro denuncias.

Ninguna de ellas fue presentada, como dolosamente se señaló, por el presidente actual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; fueron presentadas durante el año del 2021, dos de ellas el 26 de julio del 2021, dos con fecha anterior, por querellas presentadas por el anterior procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.

Las cuatro líneas, carpetas de investigación, se encuentran en trámite por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Dos de los magistrados denunciados ya terminaron con su encargo y hay dos de ellos que todavía ejercen sus cargos.

Pero aclaro que en ninguno de los casos fueron denuncias presentadas por el actual presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que termina su periodo de encargo el día 31 de diciembre de este año, así que seguramente es en el seno de la disputa o de la posible elección del nuevo o la nueva presidenta del tribunal, que se celebrará el día 1º del año próximo.

Por otra parte, informar, como ya se ha venido señalando, que hubo un acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, las aerolíneas que operan tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como en el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’. Se acordó, entre otras cosas, que los vuelos de carga doméstica y de chárter van a migrar sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’.

Que en un periodo de tres meses se va a regularizar también el que vuele al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ y se traslade todas las operaciones de lo que es la carga internacional, porque en este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana, de bodega y de distribución; esto es que antes de termine el año todos los vuelos de carga internacional doméstica y chárter ya estarán operando en el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’.

Las aerolíneas ofrecieron y lo darán ya a detalle en las próximas semanas, que van a aumentar el número de operaciones hacia y desde el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. Si mal no recuerdo, el 15 de agosto, Aeroméxico a partir del 15 de agosto aumentará 10 frecuencias más y a partir del 15 de septiembre 20 frecuencias más. y así también las otras dos aerolíneas.

Acordamos también que dejarán de volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos, ya sea por arrendamiento, por concepto de tarifa de uso de aeropuerto y otros adeudos.

Igualmente, se convino con las autoridades y con las empresas que ya no se permitirán a partir del día de ayer ningún vuelo no programado o no permitido, sino que se van a respetar única y exclusivamente las frecuencias, los slots, tal y como están convenidas hasta el verano del 2022. Ya no habrá digamos ni aterrizajes ni despegues de lo que se conoce como vuelos no permitidos o vuelos no programados.

Prácticamente ese el acuerdo al que se llegó.

Se reconoció que era la falsa la nota que andaba circulando de un supuesto decreto para limitar el número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese decreto nunca existió y lo que sí hubo, pues fue un acuerdo, un entendimiento entre autoridades y las empresas que operan el aeropuerto.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Buenos días a todas y a todos.

Por instrucción del señor presidente presento a ustedes, a la pregunta de ayer de la compañera reportera, un breve resumen de a dónde van las investigaciones del lamentable caso de un abuso que se dio en un albergue de una asociación civil.

En febrero de 2021 se dio a conocer que dos menores de edad fueron víctimas de abuso sexual en un refugio de la asociación civil Comisión Unidos Contra la Trata.

Los agresores también se trataban de dos menores de 15 y 16 años de edad. Durante las primeras investigaciones uno de los menores informó que su hermano también había sido víctima de una violación.

En la investigación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro del expediente de queja CNDH/5/2021/2095 se documentó que había tres carpetas de investigación:

Por la conducta del policía la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

La 2 es por omisiones que pudo haber incurrido el personal de la Comisión Unidos Contra la Trata y está radicado en la fiscalía central de género.

También hay una iniciada de oficio, otra investigación en virtud de que una de las víctimas manifestó el delito también y que estaba el anterior en la etapa de juicio.

Estas tres carpetas que menciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos se suman a dos más que se habían iniciado cuando se denunciaron los hechos.

También se documenta que una de las víctimas fue puesta a disposición de la Procuraduría para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y otras dos fueron ubicadas en un albergue de la fiscalía en Toluca.

También decir que, derivado de esta queja de la comisión que motivaron estas recomendaciones, emitió 28 recomendaciones el pasado 31 de marzo.

¿En qué va?

En recomendaciones, ocho que corresponden a la Procuraduría Federal de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes, que actualmente están atendiendo una por una. También hay una recomendación al gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, al gobierno del Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En relación con los avances de la recomendación, de la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes, el gobierno del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encuentran, como bien dice la queja, en vías de cumplimiento de pruebas. Por el estado de Coahuila, no ha hecho pronunciamientos al respecto.

En relación con los avances judiciales, finalmente, diríamos y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de la victimización de los niños que están relacionados en este caso, entonces en el caso uno, ya en los avances judiciales, el 26 de abril de 2021 el Tribunal del Enjuiciamiento Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dictó sentencia condenatoria a los adolescentes Miguel Adrián y Enrique Javier por el delito de violación equiparada cometida en agravio de otro menor, en el que se contempló el pago de reparación de daño también. En enero de este año se llevó a cabo una sesión individual del proceso restaurativo.

En el caso dos, el 18 de septiembre de 2020 se logró obtener orden de aprehensión en contra del adolescente Enrique Javier por el delito de violación en agravio de otro menor, el cual se cumplimentó; pero el 24 de septiembre de dictó auto de no vinculación a proceso, por lo que en octubre de este mismo año se interpusieron recursos de apelación. Actualmente, se está en etapa de investigación.

En el caso tres, el 10 de julio de 2021 se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los dos adolescentes en el agravio en contra de otro menor, imponiéndoles como medida cautelar el resguardo domiciliario a cargo del DIF estatal en Villa Juvenil.

Y decir, finalmente, que se continúa el juicio en etapa de desahogo de pruebas por parte de la Fiscalía del Estado de México.

Yo, de todas maneras, señor presidente, de acuerdo a su instrucción, quiero entregarle a la reportera que preguntó los detalles, que no se pueden decir hasta dónde nos ha permitido precisamente la, la… no se puede decir la totalidad, pero lo que sí se puede decir públicamente, que se resume en lo de hoy.

Adelante. Presidente, está preguntando. ¿O empezamos después?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues de una vez empezamos.

PREGUNTA: Gracias. Buenos días.

Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Preguntarle sobre este tema porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta recomendación 72/2022, apunta que el Estado mexicano tiene una responsabilidad respecto del cuidado de los niños por este principio de interés superior de la infancia.

Entonces, preguntarle sobre el Gobierno de México, qué va a pasar, porque de estas cinco carpetas de investigación una de ellas estaba destinada a investigar el tema de las responsabilidades de Rosi Orozco y los cuidadores de los niños.

En ese sentido pues saber cómo va esa carpeta de investigación, sobre todo entendiendo que ni los refugios estaban autorizados por la autoridad al respecto, que el DIF Nacional también envió niños a estos refugios para que se les cuidara.

Estos niños, hay que decirlo, eran de por sí víctimas de trata de personas, en algunos casos eran víctimas de trata sexual y en ese sentido necesitaban y además ahí se dice específicamente en la recomendación de la CNDH, necesitaban un cuidado especial en el cual se les brindara atención sicológica y no estuvieran, digamos, con toda la población infantil.

