Ranking Hulu en Estados Unidos: las series más vistas del lunes 21 de marzo

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en la actualidad, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas consumen las producciones a una velocidad inimaginable.

Hulu ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares entre el público estadounidense este lunes 21 de marzo:

1. Power Book IV: Force

Tommy Egan corta todos los lazos y deja atrás Nueva York para siempre, cuando llega a Chicago se propone convertirse en el mayor traficante de drogas que la Segunda Ciudad haya visto.

2. Outlander

Sigue la historia de Claire Randall, una enfermera de combate casada en los años 40, que misteriosamente es arrastrada atrás en el tiempo hasta 1743, donde se lanza de inmediato a un mundo desconocido, viéndose amenazada su propia vida. Cuando se ve obligada a casarse con Jamie Fraser, un joven guerrero escocés caballeroso y romántico, Claire comienza un pasional triángulo entre dos hombres muy diferentes con dos vidas irreconciliables.

3. Ataque a los Titanes

Hace cien años, los titanes atacaron y diezmaron a la humanidad. Para sobrevivir, esta se recluyó en grandes ciudades amuralladas, creyendo que estaría segura para siempre. Pero, cien años después de aquel ataque, un titán colosal hace su aparición en una de las urbes, destruye el parapeto y permite que sus congéneres menores devoren de nuevo a los hombres. El Cuerpo de Exploradores, al que pertenece Eren Jaeger, deberá enfrentarse a ellos y contraatacarlos, para que la humanidad pueda vivir de nuevo en paz.

4. Saturday Night Live

Saturday Night Live es un show televisivo nocturno estadounidense, emitido en vivo, que revolucionó la televisión en los años 70 con su combinación de sketches, comedia, variedad, actores, músicos, e invitados especiales. Ha sido una cantera generadora de talentos muy fuerte de varios guinistas, actores, escritores, productores y cantantes. Creado por Lorne Michaels y desarrollado por Dick Ebersol, el programa fue estrenado por la cadena de televisión NBC. Durante más de 30 años, el programa ha presentado personajes locos, situaciones humorísticamente extrañas, parodias de los presidentes y políticos de turno, sarcásticas burlas a celebridades contemporáneas de la música y del cine y shows musicales en vivo. Su reparto se compone de miembros repertorios, también conocidos como The Not Ready for Prime-Time Players (el nombre del reparto original del programa, que viene a significar «La Compañía No Apta para las Horas de Máxima Audiencia») y nuevos miembros quienes se conocen como The Featured Players («La Compañía Destacada»).

5. ABC 2020

6. The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes

Serie de televisión que narra el intento de la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, de revolucionar la industria de la salud después de abandonar la universidad y comenzar una empresa de tecnología.

7. Padre de familia

Padre de familia es una comedia de animación para adultos creada por Seth MacFarlane para la Fox Broadcasting Company. La serie se centra en los Griffin, una mediocre familia compuesta por los padres Peter y Lois; sus hijos Meg, Chris y Stewie; y su antropomórfica mascota canina Brian. La serie está ambientada en la ciudad ficticia de Quahog, Rhode Island y gran parte de su humor se exhibe en forma de pequeños cortes que frecuentemente se mofan de la cultura americana.

8. Naruto Shippuden

La historia transcurre en un mundo dominado por aldeas ninja. En las cuales el papel del ninja se traduce como el poder de cada país. Cada uno de estos cuenta con su aldea oculta que es donde estudian, entrenan, graduan y forman cada ninja. Los ninjas utilizan todo tipo de artes marciales desde la lucha cuerpo a cuerpo a ilusiones o técnicas secretas como por ejemplo la manipulación de elementos. El protagonista es un joven aspirante a ninja Uzumaki Naruto, un muchacho que sueña en convertirse algun dia en el líder de su aldea (Hokage). Será para él una tarea difícil ya que cuando era solo un bebé le fué confiado en su interior el poder de un ser malvado, que antaño causo grandes males en su aldea (Konoha) y el cual irá poco a poco descubriendo y dominando. Por culpa de ese poder Naruto pasa una dura infancia con desprecio y negación por parte de los vecinos de su aldea..

9. Pam & Tommy

Ambientada en los primeros días del Lejano Oeste de Internet, “Pam & Tommy” se basa en la increíble historia real del video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee. Robado de la casa de la pareja por un contratista descontento, el video pasó de ser una curiosidad clandestina de VHS de contrabando a una verdadera sensación mundial cuando llegó a la Web en 1997. La serie limitada original explora la intersección de la privacidad, la tecnología y la celebridad, rastreando los orígenes de nuestra era actual de televisión de realidad hasta una cinta robada vista por millones pero destinada a tener una audiencia de solo dos.

10. Anatomía de Grey

La vida de Meredith Grey no es nada fácil. Intenta tomar las riendas de su vida, aunque su trabajo sea de esos que te hacen la vida imposible. Meredith es una cirujana interna de primer año en el Hospital Grace de Seattle, el programa de prácticas más duro de la Facultad de Medicina de Harvard. Y ella lo va a comprobar. Pero no estará sola. Un elenco de compañeros de promoción tendrán que superar la misma prueba. Ahora están en el mundo real, son doctores del hospital. Y en un mundo donde la experiencia en el trabajo puede ser un factor de vida o muerte, todos ellos tendrán que lidiar con los altibajos de sus vidas personales.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas.

El papel de Hulu

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas que fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año ; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