Otros niños son víctimas de trata laboral, por ejemplo y convivían en espacios que ni siquiera habían sido edificados para estas funciones, eran departamentos y eran casas habitacionales que les habían donado, en este caso, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Entonces, preguntarle qué va a pasar con las responsabilidades de Rosi Orozco, quien ya se encuentra en Estados Unidos y de la Comisión Unidos contra la Trata, cuál va a hacer la responsabilidad de esta organización, de esta asociación civil, entendiendo que el Estado mexicano tiene una responsabilidad con estos niños que de por sí eran víctimas y que incluso los dos niños que han sido ya juzgados en uno de los dos casos pues son víctimas también, consideradas como víctimas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Yo decirle, primero, que tenga la certeza que las carpetas de investigación que están radicadas en el Estado de México y también en la Ciudad de México aún están abiertas. Todavía faltan varios pasos en el proceso de judicialización y que aún la fiscalía y los jueces tienen varios procesos abiertos. Entonces, todavía no está dicha la última palabra, nosotros estamos esperando esa parte digamos del propio proceso judicial.

Pero también hay un grupo de trabajo que está atendiendo precisamente la problemática que existe, es real, a la que usted se refiere, sobre algunos albergues, digamos, particulares y en especial los que tienen los temas de trata, no solamente de trata, no solamente de niños, sino también de mujeres y ahí hay una investigación abierta de este grupo de trabajo que encabezan los servidores públicos de varias dependencias, entre ellos Gobernación, también está el DIF y la Secretaría de Seguridad Pública, por mencionar algunos, en donde estamos tomando decisiones respecto de ese caso.

Aún sigue abierto porque no ha terminado el proceso judicial, pero el DIF efectivamente en la carpeta que le estoy entregando hay algunas actuaciones que están realizando. Sí es de atención especial, primordial a lo que usted alude, con mucho gusto. No están cerrados, la carpeta en concreto y siguen las investigaciones.

INTERLOCUTORA: Y preguntar también, porque en esta recomendación de la CNDH se identifica a 16 funcionarios de los gobiernos federal, estatales, en el caso de Coahuila y del Estado de México que habrían posibilitado la impunidad en el caso de las dos personas, perdón, de las tres personas ligadas a los refugios, entre los cuales suponemos que está Rosi Orozco.

En ese sentido, hay dos funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes que participaron en estas componendas para generar esta impunidad.

Se dice específicamente en el caso de uno de los funcionarios que éste recomendó dejar a los niños violados. Son tres niños de entre siete, nueve y 11 años, esa es la edad que tenían al momento de ser agredidos sexualmente por sus propios compañeros, porque los dejaban abandonados durante las noches y los fines de semana. Todo eso está documentado en la revista Contralínea.

Y, en ese sentido, preguntar qué va a pasar con estos funcionarios, porque ese funcionario de la Procuraduría Federal, es decir, del gobierno federal, recomendó que se quedaran ahí los niños sin advertir que estos agresores sexuales también estaban ahí y que tenían estas condiciones. ¿Qué va a pasar en ese caso?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Hay una revisión de responsabilidades precisas, no solamente de los relacionados con la propia comisión de trata, sino también con los servidores públicos y no hay impunidad en este caso.

De cualquier forma, de cada una de las decisiones hay, digamos, documentos en donde se está revisando cuál fue la actuación de cada servidor público.

INTERLOCUTORA: Y también en el caso de que este asunto esté en el Estado de México, pues recordar que era la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde deberían de estar radicados, porque el refugio se encontraba en la alcaldía Cuajimalpa, no en el Estado de México. Entonces, nunca se debieron de haber abierto las carpetas en el Estado de México, ninguna de las cinco.

Ahí nada más también recordar el vínculo que tiene Rosi Orozco con el actual gobernador del Estado de México.

Y si ustedes están en comunicación con la Ciudad de México para que se radiquen aquí las investigaciones y sean de forma independiente y no donde tiene amigos esta señora.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Hay verdaderamente una intervención ya de la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, estamos cerrando la pinza, porque también ya hay un proceso que está en manos del juez. Entonces ya hay intervención de la Ciudad de México.

INTERLOCUTORA: Y, en ese sentido, también conocer que… O sea, ¿qué se está haciendo específicamente con esta intervención de la Ciudad de México? ¿Se van a abrir investigaciones o qué es lo que están haciendo?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Están, digamos, relacionando el caso para posibles, digamos, otras carpetas que estuvieran abiertas con ese caso de Cuajimalpa.

INTERLOCUTORA: ¿Y qué va a pasar con los refugios de Rosi Orozco? Porque siguen recibiendo niños, les siguen mandando los DIF estatales niños con estas condiciones.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Es la comisión encargada del tema de trata y el DIF quienes tienen tomar la decisión para saber qué va a pasar, si hay una problemática en otros refugios.

INTERLOCUTORA: Es sistemática, lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice que ninguno de los refugios tiene las condiciones necesarias, ni el personal, ni siquiera estaba capacitado.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Por eso, está en una revisión exactamente para saber la actuación también y los permisos correspondientes y a dónde se trasladarían, si es el caso, de algunos de estos refugios.

INTERLOCUTORA: Muy bien, muchas gracias.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Muchas gracias.

INTERLOCUTORA: Y, también, si pudiera preguntarle al secretario de Gobernación del otro asunto, del tribunal. Respecto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bueno, comentar que son denuncias que se hicieron ante la Procuraduría Fiscal en el periodo del exprocurador fiscal que acaba de terminar; y de estas, solamente cuatro se volvieron querellas, eso es una realidad.

Y también es una realidad que existe este cambio, esta siguiente elección que va a haber de magistrado presidente.

Nada más preguntarle si tuvo la oportunidad de hablar con los 11 magistrados que están involucrados en estas denuncias que se hicieron en su momento en la Procuraduría Fiscal.

Y sobre todo si ha tenido oportunidad de revisar el tema de las acusaciones en contra de todos los magistrados por temas de corrupción, donde habla incluso de amaños de juicios, recordando que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa lleva a cabo estas querellas por parte de grandes contribuyentes, por ejemplo, donde se quejan de que les están cobrando de más, que son grupos de interés muy específicos, trasnacionales incluso, que llevan sus asuntos a este tribunal y que acaban resolviéndose a veces en contra del propio Estado mexicano y esas son las denuncias que existen de corrupción al interior de este tribunal.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Bueno, primero, le preciso, no son 11 las denuncias, son cuatro las denuncias que han sido presentadas.

INTERLOCUTORA: Las que se convirtieron en querellas sí son cuatro, pero son 11 los magistrados.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Bueno, ni usted, ni yo, ni nadie podría saber si hay alguna querella o alguna denuncia que fue desestimada, porque eso sería violar la secrecía de la investigación del ministerio público, en este caso del ministro público encargado del área de fiscalización.

La realidad es que son cuatro querellas o denuncias. No es por actos de corrupción en ninguna de ellas. Desde luego, yo no puedo ni mencionar los nombres de los magistrados que fueron denunciados, ni de qué se les acusa, ni mucho menos darle a conocer públicamente una información de la que nosotros formalmente no somos parte.

Pero, de esas cuatro denuncias, dos magistrados dejaron de serlo ya. Ninguna de las cuatro denuncias es por actos de corrupción o por amaños, como usted señala.

Y no tenemos conocimiento de que haya sido presentada alguna otra denuncia, consultamos incluso en la Fiscalía Anticorrupción y es negativa la información.

No platiqué, desde luego, con ninguno de los magistrados porque no corresponde a nosotros esa tarea.

Yo sí creo que esto forma parte del proceso que se está viviendo rumbo a la renovación de la presidencia de ese tribunal.

Y precisar nada más del otro tema que comentaba, hay una unidad en la Secretaría de Gobernación que se llama Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia. Se está interviniendo en coordinación ya con los sistemas DIF estatales y con la Secretaría de Seguridad Pública y podría yo ahí sí informarle con toda precisión que en lo que va de este año no ha sido enviado ningún niño a los albergues que señala, que se está atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se está trabajando coordinadamente con las fiscalías estatales, tanto del Estado de México, como la de la Ciudad de México.

No podemos decirle cuál es el estado procesal que guardan los asuntos porque estamos obligados a guardar la secrecía, pero la secretaria de Seguridad Pública puntualmente acaba de informar que están trabajando las dos fiscalías en la investigación.

Y tampoco violaríamos el debido proceso si nosotros les informamos o damos a conocer un trabajo o una investigación que corresponde a las autoridades judiciales, específicamente en el asunto que usted señala en Coahuila.

INTERLOCUTORA: Con respecto a lo del tribunal y entiendo que es autónomo y que ustedes no pueden intervenir, pero ¿no les preocupa que entre los propios magistrados estén estas acusaciones de que se están amañando los juicios, cuando son casos que pueden afectar las finanzas de la hacienda pública? Porque finalmente son estos temas multimillonarios de transnacionales que llegan ahí y que muy probablemente se fallan por estos acuerdos en lo oscurito.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Bueno, le repito que las cuatro denuncias o querellas que le he mencionado, en ninguna de ellas se refiere a lo que usted señala, es por otro tipo de asuntos, por asuntos fiscales. En ninguno de ellos se involucran amaños, como usted lo señala.

Si hubiese, si algún ciudadano o algún funcionario, o usted misma, si tiene conocimiento de posibles irregularidades, pues yo le invito a que presente las denuncias. Por lo demás, pues es evidente que se trata de un asunto político encaminada a la sucesión en la presidencia del tribunal, de la cual nosotros somos respetuosos de ese proceso.

INTERLOCUTORA: Gracias. Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es muy importante, es muy importante lo que das a conocer, porque esto ayuda mucho. La regla de oro de la democracia es la transparencia. Y nosotros queremos acabar con injusticias y desde luego con la corrupción, desterrar la corrupción.

Y también que quede de manifiesto que no hay impunidad y que ayuda mucho el que se hagan las denuncias para que los servidores públicos, todos, no olvidemos cuál es nuestra responsabilidad, cómo debemos de actuar, como decía el presidente Juárez, con un recto proceder en todo. Nada de que hay influencias y va a haber impunidad.

Y lo mismo en el caso de la corrupción. Si un juez se vende o se alquila y afecta a cualquier ciudadano y afecta la hacienda pública, tiene que ser denunciado. Cero corrupción, cero impunidad.

Porque antes, la práctica era que en los despachos famosos se resolvía todo, porque tenían buena relación con jueces, con magistrados; incluso, ministros. Habían ramas del Poder Judicial que se entregaban como moneda de cambio a opositores que hacían y deshacían, se metían hasta en lo agrario.

Cómo es que los conservadores ahora dominan la reforma agraria. No era nada más para que ya se cancelara el reparto agrario o para que se aplicara la reforma de Salinas al 27 constitucional y se pusieran al mercado las tierras ejidales, como se hizo, que ahora hay ejidatarios que tienen hasta 100 mil hectáreas; no era eso nada más, sino que las tierras ejidales, las tierras comunales eran ansiadas, deseadas, ambicionadas porque ahí estaban las playas y para llevar a cabo todos los trámites se requería tener el control de esas dependencias y la gente más conservadora, reaccionaria, terminó en estos tribunales.

Acuérdense —lo que pasa es que como de esto ya no se habla— acuérdense que cuando Zedillo, le entregó la procuraduría al PAN. Esto, por los jóvenes.

¿Cuándo fue eso? ¿Cuántos años lleva eso?

Zedillo fue en el 94, 28 años, no habían nacido todavía la mayoría de los jóvenes de 18 a 28, no habían nacido. Pero hacían sus enjuagues, de eso ya no se habla. Entonces, para llegar a arreglos…

¿Qué había pasado antes? ¿Qué había pasado?

Hubo un debate en una elección presidencial: el ingeniero Cárdenas, Diego Fernández de Cevallos y Zedillo y se le fue Diego al ingeniero con todo, con todo, mostraba papeles con falsedades de que se había quedado la familia Cárdenas con terrenos en Michoacán. Y salió triunfante del debate: ‘Diego, Diego, Diego’. Se fue para arriba en las encuestas. Todo esto para no olvidar. Y de repente desaparece Diego. ¿Qué se hizo Diego? Estaba arriba de Zedillo. Se desapareció más de un mes; imagínese, un candidato a la Presidencia.

Y ya viene la elección y gana Zedillo y entre sus enjuagues le entregan la procuraduría al PAN, Lozano Gracia. Y ahí estaba Diego en la procuraduría, no con cargo, sino como consejero, asesor, arreglando todo.

Pues esto se siguió aplicando como estrategia y se repartían los tribunales y el Poder Judicial casi completo. No generalizo, hay gente recta, pero se echó a perder por completo el Poder Judicial, porque fue parte de las concertacesiones, de los acuerdos.

Entonces, no dudo que todavía existan, permanezcan estas personas en el Poder Judicial, en los tribunales y hay que ir denunciando para seguir limpiando y nunca más estas componendas, estos arreglos.

Es como si, ahora que presentamos la iniciativa para la reforma constitucional en materia eléctrica, hubiésemos negociado a cambio de dinero, porque así se hacía, hay constancia, compraban los votos o les cedían gubernaturas.

Cuando el fraude del 88, después viene el arreglo y creo que al año siguiente vienen elecciones estatales en Baja California y en Michoacán. Todo esto para los jóvenes. Y en Baja California no quiere decir que no ganó el PAN, sí ganó, pero no le metieron el acelerador del fraude, que es lo que hace la diferencia o lo que hacía la diferencia, dejaron libre y gana Ruffo, Ernesto Ruffo, gana, el primer gobernador.

Creo que el mismo día es la elección en Michoacán y, como era la izquierda, la fuerza progresista, ahí le metieron todo el acelerador del fraude, compra de votos al por mayor; hay hasta imágenes de cómo detienen a personas con portafolios. Me acuerdo de uno en una camioneta, que llevaba un portafolio de dinero y que se sentó en el portafolio, el día de la elección y la gente deteniendo la camioneta y de repente arranca la camioneta con un grave riesgo de atropellar a la gente y se escapa.

Y pues no sólo el fraude; represión, muchos muertos en Michoacán y en Guerrero y en otros estados, en Morelos.

Entonces, mediante el acuerdo de avanzada. Por eso se empezó a decir que existía un contubernio, que ya ahora es público y notorio, pero en aquel entonces todo eso se hacía en lo oscurito y todavía había la duda, porque no se descaraban tanto.

Acabo de ver hace unos días, creo que fue antier, ayer, a ver si lo consiguen, un mitin. Van a decir que eso no nos corresponde a nosotros, pero esto es la enseñanza, orientación, concientización, para comprender por qué tanto coraje de los opositores.

Es un acto de una candidata, creo que del PRI o del PAN, al final creo que se define del PRD, de todo este mecanismo de lo más extraño, toda esta mescolanza en que se convirtió la oposición; o sea, cómo el PRI se une al PAN, cómo el PRD se une al PAN y al PRI. Bueno, ¿y los principios?, ¿y el programa?

Ya hemos visto aquí cómo es la historia de la formación de los partidos políticos en México, cómo se funda el Partido Comunista en 1919.

El PNR, que es el actual PRI después de varias transformaciones, se fundó en 1929, Partido Nacional Revolucionario; y luego en el 38 pasa a Partido de la Revolución Mexicana, en el sexenio del general Lázaro Cárdenas.

Y al año siguiente, en el 39, para oponerse a la expropiación petrolera y a la política popular y patriótica del general Cárdenas, surge el PAN en 1939.

Y luego cómo el PRI, sí, surge porque el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en 1946 en PRI, Partido Revolucionario Institucional.

Y cómo luego hay la alianza con Salinas en el 88, esto que me estoy refiriendo y se unen, pero no tan abiertamente, sino todavía fingían y engañaban que eran distintos.

Surge en 1989 el PRD.

Y ahora todos juntos, con historias distintas. Con todo respeto, las posturas de Manuel Gómez Morin como opositor, fundador del PAN, pues no tenían que ver con el PRI, como tampoco tenía que ver con el PAN el general Lázaro Cárdenas, ni Adolfo López Mateos ni quienes fundamos el PRD.

¿No tienes ya eso? A ver, ponlo. Fíjense en esas cosas, fíjense en eso. Ponle volumen.

(INICIA VIDEO)

VOZ DE MUJER: Vamos en coalición, pero, miren, es un orgullo compartir esta coalición con el PAN, pero sobre todo para mí es un orgullo pertenecer al PRD, es un orgullo representar a mi partido, el Revolucionario Institucional.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno y luego el aeropuerto, tú y luego tú, ahorita vamos. Tú, tú y tú.

PREGUNTA: Señor presidente, buen día.

Carlos Guzmán, de AvaNoticias, de Veracruz.

Por principio, aprovechando que está aquí el secretario de Gobernación, antier hubo una reunión muy importante, se definió lo que dice el señor presidente en cuanto al tema de mudanza de operaciones al AIFA.

Preguntarle algunas dudas: si en esa reunión estuvieron controladores aéreos. Yo en algún momento cubrí fuente aeroportuaria, cuando estaban los sindicatos INRA y UNRA, que eran famosísimos porque había disputas entre el gremio periodístico por ganar las notas, pasábamos a las pistas del aeropuerto de la Ciudad de México prácticamente a boca de avión. Preguntarle si estuvieron presentes controladores, secretario de Gobernación.

Y también para el señor presidente, ver si usted estima conveniente que venga aquí el director del AIFA, el general Pastor. Es una persona que conoce muy bien el tema aeroportuario; lo digo porque yo lo conozco desde hace muchos años. Él estuvo a cargo del hangar presidencial, él le puede incluso decir cómo está el tema allá arriba en la cuestión del espacio aéreo mexicano, la coordinación que debe de haber entre los tres aeropuertos. Es una persona, el general, totalmente experta, incluso le puede organizar una gira de Biden, si gusta, porque tiene mucho conocimiento del tema aeroportuario.

Que le comente a la gente con santos y señas, como se dice en el argot popular, de cómo está el tema, hay riesgo, no hay riesgo, por qué no hay riesgo, incluso vox pópuli.

Por ahí dicen que a los controladores de dos líneas europeas les pagan el triple por venir al aeropuerto de la Ciudad de México a trabajar, a traer vuelos, porque es el tercer aeropuerto con más riesgo en la cuestión del mundo, el primero es uno de Italia, el segundo es uno de Bogotá y el tercero es Ciudad de México.

Es preguntarle esos temas, si es que estuvieron controladores aéreos. Dicen que faltan más de 300 controladores en el aeropuerto. Preguntarle si es que se contempla, en dado caso de que no se resuelva el tema aéreo, tener controladores de la Fuerza Aérea Mexicana.

Y en esencia es eso, señor presidente, pedirle que venga un experto como lo es el general director del AIFA.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, van a haber consultas y se va a atender esto de los controladores, pero es indudable de que se politizó. Y es tratarlo con mucha elegancia porque la política, siempre lo he dicho, es un noble oficio. Fue una acción politiquera, desde el expresidente Fox, hablando del accidente posible en el aeropuerto de la Ciudad de México, mencionando que se trataba del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’.

INTERLOCUTOR: Que era el culpable.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. ¿Qué tiene que ver un aeropuerto con el otro, el posible, supuesto accidente, que incluso han aclarado los de la línea que no hubo ningún riesgo?

Pero no nos vamos a meter a eso, porque Ciro Gómez Leyva o Sarmiento van a decir que sí y ¿para qué me meto a la polémica sobre lo mismo? Porque ellos están enojados y no son honestos, intelectualmente hablando, entonces no van a ser capaces de decir ‘nos equivocamos’, o de hacer una investigación a fondo, no, no, es la caricatura.

¿Por qué no la pones? Uno de los mejores libros, repito, de Paco Ignacio Taibo —tiene muy buenos libros, es uno de los mejores escritores de nuestro tiempo— sobre Madero, le puso Tiempos de zopilotes y es esto.

Dirían en mi pueblo, porque allá no se les llama zopilote, que viene del náhuatl lo de zopilote; allá se le llama ‘chombo’, porque viene del maya, tiempos de chombos. Pero es esto.

De todas formas, se va a buscar que las cosas funcionen bien, se arreglen, es nuestro propósito. Y si tú mencionas que hay una persona…

INTERLOCUTOR: Sí, el general Pastor, es una persona que conoce muy bien del tema.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que conoce. Ya está tomando nota Adán y puede pedírsele que ayude, como toda la gente que quiera ayudar de buena fe, que quiera contribuir.

Este es un movimiento de todo un pueblo, de todo un pueblo, incluso hasta de los más beneficiados con la política neoliberal, que están ayudando, que han cambiado de actitud; pero hay otros que no, quieren seguir manteniendo sus privilegios, quieren seguir manteniendo el privilegio de mandar y de hacer y deshacer y de sentirse los dueños del gobierno y que no se tome en cuenta al pueblo, no tienen ninguna dimensión social; pero sí hay muchos que cooperan, que ayudan. Entonces, adelante; todo el que tenga algo que aportar es bienvenido.

Y nosotros lo que vamos a estar siempre procurando es que haya seguridad en este caso para la gente y que las cosas funcionen bien, sin ningún problema.

Fíjense, el querer desacreditar lo que debería de ser un orgullo para todos: el que se hizo un aeropuerto en dos años y medio, que costó la mitad de lo que tenían programado y eso pagando 100 mil millones de pesos a las empresas, a las que no se les quedó a deber un centavo, nos ahorramos 125 mil millones de pesos.

Deberían de estar contentísimos, todos, pues de ese ahorro estamos financiando la mitad del Tren Maya, sin deuda, hecho por mexicanos. Hay países que presumen de manera legítima porque hacen grandes obras en muy poco tiempo, mandan hacer campaña de publicidad de esas obras, que hacen hospitales en un mes, en dos meses, en tres meses.

Esta es una de las obras más importantes que se ha construido en el mundo en los últimos tiempos. Ah, pero la zopilotada se ha encargado —o quieren menospreciar— lo hecho por los mexicanos, por todos, porque es una actitud muy mezquina.

Entonces, lo que dices, todos y desde luego que hay muy buenos profesionales.

INTERLOCUTOR: Y aparte de director del AIFA, o sea, es una persona que está dentro de su administración, es una persona que sabe del tema.

Y también preguntarle si se descarta totalmente de que se les vaya a sustituir a los controladores aéreos por gente del Ejército, como se ha manejado en algunos…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, porque también eso es muy común, el mentir con rumores para confundir.

Por eso, aunque no les gusta la sección de Quién es quién en las mentiras, pues en una de esas va a ser cada dos días a la semana, un poco: tengan, para que aprendan, porque si le siguen pues vamos también a seguir informando.

En la escuela me enseñaron, mi maestro González Llaca, que nos daba propaganda y opinión pública, en el primer semestre en la Facultad de Ciencias Políticas, me enseñó cómo funcionaba el rumor y el contrarrumor y además ya lo hemos padecido, no es sólo teoría.

INTERLOCUTOR: Sí, también en la carrera, en la UAM Xochimilco también nos lo enseñaron.

Pero, cambiando de tema, pedirle su opinión en dos temas. El día de hoy la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presenta el tercer informe de causa-raíz de la empresa DNV, muy controvertido porque se filtró, lo filtraron, qué sé yo. Preguntarle su opinión con respecto a ese tema.

Y aprovechando que está por aquí la secretaria de Seguridad, ella fue colaboradora de la jefa de Gobierno. Usted habla del tema de la sucesión presidencial, de los candidatos, las corcholatas, de todo ese asunto. Lo del tema capitalino, preguntarle qué opina, que está por aquí la secretaria, si la puede ver o qué opinaría que estuviera como jefa de Gobierno en 2024.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues eso no corresponde, no, aunque ella es libre de expresar.

Pero lo que sí puedo decir es que la jefa de Gobierno tiene todo nuestro apoyo. Es una mujer íntegra, recta, honesta y que también está haciendo sometida a fuertes presiones. Pero es la temporada, es lo que tendrá que venir y pues natural que esto suceda.

Ya hemos hablado de que no debe de haber tapados, ni mujeres ni hombres. Claro, que sigan haciendo su trabajo, sirviéndole al pueblo, que eso es lo más importante. Lo más importante de todo es la transformación. El poder sólo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, eso no hay que olvidarlo nunca. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, cuando sinceramente preocupa la pobreza, la marginación, el sufrimiento de los demás, cuando se le tiene amor al prójimo, cuando se busca la felicidad de la gente. Ese es el poder.

Por eso la justicia siempre debe triunfar sobre el poder de los oligarcas, porque eso es otra cosa, eso es el poder para acumular riqueza, para imponerse, para poner al servicio el Estado a los intereses de los que realmente mandan.

Entonces, todos tienen posibilidad de participar, todos tienen posibilidad de participar y nosotros tenemos mujeres, hombres, de primer orden; y ayer, antier, hablaban ustedes hasta de empresarios, que también podrían ser y todos tienen derecho a participar.

¿Y quién va a decidir?

El pueblo.

Ah, ‘¿dónde están los cambios?, ¿dónde están los cambios?’

Pues un cambio es ese. ¿Qué, no era el presidente el que nombraba? ¿No era el presidente? ¿No era el dedazo? Pues ahora no. ¿Hay cambio o no hay cambio?

Lo más que se avanzó fue de que el presidente podía vetar. O sea, primero, era el que ponía con el dedazo. Luego vetaba, como me lo hicieron a mí; dijo Fox y sus patrocinadores: ‘Este por ningún motivo’ y me echaron encima todo el aparato para robarnos la Presidencia.

Luego el dinero de los llamados poderes fácticos dominaba. También en acuerdo de que, el que estaba, no se oponía, porque Calderón no se opuso a Peña.

Y, luego, ya estamos en un tiempo en que no hay candidato preferido, va a ser la gente la que va a decidir quién va a ser el candidato de nuestro movimiento. Yo lo que he propuesto es que se haga una encuesta, el que salga mejor evaluado por el pueblo, ese sea, mujer u hombre y a ese voy a apoyar, el que quiera la gente. Así de claro.

Y luego viene la elección y también el pueblo va a elegir.

Y vamos a garantizar que las elecciones sean limpias y libres, sin fraude, como pasó en las otras elecciones, estas intermedias, de que por primera vez no se compró votos. Cuidar que desaparezca el fraude electoral.

Entonces, no hay problema, ese es el cambio, vamos a seguir avanzando en ese propósito.

INTERLOCUTOR: Se estima que la empresa DNV, el dictamen, lo va a dar a conocer la jefa de Gobierno. Y todo esto que se ha hecho, los dimes y diretes, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues hay que esperar lo que ella informe. Yo lo único que puedo decirles es que le tengo confianza, que es una mujer recta, honesta. Como le tengo confianza, para que no vayan a estar interpretando, le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación; bueno, si por eso lo invité a que me ayudara, porque es mucho el trabajo, tengo que estar atendiendo varios asuntos y por eso lo invité y me ha ayudado mucho.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, me ayuda muchísimo. Ahora que ayer dimos a conocer que, si no invitan a todos, pues que nosotros no lo veríamos bien, porque ¿cómo es una Cumbre de las Américas sin todos los países de las Américas?

INTERVENCIÓN: ¿Eso trató ayer con el embajador?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí. Y lo que estamos pidiendo es que se invite a todos, porque necesitamos unirnos.

Ayer veía yo un tuiter de…

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, de un comunicador que está en Estados Unidos.

INTERVENCIÓN: Jorge Ramos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Jorge Ramos. A ver, ¿por qué no lo pones?

Él tiene una visión, que yo respeto, pero no comparto. Y no está diciendo nada nuevo, dice algo, como que yo ya tomé mi postura o ya agarré mi camino. Pues, sí, pero no es nuevo.

¿Saben de dónde viene eso? De mi inspiración juarista, pero además es lo que tiene que ver con la política exterior de México.

¿Qué dice el artículo 89 de la Constitución?

No intervención, autodeterminación de los pueblos. Si hay algo que le reconocen a México en el extranjero es lo congruente que ha sido su política exterior.

Imagínese, López Mateos, que expulsan a Cuba de la OEA y dice López Mateos: ‘no’. Y fue el único país que votó en contra.

Y así muchas cosas de política exterior: el papel del general Cárdenas, de proteger a la comunidad judía, de traer a los españoles republicanos; lo que sucedió con el golpe de Estado en Chile. Nuestra política exterior siempre se ha caracterizado por ser consecuente.

En algunos momentos se desvió, sobre todo en el periodo neoliberal.

’Tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no quiere’. Pues no es que no quiera, es que ¿en qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso?

‘Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, sensores y represores’. Me hizo acordar a Jesús Cristo, que estaba escribiendo en la arena y fueron a decirle, porque tenían que apedrear a una mujer adúltera, si así estaba en la ley, así estaba y apenas se levantó y lo que contestó fue: ‘El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra’.

¿Quiénes somos nosotros para llamar matones, torturadores, represores, a unos y no a otros? ¿Qué, ya nos consideramos jueces supremos? ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho? Si nos metemos a ese terreno, pues no vamos a salir nunca del debate, nunca y lo que buscamos es la unidad, ya no la confrontación.

INTERVENCIÓN: ¿Qué habló con Salazar, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora contesto.

Y todo lo demás, ‘AMLO ya escogió su lado.’ En eso tiene derecho. Pero no es que lo haya escogido ahora, ya llevo mucho tiempo; como él también, con todo respeto, ya escogió su lado desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo.

Entonces, lo que estamos buscando es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos, toda América. Y si hay diferencias, pues que se expongan, que haya diálogo.

¿Y por qué no nos vamos a hablar o por qué vamos a excluir? Por eso he dicho que nadie excluya a nadie. Vamos a buscar la unidad, nos conviene la unidad. Para eso es la política, para eso es la diplomacia.

Entonces, de eso hablamos con el embajador, que, dicho sea de paso, es una persona respetuosa, Ken Salazar. Seguramente no le va a gustar a otros que yo diga que el embajador de Estados Unidos es respetuoso.

A veces —fíjense hasta dónde se llegó— hay más entendimiento afuera de diplomáticos y políticos de otros países que de los internacionalistas de nuestro país. Estaba yo viendo también uno que fue embajador con Calderón, Sarukhán. ¡No, no, no! Pero también como el caso de Jorge Ramos. Los entiendo.

Es que Sarukhán estuvo en el fraude del 2006 apoyando al cuñado de Calderón. Hay un documental que hizo Mandoki y lo entrevistan a él con unos especialistas estadounidenses y estos internacionalistas conservadores como Sarukhán y otros son los que dominan en el Centro Wilson. Una vez me invitaron, que he estado como dos veces ahí.

Pero todos los investigadores, analistas, contrarios a la posibilidad de un cambio en México y aplaudidores de la política de Washington… No estoy hablando de analistas estadounidenses, no; mexicanos. Ese Centro Wilson tiene esa característica, ahí se reúnen para hablar mal de nuestra política.

Una vez fui antes de ser candidato, o ya era yo candidato y di a conocer mi postura sobre política energética y no les gustó porque, como dice Jorge, ya escogieron su lado.

Entonces, nosotros vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir convenciendo, persuadiendo, que no se excluya a nadie, que participen todos.

Yo no sé cómo lo externé aquí textualmente, pero lo vincularon con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua, aunque ya me habían hablado otros presidentes, ya me habían preguntado, que no están contentos. Por ejemplo, el de Bolivia ya me había dicho de que no consideraba eso adecuado, que era una falta de respeto, ya me había dicho, ya habíamos hablado.

Y ahora que fui a la gira también muchos me pidieron mi opinión y externé lo mismo, que teníamos que hacer un trabajo de convencimiento.

También debe de tomarse en cuenta de que hay elecciones en Estados Unidos y los grupos más, yo no diría conservadores, sino más ventajosos, siempre han usado esas políticas de extrema derecha para sacar provecho en lo económico y en lo político. Es el caso de algunos grupos —tampoco puedo generalizar— de cubanos que viven en la Florida, que son los que presionan a los gobiernos y tienen mucha influencia en los partidos y son los que sostienen el bloqueo y el gobierno les hace caso y son sus políticas las que se imponen, cuando lo que están haciendo es asfixiar a un pueblo, provocar el sufrimiento de todo un pueblo por sus intereses.

Yo estoy seguro que ni siquiera todos los cubanos de la Florida y de Estados Unidos, alrededor de cuatro millones, está de acuerdo con estas políticas inhumanas. ¿Cómo es que salió un cubano, como hay mexicanos en Estados Unidos, pero no le puede mandar dinero a su familia?

Aquí nuestros paisanos, que los queremos tanto por lo que han hecho de salir adelante, que se han echado a andar arriesgándolo todo para buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza y salen adelante y además, por si fuese poco… Porque, imagínense, si se hubiesen quedado aquí, con toda la crisis del periodo neoliberal, hubiese habido un estallido. Optaron por salirse e ir a trabajar y a buscarse la vida a otras partes. Son héroes y ahora nos ayudan mandándole a sus familiares más de 50 mil millones de dólares y estamos proyectando que van a llegar a los 60 mil millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos de nuestro país.

Pero en el caso de Cuba, nada, porque hay una ley que prohíbe. ¿Qué es eso? ¿Y dónde está el humanismo? ¿Qué tienen que ver los pueblos con los gobiernos? ¿Por qué sacrificar al pueblo?

Ah, la estrategia política es que, si siguen mal las cosas en Cuba y le va mal al pueblo, el pueblo se va a rebelar en contra de su gobierno y así va a triunfar la oposición. Eso es mezquino porque, aun sucediendo eso que han venido aplicando desde hace décadas… Que está muy difícil que eso tenga éxito porque el pueblo cubano tiene mucha dignidad, se debería incluso declarar a ese pueblo, a esa isla, por su arrogancia de sentirse libre como patrimonio de la humanidad, es una resistencia heroica.

Bueno, pero vamos a suponer, ahora sí que como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que triunfe esa estrategia, ¿qué, no es una vileza?, ¿qué, no es ruin?, ¿qué no es una política medieval?, ¿qué tiene que ver con nuestros tiempos?, ¿dónde están los derechos humanos?

Me recuerdo a los burgueses de Calais que los inmortalizó Rodin en una escultura, de cuando fueron sitiados y pedían la cabeza de los más ricos, de los burgueses, para que no se muriera el pueblo sitiado y fueron uno a uno ofreciéndose; o los pueblos que han resistido este tipo de sitios y que se han inmolado por la dignidad de los pueblos.

Entonces, yo le tengo mucho respeto al presidente Biden, él es una gente humana, entiendo su circunstancia por estos malandrines a los que hice referencia, que están ahí y presionando, pero ya es tiempo de cambios.

Y decirle al presidente Biden que, así como va a tener esa oposición, también, si toma una decisión de invitar a todos los pueblos, todos los pueblos de América Latina van a saber reconocerlo, porque se abre una etapa nueva, inauguramos una etapa nueva para el diálogo, para el entendimiento, para resolver nuestras diferencias respetándonos y, además, para unirnos como la comunidad económica europea, como la Unión Europea y fortalecernos como región; eso es un gran legado para las nuevas generaciones.

Entonces, Marcelo me ayuda en eso, regresando al tema y así me ayudan todos y todas.

INTERVENCIÓN: ¿Qué le dijo el embajador?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El embajador es muy buena persona.

INTERVENCIÓN: Pero ¿qué le dijo el embajador Salazar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que todavía hay tiempo para poder atender este asunto. Pero ya había que ponerlo en la mesa, ya era el momento para que con tiempo se vaya analizando.

Yo, repito, le tengo mucho respeto al presidente Biden. Él fue vicepresidente cuando el presidente Obama. El presidente Obama fue a Cuba, estuvieron en una cumbre; es más, en la última cumbre se invitó a todos y fue una cumbre organizada por el Partido Republicano, estaba en la presidencia el presidente Trump. ¿Por qué ese cambio ahora? Al contrario, si hemos avanzado mucho en el entendimiento y nos necesitamos, están creciendo otras regiones del mundo, se están integrando. ¿Por qué no nos unimos en todo el continente americano?

No hay problemas graves, podemos llegar a acuerdos. Ya nuestros pueblos lo que quieren es que haya progreso con justicia, no los pleitos, no las confrontaciones, no las cargas ideológicas; juicio práctico, vamos a que no sufran nuestros pueblos, vamos a aplicar la política de ayuda mutua, de amor al prójimo.

No es el poder por el poder, el imponernos, la hegemonía, eso se impuso hace 200 años. ¿Qué, no vamos a cambiar? ¿Va a ser lo mismo?

Se necesitan las trasformaciones, son tiempos de cambio, ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y es un sentimiento de millones de latinoamericanos, de todos los pueblos de América.

Entonces, yo creo que sí es importante esto y no evadir la discusión, el debate respetuoso, sería algo excepcional, extraordinario, un ejemplo de que en los hechos buscamos hermanarnos.

Y todos tenemos que respetarnos. Al momento de que se invita a todos, ni modo que el que está invitando va a actuar de manera irrespetuosa, o el que llega va a ir a insultar, ya es otra cosa, a todos nos obliga un acto así a la prudencia, a autolimitarnos y a tratar los temas de fondo para conseguir sociedades mejores. Ese es el propósito, eso es lo que estamos buscando.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días, señores del gabinete.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.

Lo primero que quisiera preguntar es: ¿qué se está haciendo o ya estamos a punto de recuperar la categoría 1 de seguridad aérea? Esto se lo digo porque esto impulsaría mucho al AIFA, ya recuperar eso, porque ya se podrían establecer nuevas rutas hacia los Estados Unidos y hacer más internacional el vuelo.

¿Y qué hay de cierto de una empresa, una línea aérea nueva, que se llama ‘Araela’, de José Luis Garza, de un empresario? que dicen que van a tener rutas del AIFA a Estados Unidos y a varios lugares del país. ¿Qué hay de cierto de esta empresa? Ojalá sí sea cierto.

Esa sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues se están haciendo todos los trabajos para recuperar la categoría en el aeropuerto de la Ciudad de México.

INTERLOCUTOR: ¿En todo el país?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En todo el país, se está trabajando en eso, lo está viendo la Secretaría de Comunicaciones, entregando toda la información y lo está haciendo también la Secretaría de Relaciones Exteriores.

No tengo información sobre la nueva línea. Lo que sí hemos dicho es que hay facilidades para tener nuevas líneas aéreas, porque hay muchos sitios que requieren de aviación comercial, hay aeropuertos que requieren de que lleguen los vuelos; entonces, estamos también en eso, dando oportunidades y facilitando permisos. En el caso de que se trate de líneas aéreas serias y que quieran empresarios invertir, nosotros ayudaríamos en esto.

INTERLOCUTOR: En una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué opina usted o cómo ve este caso de la nueva narrativa que están haciendo la oposición diciendo que la contaminación de la Ciudad de México sólo se debe a la termoeléctrica que está en Tula, que usa combustóleo?

Pero dan las noticias así, inclusive la senadora Xóchitl Gálvez dice que había vivido engañada de que eran los automóviles los que contaminaban. Pero creo ahora sí está engañada porque, según los científicos que han estudiado esto, el 60 por ciento de la contaminación de la Ciudad de México se debe a los automóviles y al tránsito, al mayor tránsito. Este es por un lado.

Pero esta narrativa de los conservadores va más allá, están diciendo que hay mucha producción de combustóleo que Pemex está produciendo, que no tiene mercado y entonces lo único que se hace consumirlo en las termoeléctricas porque ya no se puede en los barcos; pero inclusive hay expertos, hay un tal Víctor Ramírez que se la pasa todo el día anunciando esto.

Y yo les, en debates, les he demostrado que más del 80 por ciento de la producción de combustóleo se exporta. Ya lo he dicho varias veces en esto, pero estos señores… Les mandé la información de Pemex, la información oficial y pues como que no entienden, no, no.

No hablan de la decotizadora que se está construyendo en Tula precisamente, para ya no hacer combustóleos, sino que hacer diésel. Y esto del combustóleo se hace mucho por cómo dejaron las refinerías en los sexenios pasados, las dejaron para la basura, casi. Se ha invertido mucho en rescatar.

Y hay otra cosa. También, según me dice en una entrevista que le hice al ingeniero Carlos Morales Vielmas, me dice: ‘Sólo hay 19 termoeléctricas en México y sólo cinco usan combustóleo, las otras 14 son duales’, o sea, puede ser con gas natural o con combustóleo y dice: ‘Y prefieren al gas natural porque es más barato, pero luego, cuando hay las crisis, como la que fue el año pasado del gas natural, pues se tuvo que usar para salir más rápido de esta crisis’.

Y también lo que me decía el ingeniero es que se está construyendo en Yucatán dos plantas de ciclo combinado en Yucatán, pero necesitan que el gasoducto del Mayakán tenga más gas para poder surtir y la península de Yucatán está con más demanda de electricidad, entonces eso sería muy bueno, ojalá ya se acaben estas.

Y también se está construyendo otra en Tula, para cambiar la termoeléctrica a una de ciclo combinada, pero que ya se…

Y hay otra cosa que tampoco ven. La Semarnat hizo un estudio sobre la contaminación en Nuevo León, todo se refiere, sobre todo en la zona urbana de Monterrey y sus aledaños, de la refinería de Cadereyta, que es que más… Pero la Semarnat hizo un estudio muy profundo, muy profesional y vio que ocho plantas de ciclo combinado de privadas contaminan más que las refinerías en dióxido de nitrógeno, un 400 por ciento. Y tres de estas plantas de ciclo combinado son de Iberdrola y estas sí contaminan más en un 141 por ciento en dióxido de nitrógeno.

Entonces, yo quisiera preguntarle cómo ve esta narrativa, qué se tendría que hacer para que la gente supiera la verdad de que se está haciendo todo para ya no usar combustóleo, para la refinación se haga diésel y parar estas mentiras.

Ese sería.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pues es… Miren, todo esto que está pasando en Hidalgo es también la campaña, van a haber elecciones y se están llevando a cabo acusaciones sin fundamento.

Ahí en Hidalgo hay algo también sorprendente. Es para refrescar la memoria. A ver, yo le pregunto a los de Coahuila, que nos están escuchando, nos están viendo: ¿qué, no eran los panistas los que acusaban de corrupción a los Moreira?

Que los Moreira habían endeudado a Coahuila; incluso, lo denunciaron a Humberto Moreira, que llegó a ser presidente del PRI y cuando se impone Peña, antes de salir Calderón, exoneran a Moreira, le quitan todos los delitos como parte del enjuague ese y todavía allá en Coahuila seguían con la cantaleta de que estaban los panistas en contra de los Moreira.

Me acuerdo que alguien me hizo llegar el expediente con el oficio en donde exoneraban, unos días antes de que terminara el gobierno de Calderón, una procuradora que había en el gobierno de Calderón, Marisela Morales. De modo que va Humberto Moreira a España, lo detienen y saca sus papeles de que está exonerado.

Ahora resulta en Hidalgo un Moreira, Rubén, aliado al PAN; así como la compañera que vimos aquí, igual. Y la señora Xóchitl Gálvez, pues lo mismo.

Hace unos días… No vayan a creer que estoy todo el tiempo yo viendo las tablas, pero de vez en cuando tengo ahí una selección, ya sé a quién voy a ver. No veo a todos porque, si no, no trabajo, pero son tan predecibles, tan obvios, que ya voy con ellos y me sirve de referencia.

Entonces, vi una declaración de Xóchitl Gálvez cuando la refinería en Tula y ella dice: ‘Le he pedido al presidente Calderón que se ponga aquí la refinería y se va a poner aquí la refinería’, que no hicieron nada.

INTERVENCIÓN: Una barda.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, la barda nada más. Pero ahí está.

Bueno y pues constantemente. Ayer, que van a poner, si ganan, el Tren Tolteca, el Tren Tolteca. Cuando menos ya no van a estar en contra del Tren Maya en estos días.

Pero ¿qué podemos decir sobre el combustóleo?

En efecto, como se abandonaron las refinerías, no se hicieron plantas para procesar el combustóleo y exprimirlo más, sacarle gasolinas y no sólo obtener más renta, sino dejar de contaminar, porque el combustóleo sí contamina más.

En Tula, en el sexenio pasado, con Odebrecht iniciaron una coquizadora para tratar el combustóleo de la refinería de Tula y la dejaron tirada. Quienes viven en todo el trayecto desde Tuxpan hasta Tula saben cómo transportaban unos tanques enormes, quitaban puentes para poder transportar todo ese equipo. Pues todo eso significó una inversión de alrededor de dos mil millones de dólares que quedó ahí y tuvimos que tomar la decisión: si dejábamos que se convirtiera en chatarra todo ese equipo o reiniciar la construcción y optamos por lo segundo y ya se está construyendo la coquizadora de Tula.

Estamos destinando dos mil 500 millones de dólares adicionales, es una inversión como de 50 mil millones de pesos en Tula. Y se va a tener ya esa coquizadora y eso va a significar que ya no va a haber combustóleo, esa es la buena noticia.

Y vamos a procesar ahí el combustóleo de Salamanca y de Tula, porque va a tener capacidad la coquizadora. Entonces, se va a dejar de contaminar.

Que, como tú dices, tampoco es por esa razón que existe la contaminación en el Valle de México; sin embargo, estamos en temporada de elecciones y utilizan todo ¿no?

Pero la buena noticia para la gente de Tula es que ya tenemos el presupuesto, los 50 mil millones de pesos.

La buena noticia es que son cerca de 10 mil empleos en la construcción de esta obra, que la vamos a tener terminada para finales del año próximo, esa es la buena noticia.

Y ya que andamos en esto, también la buena noticia es que acabo de estar en Ciudad Sahagún y ya inició la construcción de los trenes y los vagones para el Tren Maya, en Ciudad Sahagún y esto significa una inversión de más de 40 mil millones de pesos, que va a ayudar mucho a obreros de esta zona del estado de Hidalgo.

No me pueden multar por estar hablando de esto, de Hidalgo, porque tú me lo preguntaste y además te van a multar a ti, o me vas a ayudar.

Muy bien, ya vámonos. Mañana.

¿Mande?

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, hoy tengo mucho trabajo también. Jesús les va a entregar la agenda. Tenemos bastante trabajo.

INTERVENCIÓN: ¿Con quién desayuna?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Con quién desayuno?

Sí, tenemos bastante trabajo. Jesús les comenta, Jesús les comenta.

Bueno, que la pasen bien ustedes.

+++++

